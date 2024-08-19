كيفية إجراء تحليل سلوك العملاء

قد يكون إطلاق منتج جديد أو حملة تسويقية جديدة وسط استجابة فاترة من الجمهور مخيبًا للآمال.

فبدون رؤى قابلة للتنفيذ حول عاداتهم الرقمية - عادات التسوق عبر الإنترنت، والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام التطبيقات - ستبقى تخمن ما الخطأ الذي حدث.

باستخدام تحليلات سلوك العملاء الفعالة، يمكنك تجنب هذه المزالق وإنقاذ استراتيجياتك التسويقية من الفشل.

دعنا نفهم هذا المفهوم بشكل أفضل من خلال دليل من ست خطوات لتحليلات سلوك العملاء. 👇

## ما هو سلوك العميل؟

يشمل سلوك العميل جميع الإجراءات والقرارات والعمليات النفسية التي يُظهرها العملاء عند التفاعل مع العلامة التجارية، بدءًا من الوعي الأولي وحتى التقييم بعد الشراء.

على سبيل المثال، في بيئة المقهى، يشمل فهم سلوك العملاء تفاصيل مثل عدد مرات زيارة العملاء للمقهى، ومشروباتهم المفضلة، وما إذا كانوا يقرنون قهوتهم بوجبة خفيفة.

تساعد معرفة هذه المعلومات على تكييف عروضك واستراتيجياتك التسويقية لتتماشى بشكل أفضل مع سلوك الشراء لدى العملاء.

فالأمر لا يتعلق فقط ب ماذا يفعل العملاء، بل لماذا يفعلون ذلك. هل هم مدفوعون بالراحة أو السعر أو خدمة العملاء الممتازة أو الجودة؟ هل يتبعون الاتجاهات السائدة أم يلتزمون بما يعرفونه؟

أصبح فهم سلوك الشراء لدى العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى في سوق اليوم. لماذا؟ حسناً، المستهلكون محاطون بالخيارات يميناً ويساراً. وللتميز، تحتاج الشركات إلى الدخول إلى عقول عملائها. فالأمر يتعلق بمعرفة بالضبط ما يريده العملاء وما يحتاجونه.

ما هو تحليل سلوك العملاء؟

يتجاوز تحليل سلوك العميل الملاحظات السطحية من خلال التحقق من استجابات العملاء لحملات البريد الإلكتروني وعبر العديد من نقاط التواصل بين العلامة التجارية والعميل.

كما أنه يقيّم أسلوب تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنماط الشراء داخل المتجر، ومسارات التصفح على موقعك الإلكتروني.

يساعد هذا النوع من البيانات النوعية المؤسسات على اكتشاف الاتجاهات في سلوك المستهلكين والتنبؤ بالإجراءات المستقبلية، مما يؤدي إلى وضع استراتيجيات تسويق عالية الاستهداف ومخصصة للاحتفاظ بالعملاء.

💡 نصيحة احترافية: إجراء هذا التحليل مرتين سنويًا بشكل كبير تحسين إدارة دورة حياة العميل في شركتك 🔁 🔁

علاوة على ذلك، ترتبط أبحاث السوق وتحليلات سلوك العملاء ارتباطًا وثيقًا. فبينما توفر أبحاث السوق رؤى واسعة حول اتجاهات الصناعة والتركيبة السكانية للمستهلكين، تقدم تحليلات سلوك العملاء نظرة أعمق في التفضيلات الفردية وسلوك الشراء المعتاد.

ومن خلال دمج كليهما، يمكن للشركات تطوير استراتيجيات أكثر استهدافًا لزيادة رضا العملاء، وتحسين جهودها التسويقية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات التي تلقى صدى لدى جمهورها وتحسن من الاحتفاظ بالعملاء. يضمن هذا الدمج فهماً شاملاً للسوق ويعزز أداء الأعمال بشكل عام.

يركز تحليل سلوك العملاء على التصرفات والتفضيلات الفردية لعملاء الشركة المحتملين أو الحاليين. وهو يبحث في الجوانب النفسية والسلوكية لقرارات المستهلكين وسلوكيات الشراء المعقدة.

على سبيل المثال، قد تكشف أبحاث السوق أن فئة سكانية معينة تفضل المنتجات الصديقة للبيئة، لكن تحليل سلوك المستهلك يشرح كيف ولماذا يتخذ هؤلاء العملاء قرارات الشراء ضمن هذه الفئة. وقد يكون ذلك بسبب عوامل خارجية تؤثر على السعر أو سمعة العلامة التجارية أو ميزات المنتج.

اقرأ أيضًا: تسويق دورة حياة العميل: دليل المسوق

أهمية تحليلات سلوك العملاء

أصبحت معرفة ما الذي يدفع عملاءك لاتخاذ قراراتهم أكثر أهمية من أي وقت مضى. دعنا نتعمق أكثر في أهمية إجراء تحليل سلوك العملاء.

1. يؤثر على اتخاذ القرارات التجارية

يعد الحصول على صورة واضحة عن كيفية تفاعل العملاء مع علامتك التجارية أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات ذكية في مجال الأعمال.

من خلال دراسة سلوكياتهم - مثل ماذا يشترون وكيف يتفاعلون مع علامتك التجارية - فإنك تجمع رؤى تساعد فرق تطوير المنتجات وفرق التسعير على اتخاذ القرارات التي تتواصل مع عملائك.

كما أن هذا التحليل يُحسِّن استراتيجياتك التشغيلية من خلال تحديد الأماكن التي تشهد فيها رحلة العميل انخفاضاً محتملاً. يضمن سير العمل القائم على البيانات أن تكون القرارات مدعومة بمعلومات قابلة للتنفيذ بدلاً من الحدس.

2. يعزز استراتيجيات التسويق الرقمي

تحليل سلوك العملاء هو المفتاح لتحسين المشاركة عبر الإنترنت وزيادة التحويلات.

يساعدك تحليل سلوك العملاء من خلال بيانات مثل معدلات النقر إلى الظهور والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط تصفح الموقع الإلكتروني على إنشاء حملات أكثر تخصيصًا واستهدافًا عندما يكون للمحتوى الخاص بك صدى لدى شرائح معينة من الجمهور، فإنه يعزز العلاقة بين العلامة التجارية وعملائها المخلصين.

يمكن لتقنيات مثل اختبار أ/ب وتقسيم العملاء تحسين حملاتك التسويقية الرقمية.

💡 نصيحة احترافية:

[استخدم برنامج تقسيم العملاء_](_ https://clickup.com/blog/customer-segmentation-tools//)**

للتقسيم المحسّن عند دراسة نقاط بيانات العملاء مثل سجل الشراء وتفضيلات المنتج ودرجات الملاحظات.

يمكن استخدام البيانات التي يتم جمعها من خلال هذه الحقول لتخصيص الاتصالات، مثل إرسال توصيات المنتجات بناءً على عمليات الشراء أو التعليقات السابقة.

وبالاستفادة من بيانات العملاء من خلال محرك التوصيات المتطور، أمازون زادت المبيعات بشكل كبير وعززت تجربة المستخدم. تمثل اقتراحات المنتجات المخصصة ما يقرب من 35% من إيرادات أمازون مما يدل على فعالية هذا النهج القائم على البيانات في زيادة معدلات التحويل وتعزيز ولاء العملاء.

إدارة جميع مهام دراسة سلوك العميل باستخدام مهام ClickUp Tasks

استخدام البيانات من هذه الحقول المخصصة مع مهام النقر فوق المهام تتيح لك إنشاء حملات مصممة خصيصًا لمجموعات محددة، حيث تعرض المنتجات التي من المرجح أن يشتروها.

اقرأ أيضًا: اختبرنا أفضل أنظمة برمجيات قواعد بيانات العملاء

الخطوة 2: تصور البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تخصيص واجهة التقييم المرئي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp تجعل من السهل تصوير مقاييس سلوك العميل الرئيسية وتحسين تجربة البحث عن المنتج. يمكنك إعداد لوحات المعلومات التي تسحب البيانات من المهام والحقول المخصصة لتتبع درجات الرضا والقيمة الدائمة للعميل (CLV).

تُمكِّنك التحديثات في الوقت الفعلي من مراقبة سلوك العملاء وتحليله أثناء حدوثه حتى تتمكن من معالجة أي انخفاض مفاجئ في مستويات تفاعل العملاء بسرعة. وبالمثل، تكشف المخططات والرسوم البيانية عن الأنماط المتعلقة بالمقاييس التي لا تعمل مع عملائك.

حدد الاتجاهات في سلوك العملاء من خلال عرض البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

والأمر الرائع هو أنه يمكنك تخصيص لوحات المعلومات هذه لتناسب احتياجاتك الخاصة، مما يضمن لك جمع البيانات الأكثر ملاءمة لأهداف تجربة العملاء.

الخطوة 3: تنظيم الرؤى باستخدام مستندات ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لتخزين الملاحظات حول سلوكيات العملاء المختلفة أثناء نقاط التفاعل الفريدة

أنشئ مستودعًا مركزيًا لرؤى سلوكيات العملاء التي تم جمعها من تفسيرات البيانات وملاحظات العملاء السابقة باستخدام مستندات ClickUp . فهو يجعل مشاركة النتائج مع فريقك أمرًا سهلاً، ويمكن للجميع إضافة التعليقات والاقتراحات والتحديثات في الوقت الفعلي مع ورود بيانات جديدة.

يساعد تعاون العديد من أعضاء الفريق بهذه الطريقة الجميع على البقاء على نفس الصفحة حول سلوك العملاء، مما يؤدي إلى حملات تسويقية أكثر فعالية.

الخطوة 4: قم بإعداد أتمتة ClickUp استنادًا إلى مشغلات إجراءات العملاء

تصميم أتمتة ClickUp Automation لإرسال البيانات من تطبيقات خدمة العملاء إلى جداول بياناتك تلقائيًا

الانتقال، استخدم النقر فوق الأتمتة لتحسين سير عملك من خلال إعداد المشغلات بناءً على أنشطة عملاء محددة. على سبيل المثال، يمكنك تحديث الملف الشخصي للعميل تلقائيًا عند قيامه بعملية شراء وإبلاغ أحد أعضاء الفريق للمتابعة بالعروض المخصصة.

تقلل هذه الأتمتة من العمل اليدوي المتضمن في معالجة تفاعلات العملاء وتلبية احتياجاتهم.

💡 نصيحة احترافية:

/href/ https://clickup.com/blog/marketing-automation-software// توظيف أتمتة التسويق /%%href/

أداة مثل ClickUp للتعامل مع الحملات عبر القنوات المتعددة، تعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية. ويضمن ذلك تجربة متسقة عبر جميع المنصات. _

الخطوة 5: قم بتعديل أهدافك باستخدام أهداف ClickUp

جرّب ClickUp Goals لتحديد كيف ينوي فريقك الاستفادة من بيانات سلوك العملاء

وضع أهداف محددة تتعلق بسلوك العميل باستخدام أهداف ClickUp . مع تطور سلوكيات العملاء وتفاعلاتهم، قم بتحديث أهدافك لتعكس هذه الأنماط المتغيرة.

اربط بيانات مهامك بأهدافك لقياس فعالية استراتيجياتك في الوقت الفعلي. سيساعدك هذا على تتبع التقدم المحرز وتعديل نهجك حسب الحاجة للبقاء متوافقًا مع أهدافك.

الخطوة 6: دمج ClickUp مع مجموعتك التقنية الحالية

والأهم من ذلك، قم بدمج ClickUp مع أدوات إدارة علاقات العملاء الحالية ومنصات التحليلات والبرامج الأخرى التي تتعقب سلوك العملاء. تكامل ClickUp تسيير تدفق البيانات تلقائيًا بين ClickUp والأدوات الأخرى، مما يوفر الوقت اللازم لتحديث الأنظمة باستمرار. تقلل مركزية البيانات هذه من تعقيد إدارة أدوات إعداد التقارير المتعددة وتقلل من مخاطر التناقضات.

يمكنك دمج أكثر من 1,000 أداة مع ClickUp، بما في ذلك العديد من أدوات التسويق والمبيعات و برنامج تتبع العملاء .

مجتمع الصيدلة الموجه، وهو مجتمع لمحترفي الصيدلة، اعتمد في البداية على Google Workspace لإدارة بيانات العملاء. ومع ذلك، أصبح إعدادهم مزدحمًا، مما أدى إلى تعقيد عملية استرجاع البيانات وإعداد تقارير المشروع.

ولمواجهة هذه التحديات, تحولت صيدلية موجه الصيدلة إلى ClickUp مما أدى إلى تبسيط إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع وإدارة البيانات. وقد أدى ذلك إلى مركزية عملية إدارة العملاء، وأتمتة مشغلات المهام لتحديثات العملاء.

لقد ساعد ClickUp أعمالنا على أن تصبح أكثر إنتاجية - مما وفر الوقت وقلل من الحاجة إلى اجتماعات لا طائل من ورائها، وزاد من رضا الموظفين والعملاء بشكل كبير.

لويس نوروود، رئيس قسم علاقات العملاء، فارماسي مينتور

👀 المكافأة: نماذج لتحليل سلوك العملاء

جرّب هذه النماذج لتحسين تحليل سلوك العملاء وأساليب التسويق الخاصة بك:

قالب تحليل احتياجات العملاء من ClickUp

تم تصميم قالب تحليل احتياجات العملاء من ClickUp لمساعدتك في تحليل احتياجات العملاء وتحديد الفرص الجديدة للتحسين.

قالب تحليل احتياجات العملاء في ClickUp هو أداتك المفضلة لتحليل احتياجات عملائك الحالية والمستقبلية. إنه قابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك بسهولة جمع رؤى حول نقاط الألم لدى العملاء، وتنظيم الملاحظات في مهام قابلة للتنفيذ، ووضع خطط لتعزيز رضا العملاء.

يحتوي هذا القالب على كل ما تحتاجه: انقر فوق حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز في احتياجات كل عميل، والحقول المخصصة لإضافة تفاصيل مثل روابط نموذج التقييم وأوصاف المشروع، و طرق العرض المخصصة لـ ClickUp مثل القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم لتناسب سير عملك.

قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

تم تصميم قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp لمساعدتك على تصور وتتبع تجارب العملاء من البداية إلى النهاية.

قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp يسمح لك بتصور كل خطوة من خطوات تجربة العميل، بدءًا من أول اتصال وحتى الشراء وما بعده.

ابدأ بإنشاء شخصيات العملاء لتمثيل شرائح مختلفة من جمهورك، لتوجيه عملية رسم الخريطة. حدد نقاط الاتصال الرئيسية، مثل الإعلانات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدم عرض لوحة ClickUp's Board View لتنظيم هذه التفاعلات وتصورها.

ثم قم بتفصيل رحلة العميل بأكملها من خلال ملاحظة الإجراءات والاستجابات العاطفية في كل مرحلة. اجمع ملاحظات العملاء من مصادر مختلفة وادمجها في تحليلك.

ستعمل لوحات المعلومات على دمج هذه البيانات، مما يسهل تحديد مجالات التحسين وتحسين استراتيجياتك لتعزيز رضا العملاء بشكل عام.

قالب تقرير تحليل البيانات من ClickUp

تم تصميم قالب تقرير تحليل البيانات من ClickUp لمساعدتك على تتبع البيانات وتحليلها بطريقة فعالة ومنظمة.

ال قالب تقرير تحليل بيانات ClickUp يوفر واجهة ملائمة لتقسيم نقاط البيانات الفنية إلى مقاييس أبسط. قارن بين الملاحظات عبر مجموعات البيانات المختلفة وأنشئ تقارير مكدسة بجدول محتويات وروابط المهام وملفات أخرى على السحابة.

للبدء، حدد الغرض من تقريرك والرؤى التي تريد الكشف عنها. بمجرد معرفة أهدافك، اجمع بيانات العملاء من مصادر مثل قواعد البيانات والاستطلاعات ونظّمها بصريًا باستخدام طريقة عرض اللوحة.

قم بتحليل البيانات لاكتشاف الأنماط وتحديد الاتجاهات واستخدام الرسوم البيانية لمعرفة كيفية ارتباط نقاط البيانات المختلفة.

اقرأ أيضًا: 11 نموذجًا مجانيًا لخريطة رحلة العميل

## تخلص من التخمين في سلوك العميل باستخدام ClickUp

يساعدك تحليل سلوك العميل على التواصل الحقيقي مع عملائك وتحقيق نمو مجدٍ لأعمالك. يتيح لك فهم الإجراءات التي يتخذها عملاؤك والدوافع الكامنة وراء تلك الإجراءات صياغة استراتيجيات تلقى صدى أعمق معهم.

من خلال الاستفادة من تحليلات سلوك العملاء، يمكنك الحصول على رؤى حول الأنماط والتفضيلات التي يمكن أن توجه قراراتك وتحسن نهجك. اختبر قائمة ميزات ClickUp الطويلة وأحدث ثورة في كيفية استخدامك للبيانات الكمية والنوعية لزيادة مبيعاتك وتنمية علامتك التجارية. ابدأ مجانًا اليوم!