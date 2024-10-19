أفضل 10 برامج تكامل لشركتك في عام 2025

دعنا نغوص في العالم الرقمي، حيث يلعب تكامل البرامج دور البطولة في السرد الكبير للإنتاجية والكفاءة والنجاح في شركتك.

سنستكشف بعضاً من أفضل أدوات برمجيات التكامل التي تشكل الشركات في عام 2024.

سواء كنت من عمالقة التكنولوجيا أو بطلاً خارقاً في مجال الشركات الناشئة، ستجد الأداة التي تناسب احتياجاتك مثل القفازات.

ما هي برمجيات التكامل؟

برمجيات تكامل البيانات هي في جوهرها نوع من أنواع برنامج سير العمل الذي يعمل بمثابة البطل المجهول في مجموعتك التقنية. إنه الوسيط الهادئ, سد فجوات التواصل بين تطبيقات البرامج المتباينة والسماح لها بالعمل بشكل متناغم.

فكّر في أدوات تكامل البيانات كقائد للأوركسترا الرقمية الخاصة بك، حيث تقوم بتنسيق المقاطع المختلفة (أدواتك البرمجية المتنوعة) لإنشاء سيمفونية جميلة من أتمتة سير العمل وإدارة البيانات

أنواع عمليات التكامل

ينقسم عالم برمجيات تكامل البيانات بشكل عام إلى مملكتين: iPaaS (منصة التكامل كخدمة) وأدوات تكامل البيانات.

iPaaS هي المنصات السحابية التي تنسق التكامل بين التطبيقات والأنظمة في السحابة وفي أماكن العمل. وهي تتفوق في مرونتها وقابليتها للتكيف وقابليتها للتطوير، مما يجعلها خياراً ممتازاً يمكّن الشركات من النمو والتطور.

من ناحية أخرى، تركز أفضل أدوات تكامل البيانات على مواءمة خطوط أنابيب البيانات من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤية متسقة ومتماسكة للبيانات المدمجة. تتألق أداة تكامل البيانات الصحيحة عند تخطيط كميات هائلة من المعلومات. يمكن لمنصات تكامل المؤسسات الصحيحة التعامل بكفاءة مع أكثر هياكل البيانات تعقيدًا.

لكلا النوعين من إدارة البيانات مزاياها، ويجب أن يعتمد الاختيار بينهما على احتياجات تكامل البيانات الخاصة بك وطبيعة عملك.

أفضل 10 برامج تكامل يمكن استخدامها في عام 2024

إن اختيار أداة تكامل البيانات المناسبة يشبه إلى حد كبير اختيار شريك العمل. يجب أن يكون لديه فهم عميق لاحتياجاتك، وأن يكون موثوقاً وسهل التعامل معه.

ضع في اعتبارك توافقها مع أدواتك البرمجية الحالية، وسهولة استخدامها، وجودة دعم العملاء. فكّر أيضاً في قابلية التوسع، لأنه مع نمو أعمالك، ستزداد احتياجات تكامل البيانات لديك.

1. ClickUp #### أفضل برنامج لتكامل إدارة المشاريع

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

تخيل منصة واحدة تجمع كل احتياجات عملك - هذا ما تقدمه ClickUp.

وباعتباره أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع، فإنه يتألق أيضًا كمضخم للإنتاجية مع قدرته على التكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 تطبيق. هل تريد معرفة المزيد؟ ألقِ نظرة عميقة على عمليات تكامل ClickUp .

يكمن سحره في كيفية توحيد المهام والمستندات والمحادثات والأهداف من أدوات مختلفة مثل Slack وGoogle Drive وGitHub، وكل ذلك تحت سقف واحد. يساعدك تكامل البيانات هذا على التخلص من قاتل الإنتاجية المعروف باسم تبديل السياق إلى الأبد

تكاملات ClickUp هي الحل الشامل لحياة عمل منتجة وخالية من الفوضى.

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل ClickUp بشكل لا تشوبه شائبة مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة

فهو يجمع بين إدارة المهام والمستندات والمشروعات مع أدوات التعاون عبر الإنترنت لمساعدة فريقك على إنجاز المزيد من المهام

استخدم المئات من القوالب المُنشأة مسبقاً لتسريع مشروعك بشكل أكبر

أتمتة المهام الروتينية، وتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية

يسمح لك بتخصيص إدارة عبء العمل والواجهات لتناسب احتياجاتك

قيود ClickUp

مع وجود مجموعة واسعة من الميزات التي تتجاوز تكامل البيانات، قد يبدو الأمر معقدًا للمستخدمين لأول مرة

لا تتوفر الوظائف الكاملة عند عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

جرّب تكاملات ClickUp

2. زابير

أفضل برنامج تكامل تابع لجهة خارجية

عبر زابير الدخول إلى عالم تكامل البرامج مع Zapier يفتح لك إمكانيات لا حصر لها.

تعمل أداة تكامل البيانات القوية هذه على تجميع تطبيقاتك المفضلة معًا، مما يتيح التسلسلات الآلية، المعروفة باسم "Zaps"، للتعامل مع المهام المتكررة نيابةً عنك.

ويكمن جمال Zapier في قدرتها الواسعة على الاتصال، حيث تدعم أكثر من 3000 تطبيق ونظام قديم، مما يجعلها مثالية للشركات من جميع الأحجام.

فكِّر في الأمر على أنه مساعدك، حيث يعمل على إزالة الرتابة من عملك اليومي وإضفاء الكفاءة على عملياتك.

أفضل ميزات Zapier

إنشاء تدفقات عمل تسمى Zaps والتي يمكنها أتمتة أجزاء من عملك

تعني إمكانيات تكامل التطبيقات الواسعة مع أكثر من 5000 أداة أنه يمكنك ربط أي برنامج من برامج عملك تقريباً

أحد أفضل منصات التكامل المؤسسي لأتمتة عملية معقدة تتضمن تطبيقات وخطوات متعددة

قيود Zapier

لا تتوفر عمليات تكامل أكثر تعقيداً لبعض تطبيقات SaaS الأكثر شيوعاً إلا في الخطط الأعلى مستوى

على الرغم من قوة Zapier، إلا أنه يمكن أن يكون لدى Zapier منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين غير التقنيين

تسعير Zapier

مجاني

مبتدئ : 19.99 دولارًا شهريًا

: 19.99 دولارًا شهريًا احترافي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا فريق : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر شركة: 99 دولارًا/شهريًا

Zapier التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (1,000+ تقييم)

: 4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل Zapier !

3. هبسبوت

أفضل برنامج تكامل تسويق

عبر هبسبوت تقوم HubSpot بأكثر من مجرد إعادة اختراع إدارة علاقات العملاء - إنها مجموعة أعمال شاملة تجمع بين أدوات الخدمة والمبيعات والتسويق.

ما يميز HubSpot هو نظامه البيئي القوي، وهو بوابة لتكامل البيانات مع تطبيقاتك وخدماتك المفضلة، مما يجعل إدارة علاقات العملاء أمرًا سهلاً. نظرًا لأنها أداة قوية، فقد ترغب في توجيه مجموعتك التقنية بأكملها حولها. إذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى معرفة المزيد عن أفضل عمليات تكامل HubSpot متاح

من رعاية العملاء المحتملين إلى توفير خدمة عملاء من الدرجة الأولى، تعد أمثلة تكامل برامج HubSpot مكانًا رائعًا للبدء في الإلهام.

أفضل ميزات HubSpot

يقدم مجموعة من خدمات التسويق والمبيعات و برامج الخدمات التي تتكامل جميعها

منصة إدارة علاقات العملاء التي تحظى بتقدير كبير وتتكامل مع بقية المكدس التقني الخاص بك

إنشاء عمليات سير عمل قوية ومؤتمتة لتكامل النظام بالكامل

قيود HubSpot

يمكن أن تتصاعد التكلفة كلما احتجت إلى المزيد من الميزات أو زادت قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

بينما يقوم HubSpot بالكثير، تفتقر بعض المجالات إلى العمق الموجود في المنصات المخصصة

تسعير HubSpot

قم بزيارة صفحة تسعير HubSpot لمزيد من المعلومات

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. ماركيتو

أفضل برنامج تكامل تسويق

عبر ماركتو كجزء من عائلة Adobe، يعد Marketo شهادة على التسويق عالي الجودة برنامج الأتمتة ببيانات دقيقة

تتجاوز قدراته القوية تسهيل عمليات التسويق الرقمي. فهو يمهد الطريق للتكامل السلس مع منتجات Adobe الأخرى والعديد من تطبيقات الجهات الخارجية.

إنها ليست مجرد أداة تسويقية - إنها منصة متكاملة لإشراك العملاء المخصصين على نطاق واسع.

أفضل ميزات Marketo

أتمتة مهام التسويق وسير العمل وقياسها

إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبعها بسهولة

يتكامل مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء ونظام إدارة المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي الشائعة

قيود Marketo

يستغرق بعض الوقت لإتقانها بسبب اتساع نطاق ميزاتها

أكثر تكلفة مقارنةً بأدوات أتمتة التسويق الأخرى

تسعير #### Marketo

اتصل ب Adobe لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Marketo

G2 : 4.1/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. جيتربيت

أفضل عمليات تكامل API

عبر جيتربيت إذا كنت تبحث عن أداة تتناسب مع عملك، فابحث عن JitterBit. وباعتبارها منصة تكامل ديناميكية كخدمة (iPaaS)، تعمل JitterBit على دمج تطبيقات SaaS (البرمجيات كخدمة) والتطبيقات المحلية والسحابية معًا، مما يؤدي إلى إنشاء تدفقات عمل مؤتمتة قوية.

وسواء كانت مشروعاتك بسيطة أو معقدة، فإن قابلية JitterBit للتطوير جاهزة للتطور مع احتياجاتك، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات JitterBit

بسرعة وأمان ربط تطبيقات SaaS والتطبيقات المحلية والتطبيقات السحابية يوفر إمكانات قوية في الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والأتمتة

ينمو مع مؤسستك، من المشاريع البسيطة إلى عمليات التكامل المعقدة

قيود JitterBit

قد تكون مبالغة لاحتياجات التكامل البسيطة

قد تتطلب بعض عمليات التكامل معرفة الترميز

تسعير JitterBit

اتصل ب JitterBit لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات JitterBit

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. إنتيغرومات

أفضل عمليات تكامل API

عبر إنتيغرومات انغمس في عالم من التكامل المرئي مع Integromat (يُطلق عليه الآن اسم Make). تدعم هذه الأداة الفريدة من نوعها أكثر من 500 تطبيق وخدمة، مما يتيح لك إنشاء عمليات سير عمل معقدة بطريقة بسيطة وجذابة بصريًا.

تضمن مشغلاتها في الوقت الفعلي استجابات فورية للأحداث، دون ترك أي مجال للتأخير.

وعلى الرغم من أن واجهته القوية قد تتطلب منحنى تعليمي، إلا أنه يعدك بمستوى من التخصيص يرتقي بعمليات أعمالك.

Integromat أفضل الميزات

يوفر أداة إنشاء مرئية لإنشاء مهام سير عمل معقدة

يمكن دمج الآلاف من التطبيقات والخدمات

الاستجابة للأحداث فور وقوعها باستخدام المشغلات في الوقت الفعلي

قيود Integromat

تتطلب الواجهة المرئية، رغم قوتها، بعض التعلم

تقدم الباقة المجانية ميزات وعمليات تكامل محدودة

تسعير باقة Integromat

مجانًا

الأساسية : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا محترف : 16 دولارًا شهريًا

: 16 دولارًا شهريًا الفرق: 29$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Integromat #### تقييمات ومراجعات Integromat

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) إدماج Integrate Integromat مع ClickUp !

7. سيليجو

الأفضل لعمليات تكامل التجارة الإلكترونية

عبر سيليجو يرحب بك عالم حلول iPaaS القوية مع Celigo. عمليات التكامل المبنية مسبقًا جاهزة لتقليل وقت الإعداد بغض النظر عن سيناريوهات التكامل التي تواجهها.

يُعد Celigo حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير يتطور مع أعمالك.

وعلى الرغم من أنه سهل الاستخدام، إلا أن امتلاكك لبعض المعرفة التقنية يمكن أن يعزز تجربتك ويتيح لك الاستفادة من إمكاناته الكاملة.

أفضل ميزات Celigo

يوفر إمكانات iPaaS قوية لعمليات التكامل المعقدة على مستوى المؤسسة

يأتي مزوداً بالعديد من عمليات التكامل المبنية مسبقاً، مما يقلل من وقت الإعداد

تتكيف مع الاحتياجات المتزايدة لأعمالك التجارية

قيود سيليجو

على الرغم من أنه سهل الاستخدام، إلا أن بعض المعرفة التقنية مفيدة في الإعداد

على الرغم من أنه يوفر عمليات تكامل مبنية مسبقًا، إلا أن النطاق يمكن أن يكون أوسع

تسعير سيليجو

اتصل بـ Celigo لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيليجو #### تقييمات ومراجعات سيليجو

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. سيكلر

الأفضل لعمليات تكامل التجارة الإلكترونية

عبر سيكلر يتبع Cyclr نهجًا سهل الاستخدام لإنشاء عمليات التكامل وإدارتها. فواجهة السحب والإفلات ومكتبة من الروابط المبنية مسبقًا للتطبيقات الشائعة تجعل تجربة التكامل سلسة.

إلى جانب التحليلات المتعمقة، لا يقتصر Cyclr على إجراء الاتصالات فحسب، بل يتعلق بتحسين سير العمل لتحقيق أعلى أداء.

أفضل ميزات Cyclr

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء عمليات التكامل وإدارتها

يقدم مكتبة من الروابط المبنية مسبقًا للتطبيقات والخدمات الشائعة

يوفر تحليلات متعمقة لتتبع عمليات سير العمل وتحسينها

قيود Cyclr:

على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أنه قد يفتقر إلى العمق في السيناريوهات الأكثر تعقيدًا

قد يكون السعر مرتفعاً بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير Cyclr

بدء التشغيل: 999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا النمو: 1,899 دولارًا شهريًا

1,899 دولارًا شهريًا النطاق: اتصل بسايكلر لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سايكلر

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. IFTTT

الأفضل للتكاملات القائمة على المشغل

عبر IFTTT تبسيط الأتمتة هو جوهر IFTTT (إذا كان هذا، ثم ذلك).

تتيح لك هذه الأداة الفريدة إنشاء عمليات سير عمل تلقائية بسيطة، تُعرف باسم "التطبيقات الصغيرة"، عبر أكثر من 600 تطبيق وجهاز وخدمة.

وعلى الرغم من أن بساطتها تُعد نعمة للمبتدئين، إلا أنها أيضًا نقطة انطلاق محتملة لأتمتة الأعمال الأكثر تعقيدًا.

أفضل ميزات IFTTT

إنشاء مهام سير عمل بسيطة ومؤتمتة تُعرف باسم "التطبيقات الصغيرة"

يدعم أكثر من 800 تطبيق وجهاز وخدمة

سهل الاستخدام مع منحنى تعليمي منخفض

قيود IFTTT

على الرغم من أنه ممتاز للأتمتة البسيطة، إلا أنه ليس مصممًا لسير العمل المعقد في الأعمال

أنت بحاجة إلى خطة مدفوعة لاستخدام أكثر من ثلاثة تطبيقات صغيرة

أسعار IFTTT

مجاني

محترف 2.50 دولار في الشهر

2.50 دولار في الشهر محترف: 5 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات IFTTT

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. SureTriggers

الأفضل للتكاملات القائمة على المشغلات

عبر المشغلات المؤكدة تعرّف على SureTriggers، وهي أداة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي بين تطبيقاتك المفضلة. فهو يجمع بين التطبيقات والأدوات الشائعة تحت سقف واحد مع واجهة سهلة الاستخدام مثالية لمن لديهم الحد الأدنى من المعرفة التقنية.

على الرغم من حداثة ظهوره على الساحة، إلا أن SureTriggers يبشر بالخير كبرنامج تكامل يجعل عملياتك التجارية سلسة وفعالة.

أفضل ميزات SureTriggers

يسمح بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي بين التطبيقات

يوفر دعم التكامل للتطبيقات والأدوات الشائعة

يوفر واجهة سهلة الاستخدام، تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية

قيود SureTriggers

قد تتطلب عمليات التكامل الأكثر تعقيداً أدوات بديلة

كوافد جديد، فإن دعمه وموارده التعليمية ليست شاملة

أسعار SureTriggers

مجاني أثناء الاختبار التجريبي

تقييمات ومراجعات SureTriggers #### تقييمات ومراجعات SureTriggers

G2 : 4.5/5 (أكثر من 3 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 3 تقييمات) Capterra: غير متاح

ابحث عن أفضل برنامج تكامل لفريقك

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو شركة متنامية أو مؤسسة كبيرة، فهناك أداة تكامل جاهزة لمزامنة أنظمتك وتبسيط عملياتك وتنفيذ حيل الإنتاجية .

ولكن تذكر أن أفضل برنامج تكامل هو البرنامج الذي يناسب احتياجات عملك الخاصة وخطط النمو الخاصة بك. وإذا كنت تبحث عن أداة تقدم مزيجًا مثاليًا من سهولة الاستخدام والوظائف وقدرات التكامل القوية، فإن ClickUp يمثل خيارًا رائعًا.

كما رأيت، فإن ClickUp يتألق بين أفضل المتنافسين باعتباره من أفضل برامج التكامل برنامج إدارة المشاريع ومنصة تكامل قوية. باستخدام ClickUp، يمكنك ربط أدواتك المفضلة بسلاسة، مما يجعل كل شيء تحت مظلة واحدة سهلة الإدارة.

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