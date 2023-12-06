اختيار المكدس التقني: أمثلة لفرق البرمجيات في عام 2025

مع توسع أعمالك، لا يمكن للأنظمة القديمة التعامل مع احتياجات الأمان الحالية وقد لا تعمل بشكل جيد مع التطبيقات الجديدة. سوف تتعطل في كثير من الأحيان، وتعرّض بياناتك للخطر، وتجعل من الصعب تبني التكنولوجيا الحديثة.

سيقضي قسم تكنولوجيا المعلومات لديك وقتاً أطول في إصلاح هذه الأنظمة القديمة، مما يؤدي إلى بطء العمل وانخفاض الإنتاجية وزيادة تكاليف الصيانة.

الحل؟ قم بتحديث مجموعتك التقنية من خلال إيجاد الأدوات المناسبة لعملك.

ومع ذلك، فإن العثور على المزيج الصحيح من لغات البرمجة وأطر العمل والأدوات يستغرق وقتاً وجهداً. يتعلق الأمر بالموازنة بين الاتجاهات التقنية الجديدة والأدوات المستقرة التي تتناسب مع احتياجات المشروع، ويمكن أن تنمو مع تطوره، وتستمر على المدى الطويل.

سنركز على الجوانب الحاسمة في اختيار الحزمة التقنية المناسبة لمشروعك ونقدم لك نصائح عملية لإرشادك خلال عملية اتخاذ القرار الحاسمة هذه. هيا بنا نبدأ.

ما هي الحزمة التقنية؟

المكدس التقني هو مزيج من لغات البرمجة وأطر العمل والأدوات والتقنيات المستخدمة لإنشاء تطبيقات الويب أو الجوال.

وهي تغطي كلاً من الجوانب الأمامية (ما تراه) والخلفية (ما وراء الكواليس) مثل الواجهة والخادم وقاعدة البيانات وغيرها. إنها اللبنة الأساسية لأي منتج أو تطبيق رقمي.

تعتمد التقنيات التي تختارها لمكدس التكنولوجيا على المتطلبات والأهداف الفريدة للمشروع، بالإضافة إلى تفضيلات فرق المنتج.

ما أهمية تدقيق حزمة التكنولوجيا الخاصة بك؟

إجراء عمليات تدقيق المكدس التقني أمر بالغ الأهمية لضمان تشغيل حلولك بكفاءة. الأمر كله يتعلق بالحفاظ على أداء من الدرجة الأولى لإعداداتك.

يعمل تدقيق إعداداتك التقنية على تبسيط وتنظيم أدواتك الرقمية وتطوير الويب.

تتحقق عملية التدقيق بدقة من إعداد البرامج في مؤسستك، وتغطي كل شيء من البرامج والأدوات إلى الخوادم والأجزاء ذات الصلة.

يساعدك تدقيق المكدس التقني على تقييم أداء وأمان وكفاءة المكدس التقني الحالي والمستقبلي لفريقك.

متى يجب عليك تدقيق المكدس التقني الخاص بك؟

يعتمد الوقت المثالي لمراجعة حزمة التكنولوجيا الخاصة بك على الاحتياجات المحددة لمؤسستك، ولكن إليك بعض العوامل التي يجب تذكرها.

السيناريو 1: أنت تواجه

التكامل التقني

العوائق التي تسبب صوامع البيانات

قد تعمل البرامج التي تستخدمها داخل قسمك بشكل جيد مع بعضها البعض. ومع ذلك، قد تحتاج البرامج إلى التكامل بشكل أكثر فعالية عند مشاركة المعلومات مع فرق أخرى مثل فرق المبيعات أو فرق دعم العملاء.

سيؤدي التعاون بين الفرق في بعض الأحيان إلى إنشاء صوامع بيانات تخفي المعلومات عن الفرق أو الأقسام الأخرى، مما يؤدي إلى عوائق في التواصل وعدم الكفاءة.

لتجنب ذلك، قم بمراجعة حزمة التكنولوجيا الخاصة بك واستخدم برامج متكاملة لتحسين التعاون داخل شركتك.

السيناريو 2: لم تعد تثق في دقة بياناتك

قم بمراجعة مجموعة التقنيات الخاصة بك عندما تلاحظ وجود مشكلات في العمليات الآلية وتشك في دقة بياناتك.

لنفترض أن شركة التجارة الإلكترونية الخاصة بك تحتاج إلى المساعدة في عدم تطابق المخزون وقوائم منتجات الموقع الإلكتروني. إنه يزعج العملاء ويثقل كاهل فريقك بإصلاحات يدوية لا نهاية لها.

في مثل هذه الحالات، سيؤدي التدقيق إلى تحديد عيوب البرمجيات حتى تتمكن من إصلاحها.

السيناريو 3: أنت تهدر الموارد على تطبيقات غير مرغوب فيها

قد يكون الوقت قد حان لإجراء تدقيق تقني إذا كنت تستثمر في برامج غير مستخدمة أو لا تستفيد من أحد التطبيقات بشكل كامل. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين تخصيص الموارد وتبسيط حزمة التكنولوجيا الخاصة بك.

كيف تدقق في الحزمة التقنية لفريقك؟

إن تدقيق المكدس التقني الخاص بك أمر معقد، ولكن يمكنك التغلب على هذه التحديات باتباع نهج واضح وجهد جماعي كبير.

دعنا نستكشف خطوات تدقيق المكدس التقني لفريقك بشكل فردي.

1. حدد أهداف تدقيق كومة التكنولوجيا الخاصة بك

حدد أهدافك من تدقيق الحزمة التقنية، وتأكد من توافقها مع أهداف شركتك. قد يتضمن ذلك أخذ مدخلات من مختلف الإدارات وأصحاب المصلحة.

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