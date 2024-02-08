10 استراتيجيات تسويق النمو لتوسيع نطاق عملك التجاري

تتغير تفضيلات المستهلكين وعاداتهم في غمضة عين، وتمثل مواكبة هذه التفضيلات والعادات تحديًا مستمرًا لأي شركة. فأنت دائمًا على أهبة الاستعداد، وتتساءل عما يريده عميلك بعد ذلك. علاوة على ذلك، فإن السوق ليس صديقك مدى الحياة. تتغير اتجاهات المستهلكين، كما تتغير أساليب التسويق والنمو.

في خضم هذا التغيّر المستمر، كيف تضمن نمو أعمالك بشكل مستدام؟

الحل هو وضع استراتيجية تسويق قوية للنمو سريعة الاستجابة وقابلة للتكيف، والاستفادة من تحليل البيانات في الوقت الحقيقي، والبقاء على اطلاع دائم على رؤى المستهلكين. كما تحتاج أيضًا إلى فهم وضع السوق بشكل شامل.

ما الذي يُحدث ضجة كبيرة، وما هي الاستراتيجيات التي تنجح مع منافسيك، وما الذي يحبه عملاؤك؟ فقط عندما تفهم هذه الركائز المتنوعة ستتمكن من توجيه النمو على المدى الطويل.

في هذه المقالة، سنعرض لك عشر استراتيجيات تسويقية للنمو مدعومة بالبيانات من أجل أعمالك التجارية. سنعرض لك أيضًا بعض الأمثلة لشركات تقوم بذلك بنجاح.

ما هو تسويق النمو؟

تسويق النمو هو نهج تسويقي متقدم يركز على دفع التوسع المستدام للأعمال التجارية. وهو يعتمد على أساليب تعتمد على البيانات وفهم شامل لرحلة العميل بأكملها.

على عكس التسويق التقليدي، الذي قد يعطي الأولوية للتوعية بالعلامة التجارية أو توليد العملاء المحتملين، يركز تسويق النمو على تحقيق نتائج تسويقية قابلة للقياس مثل زيادة الإيرادات أو اكتساب المستخدمين أو الاحتفاظ بالعملاء.

يقوم مسوقو النمو بالتجربة المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث وقنوات التسويق عبر البريد الإلكتروني. كما أنهم يبحثون باستمرار في بيانات السوق، ويتعلمون ويختبرون ويكررون باستمرار لتحديد أفضل استراتيجيات التسويق. من خلال فحص سلوك المستخدم عن كثب والاستفادة من الرؤى، يمكنك ضبط حملاتك وتحسينها لتحقيق أقصى تأثير.

بصفتك مسوّقًا للنمو، يجب أن تنظر إلى الصورة الكبيرة من خلال الجمع بين كل شيء بدءًا من تطوير المنتج إلى تجربة العملاء. ومن خلال هذه النظرة الشاملة، يمكنك تعزيز نمو أعمالك بشكل مطرد وسريع.

في تسويق النمو، تُعد معرفة عملائك جيدًا أمرًا بالغ الأهمية - فهم التركيبة السكانية ونقاط الألم لديهم وحتى القيمة التي يضعونها على الحل أمر بالغ الأهمية.

ولكن إليك الجزء الأنيق - على عكس التسويق التقليدي، لا يتعلق الأمر فقط باكتساب العملاء.

يحلل تسويق النمو أيضًا معدلات مشاركة العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم لتحديد أفضل نهج. كما أنه يستخدم أيضًا اختبار A / B، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإتقان تحسين محركات البحث، وتحليل البيانات لضبط استراتيجية النمو الخاصة بك.

استراتيجية تسويق النمو مقابل استراتيجية اختراق النمو

بينما تركز استراتيجية تسويق النمو على النمو المستدام وطويل الأجل من خلال جهود تسويقية شاملة مدعومة بالبيانات، تركز استراتيجية اختراق النمو على التجريب السريع والتكتيكات غير التقليدية لتحقيق نتائج سريعة وقابلة للتطوير. قرصنة النمو واستراتيجيات تسويق النمو تعمل وفق جداول زمنية ومنهجيات مختلفة. دعنا نستكشف الاختلافات بينهما:

الهدف الرئيسي: يتبع تسويق النمو نهجًا شاملاً، ويسعى إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل من خلال استراتيجيات تسويق شاملة كاملة تساعد على تعزيز القيمة الدائمة للعميل. من ناحية أخرى، يهدف تسويق النمو إلى تحقيق نتائج سريعة وقصيرة المدى، مع التركيز بشكل أساسي على الاستحواذ السريع

يتبع تسويق النمو نهجًا شاملاً، ويسعى إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل من خلال استراتيجيات تسويق شاملة كاملة تساعد على تعزيز القيمة الدائمة للعميل. من ناحية أخرى، يهدف تسويق النمو إلى تحقيق نتائج سريعة وقصيرة المدى، مع التركيز بشكل أساسي على الاستحواذ السريع التعامل مع البيانات: ينظر تسويق النمو إلى البيانات كمصدر لتحديد الأنماط وصقل استراتيجية شاملة، مع التركيز على نهج أكثر منهجية وتحليلية. وعلى العكس من ذلك، فإن قرصنة النمو تتمحور حول التجريب العملي والتحسينات السريعة، باستخدام البيانات كأداة للتكرار السريع

ينظر تسويق النمو إلى البيانات كمصدر لتحديد الأنماط وصقل استراتيجية شاملة، مع التركيز على نهج أكثر منهجية وتحليلية. وعلى العكس من ذلك، فإن قرصنة النمو تتمحور حول التجريب العملي والتحسينات السريعة، باستخدام البيانات كأداة للتكرار السريع التكتيكات الأساسية: في حين أن التسويق النامي يتضمن عمليات مؤتمتة وخوارزمية، تكملها تعديلات دورية لضمان الفعالية، فإن قرصنة النمو تميل نحو الاختبار المباشر واليدوي والتعديل

في حين أن التسويق النامي يتضمن عمليات مؤتمتة وخوارزمية، تكملها تعديلات دورية لضمان الفعالية، فإن قرصنة النمو تميل نحو الاختبار المباشر واليدوي والتعديل الأسس الفلسفية المختلفة: يتمحور تسويق النمو حول فهم مشاكل العملاء وتخفيفها، وتعزيز نهج أكثر تركيزًا على العملاء، وكسب ولاء العملاء. وعلى النقيض من ذلك، فإن قرصنة النمو تعالج نقاط الألم المباشرة في العمل وتحقق أهداف تسويقية محددة هل ما زلت في حيرة من أمرك؟ دعنا نحاول فهم ذلك بمثال.

لنفترض أن شركتك تتطلع إلى ضم المزيد من العملاء. قد يقترح مخترقو النمو حلاً سريعًا، مثل تنفيذ برنامج إحالة مزدوج، حيث يحصل كل من العميل الحالي (المُحيل) والعميل الجديد (المُحال إليه) على مزايا مقابل الإحالة الناجحة لزيادة أعداد العملاء بسرعة.

ومع ذلك، من المهم إدراك أن هذا حل قصير الأجل.

إذا كنت ترغب في تنفيذ جهود تسويق النمو باستخدام هذه الاستراتيجية، فعليك تشجيع فريقك على جمع ملاحظات العملاء بعد تسجيلهم في برنامج الإحالة الخاص بك.

تضمن هذه العملية المستمرة أن تسويق النمو لا يتعلق فقط بالحصول على عملاء جدد، بل أيضًا التطلع إلى تحسين تجربة العميل بشكل عام باستخدام التعليقات في الوقت الفعلي. يمكنك القيام بذلك على مدار ستة أشهر باستخدام أداة إدارة المشروع مثل ClickUp.

تصبح البيانات التي تم جمعها أداة قوية لإجراء تعديلات قائمة على البيانات. كما أنها تساعد أيضًا على تحسين برنامج الإحالة وتعزيز النمو المستدام من خلال المواءمة مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة لقاعدة عملائك.

فيما يلي جدول سريع لمساعدتك على فهم الاختلافات بين التسويق من أجل النمو واختراق النمو:

تسويق النمو قرصنة النمو يركز على النمو المستدام على المدى الطويل يركز على النمو الفوري يركز على جميع أجزاء خط أنابيب نمو أعمالك، من اكتساب العملاء إلى الاحتفاظ بالعملاء يركز فقط على اكتساب العملاء يحدد الأنماط لتحسين استراتيجياتك يعتمد على التجريب لتحقيق النتائج العملية مؤتمتة وقابلة للتطوير بسهولة تتطلب العملية معالجة يدوية ولا يمكن توسيع نطاقها بسهولة يساعدك على فهم نقاط ضعف العملاء والتصرف بناءً عليها يساعدك على فهم نقاط ضعف الأعمال والتصرف بناءً عليها يعتمد على البيانات الخوارزمية يعتمد على البيانات التي تم إنشاؤها من خلال التجربة والخطأ ينصب التركيز الرئيسي على التخصيص ينصب التركيز الرئيسي على التحسين

استراتيجيات تسويق النمو للنجاح في عام 2024

دعنا نرى كيف يمكنك تنفيذ استراتيجيات تسويق النمو الفعالة لتحقيق فوائد مستدامة طويلة الأجل:

النمو القائم على المنتج

الـ النمو القائم على المنتج تستخدم استراتيجيتك منتجك لدفع نمو الأعمال وتوجيه دورة حياة العميل. من خلال التركيز على تقديم تجربة منتج متميزة، فإنك تعزز النمو العضوي وتدعم القرارات المستندة إلى البيانات لتحقيق نجاح دائم.

دعنا نستكشف بعض استراتيجيات تسويق النمو لتحقيق النمو بقيادة المنتج:

1. تقديم خيارات مجانية أو تجريبية مجانية

الجميع يحب العروض المجانية!

يعد تقديم خيارات مجانية أو خيارات تجريبية مجانية طريقة رائعة لدمج استراتيجيات تسويق النمو بشكل عضوي، خاصة إذا كان لديك منتج SaaS. فأنت لا تكتسب عملاء راضين فحسب، بل تجمع أيضًا تعليقات قيّمة لضبط استراتيجياتك في المستقبل.

إذا كان عملك يتضمن منتجات مادية، فيمكنك مشاركة بعض العينات المجانية في الفعاليات؛ وإذا كان عملك خدمة، يمكنك تقديم نسخة تجريبية مجانية.

إن تقديم عينة من المنتج أو نسخة تجريبية مجانية دون الحاجة إلى التزام مالي يقلل من حواجز الدخول ويشجع جمهورك المستهدف على تجربة قيمته مباشرةً.

2. تنفيذ إطار عمل AARRRR

إطار عمل AARRRRR، المعروف أيضًا باسم مقاييس القراصنة، هو نموذج لتحليلات المنتج يمثل مراحل مختلفة من دورة حياة العميل: الاكتساب والتفعيل والاستبقاء والإيرادات والإحالة. تتيح لك كل مرحلة فهم سلوك المستخدم وتحسين استراتيجيات النمو التي يقودها المنتج.

وضمن إطار عمل AARRRR، يتناول كل مقياس جوانب مهمة مثل تعزيز الإيرادات وتوسيع قاعدة عملائك. وعلى الرغم من أن هذه المجالات لا تتداخل، إلا أنها تؤسس مجتمعةً تسلسلًا واضح المعالم. يضمن إتقان هذا التسلسل أن تعمل شركتك بأعلى كفاءة.

استخدم خاصية ClickUp برنامج تسويق المنتجات لتتبع هذه المقاييس وتسجيلها.

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تم تصميم نموذج خطة التسويق من ClickUp لمساعدتك في إنشاء خطة مشروعك التسويقي وتنظيمها وتتبعها.

السبورة البيضاء لتجارب النمو في ClickUp طريقة منهجية لاختبار خطط توسيع الأعمال. قم بتخطيط تجارب النمو وتنظيمها وتنفيذها بشكل منهجي. نظّم فرضياتك، وقم بإعداد التجارب، وتتبع النتائج، واستخلص الرؤى.

تم تصميم قالب لوحة تجارب النمو من ClickUp لمساعدتك على تتبع تجارب النمو وتوثيقها وتحليلها.

أهداف ClickUp توفر ميزة الأهداف منصة منظمة لتحديد أهداف النمو وتتبعها وتحقيقها، وبالتالي ضمان التوافق مع استراتيجية عملك الشاملة. ميزات التسويق في ClickUp عرض متخصص أدوات مصممة خصيصًا لفرق التسويق لسهولة التعاون وإدارة المشاريع. بفضل مساحات العمل المتعددة القابلة للتطوير، يتيح لك ClickUp تنظيم وإدارة مختلف جوانب جهودك التسويقية بطريقة مركزية وفعالة.

تحديد أهداف الفريق ومشاركتها باستخدام ClickUp Goals

3. أشرك جمهورك مع جولات المنتجات التفاعلية

لجذب جمهورك، استخدم جولات المنتجات التفاعلية التي توفر للمستخدمين تجربة مباشرة لعروضك. تسمح هذه الجولات للمستخدمين بالتفاعل مع منتجك في الوقت الفعلي، مما يتيح الرد الفوري على أسئلتهم وتعليقاتهم، مما يعزز تجربة العملاء بشكل عام.

بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المستخدمين، تُعد هذه الجولات التفاعلية حيوية في تحسين معدلات التحويل. اجعل المستخدمين يشاركون بنشاط، وقم بتلبية احتياجاتهم، وشاهد أعمالك تنمو مع هذه التجارب التفاعلية.

يساعد ClickUp على إشراك جمهورك بشكل أفضل من خلال ميزات المنتج الفريدة. استخدم ClickUp لتبادل الأفكار أو إنشاء مهام سير العمل أو العروض التوضيحية مع ClickUp Whiteboard . إلى جانب انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكنك كتابة نسخة تفاعلية وإنشاء قواعد معرفية حول منتجك.

تضمن قوائم المراجعة الخاصة بـ ClickUp عدم تفويت أي شيء في عملياتك، مما يمنع السهو. وعلاوة على ذلك، تلتقط نماذج ClickUp أسئلة المستخدمين بسلاسة، مما يجعل جمع المعلومات سهلاً ويحسن التواصل.

الاهتمام بالعملاء

"العميل دائمًا على حق" فضيلة تنطبق على أي شركة - كبيرة كانت أم صغيرة. يتضمن أحد الجوانب الأساسية لاستراتيجية تسويق النمو تقديم أقصى قيمة للعملاء.

فيما يلي العديد من استراتيجيات تسويق النمو التي تركز على العملاء التي يمكنك دمجها:

4. بناء مجتمع نشط ومرحب بالعملاء

من خلال بناء مجتمع نشط، فإنك تسمح لجهود التسويق الشفهي بالعمل لصالحك.

إن وجود مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل يعني شبكة مؤثرة من الأفراد المتحمسين لنشر الخبر عن علامتك التجارية.

ليس هذا فحسب، بل إن التعليقات التي يقدمها المجتمع تثبت أنها لا تقدر بثمن في تحسين المنتجات. ناهيك عن المصداقية والثقة التي تكتسبها مع جمهورك المستهدف من خلال إشراك مجتمع مرحب بك.

5. خصص جهودك التسويقية لجمهورك المستهدف

يتجاوز التخصيص مجرد إدراج اسم العميل في قوالب البريد المعدة مسبقًا.

يتعمق التخصيص في تحليلات بياناتك التي اكتسبتها بشق الأنفس لضبط وإعادة توجيه حملاتك التسويقية . يساعدك على الوصول إلى جمهور أوسع دون إنفاق الأموال على جهود تسويقية غير فعالة تستهدف الأشخاص الخطأ.

إن اهتمامات العملاء، وتفضيلات الشراء، وخبرة العملاء، والتركيبة السكانية، وسجل المعاملات - كل ذلك يلعب دورًا في إنشاء حملات تسويقية مخصصة. سيتفاعل العملاء بشكل إيجابي عندما يرون رسائل تتوافق مع اهتماماتهم.

باستخدام ClickUp، يمكنك إطلاق رسائل البريد الإلكتروني من المنصة، مما يحافظ على جميع اتصالاتك في مكان واحد ويوفر عليك التنقل بين الأدوات.

يمكنك أيضًا تحسين محتوى بريدك الإلكتروني باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، وكتابة نسخة جذابة ومقنعة تلقى صدى لدى جمهورك. السبورة البيضاء للنشرة الإخبارية من ClickUp تجعل أيضًا صياغة الرسائل الإخبارية الجذابة أمرًا سهلاً. توفر هذه الميزة مساحة تعاونية للعصف الذهني والتخطيط وتصميم النشرات الإخبارية. وسواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، فإن اللوحة البيضاء تسهل التعاون السلس، مما يضمن أن تكون نشراتك الإخبارية جذابة بصريًا وتنقل رسالتك بفعالية إلى جمهورك.

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تم تصميم قالب السبورة البيضاء للرسائل الإخبارية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء الرسائل الإخبارية وتتبعها وتسليمها.

مهام ClickUp's ClickUp و المشاهدات إلى جانب قالب إدارة حملة ClickUp يجعل إدارة كل حملة عملية مباشرة ومباشرة. ClickUp هو مركزك المفضل لكل شيء - من التخطيط إلى التنفيذ. إنه المكان الذي يحدث فيه التعاون بسلاسة، مما يجعل حياتك العملية أسهل بكثير.

تم تصميم نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp لمساعدتك في إدارة الحملات التسويقية من البداية إلى النهاية.

6. قدم مزايا لعملائك الأكثر ولاءً

قم بتنفيذ برنامج ولاء للاحتفاظ بالعملاء المتكررين ومنح عملائك تجربة أفضل.

على سبيل المثال، عندما يرغب أحد العملاء المتكررين في شراء منتجك، امنحهم خصمًا غير متاح للزوار لأول مرة. بدلاً من ذلك، زوِّدهم بمزايا جودة الحياة (QOL) بسهولة من خلال ClickUp. على سبيل المثال، يمكن أن تكون أوقات انتظار أقصر من خلال أتمتة المهام المستندة إلى المشغلات في ClickUp .

وبالمثل، يمكنك الاحتفاظ بالمشترين المتكررين من خلال تقديم الهدايا وكوبونات الخصم الحصرية للأعضاء وغيرها من امتيازات الولاء. قدم برنامج عضوية مدفوعة للحصول على خصومات كبيرة - وهي طريقة مجربة لبناء قاعدة عملاء مخلصين.

7. جمع وعرض الشهادات من المستخدمين الذين يحبون منتجك

مجموعة الشهادات على الصفحة المقصودة لها تأثير ذو شقين.

أولاً، إنها تبني الثقة وتعزز التواصل الإنساني مع منتجك. علاوة على ذلك، فإنه يجعل المستخدمين الفعليين للمنتجات يشعرون بالتقدير. تُظهر الشهادات كيف حل منتجك أو خدمتك مشكلة واقعية وأثرت بشكل إيجابي على حياة الناس.

استخدم قصصًا مميزة من مستخدمين فعليين على موقعك الإلكتروني ومدونتك وقنوات التواصل الاجتماعي للإحالات. سيشجع المنظور الإيجابي للمستخدمين الفعليين الآخرين على تجربة منتجاتك أو خدماتك. نموذج تصميم دراسة الحالة الخاص ب ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام وفعالة تسهّل إنشاء دراسات حالة مقنعة. يرشدك التصميم المنظم والبديهي خلال العناصر الأساسية لدراسة الحالة، مما يضمن عرضًا احترافيًا ومؤثرًا لقصص نجاحك.

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تم تصميم قالب دراسة الحالة الخاص ب ClickUp لمساعدتك على جمع الأفكار والرؤى من ملاحظات العملاء.

تدرك ClickUp أهمية جمع التعليقات لتحسين عملياتك وصقلها. وهذا هو السبب في أن المنصة توفر نماذج سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لاستطلاعات الرأي. هذه النماذج نماذج ClickUp قابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتصميم استطلاعات الرأي التي تلتقط رؤى محددة من جمهورك. يمكن بعد ذلك تحليل الملاحظات التي تم جمعها لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدخال تحسينات على مشاريعك أو خدماتك.

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تم تصميم قالب نموذج الملاحظات من ClickUp لمساعدتك في الحصول على ملاحظات العملاء وتنظيم بيانات العملاء في مكان واحد.

سرد القصص بالمحتوى

يتعرض المستهلكون اليوم لإمطار المستهلكين بالإعلانات والرسائل الترويجية. ومع ذلك، فإن سرد القصص يمكن أن يفصلك عن بقية الجمهور.

اسرد قصصًا مقنعة وقابلة للتصديق يكون لها صدى - فهي تخلق اتصالاً حقيقيًا مع العملاء بينما تروج لمنتجك أو خدمتك بمهارة.

فيما يلي بعض الطرق لدمج هذه الاستراتيجية التسويقية القوية في عملك:

8. استخدم تسويق الفيديو الذي يركز على السرد

إن دمج الفيديو في استراتيجية تسويق النمو الخاصة بك سيضعك على بعد خطوات قليلة من المنافسين. فالسرد القصصي من خلال الفيديو أكثر إثارة وإقناعًا ويمكن أن يفعل المعجزات لعملك.

تركز جهود تسويق النمو عبر الفيديو الذي يركز على السرد على سرد قصة عملك من زاوية إنسانية بدلاً من جداول البيانات والأرقام الرتيبة والمملة.

تنقل استراتيجية تسويق النمو عبر الفيديو بشكل فعال قصة علامتك التجارية وما تمثله، حيث يجد الناس غالبًا مقاطع الفيديو أكثر جاذبية من المحتوى النصي.

ألست متأكدًا من كيفية البدء؟ ClickUp هنا لمساعدتك مرة أخرى. فبفضل الذكاء الاصطناعي الذكي الذي يتميز به، يمكنك إنشاء نصوص فيديو تلامس العملاء. استخدم مستندات ClickUp لحفظها ومشاركتها دون عناء مع العقول المبدعة في مؤسستك.

استفد من قوة تتبع الإنتاج ClickUp لمساعدتك على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة ضمن المواعيد النهائية باستخدام خط الإنتاج المدمج.

تحميل القالب

تم تصميم قالب تتبع الإنتاج الخاص ب ClickUp لمساعدتك في إدارة وتتبع التقدم المحرز في سير عمل الإنتاج الخاص بك.

9. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي

يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا لا يحتاج إلى تفكير هذه الأيام، خاصةً بالنسبة لاستراتيجية تسويق ناجحة للنمو.

أولاً، يتوقع المستهلكون أن يكون لك حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي. ثانياً، إذا كنت لا تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتك أو خدماتك، فإنك تفقد مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين. كما تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا رائعًا لإبراز شخصية علامتك التجارية وصوتها واختراق الفوضى.

حتى مع كونها صديقة للميزانية، فإن التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي يتيح لك الوصول بمحتواك الترويجي إلى بحر واسع من العملاء المخلصين المحتملين. لتحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حدد جمهورك المستهدف، وحلل سلوك المستخدمين، وتابع تجميع البيانات والاستفادة من أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي .

تابع منافسيك وراقبهم، وتعلم من أخطائهم، وكيّف المحتوى الخاص بك مع اتجاهات السوق.

10. نشر منشورات مدونة محسنة لتحسين محركات البحث

لطالما كان تحسين محركات البحث يتعلق بالنمو. فهو يركز على تحسين المحتوى لتحسين الظهور على الإنترنت وتحسين تصنيفات SERP.

يتطلب تحسين محركات البحث الفعال فهماً قوياً لخوارزميات محرك البحث وعوامل الترتيب. ثم هناك الجزء الأكثر حيوية في تحسين محركات البحث - البحث عن الكلمات الرئيسية. يعد تطوير استراتيجية مناسبة للكلمات الرئيسية طريقة أكيدة لتعزيز توليد العملاء المحتملين المدعوم من تحسين محركات البحث. هل ذكرنا أن ClickUp لديه نماذج للبحث عن الكلمات الرئيسية أيضًا؟

بمجرد أن تتقن تحسين محركات البحث، استخدم منشورات مدونتك لتوجيه حركة المرور إلى صفحة منتجك أو خدمتك ومساعدة عملك على تحقيق معدلات تحويل عملاء محتملين أعلى.

دراسات حالة لنجاح تسويق النمو الحقيقي

دعنا نلقي نظرة على أمثلة من الشركات والعلامات التجارية التي طبقت استراتيجيات تسويق النمو بنجاح لتحقيق نجاح مستدام.

1. دروب بوكس

عبر دروب بوكس أحد أكبر اللاعبين في صناعة التخزين السحابي, حققت Dropbox تقييمًا مذهلاً بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018 دون إنفاق الكثير على الإعلانات. كيف فعلوا ذلك؟

اعتمد Dropbox بشكل كبير على الإحالات، حيث طبقوا نظام الإحالة في المنتج. وقد فعلوا ذلك بذكاء.

فقد أهدى Dropbox المستخدمين مساحة تخزين إضافية مجاناً عندما ينضم مستخدم جديد إلى الخدمة باستخدام رابط أو رمز الإحالة الخاص بالمستخدم السابق. وقد شجع هذا النهج المستخدمين على دعوة أصدقائهم وعائلاتهم إلى المنصة وأنشأ قاعدة من العملاء المخلصين من العملاء المتكررين.

تُعد Dropbox مثالاً ممتازًا على كيفية تحقيق الشركات نموًا سريعًا ومتفجرًا من خلال الاستفادة من قوة استراتيجية تسويق نمو الإحالة.

ومن أهم الدروس المستفادة من نجاح Dropbox هو أهمية البساطة. فقد أنشأوا برنامج إحالة بسيط وسهل الفهم دون شروط وأحكام معقدة.

2. تيك توك

عبر تيك توك من لا يعرف (أو لا يستخدم) تيك توك في الوقت الحاضر؟ حتى أن الشعبية المذهلة للتطبيق قد نحتت مكانة جديدة لمنشئي المحتوى - تيك توك.

سجل TikTok بفخر معدل نمو بنسبة 215% في قيمة العلامة التجارية ؛ وتقف بين أبرز العلامات التجارية الإعلامية والترفيهية على الساحة العالمية.

يمكن أن تُعزى شعبية TikTok الهائلة، في معظمها، إلى استراتيجية التسويق التي تعتمد على نمو المؤثرين.

دخلت TikTok في شراكة مع شخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المدونين والمؤثرين، الذين لديهم بالفعل عدد كبير من المتابعين على منصات أخرى. ثم بدأ هؤلاء المبدعون في نشر المحتوى على TikTok ومشاركته مع المتابعين على منصات أخرى.

وإلى جانب تركيز TikTok على المؤثرين واستراتيجية التسويق الإبداعي للنمو، فقد ركزت أيضًا على جيل Z وجيل الألفية. فقد صممت منصتها لتناسب احتياجات واهتمامات جيل الشباب. وقد كان لهذا النهج المخصص دور كبير في دفع TikTok إلى مخططات متجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

ويُعد نجاح TikTok مثالاً واضحاً على قوة استراتيجية التسويق لنمو المؤثرين والاستخدام الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي. وهو يؤكد على أهمية تصميم منتج ما لتلبية رغبات واحتياجات الجمهور المستهدف؛ فتركيز TikTok على الشباب هو نقطة بيع رئيسية.

3. Airbnb

عبر AirBnB بدأت شركة Airbnb، وهي شركة عالمية لتأجير الإجازات، في عام 2008 . وقد واجهت شكوكاً بسبب المفهوم غير التقليدي لمشاركة الغرباء في المنازل.

وقد نجحت Airbnb في تحقيق ما يلي اكتتاب عام أولي بقيمة 100 مليار دولار . كيف وصلت فكرة تبدو مجنونة إلى الجماهير وأصبحت شركة عالمية؟

بالتأكيد ليس من خلال طرق التسويق التقليدية.

فبدلاً من الإنفاق على الإعلانات والعروض الترويجية، تسمح Airbnb للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون بالقيام بالأعباء الثقيلة. يتم إنشاء 30% فقط من محتواها داخل الشركة؛ أما الباقي فيتم إنشاؤه وتداوله من قبل المستخدمين.

ما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على حسابات Airbnb على إنستجرام وفيسبوك وتويتر، وستجد مئات الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى التي يرسلها المستخدمون. وهذا يجعل استراتيجية بناء المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي فعالة.

بصرف النظر عن التركيز على المجتمع والمحتوى الذي ينشئه المستخدم، اعتمدت Airbnb استراتيجية تسويق متعددة القنوات لنمو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم Airbnb منصات وسائط اجتماعية مختلفة لتلبية احتياجات المحتوى الفريد والمختلف. على سبيل المثال، تتمحور قناتهم على يوتيوب حول مدونات السفر ومدونات الفيديو الخاصة بالسفر، بينما يعرض موقعهم على إنستجرام أفضل وأحدث منازل Airbnb.

ابدأ مع التسويق المتنامي مع ClickUp

أنت تقوم بالأمر بشكل خاطئ إذا كنت لا تستفيد من قنوات التسويق المتنامية لتعزيز أعمالك.

على الرغم من أن النمو لا ينبغي أن يكون دائمًا محور التركيز الوحيد لنشاطك التجاري، إلا أنه يجب أن يكون أولوية توليها اهتمامًا منتظمًا.

إن استراتيجيات تسويق النمو التي ناقشناها هي استراتيجيات تم اختبارها في المعركة، وعند تنفيذها بشكل صحيح، يمكنها تعزيز علاقاتك مع العملاء مع زيادة الأرباح. على عكس التسويق التقليدي، تُعد استراتيجيات تسويق النمو طريقًا ذا اتجاه واحد لتحقيق النجاح المستدام في بيئة أعمال شديدة التنافسية.

وخمن ما الذي يمكن أن يساعدك خلال رحلة نموك؟ ClickUp، بالطبع. حيث يمكن لقدراته الشاملة لإدارة المشاريع الشاملة وأتمتة التسويق أن تتوسع مع أعمالك. باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد وتحقيق مراحل نمو واقعية خلال رحلة العميل بأكملها.

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