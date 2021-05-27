كيفية إنشاء نموذج في Excel (دليل 2025)

لنفترض أنك تمتلك شركة صلصة حارة.

سيخبرك نموذج ملاحظات العملاء في برنامج Excel بمدى مذاق 😋 وحار 🌶️ الصلصة الخاصة بك. أفضل من سؤال الناس بشكل فردي في أي يوم، أليس كذلك؟

لذا سواء كنت تريد استطلاع رأي العملاء أو أخذ ملاحظات العملاء، أو جمع البيانات من الموظفين، يمكن أن تكون نماذج Excel مفيدة.

ولكن كيف يمكنك إنشاء نموذج في Excel في المقام الأول

في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية إنشاء نموذج في Excel.

سنستعرض أيضًا حدوده ونقترح عليك أيضًا أداة بديلة لإنشاء النماذج بسهولة .

ما هي نماذج Excel؟

نموذج نموذج Excel هو أداة لجمع البيانات من مايكروسوفت إكسل . إنه في الأساس مربع حوار يحتوي على حقول لسجل واحد.

في كل سجل، يمكنك إدخال ما يصل إلى 32 حقلاً، وتصبح رؤوس أعمدة ورقة عمل Excel هي أسماء حقول النموذج.

ما هي فوائد استخدام نموذج إدخال بيانات Excel؟

الآن Excel ليس سهلاً.

فخلاياه التي لا نهاية لها تجعل من الصعب معرفة مكان إدخال البيانات.

_مثل محاولة فهم معنى كلمة "معتدل" عندما يكون كل ما تعرفه وتحبه هو الصلصات الحارة!

لهذا السبب يستخدم الأشخاص نماذج Excel لإجراء إدخالات سريعة للبيانات في الحقول الصحيحة دون التمرير لأعلى وأسفل ورقة العمل بأكملها.

لا مزيد من إدخال البيانات في جدول بيانات Excel صف بعد صف بعد صف بعد صف..

يتيح لك نموذج إدخال بيانات Excel:

عرض المزيد من البيانات دون التمرير لأعلى ولأسفل

تضمين التحقق من صحة البيانات

تقليل فرص حدوث أخطاء بشرية

تبدو مفيدة للغاية. لذا دعنا نتعلم كيفية إنشاء نموذج Excel.

كيفية إنشاء نموذج في Excel؟

قبل إعداد نموذج في Excel، عليك القيام بالأعمال التحضيرية.

أولاً، يجب أن تكون أعمدتك أو حقولك جاهزة.

إنها المكونات الخام الخاصة بك، مثل الفلفل الحار أو الزنجبيل، جاهزة للصلصة الخاصة بك.

عليك أيضًا العثور على خيار "النموذج".

لا تقلق.

سنساعدك في إنشاء جدول، والعثور على خيار "النموذج"، وإنشاء نموذج Excel باستخدام دليل تفصيلي خطوة بخطوة:

الخطوة 1: أنشئ جدول Excel سريعًا

افتح جدول بيانات Excel، وستبدأ في علامة تبويب الورقة الأولى (افتراضيًا).

في هذا النموذج، أنت مالك شركة صلصة حارة.

وسنقوم بعمل عميل نموذج الملاحظات للصلصة اللذيذة

فيما يلي مثال على الأعمدة التي يمكنك إضافتها إلى ورقة عمل Excel:

عليك الآن تحويل أسماء الأعمدة إلى جدول.

ما عليك سوى تحديد العمود رؤوس الأعمدة > انقر فوق إدراج > جداول > جدول.

يجب أن يظهر مربع حوار صغير. تأكد من وضع علامة في خانة الاختيار جدولي يحتوي على رؤوس.

انقر على OOK, وستحصل على جدول Excel كما هو موضح في الصورة أدناه.

هنا، يمكنك ضبط عرض العمود بناءً على البيانات التي قد يحتوي عليها الحقل.

الخطوة 2: إضافة خيار نموذج إدخال البيانات إلى شريط Excel

ألق نظرة جيدة على ورقة عمل Excel الخاصة بك.

تحقق من صف علامات التبويب والأيقونات في أعلى نافذة Excel (الشريط). لن تجد خيار استخدام نموذج إدخال البيانات في أي علامة تبويب في الشريط.

لا تقلق. إنه أمر طبيعي تمامًا.

عليك أن تضيف خيار "النموذج" إلى ورقة Excel الشريط. للقيام بذلك:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي من الرموز الموجودة التي تراها في الشريط أو شريط الأدوات

انقر على تخصيص الشريط .

. ينبغي أن يظهر مربع حوار خيارات إكسيل

حدد جميع الأوامر من القائمة المنسدلة

قم بالتمرير لأسفل قائمة الأوامر وحدد شكل

انقر الآن على إضافة

هل نجح الأمر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تهانينا!

في حالة عدم السماح لك بإضافة زر أو خيار أمر النموذج، ما عليك سوى النقر على جديد علامة تبويب > إعادة تسمية > سمه 'نموذج'>انقر على OK.

ثم، انقر على مجموعة جديدة > إضافة.

تأكد من تحديد الخيار نموذج عند النقر فوق إضافة.

وهذا كل شيء! لقد انتهيت أخيرًا من إضافة أيقونة النموذج إلى الشريط.

للوصول إليه بسرعة في المصنف الخاص بك، انقر على شريط أدوات الوصول السريع في نفس مربع الحوار خيارات إكسيل الذي استخدمته سابقًا.

حدد نموذج ضمن جميع الأوامر ثم انقر فوق إضافة. ثم اضغط على Enter.

وها هو!

ستلاحظ ظهور زر Form أو أيقونة Form في المنطقة الخضراء أعلى مصنف Excel في شريط أدوات الوصول السريع.

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/31054/undefined/ إعداد نموذج قابل للتعبئة في Word* %/%href/_

!

الخطوة 3: أدخل بيانات النموذج

الآن، يمكنك النقر على أي خلية في الجدول الخاص بك ثم على أيقونة النموذج لإدخال بيانات النموذج.

يجب أن يفتح مربع حوار يحتوي على أسماء الحقول وبعض خيارات الأزرار مثل جديد و حذف و استعادة و زر المعايير.

هذا نموذج مخصص لإدخال البيانات بناءً على الحقول الموجودة في بياناتنا.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول وانقر على زر النموذج جديد.

من المفترض أن يؤدي ذلك إلى ظهور البيانات في جدول Excel الخاص بك.

انقر على إغلاق لمغادرة مربع الحوار وعرض جدول البيانات الخاصة بك.

كرر العملية حتى تنتهي من إدخال جميع البيانات التي تريدها.

الخطوة 4: تقييد إدخال البيانات بناءً على الشروط

إذا كان نموذج الصلصة الساخنة الخاص بك يحتوي على معايير أو قواعد معينة لملء الحقول، فقد يكون التحقق من صحة البيانات مفيدًا. فهو يضمن توافق بيانات عملائك مع بعض الشروط.

على سبيل المثال، تريد أن يقبل حقل ملاحظات الصلصة فقط النصوص القصيرة. لذلك يمكنك إنشاء قاعدة للتحقق من صحة البيانات للسماح فقط بطول نص معين.

إذا قام أحد العملاء بإدخال ملاحظات أطول مما تريد، فلن يُسمح بذلك، وسيظهر له خطأ.

إليك كيفية تعيين شروط التحكم في نموذج إدخال البيانات هذه:

حدد الخلية أو الخلايا التي تريد إضافة قاعدة التحقق من صحة البيانات فيها. في هذا المثال، حددنا في هذا المثال الخلايا الموجودة تحت عمود التعليقات_ ( D2-D5 )

) انقر فوق علامة التبويب البيانات > رمز التحقق من صحة البيانات > حدد التحقق من صحة البيانات من القائمة المنسدلة

سيظهر مربع الحوار التحقق من صحة البيانات. ضمن إعدادات، حدد طولالنص من القائمة المنسدلة السماح. ثم اختر شرط طول النص تحت البيانات وعدد الأحرف. انقر فوق OK لتطبيق القواعد

اخترنا هنا الشرط 'أقل من' وقمنا بتعيين حد أحرف الملاحظات على 10 أحرف كحد أقصى.

الآن، عند استخدام إدخال البيانات لإدخال نص في الملاحظات وإذا لم يكن نصًا أقل من عشرة أحرف، فلن يُسمح به.

سيتم تنبيهك بصوت ورسالة الخطأ هذه.

ولكن هذا مجرد مثال.

لا تمنع زبائنك من الثناء على صلصتك 😛

يساعد التحقق من صحة البيانات فقط على ضمان عدم قيام الأشخاص بملء بيانات خاطئة في الحقول.

ماذا لو قام أحدهم بإدخال كلمة "رائع" في حقل الاسم؟

فكرة رائعة للاسم، ولكنها لا تساعد في جهود جمع البيانات! 😜

الخطوة 5: البدء في جمع البيانات

يمكنك الآن جمع البيانات باستخدام أي من هذه الخيارات:

اطلب من العملاء ملء النموذج من خلال مشاركة ملف Excel معهم. قم بدعوتهم باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني أو انسخ رابط جدول البيانات وشاركه معهم

إرسال نسخة من النموذج كمرفق بريد إلكتروني

املأ البيانات بنفسك أثناء قيام العملاء بتعبئة البيانات التي يقدمها لك العملاء

ستجد كل هذه الخيارات من خلال النقر على مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى من الورقة.

ملاحظة: تختلف هذه العملية عن إنشاء نموذج مخصص باستخدام Excel VBA (أساسيات بصرية للتطبيق).__Excel VBA هي لغة برمجة Microsoft Excel تستخدم لأتمتة المهام وأداء وظائف أخرى مثل إنشاء مربع نص، نموذج مستخدم، إلخ_

نموذج مستخدم Excel VBA ليس خيارًا مثاليًا لأنه _ أكثر تعقيدًا _ من حيث الإعداد._

مكافأة: استخدم_ جوتفورم لإنشاء النماذج باستخدام وظيفة النموذج.

ومع ذلك، فإنه لا يجعل الأمر ممتعًا، وهذا أحد أوجه القصور فيه.

فيما يلي بعض القيود الأخرى التي قد تجعلك ترغب في إعادة النظر في استخدام نموذج إدخال بيانات Excel:

1. قيود الصيغة

لقد قسمت صيغ Excel الصيغ العالم إلى فريقين.

أحدهما يجدها مريحة، والآخر يجدها مستحيلة.

_مثل حب بعض الناس للصلصات الحارة بينما يفضل البعض الآخر شيئًا أكثر حلاوة

ولكن مع النماذج، لا يمكنك مباشرةً إدخال صيغة Excel في حقل نموذج بيانات.

لا يمكنك ذلك.

إذاً، لماذا تستخدم Excel أصلاً؟

2. حد الحقل

من الواضح أن هناك حدًا لعدد الحقول التي يمكن أن تكون موجودة في نموذج Excel.

_ماذا تفعل عندما تريد أكثر من 32 عمودًا (حقلاً)؟

ألن يكون من الأسهل أن يكون لديك أداة ليست معقدة مثل MS Excel و لا تقيد الحقول؟

3. ليس النموذج الأكثر سهولة في الاستخدام

يمكن أن يكون Excel صعبًا على العديد من المستخدمين بسبب الدوال والقواعد المختلفة.

لإنشاء نموذج في Excel، يجب إضافة ميزة إلى شريط الأدوات.

ما قصة الاختباء والبحث يا Excel؟

وهي ليست سهلة الاستخدام على الإطلاق لمستخدمي Mac.

_خمن ماذا؟

أمر النموذج لا يوجد حتى في نسخة ماك! *scoff*

هل لديك أفكار أخرى حول Excel؟ إليك أفضل بدائل Excel من الواضح أنك بحاجة إلى أداة يمكنها تعويض جميع عيوب نموذج Excel والقيام بالمزيد.

أخبار جيدة!

نقدم لك انقر فوق ، واحدة من الأعلى تصنيفًا أداة الإنتاجية المستخدمة من قبل فرق العمل في الشركات الصغيرة والكبيرة .

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إنشاء نماذج سهلة الاستخدام باستخدام ClickUp

ClickUp هو الأداة المثالية الشاملة لإنشاء النماذج.

ما تبحث عنه هو عرض النموذج .

وعلى عكس Excel، نحن لا نخفيه. لأننا فخورون بذلك! 😎

نريدك أيضًا أن تجده دون قراءة دليل كما فعلت للتو.

تفقد هذه

href/ https://clickup.com/blog/educators-guide-to-clickup-forms// _نصائح حول نموذج النقر فوق النماذج للمعلمين! %/%href/_

🍎

لإنشاء نموذج في ClickUp، يجب عليك إضافة طريقة عرض نموذج في ثلاث خطوات بسيطة:

افتح قائمة , المساحة أو المجلد من اختيارك

انقر فوق الزر + وحدد نموذج

قم بتسميته وإضافة وصف

تأكد من أن يكون الاسم شيئًا جذابًا أو مناسبًا حسب الغرض من النموذج الخاص بك.

ما رأيك بـ "النار لا تقتل التنين" كعنوان جذاب لنموذج الصلصة الحارة؟

(تحذير: فقط الأشخاص الذين يحبون التوابل سيفهمون هذا 😎)

والآن لنبني هذا النموذج!

ستجد مجموعة من الحقول على اللوحة اليسرى في عرض النموذج. اسحبها وأفلتها في النموذج الخاص بك، وهذا هو مدى سهولة إضافة حقل.

_لا تحتوي اللوحة على الحقل الذي تبحث عنه؟

ما عليك سوى النقر على عنوان الحقل لإعادة تسميته.

لكن انتظر، لم نقترب من أن نكون رائعين.

هل تعلم أنه يمكنك أيضًا إضافة العلامة التجارية لشركتك في عرض النموذج؟

بعد إكماله، حان الوقت لمشاركة النموذج الخاص بك.

حدد أيقونة "مشاركة" في أعلى يمين عرض النموذج. انقر عليها لنسخ الرابط المباشر للنموذج الخاص بك لمشاركته مع أي شخص تريد.

أو يمكنك إنشاء النموذج في صفحة عبر كود HTML من خلال قسم " تضمين الرمز".

المكافأة: نصائح بناء النموذج لـ ClickUp.

وأخيرًا، نحن متأكدون تمامًا أنك لن تحتاج إلى أي أداة أخرى إذا كانت لديك نماذج ClickUp.

ولكن إذا كنت تفضل غيرها مثل نماذج جوجل يمكن أن يتكامل ClickUp معها بسهولة أيضًا. يعمل التكامل على تحويل استجابات نماذج Google إلى مهام ClickUp تلقائيًا.

ما هو أكثر من ذلك؟

لدى ClickUp المزيد ميزات رائعة في المتجر من أجلك.

إليك لمحة سريعة عن بعض الميزات العديدة التي يقدمها ClickUp:

عرض المهام بصيغة جدول بيانات باستخدام عرض الجدول إنشاء المهام والتذكيرات بدون الإنترنت باستخدام وضع عدم الاتصال بالإنترنت تعيين مهمة واحدة إلى تعيينات متعددة إنشاء مهام سير عمل باستخدام الحالات المخصصة تعيين التذكيرات حتى لا تفوتك المهام المهمة

شارك كل ما لديك المشاهدات مع أي شخص يستخدم المشاركة العامة التكامل مع جميع أدواتك المفضلة، بما في ذلك تريلو , مايكروسوفت تيمز , جوجل درايف إلخ.

قم باستيراد ملف Excel إلى ClickUp عن طريق حفظه كـ CSV تتبع مدد المهام باستخدام متتبع الوقت الأصلي ### Excel أو ClickUp: ما هو الساخن؟ 🔥



نموذج Excel أقل من منشئ النموذج وأكثر من تطبيق سهل لإدخال البيانات.

يمكن أن يساعدك على تجنب الأخطاء إذا كان إدخال البيانات جزءًا من عملك اليومي.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإنشاء النماذج، لا يبدو Excel مثاليًا.

بدلاً من ذلك، جرّب ClickUp. إنه برنامج قوي أداة قوية لإدارة المشاريع التي تتيح لك إنشاء نماذج مخصصة باستخدام وظيفة السحب والإفلات البسيطة.

إذا كان هناك أي شيء تريد أن تفعله أبعد من ذلك، فإن ClickUp لديها قائمة طويلة من الميزات، بما في ذلك الخرائط الذهنية , عرض عبء العمل , المفكرة , الأولويات والمزيد.

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