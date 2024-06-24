10 قوالب مجانية لنماذج جوجل لجمع الملاحظات والمقترحات

هل تبحث عن قوالب نماذج Google المجانية لتسهيل جمع الملاحظات؟

تتيح لك قوالب اليوم إنشاء نماذج عبر الإنترنت وتخصيصها بسرعة دون أي خبرة في التصميم أو الترميز. من التعليقات على الفعاليات إلى تقييمات الدورات التدريبية، لم يكن جمع التعليقات أسهل من أي وقت مضى.

ستساعدك مجموعتنا المنتقاة من 10 نماذج مجانية من نماذج Google على جمع الرؤى والآراء والملاحظات دون أن تكلفك سنتًا واحدًا. 💸

ما هو قالب نموذج Google؟

قالب نموذج Google هو نموذج قابل للتخصيص يعمل كنقطة انطلاق لجمع المعلومات والآراء والردود على الاستبيانات.

بدلاً من البدء من الصفر، ستختار قالبًا يناسب احتياجاتك ليكون بمثابة الهيكل الأساسي. بعد ذلك، يمكنك تعديله وفقًا لمتطلباتك وأهدافك المحددة.

عبر نماذج جوجل ستجد قوالب متاحة لأي غرض تقريباً. على سبيل المثال:

نماذج تسجيل الفعاليات

نماذج ملاحظات العملاء

استبيانات ملاحظات الفعاليات

استمارات دعوة الحفلات (المعروفة أيضًا باسم استمارات الرد على الدعوة)

طلبات الإجازة

هذه قوالب نماذج الملاحظات تسمح للمستخدمين بإنشاء مصقول, استبيانات احترافية بدون مهارات التصميم الفني

قوالب نماذج جوجل

وفّر الوقت وحسّن تجربة جمع البيانات من خلال هذه المجموعة المختارة من قوالب نماذج Google. خيارات مجانية وقابلة للتخصيص مثل هذه النماذج هي اختصار لخياراتك للحصول على نماذج احترافية و تحسين سير العمل .

لقد وجدنا خيارات رائعة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات:

نموذج الطلب: سهّل على عملاء الشركات الصغيرة طلب العناصر أو الخدمات المحددة التي يحتاجون إليها باستخدام هذاقالب نموذج طلب بسيط

قالب نموذج طلب نموذج طلب بسيط من نماذج جوجل

تحقق من المرجع: قم بتحسين اختيار القوى العاملة لديك وتبسيط قرارات التوظيف باستخدام هذاقالب نموذج التحقق من المراجع

قالب نموذج التحقق من المراجع في نماذج جوجل

طلب التوظيف: بالحديث عن قرارات التوظيف، هذاقالب نموذج طلب التوظيف يجعل من السهل الحصول على بيانات حول المرشحين الذين يرغبون في العمل مع شركتك أو تبديل الإدارات

قالب تطبيق نماذج Google

استبيان أبحاث السوق: اجمع البيانات من العملاء والعملاء المحتملين حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام هذانموذج نموذج بحث السوق

قالب نموذج نموذج بحث السوق في نماذج جوجل

انتقل إلى قسم النماذج في Google Drive، وحدد النموذج الخاص بك، وقم بتغيير الأسئلة حسب الحاجة للبدء.

إذا كانت قوالب استبيانات نماذج جوجل هذه لا تناسب احتياجاتك، يمكنك إنشاء نموذج خاص بك باستخدام حساب جوجل وبعض المعرفة التقنية. يحتوي مستندات جوجل وجداول بيانات جوجل على الأدوات التي تحتاجها. 🤩

قيود استخدام قوالب استبيانات نماذج Google

قوالب نماذج Google متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام ومفيدة للعديد من احتياجات العمل.

ومع ذلك، هناك بعض القيود الجديرة بالملاحظة:

محدودة التخصيص والتصميم: يمكن أن تكون خيارات التصميم المتقدمة مقيدة إذا كنت بحاجة إلى نماذج مخصصة للغاية

يمكن أن تكون خيارات التصميم المتقدمة مقيدة إذا كنت بحاجة إلى نماذج مخصصة للغاية التكاملات المعقدة: من السهل دمج نماذج Google مع منتجات Google الأخرى، ولكن التكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى قد يتطلب معرفة بالبرمجة

من السهل دمج نماذج Google مع منتجات Google الأخرى، ولكن التكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى قد يتطلب معرفة بالبرمجة أساسي أنواع الأسئلة : تقدم نماذج Google أنواعًا متعددة من الأسئلة، ولكنها لا تحتوي على تنوع كافٍ لدعم العديد من هياكل الاستبيانات المعقدة

: تقدم نماذج Google أنواعًا متعددة من الأسئلة، ولكنها لا تحتوي على تنوع كافٍ لدعم العديد من هياكل الاستبيانات المعقدة قيود حجم الملف: قد تمنع قيود حجم الملف المرفقات الكبيرة وتحد من جمع البيانات

قد تمنع قيود حجم الملف المرفقات الكبيرة وتحد من جمع البيانات خصوصية البيانات: يتم تخزين البيانات على خوادم جوجل، والتي قد لا تفي بمتطلبات خصوصية البيانات الصارمة

يتم تخزين البيانات على خوادم جوجل، والتي قد لا تفي بمتطلبات خصوصية البيانات الصارمة الوصول عبر الإنترنت: تتطلب عملية إنشاء نماذج جوجل وتخصيصها اتصالاً بالإنترنت في جميع الأوقات

هذه القيود تجعل بعض الشركات في حاجة إلى بديل نماذج جوجل . يمكنك مقارنة منصة استبيان مخصصة مثل جوتفورم مقابل نماذج جوجل لبدء استكشاف خيارات أخرى.

أو يمكنك الاطلاع على بدائل Google Workspace مثل ClickUp. بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على إنشاء نماذج متقدمة إلى جانب أدوات لتحسين مجالات أخرى من عملك.

10 قوالب مجانية بديلة لنماذج جوجل البديلة عرض نموذج ClickUp هو بديل رائع لقوالب نماذج Google، وهو مجاني لجميع المستخدمين، وغني بالميزات.

باستخدام منصة ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع، يمكنك الوصول إلى آلاف الميزات والأدوات والقوالب. ويتضمن ذلك الكثير من النماذج القابلة للتخصيص لجمع البيانات والاستبيانات.

ستستفيد أيضًا من برنامج إدارة العمليات التي يمكن أن تساعد في توسيع نطاق عملك.

يوفر ClickUp مجموعة متنوعة من أدوات ملاحظات العملاء وقوالب إنشاء النماذج المجانية، مع ميزات مثل:

الوصول دون اتصال بالإنترنت

أحجام تحميل ملفات أكبر

أنواع أسئلة متطورة

أكثر من 1,000 تكامل مع منصات أخرى

خيارات تصميم وتنسيق وعلامات تجارية متقدمة

يحتوي ClickUp على خيارات للعديد من منهجيات تحسين العمليات ، لذلك ستعمل مع عملك سواء كنت تستخدم منهجيات رشيقة أو JIT (في الوقت المناسب) أو Lean أو Kanban أو أي شيء آخر.

1. قالب نموذج ClickUp

قم بجمع البيانات وتنظيمها بسهولة مع قالب نموذج ClickUp الخاص بنا

النموذج قالب نموذج ClickUp طريقة واضحة لجمع الإجابات المختصرة ومعلومات الاتصال وغيرها من المعلومات الأساسية.

يمكنك استخدام نماذج Google لإنشاء استبيانات مباشرة وجمع معلومات بسيطة من المستجيبين. ومع ذلك، فإن قالب نموذج ClickUp يبسط الأمور من خلال التخصيص بالسحب والإفلات والعروض والحقول والحالات المتعددة.

وهذا ينطبق على معظم الخيارات في معرض القوالب لدينا، سواء كنت تستخدم قالب النموذج هذا قالب إدارة المهام البسيط من ClickUp أو أي شيء آخر.

بمجرد إنشاء النموذج الخاص بك، يمكنك مشاركة الرابط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرساله في رسائل البريد الإلكتروني الآلية للعملاء، أو توزيعه عبر قنوات الاتصال الداخلية. تنزيل هذا النموذج

2. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

احصل على رؤى ومدخلات قيّمة مع قالب نموذج ملاحظات ClickUp

نموذج قالب نموذج ملاحظات ClickUp يجعل جمع الآراء والأفكار من فريقك أو عملائك وتنظيمها أمرًا سهلاً.

مثل نماذج Google، فهو يتيح لك إنشاء نموذج مخصص لجمع الملاحظات من العملاء والمتعاونين وأعضاء الفريق. مع قالب ClickUp هذا، تحصل على منصة إنتاجية متكاملة تنظم وتتتبع المعلومات التي تتلقاها في مساحة العمل الخاصة بك تلقائيًا.

استخدم قالب نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp لتخصيص الاستبيانات حسب احتياجات كل عميل، وتحسين قرارات المنتج ببيانات ذات مغزى، وتحليل البيانات بسرعة لتحديد الاتجاهات بشكل أسرع. 📈✨

يحتوي على كل ما تحتاجه لتصميم مظهر شامل للملاحظات وتبسيط عملية الاستبيان. يمكنك

تضمين أسئلة متعددة الخيارات

جمع تقييمات النجوم

عرض المهام المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المعنية

طلب اقتراحات

فرز المستجيبين بناءً على المعلومات الشرطية

استعد لزيادة مشاركة العملاء من خلال منحهم منصة للتعبير عن آرائهم والشعور بأنهم مسموعون. تنزيل هذا النموذج

3. قالب نموذج اشتراك ClickUp

اجعل جمع تفاصيل الاشتراك وإدارتها أمرًا سهلاً مع قالب نموذج الاشتراك في ClickUp

نموذج قالب نموذج اشتراك ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه لجمع المعلومات من المستخدمين الذين يشتركون في قائمة البريد الإلكتروني، أو النشرة الإخبارية، أو الاتصالات التسويقية .

تسمح لك نماذج جوجل بجمع أنواع مماثلة من المعلومات، ولكن نموذج نموذج اشتراك ClickUp للاشتراك يقدم حالة استخدام أكثر تخصصًا، بالإضافة إلى التكامل مع أفضل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يتضمن القالب الأساسي حقولاً لأشياء مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا إنشاء حقول لأي معلومات إضافية ترغب في جمعها.

استخدم هذا القالب لجمع معلومات المشتركين، ودمجها مع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتأمين كل جزء من البيانات. تنزيل هذا القالب

4. قالب نموذج طلب ClickUp

اجمع الطلبات ونظمها من أجل سير عمل أكثر كفاءة باستخدام قالب نموذج الطلبات من ClickUp

النموذج قالب نموذج طلب ClickUp يحسن عملية الطلب ويجعل جمع البيانات الدقيقة من الموظفين والعملاء أسهل.

تتيح لك نماذج Google توفير العديد من الحقول نفسها التي تظهر في قالب نموذج طلب ClickUp، ولكن هذا الخيار قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع ميزات متقدمة مثل:

تتبع الحالة

إرفاق ملف كبير

تعيين المهام آلياً

التكامل مع أكثر من 1,000 منصة أخرى

تنظيم بسيط للبيانات

استخدم هذا النموذج لتقديم أفضل تجارب ممكنة للعملاء والموظفين. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الكفاءة وتبسيط التواصل. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب نموذج الاتصال ClickUp

حسِّن تواصل الفريق والتفاعل مع العملاء بسلاسة مع قالب نموذج الاتصال الخاص بـ ClickUp

إذا كنت تريد طريقة سريعة وبسيطة للأشخاص للاتصال بشركتك، فأنت بحاجة إلى قالب نموذج الاتصال الخاص ب ClickUp .

تقدم نماذج Google أيضًا حلاً مباشرًا للاتصال. ومع ذلك، مع قالب نموذج الاتصال ClickUp، يمكنك الحصول على ميزات متقدمة مثل إرفاق ملفات كبيرة، وتتبع الحالات، وتعيين المهام تلقائيًا.

يمكنك التقاط البيانات من استطلاعات الرأي والاستطلاعات وغيرها في مساحة واحدة توفر وصولاً سهلاً وتنظيمًا بسيطًا.

استخدم قالب نموذج الاتصال الخاص بنا لمنح العملاء طريقة أسهل للتواصل، والتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات، وتخزين المعلومات الحساسة بشكل آمن. تنزيل هذا القالب

6. قالب نموذج تقرير ClickUp

قم بتبسيط عملية اتخاذ القرار باستخدام قالب نموذج تقرير ClickUp الخاص ب ClickUp

نموذج قالب نموذج تقرير ClickUp يسمح لك بجمع المعلومات من فريقك باستخدام مستند مخصص مع أنواع متعددة من الأسئلة.

يمكن أن توفر نماذج Google العديد من الخيارات نفسها، ولكن ClickUp يأخذها خطوة إلى الأمام مع توفير مساحات لـ

إجابات قصيرة

خانات الاختيار

القوائم المنسدلة

أسئلة متعددة الخيارات

تفاصيل الاتصال

حقول الإجابات المخصصة

تحميل الملفات

يوفر قالب نموذج التقرير الخاص ب ClickUp أيضًا تنسيقًا موحدًا للأسئلة، وتمثيلًا مرئيًا للبيانات، وتنظيمًا آليًا لتقليل العمل اليدوي.

يوفر هذا القالب طريقة بسيطة لتبسيط التعاون داخل فريقك والتواصل مع العملاء مع تعزيز الثقة. 🌻

استخدمه لجمع المعلومات مثل تحديثات المشروع وتقارير الأخطاء وملاحظات العملاء. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

اجمع معلومات المرشح ونظمها بسلاسة باستخدام قالب نموذج طلب التوظيف ClickUp

نموذج قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp يساعد على جعل عملية تقديم طلبات التوظيف أقل استهلاكا للوقت وأقل إرهاقا لجميع المعنيين. فهو يعمل على تبسيط عملية المراجعة، وأتمتة العمل اليدوي لفريقك، ويبث الثقة في المتقدمين.

غالبًا ما تُستخدم نماذج Google لطلبات التوظيف، مما يوفر طريقة بسيطة لجمع التفاصيل الشخصية.

يرفع قالب نموذج طلب التوظيف ClickUp من مستوى المعايير من خلال التنسيق والتنظيم المتقدمين، بالإضافة إلى طرق بسيطة لتتبع وتخزين معلومات المتقدمين لضمان إجراء فحص عادل ومتسق.

استخدم هذا القالب لتبسيط عملية التوظيف وإعطاء انطباع أولي ممتاز للمرشحين المحتملين عند تقديم معلوماتهم. تنزيل هذا القالب

8. قالب نموذج طلب ClickUp

قم بتبسيط عملية التوظيف واستقطاب المواهب باستخدام قالب نموذج طلب التوظيف من ClickUp

نموذج قالب نموذج طلب ClickUp طريقة رائعة أخرى لتبسيط عملية غربلة الطلبات.

وسواء كنت تقبل طلبات التقديم لورشة عمل أو تدريب أو وظيفة قادمة، فسيساعدك هذا النموذج على إنشاء نموذج مصمم خصيصاً لاحتياجاتك الخاصة.

تسمح لك قوالب نماذج Google بإضافة حقول أسئلة مخصصة، ولكن باستخدام قالب نموذج طلب التقديم من Clickup، يمكنك تتبع التقدم أثناء تنقل المرشحين في سير عملك.

يتيح لك ClickUp أيضًا تنظيم وعرض معلومات المرشحين باستخدام طرق عرض مختلفة والعثور على المعلومات التي تريدها في ثوانٍ.

استخدم هذا القالب من أجل حفظ الوقت مع نموذج متسق لجميع المرشحين أثناء قيامك بجمع المعلومات ومقارنة الطلبات واتخاذ أفضل القرارات لأي فرصة. تنزيل هذا النموذج

9. قالب نموذج تسجيل ClickUp

اجعل تسجيل الفريق وتكامل المشروع أمرًا سهلاً مع قالب نموذج التسجيل ClickUp

نموذج قالب نموذج تسجيل ClickUp يساعدك على جمع المعلومات من العملاء المحتملين والعملاء والأعضاء وتتبعها وتأمينها بسهولة.

مثل نماذج جوجل، يسمح لك بإنشاء نماذج التسجيل وتخصيصها دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. ومع ذلك، يتيح ClickUp للمستخدمين تحميل الملفات والصور والمرفقات الأخرى مع توفير خيارات تخزين مشفرة.

يحتوي قالب نموذج التسجيل في ClickUp على جميع الميزات التي تحتاجها لتسجيل مستخدمين أو موظفين جدد في مؤسستك.

استخدمه لإنشاء طريقة منظمة وفعالة لجمع المعلومات الضرورية، وضمان الدقة، وترك انطباع جيد لدى المستخدمين أو الأعضاء الجدد. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب نموذج عضوية ClickUp

اجمع تفاصيل الأعضاء ونظمها بسهولة باستخدام قالب نموذج عضوية ClickUp الخاص ب ClickUp

نموذج قالب نموذج نموذج عضوية ClickUp يجعل إدارة عملية التأهيل وجمع طلبات العضوية أمرًا سهلاً.

يمكن لنماذج Google جمع الكثير من المعلومات نفسها باستخدام مربعات نصية مخصصة. ومع ذلك، يوفر هذا القالب تخزينًا آمنًا للبيانات والقدرة على تتبع التقدم الفردي خلال عملية التأهيل.

قالب نموذج العضوية من ClickUp يجعل عملية تأهيل الأعضاء أسهل من أي وقت مضى، سواء كنت تدير مجتمعاً قائماً أو تنشئ مجتمعاً جديداً.

استخدمه للاحتفاظ بسجل متسق لجميع الأعضاء، والتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات، وأتمتة تنظيم المعلومات لتسهيل إدارة العضويات. تنزيل هذا القالب

تمكين النماذج الخاصة بك

تعد النماذج المخصصة طريقة رائعة لتحسين عملية جمع الملاحظات وجمع رؤى قيمة. سواء كنت تستخدم قوالب نماذج Google، أو قوالب مجانية من ClickUp، أو أي شيء آخر، فإنها ستساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في كل مرة.

قوالب ClickUp هي الطريقة المثلى إذا كنت تريد خيارات قابلة للتخصيص وميزات سهلة الاستخدام. لدينا قوالب نماذج لأصحاب الأعمال الصغيرة، والمعلمين، وقادة المنظمات غير الربحية، والمنظمات الكبيرة، وغير ذلك الكثير.

يعد دمج قوالب النماذج الخاصة بنا طريقة مؤكدة لتحسين استراتيجية جمع الملاحظات الخاصة بك. اشترك في ClickUp اليوم - إنه مجاني! ☀️🙂