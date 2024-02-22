25 حيلة من مايكروسوفت وورد لتحسين عملك

سواءً كنت طالبًا تقوم بواجباتك، أو محترفًا في صياغة التقارير، أو مجرد شخص يقوم بتنظيم المستندات الشخصية، فمن المحتمل أنك استخدمت Microsoft Word.

تشتهر أدوات Microsoft بواجهتها البديهية وميزاتها الشاملة وتوافقها العالمي. جميع واجهات Microsoft Office سهلة الاستخدام، مما يجعل العمل أسهل وأسرع وأكثر أماناً.

لكن تحقيق إصداراتها الحالية وإتقانها استغرق عقوداً من الزمن. تم إطلاق Microsoft Word في عام 1983. وقد خضع على مر السنين للعديد من التحديثات والتحسينات، مما أكسب عملاق التكنولوجيا أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريًا!

عبر مايكروسوفت يمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى سهولة استخدام المنصة، مما يجعلها في متناول المستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء.

لكن القليل من الناس يعرفون عن مايكروسوفت وورد الحيل والخدع يمكن أن توفر لك الكثير من الجهد والوقت!

25 حيلة في مايكروسوفت وورد لتصبح مستخدمًا خارقًا

نحن نعلم أن Microsoft Word يساعدك على إنجاز الكثير من الأشياء. وستضمن لك هذه الاختراقات إنجاز الكثير من المهام في الوقت الذي توفره. من الأفضل تنفيذ نصائح Microsoft Word هذه على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

1. استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لمحاذاة الفقرات والتباعد بين الفقرات

إذا كنت من محبي الكتابة السريعة وتبسيط الكتابة، فستحب اختصارات لوحة المفاتيح هذه التي ستساعدك على محاذاة وتنسيق المستند بأكمله حسب حاجتك.

إنها إحدى حيل Word الأساسية.

بخلاف وظائف النسخ/اللصق، والتراجع/الإعادة، والكتابة بالخط العريض/الخطوط العريضة، ستتيح لك الاختصارات التالية ملخص المشروع (أو ذلك الكتاب المؤجل منذ فترة طويلة) أسرع بكثير.

اختصار الغرض محاذاة اليسار Ctrl + L محاذاة الوسط Ctrl + E محاذاة اليمين Ctrl + R تبرير النص Ctrl + J زيادة حجم الخط Ctrl + ] تصغير حجم الخط السيطرة + ] إنشاء قائمة تعداد نقطي Ctrl + Shift + L

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح في MS Word

2. إضافة كلمة مرور إلى ملف Word الخاص بك

ألا تريد أن تتسرب بياناتك السرية؟ قم بإعداد مفتاح مرور حتى لا يتمكن أحد غيرك أو أشخاص آخرين مصرح لهم من الوصول إلى الملف. إليك الطريقة:

انقر على "ملف" ثم انتقل إلى "معلومات اختر 'حماية المستند' وانقر على 'تشفير بكلمة مرور' اتبع التعليمات لتعيين كلمة مرور. سيطلب منك برنامج Word كلمة المرور هذه في كل مرة تفتح فيها المستند

3. تغيير صلاحية الوصول للقراءة/التحرير لملفك

إذا لم يكن تعيين مفتاح مرور هو ما تريده، ولكنك لا تزال تريد حماية مستندك من العبث به، يمكنك إزالة أذونات التحرير من الملف. سيؤدي ذلك إلى جعل الملف للقراءة فقط للمستخدمين الآخرين. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق القيام بما يلي:

في قائمة "حماية المستند"، حدد "تقييد التحرير تقييد أنماط التنسيق وتحديد التغييرات مثل التتبع أو التعليقات أو جعلها للقراءة فقط إذا كنت تريد أن يقوم أشخاص محددون بتحرير المستند، فحدد النص، وأضف اسمهم تحت الاستثناءات، وانقر على 'نعم، ابدأ فرض الحماية'

4. إضافة علامات مائية أو إزالتها

إذا كنت تريد تخصيص المستند أو الإشارة إلى الغرض منه أو حماية سريته، فاتبع الخطوات التالية:

افتح المستند في Microsoft Word انتقل إلى علامة التبويب "تصميم انقر على "علامة مائية اختر من الخيارات المتوفرة مثل "مسودة" أو "عاجل" أو "سري" أو "سري للغاية" أو استخدم النص أو الصورة الخاصة بك إذا كنت تستخدم صورة، نوصي بجعلها باهتة باستخدام تأثير التعتيم. بالنسبة للنصوص، من الأفضل جعلها شبه شفافة

عبر مايكروسوفت لإزالة علامة مائية، ارجع إلى علامة التبويب "تصميم"، وحدد "علامة مائية"، ثم اختر "بدون علامة مائية".

5. استخدام أداة محفوظات الحافظة في Word

عندما تكون مشغولاً بالعمل على مستندك، ستحتاج على الأرجح إلى القيام ببعض النسخ واللصق. يدعم برنامج Word الاختصارات المستخدمة بشكل متكرر مثل Ctrl+X وCtrl+C وCtrl+V، ولكن هذه الأداة الأنيقة التي تسمى حافظة الأوفيس يمكنها تخزين ما يصل إلى 24 عنصرًا (نصوص وصور) في آن واحد.

الوصول إلى حافظة الأوفيس سهل:

انقر فوق السهم الصغير الموجود بجوار تسمية "الحافظة" تحت علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" أو اضغط على Ctrl+C مرتين إذا قمت بتمكين هذا الاختصار في قائمة "الخيارات سيعرض لك جزء الحافظة آخر 24 عنصرًا قمت بنسخها من برامج مختلفة، مثل رابط متصفح أو نص بريد إلكتروني أو بيانات ورقة عمل انقر نقرًا مزدوجًا على عنصر للصقه، أو انقر على "لصق الكل" لإدراج جميع العناصر في المستند دفعة واحدة

بمجرد الانتهاء من مشروعك، يمكنك النقر على "مسح الكل" لإفراغ الحافظة. هذا لا يحافظ على خصوصية عملك فحسب، بل يمنحك أيضًا صفحة جديدة لمهمتك التالية.

6. تصدير ملف Word كملف PDF

تُعد ملفات PDF مفيدة للغاية لمشاركة الملفات مع الحفاظ على التخطيط والتنسيق كما أراده المستخدم الأصلي بالضبط. ولكن كيف يمكنك تحويل ملف Word إلى PDF؟ اتبع هذه الخطوات السهلة:

افتح مستند Word الخاص بك انتقل إلى "ملف" واختر "تصدير انقر على "إنشاء ملف PDF/XPS حدد "خيارات" لضبط الإعدادات للأرشفة على المدى الطويل، حدد "متوافق مع PDF/A للحصول على جودة صورة من الدرجة الأولى، اختر 'تحسين جودة الصورة'

للحصول على الخط المثالي، اختر 'نص نقطي'

للحماية بكلمة مرور، اختر 'تشفير المستند بكلمة مرور' وحدد كلمة مرور احفظ ملف PDF الخاص بك وفويلا! مستندك آمن وجاهز

7. استيراد ملف PDF إلى ملف Word

من السهل تصدير ملف Word كملف PDF. ولكن ماذا لو كنت تريد تحرير عملك داخل ملف PDF؟ في حين أن العديد من برامج تحرير المستندات متوفرة، يمكنك تحرير ملف PDF الخاص بك عن طريق استيراد الملف إلى Word.

إليك كيفية استيراد ملف PDF إلى Word:

افتح Word وانتقل إلى "ملف اختر "فتح" واستعرض إلى مستند PDF الخاص بك اختر "PDF" كنوع المستند

بدلاً من ذلك، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف PDF الخاص بك وفتحه باستخدام Word.

لا تقلق بشأن تنبيه Word إلى القيود المحتملة من خلال مربع حوار. ما عليك سوى تحرير المستند في Word وحفظه وتصديره مرة أخرى إلى PDF إذا لزم الأمر.

8. إعادة تنظيم المستندات الطويلة

يمكن أن تكون ميزة Outline View مفيدة عند التعامل مع المستندات الطويلة في Word. فهي تمنحك قائمة نقطية لطيفة لمحتوى المستند بدون كل الصور، مع إظهار مستويات العناوين والنصوص الفرعية المختلفة.

إنها مثالية لفهم محتويات المستند دون التمرير إلى ما لا نهاية عبر صفحات متعددة.

اتبع هذه الخطوات لتمكينه:

قم بالتبديل إلى "عرض المخطط التفصيلي" من علامة التبويب "عرض" في شريط أو شريط أدوات Word يمكنك أيضًا سحب الأشياء وإفلاتها لجعل التنظيم أسرع وأسهل

9. استعادة الإصدارات القديمة من الملفات غير المحفوظة

إنها مشكلة عندما يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء عملك على Word، وتفقد جميع بياناتك الثمينة لأنك نسيت الضغط على حفظ!

لكن لا تخف. لقد ساندنا Microsoft Word بخيار أنيق لاستعادة الملفات. إليك كيفية استخدامه:

انتقل إلى "ملف" وانقر على "معلومات اختر 'إدارة المستند' وانقر على 'استعادة المستندات غير المحفوظة' سيظهر مربع حوار يحتوي على قائمة بالملفات غير المحفوظة. اختر الملف الذي تريد استعادته

10. تشغيل الحفظ التلقائي في Word

هناك طريقة أخرى لمنع فقدان عملك في Word. يمكنك الآن توصيل حساب Word الخاص بك بالسحابة وتشغيل ميزة الحفظ التلقائي.

والآن، إذا قرر جهاز الكمبيوتر الخاص بك التوقف عن العمل، كل ما عليك فعله هو توصيل OneDrive بحسابك في برنامج MS Word لاستعادة البيانات.

أو يمكنك القيام بذلك عن طريق ضبط إعدادات الاسترداد التلقائي:

انقر فوق "ملف" ثم انتقل إلى "خيارات في القائمة المنبثقة، اختر 'حفظ' هنا، يمكنك تغيير إعدادات الاسترداد التلقائي تحديد تكرار عمليات الحفظ التلقائي عن طريق تحديد عدد الدقائق اختر موقعًا مختلفًا لتخزين ملفات الاسترداد التلقائي

11. ضغط الصور في Word

هل سبق لك أن شعرت بالانزعاج أثناء انتظار تحميل ملفات Word الخاصة بك؟ تتساءل لماذا يكون بطيئاً جداً؟ في الغالب، يرجع ذلك إلى أن الصور الموجودة في المستند ثقيلة!

إذا كنت تريد فتح ملفك بشكل أسرع، فأنت بحاجة إلى تقليص حجم الملف عن طريق تصغير حجم الصور. افعل ذلك بخطوتين سهلتين:

اختر صورة وانتقل إلى علامة التبويب "تنسيق انقر على 'ضغط الصور' واختر دقة أقل للصورة

ضع في اعتبارك أن تغيير حجم صورك يمكن أن يؤثر أيضًا على جودتها. لذا فإن تحقيق التوازن أمر بالغ الأهمية هنا!

12. إعادة تنظيم شريط أدوات الوصول السريع

الآن، دعنا نتحدث عن شريط أدوات الوصول السريع الموجود أسفل شريط العنوان مباشرةً في Word. إنه أحد الأشرطة الأكثر استخدامًا والذي يضم جميع الوظائف الرئيسية مثل الحفظ والتراجع والإعادة وحتى الحفظ التلقائي في إصدارات Word الأحدث.

عبر مايكروسوفت الجزء الممتع هو أنه يمكنك تخصيص هذا الشريط بسهولة لجعل وظائفك وأوامرك المفضلة أكثر سهولة - ما عليك سوى النقر على السهم الصغير في الزاوية اليمنى من شريط الأدوات.

يمكنك أيضًا سحب شريط الأدوات هذا وإفلاته في أي مكان على النافذة، مثل أسفل الشريط مباشرة، للاستمتاع بمساحة عمل أكثر تنظيمًا.

13. تخصيص شريط الحالة

هل سبق لك أن لاحظت الشريط الموجود أسفل نافذة Word؟ إنه يسمى شريط الحالة ويتصرف كمساعد شخصي لمستندك - يبقيك على اطلاع على ميزات المستند وأوضاع القراءة بينما يحتوي على شريط تكبير/تصغير مفيد.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام شريط الحالة:

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشريط لتخصيصه وفقًا لذوقك وتفضيلاتك إضافة المزيد من الميزات مثل أرقام الصفحات وعدد الكلمات لجعل الواجهة أكثر سهولة في الاستخدام

14. تشغيل الوضع المظلم

إذا كنت من محبي الوضع المظلم لأنه مريح للعينين، فإن مايكروسوفت قد وفرت لك هذه الميزة. تتيح لك هذه الميزة المفيدة تبديل لوحة Word البيضاء الساطعة (التي غالبًا ما تعمي العينين) إلى اللون الرمادي الداكن الهادئ.

إليك التفاصيل حول كيفية تشغيلها:

افتح ملف Word الخاص بك انتقل إلى "ملف" واختر "حساب ضمن "سمة المكتب"، اختر "أسود" من السمات المتاحة سيتحول برنامج MS Word الخاص بك، بما في ذلك اللوحة القماشية، إلى وضع مظلم هادئ

15. التبديل بين الوضعين المظلم والفاتح

وإذا كنت في مزاج جيد، يمكنك دائمًا العودة إلى وضع الإضاءة. التبديل بين الوضعين بسيط للغاية. كل ما عليك فعله هو

انقر على علامة التبويب "عرض" في الشريط حدد 'تبديل الأوضاع'، والذي يظهر عند ضبط سمة المكتب على 'أسود' اختر 'وضع الإضاءة'

16. الحصول على درجة سهولة القراءة

هل تريد أن يفهم القراء نصك بشكل أفضل؟ تحقق من درجة سهولة قراءة مستندك. الدرجة الأعلى هي الأفضل وتضمن أن يكون نصك بسيطاً وواضحاً.

إليك ملخص سريع حول كيفية معرفة درجة سهولة قراءة النص الخاص بك:

انقر على "ملف" ثم اختر "خيارات من القائمة، انقر على "التدقيق ضمن "عند التصحيح الإملائي والنحوي في Word"، تأكد من تحديد "التدقيق النحوي مع خانة التدقيق الإملائي حدد 'إظهار إحصائيات سهولة القراءة' ارجع إلى المستند حدد "الإملاء والقواعد صحح أي تصحيحات إملائية أو نحوية أو تجاهلها، ثم يفتح Word نافذة "إحصائيات قابلية القراءة" التي تحتوي على معلومات حول مستوى قراءة المستند

بالنسبة إلى Microsoft 365، اتبع الخطوات التالية:

افتح مستند Word الخاص بك

حدد علامة التبويب الصفحة الرئيسية

اختر "المحرر"، ثم انتقل إلى "إحصائيات المستند

يتيح لك مربع الحوار معرفة أن Word يقوم بحساب إحصائيات المستند. اختر "موافق". مربع حوار يوضح أنه يجري حساب إحصائيات سهولة القراءة، وقد يستغرق ذلك بضع دقائق. اختر 'موافق' أو 'إلغاء'

سيفتح لك Word نافذة تعرض لك معلومات حول إحصائيات ومستوى قراءة مستندك

تساعدك هذه الدرجة على فهم مدى سهولة قراءة النص الخاص بك.

هناك نوعان من درجات سهولة القراءة في MS Word:

درجة سهولة القراءة في برنامج Flesch Reading Ease: تتراوح الدرجات من 0-100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى سهولة القراءة. استهدف 60-70 لمعظم المستندات.

Flesch Reading Ease: تتراوح الدرجات من 0-100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى سهولة القراءة. استهدف 60-70 لمعظم المستندات. مستوى درجة فليش-كينكايد: تمثل هذه الدرجة مستوى الصف الدراسي الأمريكي اللازم لفهم النص بسهولة. استهدف 7.0-8.0 للجمهور العام.

17. إزالة المسافات الزائدة بين النص

حتى سنوات قليلة مضت، اعتادت "معالجات النصوص" على إضافة مسافات مزدوجة لتحسين إمكانية قراءة النص في المستند المطبوع. مع انتقال كل شيء إلى الإنترنت هذه الأيام، أصبحت هذه الممارسة قديمة. على الرغم من ذلك، لا يزال البعض منا متمسكاً بالطرق القديمة.

لكن لا داعي للقلق! يمكننا تصحيح ذلك باتباع أربع خطوات:

اضغط على Ctrl + H لفتح أداة "بحث/استبدال" في Word في مربع "بحث"، اكتب "( ){2,}" مقابل "إيجاد ماذا في المربع 'استبدال ب'، اكتب '\\1' انقر فوق 'استبدال الكل' لحذف المسافات الزائدة

18. إزالة المسافات الزائدة بين الفقرات

إذا كنت تعاني من وجود مسافات زائدة بعد الفقرات وتريد تقليلها إلى فجوة سطر واحد، فهناك طريقة بسيطة لمعالجة ذلك.

تخلص من المسافات المزدوجة بين الفقرات باتباع الخطوات التالية:

اضغط على Ctrl+H لفتح أداة "بحث/استبدال" في Word استخدم الأداة للعثور على '^p^p' (رموز فواصل الفقرات) استبدلها ب "^p انقر فوق 'استبدال الكل' لإزالة المسافات الزائدة بين الفقرات

يمكنك القيام بذلك عدة مرات لإزالة جميع المسافات المزدوجة حتى لا يتبقى سوى مسافات من سطر واحد بين الفقرات.

19. التحكم في خيارات اللصق

ماذا لو أردت لصق نص من ملف آخر لكنه يرفض التنسيق؟ كيف يمكنك حل هذا اللغز؟ إليك الطريقة:

أثناء لصق النص، استخدم زر "خيارات اللصق

عبر مايكروسوفت

استخدمه للاحتفاظ بالتنسيق أو دمجه أو تجاهله الصق نصك بالنقر بزر الماوس الأيمن واللصق أو باستخدام الخيار Ctrl+V بعد ذلك، يمكنك الوصول إلى "خيارات اللصق" إما باستخدام المؤشر أو بالنقر على "Tab

20. توسيع وظائف القص واللصق واللصق باستخدام سبايك

بالنسبة لمعظمنا، فإن Ctrl+C و Ctrl+V هما مفتاحا الاختصار المحببان إلى قلوبنا! لكن قلة فقط من الناس يعرفون عن ميزة Word الأقل شهرة، Spike.

إنها مساحة تخزين لعدة مقتطفات يمكن لصقها مرة أو أكثر في ملفك. هذه حيلة مفيدة لنقل مقاطع نصية منفصلة أثناء إعادة تنظيم ملف كبير.

إليك كيفية استخدام Spike في Word:

بدلًا من قص النص ولصقه، قم بتمييز النص الذي تريد نقله اضغط على Ctrl+F3. هذا يحفظ النص المحدد في سبايك كرر ذلك مع المقتطفات النصية الأخرى التي تريد نقلها. في كل مرة تضغط فيها على Ctrl + F3 ، يضيف المزيد من النص إلى Spike الآن، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه اضغط على Ctrl+Shift+F3 للصق النص المحفوظ من Spike في مستندك. يعمل هذا مرة واحدة فقط إذا كنت تريد لصق النص المحفوظ عدة مرات, اكتب 'Spike' في المكان الذي تريد لصق النص فيه

اضغط F3. سيؤدي ذلك إلى إدراج النص من Spike

يمكنك القيام بذلك عدة مرات حسب حاجتك

عبر مايكروسوفت إذا كنت ترغب في رؤية مقتطفاتك في Spike، فقم بما يلي:

انتقل إلى علامة التبويب "إدراج انقر على زر "أجزاء سريعة اختر 'منظم الكتل البرمجية الإنشائية' حدد Spike على اليسار لرؤية محتوياته أدرج المحتويات مباشرةً في المستند من هذه الشاشة بالنقر على زر "إدراج

21. تصفح الإنترنت في Word

أثناء العمل على المستند، لم تعد بحاجة إلى فتح المتصفح للبحث في الإنترنت. يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام ميزة البحث الذكي في Word.

إليك الطريقة:

قم بتمييز الكلمة أو العبارة التي تريد معرفة المزيد عنها انقر بزر الماوس الأيمن على النص المحدد لإظهار القائمة اختر "بحث ذكي" من خيارات القائمة

ستظهر لك نافذة جديدة على الجانب، تعرض لك نتائج البحث من الإنترنت المتعلقة بالنص المحدد. ستجد كل شيء من التعريفات والتفسيرات إلى الصور. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك النقر على نتائج البحث هذه للعثور على مزيد من المعلومات أو المحتوى ذي الصلة.

22. إظهار الأحرف المخفية في Word

في كل مرة يبدأ فيها ملف Word الخاص بك في العمل وتختل محاذاة النص؛ من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأحرف المخفية في اللعب. للكشف عن تلك المسافات وعلامات التبويب وعلامات الفقرات المخفية في Microsoft Word، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق علامة التبويب "الصفحة الرئيسية ابحث عن الرمز '¶' في مجموعة 'فقرة' وانقر فوقه للكشف عن الأحرف المخفية بمجرد النقر فوقه، ستظهر هذه الأحرف المخفية في المستند الخاص بك إذا كنت ترغب في إخفاء الأحرف مرة أخرى، انقر فوق الرمز ¶ مرة أخرى

23. إزالة الأحرف المخفية في Word

من الممكن أيضًا التخلص من هذه الأحرف المخفية في نفس الوقت! يمكنك استخدام ميزة "بحث واستبدال" للعثور على الأحرف المخفية واستبدالها. إليك الطريقة:

انقر على علامة التبويب "الصفحة الرئيسية ابحث عن الزر "بحث" في مجموعة "تحرير"، وانقر على السهم الصغير بجانبه للكشف عن القائمة المنسدلة. ثم اختر 'بحث متقدم' في مربع الحوار 'بحث واستبدال'، انقر فوق الزر 'المزيد >>' لإظهار المزيد من الخيارات حدد المربع بجوار 'خاص' وحدد نوع الحرف المخفي الذي تريد البحث عنه من القائمة. على سبيل المثال: للعثور على علامات الفقرة، حدد 'علامة الفقرة (^p)'

للعثور على أحرف علامات التبويب، حدد 'علامة تبويب (^t)'

للعثور على أحرف المسافة، حدد 'مسافة (^s)' بدلاً من ذلك، لاستبدال الحرف المخفي بشيء آخر، أدخل النص البديل في الحقل 'استبدال ب' لاستبدال المثيل الذي تم العثور عليه، انقر فوق 'استبدال' أو 'استبدال الكل' حسب تفضيلاتك

24. إضافة اختصار لوحة المفاتيح للأمر المفضل لديك

إذا كان هناك أمر تحب استخدامه بين الحين والآخر، فكل ما عليك فعله هو إنشاء اختصار للوحة المفاتيح له!

لتعيين اختصار مفضل للوحة المفاتيح للأمر المفضل لديك في Microsoft Word، اتبع الخطوات التالية:

انقر على 'ملف' في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اختر 'خيارات' في مربع الحوار 'خيارات وورد'، اختر 'تخصيص الشريط' من الشريط الجانبي الأيسر انقر على 'اختصارات لوحة المفاتيح: تخصيص' في الأسفل

عبر مايكروسوفت

في مربع الحوار "تخصيص لوحة المفاتيح"، حدد الفئة التي تحتوي على الأمر الخاص بك واختر الأمر الخاص بك من القائمة الموجودة على اليمين انقر على حقل 'اضغط على مفتاح اختصار جديد' واضغط على مجموعة المفاتيح التي تريد تعيينها كاختصار. تأكد من أنها ليست قيد الاستخدام بالفعل. يمكنك التحقق من وجود تعارضات في مربع 'المفاتيح الحالية' بمجرد العثور على اختصار فريد، انقر على 'تعيين' قم بتأكيد التغييرات وحفظها بالنقر على 'موافق' في مربع الحوار 'خيارات Word'

25. استخدام لوحة المفاتيح للتنقل على الشاشة

أحد أكثر الاختراقات المباشرة في برنامج MS Word هو استخدام مفتاح Alt، الذي يتيح التنقل السريع والوصول إلى العديد من الأوامر. إنه بالتأكيد يجعل الحياة أسهل لأنه يعزز الكفاءة في Word من خلال توفير وصول سريع إلى الأوامر وخيارات التنقل.

إليك كيفية القيام بذلك:

يؤدي الضغط على Alt مرة واحدة إلى عرض تلميحات مفاتيح فوق أوامر الشريط

عبر مايكروسوفت

اختصارات لوحة المفاتيح مع إجراءات تبسيط Alt، مثل Alt+F لقائمة ملف يؤدي مفتاح Alt مع الأرقام إلى الوصول إلى أوامر شريط أدوات الوصول السريع يعمل Alt على تمكين التنقل في القائمة وتنشيط خيارات مربع الحوار

قيود استخدام Microsoft Word

بينما قد يكون Microsoft Word أحد أفضل برامج برنامج معالجة النصوص فإنه لا يزال لديه بعض القيود. بعض هذه القيود هي:

تسعير باهظ الثمن: مايكروسوفت أوفيس سويت هو اشتراك مكلف للغاية. إذا لم تكن مستعدًا لإنفاق الكثير من المال، فاستخدم أحد برامج بدائل مايكروسوفت وورد المجانية . يمكنك أيضًا الاختيار بين مايكروسوفت وورد ومحرّر مستندات جوجل تعقيد الميزات: يحتوي برنامج Word على العديد من الميزات التي بالكاد يمكنك خدش السطح. قد يبدو هذا التعقيد مربكًا للغاية، خاصةً للمستخدمين الجدد إجراءات غير بديهية: محاذاة النص أو تعديل الصور في Word ليس سهلاً كما يبدو. كما أن التباعد بين الفقرات هو لعبة كرة أخرى. العديد من ميزاته ليست الأكثر بديهية تضخم الميزات: دمج المراسلات البريدية و"سبايك" و أتمتة المستندات هي أدوات قد تستخدمها أو لا تستخدمها دائمًا. يتطلب الأمر الكثير من الصبر والممارسة لإتقان استخداماتها في برنامج معالجة النصوص هذا

مستقبل معالجة النصوص

في حين أن معالجات النصوص التقليدية مثل Microsoft Word لا تزال شائعة، فإن مستقبل إنشاء النصوص يكمن في معالجات النصوص المتكاملة والتعاونية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة .

وأحدها هو ClickUp! مستندات ClickUp يوفر العديد من إمكانات إنشاء المستندات وتحريرها، والتي يمكنك استخدامها مباشرةً داخل ClickUp. وهو يتجاوز التجربة المنعزلة لمعالجات النصوص التقليدية، حيث يوفر التحرير المشترك في الوقت الحقيقي، ومشاركة المستندات، والتواصل السلس داخل فرق العمل.

اعمل على مستند مع زملائك في الفريق في وقت واحد باستخدام ClickUp Docs

لا يقتصر ClickUp Docs على النص فقط. يمكنك بسلاسة تضمين الصور ومقاطع الفيديو وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى بسلاسة، مما يؤدي إلى إنشاء مستندات غنية وجذابة تتجاوز الصفحة الثابتة. هذا التنوع يجعل ClickUp Docs مناسبًا لمختلف احتياجات إنشاء المحتوى، بدءًا من التقارير والعروض التقديمية إلى العروض التقديمية والمواد التسويقية.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإعداد مقترح مشروع، يمكنك استخدام الصفحات المتداخلة لتنظيم المعلومات بشكل حدسي، وإضافة مهام المهام داخل المستند للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وحتى إرفاق الملفات للرجوع إليها.

إدارة المحتوى الخاص بك بسهولة باستخدام مستندات ClickUp Docs

وعندما تقرن المستندات مع انقر فوق الدماغ يمكنك الاستمتاع بقوى خارقة في معالجة الكلمات والعصف الذهني! تخيل اقتراحات ذكية للصياغة والقواعد اللغوية وحتى أفكار المحتوى المصممة خصيصًا لأسلوبك في الكتابة والجمهور المستهدف. يمكن أن يصبح ClickUp Brain مساعدًا لا يُقدّر بثمن، مما يعزز وضوح عملك المكتوب وتدفقه وجودته بشكل عام.

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain للعمل من أجل:

قدرات توليد المحتوى: اقتراحات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبدء إنشاء المستندات قوالب محتوى آلية لحالات الاستخدام المختلفة (على سبيل المثال، ملاحظات الاجتماعات، وخطط المشاريع) توليد الأفكار السياقية لمنشورات المدونة والتقارير والمزيد داخل ClickUp Docs

إمكانيات التحرير: التدقيق النحوي والإملائي في الوقت الحقيقي تعديلات الأسلوب والنغمة لتتناسب مع الصوت المطلوب للمستند تحسين بنية الجملة من أجل الوضوح وسهولة القراءة

التعاون وتكامل سير العمل: التعاون السلس مع أعضاء الفريق مباشرةً في ClickUp Docs وضع التعليقات والاقتراحات لمراجعات الأقران والملاحظات تعيينات المهام من داخل المستندات لتبسيط إدارة المشروع

التخصيص والتنظيم: طرق عرض وقوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية أو احتياجات الفريق سهولة تنظيم المستندات في مجلدات وقوائم لاسترجاعها بكفاءة التكامل مع مهام وأهداف ClickUp لمواءمة الوثائق مع أهداف المشروع

رؤى قائمة على البيانات: تحليلات المحتوى لتتبع المشاركة والأداء داخل ClickUp التلخيص التلقائي للوثائق المطولة للحصول على لمحات عامة سريعة قدرات البحث الذكي للعثور على المعلومات ذات الصلة عبر جميع مستندات ClickUp

إمكانية الوصول والتوافق: إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية للحصول على تجربة متسقة على الويب وسطح المكتب والجوال التوافق مع تنسيقات الملفات المختلفة لسهولة استيراد وتصدير المستندات ميزة تحويل الصوت إلى نص لإنشاء محتوى بدون استخدام اليدين داخل مستندات ClickUp Docs



إنه سهل الاستخدام أداة للكتابة التقنية لمساعدتك توفير الوقت والتركيز على العمل الذي يثير اهتمامك.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى في غضون ثوانٍ

من الواضح أن ClickUp لا يقتصر فقط على إنشاء النصوص وتحريرها - بل يتعلق أيضًا بإدارة المشروع والتعاون الجماعي.

اعرف طريقك في Word

نحن نعلم أن Word غالبًا ما يكون الخيار المفضل للكتابة البسيطة واحتياجات معالجة النصوص المعقدة. وفهم هذه الاختراقات يمكن أن يجعل حياتك (في العمل) أكثر بساطة، ويحولك إلى خبير في Microsoft Word!

ولكن لماذا تقصر نفسك على Word بينما يمكنك دمج إنشاء المستندات مع إدارة المهام في أداة واحدة؟ مع الأدوات المتكاملة مثل ClickUp، أنت لا تقوم فقط بكتابة كلمات على صفحة، بل تقوم بإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ يمكن تتبعها وإدارتها ضمن سير عمل فريقك.

مع إمكانية الوصول إلى ميزات مثل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتحرير التعاوني, قوالب العصف الذهني إلخ، ستنتقل كتابتك من جيدة إلى رائعة في وقت قصير.

والجزء الأفضل؟ يمكنك فتح كل هذه الإمكانيات مجاناً! اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف يمكنني جعل Microsoft Word أكثر جاذبية؟

قم بتحسين مظهر Word عن طريق اختيار خطوط أنيقة ولوحات ألوان وصور أو مخططات جذابة. حافظ على تخطيط أنيق ومتسق للحصول على مظهر أنيق.

2. كيف يمكنني تحسين مهاراتي في معالجة النصوص؟

ارتقِ بمهاراتك من خلال التدقيق اللغوي الدقيق بحثًا عن الأخطاء، وتنظيم المحتوى بعناوين ونقاط واضحة، وتعلم اختصارات مفيدة للوحة المفاتيح للعمل بشكل أسرع.

3. كيف أضيف الإبداع إلى مستندات Word الخاصة بي؟

أضف الإبداع من خلال استكشاف أنماط الخطوط الفريدة، ودمج الأشكال، أو الفن الذكي، أو الصور المرئية، وتجربة حدود الصفحات. ضع في اعتبارك استخدام القوالب لإضفاء لمسة إبداعية متميزة على مستندك.