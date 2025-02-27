كيفية الاطلاع على سجل التحرير في مستندات Google بسهولة

تفتح مستند Google الخاص بك، وتجد شيئًا ما مفقودًا. قسم مفقود، أو الأسوأ من ذلك، تغيرت التفاصيل الرئيسية. لكن لا أحد يتذكر إجراء التعديل.

قبل أن ينتابك الذعر، خذ نفساً عميقاً. يتيح لك سجل الإصدارات في مستندات Google معرفة ما تغير بالضبط، ومن قام بتغييره، ومتى.

لا مزيد من التخمين ولا مزيد من المحتوى المفقود.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيفية الاطلاع على سجل التحرير في محرّر مستندات Google لضمان بقاء مستنداتك تحت سيطرتك. 🎯

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⏰ ملخص 60 ثانية

تساعد ميزة سجلّ الإصدارات في مستندات Google على تتبّع التعديلات واستعادة الإصدارات السابقة وتحسين التعاون من خلال إظهار من أجرى التغييرات ومتى.

إليك سبب أهمية هذه الميزة: استعادة الإصدارات السابقة لاستعادة المحتوى المحذوف أو استرجاع التغييرات العرضية تتبع التعديلات ومعرفة من قام بتعديل المستند ومتى تحسين التعاون من خلال الاحتفاظ بسجل واضح للمساهمات حفظ التغييرات تلقائياً حتى لا يضيع أي عمل تنظيم الإصدارات عن طريق تسمية المسودات الرئيسية لسهولة الوصول إليها

اتبع هذه الخطوات لعرض سجل المراجعة في محرّر مستندات Google: افتح المستند انقر ملف محفوظات الإصدار > عرض محفوظات الإصدار استخدم Ctrl + Alt + Shift + H (ويندوز) أو Cmd + Option + Shift + H (ماك) عرض الطوابع الزمنية وتفاصيل المحرر والتغييرات المميزة استعادة الإصدارات السابقة أو نسخ الأقسام حسب الحاجة

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تحكم مدمج في الإصدار لتتبع واسترداد سلس تكامل المهام وسير العمل لربط المستندات مباشرةً بالمشاريع التعاون في الوقت الفعلي مع التعليقات المضمنة وعناصر الإجراءات المعينة أذونات متقدمة لإدارة الوصول إلى المستندات والتعديلات



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ما هو محفوظات الإصدار في مستندات Google؟

سجلّ الإصدارات في محرّر مستندات Google يسجّل كل تعديل يتم إجراؤه على المستند. يتيح للمستخدمين عرض الإصدارات السابقة وتتبع من قام بالتغييرات ومتى.

ويوفر سجل التعديلات في المستند رؤى شاملة حول طبيعة وتوقيت كل تعديل، وهو أمر مفيد لمراقبة التقدم المحرز مع مرور الوقت.

في كل مرة تقوم فيها بتعديل مستند، يحفظ المستند بهدوء نسخة جديدة من المستند نفسه، مع الاحتفاظ بسجل لكل تغيير.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تخصيص مستندات جوجل وتنسيقها

## فوائد استخدام محفوظات الإصدار في مستندات Google

يمكن أن يصبح تتبع التعديلات في مستند مشترك أمرًا فوضويًا بسرعة. يساعد محفوظات الإصدارات الفرق على الحفاظ على التوافق، ويمنع ضياع التحديثات المهمة، بل ويتيح لك الرجوع إلى مسودة سابقة إذا لزم الأمر.

فيما يلي فوائد استخدام برنامج التحكم في إصدار المستندات . 💁

استعادة الإصدارات السابقة: هل ارتكبت خطأ أو فقدت تعديلات مهمة؟ يتيح لك العودة إلى أي إصدار سابق، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحذف العرضي أو التغييرات غير المرغوب فيها

هل ارتكبت خطأ أو فقدت تعديلات مهمة؟ يتيح لك العودة إلى أي إصدار سابق، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحذف العرضي أو التغييرات غير المرغوب فيها تعاون مع فريقك: اجعل الجميع على نفس الصفحة من خلال تتبع من قام بالتغييرات ومتى. فهو يساعد على منع سوء التواصل، ويضمن المساءلة ويوفر الوقت

اجعل الجميع على نفس الصفحة من خلال تتبع من قام بالتغييرات ومتى. فهو يساعد على منع سوء التواصل، ويضمن المساءلة ويوفر الوقت تتبع التغييرات: هل تريد أن ترى كيف تطور المستند؟ يقوم سجل الإصدار بتسجيل كل تعديل، مما يسهل مراجعة التغييرات والعودة إذا لزم الأمر وضمان سلاسة التغييرات التعاون الافتراضي قم بتسمية وتنظيم الإصدارات: قم بتسمية إصدارات محددة من المستند للعثور على المسودات أو التصفية إلى الإصدار الدقيق الذي تحتاجه بسرعة

هل تريد أن ترى كيف تطور المستند؟ يقوم سجل الإصدار بتسجيل كل تعديل، مما يسهل مراجعة التغييرات والعودة إذا لزم الأمر وضمان سلاسة التغييرات التعاون الافتراضي

⚙️ مكافأة: تعلم كيفية إضافة صفحة جديدة على محرر مستندات جوجل لإدارة المستندات بكفاءة

## كيفية عرض سجل التحرير في مستندات جوجل

يتيح لك سجل التحرير تتبع التغييرات في مستندات جوجل واستعادة الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. إن معرفة كيفية الوصول إلى سجل الإصدارات والتنقل فيه يمكن أن يمنع وقوع الأخطاء، سواء كان التعاون في مشروع ما أو مراجعة المراجعات السابقة.

إليك كيفية عرض وتغيير التحكم في إصدار المستند بشكل فعال ⛏️

### الخطوة رقم 1: افتح مستند Google الخاص بك

أولاً، توجه أولاً إلى مستند Google Docs وافتح المستند الذي تريد مراجعته. يمكنك القيام بذلك من جوجل درايف أو مباشرة من مستندات جوجل المنظمة الصفحة الرئيسية

إذا كان مستندك مفتوحًا بالفعل، فأنت على ما يرام!

افتح المستند الخاص بك

🔍 هل تعلم؟ كان أول ملف تمت مشاركته علنًا في مستندات Google Docs كان إعلانًا عن إطلاق المنتج في عام 2006، حيث تم تقديم التعاون في الوقت الفعلي.

### الخطوة رقم 2: الوصول إلى سجل الإصدارات

الآن بعد أن أصبح مستندك مفتوحًا، حان الوقت للوصول إلى سجل الإصدارات. هناك طريقتان للقيام بذلك.

التنقل في القائمة: انقر على ملف في القائمة العلوية ومرر مؤشر الماوس فوق محفوظات الإصدارات في القائمة المنسدلة. حدد رؤية سجل الإصدارات لفتح لوحة على الجانب الأيمن من الشاشة

انقر على في القائمة العلوية ومرر مؤشر الماوس فوق في القائمة المنسدلة. حدد لفتح لوحة على الجانب الأيمن من الشاشة اختصار لوحة المفاتيح: هل تفضل الاختصارات؟ فقط اضغط على Ctrl + Alt + Shift + H لنظام ويندوز و Cmd + Option + Shift + H لنظام ماك

ملف > محفوظات الإصدار > عرض محفوظات الإصدار

🔍 هل تعلم؟ يحتوي مستندات Google Docs على مكتبة تضم أكثر من 900 خط، ولكن لا يظهر سوى جزء بسيط منها بشكل افتراضي. يمكنك الوصول إلى المزيد بالنقر على المزيد من الخطوط في قائمة الخطوط.

الخطوة رقم 3: فهم لوحة محفوظات الإصدار

بمجرد فتح محفوظات الإصدارات، سيظهر شريط جانبي على اليمين، يعرض قائمة بالإصدارات المحفوظة. إليك ما ستراه:

الطوابع الزمنية: كل إصدار يأتي مع طابع التاريخ والوقت 🕒

كل إصدار يأتي مع طابع التاريخ والوقت 🕒 معلومات المحرر: أسماء الأشخاص الذين قاموا بالتغييرات 👤

أسماء الأشخاص الذين قاموا بالتغييرات 👤 تعديلات مرمزة بالألوان: يخصص Google لونًا فريدًا لكل محرر، مما يسهل تتبع من قام بالتعديل 🎨

انقر على أي إصدار لمعاينة شكل المستند في تلك المرحلة. سيتم تمييز التغييرات حتى تتمكن من اكتشاف التعديلات بسرعة.

انقر فوق أي سجل الطابع الزمني للعودة إلى الإصدار السابق

🔍 هل تعلم؟ كتابة doc.new في متصفحك ينشئ مستند Google جديدًا على الفور.

أفضل الممارسات لاستخدام محفوظات التحرير في مستندات Google

يعد استخدام محفوظات الإصدار طريقة ذكية للحفاظ على تنظيم مستنداتك وفريقك على نفس الصفحة. ولكن لتحقيق أقصى استفادة منه، يمكن لبعض العادات البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا.

إليك بعض أفضل الممارسات لاستخدام برنامج تحرير المستندات بشكل أكثر فعالية 🗂️

تحقق من محفوظات الإصدارات بانتظام: اجعل من المعتاد الاطلاع على محفوظات الإصدارات أثناء عملية مراجعة الوثائق خاصة عند العمل مع فريق. يساعدك ذلك على البقاء على اطلاع دائم على التعديلات ويضمن بقاء كل شيء على المسار الصحيح

اجعل من المعتاد الاطلاع على محفوظات الإصدارات أثناء عملية مراجعة الوثائق خاصة عند العمل مع فريق. يساعدك ذلك على البقاء على اطلاع دائم على التعديلات ويضمن بقاء كل شيء على المسار الصحيح قم بتسمية الإصدارات بحكمة: قم بتمييز المعالم الرئيسية، مثل بعد إعادة كتابة كبيرة أو قبل الموافقة النهائية، من خلال تسمية الإصدارات. يمكنك حتى التصفية لإظهار الإصدارات المسماة فقط

قم بتمييز المعالم الرئيسية، مثل بعد إعادة كتابة كبيرة أو قبل الموافقة النهائية، من خلال تسمية الإصدارات. يمكنك حتى التصفية لإظهار الإصدارات المسماة فقط إبقاء الجميع على اطلاع: قم بإخطار فريقك أو اترك تعليقًا يشرح أي تغييرات تجريها

قم بإخطار فريقك أو اترك تعليقًا يشرح أي تغييرات تجريها استعادة بحذر: انقر على استعادة هذا الإصدار في الأعلى للعودة إلى الإصدار السابق. فقط ضع في اعتبارك أن هذا سيحل محل الإصدار الحالي، لكن مستندات جوجل تحتفظ بسجل كامل، لذا يمكنك دائمًا العودة إلى الإصدار السابق إذا لزم الأمر

انقر على في الأعلى للعودة إلى الإصدار السابق. فقط ضع في اعتبارك أن هذا سيحل محل الإصدار الحالي، لكن مستندات جوجل تحتفظ بسجل كامل، لذا يمكنك دائمًا العودة إلى الإصدار السابق إذا لزم الأمر انسخ ولا تستبدل: إذا كنت تحتاج فقط إلى جزء صغير من نسخة أقدم، فلا داعي لاستعادة الإصدار بأكمله - فقط انسخ والصق القسم المحدد الذي تريده

إذا كنت تحتاج فقط إلى جزء صغير من نسخة أقدم، فلا داعي لاستعادة الإصدار بأكمله - فقط انسخ والصق القسم المحدد الذي تريده مراجعة التغييرات بسرعة: إذا تم إجراء تعديلات منذ آخر مرة فتحت فيها المستند، سيظهر إشعار رؤية التغييرات الجديدة . انقر فوقه لمراجعة التحديثات دون التمرير عبر كل شيء يدويًا

إذا تم إجراء تعديلات منذ آخر مرة فتحت فيها المستند، سيظهر إشعار . انقر فوقه لمراجعة التحديثات دون التمرير عبر كل شيء يدويًا تسليط الضوء على الاختلافات: استخدم مفتاح إظهار التغييرات عند مراجعة الإصدارات السابقة لاكتشاف الاختلافات بين المسودات بسهولة

استخدم مفتاح عند مراجعة الإصدارات السابقة لاكتشاف الاختلافات بين المسودات بسهولة اقترح تعديلات: بدلاً من إجراء تعديلات مباشرة، قم بتشغيل اقتراح تعديلات ضمن الأدوات > اقتراح لاقتراح تغييرات. هذا يجعل من الأسهل مراجعة التعديلات ومناقشتها قبل الانتهاء منها

🔍 هل تعلم؟ كان محرر مستندات Google في الأصل معالج نصوص على الويب يسمى Writely ، التي أنشأتها شركة أبستارتل قبل أن تستحوذ عليها جوجل في عام 2006.

⚙️ مكافأة: تعلم كيفية وضع خط يتوسطه خط في مستندات جوجل لتحسين التنسيق والوضوح.

## قيود استخدام مستندات Google

على الرغم من أن محرر مستندات Google يحتوي على أدوات تعاون رائعة، إلا أنه لا يوفر مرونة غير محدودة.

هذه هي بعض القيود التي تجعلك تفكر في استخدام بديل مستندات جوجل البديل . 👇

الإشراف على الموافقة والتحرير: لا توجد طريقة مدمجة لطلب الموافقة على التغييرات، مما يعني أنه يمكن إجراء التعديلات بحرية دون مراجعة

لا توجد طريقة مدمجة لطلب الموافقة على التغييرات، مما يعني أنه يمكن إجراء التعديلات بحرية دون مراجعة تحديات الإحالة المرجعية: يفتقر محرر مستندات Google إلى خيارات قوية للإحالة المرجعية إلى مستندات أخرى، مما قد يجعل التعاون ومشاركة السياق أكثر صعوبة

يفتقر محرر مستندات Google إلى خيارات قوية للإحالة المرجعية إلى مستندات أخرى، مما قد يجعل التعاون ومشاركة السياق أكثر صعوبة إلغاء التغييرات: تؤدي استعادة نسخة سابقة إلى محو التعديلات الأحدث، مما قد يسبب إشكالية في عمليات الصياغة أو المفاوضات الجارية

تؤدي استعادة نسخة سابقة إلى محو التعديلات الأحدث، مما قد يسبب إشكالية في عمليات الصياغة أو المفاوضات الجارية الكشف عن التعديلات السابقة: جميع التغييرات السابقة مرئية، مما قد يكشف عن غير قصد عن المراجعات الاستراتيجية أو المحتوى المهمل

جميع التغييرات السابقة مرئية، مما قد يكشف عن غير قصد عن المراجعات الاستراتيجية أو المحتوى المهمل خيارات التنسيق المحدودة: على الرغم من أنه يغطي الأساسيات، إلا أن مستندات جوجل يفتقر إلى ميزات التنسيق المتقدمة، مما قد يكون محبطًا للمستندات المعقدة

على الرغم من أنه يغطي الأساسيات، إلا أن مستندات جوجل يفتقر إلى ميزات التنسيق المتقدمة، مما قد يكون محبطًا للمستندات المعقدة مخاطر أمنية: على الرغم من أن جوجل لديه تدابير أمنية، إلا أن تخزين المستندات عبر الإنترنت ينطوي دائمًا على خطر الوصول غير المصرح به أو الاختراق

على الرغم من أن جوجل لديه تدابير أمنية، إلا أن تخزين المستندات عبر الإنترنت ينطوي دائمًا على خطر الوصول غير المصرح به أو الاختراق تحديات الإصدارات: يعتمد محرر مستندات جوجل على المستخدمين في تنظيم وتسمية الإصدارات، مما قد يؤدي إلى الارتباك مقارنةً بأنظمة إدارة الملفات التقليدية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل الاختراقات في مستندات Google لتحسين التعاون في المستندات

النقر فوق كبديل لمحرر مستندات Google

إذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين إنشاء المستندات وإدارة المشاريع, ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل، قد يكون ما تحتاجه بالضبط.

على عكس مستندات جوجل, مستندات ClickUp بسلاسة مع المهام، مما يتيح لك ربط المستندات مباشرةً بمشاريع أو مهام محددة.

يمكنك إنشاء مستندات مفصّلة أو مواقع الويكي أو قواعد المعرفة وربطها بسير عملك. علاوة على ذلك، فإنه يوفر التعاون في الوقت الفعلي مما يتيح لفريقك تحرير المستندات في وقت واحد. وضمن النظام الأساسي نفسه، يمكنك تضمين أعضاء الفريق وتعيين عناصر الإجراءات وتحويل المحتوى إلى مهام قابلة للتنفيذ.

فيما يلي كيفية التحكم في سجل الإصدارات وتتبع التغييرات في ClickUp Docs بسلاسة إدارة سير عمل المستندات . 📄

### الخطوة رقم 1: التحقق من سجل المستندات

ابدأ بفتح المستند الذي تريد مراجعته. توجّه إلى الزاوية العلوية اليمنى وانقر على القائمة... اختر محفوظات الصفحات من الخيارات. سيؤدي هذا إلى فتح لوحة محفوظات مفصلة حيث يمكنك عرض جميع التغييرات التي تم إجراؤها على المستند.

انقر فوق زر علامة الحذف في الزاوية العلوية اليمنى من المستند

🧠 حقيقة ممتعة: أغلى وثيقة بيعت كانت نسخة مكتوبة بخط اليد من "مخطوطة ليستر" لليوناردو دافنشي اشتراها بيل جيتس في عام 1994 مقابل 30.8 مليون دولار.

الخطوة رقم 2: مراجعة تفاصيل التاريخ

في لوحة السجل، يمكنك مراجعة التغييرات التي تم إجراؤها. سترى أيضًا من أجرى كل تغيير والتاريخ والوقت. هذا مفيد للغاية لتتبع التقدم المحرز أو تحديد متى تم تحديث شيء معين.

معاينة الإصدارات أو مقارنتها في لوحة السجل بالنقر على زر القائمة المنسدلة

🔍 هل تعلم؟ كان أول نص رقمي هو إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم نسخه إلى صيغة رقمية في عام 1971 كجزء من مشروع غوتنبرغ.

الخطوة رقم 3: استعادة الإصدارات السابقة

إذا كنت بحاجة إلى العودة إلى إصدار سابق، يمكنك استخدام ميزة السجل لاستعادة المستند إلى حالته السابقة. يضمن لك ذلك إمكانية العودة إلى الوراء في حالة إجراء أي تغييرات غير مرغوب فيها.

استعادة إلى الإصدار السابق إذا لزم الأمر

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ ARPANET ، التي سبقت شبكة الإنترنت، رسالة نصية بسيطة في عام 1969 - وهي وثيقة تعطلت بعد إرسال حرفين فقط.

الخطوة رقم 4: مشاركة صفحات أو صفحات فرعية محددة

يتيح لك ClickUp Docs إدارة أذونات الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى مستنداتك وتحريرها بسهولة. يمكنك أيضًا التحكم في مشاركة المستندات داخليًا داخل مؤسستك أو مع أطراف خارجية.

هل تريد مشاركة جزء من مستندك فقط؟ انقر على علامة العلامة بجوار أي صفحة أو صفحة فرعية على الشريط الجانبي الأيسر، ثم انقر على مشاركة للحصول على الرابط.

مشاركة صفحات محددة من مستندك مع أعضاء الفريق

يمكنك حتى مشاركة كتل محددة من النص داخل مستندك. انقر على مقبض السحب بجوار أي مكوّن، وحدد انسخ رابط المكوِّن لمشاركة هذا المقتطف مع الآخرين.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت رواية مارك توين مغامرات توم سوير (1876) أول رواية تُقدَّم على أنها مخطوطة مطبوعة .

### الخطوة رقم 5: إدارة المالكين والمساهمين

يمكنك أيضًا التحكم في الوصول والأذونات:

المالك: الشخص الذي أنشأ المستند أو أي شخص تم تعيينه مالكًا له

الشخص الذي أنشأ المستند أو أي شخص تم تعيينه مالكًا له المساهم: شخص لديه إذن بتحرير المستند ولكنه ليس مالكًا. لا يمكن إضافة المالكين كمساهمين

لإضافة مالك أو مساهم، افتح المستند، وانقر على الصورة الرمزية المعنية في الأعلى، واستخدم الخيار إضافة جديد لتحديد شخص من فريقك.

التحكم في من يرى المستند الخاص بك باستخدام إعدادات الخصوصية

تعلّم كيف تكتب أي شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي شاهد كيف! 👇🏼

## تحكم في كل شيء، من التعديلات إلى الرؤى، باستخدام ClickUp

الآن بعد أن عرفت كيفية عرض وإدارة سجل التحرير في مستندات Google، يمكنك بسهولة تتبع التغييرات ومراجعة الإصدارات السابقة والحفاظ على تعاونك في العمل.

ولتحقيق تحكم وكفاءة وإدارة أفضل للمشروع، استخدم ClickUp، فهو يجمع كل شيء معًا - المهام والمستندات والملاحظات - حتى تتمكن الفرق من التعاون والحفاظ على المشاريع على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp Docs إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها بسلاسة داخل مساحة العمل الخاصة بك وأصحاب المصلحة الخارجيين. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅