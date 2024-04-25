ارفع مستوى تخطيطك: تعرّف على الفرق بين الأهداف والاستراتيجيات

يتم نثر الكلمات الطنانة مثل قصاصات الورق الملون في عالم الأعمال، مما يربك القادة ويضعهم في نهاية المطاف في طريق الفشل. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما لا تختلف هذه الكلمات عن الكلمات اليومية.

ومع ذلك، وفي خضم هذه المصطلحات، يبرز إطار عمل واحد واضح: نموذج الأعمال GGOST، الذي يمثل الأهداف والغايات والاستراتيجيات والتكتيكات.

تمر الأعمال التجارية بتكتيكات ووسائط متغيرة باستمرار. لذا، فإن إتقان مبادئ GOST أمر ضروري للازدهار في مثل هذا المجال الديناميكي.

يتألف إطار عمل GOST من أربع أفكار رئيسية:

الهدف: الإنجاز النهائي أو النقطة النهائية التي تهدف المنظمة أو الفرد إلى الوصول إليها

الإنجاز النهائي أو النقطة النهائية التي تهدف المنظمة أو الفرد إلى الوصول إليها الاستراتيجية: الخطة الشاملة أو مجموعة الإجراءات المصممة لتحقيق الأهداف الرئيسية

الخطة الشاملة أو مجموعة الإجراءات المصممة لتحقيق الأهداف الرئيسية الهدف: المعالم المحددة القابلة للقياس والمحددة التي تم وضعها على طول الطريق لتحقيق الهدف

المعالم المحددة القابلة للقياس والمحددة التي تم وضعها على طول الطريق لتحقيق الهدف التكتيك: الإجراءات أو الخطوات المحددة التي يتم اتخاذها لتحقيق الأهداف

سواء كنت تخطط لعمل تجاري أو تصوغ استراتيجية شركة أو تعمل على استراتيجية اتصالات، فإن فهم الاختلافات بين مكونات إطار عمل استراتيجية GOST هو مفتاح تطوير الاستراتيجية الفعالة.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة نموذج GOST ونفصل مفاهيم الأهداف والاستراتيجيات. من الأنواع والأمثلة إلى الأساليب والنصائح خطوة بخطوة، لقد قمنا بتغطية كل القواعد الأساسية حتى تعرف كيفية تنفيذها في شركتك.

فهم الأهداف

الهدف هو هدف محدد وقابل للقياس تهدف إلى تحقيقه خلال فترة زمنية محددة.

بالنسبة للأعمال التجارية، الهدف هو إنجاز كبير وطويل الأجل يمكن تحقيقه في غضون فترة زمنية محددة وبالموارد المتاحة. تتماشى الأهداف مع القيم الأساسية للشركة وتنقل ما تريد تحقيقه.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تهتم كثيرًا بعملائها، فقد تهدف إلى تحسين تجربة عملائها في العام المقبل.

من الضروري وضع أهداف يمكنك تحقيقها بانتظام، وربما يوميًا. يمكن للأهداف غير الواقعية والمستحيلة أن تبعدك بسهولة عن طريق النجاح المحتمل.

الأهداف مهمة أيضًا في التخطيط الاستراتيجي. لنرى كيف.

دور الأهداف في التخطيط الاستراتيجي

لا غنى عن الأهداف الاستراتيجية. فهي لا تمنح شركتك اتجاهاً وغرضاً واضحين فحسب، بل إنها تساعد أيضاً في العملية بالطرق التالية:

تحديد أولويات الجهود: فهي تركز الموارد على الأولويات، مما يحول دون تشتت الجهود

فهي تركز الموارد على الأولويات، مما يحول دون تشتت الجهود قياس النجاح: توفر الأهداف معايير قابلة للقياس، وهي ضرورية لتقييم التقدم المحرز وتقييم فعالية الاستراتيجيات والتكتيكات

توفر الأهداف معايير قابلة للقياس، وهي ضرورية لتقييم التقدم المحرز وتقييم فعالية الاستراتيجيات والتكتيكات التحفيز والمواءمة: الأهداف المحددة بوضوح تحفز الفرق وتوائمها، مما يشجع على الالتزام الجماعي بالنجاح

الأهداف المحددة بوضوح تحفز الفرق وتوائمها، مما يشجع على الالتزام الجماعي بالنجاح التكيف حسب الحاجة: يمكن تعديل الأهداف بناءً على الظروف المتغيرة، مما يضمن بقاءها صعبة وواقعية وسريعة الاستجابة في الوقت نفسه

يمكن تعديل الأهداف بناءً على الظروف المتغيرة، مما يضمن بقاءها صعبة وواقعية وسريعة الاستجابة في الوقت نفسه اتخاذ القرارات الاستراتيجية: الأهداف توجه القرارات المهمة. وتستخدمها المؤسسات لتقييم الخيارات والفرص، والتأكد من تطابق القرارات مع الاتجاه الاستراتيجي العام

ما هي تقنيات تحديد الأهداف؟

قد لا يكون الإلهام وقوة الإرادة كافيين لتحقيق أهداف عملك. فكر في استخدام استراتيجيات تحديد الأهداف التي تساعدك على تحديد الأهداف مع التوجيه والتركيز.

بعض الأساليب الأكثر شيوعاً لتحديد الأهداف هي:

أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا: تدعو هذه الطريقة إلى وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا. إنها طريقة واضحة ومنظمة لتحديد الأهداف القابلة للتحقيق وتتبعها

تدعو هذه الطريقة إلى وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا. إنها طريقة واضحة ومنظمة لتحديد الأهداف القابلة للتحقيق وتتبعها أهداف الأهداف والنتائج الرئيسية (الأهداف والنتائج الرئيسية): تستخدمها شركات مثل Google، وتحدد هذه الطريقة أهدافًا واضحة وطموحة ونتائج رئيسية ومؤشرات أداء رئيسية لكل هدف للإشارة إلى التقدم المحرز وقياسه. وهي تعزز المواءمة والشفافية في تحديد الأهداف

تستخدمها شركات مثل Google، وتحدد هذه الطريقة أهدافًا واضحة وطموحة ونتائج رئيسية ومؤشرات أداء رئيسية لكل هدف للإشارة إلى التقدم المحرز وقياسه. وهي تعزز المواءمة والشفافية في تحديد الأهداف أهداف الإدارة بالأهداف: تركز هذه الطريقة على التعاون وإشراك الموظفين في تحديد الأهداف. يتم وضع الأهداف معًا من قبل المديرين والموظفين، مما يعزز المشاركة والالتزام

تركز هذه الطريقة على التعاون وإشراك الموظفين في تحديد الأهداف. يتم وضع الأهداف معًا من قبل المديرين والموظفين، مما يعزز المشاركة والالتزام الأهداف الكبيرة الجريئة الطموحة (BHAGs): صاغها جيم كولينز، وهي أهداف كبيرة وصعبة وطموحة تلهم المؤسسات. وهي توفر رؤية مثيرة للمستقبل

صاغها جيم كولينز، وهي أهداف كبيرة وصعبة وطموحة تلهم المؤسسات. وهي توفر رؤية مثيرة للمستقبل الأهداف العكسية: البدء بوضع الغاية في الاعتبار، ويتضمن هذا النهج تحديد النتيجة المرجوة أولاً ثم التخطيط للخطوات اللازمة للوصول إليها. إنه يشبه العمل بطريقة عكسية لتخطيط أهدافك

أمثلة على الأهداف

فيما يلي بعض الأمثلة على المبيعات، وخدمة العملاء، وتطوير المنتجات، و أهداف التسويق في الأعمال التجارية المختلفة:

هدف الشركة المشترك لفريق المبيعات هو زيادة الإيرادات.

الهدف: بيع المزيد لتحقيق إيرادات إضافية بنسبة 15% في هذا الربع.

يتمحور عمل خدمة العملاء حول إبقاء عملائهم سعداء.

الهدف: إسعاد العملاء، بهدف الحصول على معدل رضا بنسبة 90% أو أعلى، خلال عام.

قد تصبح المنتجات الجديدة اللامعة مملة إذا لم يهدف المطورون إلى تحسينها.

الهدف: إضافة ميزتين رائعتين في الأشهر الستة المقبلة لتحسين المنتج والحفاظ على قدرته التنافسية.

أنت علامة تجارية جديدة تحاول الإقلاع وتحتاج إلى التقدير.

الهدف: اجعل المزيد من الناس يعرفون عنك - استهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 25% من خلال جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات في العام المقبل.

كيف تبدو الاستراتيجية إذا كانت كل هذه أمثلة على الأهداف؟

تقسيم الاستراتيجيات

الاستراتيجية هي خطة للوصول إلى الهدف؛ إنها الطريقة التي تقرر بها الانتقال من نقطة إلى أخرى.

سواء كانت بسيطة أو معقدة، فإن جميع الاستراتيجيات مبنية على الأهداف والأطر الزمنية، مع التركيز على ما تريد تحقيقه ومتى. على سبيل المثال، إذا كان عملك يهدف إلى التوسع في سوق جديدة، يمكنك إنشاء استراتيجية نمو لزيادة التأثير في السوق وتطوير عمليات جديدة.

في نموذج GOST، تندرج الاستراتيجيات ضمن فئة "الكيفية". وهي تختلف عن الخطط التي تكون أكثر تحديدًا وقصيرة الأجل. تعمل الاستراتيجيات كمخططات، تساعد في اتخاذ القرارات واستخدام الموارد والعمليات اللازمة لتحقيق الأهداف.

قد تتضمن الاستراتيجية التفصيلية دراسة السوق، والبحث عن المنافسين، والتخطيط لتطوير المنتجات، والتسويق، والمبيعات لزيادة الحصة السوقية أو الأرباح.

ولكن كيف تساعدك استراتيجية العمل بالضبط على تحقيق أهدافك؟ إنها تساعدك على التطوير:

خطة عمل: تمنحك استراتيجيتك خطة عمل تخبرك بالضبط كيفية تحقيق أهدافك على المدى الطويل

تمنحك استراتيجيتك خطة عمل تخبرك بالضبط كيفية تحقيق أهدافك على المدى الطويل التركيز على العملية وليس على النتائج: تشجعك الاستراتيجية المثالية على قضاء وقتك وجهدك في العملية، مما يمنحك فرصة أفضل بكثير للوصول إلى أهدافك

تشجعك الاستراتيجية المثالية على قضاء وقتك وجهدك في العملية، مما يمنحك فرصة أفضل بكثير للوصول إلى أهدافك التركيز على هدف واحد: أحد الأسباب الرئيسية للفشل في الأعمال التجارية يأتي من الجري وراء أهداف كثيرة جدًا. استراتيجيتك تجعلك تركز على هدف واحد

أحد الأسباب الرئيسية للفشل في الأعمال التجارية يأتي من الجري وراء أهداف كثيرة جدًا. استراتيجيتك تجعلك تركز على هدف واحد الخطط الاحتياطية: لا يمكنك التحكم في كل ما يؤثر على أهدافك. إن وجود استراتيجية مع خطط احتياطية يسمح لك بالاستعداد لأي عقبات على طول الطريق

لا يمكنك التحكم في كل ما يؤثر على أهدافك. إن وجود استراتيجية مع خطط احتياطية يسمح لك بالاستعداد لأي عقبات على طول الطريق فرصة للتعديل: إذا بدا هدفك فجأة بعيد المنال، فلا داعي للذعر. بدلاً من ذلك، عدّل استراتيجيتك وفقاً لذلك وابحث عن طريقة أخرى لتحقيق هدفك

نعم، إن الفوائد التي تقدمها الاستراتيجية مثيرة للإعجاب، ولكن قبل أن تبدأ في وضع الاستراتيجيات، يجب أن تعرف أن هناك أنواعًا مختلفة. دعنا نفهم كل نوع.

أنواع الاستراتيجيات: تجزئة السوق والمزيد

أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية عملك هو تجزئة السوق.

ألقِ نظرة على جمهورك، ماذا ترى؟

هل هم جميعاً من نفس العمر والجنس أو من نفس المكان؟ هل لديهم نفس الدخل ومستويات التعليم أو يواجهون نفس المشاكل والرغبات؟

من المحتمل أن يكون جمهورك المستهدف متنوع. قد تخطئ عملية التسويق الخاصة بك إذا لم تأخذ هذا التنوع بعين الاعتبار. وهنا يأتي دور استراتيجية تقسيم السوق.

التقسيم يعني تقسيم سوقك الكبير إلى مجموعات أصغر ذات سمات أو احتياجات محددة. شريحة السوق هي ببساطة مجموعة من الأشخاص ذوي السمات المتشابهة في مجموعتك الكبيرة من العملاء المحتملين.

على سبيل المثال، لديك جمهور مختلف في سوق الأحذية الرياضية، مثل الرياضيين الجادين، ومشاة الكلاب، ومحبي الأناقة. ثم هناك كبار السن الذين يبحثون عن أحذية مريحة وثابتة.

تساعد معرفة هذه المجموعات المسوقين على تعديل خططهم، مما يجعل عروضهم أكثر جاذبية لأجزاء محددة من جمهورهم المستهدف الأكبر.

ولكن هل هذا هو النوع الوحيد من الاستراتيجيات المتاحة؟ لا على الإطلاق.

إليك نظرة فاحصة على الأنواع المختلفة من الاستراتيجيات التي يستخدمها القادة في سياقات مختلفة:

1. الاستراتيجية على مستوى الشركات

الاستراتيجيات على مستوى الشركة تركز على الصورة الكبيرة وتوجه الإجراءات والقرارات وتخصيص الموارد لتحريك الشركة في الاتجاه الصحيح.

وغالبًا ما يتم تأطير مثل هذه الاستراتيجية ووضعها من قبل المديرين التنفيذيين على مستوى الشركة في المؤسسة. وعادةً ما تركز على الأمور المهمة مثل عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة المحافظ الاستثمارية والتنويع.

على سبيل المثال، توسع شركة تكنولوجية في منتجات أو أسواق جديدة (مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة المنزلية الذكية) تختلف عما تقدمه حاليًا (أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة).

2. الاستراتيجية على المستوى الوظيفي

استراتيجيات على المستوى التشغيلي أو المستوى الوظيفي تركز على أقسام عمل محددة، مثل الموارد البشرية أو المالية، لمساعدة الشركة على النجاح.

وعادةً ما تقوم الأقسام المختلفة، مثل التسويق أو العمليات، بوضع استراتيجيات تتماشى مع أهداف العمل الشاملة. عندما تعمل هذه الخطط معًا بشكل جيد، تحقق الشركة أهدافها. الاستراتيجية التشغيلية تعمل بمثابة العضلات الكامنة وراء خطة العمل. فهي تعمل على ضبط الأنشطة اليومية من خلال جعل العمليات أكثر سلاسة، واستخدام تكنولوجيا أفضل، وتحسين سلاسل التوريد لتحقيق الكفاءة.

على سبيل المثال، تهدف استراتيجية التسويق الخاصة بشركة كوكا كولا إلى بناء روابط عاطفية مع العملاء باستخدام علامتها التجارية المعروفة ورواية القصص.

3. الاستراتيجية على مستوى الأعمال

تعمل الاستراتيجيات على مستوى الأعمال على تكبير كيفية تنافس الشركة في السوق، واتخاذ القرارات بشأن المنتجات وشرائح العملاء والتميز عن المنافسين.

تضمن هذه الاستراتيجية قيام الشركة بخطوات ذكية لتحقيق النجاح وتحقيق الأهداف طويلة الأجل، مما يؤثر على كل قسم وجانب من جوانب المؤسسة. وهي تتضمن اتخاذ خيارات واضحة حول كيفية اكتساب ميزة تنافسية، سواء من خلال التمايز أو التسعير أو التوسع في السوق.

ومن الأمثلة على ذلك التكلفة استراتيجية القيادة . في هذه الاستراتيجية، تهدف الشركة إلى أن تكون المنتج الأقل تكلفة في مجال عملك. على سبيل المثال، تقدم شركة Walmart أسعارًا منخفضة يوميًا، وتهدف إلى أن تكون العلامة التجارية الأكثر فعالية من حيث التكلفة في مجال البيع بالتجزئة.

التخطيط الاستراتيجي: ترتيب الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والغايات والأهداف

الآن بعد أن عرفت كل شيء عن الاستراتيجيات، فإن السؤال الكبير التالي هو: كيف تخطط لها؟ التخطيط الاستراتيجي يخلق إطار عمل واضح وعملي لشركتك من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية: أين أنت الآن؟ أين تريد أن تكون؟ كيف ستصل إلى هناك؟

ويشمل ذلك مراجعة مهمة مؤسستك وأهدافها ودراسة المنافسة لوضع خطة استراتيجية. ثم يتم مشاركة هذه الخطة مع الجميع في الشركة وتنفيذها. فبدونها قد تنفق وقتك ومواردك على أشياء لن تساعد شركتك.

تغطي الخطة الاستراتيجية المثالية جميع المجالات المهمة، وتتيح لك قياس النجاح، وتسمح بإجراء تعديلات عند الحاجة. وبهذه الطريقة، يمكن لشركتك أن تكون مستعدة دائمًا للمستقبل باستراتيجية تتوافق مع رؤيتها ورسالتها.

تتكون عملية التخطيط الاستراتيجي من سبعة مكونات رئيسية تعمل معًا لوضع خطط واضحة لأهداف عملك:

الرؤية: ما تهدف مؤسستك إلى تحقيقه في المستقبل؛ الهدف الكبير طويل الأجل الرسالة: سبب وجود شركتك، ومن الذي تساعده، وكيف تضيف قيمة القيم: المعتقدات الأساسية التي توجه كيفية اتخاذ شركتك للقرارات الأهداف: أهداف محددة وقابلة للقياس تتوافق مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمها الأساسية الاستراتيجية: خطة طويلة الأجل لتحقيق الأهداف، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية على حد سواء النهج: كيفية وضع استراتيجيتك موضع التنفيذ، وتحقيق الأهداف من خلال الإجراءات والمبادرات التكتيكات: إجراءات وبرامج وأنشطة محددة قصيرة المدى لتنفيذ الاستراتيجية

إذا لم يتم فهم هذه العناصر بعناية، فقد تبدو هذه العناصر متشابهة للقادة وتسبب لهم الارتباك، مما يؤدي في النهاية إلى خطة استراتيجية فاشلة وأهداف غير مكتملة.

يمكنك تجنب ذلك من خلال هذا النهج المكون من 5 خطوات لتبسيط عملية التخطيط الاستراتيجي:

تقييم الوضع الحالي للمنظمة، بما في ذلك نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (تحليل SWOT)؛ تأكد من مراجعة جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على علامتك التجارية توضيح وتحديد الغرض (المهمة) والتوجه المستقبلي (الرؤية) والمبادئ التوجيهية (القيم) لشركتك. ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) تتماشى مع رسالة شركتك ورؤيتها. هذا هو المكان الذي تضع فيه وتحدد أهدافًا استراتيجية واضحة لتحقيق أهدافك وضع خطة استراتيجية واضحة وعملية ومفصّلة تعالج نقاط القوة والضعف في شركتك. تحديد المناهج التي ستتيح لك الوصول إلى أهدافك وغاياتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة أخيرًا، نفّذ خطتك وراقب تقدمها وراجع العملية بأكملها. تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة وتقييمها بانتظام للحصول على صورة واضحة للأداء في الوقت الفعلي

الأهداف مقابل الاستراتيجيات

لا تزال الاستراتيجيات مقابل الأهداف تبدو مربكة بعض الشيء. لقد فهمناك. الاختلافات الرئيسية بين الأهداف والاستراتيجيات هي:

الأهداف الاستراتيجيات الأهداف هي بمثابة وجهات - النتائج المرجوة التي تسعى شركتك للوصول إليها. الاستراتيجيات هي كيفية تحقيق أهدافك. الأهداف مفتوحة ومرنة، تتغير مع الظروف وتتكيف مع احتياجاتك. الاستراتيجيات محددة ومفصلة، مما يترك مجالاً أقل للتغيير. على عكس الدليل، لا تأتي الأهداف مع تعليمات خطوة بخطوة. الاستراتيجيات عبارة عن عمليات منطقية خطوة بخطوة يجب تنفيذها بالترتيب. الأهداف تحفز وتمنح عملك إحساسًا بالهدف والاتجاه. الأهداف ذات المغزى تدفعنا إلى العمل بجدية أكبر والبقاء نشيطين. الاستراتيجيات عملية وتحليلية. فهي تساعد في تقييم المواقف واكتشاف العقبات ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف. مجرد تحديد الهدف لا يضمن النجاح. على عكس الأهداف، تضمن الاستراتيجيات تنفيذ الخطة بشكل صحيح ودفع الأمور إلى الأمام. الأهداف تضع الأساس لوضع الاستراتيجيات. تستند الاستراتيجيات على الأهداف التي حددتها.

نصائح لتحديد الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات

نحن ندرك أن تحديد الأهداف الموجهة نحو النتائج وتخطيط الاستراتيجيات يمكن أن يكون مرهقًا. ولا أحد يريد أهدافًا غير واقعية أو استراتيجيات غير فعالة. لذا، إليك بعض النصائح لتسهيل الأمور عليك:

حدد إطارًا زمنيًا لأهدافك: الأطر الزمنية ضرورية للتحفيز والتخطيط. فالأهداف بدون مواعيد نهائية محددة يمكن أن تكون أقل فعالية لأن الفرق قد تؤجلها لمهام أخرى. كما أنها تضيف إحساسًا بالإلحاح

الأطر الزمنية ضرورية للتحفيز والتخطيط. فالأهداف بدون مواعيد نهائية محددة يمكن أن تكون أقل فعالية لأن الفرق قد تؤجلها لمهام أخرى. كما أنها تضيف إحساسًا بالإلحاح استعن بالمواضيع الاستراتيجية: تجميع الاستراتيجيات تحت مواضيع، مثل النمو والسلامة، يساعد الفرق على إيجاد وتنظيم خططها بشكل أفضل، مما يسهل تحقيق أهداف محددة

تجميع الاستراتيجيات تحت مواضيع، مثل النمو والسلامة، يساعد الفرق على إيجاد وتنظيم خططها بشكل أفضل، مما يسهل تحقيق أهداف محددة إشراك فرق متعددة: عند وضع الاستراتيجيات، قم بإشراك جميع الأقسام أو أعضاء الفريق الضروريين، حتى لو كانت الاستراتيجية تخص قسمًا واحدًا في المقام الأول. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى مهارات مختلفة من فرق مختلفة لجوانب معينة من المشروع

عند وضع الاستراتيجيات، قم بإشراك جميع الأقسام أو أعضاء الفريق الضروريين، حتى لو كانت الاستراتيجية تخص قسمًا واحدًا في المقام الأول. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى مهارات مختلفة من فرق مختلفة لجوانب معينة من المشروع تحليل نجاح أهدافك واستراتيجياتك: استخدم أساليب مثل البيانات والمقاييس لتتبع التقدم المحرز. يمكن أن تساعدك البيانات الكمية، مثل التقارير والتحليلات، والمعلومات النوعية من العملاء والموظفين على تعديل الجداول الزمنية وإنشاء أهداف واستراتيجيات وتكتيكات أكثر قابلية للتنفيذ

استخدم أساليب مثل البيانات والمقاييس لتتبع التقدم المحرز. يمكن أن تساعدك البيانات الكمية، مثل التقارير والتحليلات، والمعلومات النوعية من العملاء والموظفين على تعديل الجداول الزمنية وإنشاء أهداف واستراتيجيات وتكتيكات أكثر قابلية للتنفيذ استخدم أداة إدارة واحدة: تتبع جميع أهدافك واستراتيجياتك وقم بإدارتها في نفس مساحة العمل باستخدام أدوات إدارة العمل المتكاملة مثل ClickUp ### تعرف على ClickUp

تحظى ClickUp بثقة فرق العمل في جميع أنحاء العالم، وهي شركة ذات تصنيف عالي برنامج إدارة المشاريع يجمع بين ميزات تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي في مكان واحد.

يوفر مجموعة كاملة من الأدوات للفرق لتخطيط المهام وترتيب أولوياتها والتعامل مع المشاريع. مع قوالب مرئية لتحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، يمكن لمديري المشاريع بدء عملية الإنشاء بسهولة.

سواءً كنت تقوم بجدولة الأهداف على تقويم ديناميكي أو العصف الذهني لاستراتيجيات العمل على ألواح بيضاء قابلة للتخصيص، يمكن لهذه المنصة المتكاملة أن تعزز نجاح التخطيط.

1. نظّم جميع أهدافك وغاياتك باستخدام ClickUp Goals

أنشئ أهداف عملك وخصصها وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

مع النقر فوق الأهداف ، يمكنك إنشاء أهداف مرتبطة برؤية عملك ورسالتك، مما يضمن لك ولفريقك مسارًا واضحًا للنجاح.

وبفضل الجداول الزمنية سهلة الفهم والأهداف القابلة للقياس والتتبع التلقائي للتقدم، يصبح تحقيق أهدافك أسرع وأكثر وضوحًا. تتيح لك أهداف ClickUp Goals أيضًا قياس النجاح باستخدام أهداف مختلفة مثل الأرقام، والمال، ونعم/لا، والأهداف المتعلقة بالمهام.

حافظ على أهدافك و OKRs منظمة داخل مجلدات سهلة الاستخدام في ClickUp Goals

احتفظ بكل شيء منظمًا في مجلدات سهلة الاستخدام، سواء كانت دورات سريعة أو OKRs أو بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين. تتبع التقدم المحرز بسهولة من خلال تجميع الأهداف ذات الصلة وتحديد المواعيد النهائية للبقاء في الموعد المحدد.

استخدم قالب SMART Goals ClickUp Template للحصول على تنسيق جاهز لتدوين أهدافك

ومع ذلك، إذا لم يكن لديك وقت كافٍ، فما عليك سوى استخدام نموذج أهداف ClickUp SMART Goals للبدء. يأتي مع حالات جاهزة وقابلة للتخصيص لأهدافك، وما يصل إلى 12 حقلاً لتسجيل سمات الأهداف المختلفة (تواريخ الاستحقاق، والأشخاص المعنيين، والأهداف المراد تحقيقها، وما إلى ذلك)، وخمس طرق عرض لإعطائك صورة كاملة عن أهدافك وتقدمها.

يوفر دليل البدء إرشادات خطوة بخطوة لتنفيذ القالب. تتيح لك طريقة عرض أهداف SMART Goals إنشاء أهدافك وتنظيمها. باستخدام هذا القالب، يمكنك أيضًا قياس الجهد المطلوب لكل هدف وتتبع أهداف الفريق.

يحتوي القالب على مساحة كبيرة للعصف الذهني وتخزين جميع أفكارك باستخدام طريقة عرض ورقة عمل الأهداف الذكية.

2. بناء استراتيجيات العمل باستخدام القوالب واللوحات البيضاء

يعمل ClickUp على تبسيط عملية إنشاء استراتيجيات الأعمال من خلال مكتبته الضخمة من قوالب الاستراتيجيات واللوحات البيضاء.

قم بإنشاء الاستراتيجية المثالية لمشاريعك باستخدام قالب استراتيجية مشروع ClickUp

قالب استراتيجية مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp يحدد لك OKRs، ويدير المهام المقابلة، ويساعدك على تتبع أجزاء المشروع المهمة مثل الجداول الزمنية والتكاليف والموارد.

يقدم القالب حالات مخصصة (فكر في أقسام "مكتمل" و"قيد الإنجاز" و"لم يبدأ بعد")، وحقول مخصصة (مثل معدل الإنجاز، ومرحلة المشروع، وما إلى ذلك)، وطرق عرض لمساعدتك على تصور وإدارة مشاريعك بشكل أفضل.

استخدم هذا القالب من أجل:

توفير هيكل لتخطيط وتنفيذ المشروع بشكل متسق

ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع ومراحل إنجازه الرئيسية

تحديد المخاطر والفرص لإنجاز المشروع بنجاح

تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق

ابتكر العديد من الاستراتيجيات أثناء قيامك بالعصف الذهني مع فريقك على لوحة ClickUp Whiteboards

ومع ذلك، إذا كنت تريد البدء من الصفر، توجه إلى ClickUp Whiteboards . اجلس مع فريقك، وقم بتبادل الأفكار وتدوين النقاط المهمة على لوحة إبداعية حرة التدفق، وتعاونوا على الاستراتيجيات في الوقت الفعلي.

ستتمتع بإمكانية الوصول إلى ميزات مثل الملاحظات اللاصقة، والمربعات النصية، والأشكال، والتمييز، والمزيد. كما يمكنك أيضًا استكمال مناقشاتك المليئة بالنصوص بعناصر الوسائط المتعددة مثل الصور لمزيد من الوضوح البصري والفهم.

بمجرد الانتهاء من وضع أفكارك، يمكنك تحويل مناقشاتك واستراتيجياتك على الفور إلى أهداف قابلة للتتبع والمهام القابلة للتنفيذ والمزيد - كل ذلك على السبورة.

تحقيق الأهداف والنجاح الاستراتيجي مع ClickUp

ترسم الأهداف الواضحة والاستراتيجيات الذكية طريق النجاح في أي شركة. إذا كنت ترغب في أن يفهم فريقك أبجديات الأهداف والغايات والاستراتيجيات والتكتيكات، فاستخدم إطار عمل GOST.

ومع ذلك، فإن التوفيق بين كل شيء في وقت واحد مع العديد من المنصات يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الارتباك، وفي نهاية المطاف، إلى الفشل. وهنا يأتي دور ClickUp للمساعدة.

إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع تجمع الأهداف والغايات والاستراتيجيات معًا في مساحة عمل تعاونية واحدة.

وبفضل أكثر من 1000 عملية تكامل ومجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المشاريع والمهام والأهداف، فإن ClickUp هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لتعزيز عملية التخطيط وتحقيق نتائج تحويلية. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وحقق أهداف عملك!

الأسئلة الشائعة ## الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما الذي يأتي أولاً: الاستراتيجية أم الأهداف؟

تأتي الأهداف عادةً قبل الاستراتيجيات في عملية التخطيط. فالأهداف هي النتائج المرجوة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وتحديد الاتجاه. بمجرد تحديد الأهداف، يتم تطوير الاستراتيجيات كخطط مفصلة تحدد كيفية الوصول إلى تلك الأهداف. من حيث الجوهر، توفر الأهداف الوجهة، والاستراتيجيات هي المسارات.

2. ما هو مثال على الأهداف والاستراتيجيات؟

مثال على الهدف هو شركة تهدف إلى زيادة المبيعات بنسبة 20% خلال عام. قد تتضمن استراتيجية تحقيق هذا الهدف إطلاق حملة تسويقية مستهدفة، والتوسع في أسواق جديدة، وتحسين استراتيجيات التسعير. تحدد الأهداف ما تريد المنظمة تحقيقه، وتحدد الاستراتيجيات الإجراءات والخطط المحددة لجعل هذه الأهداف حقيقة واقعة.

3. ما الفرق بين الرؤية الاستراتيجية والهدف؟

الرؤية الاستراتيجية هي صورة كبيرة للمكان الذي تريد الشركة الوصول إليه، في حين أن الهدف هو هدف محدد وقابل للقياس لتحقيقه ضمن إطار زمني معين. فالرؤية أوسع نطاقًا وتوجه الاتجاه العام، بينما الأهداف أكثر تحديدًا وقابلة للتنفيذ.