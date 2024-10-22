16 من أفضل أدوات العمل من المنزل لعام 2025

منذ ظهور الإنترنت العمل عن بعد نمت باستمرار لتصبح واحدة من أكبر القوى العاملة في العالم.

ومع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن عددًا قليلًا جدًا من الناس توقعوا أن ينمو هذا العدد إلى الأعداد الحالية. كما تظهر الإحصاءات, 1 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدةررأويس يعملون من المنزل، أي أكثر من 26% من القوى العاملة في البلاد.

إذا كنت تخطط للانضمام إلى هذه المجموعة في الأشهر المقبلة، فعليك تقييم المزايا والعيوب التي ستحصل عليها. والأهم من ذلك، يجب أن تتعرف على أفضل أدوات العمل من المنزل لتحقيق أهدافك.

هناك العديد من أدوات العمل عن بُعد لتحسين الإنتاجية التي يجب أن تضعها في الاعتبار، ولكن أولاً، دعنا نلقي نظرة على أنواع الأدوات التي تدخل في هذه القائمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات العمل من المنزل؟

بما أنك تنضم إلى إحدى المجموعات المتزايدة من الفرق البعيدة ، عليك أن تدرك أنه ليست كل أدوات العمل عن بُعد تقدم أفضل الخدمات. بعض هذه الأدوات تهدف فقط إلى مساعدة الأفراد على التعامل مع المهام البسيطة.

البعض الآخر غير متاح بسهولة، وستحتاج إلى مساعدة للحصول عليها من السوق، مما يجعل عملياتك صعبة. إليك بعضاً منها الجوانب الأساسية التي يجب عليك التحقق منها من العمل عن بعد الأدوات.

سهولة الاستخدام

متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها

سهلة الصيانة ورخيصة الثمن

التوافق مع عملك # ## 16 من أفضل أدوات العمل من المنزل التي تحتاج إلى معرفتها

الآن بعد أن عرفت ما يجب التحقق منه في العمل من المنزل أدوات الإنتاجية ، من الضروري أن تفهم بوضوح بعض أفضل الأدوات المتاحة بسهولة في السوق. كما ستدرك، هناك العديد من الأدوات التي يمكنك دمجها في استراتيجيتك لمواءمة العاملين عن بُعد.

ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض هذه الأدوات أكثر فعالية وتقدم نتائج أفضل في عملياتك. فيما يلي 15 أداة إنتاجية للعمل من المنزل يمكن أن تحدث فرقاً في مهامك:

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق كليك أب برز باعتباره برنامج إدارة المشاريع للفرق البعيدة في جميع أنحاء العالم. تم تصميم هذه الأداة لتضع جميع أعمالك في منصة واحدة لتسهيل إدارة العاملين عن بُعد .

لا داعي للقلق بشأن فرق العمل عن بُعد لأنه لم يكن من السهل أبدًا إدارتها بفعالية وإجراء التغييرات بسرعة أكثر من ميزات إدارة المشاريع في ClickUp.

دعنا نلقي نظرة!

الميزات

مستندات ClickUp المستندات : إنشاء مستندات المشروع وتنظيمها

: إنشاء مستندات المشروع وتنظيمها التعليقات : ترك التعليقات أو تعيين مستخدمين أو إنشاء مهام مباشرة على الملفات بسهولة

: ترك التعليقات أو تعيين مستخدمين أو إنشاء مهام مباشرة على الملفات بسهولة التعليقات المعينة : إنشاء تعليقات وتعيينها في المهام أو الملفات أو المستندات لنفسك أو للآخرين

إنشاء تعليقات وتعيينها في المهام أو الملفات أو المستندات لنفسك أو للآخرين تصفية المهام والبحث فيها : الكشف عن المهام أو المستندات أو المعينين أو المسافات في أداة البحث وسهولة العثور عليها أو تصفيتها

الكشف عن المهام أو المستندات أو المعينين أو المسافات في أداة البحث وسهولة العثور عليها أو تصفيتها النقر فوق اللوحات البيضاء : بصريًا التعاون مع فريقك وإنشاء مهام سير عمل مخصصة أو تبادل الأفكار الجديدة معًا

: بصريًا التعاون مع فريقك وإنشاء مهام سير عمل مخصصة أو تبادل الأفكار الجديدة معًا الخرائط الذهنية : إنشاء مخططات مرئية مذهلة من لا شيء أو من خلال المهام الحالية

إنشاء مخططات مرئية مذهلة من لا شيء أو من خلال المهام الحالية / href/ https://clickup.com/features/goals النقر فوق الأهداف /%href/ : حافظ على توافق فرقك عن بُعد من خلال تحديد الأهداف ومراجعتها

: حافظ على توافق فرقك عن بُعد من خلال تحديد الأهداف ومراجعتها لوحات المعلومات : تعرف على مكان جميع أعمالك وتتبع تقدم المهام في لمحة سريعة

: تعرف على مكان جميع أعمالك وتتبع تقدم المهام في لمحة سريعة مقطع : سجل شاشتك بسهولة وشارك مقاطع الفيديو مع أعضاء الفريق مباشرة في المهام

الايجابيات

القدرة على التكامل مع أدوات العمل عن بُعد الشائعة الأخرى مثل Zoom وSlack وLoom

الإصدار المجاني أقوى من معظم أدوات التعاون والإنتاجية

الوصول إلى عدد هائل منمكتبة ضخمة من القوالب المعدة مسبقاً ربط المهام المتشابهة عبر مساحات العمل باستخدام علاقات المهام أو علاقات التبعية

سهولة تحديد الأهداف

بسيطة السحب والإفلات ميزات لنقل المهام وإعادة تعيينها عبر فرق مختلفة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي وإشارات مرئية عندما يقوم الآخرون بعرض مهامك أو تحريرها أو التعليق عليها

السلبيات

غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى القليل من التدريب نظرًا لمستوى التخصيص العالي الذي يتميز به

قد يكون الرد عبر البريد الإلكتروني صعبًا

قد تكون ميزات البحث أبطأ (حتى الآن 😉)

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. تريلو

عبر تريلو يركز العمل عن بُعد بشكل عام على تحقيق أهداف وغايات محددة مع فرق منتشرة في مواقع مختلفة. ومع ذلك، مع Trello ، يمكنك وضع كل شيء في نفس المكان بسرعة، بما في ذلك جميع المهام التي تتولاها فرقك.

يجمع Trello جميع مهامك وأدواتك وفرقك معًا على واجهة مستخدم واحدة لعمليات سلسة.

الميزات

دردشة في الوقت الحقيقي

موجز النشاط/الأخبار

إدارة الاجتماعات عن بُعد

ميزات العصف الذهني

الإيجابيات

سهولة الاستخدام

تكامل سلس

أتمتة مبسطة

خدمة عملاء فعالة

السلبيات

لا توجد مخطوطات جانبية

صعوبة مسح البطاقات

يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدامه

التسعير

مجاني للأبد

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (12,990+ تقييم)

: 4.4/5 (12,990+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,2280+ تقييمات)

تحقق من هذه

_بدائل تريللو_

!

3. وريك

عبر وريكوريك هو برنامج شهير لإدارة العمل عن بُعد يجتاح العالم. مع Wrike، يمكنك إدارة أدواتك عن بُعد بكل سهولة. تُمكّنك هذه الأداة الفريدة من إزالة حواجز العمل عن بُعد مع ضمان الوضوح في عملياتك مع تجاوز أهدافك.

الميزات

أنواع العناصر المخصصة

تخطيط موارد المشروع

تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

ميزات العلامات المتقاطعة

الإيجابيات

يحافظ على مشاركة الجميع

سير عمل طبيعي

سهولة إدارة المهام

تكامل سلس

السلبيات

صعوبة الاتصال بدعم العملاء

يقول البعض إنه قد يحتوي على ميزات مربكة

ليس بديهيًا للعاملين عن بُعد

التسعير

مجاني للأبد

الفريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 28.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (3,230+ تقييمات)

: 4.4/5 (3,230+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (1,890+ تقييم)

4. موفافي

عبر موفافيمسجل شاشة موفافي هو برنامج تسجيل لسطح المكتب يمكّن المستخدمين من تسجيل نشاط الشاشة واستخدام البرامج ومكالمات الفيديو الجماعية (سكايب، زووم، هانغ آوتس). تقدم الأداة وضعين: تسجيل الشاشة ولقطات الشاشة.

الميزات

تسجيل فيديو كاميرا الويب أو صوت النظام أو الميكروفون الخاص بك فقط

التصدير إلى Google Drive أو YouTube أو Telegram أو WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو رابط المشاركة

خيارات التصدير تشمل MP4 و AVI و MOV و MKV و WEBM و GIF و MP3 و PNG و BMP و JPG

الايجابيات

وضعان للتسجيل: تسجيل الشاشة ولقطات الشاشة

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

إعدادات صوت مرنة

خيارات تصدير سريعة

السلبيات

علامة مائية في الفيديو الناتج خلال الفترة التجريبية

خيارات تحرير محدودة

فترة تجريبية مدتها 7 أيام فقط

التسعير

إصدار تجريبي مجاني

اشتراك لمدة عام واحد: 42.95 دولارًا أمريكيًا

42.95 دولارًا أمريكيًا رخصة لمدى الحياة: 57.95 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 مراجعة)

5. بروفهوب

عبر بروفهاب قد تبدو إدارة فريق عمل عن بُعد فكرة سلسة تخفض التكاليف التشغيلية وتحقق النتائج المتوقعة. ومع ذلك، من الضروري تسليط الضوء على أن هذا الأمر لا يمكن إدارته إلا في بعض الأحيان.

لهذا السبب تحتاج إلى برنامج لإدارة المشاريع مثل ProofHub لمساعدتك في التخطيط, التعاون وتنظيم فرق العمل عن بُعد

الميزات

قوالب قابلة للتخصيص

بوابة العميل

عرض جانت/الخط الزمني

إدارة الأفكار

المحترفين

القدرة على نقل المهام على مراحل

توفر لوحات كانبان

سهلة وسريعة

سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى

السلبيات

سوء توقيت الاتصال

يمكن أن يكون مكلفاً للعاملين عن بُعد

تحديات التعاون داخل الفريق الواحد

التسعير

تجربة مجانية

أساسي : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. جيثب

عبر جيثب ظهور جاء العمل عن بُعد مصحوبًا بتحدياته . يظل الأمن هو التحدي الرئيسي مع ظهور مجرمي الأمن السيبراني المستعدين لاختراق وسرقة الوثائق الأساسية من المؤسسات. مع GitHub، يمكنك العمل باستخدام أدوات العمل عن بُعد الشهيرة مع ميزات الأمان المدمجة.

الميزات

إدارة المهام

ميزات التنبيه/التنظيم

لوحة التحكم

إدارة المهام

الإيجابيات

سهلة الاستخدام للغاية

أداة عملية عن بُعد

سهولة التفاعل مع المستخدمين الآخرين

سرعة البدء

السلبيات

لا يوجد تطبيق جوال

صعوبة الحصول على الدعم

يفتقد الوضع المظلم

التسعير

مجاني للأبد

الفريق : 44 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 44 دولاراً في السنة لكل مستخدم المؤسسة: 231 دولاراً في السنة لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5,540 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5,540 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70+ تقييم)

7. سلاك

عبر سلاك يمثل إنشاء فريق عمل رائع عن بُعد تحديًا دائمًا. لهذا السبب تجد معظم المؤسسات التي تستخدم العمليات عن بُعد صعوبة في التأثير على السوق. سلاك يجلب جميع أدواتك وفرق العمل عن بُعد في مكان واحد، مما يسهل التواصل وتبادل الأفكار وحتى حل المشاكل الحالية بشكل أسرع.

الميزات

ميزات المراسلة

ميزات إمكانية الوصول

ميزات الاتصال

التجمعات والمقاطع ومكالمات الفيديو

المميزات

سهولة الاستخدام عند العمل عن بُعد

إدارة سلسة للمهام

تواصل سلس

الإصدارات المدفوعة رائعة لمشاركة الملفات

السلبيات

بريد إلكتروني منفصل وكلمة مرور منفصلة لكل قناة

واجهة مستخدم غريبة

قنوات كثيرة جداً

التسعير

مجاني للأبد

محترف 7.25 دولار شهريًا

7.25 دولار شهريًا أعمال+ : 7.50 دولار في الشهر

: 7.50 دولار في الشهر شبكة المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 30,800 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 22,800 تقييم)

النقر والركود: تطابق مصنوع في الجنة هل تعلم أنه يمكنك دمج Slack مع ClickUp لإنشاء وإدارة المهام داخل Slack، مع تحويل رسائلك إلى مهام وتعليقات؟ الأمر بسيط مثل Slack و ClickUp!

8. تكبير

عبر تكبير غيّر Zoom قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بُعد. فقد برزت هذه الأداة كأداة العمل عن بُعد للمؤسسات في ذروة جائحة كوفيد-19، حيث سيطرت مكالمات الفيديو على عالم العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد Zoom المؤسسات على إعادة تصور مساحات العمل وجعل عمليات العمل عن بُعد سلسة. والأهم من ذلك، يمكنها تعزيز عمليات العملاء من خلال إنشاء طريقة أبسط لاستضافة اجتماعات الفريق.

الميزات

سهولة التواصل عبر اجتماعات الفريق

مشاركة نوافذ الشاشة

إدارة الفريق للعمل عن بُعد

إدارة جهات الاتصال

الإيجابيات

سهولة التشغيل الآلي

فعالة لفرق المبيعات

سهولة تتبع المبيعات

توقيع رائع للعملاء

السلبيات

سهولة فقدان العمل

صعوبات في تتبع المبيعات

عدم تكامل نظام iOS

التسعير

مجاني للأبد

محترف 149 دولارًا في السنة لكل مستخدم

149 دولارًا في السنة لكل مستخدم شركة+ : 199 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 199 دولاراً في السنة لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 52,300 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 30,400 تقييم)

تحقق من هذه

_بدائل التكبير_

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9. ميرو

عبر ميرو الإبداع هو جانب أساسي لأي فريق ناجح. وبصفتك قائد فريق، فأنت تريد التأكد من أن مؤسستك تتمتع بالإبداع اللازم لتحقيق أهدافها - خاصة بالنسبة للعمل عن بُعد.

معظم أدوات العمل عن بُعد غير فعالة في هذا الدور، ولكن ميرو تبرز كمنصة مرئية لفريقك للتواصل والتعاون والإبداع المشترك.

الميزات

ميزات أمان مثالية للموظفين عن بُعد

جوانب التخصيص

أدوات مرئية

عرض البرامج

الإيجابيات

يمكن لفرق متعددة العمل معاً

تجربة تعاونية رائعة

يعزز الإبداع

يقدم أفكاراً رائعة

سلبيات

طبقات قفل المحتوى

إمكانية التحرير في المناطق الخاطئة

يفتقر إلى ميزات التكامل

التسعير

مجاني للأبد

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة+ : 88 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 88 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 52,300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 52,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30,400 تقييم)

10. توجل

احصل على أداء مفصل من المساهمين الفرديين في توغل في العمل عن بُعد، إدارة الوقت هي الاستراتيجية المثلى التي يمكن للمؤسسات من خلالها تحقيق النجاح. إذا كان لديك فريق عمل يعمل عن بُعد، فلديك أساليب واعدة لإدارة الوقت باعتبارها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأداء. توجل هو برنامج لإدارة المشاريع و أداة لتتبع الوقت التي تعزز الأداء بشكل فعال. ستجعل هذه الأداة إدارة الموارد أسهل لأنك ستدفع فقط مقابل كل دقيقة قابلة للفوترة.

الميزات

تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

التتبع دون اتصال بالإنترنت

مؤقتات بنقرة واحدة

قائمة المهام

الإيجابيات

تتبع ممتاز للوقت للموظفين عن بُعد

إدارة فعالة للمشاريع

سهولة الضبط

مزايا تتبع المهام

السلبيات

صعوبة تصحيح الوقت الخاطئ

تحديات عنوان URL في ميزات تتبع الوقت

صعوبة إيقاف الجلسات مؤقتاً

التسعير

مجاني للأبد

بداية 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,940 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,940 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30,400 تقييم)

11. جوجل درايف

عبر جوجل باعتباره أحد أفضل أدوات التعاون، يمكّنك Google Drive من تخزين الملفات والمجلدات ومشاركتها والعمل عليها من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو حتى من أجهزتك المحمولة. وهو يحتوي على وسائل حماية مدمجة توفر وصولاً آمنًا ومشفّرًا عن بُعد لملفاتك بشكل فعال.

سيتم فحص جميع الملفات التي ستشاركها بشكل استباقي بحثًا عن التصيّد الاحتيالي وفيروسات الفدية والبريد المزعج والبرامج الضارة. لا داعي للقلق بشأن المخاطر المتزايدة للتهديدات الإلكترونية على أجهزتك.

الميزات

إنشاء المستندات

الأرشفة والاحتفاظ بها

الوصول دون اتصال بالإنترنت وعن بُعد

التحكم في الإصدار ومشاركة الملفات

الإيجابيات

الوصول عن بُعد إلى المعلومات

عمليات تسجيل دخول آمنة

تخزين مجاني

سهولة المشاركة مع الفرق

السلبيات

عدم وجود التحسينات المستمرة دعم غير موثوق

نقص الميزات الأساسية

التسعير

100 جيجابايت : 1.99 دولار شهرياً

: 1.99 دولار شهرياً 1 تيرابايت : 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر 10 تيرابايت : 99.99 دولارًا في الشهر

: 99.99 دولارًا في الشهر 20 تيرابايت : 199.99 دولاراً في الشهر

: 199.99 دولاراً في الشهر 30 تيرابايت : 299.99 دولاراً في الشهر

: 299.99 دولاراً في الشهر جوجل درايف للفرق: 10.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (1,940+ تقييم)

: 4.7/5 (1,940+ تقييم) Capterra: 4.3/10+ مراجعات)

12. أوكتا

عبر أوكتا على مر السنين، كانت الهوية أحد الأسباب الرئيسية لنجاح العديد من المؤسسات في عملياتها. حيث تتواجد فرق العمل تحت سقف واحد، مما يعني أنها تعمل على بناء هوية تدفع بالمؤسسة إلى الأمام.

يختلف هذا الأمر عندما يتعلق الأمر بالفرق البعيدة. ومع ذلك، مع Okta، ستتمكن من إنشاء هوية مع فرق العمل عن بُعد، مما سيعزز إنتاجية الموظفين، ويخلق تجارب رائعة للمستخدمين، ويزيد من عمليات تسجيل العملاء.

الميزات

إدارة السياسات

سهولة التنقل

تكامل الجهات الخارجية

التحليلات السلوكية

مزايا ####

سهولة التعلم

عمليات آمنة

الوصول بكلمة مرور واحدة

تحسين تجربة المستخدم

السلبيات

التأخير في دفع الإشعارات

يتطلب هاتفاً لتسجيل الدخول

الوصول إلى الوصول من أجهزة أخرى

التسعير

تسجيل دخول واحد : 2 دولار/مستخدم شهرياً

: 2 دولار/مستخدم شهرياً تسجيل دخول واحد زائد : 4 دولار/مستخدم شهرياً

: 4 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة : 8 دولارات/مستخدم شهرياً

: 8 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسة بلس: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 630 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 630 تقييم) Capterra: 4.7/690+ مراجعات)

13. لوم

عبر تلوح في الأفق تعد الاجتماعات مع فرقك عن بُعد أحد التحديات الرئيسية. ستحتاج إلى المساعدة لتمرير المعلومات بسرعة وإجراء التعديلات عند الضرورة. وهنا يأتي دور Loom.

تتيح لك هذه الأداة الجديدة عن بُعد تسجيل مقاطع فيديو سريعة وتحديث فرقك عن بُعد في الوقت الفعلي. ستساعدك هذه الأداة على تقليل الاجتماعات بنسبة 29%.

الميزات

ملحقات كروم

استضافة الفيديو

مكتبة فيديو غير محدودة

تطبيق سطح المكتب

الايجابيات

يمكن للمستخدمين تسجيل الشاشات

سهولة مشاركة مقاطع الفيديو

مزايا النسخ

سهولة التهيئة والاستخدام

السلبيات

يحتاج إلى امتداد لبعض المتصفحات

أعطال منتظمة

مشاكل في بدء التشغيل والتوقف

التسعير

بداية : مجاناً

: مجاناً الشركات : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 940 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 940 تقييم) Capterra: 4.6/310+ مراجعات)

تحقق من هذه

_بدائل لوم_

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14. مايكروسوفت تيمز

عبر مايكروسوفت كمستخدم لمايكروسوفت، يجب أن تكون على دراية بما يلي فرق مايكروسوفت . وهو برنامج مبتكر غيّر قواعد اللعبة في العمليات عن بُعد. تضمن هذه الأداة أن تتمكن الفرق من مشاركة المحتوى بسهولة وسرعة، وتعلم مهارات جديدة، وتخطيط المهام وتنفيذها معًا في واجهة مشتركة.

الميزات

اجتماعات الفريق

المكالمات الممكنة

التعاون في الوقت الحقيقي

دردشة جماعية

الايجابيات

تسجيل الفيديو

سهولة الانضمام إلى فرق أخرى

نقل الملفات بسلاسة

أمان متقدم

السلبيات

نسخة سطح المكتب عرضة للأخطاء

منحنى تعليمي حاد

صعوبة الاتصال بالفرق الأخرى

التسعير

Microsoft Teams Essentials : 4 دولار/مستخدم شهرياً

: 4 دولار/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Basic : 6$/مستخدم شهرياً

: 6$/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 13,210 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 13,210 تقييم) Capterra: 4.5/8،880+ تقييمات)

15. nTask

عبر ن مهمة يواجه كل فريق ينمو بعض التحديات الهائلة عندما يتعلق الأمر بالتوسع. من الضروري الإشارة إلى أن بعض الفرق تحتاج إلى المساعدة في تقسيم المشاريع المعقدة. لحسن الحظ، فإن إدخال nTask في إدارة المشاريع عن بعد سهّلت هذه العملية.

مع nTask، أصبح من السهل تقسيم المشاريع المعقدة بحيث يمكن للفرق التخطيط والتعاون والتحليل وإدارة المهام اليومية بسرعة وسهولة.

الميزات

إدارة الاجتماعات

تتبع المشكلات

تتبع الوقت والجدول الزمني

مخططات جانت

المحترفين

القدرة على تعدد المهام

نهج سلس لإدارة الوقت

سهولة إنشاء مهام جديدة

إشعارات منتظمة

السلبيات

دعم الاتصال صعب

فقدان البيانات

تحديات تعديل التقويم

التسعير

القسط : 3 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

: 3 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا الشركات : 8 دولارات شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً

: 8 دولارات شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (17 مراجعة)

: 4.4/5 (17 مراجعة) Capterra: 4.1/97 مراجعة)

16. الخلية

عبر خلية النحل تخصيص مهمة لفريق عمل عن بُعد يتطلب عملاً. ستحتاج إلى مساعدة في فهم من يقوم بماذا وبأي وتيرة. سيستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت لتحديد من هو المسؤول عن ماذا وما إذا كان يعمل بنشاط للوفاء بمسؤولياته.

إن Hive مخصص لضمان قدرتك على فهم سرعة وتيرة عمل فريقك ومن هو المسؤول عن المهام المختلفة.

الميزات

تدقيق المستندات والفيديو

قوالب المشروع

سير عمل الموافقة

الجداول الزمنية وتتبع الوقت

المحترفين

تعيين المهام أسهل

يجمع المهام تحت سقف واحد

سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى

لديه جدول زمني قابل للتخصيص

السلبيات

يصعب متابعة الإشعارات

تختفي الدردشة باستمرار

يستغرق وقتاً طويلاً للتعلم

التسعير

منفردة : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد فريق : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/409 (17 مراجعة)

: 4.6/409 (17 مراجعة) Capterra: 4.5/169 مراجعة)

أدوات العمل عن بُعد لمستقبل العمل عن بُعد

لم يعد العمل عن بُعد ترفاً بالنسبة للمؤسسات بل أصبح واقعاً يتعين عليها التعامل معه. يهتم العاملون الموهوبون بنشاط بالفرص التي تتيح العمل عن بُعد.

ولكي تجذب الشركات أفضل المواهب، يجب عليها أن تدمج فرص العمل عن بُعد. لحسن الحظ، هناك أدوات للعمل عن بُعد مثل ClickUp لمساعدة الفرق على العمل عن بُعد من منصة مركزية.

مع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على حل متكامل لمؤسستك من أجل إدارة الموظفين عن بُعد أو داخل المكتب كل ذلك في نفس المساحة. تساعد ميزات ClickUp في ربط فرق العمل وتحسين الإنتاجية من خلال تدفقات العمل القابلة للتخصيص، وأكثر من 15 طريقة عرض، وميزات توثيق التعاون، وغير ذلك الكثير.

اجلس على مقعد القيادة اليوم وابدأ العمل على مساحة عمل مجانية في ClickUp !