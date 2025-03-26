أفضل 13 وكيل ذكاء اصطناعي لإنشاء المحتوى لاستكشافها في عام 2025

بعد اختبار العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، يمكنني أن أخبرك أنها ليست كلها متشابهة. على الرغم من أنها قد تحتوي على ميزات متداخلة، إلا أنها تخدم أغراضاً مختلفة.

صحيح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. ولكن، اكتشفتُ أن السحر الحقيقي يكمن في الحصول على وكيل ذكاء اصطناعي يكمّل عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المناسبين تحويل خط أنابيب بطيء الحركة وإنجاز الأمور بشكل أسرع.

ومع ذلك، مع تزايد قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي باستمرار، من الطبيعي أن تكون مترددًا بشأن الأداة التي يجب عليك اختيارها. لذا، تعاونت أنا وبقية فريق ClickUp لتجربة وكلاء ذكاء اصطناعي مختلفين لإنشاء المحتوى، ووضعنا قائمة بأفضل 13 أداة.

دعنا نتعمق في الأمر!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل عوامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى التي يجب أن تجربها هذا العام: ClickUp: الأفضل للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام الأفضل للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام جاسبر: الأفضل لإنشاء محتوى على العلامة التجارية Copy. ai: الأفضل لفرق إدارة المحتوى لإنشاء محتوى مخصص وتحسينه الكاتب الأفضل لتحرير المحتوى وتحسينه فريس: الأفضل لتحرير المحتوى وتحسينه وتوليد الموجزات ChatGPT: الأفضل لإنشاء المحتوى المجاني Surfer SEO: الأفضل لتحسين المحتوى الذكاء الاصطناعي الأفضل لكتابة أوصاف المنتج المحسّنة لتحسين محركات البحث MarketMuse: الأفضل لتخطيط المحتوى ContentBot: الأفضل لإنشاء المحتوى الطويل الذكاء الاصطناعي من نوع الفلفل: الأفضل لإنشاء المحتوى التسويقي الوصف: الأفضل لتحرير الفيديو والبودكاست Writesonic: الأفضل للتغلب على عائق الكاتب وإنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى؟

يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى في إنشاء المحتوى وتحريره بناءً على متطلباتك ويساعدون في أتمتة عملية إدارة المحتوى. إنهم بمثابة متعاونين رقميين مصممين للتعامل مع مهام محددة متعلقة بالمحتوى.

يمكنك تجربة أنواع مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى المنظم:

وكلاء الذكاء الاصطناعي القائم على النصوص: يساعدونك في صياغة منشورات المدونة، ونسخة الموقع الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل الإخبارية، وما إلى ذلك.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المرئي: تقوم هذه الوكلاء بتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والصور ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو وغيرها من المرئيات مع مطالبات نصية

وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي والكلام: بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء إنشاء نصوص بودكاست وتحويل النصوص المكتوبة إلى تعليقات صوتية واقعية من إنشاء الذكاء الاصطناعي

🌻 مثال: يمكن لـ *ChatGPT مساعدتك في إنشاء الخطوط العريضة لمنشورات المدونة والعصف الذهني للأفكار، ويمكن لـ Consensus جمع المعلومات من الأوراق الأكاديمية وتحليلها، ويمكن لـ Midjourney إنشاء صور فنية لتسويق علامتك التجارية.

معًا، يمكنك إنشاء نظام إدارة عمل تعاوني لتسويق المحتوى حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تسريع العمليات وتحسين الكفاءة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى؟

في حين أن الميزات التي تختارها تعتمد على احتياجات عملك، إليك بعض الميزات الرئيسية التي لا بد منها في أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

فحوصات جودة مدمجة : اختر أداة تضمن دقة وجودة المحتوى. يجب أن تحتوي الأداة على تدقيقات إملائية ونحوية أساسية، وإمكانيات تدقيق الحقائق، وكاشف الانتحال

الفهم السياقي : اختر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون مطالباتك حتى عندما تكون معقدة. يجب أن يتكيف البرنامج مع أسلوب المحتوى الخاص بك، ونمطه، وإرشادات علامتك التجارية، مما يضمن الاتساق عبر المحتوى

التخصيص : احصل على أدوات إنشاء المحتوى التي توفر لك التحكم في المخرجات. يجب أن تكون قادراً على ضبط معلمات مثل الطول والنبرة واللغة والتنسيق وضبط عملية إنشاء المحتوى

إمكانيات التكامل: اختر المنصات التي تتكامل بسهولة مع مجموعتك التقنية الحالية. على سبيل المثال، سيؤدي دمج التقويم وبرنامج إدارة المشاريع مع أدوات إنشاء المحتوى إلى تبسيط عملية إدارة المحتوى بالكامل

🧠 هل تعلم؟ 42% من قادة التسويق والإعلام استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، و40% لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، و34% للتخصيص والتوصيات.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

1. ClickUp (الأفضل للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام)

استخدم ClickUp Brain لصياغة بريد إلكتروني تذكيري سريع وفعال

إن تبديل الأدوات بين الحين والآخر جعل من إدارة المحتوى أمراً صعباً. ولكن عندما جربت ClickUp، وجدتُ انفراجة في عملية التفكير وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أحدثت ClickUp ثورة في الطريقة التي أتعامل بها مع عملية إنشاء المحتوى وإدارته. تجمع المنصة بسلاسة بين إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع القوية، مما يجعلها متجراً شاملاً لكل ما يتعلق بالمحتوى. أفضل جزء؟ لديّ وكيل ذكاء اصطناعي مدمج لمساعدتي في كل جانب من جوانب العمل في مساحة عمل ClickUp الخاصة بي: تعرّف على ClickUp Brain!

كيف يساعدني ClickUp Brain؟ ها نحن أولاء!

عندما أواجه عوائق إبداعية، أستفيد من أداة ClickUp Brain لإعداد ملخصات محتوى مفصّلة بالكلمات المفتاحية والجمهور المستهدف والأهداف في ثوانٍ معدودة واكتساب رؤى حول مجالات تحسين المحتوى.

أنشئ ملخصات المدونات، والمقالات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، والملخصات، والمزيد مع ClickUp Brain

يساعدني ClickUp Brain أيضًا في:

كتابة المحتوى: يمكنه صياغة تعليقات لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة نصوص الإعلانات، وابتكار نصوص لوسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت أرغب في إرسال بريد إلكتروني إلى عميل، فما عليّ سوى تقديم مطالبة مفصلة

أتمتة تخطيط المحتوى: يمكن لـClickUp Brain إنشاء تقويمات المحتوى بسهولة واقتراح أفضل أوقات النشر وتنسيقاته بناءً على بيانات المشاركة السابقة

إعادة توجيه المحتوى: يمكنني أيضًا تحويل المحتوى الطويل إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني أو نصوص فيديو لزيادة وصول المحتوى إلى أقصى حد

تعرّف على كيفية إنشاء محتوى مقنع باستخدام الذكاء الاصطناعي!

ClickUp Whiteboards هي الأداة المفضلة لدي لجلسات العصف الذهني للفريق. يمكنني مناقشة أفكار المحتوى على اللوحات الافتراضية، وتحويل الأفكار إلى مهام، وتضمين هذه اللوحات مباشرةً داخل دردشة لمشاركتها مع الفريق.

التعاون والعصف الذهني مع سبورة ClickUp Whiteboards

إليك الجزء الأكثر إثارة! يساعدني ClickUp Brain أيضًا على إنشاء صور لمنشورات المدونة أو حملات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تصور الأفكار. هذا مثل خمس أدوات مختلفة مدمجة في مساحة عمل واحدة!

تبادل الأفكار وإنشاء الصور في ClickUp Whiteboards باستخدام ClickUp Brain

بمجرد أن يكون لديك المحتوى جاهزاً، يمكنك استخدام ClickUp Docs لإدارة ملخصات المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp Docs تخزين إرشادات العلامة التجارية وخطط المحتوى والمواد البحثية وملاحظات الاجتماعات. إنها ميزة رائعة لتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمحتوى الخاص بك.

توثيق إرشادات المحتوى، ومواد البحث، والتعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs

لا ينتهي الأمر هنا. يحتوي ClickUp أيضًا على مكتبة قوالب تحتوي على قوالب تقويم المحتوى، وقوالب التخطيط، وما إلى ذلك. مما يجعل حياتي أسهل بكثير.

على سبيل المثال ، قالب تقويم المحتوى ClickUp يساعد كثيرًا في تخطيط جداول المحتوى - متى يحين موعده، وكيف سيتم نشر المحتوى ومشاركته، وما إلى ذلك. وبالمثل، هناك قالب تحجيم إنتاج المحتوى ClickUp Content Production Scaling Template الذي يساعدني في تبسيط عملية إنتاج المحتوى بالكامل.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يربكك ClickUp في البداية. يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على الأداة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة : 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أحب تمامًا كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى. فهو يساعد على إنجاز العمل بشكل أسرع ويخصص سير العمل حسب العرض الخاص بي. إنه مصمم لتحسين الإنتاجية من خلال مجموعة ميزاته الديناميكية الرائعة للتعاون والعمل الجماعي مع مراعاة التسليم الموجز. سهل الاستخدام للغاية، مع تكاملات معززة للإنتاجية. الجميع ينقر عليه، فلماذا لا أفعل ذلك؟ تنفيذه والتنقل فيه ليسا بهذه السهولة في البداية. لكنك سرعان ما تبدأ في الانطلاق والازدهار مع دعم المستخدم الوظيفي الرائع. لقد أصبح أداة الإنتاجية والتعاون الأكثر استخداماً بالنسبة لي.

أحب تمامًا كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى. فهو يساعد على إنجاز العمل بشكل أسرع ويخصص سير العمل حسب العرض الخاص بي. إنه مصمم لتحسين الإنتاجية من خلال مجموعة ميزاته الديناميكية الرائعة للتعاون والعمل الجماعي مع مراعاة الإيجاز في التسليم. سهل الاستخدام للغاية، مع تكاملات معززة للإنتاجية. الجميع ينقر عليه، فلماذا لا أفعل ذلك؟ تنفيذه والتنقل فيه ليسا بهذه السهولة في البداية. لكنك سرعان ما تبدأ في الانطلاق والازدهار مع دعم المستخدم الوظيفي الرائع. لقد أصبح أداة الإنتاجية والتعاون الأكثر استخداماً بالنسبة لي.

2. جاسبر (الأفضل لإنشاء محتوى على العلامة التجارية)

عبر جاسبر

يُعد Jasper رائعًا في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر المحتوى الخاص بك. بصفتك مسوّق محتوى، يمكنك استخدامه لإنشاء محتوى يتوافق مع العلامة التجارية لجمهورك المستهدف عبر قنوات التسويق.

تعجبني على وجه الخصوص ميزة ذكاء العلامة التجارية من جاسبر، والتي تسمح للأداة بتعلم وتكرار نبرة وأسلوب معين. إنها تتحقق تلقائيًا من المحتوى الخاص بك - من تصميمات الحملة وشعارات المدونة إلى محتوى الفيديو - مقابل إرشادات علامتك التجارية وتقترح تحسينات. توفر الأداة أيضًا العديد من القوالب الجاهزة للاستخدام لمنشورات المدونة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي وسطور مواضيع البريد الإلكتروني وأوصاف المنتجات.

أفضل ميزات جاسبر

قم بضبط إعدادات العلامة التجارية مثل النغمة والصوت والأسلوب والإرشادات المرئية لضمان أن يمثل الناتج علامتك التجارية

قم بتخصيص صور للمحتوى الخاص بك باستخدام مجموعة صور الذكاء الاصطناعي

تأكد من أن جميع الصور متناسقة ومتوافقة مع إرشادات العلامة التجارية مع قدرة Jasper على الإبلاغ عن الانتهاكات والتوصية بالتعديلات

قيود جاسبر

وفقاً لبعض المستخدمين، فإن عدم مسح سجل الدردشة يجعل Jasper بطيئاً، وهو ما قد يمثل مشكلة إذا كنت ترجع إلى المطالبات القديمة في كثير من الأحيان

يمكن لجاسبر أحيانًا إنشاء محتوى عام وغير دقيق

تسعير جاسبر

مبدع : 49 دولاراً شهرياً/مقعد

محترف : 69 دولاراً شهرياً/مقعد

الأعمال: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن جاسبر؟

Jasper أداة موثوقة تساعدنا على إنشاء محتوى مفيد للمواقع الإلكترونية للعملاء في بضع دقائق. عادةً ما يكون المحتوى دقيقاً ولا يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة وتحرير بسيط. ومع ذلك، فإنه يأتي مع الكثير من التعليمات والتصميم المربك مقارنةً بالمنافسين مثل Writesonic. يصبح سهل الاستخدام وفعالاً عندما تتقن استخدامه. كما أن Jasper أغلى من الأدوات المماثلة، ويتعين عليك إدخال تفاصيل طريقة الدفع الخاصة بك للوصول إلى الإصدار التجريبي المجاني.

Jasper أداة موثوقة تساعدنا على إنشاء محتوى مفيد للمواقع الإلكترونية للعملاء في بضع دقائق. عادةً ما يكون المحتوى دقيقاً ولا يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة وتحرير بسيط. ومع ذلك، فإنه يأتي مع الكثير من التعليمات والتصميم المربك مقارنةً بالمنافسين مثل Writesonic. يصبح سهل الاستخدام وفعالاً عندما تتقن استخدامه. كما أن Jasper أغلى من الأدوات المماثلة، ويتعين عليك إدخال تفاصيل طريقة الدفع الخاصة بك للوصول إلى الإصدار التجريبي المجاني.

✨ ✨ حقيقة طريفة: كان اسم جاسبر في الأصل Jarvis مستوحى من مساعد الذكاء الاصطناعي في أفلام Iron Man. كان الهدف هو إبراز الأداة كأداة قوية وذكية.

3. كوبي. ai (الأفضل لفرق إدارة المحتوى لإنشاء محتوى مخصص وتحسينه)

عبر Copy.ai

كوبي. ai هو أداة لكتابة الإعلانات تساعد في إنشاء مواد تسويقية ونسخ إعلانية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل أداة إنشاء المحتوى والفقرات وإعادة كتابة الجمل وإعادة كتابة الفقرات.

باستخدام Copy. ai، يمكنك أتمتة المهام اليدوية لتعزيز الإنتاجية عبر المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توحيد البيانات المنعزلة عبر الجوانب المختلفة لاستراتيجية إدارة التسويق والتسويق ونجاح العملاء، وربطها بسير العمل، وتمكين التفاعل مع البيانات في الوقت الحقيقي، واستخدامها لإنشاء محتوى مقنع.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بتخزين البيانات مثل رؤى الجمهور بتنسيق منظم وتحليلها للحصول على رؤى استراتيجية وقابلة للتنفيذ باستخدام الجداول

تمتع بأتمتة العمليات الروتينية باستخدام أداة إنشاء سير العمل القابلة للتخصيص وتشغيل مهام سير العمل بناءً على الأحداث

قم بتخزين إرشادات العلامة التجارية، واستراتيجية المحتوى، وأوصاف المنتجات، وغيرها من معلومات الشركة في مستودع مركزي باستخدام قاعدة المعلومات

قيود الذكاء الاصطناعي

لا يمكنك تعديل المدخلات في الدردشة. يجب إعادة كتابة الاستعلام في حالة رغبتك في تعديله

في بعض الأحيان، تقوم الأداة بسحب المحتوى كما هو من صفحات الويب، مما يؤدي إلى الانتحال

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

مبتدئ : 49$/شهرًا

متقدم : 249 دولاراً شهرياً

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Copy. ai؟

تجربتنا الإجمالية في استخدام Copy. ai إيجابية بشكل عام. الإيجابيات كثيرة جداً لأنها متعددة الاستخدامات ويمكن أن تساعدنا في إنشاء أي نوع من المحتوى. ومع ذلك، يبدو المحتوى جامدًا ومنظمًا بعناوين فرعية نموذجية، مما يتيح لأي شخص أن يعرف أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي في لمحة. تحتاج إلى التحرير والتحقق من القواعد النحوية وعلامات الترقيم وصحة المحتوى لتحسين المحتوى.

تجربتنا الإجمالية في استخدام Copy. ai إيجابية بشكل عام. الإيجابيات كثيرة جداً لأنها متعددة الاستخدامات ويمكن أن تساعدنا في إنشاء أي نوع من المحتوى. ومع ذلك، يبدو المحتوى جامدًا ومنظمًا بعناوين فرعية نموذجية، مما يتيح لأي شخص أن يعرف أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي في لمحة. تحتاج إلى التحرير والتحقق من القواعد النحوية وعلامات الترقيم وصحة المحتوى لتحسين المحتوى.

4. كاتب (الأفضل لتحرير المحتوى وتحسينه)

عبر Writer.com

يقوم الكاتب بأكثر بكثير من مجرد أداة محتوى بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، التحقق من المحتوى للتحقق من توافقه مع القواعد القانونية والتنظيمية وقواعد العلامة التجارية، وإنشاء المحتوى، وحتى إعادة توظيف ملفات الفيديو والصوت.

أكثر ما أعجبني في أداة Writer هو أنه على الرغم من وجود العديد من "التطبيقات" في أداة واحدة، إلا أن الأداة أنيقة ومباشرة. يمكنك استخدام Ask Writer، وهو نظام أسئلة وأجوبة على غرار الدردشة، لإنشاء إجابات وإنشاء أوصاف المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى واجهة شبيهة بـ Grammarly حيث يمكنك الحصول على كاشف محتوى بالذكاء الاصطناعي، ومدقق الانتحال، واقتراحات لتحسين المحتوى.

أفضل ميزات الكاتب

أنشئ الخطوط العريضة لموضوع المدونة، وأوصاف الوظائف والمنتجات، والأسئلة الشائعة، ورسائل البريد الإلكتروني الصادرة، ورسائل الخطأ

قم بتحميل الصور وطرح الأسئلة وإنشاء المحتوى باستخدام محلل الصور

أنشئ خلاصات من خلال تحميل تسجيل أو نص مكتوب باستخدام الخلاصات

حدِّد المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيود الكاتب

غالبًا ما يحتوي المحتوى الذي يتم إنشاؤه على العديد من الأخطاء، ويمكن أن تكون اللغة روبوتية تمامًا

تسعير الكاتب

فريق : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات الكاتب ومراجعاته

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن الكاتب؟

تتفوق تدفقات تطوير المحتوى الخاصة بالكاتب على واجهة "الدردشة" الخاصة بالعديد من أدوات الإنشاء. لقد تم تطويرها بشكل هادف من قبل الكتّاب من أجل الكتّاب. بدأت استخدام Writer لأول مرة عندما كنت رئيسًا للمحتوى في وكالة إبداعية. كنا نستخدمها لإبقاء كُتّابنا من الموظفين على الأسلوب والرسالة عبر عملائنا. ومع ذلك، يستغرق الكاتب بعض الوقت للتدريب. وأنا أشير إلى تدريبي على كيفية استخدام الأدوات على أفضل وجه. قد يكون من المفيد الحصول على المزيد من الإرشادات والمساعدة في البداية.

تتفوق تدفقات تطوير المحتوى الخاصة بالكاتب على واجهة "الدردشة" الخاصة بالعديد من أدوات الإنشاء. لقد تم تطويرها بشكل هادف من قبل الكتّاب من أجل الكتّاب. بدأت استخدام Writer لأول مرة عندما كنت رئيسًا للمحتوى في وكالة إبداعية. كنا نستخدمها لإبقاء كُتّابنا من الموظفين على الأسلوب والرسالة عبر عملائنا. ومع ذلك، يستغرق الكاتب بعض الوقت للتدريب. وأنا أشير إلى تدريبي على كيفية استخدام الأدوات على أفضل وجه. قد يكون من المفيد الحصول على المزيد من الإرشادات والمساعدة في البداية.

📖اقرأ المزيد: دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

5. Frase (الأفضل لتحرير المحتوى وتحسينه وإنشاء الموجز)

عبر فراس*

تشبه أداة Frase الأدوات الأخرى في هذه القائمة من خلال ميزات الكتابة والتحرير والتحسين بالذكاء الاصطناعي. فهي تساعدك على البحث، وكتابة منشورات المدونة المحسّنة لتحسين محركات البحث، وتنقيحها باقتراحات التحرير.

لقد وجدت أن ميزة بحث SERP الخاصة بـ Frase هي الأبرز. فهي تتيح لك تحليل محتوى المنافسين داخل المحرر نفسه. ويعطيك اقتراحات للمحتوى مثل الروابط والعناوين واستخدام الكلمات المفتاحية والصور التي يمكنك إضافتها لجعل المقال أكثر جدارةً من جوجل.

أعجبني أيضاً كيف ساعدت الأداة في تنظيم الخطوط العريضة للمحتوى الخاص بي. كما أنها قدمت العديد من أطر توليد الأفكار وصنفت مقالتي للإشارة إلى مدى توافقها مع هدف البحث.

أفضل ميزات Frase

ابحث عن أهم الصفحات، وعناوين المنافسين، ومقاييس SERP الرئيسية لإنشاء الخطوط العريضة للمحتوى باستخدام أداة إنشاء موجز المحتوى

قم بإجراء تحليل للمنافسين، واستخدم النتيجة لقياس إمكانات ترتيب المحتوى الخاص بك، وتحسين المقالات لمحركات البحث

صمم النصوص، وأدرج الجداول، وأضف الصور، واستخدم القوالب لتوحيد التخطيطات، واحصل على اقتراحات تحسين فورية باستخدام محرر المحتوى المدمج

حدود الإطار

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الأداة بطيئة وغير مستجيبة عند البحث عن معلومات لصياغة مقال

تأتي توصيات المحتوى بشكل عام من الصفحات الأعلى تصنيفًا، لذا قد لا تحصل على معلومات متعمقة

تسعير Frase

مجاناً

أساسي : 45$/شهرًا

الفريق: 115$/شهرًا

تقييمات ومراجعات Frase

G2: 4. 8/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Frase؟

تعجبني سهولة الاستخدام وحقيقة أنه لا يستغرق ساعات للبدء. وبصفتي مدير محتوى، أعطي روابط Frase لكتّابي وهم يستخدمون فقط إضافة Chrome لتحسين المحتوى الخاص بهم. أيضًا، استيراد المحتوى لتحسينه إلى Frase سهل أيضًا. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يختار كلمات رئيسية عشوائية لا علاقة لها بالموضوع. هذا يجعل من الصعب الوصول إلى التحسين بنسبة 100%. ولكن يمكنك إزالة هذه الكلمات المفتاحية.

تعجبني سهولة الاستخدام وحقيقة أنه لا يستغرق ساعات للبدء. وبصفتي مدير محتوى، أعطي روابط Frase لكتّابي وهم يستخدمون فقط إضافة Chrome لتحسين المحتوى الخاص بهم. أيضًا، استيراد المحتوى لتحسينه إلى Frase سهل أيضًا. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يختار كلمات رئيسية عشوائية لا علاقة لها بالموضوع. هذا يجعل من الصعب الوصول إلى التحسين بنسبة 100%. ولكن يمكنك إزالة هذه الكلمات المفتاحية.

6. ChatGPT (الأفضل لإنشاء المحتوى المجاني)

عبر ChatGPT

ربما تكون قد جربت بالفعل ChatGPT، إليك رأيي في هذه الأداة الشهيرة: يمكنني التفكير في هذه الأداة كصديق يمكن أن يساعدك في كل شيء تقريبًا - كتابة المحتوى، والترميز، وإنشاء الصور، وتحليل البيانات، والتخطيط للحفلات، والطهي، وغير ذلك. إنها تتكيف مع تفكيرك وأسلوبك بمرور الوقت وتجعل المحادثة أسهل.

أجد أن ميزة التفاعل الصوتي هي الأكثر روعة. يمكنك إجراء حوار طبيعي مع الأداة أثناء تعدد المهام. إنه سهل الاستخدام ويمكنه التعامل مع مهام متنوعة. ومع ذلك، فإنه يكافح لفهم المطالبات المعقدة ويولد أحياناً معلومات قديمة وغير دقيقة.

أفضل ميزات ChatGPT

أنشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي للمشاريع ومجموعات الشرائح والحملات باستخدام مطالبات سريعة

تحدّث بمطالبك بدلاً من الكتابة لتحظى بجلسة عصف ذهني مع ChatGPT

حلل البيانات، وأنشئ مخططات شريطية ومخططات مبعثرة، وقم بإجراء تحليل للاتجاهات، وفسر بيانات الأرباح والخسائر

تبسيط الأكواد أو تصحيح الأخطاء أو كتابة دالة باستخدام ميزة التعليمات البرمجية

قيود ChatGPT

في بعض الأحيان، تقدم ChatGPT معلومات خاطئة وتسيء فهم المطالبات

تكافح الأداة مع الاستعلامات المتخصصة. قد تغفل عن التفاصيل الدقيقة وتنشئ مخرجات عامة

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا

محترف : 200 دولار/شهر

فريق : 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

أعتقد أنه من الرائع أن تقدم لك أفكاراً للمحتوى ولكنها لا تستطيع توفير السياق. البشر فقط هم من يمكنهم القيام بذلك. يمكنني أن أوفر الوقت عندما تحتاج إلى توضيح خطة معينة، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن متواصلًا موجزًا فستحصل على ما تطلبه بالضبط. يمكن للأشخاص المتعلمين في مجال خبرتهم طرح الأسئلة باللغة اللازمة للمجال المذكور ومن ثم يمنحك أفكارًا رائعة.

أعتقد أنه من الرائع أن تقدم لك أفكاراً للمحتوى ولكنها لا تستطيع توفير السياق. البشر فقط هم من يمكنهم القيام بذلك. يمكنني أن أوفر الوقت عندما تحتاج إلى توضيح خطة معينة، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن متواصلًا موجزًا فستحصل على ما تطلبه بالضبط. يمكن للأشخاص المتعلمين في مجال خبرتهم طرح الأسئلة باللغة اللازمة للمجال المذكور ومن ثم يمنحك أفكارًا رائعة.

📖 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء قاعدة بيانات المحتوى (مع القوالب)

7. متصفح تحسين محركات البحث (الأفضل لتحسين المحتوى)

عبر سفير*

Surfer هي أداة مفيدة لتحسين محركات البحث تتيح لك إنشاء مقالات جاهزة للترتيب مع التحسين التلقائي. يمكنك استخدام المنصة لإدراج الكلمات المفتاحية ذات الصلة في المحتوى الخاص بك والحصول على درجة تشير إلى إمكانية تصنيفه.

يعجبني كيف يقدم سيرفر العديد من ميزات المحتوى في منصة واحدة. فهو يتيح لي تحرير المحتوى مع تعليقات في الوقت الفعلي على التحسينات، وإنشاء الخطوط العريضة، وإضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي، وتحسين قابلية قراءة المحتوى. والجزء الأفضل؟ يحتوي على ميزة تدقيق المحتوى التي تساعدك على تتبع مدى جودة أداء المحتوى والمجال الخاص بك. تحصل على تحديثات يومية على المقاييس الرئيسية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية للتحسين.

أفضل ميزات سيرفر SEO

أنشئ مخططات تفصيلية للمحتوى بعناوين فريدة من نوعها باستخدام أداة إنشاء المخططات التفصيلية المدمجة

راقب أداء المحتوى والمجال من خلال تحديثات يومية عن حركة المرور والتصنيفات وما إلى ذلك. مع تدقيق المحتوى

إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بك لاجتياز أدوات اكتشاف الذكاء الاصطناعي باستخدام أداة إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي

ابحث عن موضوعات المحتوى والمواضيع الفرعية لمجال تخصصك لتحديد الثغرات في استراتيجية المحتوى الخاص بك باستخدام الخرائط الموضعية

قيود تحسين محركات البحث

يشتكي العديد من المستخدمين من ارتفاع أسعار سيرفر. حتى خطة البداية باهظة الثمن لكل من محرري المحتوى والذكاء الاصطناعي

تسعير تحسين محركات البحث

أساسي : 99$/شهرًا

الميزانية : 219$/شهرًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرفر SEO

G2: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن سيرفر SEO؟

لدي آراء متباينة حول سيرفر. على الرغم من أنه جيد لتحليل SERP، بما في ذلك البرمجة اللغوية العصبية في المحتوى، وتخطيط المجموعات، إلا أنه لا يفيد في الكتابة لمواضيع ذات منافسة محدودة. مُؤنسن الذكاء الاصطناعي هو ببساطة مضيعة للوقت. فهو لا يفيد المحتوى. باختصار، إنها أداة جيدة لتحسين محركات البحث، ولكن لا يمكنك الاعتماد عليها بشكل كبير في جميع أنواع المحتوى.

لدي آراء متباينة حول سيرفر. على الرغم من أنه جيد لتحليل SERP، بما في ذلك البرمجة اللغوية العصبية في المحتوى، وتخطيط المجموعات، إلا أنه لا يفيد في الكتابة لمواضيع ذات منافسة محدودة. مُؤنسن الذكاء الاصطناعي هو ببساطة مضيعة للوقت. لا يفيد المحتوى. باختصار، إنها أداة جيدة لتحسين محركات البحث، ولكن لا يمكنك الاعتماد عليها بشكل كبير في جميع أنواع المحتوى.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتضمن هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والمحادثات والمستندات وغير ذلك - كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

8. الذكاء الاصطناعي Hypotenuse AI (الأفضل لكتابة أوصاف المنتجات المحسّنة لتحسين محركات البحث)

عبر Hypotenuse AI

Hypotenuse AI - وهو كاتب ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية - رائع للعلامات التجارية والمسوقين ومؤلفي الإعلانات عبر الإنترنت. يمكنه إنشاء أوصاف المنتجات والفئات والصور والعلامات الوصفية وإعلانات فيسبوك وجوجل ورسائل البريد الإلكتروني وتعليقات انستجرام.

يعجبني كيف تقوم الأداة بإنشاء أوصاف وعلامات محسّنة للمنتجات بشكل مجمّع في غضون ثوانٍ. كما أنها تقدم أيضاً HypoChat، وهو روبوت محادثة لإنشاء وتلخيص وإعادة كتابة المحتوى لمنصات مختلفة. أفضل جزء؟ Hypotenuse قابل للتخصيص بشكل فائق. يمكنك استخدام صوت علامتك التجارية المخصص لتدريب الذكاء الاصطناعي على إرشادات وأسلوب علامتك التجارية.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

نظّف بيانات المنتج وقم بتوحيدها وإثرائها بكميات كبيرة لتحسين إمكانية اكتشاف المنتج

تتبَّع أداء البحث وحسِّن قوائم المنتجات لمحركات البحث والأسواق

أتمتة وضع علامات المنتجات بعلامات عالية الجودة والدقة

قيود الذكاء الاصطناعي Hypotenuse

يشعر العديد من المستخدمين أن أسعار الاشتراكات مرتفعة للغاية

توفر الأداة خيارات قليلة جدًا عند إنشاء الخطوط العريضة للمدونة. إذا لم تكن على دراية كافية بالموضوع، فقد يكون إنشاء المحتوى صعبًا

تسعير Hypotenuse للذكاء الاصطناعي

أساسي : 150 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً

التجارة الإلكترونية للمحترفين : التسعير المخصص

مؤسسة التجارة الإلكترونية: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Hypotenuse AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hypotenuse AI؟

Hypotenuse AI هو أفضل أداة للمحتوى ومؤلفي الإعلانات. فهو يوفر قدراً هائلاً من الوقت من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة قائم على البحث في الوقت الفعلي. تعد Hypochat ميزة مبتكرة حقًا لأنها توفر مساعدة كبيرة في مختلف جوانب كتابة الإعلانات. كتابة مدونته هي الأفضل مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي جربتها. ومع ذلك، فإنه يكرر أحيانًا جملًا متشابهة داخل المدونة نفسها. على الرغم من أن المحتوى فريد من نوعه، إلا أن هذا التكرار يعطل أحيانًا تدفق المدونة. آمل أن يتم تحسين هذا الجانب في التحديثات المستقبلية.

Hypotenuse AI هو أفضل أداة للمحتوى ومؤلفي الإعلانات. فهو يوفر قدراً هائلاً من الوقت من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة قائم على البحث في الوقت الفعلي. تعد Hypochat ميزة مبتكرة حقًا لأنها توفر مساعدة كبيرة في مختلف جوانب كتابة الإعلانات. كتابة مدونته هي الأفضل مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي جربتها. ومع ذلك، فإنه يكرر أحيانًا جملًا متشابهة داخل المدونة نفسها. على الرغم من أن المحتوى فريد من نوعه، إلا أن هذا التكرار يعطل أحيانًا تدفق المدونة. آمل أن يتم تحسين هذا الجانب في التحديثات المستقبلية.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

9. MarketMuse (الأفضل لتخطيط المحتوى)

عبر MarketMuse

يستطيع MarketMuse رفع مستوى تخطيط المحتوى الخاص بك بفضل قدراته على تحسين المحتوى الحالي بناءً على مصطلحات البحث ذات الصلة، وتحليل المنافسين، والصفحات الأعلى تصنيفًا. يمكنك استخدامه للحصول على رؤى حول عمليات البحث عن الكلمات المفتاحية، ومجموعات المواضيع، وغير ذلك الكثير.

استخدمت MarketMuse لإنشاء ملخصات المحتوى وإعادة توظيف المحتوى الحالي. لقد قام بعمل جيد في تحليل المنافسين لتحديد ثغرات المحتوى. أكثر ما أحبه هو وحدة التحسين الخاصة به، والتي ساعدتني بمعلومات مثل عدد الكلمات المستهدفة، والإشارات إلى الموضوع المطلوب لترتيب استعلام معين، ودرجة المحتوى، واقتراحات حول كيفية التغلب على مقال منافس.

أفضل ميزات MarketMuse

أنشئ خطط محتوى منظمة واحصل على توصيات لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك

أنشئ ملخصات للمقالات، والأخبار، والمقارنات، والأدلة الإرشادية، ومراجعات المنتجات، وما إلى ذلك.

إجراء تحليل متعمق للمنافسين لتحسين محركات البحث وتصور فجوات المحتوى باستخدام خرائط الحرارة

قيود MarketMuse MarketMuse

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست بديهية. تستغرق الكثير من الوقت للبحث عن الموضوعات وتحسين المقالات

تسعير MarketMuse

مجاناً

أحسن : 99$/شهرًا

بحث : 249 دولاراً شهرياً

استراتيجية: 499 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MarketMuse

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MarketMuse؟

أحب أن أحصل على رؤى مباشرة حول البحث عن الكلمات المفتاحية، والصعوبة الشخصية، ومجموعات المواضيع، وغير ذلك الكثير. إنها أداة رائعة لبناء استراتيجية المحتوى الحالية لتحسين محركات البحث. لقد كان من السهل جدًا التقاطها، وكان الإعداد على متن الطائرة مذهلاً. لقد غيّر تطبيق MM قواعد اللعبة في تحسين محركات البحث لدينا. لا يوجد الكثير من مقاييس التقارير/المقاييس الثاقبة، لكنهم قالوا إن ذلك على الرادار.

أحب أن أحصل على رؤى مباشرة حول البحث عن الكلمات المفتاحية، والصعوبة الشخصية، ومجموعات المواضيع، وغير ذلك الكثير. إنها أداة رائعة لبناء استراتيجية المحتوى الحالية لتحسين محركات البحث. لقد كان من السهل جدًا التقاطها، وكان الإعداد على متن الطائرة مذهلاً. لقد غيّر تطبيق MM قواعد اللعبة في تحسين محركات البحث لدينا. لا يوجد الكثير من مقاييس التقارير/المقاييس الثاقبة، لكنهم قالوا إن ذلك على الرادار.

10. ContentBot (الأفضل لإنشاء محتوى طويل)

عبر ContentBot

إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق المحتوى الطويل، يمكن أن تكون أداة ContentBot ذات قيمة لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه الأداة لإنشاء مقالات ثاقبة وذات طابع إنساني بسرعة.

أعجبني كيف أن الأداة أجابت على جميع أسئلتي بشكل جيد جداً بل وشرحتها في فقرات. ميزة "اكتشف" هي ميزة أخرى مميزة تساعدك على تحديد الكلمات المفتاحية والمواضيع ذات الصلة التي ربما فاتتك. يحتوي ContentBot أيضًا على امتداد كروم لإنتاج المحتوى أثناء التنقل. بالإضافة إلى أنه يدعم أكثر من 110 لغة، مما قد يكون مفيداً إذا كان لديك جمهور عالمي.

أفضل ميزات ContentBot

أنشئ مدونات ملائمة لمحرك البحث باستخدام الربط الذكي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

استخدم مهام سير عمل إنشاء المحتوى المُنشأة مسبقًا أو أنشئ مهامك الخاصة باستخدام أداة إنشاء تدفق الذكاء الاصطناعي المرئية

اجعل محتوى الذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة للبشر باستخدام ميزة Humanizer

حوِّل ملفات CSV إلى منشورات مدونة، وأوصاف منتجات، ومحتوى تسويقي، باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي ContentBot

قيود ContentBot

يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الأداة بسبب تعقيدات الميزات

يمكن أن يكون المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي منخفض القراءة في بعض الأحيان

تسعير ContentBot

مدفوعة مسبقاً : 0.5 دولار لكل 1000 كلمة

مبتدئ : 9 دولارات شهرياً

قسط : 29$/شهرًا

بريميوم+: 49$/شهرًا

تقييمات ومراجعات ContentBot

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ContentBot؟

يعجبني أن ContentBot. ai عبارة عن منصة آلية لإنشاء المحتوى تجعل من السهل إنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة. وبفضل مجموعة متنوعة من الميزات وخيارات التخصيص، فهي مثالية لمساعدة منشئي المحتوى المشغولين على زيادة وقتهم إلى أقصى حد وتحرير الموارد لمزيد من المشاريع الإبداعية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأتمتة محدودة. قد يستغرق الأمر في بعض الأحيان بعض الوقت للعثور على المحتوى المناسب وقد يكون من الصعب تخصيص المحتوى ليناسب احتياجات معينة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بعض المحتوى محدّثاً أو دقيقاً دائماً.

يعجبني أن ContentBot. ai عبارة عن منصة آلية لإنشاء المحتوى تجعل من السهل إنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة. وبفضل مجموعة متنوعة من الميزات وخيارات التخصيص، فهي مثالية لمساعدة منشئي المحتوى المشغولين على زيادة وقتهم إلى أقصى حد وتحرير الموارد لمزيد من المشاريع الإبداعية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأتمتة محدودة. قد يستغرق الأمر في بعض الأحيان بعض الوقت للعثور على المحتوى المناسب وقد يكون من الصعب تخصيص المحتوى ليناسب احتياجات معينة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بعض المحتوى محدّثاً أو دقيقاً دائماً.

📖 اقرأ المزيد: أمثلة على المحتوى الدائم الخضرة الذي يعزز حركة المرور على المدى الطويل

11. Peppertype AI (الأفضل لإنشاء محتوى تسويقي)

عبر نوع الفلفل

من بين أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، تتخصص Peppertype في توسيع نطاق إنتاج المحتوى. يمكنك استخدامه لإنشاء كمية كبيرة من المحتوى الجذاب للحملات التسويقية ومنصات التواصل الاجتماعي.

لقد استخدمت Peppertype لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى بما في ذلك نسخ الإعلانات، ومنشورات المدونات، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني. وفي كل مرة أنتجت محتوى أصلياً، مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية وقابلية قراءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مدقق انتحال مدمج يتيح لك التحقق من أصالة المحتوى على الفور.

أفضل ميزات بيبرتايب للذكاء الاصطناعي

استخدم أدوات تحسين محركات البحث المدمجة لتحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه وتعزيز تصنيفات محرك البحث

احصل على اقتراحات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وأفكار إبداعية بأقل قدر من مدخلات المستخدم

تعاون في الوقت الفعلي للعمل على المدونات ومنشورات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المحتوى في وقت واحد مع أعضاء الفريق

قيود الذكاء الاصطناعي من بيبرتايب

وفقًا لبعض المستخدمين، فإن الواجهة الحالية ليست سهلة الاستخدام مثل الواجهة السابقة

قد يفتقر المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى التنوع، وقد تحصل على نتائج متكررة

تسعير بيبرتايب للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بيبرتايب للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 6/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Peppertype AI؟

*أفضل شيء في Pepper Content هو أنهم أنشأوا أداة كاملة تساعدني في جميع أجزاء إنشاء المحتوى بما في ذلك التدوين والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ إعلانات جوجل وغير ذلك الكثير. مولد الذكاء الاصطناعي مذهل للغاية. يعجبني ما يتجه إليه المنتج. ومع ذلك، لم أكن معجبًا جدًا بقدرات تحسين محركات البحث لمحتوى Pepper. عندما استخدمت أداة تحسين محركات البحث، أظهرت لي الكلمات المفتاحية التي صنفت عليها بالفعل بينما كنت آمل أن تظهر لي الكلمات المفتاحية التي يجب أن أستهدفها!

*أفضل شيء في Pepper Content هو أنهم أنشأوا أداة كاملة تساعدني في جميع أجزاء إنشاء المحتوى بما في ذلك التدوين والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ إعلانات جوجل وغير ذلك الكثير. مولد الذكاء الاصطناعي مذهل للغاية. يعجبني ما يتجه إليه المنتج. ومع ذلك، لم أكن معجبًا جدًا بقدرات تحسين محركات البحث لمحتوى Pepper. عندما استخدمت أداة تحسين محركات البحث، أظهرت لي الكلمات المفتاحية التي صنفت عليها بالفعل بينما كنت آمل أن تظهر لي الكلمات المفتاحية التي يجب أن أستهدفها!

📖 اقرأ المزيد: ما هي إدارة الحملات التسويقية (مع أمثلة ونماذج)

12. ديسكريبت (الأفضل لتحرير الفيديو والبودكاست)

عبر ديسكريبت*

هل تقضي أسابيع في كتابة نصوص الفيديو وتحرير البودكاست الخاص بك؟ يمكن أن يكون ديسكريبت منقذاً لوقتك.

تُغيّر أداة تحرير الصوت والفيديو هذه اللعبة من خلال نهج التحرير المستند إلى النص - يمكنك تعديل الأشياء في النص تمامًا مثل مستند Word ويتم تعديلها مباشرةً في الصوت أو الفيديو المقابل.

يتميز برنامج Descript بـ تحويل الصوت إلى نص وقدرته على إزالة كلمات الحشو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على الذكاء الاصطناعي Underlord الذي يعمل بشكل مثالي لتحسين جودة الصوت والصورة، وإنشاء نصوص الفيديو، وإزالة الحشو والخلفيات، وإنشاء المقاطع، وما إلى ذلك.

وصف أفضل الميزات

أنشئ تسجيلات صوتية بصوتك المستنسخ أو صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك بمجرد إعطاء التعليمات

سجّل جلسات صوت وفيديو متعددة المسارات بجودة عالية مع عدة مشاركين عن بُعد باستخدام ديسكريبت رومز

تحويل مقاطع الفيديو والبودكاست الطويلة إلى مقاطع لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي

سجّل الشاشات واحصل على نسخ فورية لتسجيلك

وصف القيود

يمكن أن يتجمد التطبيق إذا قمت بالتمرير بسرعة كبيرة

في بعض الأحيان يصف الكلمات بشكل غير صحيح في مقاطع الفيديو

وصف التسعير

مجاناً

هاوٍ : 19$/شهرًا للشخص الواحد

مبدع : 35$/شهرًا للشخص الواحد

الشركة : 50$/شهرًا للشخص الواحد

المؤسسات: التسعير المخصص

وصف التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ديسكريبت؟

بشكل عام، أنا سعيد باستخدام ديسكريبت. أنا معجب بإمكانيات تحويل الكلام إلى نص والتحرير. فهو يتيح لي إنشاء مقاطع فيديو توضيحية احترافية للبرامج. ومع ذلك، تستغرق معالجة الفيديو وقتًا طويلاً. فهي تتطلب الكثير من الموارد الحاسوبية وتلغي إلى حد ما توفير الوقت في التسجيل. يستغرق U. I. بعض الوقت لمعرفة ذلك عندما تكون جديدًا على ديسكريبت.

بشكل عام، أنا سعيد باستخدام ديسكريبت. أنا معجب بإمكانيات تحويل الكلام إلى نص والتحرير. فهو يتيح لي إنشاء مقاطع فيديو توضيحية احترافية للبرامج. ومع ذلك، تستغرق معالجة الفيديو وقتًا طويلاً. فهي تتطلب الكثير من الموارد الحاسوبية وتلغي إلى حد ما توفير الوقت في التسجيل. يستغرق U. I. بعض الوقت لمعرفة ذلك عندما تكون جديدًا على ديسكريبت.

🧠 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات تحرير الفيديو إلى 5. 13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5. 8%.

13. Writesonic (الأفضل للتغلب على عائق الكاتب وإنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث)

عبر Writesonic

يعد Writesonic رائعًا لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى - منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليقات التوضيحية، ونسخ الإعلانات، ورسائل البريد الإلكتروني، والمدونات. يمكنك تحسين المحتوى باستخدام الكلمات الرئيسية وحتى أتمتة الربط الداخلي. إنه سهل الاستخدام ويتطلب الحد الأدنى من الجهد لإنشاء محتوى عالي الجودة.

أكثر ما أعجبني في Writesonic هو أنه يولد أفكارًا إبداعية ويقترح تحسينات لتحسين نسخي. لذا، إذا كنت تبحث عن معزز للإبداع يجمع بين تحسين محركات البحث، يمكن أن يكون Writesonic مفيدًا.

أفضل ميزات Writesonic

أتمتة الروابط الداخلية وتحسين المقالات لتحسين محركات البحث

استخدم مجموعة واسعة من قوالب كتابة المحتوى لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى - من المدونات التقنية إلى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء الصور تلقائيًا لمدوناتك

القيود الكتابية

قد تكون هناك أخطاء واقعية. لذا، يجب عليك تدقيق المقالات وتحريرها قبل نشرها

تسعير Writesonic

مجاناً : 25 رصيداً لمرة واحدة

فرد : 20$/شهرًا مقابل 100 رصيد

قياسي : 99$/شهرياً مقابل 1000 دولار

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. /5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Writesonic؟

بشكل عام، إنه جيد ولكنه محبط في بعض الأحيان عندما يحدث خلل في البرنامج وتجد نفسك تعيد إنشاء نفس المحتوى وتستخدم رصيدك المسموح به من الأرصدة. إنه منتج رائع مع الكثير من عناصر تحسين محركات البحث الجيدة. ومع ذلك، فإن التسعير والخطط غير متقنة مع نظام يعتمد على الرصيد الشهري بناءً على كيفية استخدامك له مع عدم وجود أرصدة غير مستخدمة، لذا عليك أن تخطط لعملك وفقًا لخططهم بدلاً من احتياجات عملك.

بشكل عام، إنه جيد ولكنه محبط في بعض الأحيان عندما يحدث خلل في البرنامج وتجد نفسك تعيد إنشاء نفس المحتوى وتستخدم رصيدك المسموح به من الأرصدة. إنه منتج رائع مع الكثير من عناصر تحسين محركات البحث الجيدة. ومع ذلك، فإن التسعير والخطط غير متقنة مع نظام يعتمد على الرصيد الشهري بناءً على كيفية استخدامك له مع عدم وجود أرصدة غير مستخدمة، لذا عليك أن تخطط لعملك وفقًا لخططهم بدلاً من احتياجات عملك.

جرّب ClickUp لإنشاء المحتوى

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة جهودك في إنشاء المحتوى، فإن مفتاح اتخاذ القرار الأكثر حكمة هو تحديد المجالات التي تحتاج فيها إلى المساعدة أكثر من غيرها.

إذا كنت ترغب في كتابة أوصاف المنتجات بشكل أسرع، ففكر في Hypotenuse AI. إذا كنت ترغب في أتمتة إنشاء محتوى الفيديو، فقد يكون Descript أفضل رهان لك. وإذا كنت تريد أداة تُنشئ المحتوى بلغات متعددة، وتُبسّط سير العمل، وتُبسّط إدارة المشروع، فإن ClickUp هو ما تبحث عنه.

يجمع ClickUp إنشاء المحتوى وإدارته تحت سقف واحد. هذا يعني أنك لست مضطرًا للتوفيق بين 5-6 أدوات لإنجاز العمل. يمكن ل ClickUp إنشاء محتوى عالي الجودة، وتبسيط عملية المحتوى، وتتبع إنشاء المحتوى، وغير ذلك.

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