كيفية كتابة سيناريو لمقطع فيديو يجذب المشاهدين

_ما الذي يجعلك تتوقف عن التمرير ومشاهدة الفيديو؟

إنها ليست قيمة الإنتاج، بل كيفية توصيل الرسالة. يمكن للسيناريو المكتوب بشكل جيد أن يحول حتى المفهوم البسيط إلى شيء لا يُنسى عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيفية كتابة سيناريو لفيديو يجعل المشاهدين يشاهدون ويترك انطباعًا دائمًا.

قم بالعصف الذهني، والكتابة، والتحرير، والتعاون في نصوص الفيديو على منصة واحدة. اشترك في ClickUp

لنبدأ! 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

سيناريو الفيديو هو وثيقة تخطيطية تحدد سرد ورسالة الفيديو الخاص بك. وهو يتضمن الحوار والأوصاف المرئية وتوجيهات المشهد وملاحظات التحرير

خطوات إنشاء سيناريو فيديو فعال وضح أهدافك لتحديد ما تريد أن يحققه الفيديو الخاص بك حدّد جمهورك المستهدف لضمان أن يكون للفيديو صدى لدى جمهورك وضع مخطط تفصيلي لهيكلة الفيديو الخاص بك في البداية والوسط والنهاية كتابة السيناريو مع التركيز على الخطاف وسرد القصص والإيجاز قم بتحرير السيناريو ومراجعته ووضع اللمسات الأخيرة عليه مع ملاحظات الزملاء

يحافظ السيناريو الواضح على تركيز الرسالة ويدعم الإبداع

الاعتماد على منصات إنتاجية مثلClickUp يجعل عملية كتابة السيناريو أسرع وأكثر كفاءة

استخدم اللوحات البيضاء والمستندات في ClickUp لتنظيم نصوصك والتعاون في كتابتها

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، وهو الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، في تنقيح أفكار السيناريو وتحسين جودة كتابتك

## ما هو نص الفيديو؟

سيناريو الفيديو هو وثيقة تخطيطية منظمة تحدد سرد ورسالة الفيديو. وهو يرشد القارئ خلال جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من وضع الفكرة إلى التحرير بعد الإنتاج

فكر فيه على أنه مخطط لما سيُقال ويُعرض، بما في ذلك الحوار والإجراءات والعناصر المرئية، مما يضمن الوضوح والتنظيم طوال عملية التصوير.

فيما يلي بعض المكونات الرئيسية لسيناريو الفيديو:

الحوار: الكلمات المنطوقة للشخصيات أو التعليقات الصوتية

الكلمات المنطوقة للشخصيات أو التعليقات الصوتية الأوصاف المرئية: تفاصيل حول الإجراءات والإعدادات والرسومات على الشاشة

تفاصيل حول الإجراءات والإعدادات والرسومات على الشاشة اتجاهات المشهد: تعليمات لفناني الأداء وعمل الكاميرا

تعليمات لفناني الأداء وعمل الكاميرا ملاحظات التحرير: إرشادات لتعديلات ما بعد الإنتاج

يتم تنسيق نصوص الفيديو بشكل مختلف حسب الغرض منها. على سبيل المثال، تعتمد النصوص الترفيهية بشكل كبير على الحوار وتفاصيل المشهد، بينما تستخدم النصوص التجارية غالبًا تخطيطًا من عمودين لتخطيط العناصر الصوتية والمرئية لتنسيقها بسلاسة إدارة مشروع الإنتاج .

🧠 حقيقة ممتعة: إن أول فيديو تم تحميله على اليوتيوب كان بعنوان "أنا في حديقة الحيوان" وتم تحميله من قبل المؤسس المشارك جود كريم في عام 2005. وهو مقطع فيديو بسيط مدته 18 ثانية أدى إلى النمو الهائل للمنصة.

لماذا تحتاج إلى نص فيديو؟

يحافظ نص الفيديو الواضح على وضوح رسالتك، ويضمن توافق صورك مع قصتك، ويوفر الوقت أثناء الإنتاج. دعنا نلقي نظرة على سبب حاجتك إلى سيناريو:

يضع الأمور في مسارها الصحيح: يضع الخطة، ويضمن تدفق قصتك بشكل منطقي ويضمن تركيزك

يضع الخطة، ويضمن تدفق قصتك بشكل منطقي ويضمن تركيزك يضمن الوضوح: يساعدك السيناريو على تثبيت النقاط الرئيسية ويحافظ على توافق الجميع، من المبدعين المنفردين إلى فرق العمل، على الرسالة

يساعدك السيناريو على تثبيت النقاط الرئيسية ويحافظ على توافق الجميع، من المبدعين المنفردين إلى فرق العمل، على الرسالة يدعم الإبداع: مع وجود الهيكل، يمكنك التركيز على إضافة اللمسات الإبداعية التي تجعل الفيديو الخاص بك يتألق

مع وجود الهيكل، يمكنك التركيز على إضافة اللمسات الإبداعية التي تجعل الفيديو الخاص بك يتألق تعزز الجودة: يؤدي النص المكتوب بشكل جيد إلى المزيد من التفاعل, فيديوهات مخصصة التي تلقى صدى لدى جمهورك

🔍 هل تعلم؟ يعود تاريخ سيناريوهات الفيديو إلى الأيام الأولى للسينما. فقد كُتب أول سيناريو فيلم سينمائي من أجل فيلم 1902 رحلة إلى القمر.

## كيفية كتابة سيناريو فيديو

قد تبدو كتابة سيناريو مفصل أمراً شاقاً، لكن لا يجب أن يكون كذلك.

يجب أن تقسم العملية إلى أجزاء يمكن التحكم فيها لتوجيه أفكارك من مفهوم تقريبي إلى قصة مصقولة. وسواء كنت تكتب نصوصًا لمقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها بشكل عام على يوتيوب أو مقاطع فيديو داخلية لشركتك، يمكنك البدء بأدوات بسيطة مثل محرر مستندات جوجل.

إذا كنت تبحث عن الأدوات التي تتيح لك تحسين سير عمل إنشاء المحتوى من العصف الذهني للأفكار إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص الفيديو الخاص بك، في مكان واحد، يمكنك اختيار منصة مثل ClickUp. كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع مشاريعك ومستنداتك ومهامك ومحادثاتك معًا في أداة واحدة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعمل على تبسيط إدارة المشاريع والتعاون والتواصل للفرق من جميع الأحجام.

دعنا نطلعك على دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء نص فيديو خاص بك باستخدام ClickUp كـ برنامج تسويق الفيديو . 👇

### الخطوة رقم 1: وضح أهدافك

حدد ما تريد أن يحققه الفيديو الخاص بك. هل تريد التثقيف أو الترفيه أو الإقناع؟ هدف واضح يوجه نصك.

تقدم خطوة أخرى من خلال تحديد الإجراء الذي تريد أن يتخذه المشاهدون بعد المشاهدة. قد يكون هذا أي شيء بدءًا من زيارة موقع إلكتروني أو الاشتراك في قناتك أو الاشتراك في خدمة ما أو إجراء عملية شراء. كلما كان هدفك أكثر دقة، كان من الأسهل صياغة عبارة مقنعة للحث على اتخاذ إجراء (CTA).

📌 على سبيل المثال، بدلًا من تسويق الفيديو هدف مثل "تعزيز المشاركة"، يمكنك أن تهدف إلى شيء قابل للقياس، مثل "تشجيع 50 تعليقًا على الفيديو خلال 48 ساعة"

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### الخطوة رقم 2: حدد جمهورك المستهدف

قم بتحليل جمهورك بعمق لضمان أن يكون للفيديو صدى. ضع في اعتبارك خصائصهم الديموغرافية، مثل العمر والجنس والموقع والمهنة والتفضيلات. تجاوز التفاصيل السطحية لاستكشاف اهتماماتهم ونقاط الألم والدوافع. يساعدك فهم هذه الجوانب على التواصل معهم على مستوى شخصي أكثر.

اجمع رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام أدوات مثل الاستبيانات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الموقع الإلكتروني. إذا كنت تستهدف المحترفين، فضع في اعتبارك اتجاهات وتحديات صناعتهم.

عدّل نصك بناءً على هذا البحث. تحدث بلغتهم واستخدم الأمثلة التي يرتبطون بها وعالج احتياجاتهم بشكل مباشر. تعمل اللهجة غير الرسمية والحيوية بشكل جيد مع الجمهور الأصغر سنًا، بينما قد يفضل المحترفون الرسائل الموجزة والقائمة على البيانات.

تبسيط القصة المصورة لنصوص الفيديو باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards هي أداة مرئية تتيح لك تخطيط أفكارك في الوقت الفعلي - وهي مثالية لرسم القصص المصورة أو تدفق المحتوى أو حتى تدوين نقاط النص الرئيسية. تكاملها مع مهام ClickUp Tasks يعني أن كل مفهوم يمكن تحويله إلى خطوات قابلة للتنفيذ دون تبديل المنصات.

ابدأ بلوحة بيضاء فارغة وارسم مفهوم الفيديو الخاص بك - أضف صورًا مرئية وفقاعات نصية للحوار وأسهمًا لإظهار الانتقالات.

تعاون مع أعضاء الفريق مباشرةً لتحسين التدفق، ثم اربط السبورة مباشرةً بمهمة لسهولة الرجوع إليها أثناء الإنتاج. مع خيارات التصدير أو المشاركة، يبقى فريقك بأكمله متوافقاً من البداية إلى النهاية.

⚙️ مكافأة: جرّب قوالب القصص المصورة في اللوحات البيضاء لتخطيط تدفق الفيديو الخاص بك. تساعد هذه القوالب في تنظيم المشاهد الرئيسية، مما يضمن بنية واضحة وانتقالات سلسة.

الخطوة رقم 3: وضع مخطط تفصيلي

قسّم الفيديو الخاص بك إلى أقسام واضحة: البداية والوسط والنهاية. يخدم كل قسم غرضًا محددًا، لذا فإن تحديد هذه الأجزاء مبكرًا يضمن تدفق قصتك بشكل منطقي ويحافظ على تفاعل المشاهدين.

في البداية، قم بتقديم موضوعك وجذب الانتباه على الفور. استخدم سؤالًا مثيرًا للاهتمام أو عبارة جريئة أو حقيقة مقنعة لجذب المشاهدين. يجب أن يقدّم القسم الأوسط الرسالة الأساسية، مع تقسيمها إلى نقاط أصغر يسهل متابعتها بحيث تبني على بعضها البعض.

اختتم بنهاية قوية تعزز رسالتك الرئيسية وتحث على الحث على اتخاذ إجراء الحث على اتخاذ إجراء المطلوب.

📌 على سبيل المثال، إذا كنت تشرح عملية ما، فقم بتقسيمها إلى خطوات واضحة وخصصها في القسم الأوسط. إن إضافة أمثلة أو بيانات محددة لكل قسم يعزز رسالتك ويجعل المحتوى أكثر ارتباطًا.

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إنشاء مخطط تفصيلي لسيناريو الفيديو الخاص بك داخل ClickUp Docs مستندات ClickUp أداة ممتازة لصياغة نصوص الفيديو وتنظيمها والتعاون في إعدادها. تساعدك هذه الميزة، المدمجة في ClickUp، على إدارة نصوصك البرمجية إلى جانب مهام المشروع الأخرى، مما يضمن بقاء كل شيء في مكان واحد.

إنشاء صفحات متداخلة لعناصر مختلفة من نص الفيديو الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

تُعد الصفحات المتداخلة في مستندات Docs رائعة لتقسيم السيناريو الخاص بك إلى أقسام مختلفة، مثل المشاهد أو المشاهد، دون إنشاء مستندات متعددة مفككة.

على سبيل المثال، إذا كنت تصيغ نصاً لملف فيديو توضيحي ، يمكنك إنشاء مستند رئيسي بعنوان "البرنامج النصي للفيديو التوضيحي" واستخدام صفحات متداخلة لكل جزء من الفيديو، مثل "المقدمة" و"الميزات الأساسية" و"دعوة إلى العمل"

إليك فيديو توضيحي ترفيهي ممتع قمنا بإعداده لـ ClickUp Docs!

يمكنك أيضًا تضمين محتوى خارجي، مثل مقاطع الفيديو الإرشادية المرجعية أو مستندات البحث، مباشرةً في ClickUp Docs باستخدام أوامر الشرطة المائلة.

💡 نصيحة احترافية: تعاون على نص الفيديو الخاص بك مع التحرير في الوقت الفعلي في ClickUp Docs. يمكن لأعضاء الفريق تنقيح البرنامج النصي معًا، وترك تعليقات مستهدفة من خلال التعليقات، ووضع علامات على الآخرين للحصول على مدخلات. استخدم سجل الإصدارات لتتبع التغييرات واستعادة المسودات السابقة إذا لزم الأمر.

الخطوة رقم 4: اكتب السيناريو

يمكنك البدء في كتابة نص الفيديو الآن. إليك بعض النقاط الأساسية التي يجب أن تتذكرها:

ابدأ بخطاف: ابدأ بعبارة أو سؤال أو فكرة تجذب الانتباه وتجعل المشاهدين يرغبون في مواصلة المشاهدة

ابدأ بعبارة أو سؤال أو فكرة تجذب الانتباه وتجعل المشاهدين يرغبون في مواصلة المشاهدة استخدم سرد القصص: استخدم قصصًا أو أمثلة ذات صلة لخلق تواصل عاطفي مع جمهورك

استخدم قصصًا أو أمثلة ذات صلة لخلق تواصل عاطفي مع جمهورك حافظ على الإيجاز: التزم بالأساسيات. الكتابة الواضحة والمركزة تجذب الانتباه أكثر من التفاصيل غير الضرورية انقر فوق الدماغ وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل المنصة، يمكنه تنقيح أفكار السيناريو الخاص بك وتحسين كتابتك. فهو يربط الأفكار من المهام والمستندات وأعضاء الفريق، ويوفر المساعدة في الوقت الفعلي للحفاظ على إنتاج الفيديو منظماً وفعالاً.

اطلب من ClickUp Brain كتابة نص برمجي للفيديو

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء محتوى بناءً على مطالباتك، والمساعدة في إعادة الكتابة، أو تلخيص المقاطع الطويلة من النص لجعل النص أكثر إيجازًا. وهذا يوفر الكثير من الوقت، خاصة أثناء مراحل الصياغة والمراجعة.

على سبيل المثال، في المثال أعلاه، طلبنا في المثال أعلاه من مولد النص البرمجي للذكاء الاصطناعي لكتابة نص فيديو مدته 60 ثانية لعرض توضيحي لمنتج مكنسة كهربائية محمولة باليد.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص نص الفيديو الخاص بك لسهولة الوصول إليه

🔍 هل تعلم؟ من 5.17 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 63.7% من سكان العالم، 52% منهم يدخلون إلى يوتيوب بانتظام.

الخطوة رقم 5: التحرير والمراجعة ووضع اللمسات الأخيرة

قم بتحرير السيناريو الخاص بك ومراجعته حتى يصبح مثاليًا. تساعد قراءة السيناريو الخاص بك بصوت عالٍ في تحديد الصياغة المحرجة أو المناطق التي يبدو فيها التدفق غير متناسق.

قبل وضعه في صيغته النهائية، شاركه مع زملائك أو أعضاء الفريق للحصول على مدخلات بناءة.

يمكن أن تساعدك هذه الملاحظات على تعديل السيناريو وصقله حتى يبدو صحيحًا. بعد ذلك، يمكنك البدء في التحضير للإنتاج. تأكد من أن كل ما تحتاجه للتصوير، بما في ذلك المواقع والدعائم والمؤثرات البصرية جاهزة.

سجل شاشتك والتقط الملاحظات بصرياً باستخدام ClickUp Clips

باستخدام كليك أب كليب يمكنك تسجيل شاشتك وصوتك لالتقاط الأفكار أو الملاحظات أو التعليمات على الفور. وهذا يجعلها مثالية لصياغة نصوص الفيديو أو تخطيط العناصر المرئية والصوتية.

بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني المطولة أو الملاحظات غير الواضحة، تتيح لك المقاطع إظهار ما تعنيه بالضبط، مما يضمن الوضوح وتوفير الوقت.

لنفترض أنك تقوم بالعصف الذهني لسيناريو فيديو. يمكنك تسجيل مقطع أثناء السير في مخطط تفصيلي أو لوحة عمل. قم بتسليط الضوء على العناصر المرئية المهمة، وناقش النغمة والإيقاع، وشارك أفكارك مباشرة مع فريقك.

نسخ كل لحظة في ClickUp Clips باستخدام الذكاء الاصطناعي

باستخدام النسخ بالذكاء الاصطناعي، تصبح كل كلمة في مقطعك قابلة للبحث، بحيث لا تضيع أي تفاصيل.

🧠 حقيقة ممتعة: إن أول فيديو فيروسي ، الطفل الراقص، ظهر في عام 1996. وهو عبارة عن رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد سرعان ما اكتسب شعبية من خلال البريد الإلكتروني وكان من أوائل الأمثلة على ثقافة الإنترنت.

## نصائح لكتابة نصوص فيديو رائعة

عند صياغة نص فيديو، فإن المفتاح هو الحفاظ على تفاعل جمهورك من البداية إلى النهاية. يمكن لبعض النصائح والتقنيات المحددة أن تجعل نصك مميزًا، سواء كنت تنشئ فيديو توضيحيًا إعلاميًا أو ترويجيًا أو ترفيهيًا.

دعنا نلقي نظرة على بعضها. 👀

الحد من طول الجملة: استهدف 3-4 جمل لكل مشهد. هذا يحافظ على جاذبية المحتوى ويمنع المشاهدين من فقدان الاهتمام

استهدف 3-4 جمل لكل مشهد. هذا يحافظ على جاذبية المحتوى ويمنع المشاهدين من فقدان الاهتمام اكتب بصيغة المضارع: استخدم هذه الصيغة لخلق حالة من الإلحاح. فهذا يجعل المحتوى يبدو فوريًا، مما يساعد على جذب انتباه المشاهدين والحفاظ عليه

استخدم هذه الصيغة لخلق حالة من الإلحاح. فهذا يجعل المحتوى يبدو فوريًا، مما يساعد على جذب انتباه المشاهدين والحفاظ عليه قم بالتحرير بلا رحمة: خذ قسطًا من الراحة وعد إلى السيناريو الخاص بك للمراجعة بعد إعادة الكتابة. قم بحذف الكلمات أو المشاهد غير الضرورية التي لا تضيف قيمة

خذ قسطًا من الراحة وعد إلى السيناريو الخاص بك للمراجعة بعد إعادة الكتابة. قم بحذف الكلمات أو المشاهد غير الضرورية التي لا تضيف قيمة قم بتضمين عبارات انتقالية: استخدم عبارات تربط بين الأفكار المختلفة بسلاسة، مما يساعد على الحفاظ على التدفق خلال السيناريو

استخدم عبارات تربط بين الأفكار المختلفة بسلاسة، مما يساعد على الحفاظ على التدفق خلال السيناريو قم بكتابة كل كلمة: تجنب الاعتماد على النقاط أو الخطوط العريضة فقط؛ فكتابة كل كلمة تضمن الوضوح وتقلل من الحاجة إلى إعادة كتابة النص أثناء التصوير

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 7 قوالب لكتابة المحتوى لتبسيط العملية نصيحة أخرى ممتازة هي اختيار إطار عمل محدد لسرد القصص لتنظيم مشروع الفيديو الخاص بك. إليك بعض الخيارات الشائعة:

AIDA: التركيز على الانتباه والاهتمام والرغبة و الإجراء_ لتوجيه المشاهدين نحو نتيجة محددة

التركيز على الانتباه والاهتمام والرغبة و الإجراء_ لتوجيه المشاهدين نحو نتيجة محددة PASTOR: تناول مشكلة، و مناقشة المشكلة، وتقديم حل، وتقديم حل، وتقديم مشورة و إجابة

تناول مشكلة، و مناقشة المشكلة، وتقديم حل، وتقديم حل، وتقديم مشورة و إجابة PAS (المشكلة المشكلةالحل): تسليط الضوء على المشكلة، وتكثيف الإلحاح، وتقديم الحل

تسليط الضوء على المشكلة، وتكثيف الإلحاح، وتقديم الحل سيناريو الفيديو التوضيحي: حدد المشكلة والحل وكيفية عمله وفوائده الأساسية واختتمه بعبارة تحث على اتخاذ إجراء

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2013، قدم يوتيوب التشغيل التلقائي التي تسمح لمقاطع الفيديو بتشغيل الفيديو التالي في المجموعة تلقائيًا. زادت هذه الميزة من أوقات المشاهدة وشجعت على المشاهدة بنهم.

## سجّل نجاحك مع ClickUp

تصبح كتابة السيناريو قابلة للإدارة باستخدام الأدوات المناسبة والنهج الدقيق.

في نهاية المطاف، يجب أن يظل تركيزك منصباً على معرفة أهدافك، وفهم جمهورك، وتنظيم المحتوى الخاص بك، والحفاظ على الإيجاز في كتابة نص يجذب الانتباه.

عندما يتعلق الأمر بتنظيم أفكارك والتعاون مع فريقك، فإن تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يدعمك. سواء كنت تقوم بصياغة السيناريو الخاص بك، أو تحدد الأفكار أو تشارك الملاحظات، فإن ميزات ClickUp، مثل ClickUp Brain وDocs، تساعدك في الحفاظ على انسيابية وفعالية كل شيء. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅