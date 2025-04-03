كيفية استخدام Gemini في محرّر مستندات Google لتحسين الكتابة

تخيل هذا: أنت على موعد نهائي ضيق، وتحدق في مسودة مستند Google، والكلمات لا تتدفق. ربما يبدو تقريرك عاديًا جدًا بالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين سيقرأونه، أو أن مقالك يبدو غير جيد بعض الشيء.

هذا هو كل ما يمكن لـ Gemini في محرر مستندات Google إصلاحه. فكِّر في الأمر على أنه مساعدك في الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فهو جاهز لاقتراح النص الأمثل، وتحسين نبرتك في الكتابة، وتلخيص النقاط الرئيسية من المواد المطولة، وحتى مساعدتك في إعادة كتابة النص الحالي بمنظور جديد.

سواء كنت تصوغ خطابًا أو منشورًا في مدونة أو تحاول فقط أن تجعل كلماتك تبدو أكثر صقلًا، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي في Gemini تنثر هذا الغبار السحري الذي تشتد الحاجة إليه في مساحة العمل في Google.

لنرى كيف تجعل ميزة Gemini في محرّر مستندات Google تعمل لصالحك!

👀 هل تعلم؟ تساهم الولايات المتحدة بأكبر عدد من الزيارات إلى Google Gemini بنسبة 9. 8%، تليها إندونيسيا بنسبة 8. 5%، والهند بنسبة 8. 2%.

⏰ ملخص 60 ثانية Gemini AI في محرّر مستندات Google هو مساعد مدمج للكتابة بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين النغمة، واقتراح النص، وتلخيص المحتوى، وإعادة كتابة المسودات للحصول على نتائج مصقولة

يمكن لـ Gemini أيضًا إنشاء الصور مباشرةً داخل محرّر مستندات Google

يمكنك الوصول إلى Gemini من خلال لوحة "اسأل الجوزاء" في محرّر مستندات Google، وتقديم مطالبات مفصّلة، وإدراج نص مقترح بالذكاء الاصطناعي بسلاسة

استخدم مطالبات محددة وقم بتضمين المستندات ذات الصلة للحصول على سياق ونتائج أفضل

تتضمن بعض قيود Gemini الوصول المجاني المقيد، والإخراج العام، وعدم وجود بيانات ويب مباشرة، والصعوبات في المستندات الطويلة، والصور الأساسية، والنبرة غير المتسقة

يعالج ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، هذه القيود من خلال تقديم تكامل أعمق مع إدارة المشاريع، مما يضمن تقديم اقتراحات مدركة للسياق وأتمتة سير العمل

يعمل على إنشاء المحتوى وتنقيحه وترجمته مع الحفاظ على أسلوبك ونمطك المفضل. كما أنه يضع اقتراحاته مباشرةً في مهامك ولوحات المعلومات والمشروعات الخاصة بك لتقليل التبديل بين السياقات

اختر ClickUp للحصول على حل أكثر ذكاءً وشاملاً للكتابة والتعاون وإدارة المهام، ليحل محل الأدوات المستقلة المتعددة

كيفية استخدام الجوزاء في محرّر مستندات Google

يشبه الذكاء الاصطناعي في Gemini AI وجود مساعد مدمج للكتابة في محرّر مستندات Google. فهو قادر على تحسين المحتوى الموجود لديك، وتوليد أفكار جديدة، وتلخيص التقارير الطويلة - حتى لا تضطر إلى الضغط على إنجاز هذه المهام بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بسلاسة داخل تطبيقات Google Workspace مثل جداول بيانات Google Sheets والعروض التقديمية من Google. وبالنسبة لأولئك منا الذين لا يستطيعون العيش دون الحصول على المعلومات من "بحث Google"، يمكنه القيام بذلك أثناء صياغة المحتوى الخاص بك أيضًا.

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، يمكن لـ Google Docs Gemini أن يتضاعف دوره كمساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع الأغراض، حيث يقدم المشورة المهنية ويحسِّن جودة التواصل في بيئة المكتب.

دعنا نستكشف كيفية استخدام Google Gemini في محرّر مستندات Google:

ابدأ بسرعة

عبر جوجل جيميني

من السهل بدء استخدام Gemini في محرّر مستندات Google:

افتح محرّر مستندات Google على حاسوبك

انقر على "اسأل الجوزاء" في الزاوية اليمنى العليا

اكتب ما تحتاج إليه في لوحة Google Gemini

أدرج النص الذي تم إنشاؤه في مستندك

💡 نصيحة احترافية: كن محددًا في مطالباتك! بدلًا من "إنشاء استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق منتج جديد" جرّب "إنشاء استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم إطلاق خطنا الجديد من منتجات أغذية الحيوانات الأليفة العضوية، مع التركيز بشكل أساسي على المحتوى العضوي والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام. " كلما كان طلبك أكثر دقة، كانت استجابة Gemini أفضل!

احصل على المساعدة في صقل المحتوى الخاص بك

عبر جوجل جيميني

إذا كنت قد فتحت للتو مستند Google وكنت تحدق ببساطة في الشاشة الفارغة، فإن خيار ساعدني في الكتابة الموجود بجوار أيقونة القلم هو صديقك. انقر فوقه وأعطِ Gemini مطالبة مفصّلة تحدد فيها متطلباتك، بما في ذلك نوع المحتوى، ونبرة الصوت، والأسلوب، والمعلومات الأخرى ذات الصلة. والآن، اضغط على "إنشاء" وشاهده وهو ينشئ المحتوى المناسب للحظة - بدءًا من أفكار العروض التقديمية إلى المقالات متعددة الصفحات.

قيّم الرد أو نقّح أو أعد إنشاء الإخراج حتى تشعر بالرضا. بمجرد أن تكون راضيًا، انقر فوق إدراج لإدخاله في مستند الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

🎥 شاهد هذا الفيديو التوضيحي للحصول على أفضل النصائح حول إنشاء الوثائق باستخدام AI👇🏽

🧠 حقيقة ممتعة: تمت إعادة تسمية Gemini إلى Gemini كجزء من عملية إعادة تسمية أوسع نطاقًا.

إنشاء مستند

عبر جوجل جيميني

هل ترغب في إنشاء مستند كامل من الصفر دون المطالبة أو إعادة المطالبة أو تسلسل المطالبة؟ إليك كيفية القيام بذلك:

حدد ساعدني في الإنشاء من صفحة فارغة

اكتب مطالبتك لإنشاء المستند في النافذة المنبثقة

انقر فوق إنشاء لإنشاء مستندك

راجع مستندك للتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تضمين المستندات ذات الصلة من مستندات Google Docs أو Google Drive في المطالبة لإعطاء Gemini سياقًا إضافيًا دون نسخ ولصق كل شيء. ما عليك سوى تحديد الرمز @ في المطالبة وتحديد المستند ذي الصلة.

تحرير النص الموجود

هل قمت بالفعل بصياغة جزء من تقرير مشروعك ولكنك تريد تحسين جودة الصياغة؟ إليك كيفية القيام بذلك:

قم بتمييز النص الذي تريد تحسينه

انقر فوق Gemini واختر خيارًا: إعادة الصياغة أو الاختصار أو التفصيل. يمكنك أيضًا إضافة موجه مخصص لتحسين النص

اختر أفضل إصدار وانقر فوق إدراج

عبر مستندات جوجل

👀 هل تعلم؟ حقق نموذج Gemini Ultra درجة 90.0% في معيار فهم اللغة متعدد المهام الضخمة [MMLU]، متجاوزًا أداء الخبراء البشريين.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إضافة صفحة جديدة على محرّر مستندات جوجل

إنشاء صور داخل المستندات

نعم، يمكنك إنشاء صور مباشرةً داخل محرّر مستندات Google باستخدام Gemini. إليك الطريقة:

انقر فوق إدراج > صورة > ساعدني في إنشاء صورة

صِف الصورة. كن مفصلاً قدر الإمكان

انقر فوق إنشاء لبدء إنشاء

اختر خيار الصورة المخصصة المفضلة لديك وأضفها إلى مستندك

يمكنك أيضًا معاينة كيف تبدو الصورة داخل المستند قبل إدراجها.

عبر جوجل جيميني

كان آخر تقدير لنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp عند العمل على خطة محتوى لإطلاق منتج. وقد تمكنا من إنشاء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات، التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية.

كان آخر تقدير لنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp عند العمل على خطة محتوى لإطلاق منتج. وقد تمكنا من إنشاء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات، التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية.

إنشاء صور غلاف

عبر جوجل جيميني

هل مخطط منشور المدونة الخاص بك جاهز تقريبًا للبدء وينقصك فقط صورة الغلاف المثالية؟ استخدم Gemini لإنشاء واحدة لك. اتبع هذه التعليمات:

اكتب @، ثم حدد صورة الغلاف > ساعدني في إنشاء صورة

أدخل المطالبة وانقر فوق إنشاء

أدخل صورة عن طريق تحديد صورة من المعرض أو بالنقر على عرض المزيد للحصول على خيارات إضافية

حدود استخدام Gemini في محرّر مستندات Google

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي Gemini AI هو مساعد مفيد في الكتابة والإبداع، إلا أنه لا يخلو من المراوغات. فيما يلي بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدامه في محرّر مستندات Google:

وصول مجاني محدود : تتطلب العديد من الميزات المتقدمة اشتراك Google One AI Premium، وقد لا يحصل المستخدمون المجانيون على اقتراح عميق قائم على السياق

يمكنه إنشاء محتوى عام : قد تفتقر الردود إلى العمق في الموضوعات المعقدة، ويمكن أن يسيء الجوزاء أحيانًا تفسير المطالبات

لا يوجد اتصال بالإنترنت في الوقت الفعلي : إنه لا يسحب البيانات المباشرة، لذا ستحتاج إلى التحقق من الحقائق وتحديث المعلومات يدويًا

المعاناة مع المستندات الطويلة : يمكن أن يضيع السياق في المستندات الطويلة، مما يؤدي إلى التكرار أو فقدان التفاصيل الرئيسية

نبرة وأسلوب غير متناسقين: قد تختلف الإجابات، مما يتطلب تعديلات يدوية للحفاظ على صوت متسق

📖 اقرأ أيضًا: أفضل كُتّاب مدونات الذكاء الاصطناعي لتجربتها

استخدام الذكاء الاصطناعي والمستندات مع ClickUp

يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تكون ذات أهمية كبيرة للإنتاجية ولكن لها أيضًا قيود محبطة. أنت لست وحدك إذا كنت قد عانيت من قبل مع ردود الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى أي شخصية على الإطلاق، أو تفشل في الحفاظ على النبرة والصوت المناسبين، أو تضيع الوقت في كثير من الأحيان بالهلوسة.

على الرغم من أن Google Gemini في محرّر مستندات Google Gemini في مستندات Google يقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه غالبًا ما يقصّر في وضع المحتوى في سياق عميق، ومعالجة المستندات الطويلة بدقة، وتقديم تكامل المشروع. ولكن تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، لديه بديل أكثر ذكاءً.

رحّب بـ ClickUp Brain. بصفته مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مدمجًا في ClickUp، فهو يعمل ككاتب ذكاء اصطناعي للعمل، ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي.

إنه مفيد للغاية في إنشاء المحتوى والحفاظ عليه منظمًا وملائمًا ومرتبطًا بعملك مباشرةً. يتكامل Brain أيضًا بسلاسة مع ClickUp Whiteboards لتوليد صور الذكاء الاصطناعي حسب رغبتك.

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور في ClickUp Whiteboards وتخصيصها حسب تفضيلات أسلوبك

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي استنادًا إلى مطالبة نصية عادية من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل الدردشة، وصياغة النص أو صقله، وسحب المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا "كل شيء للعمل"!

سواء أكنت تقوم بصياغة تقارير استرجاعية للمشروع، أو تقوم بالعصف الذهني للأفكار لحملة الإطلاق التالية، أو تتعاون في المستندات الرئيسية، فإن ClickUp Brain يقدم حلاً أكثر ذكاءً وتكاملاً من أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة. فبدلاً من أن تعيقك عوائق الكتابة، ما عليك سوى كتابة مطالبة سريعة بلغة إنجليزية بسيطة تصف النتائج التي تريدها، وسيقوم ClickUp Brain باقتراح المحتوى المناسب أو تلخيص الأفكار أو تنقيح صياغة رسالتك.

إنشاء المحتوى وتنقيحه وتحسينه باستخدام ClickUp Brain

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ بـ Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لرفع مستوى معرفتك؟ ابدأ ب Brain. هل تحتاج إلى إنشاء قالب بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain! إنه جيد حقًا في مساعدتك في بدء العمل على المشاريع أو مجرد البدء بمسودة أولية للمحتوى.

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ بـ Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لرفع مستوى معرفتك؟ ابدأ ب Brain. هل تحتاج إلى إنشاء قالب بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain! إنه جيد حقًا في مساعدتك في بدء العمل على المشاريع أو مجرد البدء بمسودة أولية للمحتوى.

هل أنت راضٍ عن المسودات التي تم إنشاؤها بواسطة Brain؟

يمكنك إدراجها في مستندات ClickUp بنقرة واحدة وتعديلها حسب الحاجة. كبديل لمحرّر مستندات Google، توفر ميزة مستندات ClickUp الأصلية لفريقك مساحة تعاونية مدمجة لصياغة المحتوى وتحريره وتنقيحه.

على عكس محرر مستندات Google، الموجود بشكل منفصل عن أدوات إدارة المشاريع، يحتفظ ClickUp بكل شيء في مكان واحد، مما يقلل من التبديل بين السياقات وتعطيل سير العمل.

تعاون على الأفكار والمهام والمحتوى بشكل أفضل مع ClickUp Docs

هل تحتاج إلى تعليقات؟ تساعد الإشارات والتعليقات المضمنة @Mentions والتعليقات المضمّنة فرق العمل على التواصل بكفاءة، والحفاظ على تركيز المناقشات ووضوح المراجعات. كما أصبح تتبُّع التغييرات أمرًا في غاية السهولة على ClickUp، وذلك بفضل نهج التعاون أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط مستندات ClickUp الخاصة بك مباشرةً بمهامك في ClickUp، مما يضمن بقاء المحتوى دائمًا على صلة بالعمل الذي تقوم به.

يمكنك أيضًا تضمين المستندات في أوصاف المهام أو لوحات المعلومات، مما يجعل الوصول إلى المعلومات المهمة سهلًا للجميع دون البحث في المجلدات.

كان آخر تقدير لنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp عند العمل على خطة محتوى لإطلاق منتج. وقد تمكنا من بناء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات، التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية.

كان آخر تقدير لنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp عند العمل على خطة محتوى لإطلاق منتج. وقد تمكنا من بناء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات، التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية.

📖 اقرأ أيضًا: إعادة تعريف التعاون مع السبورات البيضاء والمستندات الجديدة كليًا في ClickUp

في حين أن Gemini قد يسيء أحيانًا تفسير المطالبات أو ينشئ محتوى غامضًا وعامًا، فإن ClickUp Brain يقدم اقتراحات مدركة للسياق تتماشى مع احتياجاتك الخاصة. ونتيجة لذلك، يضمن ClickUp Brain أن يظل المحتوى الخاص بك ثاقبًا ودقيقًا وقابلاً للتنفيذ.

صقل المحتوى الخاص بك بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

مستندات طويلة؟ لا مشكلة. على عكس Gemini، الذي يمكن أن يفقد السياق في المحتوى المطوّل، يحتفظ ClickUp Brain بالتفاصيل الرئيسية، ويتجنب التكرار أو فقدان النقاط المهمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحافظ على نغمة وأسلوب متناسقين، مما يساعد الفرق على إنشاء محتوى مصقول واحترافي دون الحاجة إلى تعديلات يدوية لا نهاية لها.

بدلاً من الاعتماد على أداة الذكاء الاصطناعي التي تخلق المزيد من العمل، لماذا لا تستخدم أداة تعزز الإنتاجية بالفعل؟

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة الترجمة في ClickUp Brain لمساعدة الفرق العالمية على التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال كسر حواجز اللغة.

ما وراء المستندات العادية: ميزة ClickUp

الفرق واضح ومباشر إذا كنت تختار بين Gemini في محرّر مستندات Google و ClickUp Brain.

Gemini في مستندات Google هي أداة ذكاء اصطناعي مستقلة يمكنها المساعدة في الكتابة والتحرير. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى الوعي المدمج بمشاريعك والمواعيد النهائية وتبعيات المهام. إنه مقيد داخل مستند واحد، مما يعني أنه يجب عليك جمع المعلومات يدويًا والتحقق منها من مصادر متعددة.

يربط ClickUp Brain المعلومات عبر مساحة العمل الخاصة بك. لذا، لا يساعدك الذكاء الاصطناعي في ClickUp على الكتابة فحسب، بل إنه مدمج بعمق في سير عملك بالكامل. إذا كنت بحاجة إلى صياغة تحديث مشروع، فيمكنه سحب الرؤى من المهام والمستندات والتعليقات ذات الصلة، مما يضمن الاتساق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بأتمتة سير العمل ويقترح إجراءات بناءً على المحتوى الخاص بك. إذا قمت بصياغة ملخص اجتماع، فيمكنه إنشاء مهام متابعة على الفور.

لماذا ترضى باعتماد محرّر مستندات Google على عمليات التكامل الخارجية في حين أن ClickUp يوفر لك منصة موحّدة للكتابة وإدارة المشاريع والتعاون بالذكاء الاصطناعي؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق.