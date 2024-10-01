أفضل 10 برامج وأدوات لإدارة المحتوى في عام 2025

لكي تحافظ على قدرتك التنافسية في عالم اليوم الرقمي سريع الوتيرة، من الضروري أن تنتج شركتك محتوى عالي الجودة. يتطور مشهد برمجيات وأدوات إدارة المحتوى باستمرار، مع وجود أكثر من 800 نظام لإدارة المحتوى للاختيار من بينها في عام 2024! ولكن كيف يمكنك تحديد النظام المناسب لك؟

في هذه المقالة، سوف نشاركك أفضل 10 أدوات وبرامج لإدارة المحتوى لعام 2024. سواء كنت مسوقاً أو منشئ محتوى أو صاحب عمل، فإن هذا الدليل الشامل سيساعدك. سوف تكتشف الحلول الرائدة في المجال التي تمكّنك من التحكم في المحتوى الخاص بك على الإنترنت.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لإمكانات إدارة المحتوى في عام 2024 وإحداث ثورة في كيفية إنشاء المحتوى وإدارته وتقديمه لجمهورك؟ دعنا نبدأ!

ما هو نظام إدارة المحتوى؟

نظام إدارة المحتوى (CMS) هو تطبيق برمجي يتيح إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته وتعديله. وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء المحتوى وتحريره ونشره دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة أو مهارات ترميز.

هل سبق لك نشر مدونة أو تحرير صفحة ويب؟ إذن فقد استخدمت نظام إدارة المحتوى!

يتكون نظام إدارة المحتوى من مكونين رئيسيين:

تطبيق إدارة المحتوى : يتيح لك إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره وتنظيمه ونشره. ويتضمن محرري النصوص, تقويمات المحتوى وأدوات إدارة الوسائط، وملفات تعريف المستخدمين. كل هذا يسهل على الفرق التعاون في إنشاء المحتوى ونشره

: يتيح لك إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره وتنظيمه ونشره. ويتضمن محرري النصوص, تقويمات المحتوى وأدوات إدارة الوسائط، وملفات تعريف المستخدمين. كل هذا يسهل على الفرق التعاون في إنشاء المحتوى ونشره تطبيق تسليم المحتوى: يدير هذا المكون عرض المحتوى وتسليمه للمستخدمين النهائيين. ويتعامل مع مهام مثل استرداد المحتوى من قاعدة بيانات نظام إدارة المحتوى، وتطبيق القوالب أو القوالب، وتقديم المحتوى للزوار

تقدم منصات أنظمة إدارة المحتوى العديد من الوظائف والميزات الأخرى، مثل إدارة الموارد والمكونات الإضافية والإضافات والتحليلات.

أنواع أنظمة إدارة المحتوى

قبل اختيار نظام إدارة المحتوى، من المهم التفكير بعناية في أنواع مختلفة من أنظمة إدارة المحتوى. فيما يلي أنواع أنظمة إدارة المحتوى الأكثر شيوعًا واستخداماتها:

نظام إدارة محتوى الويب نظام إدارة المحتوى (WCMS): يتضمن بناء موقع الويب واستضافة الويب ونظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر

(WCMS): يتضمن بناء موقع الويب واستضافة الويب ونظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM): إضفاء الطابع المركزي على الأصول والمحتوى وسير العمل والعمليات عبر وحدات أعمال وإدارات وفرق عمل متعددة

نظام إدارة المحتوى المؤسسي (ECM): نظام يساعد المؤسسات على جمع البيانات غير المهيكلة وتخزينها وتسليمها وإدارتها. ويتضمن ذلك أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المكتبية والمستندات الممسوحة ضوئيًا والتقارير وغيرها

(ECM): نظام يساعد المؤسسات على جمع البيانات غير المهيكلة وتخزينها وتسليمها وإدارتها. ويتضمن ذلك أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المكتبية والمستندات الممسوحة ضوئيًا والتقارير وغيرها نظام إدارة محتوى المكوّنات (CCMS): يسمح نظام إدارة محتوى المكوّنات للمؤسسات بتتبع المحتوى وإدارته وتخزينه بكفاءة في مكونات مختلفة مثل الكلمات أو الفقرات أو العبارات أو الصور

فوائد أدوات وبرامج إدارة المحتوى

يجب أن يكون إنتاج محتوى عالي الجودة جانبًا أساسيًا في استراتيجيتك التسويقية. ويساعدك نظام إدارة المحتوى على القيام بذلك.

يمكنك توظيف المؤثرين لمحاولة بيع منتجاتك وخدماتك نيابةً عنك، وقد يساعدك ذلك إلى حد ما. ولكن بدون المحتوى الخاص بك، لن تتمكن من ترسيخ نفسك كصوت موثوق أو بناء عملاء الولاء

يمكن أن يوفر لك العثور على نظام إدارة المحتوى وأدوات التسويق المناسبة تبسيط سير العمل، وتعزيز تعاون الفريق، والأهم من ذلك، توسيع نطاق عملك. بدون أدوات إدارة المحتوى، سيكون من الصعب إنشاء المحتوى وتقديمه على نطاق واسع.

لحسن الحظ، هناك أنواع مختلفة من أدوات إدارة المحتوى المتاحة اليوم لمساعدة فريقك وعملك على إدارة كل جزء من عملك. يمكن أن تعمل أنظمة إدارة المحتوى هذه بشكل مستقل أو معًا لتسهيل إنشاء المحتوى وإدارته، وتبسيط التعاون، بالإضافة إلى ضمان اتساق العلامة التجارية، وتحسين تحسين محرك البحث، ودعم احتياجاتك مع توسع نطاق عملك.

دعنا نلقي نظرة على كل واحدة منها.

1. سهولة إنشاء المحتوى

يعمل نظام إدارة المحتوى على تمكين عملك بعدة طرق. قم بتحديث المنصات الرقمية، وتحسين الإنتاجية، وتقديم محتوى ملائم لجمهورك، كل ذلك بدون خبرة تقنية. يعمل نظام إدارة المحتوى على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته - وبمساعدة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل الأمر أكثر سهولة.

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

بدون نظام إدارة المحتوى، ستحتاج إلى مطور محترف يعرف كيفية البرمجة. أما مع نظام إدارة المحتوى، فالكود موجود بالفعل. أنت في مقعد السائق لـ إنشاء المحتوى مما يوفر لك الوقت والمال.

2. تبسيط التعاون

يسهل نظام إدارة المحتوى التعاون بين أعضاء الفريق. يمكن لعدة مستخدمين العمل في وقت واحد، والمساهمة في إنشاء المحتوى وتحريره. امتلاك فرق متعددة الوظائف العمل في مواقع مختلفة؟ إدارة سير العمل والتحكم في الإصدار أمر لا بد منه. وهذا يضمن دقة المحتوى ويسهل العمل الجماعي الفعال.

عزز تعاون الفريق ومركزة الملاحظات وتسريع عمليات الموافقة مع التدقيق في ClickUp -تعيين التعليقات مباشرةً على مرفقات المهام وملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو

3. يوفر المرونة ويدعم قابلية التوسع

يساعد نظام إدارة المحتوى أيضًا عملك على النمو والتكيف. يمكنك إضافة صفحات أو أقسام أو ميزات جديدة مع تطور متطلباتك. تستوعب هذه المرونة احتياجاتك المتزايدة دون الحاجة إلى تغييرات أو عمليات تطوير كبيرة.

غالبًا ما تحتوي منصات أنظمة إدارة المحتوى القابلة للتطوير على ميزات نسخ المحتوى وتوزيعه. وهذا يسمح بتكرار المحتوى عبر خوادم متعددة. وهذا يعني عدم إرهاق الخوادم. وبعبارات بسيطة، فهي تزيد من الأداء حتى لا ينفجر موقعك الإلكتروني مع حركة المرور الكثيفة.

4. يضمن اتساق العلامة التجارية

من خلال استخدام قوالب العلامات التجارية والقوالب، يضمن نظام إدارة المحتوى الخاص بك مظهرًا موحدًا واحترافيًا عبر تواجدك الرقمي بالكامل. هذا يعزز هوية علامتك التجارية، ويعزز التعرف على العملاء، ويحسن تجربة المستخدم لتحسين التفاعل مع عملائك .

يجب أن يحتوي نظام إدارة المحتوى على كتالوج مركزي لإدارة الأصول الرقمية، مثل الشعارات والرسومات والصور ومقاطع الفيديو. هذا يحافظ على سهولة الوصول إلى أصول العلامة التجارية لمنشئي المحتوى. ويقلل من مخاطر استخدام مواد قديمة أو غير مصرح بها. من خلال الحفاظ على نظام مركزي لإدارة الأصول، يفرض نظام إدارة المحتوى الخاص بك الاتساق عبر الموقع الإلكتروني بأكمله.

5. يعزز تحسين محركات البحث

ليس من الضروري أن تكون خبيراً في تحسين محركات البحث لتتمكن من العثور على موقعك الإلكتروني. تحتوي العديد من منصات أنظمة إدارة المحتوى على أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث للمساعدة. هل تريد تحسين صفحتك الرئيسية أو صفحات المنتج أو منشور المدونة؟ سيزيد نظام إدارة المحتوى الجيد من عدد الزيارات العضوية ويساعدك في الوصول إلى جمهورك المستهدف.

نظام إدارة المحتوى الجيد الذي يدعم إدارة مشروع تحسين محركات البحث يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في عملك. سيوفر لك الوقت ويوفر لك المرونة ويمنحك تحكمًا أكبر في المحتوى الخاص بك على الإنترنت. في النهاية، يساعدك نظام إدارة المحتوى على تقديم تجربة أفضل لجمهورك وتحقيق أهداف عملك.

قم بإنشاء نقطة وصول ثنائية الاتجاه بين قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك والمجموعات من خلال ربط الخريطة الذهنية مباشرةً بالمهام باستخدام ClickUp Whiteboards

ما الذي يجعل برنامج إدارة المحتوى جيدًا؟

عند اختيار برنامج إدارة المحتوى المناسب، ضع في اعتبارك العناصر التالية:

سهل الاستخدام: ابحث عن نظام إدارة المحتوى بواجهة سهلة الاستخدام وميزات بسيطة. يجب ألا يحتاج إنشاء المحتوى وتحريره ونشره إلى مهارات الترميز. سيُمكّن نظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام فريقك من إدارة المحتوى بفعالية

ابحث عن نظام إدارة المحتوى بواجهة سهلة الاستخدام وميزات بسيطة. يجب ألا يحتاج إنشاء المحتوى وتحريره ونشره إلى مهارات الترميز. سيُمكّن نظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام فريقك من إدارة المحتوى بفعالية محرر مرن: يجب أن يوفر نظام إدارة المحتوى الجيد محررًا مرنًا يتيح لك إنشاء المحتوى وتنسيقه بسهولة. ابحث عن أدوات مثل WYSIWYG المحررين والسحب والإفلات وإدارة الوسائط. هذا يبسط العملية الإبداعية ويوفر تجربة تحرير سلسة

يجب أن يوفر نظام إدارة المحتوى الجيد محررًا مرنًا يتيح لك إنشاء المحتوى وتنسيقه بسهولة. ابحث عن أدوات مثل WYSIWYG المحررين والسحب والإفلات وإدارة الوسائط. هذا يبسط العملية الإبداعية ويوفر تجربة تحرير سلسة التعاون: ضع في اعتبارك نظام إدارة المحتوى الذي يدعم ميزات التعاون. ابحث عن الأدوار والأذونات وسير عمل المحتوى والتحكم في الإصدار. تسمح هذه الميزات للعديد من المستخدمين بالعمل معًا ومراجعة المحتوى والموافقة عليه حتى لا يفوت فريقك أي شيء

ضع في اعتبارك نظام إدارة المحتوى الذي يدعم ميزات التعاون. ابحث عن الأدوار والأذونات وسير عمل المحتوى والتحكم في الإصدار. تسمح هذه الميزات للعديد من المستخدمين بالعمل معًا ومراجعة المحتوى والموافقة عليه حتى لا يفوت فريقك أي شيء التخصيص: اختر نظام إدارة المحتوى الذي يوفر خيارات التخصيص لتتماشى مع علامتك التجارية ومتطلبات التصميم. ابحث عن القدرة على تخصيص القوالب والسمات والتخطيطات. يتيح لك نظام إدارة المحتوى القابل للتخصيص بدرجة كبيرة إنشاء تجربة رقمية فريدة ومخصصة لجمهورك

اختر نظام إدارة المحتوى الذي يوفر خيارات التخصيص لتتماشى مع علامتك التجارية ومتطلبات التصميم. ابحث عن القدرة على تخصيص القوالب والسمات والتخطيطات. يتيح لك نظام إدارة المحتوى القابل للتخصيص بدرجة كبيرة إنشاء تجربة رقمية فريدة ومخصصة لجمهورك التكاملات : تحقق من توافق نظام إدارة المحتوى الخاص بك مع الإضافات أو الإضافات أو واجهات برمجة التطبيقات الشائعة. عمليات التكامل مثل مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي , أدوات التسويق أوالتتبع التلقائي للوقت يمكن أن تجعل حياتك أسهل بكثير. الغرض من التكامل هو تحسين سير عملك ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة

: تحقق من توافق نظام إدارة المحتوى الخاص بك مع الإضافات أو الإضافات أو واجهات برمجة التطبيقات الشائعة. عمليات التكامل مثل مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي , أدوات التسويق أوالتتبع التلقائي للوقت يمكن أن تجعل حياتك أسهل بكثير. الغرض من التكامل هو تحسين سير عملك ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الدعم: يجب أن يأتي نظام إدارة المحتوى الخاص بك مع دعم قوي. ابحث عن الوثائق ومنتديات المستخدمين وقنوات دعم العملاء. يمكن أن يكون الدعم المتجاوب أمرًا حاسمًا في استكشاف أي مشكلات تواجهك وحلها

من خلال النظر في هذه العناصر، ستجد نظام إدارة المحتوى الذي يلبي احتياجاتك بغض النظر عن حجم شركتك.

## أفضل 10 أدوات وبرامج لإدارة المحتوى لعام 2024

لنبدأ بتحذير مهم. تحديد "أفضل نظام إدارة محتوى" أمر مستحيل. أثناء قراءتك لهذه القائمة، نقترح عليك التفكير في ميزات كل نظام إدارة محتوى بناءً على احتياجاتك قبل اتخاذ القرار. وازن بين الإيجابيات والسلبيات وجرب بعضها. معظمها لديه نسخة تجريبية مجانية أو عرض تجريبي.

ومع ذلك، دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة المحتوى المتاحة.

1. ClickUp #### الأفضل لإدارة الأصول الرقمية وأتمتة سير العمل والتعاون الجماعي

قم ببناء عرض منظم لعملك، وتبسيط جهود إدارة المحتوى الخاص بك، وإدارة كل نوع من أنواع المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والصفحات المقصودة والمزيد في ClickUp

عندما تفكر في ClickUp، ربما تفكر في برنامج إدارة المشاريع. وهذا صحيح. ولكن لأنه أداة شاملة لإدارة المشاريع تقدم منصة قابلة للتخصيص بالكامل, أي فريق عبر الأقسام ويمكن للشركات من جميع الأحجام تهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتها الفريدة وحالات الاستخدام المختلفة، بما في ذلك إدارة المحتوى . 🙌

يمكن ل ClickUp إدارة جهود تسويق المحتوى الخاص بك مع مئات من ميزات متقدمة للتسويق وتعاون الفريق، إلى جانب ميزات شاملة قوالب تسويقية التي يمكن تخصيصها لتناسب أي حالة استخدام واحتياجات، مثل:

يمكن أن تكون هذه الميزات في ClickUp بمثابة أدوات مساعدة لك لتبسيط عملية التخطيط وإدارة المحتوى لمختلف القنوات، بما في ذلك موقعك الإلكتروني ومدونتك, وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني

ما هو أكثر من ذلك، هو أن ClickUp يقدم أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك عرض التقويم لتخطيط وجدولة تقويم المحتوى الخاص بك، وطريقة عرض القائمة لإدارة مشاريع المحتوى الخاص بك, عرض اللوحة لسهولة إدارة المحتوى وتتبع التقدم، وغير ذلك الكثير.

ولا يمكننا أن ننسى ClickUp AI -مساعد كتابي مدمج قائم على الأدوار في ClickUp. ✍️⚡️

صُمم ClickUp AI لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع، وكتابة محتوى جذاب، وضبط كتابتك، ومساعدتك على البقاء في تدفقك الإبداعي. لذا، سواء كنت تكتب مدونة، أو تصوغ نسخة لمنشور اجتماعي، أو تنشئ استراتيجيات تسويق المحتوى وأفكار الحملات، يمكن أن يساعدك ClickUp AI في التغلب على مشكلة الكتابة وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل.

استخدام ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة، ونسخة اجتماعية، وأفكار استراتيجية المحتوى، والمزيد في مستندات ClickUp توفر هذه الميزات المتقدمة والمزيد تجربة سلسة في ClickUp وحلولاً وظيفية لمساعدتك في إدارة فرقك وكل جزء من سير عمل إدارة المحتوى الخاص بك.

الميزات الرئيسية

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة للمشروع : عرض عملك على طريقتك باستخدام طرق عرض المشروع المخصصة في ClickUp، بما في ذلك عرض التقويم واللوحة والجدول الزمني والنموذج

: عرض عملك على طريقتك باستخدام طرق عرض المشروع المخصصة في ClickUp، بما في ذلك عرض التقويم واللوحة والجدول الزمني والنموذج منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتهيئة ClickUp ليناسب أي احتياجات، وتفضيلات سير العمل، والمزيد من الميزات المتقدمة، مثل ClickApps ClickUp AI : مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وصياغة محتوى أفضل

: قم بتهيئة ClickUp ليناسب أي احتياجات، وتفضيلات سير العمل، والمزيد من الميزات المتقدمة، مثل ClickApps حقول مخصصة : أضف ما يخصك الحقول المخصصة لإنشاء طريقة عرض قوية ومخصصة مصممة خصيصًا لمشاريعك وفرقك وأي نوع من العمل

: أضف ما يخصك الحقول المخصصة لإنشاء طريقة عرض قوية ومخصصة مصممة خصيصًا لمشاريعك وفرقك وأي نوع من العمل حالات مخصصة : قم بتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك ومنح كل مرحلة من مراحل المشروع حالة معينة من خلال إنشاء حالات مخصصة خاصة بك

: قم بتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك ومنح كل مرحلة من مراحل المشروع حالة معينة من خلال إنشاء حالات مخصصة خاصة بك أتمتة سير العمل: استخدم وصفات معدة مسبقًا أو أنشئ أتمتة مخصصة لسير العمل في ClickUp لتسريع سير عملك والحفاظ على اتساق العمليات

استخدم وصفات معدة مسبقًا أو أنشئ أتمتة مخصصة لسير العمل في ClickUp لتسريع سير عملك والحفاظ على اتساق العمليات التعاون والتواصل مع الفريق : احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة من ميزات التعاون والتواصل مع الفريق مثل السبورات البيضاء للعصف الذهني وتخطيط المحتوى، والمستندات لإجراءات التشغيل الموحدة والمدونات، وعرض الدردشة للمراسلة الفورية، والتدقيق للتعليقات التوضيحية والتعليقات التوضيحية والتعليقات المخصصة وغير ذلك الكثير

: احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة من ميزات التعاون والتواصل مع الفريق مثل السبورات البيضاء للعصف الذهني وتخطيط المحتوى، والمستندات لإجراءات التشغيل الموحدة والمدونات، وعرض الدردشة للمراسلة الفورية، والتدقيق للتعليقات التوضيحية والتعليقات التوضيحية والتعليقات المخصصة وغير ذلك الكثير قوالب قابلة للتخصيص: اختر من بين أكثر من 1,000 قالب لكل فريق وحالات استخدام مختلفة لبدء عملك، وخصصها لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك

القيود

قد يكون هناك منحنى تعليمي لعدد الميزات المتاحة وخيارات التخصيص، ولكن ClickUp يقدم موارد مثل جامعة ClickUp والمدونات التعليمية ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

لا تتوفر جميع طرق العرض في التطبيق حتى الآن

التسعير

مجانًا للأبد خطة

غير محدود: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة بلس: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI: يتوفر الإصدار التجريبي المجاني؛ ويمكنك إضافته إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو/شهر ### 2. ووردبريس

الأفضل لإنشاء مواقع الويب وإدارة محتوى الويب

مظهر وقوالب ووردبريس (عبر ووردبريس) ووردبريس هو نظام إدارة محتوى متعدد الاستخدامات ومتعدد الاستخدامات. وهو معروف بسهولة استخدامه، ومنظومته الواسعة من الإضافات والسمات القابلة للتخصيص.

يمكّن WordPress المستخدمين من جميع مستويات المهارة من إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وإدارتها وتخصيصها. مع الآلاف من القوالب والإضافات المتاحة، يوفر WordPress خيارات تخصيص لا مثيل لها. كما أنه يحتوي على مجتمع كبير وداعم يوفر الموارد والتحديثات والتصحيحات الأمنية.

ووردبريس قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسباً للشركات الصغيرة أو الشركات الكبيرة. أكثر من 40% من الإنترنت يعمل على ووردبريس. وهذا يثبت أنه سيستمر في التطور وسيظل متوافقاً مع مختلف مقدمي خدمات الاستضافة والتكاملات.

من المهم ملاحظة أن هناك فرق بين WordPress.org ووردبريس.com. والفرق الرئيسي هو أن WordPress.com هو خدمة تدوين مستضافة تتيح لك إنشاء موقع ويب باستخدام برنامج WordPress. WordPress.org مستضاف ذاتيًا، مما يعني أنك تنشئ موقع الويب بنفسك. WordPress.org أكثر قابلية للتخصيص وبأسعار معقولة على المدى الطويل.

أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام : يجعل WordPress من السهل على المبتدئين إنشاء مواقع الويب وإدارتها دون معرفة تقنية واسعة

: يجعل WordPress من السهل على المبتدئين إنشاء مواقع الويب وإدارتها دون معرفة تقنية واسعة إدارة محتوى مرنة: إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى وتحريرها وتنظيمها دون عناء، بما في ذلك منشورات المدونة والصفحات وملفات الوسائط وغيرها

إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى وتحريرها وتنظيمها دون عناء، بما في ذلك منشورات المدونة والصفحات وملفات الوسائط وغيرها نظام إضافات واسع النطاق: تغطي الإضافات مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وتكامل الوسائط الاجتماعية، وتحسينات الأمان، وغير ذلك الكثير

تغطي الإضافات مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وتكامل الوسائط الاجتماعية، وتحسينات الأمان، وغير ذلك الكثير خيارات التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مواقعهم من خلال استخدام قوالب مخصصة، وأنماط، وعناصر واجهة مستخدم، وقوائم، وتخصيص CSS، والمزيد

يمكن للمستخدمين تخصيص مواقعهم من خلال استخدام قوالب مخصصة، وأنماط، وعناصر واجهة مستخدم، وقوائم، وتخصيص CSS، والمزيد دعم مجتمعي قوي: مع ملايين المستخدمين حول العالم، يستفيد ووردبريس من مجتمع مزدهر من المطورين والمصممين والمتحمسين الذين يساهمون في تطويره

القيود

على الرغم من أن ووردبريس منصة متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير بشكل كبير، إلا أن المواقع الإلكترونية قد تواجه تحديات عند التعامل مع كميات كبيرة من المحتوى أو حركة المرور العالية، مما يتطلب احتياجات إضافية للخوادم

نظرًا لشعبيته وانتشار استخدامه على نطاق واسع، يمكن أن يكون ووردبريس هدفًا للمخترقين والجهات الخبيثة

التسعير

مجاني برنامج مفتوح المصدر لـ WordPress.org

برنامج مفتوح المصدر لـ WordPress.org خطط WordPress.com:

مجاني للأبد الأساسية: 4 دولارات/شهرًا القسط: 8 دولارات/شهرًا الشركات: 25 دولارًا في الشهر التجارة: 45$/شهريًا المؤسسات: يبدأ من 25,000 دولار/سنوياً



آراء العملاء وتقييماتهم

G2: 4.5 من أصل 5 (8,650 تقييم)

4.5 من أصل 5 (8,650 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (14,635 تقييم)

3. دروبال

الأفضل لإطار عمل إدارة المحتوى مفتوح المصدر لمواقع الويب البسيطة

عرض لوحة التحكم في دروبال (عبر دروبال) دروبال قوي وقابل للتطوير ومرن للغاية. يوفر قدرات قوية لإدارة المحتوى. إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للمواقع الإلكترونية المعقدة والواسعة النطاق.

تسمح بنية دروبال المعيارية بالتكامل السهل مع أنظمة الطرف الثالث. كما أن لديها خيارات تخصيص واسعة النطاق لتتناسب مع علامتك التجارية. بفضل عناصر التحكم في الأذونات المتقدمة وميزات الأمان الخاصة به، فهو مثالي للمشاريع على مستوى المؤسسات. يساهم مجتمع مستخدمين نشط في دروبال في تعزيز مكانة دروبال التحسين المستمر . لذلك ستحصل دائمًا على تحديثات متكررة وثروة من الموارد.

دروبال هو خيار موثوق للشركات ذات احتياجات إدارة المحتوى المتنوعة والمتطورة.

أفضل الميزات

بنية محتوى مرنة: يقدم دروبال بنية محتوى مرنة للغاية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم أنواع محتوى معقدة مع حقول مخصصة

يقدم دروبال بنية محتوى مرنة للغاية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم أنواع محتوى معقدة مع حقول مخصصة قابلية التوسع والأداء: تم تصميم دروبال للتعامل مع مواقع الويب ذات حركة المرور العالية ويمكنه التوسع بكفاءة من خلال آليات التخزين المؤقت المدمجة ودعم شبكات توصيل المحتوى

تم تصميم دروبال للتعامل مع مواقع الويب ذات حركة المرور العالية ويمكنه التوسع بكفاءة من خلال آليات التخزين المؤقت المدمجة ودعم شبكات توصيل المحتوى منظومة وحدات واسعة النطاق: تغطي وحدات نظام إدارة المحتوى العديد من الميزات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وإدارة المستخدمين، ومعالجة الوسائط، وغيرها

تغطي وحدات نظام إدارة المحتوى العديد من الميزات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وإدارة المستخدمين، ومعالجة الوسائط، وغيرها دعم قوي متعدد اللغات: دعم متعدد اللغات وإمكانيات الترجمة المدمجة تجعل منه خياراً مثالياً للمواقع العالمية

دعم متعدد اللغات وإمكانيات الترجمة المدمجة تجعل منه خياراً مثالياً للمواقع العالمية ميزات أمان قوية: تتضمن بنية دروبال العديد من التدابير الأمنية مثل أذونات المستخدم الدقيقة، وتصفية المدخلات، وضوابط الوصول، مما يساعد على حماية المواقع الإلكترونية من التهديدات المحتملة

القيود

قد يحتاج المستخدمون إلى استثمار المزيد من الوقت والجهد في تعلم مفاهيم دروبال وتكوينه وممارسات التطوير

قد تتطلب وحدات دروبال تخطيطًا واختبارًا دقيقًا لضمان التوافق وتجنب التعطيل المحتمل لوظائف الموقع الإلكتروني

التسعير

مجاني برنامج مفتوح المصدر

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 3.8 من 5 (403 تقييمات)

3.8 من 5 (403 تقييمات) Capterra: 4.2 من 5 (427 تقييم)

4. جوملا

الأفضل لنظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر وبناء المواقع الإلكترونية

عرض لوحة التحكم في Joomla (عبر Joomla) جملة هو كل شيء عن سهولة الاستخدام وقابلية التوسعة والتنوع. تقدم Joomla واجهة بسيطة يمكن الوصول إليها للمبتدئين والمستخدمين غير التقنيين. مكتبة ملحقاتها تجعل التخصيص والتكامل سهلاً.

جملة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وقادرة على التعامل مع المواقع والتطبيقات المعقدة. مثل دروبال، فهي تركز على التطوير الذي يحركه المجتمع. ستحصل دائمًا على تحديثات منتظمة وتصحيحات أمنية ومجتمع مستخدم داعم. بفضل مزيجها من الميزات والمرونة والإضافات، تُعد Joomla خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن حل نظام إدارة محتوى قوي وقابل للتكيف.

أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام: يقدم Joomla لوحة تحكم إدارية واضحة وبديهية تبسط مهام إدارة الموقع الإلكتروني

يقدم Joomla لوحة تحكم إدارية واضحة وبديهية تبسط مهام إدارة الموقع الإلكتروني إدارة محتوى قوية: ميزات مثل إصدار المقالات المدمجة، وجدولة المحتوى، ووضع علامات على المحتوى، مما يجعل إدارة المحتوى فعالة

ميزات مثل إصدار المقالات المدمجة، وجدولة المحتوى، ووضع علامات على المحتوى، مما يجعل إدارة المحتوى فعالة مجموعة واسعة من الامتدادات: تشمل الامتدادات قوالب ووحدات ومكونات وإضافات تسمح للمستخدمين بتخصيص مواقعهم الإلكترونية وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

تشمل الامتدادات قوالب ووحدات ومكونات وإضافات تسمح للمستخدمين بتخصيص مواقعهم الإلكترونية وفقًا لمتطلباتهم الخاصة. دعم متعدد اللغات: يوفر Joomla دعمًا مدمجًا متعدد اللغات، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بلغات متعددة

يوفر Joomla دعمًا مدمجًا متعدد اللغات، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بلغات متعددة التحكم في الوصول وإدارة المستخدم: تقدم Joomla ميزات شاملة للتحكم في الوصول وإدارة المستخدم مثل إنشاء مجموعات المستخدمين، وتعيين أذونات محددة للمستخدمين أو مجموعات المستخدمين، وإدارة طرق مصادقة المستخدم

القيود

مثل دروبال، قد يجد المستخدمون أن Joomla لديها منحنى تعليمي حاد بسبب بنيتها المعقدة.

بينما توفر Joomla مجموعة من القوالب المجانية، إلا أن خيارات التصميم الافتراضية قد تكون محدودة أكثر مقارنة ببعض منصات أنظمة إدارة المحتوى الأخرى.

التسعير

مجاني برنامج مفتوح المصدر

المراجعات

G2: 4.0 من 5 (375 تقييم)

4.0 من 5 (375 تقييم) Capterra: 4.1 من 5 (583 تقييم)

تعرف على الـ

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5. منصة تجربة Sitecore

الأفضل للإدارة متعددة المواقع والدعم متعدد القنوات

عرض لوحة المعلومات في Sitecore (عبر Sitecore)

هل أنت مستعد لإنشاء تجارب رقمية قوية وشخصية؟ ألقِ نظرة جيدة وطويلة على Sitecore. منصة تجربة Sitecore هو نظام إدارة محتوى شامل. إن منصة التجربة الرقمية، وقدرات التخصيص، والميزات على مستوى المؤسسات تجعلها خيارًا قويًا لنظام إدارة المحتوى. وهي تتضمن النشر متعدد القنوات، وسير العمل، وإصدار المحتوى، ولديها نظام بيئي واسع من عمليات التكامل.

هل تبحث عن خيارات استهداف المحتوى؟ أدوات Sitecore المتقدمة للتخصيص وإدارة تجربة العملاء تتعامل مع ذلك نيابةً عنك. توفر منصة قابلة للتطوير وآمنة، وهي مثالية للمشاريع الكبيرة.

أفضل الميزات

تخصيص قوي: يوفر Sitecore إمكانات تخصيص قوية، مما يسمح للشركات بتقديم محتوى مستهدف وملائم لزوار موقعها الإلكتروني

يوفر Sitecore إمكانات تخصيص قوية، مما يسمح للشركات بتقديم محتوى مستهدف وملائم لزوار موقعها الإلكتروني سير عمل إدارة المحتوى: يوفر Sitecore نظاماً شاملاً لإدارة المحتوى (CMS) مع أدوات تحرير بديهية والتحكم في الإصدار وإدارة سير العمل

يوفر Sitecore نظاماً شاملاً لإدارة المحتوى (CMS) مع أدوات تحرير بديهية والتحكم في الإصدار وإدارة سير العمل أتمتة تسويقية متقدمة: تتيح أتمتة التسويق الفعالة إدارة العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني، واختبار A/B، وتكامل التحليلات، والمزيد لتحسين جهود التسويق

تتيح أتمتة التسويق الفعالة إدارة العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني، واختبار A/B، وتكامل التحليلات، والمزيد لتحسين جهود التسويق تقديم متعدد القنوات: يتيح Sitecore تقديم المحتوى بسلاسة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والأجهزة المحمولة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني

يتيح Sitecore تقديم المحتوى بسلاسة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والأجهزة المحمولة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني قابلية التوسع والقدرات على مستوى المؤسسات: تم تصميمه لتلبية احتياجات المواقع الإلكترونية للمؤسسات على نطاق واسع

القيود

تم تصميم Sitecore ليكون منصة متطورة على مستوى المؤسسات، ويمكن أن تكون تكاليف الترخيص والتنفيذ مرتفعة

Sitecore منصة غنية بالميزات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما قد يؤدي إلى تعقيدات بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة تقنية

التسعير

الأسعار غير مدرجة على الإنترنت

المراجعات

G2: 3.9 من 5 (362 تقييم)

3.9 من 5 (362 تقييم) Capterra: 4.2 من 5 (4 تقييمات)

6. المحتوى

الأفضل لإدارة المحتوى وتوزيعه على أي نظام أساسي

عرض لوحة التحكم في Contentful (عبر Contentful) Contentful CMS هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس . وهو معروف بالمرونة وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام. فهو يفصل إنشاء المحتوى وتخزينه عن العرض التقديمي. وهذا يعني أنه يمكن للشركات تقديم المحتوى بسلاسة عبر القنوات والأجهزة.

يحتوي Contentful على نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. وهذا يجعل من السهل على المطورين دمج المحتوى وتقديمه إلى أي تطبيق. وبفضل واجهة المستخدم البديهية، يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء المحتوى وإدارته.

هل تبحث عن حل CMS سيحبه المطورون؟ Contentful يحقق ذلك أيضاً. يحب المطورون بنيته القائمة على السحابة.

أفضل الميزات

بنية نظام إدارة المحتوى بدون رأس: تسمح بالمرونة في تقديم المحتوى إلى مختلف المنصات والأجهزة، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة الذكية وغيرها

تسمح بالمرونة في تقديم المحتوى إلى مختلف المنصات والأجهزة، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة الذكية وغيرها نمذجة المحتوى والمحتوى المهيكل: تنظيم المحتوى بكفاءة وإعادة استخدامه واتساقه عبر القنوات والتطبيقات المختلفة

تنظيم المحتوى بكفاءة وإعادة استخدامه واتساقه عبر القنوات والتطبيقات المختلفة نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً: يوفر تكاملاً سهلاً مع الأنظمة والتطبيقات والخدمات الأخرى، مما يسهل إنشاء تجارب مخصصة وديناميكية عبر مختلف المنصات

يوفر تكاملاً سهلاً مع الأنظمة والتطبيقات والخدمات الأخرى، مما يسهل إنشاء تجارب مخصصة وديناميكية عبر مختلف المنصات التعاون في الوقت الحقيقي وإصدار الإصدارات: يوفر Contentful تحديثات في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والقدرة على تتبع التغييرات، مما يسهل على الفرق التعاون والحفاظ على جودة المحتوى

يوفر Contentful تحديثات في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والقدرة على تتبع التغييرات، مما يسهل على الفرق التعاون والحفاظ على جودة المحتوى قابلية التوسع والأداء: تضمن البنية التحتية ل Contentful وشبكات توصيل المحتوى العالمية (CDNs) وآليات التخزين المؤقت أداءً ممتازًا وقابلية للتوسع

القيود

قد يتطلب إعداد Contentful وتكوينه معرفة تقنية أو مساعدة تقنية

قد تواجه الشركات العاملة في المناطق ذات الوصول المحدود أو غير الموثوق به إلى الإنترنت تحديات في الوصول إلى المحتوى وإدارته بفعالية

التسعير

مجاني: للأفراد والمشاريع الأساسية

للأفراد والمشاريع الأساسية الأساسي: 300 دولار شهريًا ل 20 مستخدمًا

300 دولار شهريًا ل 20 مستخدمًا القسط: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.2 من 5 (286 تقييم)

4.2 من 5 (286 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (55 تقييم)

7. HubSpot CMS

الأفضل لبناء وإدارة موقع إلكتروني

عرض لوحة التحكم Hubspot CMS (عبر Hubspot) HubSpot CMS هو أداة شاملة لإدارة المحتوى. وهي تجمع بين تطوير المواقع الإلكترونية والتسويق, أدوات التوعية والمزيد. يمكّن HubSpot CMS الشركات من إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة ومحسّنة بسهولة. يتكامل بسلاسة مع أدوات HubSpot الأخرى مثل تتبع البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وإدارة العملاء المحتملين و علاقات العملاء . يقدم سوق تطبيقاتهم أكثر من 1,000 تكامل بما في ذلك واحدة مع ClickUp.

يتيح لك HubSpot CMS تقديم تجارب مخصصة للغاية لجمهورك. ستساعدك ميزات مثل التخصيص الديناميكي والمحتوى الذكي في ذلك. إنه حل شامل يمكّن المسوقين والمطورين من إنشاء المحتوى والحملات الرقمية وتحسينها وتتبع أدائها.

أفضل الميزات

إنشاء المحتوى وإدارته: يوفر HubSpot CMS محرر السحب والإفلات والتحرير المضمن والقوالب القابلة للتخصيص، مما يسهل إنشاء وتحديث صفحات الويب ومنشورات المدونات والصفحات المقصودة وغيرها دون الحاجة إلى معرفة البرمجة

يوفر HubSpot CMS محرر السحب والإفلات والتحرير المضمن والقوالب القابلة للتخصيص، مما يسهل إنشاء وتحديث صفحات الويب ومنشورات المدونات والصفحات المقصودة وغيرها دون الحاجة إلى معرفة البرمجة التخصيص الديناميكي: يمكنك تخصيص المحتوى لتقديم تجارب مخصصة، مما يزيد من معدلات المشاركة والتحويل

يمكنك تخصيص المحتوى لتقديم تجارب مخصصة، مما يزيد من معدلات المشاركة والتحويل تحسين تحسين محركات البحث: يتضمن HubSpot CMS أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث وتوصيات تحسين محركات البحث للمساعدة في تحسين ظهور موقعك على الويب في محركات البحث

يتضمن HubSpot CMS أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث وتوصيات تحسين محركات البحث للمساعدة في تحسين ظهور موقعك على الويب في محركات البحث استجابة متعددة الأجهزة: يضمن HubSpot CMS أن يكون موقعك الإلكتروني متجاوبًا ومحسّنًا للأجهزة المختلفة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة

يضمن HubSpot CMS أن يكون موقعك الإلكتروني متجاوبًا ومحسّنًا للأجهزة المختلفة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة تكامل التسويق: يتكامل بسلاسة مع Hubspot CRM لتبسيط عمليات توليد العملاء المحتملين ورعايتهم

القيود

قد يتطلب تخصيص التخطيط أو التصميم بما يتجاوز القوالب المتاحة معرفة متقدمة بالترميز أو مساعدة مطور

تكلفة استخدام HubSpot CMS يمكن أن تكون عائقاً للشركات التي لا تحتاج إلى مجموعة كاملة من ميزات التسويق في HubSpot

التسعير

مجاني

المبتدئين: 23 دولارًا شهريًا

23 دولارًا شهريًا المحترفين: 360 دولارًا شهريًا

360 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1,200 دولار شهرياً

آراء العملاء وتقييماتهم

G2: 4.5 من 5 (1,505 تقييمات)

4.5 من 5 (1,505 تقييمات) Capterra: 4.7 من 5 (69 تقييمًا)

8. ستاتاميك

الأفضل لبناء وإدارة المواقع الإلكترونية

تحرير الأوصاف في ستاتاميك (في ستاتاميك) ستاتاميك هو نظام إدارة محتوى فريد من نوعه في هذه الجولة. إنه مخصص للكتاب والناشرين _والمطورين. فاز ستاتاميك بجائزة اختيار نقاد أنظمة إدارة المحتوى لعام 2021 لأفضل نظام إدارة محتوى مسطح. وقد حصل محرر المحتوى القائم على الكتل على تقييمات رائعة.

فهو يوفر واجهة مستخدم نظيفة وبديهية، مما يجعل إدارة المحتوى وتحريره أمرًا سهلاً. وبفضل بنية الملفات المسطحة، فإن Statamic يلغي الحاجة إلى قاعدة بيانات. وهذا يؤدي إلى أداء أسرع ونشر أسهل. يسمح نظام القوالب القوي والحقول القابلة للتخصيص في Statamic بتخصيص المحتوى بسهولة. كما يوفر أيضًا أدوات ممتازة للمطورين، مثل واجهة برمجة التطبيقات القوية والوثائق الشاملة.

يعد Statamic خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن حل نظام إدارة محتوى خفيف الوزن وقوي في نفس الوقت.

أفضل الميزات

بنية ملف مسطح: يخزن Statamic المحتوى والبيانات في ملفات نصية بسيطة بدلاً من الاعتماد على قاعدة بيانات، لذلك لا حاجة لإعدادات قواعد البيانات المعقدة

يخزن Statamic المحتوى والبيانات في ملفات نصية بسيطة بدلاً من الاعتماد على قاعدة بيانات، لذلك لا حاجة لإعدادات قواعد البيانات المعقدة نمذجة المحتوى المرنة: تحديد أنواع المحتوى المخصص مع الحقول والعلاقات والتصنيفات لهيكلة المحتوى وتنظيمه بطريقة منطقية بالنسبة لك

تحديد أنواع المحتوى المخصص مع الحقول والعلاقات والتصنيفات لهيكلة المحتوى وتنظيمه بطريقة منطقية بالنسبة لك لوحة تحكم سهلة الاستخدام: واجهة نظيفة وبديهية لمؤلفي المحتوى والمحررين لإنشاء المحتوى وتحديثه دون الحاجة إلى معرفة تقنية

واجهة نظيفة وبديهية لمؤلفي المحتوى والمحررين لإنشاء المحتوى وتحديثه دون الحاجة إلى معرفة تقنية التحكم في الإصدار المدمج: تتبع وإدارة التغييرات التي تم إجراؤها على المحتوى الخاص بك والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة، ومقارنة التغييرات، والتعاون مع أعضاء الفريق المتعددين

تتبع وإدارة التغييرات التي تم إجراؤها على المحتوى الخاص بك والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة، ومقارنة التغييرات، والتعاون مع أعضاء الفريق المتعددين قابلية التوسعة مع الوظائف الإضافية: تغطي الوظائف الإضافية مجالات مثل التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، ومنشئي النماذج، وإدارة المستخدمين، وغيرها

القيود

قد يجد المستخدمون غير التقنيين صعوبة في بدء استخدام Statamic بدون تدريب أو مساعدة إضافية

بينما تمتلك Statamic مجتمعًا نشطًا وداعمًا، إلا أن قاعدة مستخدميها قد تكون أصغر مقارنةً بمنصات أنظمة إدارة المحتوى الأكثر انتشارًا

التسعير

فرد: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد الإيجابي: 259 دولارًا أمريكيًا رسومًا لمرة واحدة لكل مشروع؛ تحديثات مجانية لمدة عام واحد ثم 59 دولارًا أمريكيًا في السنة

259 دولارًا أمريكيًا رسومًا لمرة واحدة لكل مشروع؛ تحديثات مجانية لمدة عام واحد ثم 59 دولارًا أمريكيًا في السنة المؤسسات: أسعار مخصصة

آراء العملاء وتقييماتهم

G2: 4.8 من 5 (2 تقييم)

4.8 من 5 (2 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (18 تقييم)

9. أدوبي كوميرس (ماجنتو سابقًا)

الأفضل لإدارة تجارب التسوق والشراء من البداية إلى النهاية

إدارة تجارب التسوق والشراء من البداية إلى النهاية في Adobe Commerce (عبر Adobe Commerce) أدوبي كوميرس الذي كان يُعرف سابقًا باسم Magento، هو نظام إدارة محتوى قوي مفتوح المصدر. إنه نظام إدارة محتوى واسع الاستخدام مصمم خصيصاً لمواقع التجارة الإلكترونية. يوفر ميزات قوية لإدارة المنتجات ومعالجة الطلبات وتكامل الدفع. Magento هو خيار مثالي للشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت.

فهو يوفر منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع بنية مرنة. يستخدم المطورون سوق الامتدادات لتحسين الوظائف والتكامل مع أنظمة الجهات الخارجية. كحل قابل للتطوير وآمن لنظام إدارة المحتوى. يمكن أن يساعد Adobe Commerce عملك على النمو و إدارة عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها بفعالية

أفضل الميزات

وظائف التجارة الإلكترونية القوية: يوفر Adobe Commerce مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها بكفاءة

يوفر Adobe Commerce مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها بكفاءة مرونة التخصيص وقابلية التوسيع: يوفر بنية معيارية، مما يسمح للمطورين بإنشاء قوالب وإضافات وتكاملات مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة

يوفر بنية معيارية، مما يسمح للمطورين بإنشاء قوالب وإضافات وتكاملات مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة قابلية التوسعة والأداء: يدمج تقنيات التخزين المؤقت المتقدمة، والبنية الموزعة، واستعلامات قاعدة البيانات المحسّنة لتقديم أداء سريع وقابل للتطوير

يدمج تقنيات التخزين المؤقت المتقدمة، والبنية الموزعة، واستعلامات قاعدة البيانات المحسّنة لتقديم أداء سريع وقابل للتطوير إمكانيات القنوات المتعددة: احصل على تكامل سلس مع الأسواق الشهيرة مثل Amazon و eBay، بالإضافة إلى أدوات لإدارة المخزون والطلبات عبر القنوات المختلفة

احصل على تكامل سلس مع الأسواق الشهيرة مثل Amazon و eBay، بالإضافة إلى أدوات لإدارة المخزون والطلبات عبر القنوات المختلفة أدوات التحليلات والتسويق: ميزات مثل تقسيم العملاء، والتوصيات المخصصة، والنشرات الإخبارية، والعروض الترويجية، وبرامج الولاء لتعزيز جهودك التسويقية

القيود

غنية بالميزات ومخصصة لتلبية الاحتياجات على مستوى المؤسسات، إلا أن Adobe Commerce يمكن أن تكون مصحوبة بتكاليف عالية مما يجعلها أقل سهولة للشركات الصغيرة

التسعير

الأسعار غير مدرجة على الإنترنت

تسعير العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.0 من 5 (493 تقييم)

4.0 من 5 (493 تقييم) Capterra: 4.3 من 5 (591 تقييم)

10. سكوير سبيس

الأفضل لبناء مواقع الويب المخصصة

مثال على موقع ويب مخصص تم إنشاؤه باستخدام Squarespace (عبر Squarespace) سكوير سبيس هو برنامج شائع لإدارة المحتوى. من خلال واجهة السحب والإفلات البسيطة، يمكن للمستخدمين إنشاء مواقع ويب جميلة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. تنشئ قوالب Squarespace وتخطيطاته المتجاوبة مواقع مذهلة في لمح البصر. وهو يتضمن إدارة المحتوى، والتدوين والتجارة الإلكترونية، وأدوات تحسين محركات البحث، وغيرها.

يتعامل Squarespace أيضاً مع الاستضافة والحماية وتحديثات البرامج، مما يبسط صيانة الموقع الإلكتروني. بفضل واجهته البديهية وتصاميمه المصقولة، يعد Squarespace حلاً متكاملاً لاحتياجات نظام إدارة المحتوى.

أفضل الميزات

القوالب: يقدم Squarespace مجموعة كبيرة من القوالب المصممة باحترافية والتي تتميز بتصميمات عصرية مذهلة بصريًا

يقدم Squarespace مجموعة كبيرة من القوالب المصممة باحترافية والتي تتميز بتصميمات عصرية مذهلة بصريًا محرر السحب والإفلات: محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام يجعل من السهل تخصيص تخطيط موقعك الإلكتروني وإضافة كتل المحتوى وإعادة ترتيب العناصر

محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام يجعل من السهل تخصيص تخطيط موقعك الإلكتروني وإضافة كتل المحتوى وإعادة ترتيب العناصر تصميم متجاوب مع الأجهزة المحمولة: جميع قوالب Squarespace مصممة لتكون متجاوبة مع الأجهزة المحمولة.

جميع قوالب Squarespace مصممة لتكون متجاوبة مع الأجهزة المحمولة. أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث: يتضمن Squarespace ميزات مدمجة لتحسين محركات البحث (SEO)، مما يساعد موقعك الإلكتروني على الظهور في نتائج محركات البحث

يتضمن Squarespace ميزات مدمجة لتحسين محركات البحث (SEO)، مما يساعد موقعك الإلكتروني على الظهور في نتائج محركات البحث وظائف التجارة الإلكترونية: قم بإعداد متجرك الإلكتروني بسهولة مع ميزة التجارة الإلكترونية المدمجة في Squarespace

القيود

قد يكون التخصيص المتقدم، مثل تعديل التعليمات البرمجية الأساسية أو إنشاء ميزات مخصصة معقدة، مقيدًا

إذا كان لديك متطلبات معقدة أو محددة للغاية، مثل التكامل المكثف مع الأنظمة الخارجية أو التطوير المخصص، فقد تجد Squarespace مقيدًا من حيث ما يمكنك تحقيقه

التسعير

شخصي: 16 دولار/شهريًا

16 دولار/شهريًا الشركات: 23 دولارًا في الشهر

23 دولارًا في الشهر التجارة (الأساسية): 27 دولارًا/شهريًا

27 دولارًا/شهريًا التجارة (المتقدمة): 49 دولارًا/شهرًا

تقييمات العملاء وتقييماتهم

G2: 4.5 من 5 (1,031 تقييم)

4.5 من 5 (1,031 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (2,827 تقييم)

عزّز سير عملك باستخدام أدوات وبرامج إدارة المحتوى

المحتوى هو الملك. ولكن لإنشاء محتوى رائع، تحتاج إلى نظام إدارة محتوى يمكنك الوثوق به. يتطور المشهد الرقمي بسرعة. يمكن لأفضل منصات أنظمة إدارة المحتوى هذه في عام 2024 التكيف وتلبية احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء.

وسواء كنت صاحب شركة صغيرة أو تدير شركة كبيرة، فهناك حل لنظام إدارة المحتوى مصمم خصيصاً لتلبية متطلباتك الخاصة. مع هذه الخيارات، يمكنك أن تثق في رحلة إنشاء المحتوى الخاص بك. وتذكر أن جودة المحتوى، مع مرور الوقت، تؤدي إلى نمو الأعمال.

بغض النظر عن نظام إدارة المحتوى الذي تختاره، يمكن أن يساعدك ClickUp في تعزيز إنتاجية فريقك وتعاونه. مع برنامجنا، ندمج كل أعمال المحتوى الخاصة بك في مكان واحد.

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الكاتب الضيف:_

_فريا هي مستشارة في تحسين محركات البحث تساعد العلامات التجارية على زيادة حركة المرور العضوية من خلال إنشاء المحتوى وتوزيعه. وهي مساهمة مقتبسة في العديد من المنشورات على الإنترنت، بما في ذلك بيزنس إنسايدر وفوكس بيزنس وياهو فاينانس وهافينغتون بوست. كما أنها تمتلك أيضًا CollectingCents - وهي مدونة مالية شخصية أنشأتها من الألف إلى الياء