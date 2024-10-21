أفضل 15 تطبيقًا لسير العمل لتحسين إدارة مشروعك (مجانًا &؛ مدفوع)

اركض معي هنا - سنبدأ بتمرين. 🏋🏻‍♀️

اكتب جميع تطبيقات سير العمل التي تستخدمها - من مزود البريد الإلكتروني الخاص بك إلى جداول البيانات إلى إدارة علاقات العملاء الخاصة بك أو المكدس التقني

الآن، هل يمكنك تدوين جميع الأدوات التي يستخدمها مدير مشروعك؟ ماذا عن 2-3 زملاء آخرين؟

إذا نفدت المساحة في صفحتك الأولى، فمن المحتمل أنك رأيت المشكلة. هناك الكثير من تطبيقات سير العمل المتوفرة، وما يزيد الطين بلة أن الكثير من الأدوات الموجودة في قائمتك ربما تقوم بنفس الشيء. 👀

إذا كان هذا ينطبق على حالتك، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية إدارة سير عملك .

فقط لأنك ترى تطبيقًا جديدًا لسير العمل لا يعني بالضرورة أنك مضطر للحصول عليه. . بدلاً من التنقل بين الأدوات، ابدأ في البحث عن طرق لربط النقاط.

بمعنى آخر، ابحث عن تطبيق إدارة سير عمل متكامل وقوي وشامل. 🤓

ما هو تطبيق إدارة سير العمل؟

تطبيق إدارة سير العمل هو أداة برمجية تساعد الأفراد أو الفرق على تخطيط وتنظيم وتبسيط إجراءات عملهم. ويتضمن عادةً ميزات مثل تتبع المهام وإدارة المشاريع وأدوات التعاون, أتمتة المستندات وإعداد التقارير

وعلى الرغم من عدم وجود تطبيق سحري واحد لحل كل شيء، إلا أن بعض الأدوات تساعدك على الاقتراب من ذلك!

دعنا نتفحص ونقارن بين التطبيقات الرئيسية لإدارة سير العمل عبر الإنترنت حتى تبدأ في استخدام أفضل الأدوات لتحسين عملياتك الفريدة.

مكافأة:_ أمثلة على سير العمل وحالات الاستخدام !

## كيفية اختيار أفضل تطبيق لإدارة سير العمل

إليك قائمة مراجعة معتمدة من ClickUp لكيفية إعداد نفسك للنجاح عند إدارة سير عملك:

1. اكتب سير عملك

هل تتذكر ذلك التمرين من بداية هذا المنشور؟ مفاجأة! أنت بالفعل في منتصف الطريق لإنهاء هذه المهمة الصغيرة.

الحصول على مشروعك تحت السيطرة يبدأ هنا قم بتوثيق عملك بلغة مباشرة ومباشرة. اجعلها واضحة ومباشرة لإزالة أي مجال للخطأ أو سوء التفسير عندما يطلع عليها أعضاء الفريق الجدد بمفردهم!

اقتراحنا؟

ارسمها! إذا كنت متعلم بصري -كما هو حال الكثير منا- اعرض سير عملك بدلاً من أن تخبرنا. وإذا كنت تتطلع إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، تحقق من اللوحات البيضاء الجديدة كلياً من ClickUp لجلب رسوماتك مخططات سير العمل والعمليات إلى الحياة 🎨

شارك هذا المستند مع فريقك للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة وفتح تدفق التواصل لأولئك الذين ربما يقومون بالأمور بشكل مختلف. 💜

بعض التفاصيل المهمة التي يجب تذكرها هي

👉 ما هي المهام المعنية؟

👉 من المسؤول عن كل مهمة؟ لا تنسى ذكر كل شخص في المهمة.

👉 حدد المواعيد النهائية الرئيسية و المسار الحرج 👉 هل تستخدم أي قوالب سير العمل ?

2. تحديد العلاقات والتبعيات والعوائق

دعنا نتعمق أكثر

لقد حددت مهامك، وحددت تواريخ الاستحقاق، وقسمت عمل الفريق على كل عضو من أعضاء الفريق. ولكن ما هي العلاقات بين هذه المهام؟

لا يمكنك البدء في كل مهمة في وقت واحد، ولكن من خلال تحديد العلاقات والتبعيات والعوائق بين عناصر العمل الخاصة بك، يمكنك الحصول على مزيد من التحديد حول موعد بدء كل مرحلة وانتهائها.

3. استعد لإجراء التحديثات وكن مستعدًا لإجراء تحديثات وكن مستعدًا للتمحور

ما يميز إدارة سير العمل هو أنها لا تنتهي أبدًا. ستكون هناك دائمًا طرق جديدة لتحسين عملياتك للحفاظ على سير فريقك كآلة تعمل بشكل جيد.

من خلال منظور جديد أو بعض الإدراك المتأخر، قد ترى فرصًا جديدة فاتتك من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، لقد وصلت إلى الجزء المثير! لقد أنجزت العمل الشاق، وحان الوقت الآن لتوصيل عملياتك وتشغيلها في الأداة التي تختارها لمواصلة بناء سير عمل أفضل.

أفضل 15 تطبيقاً لسير العمل لفريقك في عام 2024

1. ClickUp

تنظيم مشروعك بسهولة ضمن التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp، ثم تخصيص كيفية تصور عملك من بين أكثر من 15 طريقة عرض

كواحد من أكثر تطبيقات سير العمل المتاحة مرونة, ClickUp يعزز إنتاجيتك ويتوسع معك أثناء نموك. فهو يوفر طرقًا متعددة لتصور عملك - بغض النظر عن عرض ClickUp View التي تستخدمها - مع عرض القائمة، واللوحة، والمربع، والتقويم، وعرض جانت، والمزيد.

قم بإنشاء مشاريع لكل من مهام سير العمل الخاصة بك، ثم قم بإنشاء وتعيين المهام ذات الصلة للأشخاص في فريقك. حتى أنه يحتوي على وظائف تعيينات متعددة أيضًا! لذا يمكنك تعيين عدة أعضاء لأي مهمة واحدة ولا تقتصر على مهمة واحدة لكل شخص. تحدث عن التعاون والشفافية. 😍

ميزات ClickUp الرئيسية لإدارة سير العمل

قوائم المراجعة: إنشاء قائمة بالعناصر التي يجب مراجعتها قبل اكتمال العملية

المهام الفرعية: إنشاء مهمة أخرى للمتابعة أو للإضافة إلى المهمة الرئيسية

الحالات المخصصة : تخصيص سير العمل الخاص بك مع الحالات لتناسب كل مشروع على حدة

عمليات التكامل: إدارة مهام سير عمل Git والتعاون فيها، ومزامنة تتبع الوقت مع Harvest، وإرسال المهام من وإلى Slack. وهذه ليست الوحيدة!

المهام المتكررة : التسبب في تكرار المهام المهمة تلقائيًا على فترات زمنية محددة

شريط أدوات تعدد المهام: حدد مهام متعددة أو مجموعات من المهام بسهولة وقم بإجراء التغييرات التي تريدها بنقرة واحدة

السحب والإفلات : سحب وإسقاط المهام بغض النظر عن مكان وجودها في ClickUp - عرض اللوحة أو القائمة أو الصندوق

المفضلة : إنشاء الشريط الجانبي المخصص الخاص بك ليشمل الفرز والتصفية وحتى طريقة العرض المفضلة لديك

موبايل التطبيق متاح على نظام iOS وأجهزة الأندرويد

القوالب: استخدم قوالب سير عمل ClickUp المصممة مسبقًا لتخطيط سير عمل فريقك. قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp هو قالب سير عمل رائع سهل الاستخدام للمبتدئين للبدء به!

تصور سير العمل الخاص بك في مخطط مرن باستخدام قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp

✅ انقر فوق المحترفين

أطنان من عمليات التكامل لتحسين عملياتك

قدرات أتمتة متقدمة بما في ذلك أكثر من 50 عملية أتمتة معدة مسبقًا لتعزيز مخرجاتك

اخترمن مكتبة ClickUp المتنامية أو قم بإنشاء قالب خاص بك لتكرار سير عملك في المشاريع المستقبلية

❌ ❌ ❌ سلبيات ClickUp

مع وجود العديد من الميزات والطرق لتخصيص سير عملك، قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد

قد تكون قدرته على تخصيص النظام الأساسي وتخصيصه غير مقيدة للغاية بالنسبة للبعض ممن يبحثون عن الأساسيات

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : الأفضل للاستخدام الشخصي

: الأفضل للاستخدام الشخصي خطة غير محدودة : الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهريًا)

: الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهريًا) خطة الأعمال : الأفضل للفرق متوسطة الحجم أو متعددة الفرق (12 دولارًا/عضو شهريًا)

: الأفضل للفرق متوسطة الحجم أو متعددة الفرق (12 دولارًا/عضو شهريًا) خطة المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

لماذا العملاء 💜 ClickUp

"لقد تمكنت بنجاح من استبدال 5 تطبيقات أخرى والاستمتاع بتوفير كبير في التكاليف بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى لاستخدام أداة واحدة لإدارة شركتي بالكامل. أجد نفسي أذهب غريزيًا إلى ClickUp عندما أحتاج إلى إدارة المهام والمشاريع، فهي الأداة الوحيدة التي أفتحها في نافذة مكبرة طوال اليوم أثناء العمل." - أليك س. على كابيترا

G2: 4.7/5 (4,260+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,740+ تقييم)

2. تريلو

عبر Trello تريلو معروف ب لوحات كانبان : طريقة سهلة لرؤية المهام وحالات المهام الحالية. هذا أمر منطقي جدًا لإدارة سير العمل، حيث يمكنك نقل مهمة من حالة إلى أخرى مثل "قيد التنفيذ" أو "تم"

يقيدك Trello في نظام عرض اللوحة، لكنه يوفر الاتساق عبر فريقك.

مقارنة

_/مرجع/ مدونة؟ ص=65397 Jira مقابل Trello* Jira مقابل Trello %/%href/_

!

ميزات Trello الرئيسية لإدارة سير العمل

العلامات والتسميات

وظيفة السحب والإفلات

مخططات التقدم

التذكيرات وتواريخ الاستحقاق

عرض لوحة كانبان

الحالات مع اللوحات

عمليات التكامل

✅ إيجابيات Trello Trello

سهولة تحديد الاختناقات وحالات المهام باستخدام لوحات كانبان

أطنان من حالات استخدام لوحات Trello سواء كنت تعمل في المبيعات، أو في عمليات الأشخاص، أو العمل الحر، أو تطوير البرمجيات

سهولة التواصل عبر بطاقات Trello

❌ ❌ ❌ 🌹سلبيات Trello

مساحة محدودة مخصصة لتدوين الملاحظات

يفتقر إلى أداة تعقب الوقت الأصلية

خطة مجانية محدودة وخطط مدفوعة باهظة الثمن

تسعير #### تسعير Trello

يقدم Trello خطة مجانية مع خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Trello

G2: 4.4/4 (أكثر من 12,640 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20,890 تقييم)

هل تفكر في التحول عن Trello؟ قارن Trello بأفضل بديل له أولاً.

3. أسانا

_عبر أسانا أسانا سهل الاستخدام وسيساعدك في إدارة سير عملك. كتطبيق لسير العمل, أسانا يبسط سير العمل ويساعد في إدارة المهام، ويختصر إدارة المشاريع إلى أبسط شروطها.

وهو يفتقر إلى وظائف إدارة المشاريع الأساسية - مثل مخطط جانت -لكنه سيظل بمثابة محور مركزي لعملك. مقارنة أسانا مقابل كليك أب !

ميزات أسانا الرئيسية لإدارة سير العمل

مساحات العمل

موجز النشاط والإشعارات

مرفقات لإدارة الملفات

طرق عرض متعددة

أذونات المشروع

حقول مخصصة

✅ إيجابيات أسانا

جذاب بصريًا وسهل الاستخدام

نقل المهام وتعيينها بسرعة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

رائع لتنظيم المهام البسيطة

❌ ❌ سلبيات أسانا

قدرات محدودة لإدارة المهام مما قد يجعل من الصعب التعاون مع الفريق

خطة مجانية محدودة والخطط المدفوعة يمكن أن تكون باهظة الثمن حتى بالنسبة للفرق الصغيرة

مرونة أقل في طرق العرض والميزات وأولويات المهام وتنظيم المهام

تسعير #### تسعير أسانا

تقدم Asana خطتها الأساسية دون أي تكلفة، مع خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,210 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10,720 تقييم)

تحقق من

_/مرجع/ /مدونة؟ p=23489 أفضل بدائل أسانا *%/%href/_

!

4. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت

Lucidchart عبارة عن منصة تخطيطية شاملة تساعدك على التفكير في كل مرحلة من مراحل مشروعك ورسم خريطة لها.

إنها مثالية للمخططات الانسيابية، ومواصفات المنتج، أو المخططات التنظيمية . فهو ينشئ التسلسل القيادي ثم يضع أي عوامل طارئة بطريقة متماسكة. يمكنك بعد ذلك مشاركة المخططات عبر المؤسسة أو الفريق لمساعدة الجميع على رؤية ما يجب أن يحدث بعد ذلك بالضبط.

راجع هذا الدليل على أفضل تطبيقات التنظيم !

تمنحك ميزاته المتقدمة قدرات الذكاء الاصطناعي و تكامل Visio .

ميزات لوسيدشارت الرئيسية لإدارة سير العمل

إنشاء وتحرير الأشكال لمخططات سير العمل والعمليات

إخفاء الطبقات داخل المخططات

الاستيراد من أدوات مشابهة

الرسم التخطيطي الآلي

ملاحظات للتعليق/التعاون

✅ إيجابيات لوسيدشارت

منصة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من أي جهاز

تتكامل مع منصات الإنتاجية مثل تطبيقات Google وWorkpace وSlack

استيراد البيانات من تطبيقات رائعة أخرى مثل Excel، وZapier، وSalesforce

❌ ❌ لوسيدتشارت سلبيات

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

ميزات محدودة متضمنة في الباقة الأساسية

واجهة عفا عليها الزمن

تحقق من هذه بدائل Lucidchart #### تسعير لوسيدتشارت ####

يقدم Lucidchart خطة مجانية مع خطط مدفوعة تبدأ من 7.95 دولارًا أمريكيًا للمستخدمين الأفراد أو 9 دولارات أمريكية للمستخدمين لخطط الفريق.

تقييمات عملاء Lucidchart

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,410 تقييم)

مقارنة

_/مرجع/ مدونة؟ ص=43367 لوسيدتشارت إلى ميرو %/%href/_

!

الأفضل لعمليات إدارة سير العمل

بمجرد تصميم الخريطة الخاصة بك، ستحتاج إلى طريقة لتتبع كل التفاصيل ومتابعة ما يحدث.

ستساعدك هذه الأدوات على رسم خريطة لتقدمك بمجرد تنفيذ العملية.

5. فلويكس

عبر فلويكس

إذا كنت تبحث عن سير العمل الإدارة في البناء أو شركات التصنيع، قد يكون Fluix هو الأداة المناسبة.

تمكّنك تدفقات العمل متعددة الأغراض من أتمتة أي عملية تقريبًا: الفحص الميداني، الصحة والسلامة والبيئة، توزيع محادثات صندوق الأدوات, تدريب الموظفين والمزيد. يمكنك إنشاء نموذج في محرر النماذج المدمج أو تحديده من مكتبة التطبيق، وتعيين مهمة للأطراف المسؤولة، وتعيين تاريخ الاستحقاق، ومراقبة تقدم المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، كل هذه الميزات متاحة دون اتصال بالإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية للفرق التي تعمل في المناطق النائية دون اتصال منتظم بالإنترنت.

علاوة على ذلك، تسمح لك إمكانيات إعداد التقارير باستخراج البيانات التي تم جمعها باستخدام النماذج وتحليلها للحصول على رؤى وإجراءات أخرى. يمكنك أيضًا دمج حساب Fluix الخاص بك مع مختلف سير العمل التحليلي الأدوات ومزامنة بياناتك بين منصات متعددة.

ميزات Fluix الرئيسية لإدارة سير العمل

تعيين المهام

منشئ النماذج

نماذج PDF ونماذج الويب المحمولة

توزيع المستندات

التوقيع الإلكتروني

العمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قوالب الإنشاء

✅ إيجابيات فلويكس

منحنى تعليمي صغير وإعداد سهل

سير عمل مصمم لأجهزة الآيباد

ميزات التخزين السحابي والتكامل

❌ ❌ سلبيات فلويكس

يمكن أن تكون مهام سير العمل المصممة لجهاز الآيباد محدودة

الافتقار إلى دعم التعاون مثل مشاركة المستندات

تسعير #### فلويكس

لا يقدم Fluix خطة مجانية. يبدأ سعر Fluix من 30 دولاراً لكل مستخدم شهرياً مع عشرة مستخدمين. من هناك، يختلف السعر اعتماداً على عدد المستخدمين والوظائف الإضافية التي تبدأ من 5 دولارات إضافية/مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Fluix

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. شارع العملية

عبر Process Street

القوالب والمزيد من القوالب.

تكمن قوة Process Street في نهجها القائم على القوالب في العمليات. قم بإدراج كل عملية من عملياتك في قائمة مرجعية ثم احفظها واستخدمها في مناطق عمل متعددة.

هذا أمر رائع إذا كنت بحاجة إلى إدارة عناصر الإغلاق لمناوبة عمل، أو عناصر الصيانة في طابق الإنتاج، أو أي عناصر يجب القيام بها في اللحظة الأخيرة قبل شحن منتج إلى أحد البائعين. حتى استخدامه في الموارد البشرية قبل تأهيل موظف جديد أو إجراء مقابلة مع عميل محتمل

الميزة الشائعة هي منطقها الشرطي الذي يقوم بإعداد سيناريوهات مختلفة لقوائم المراجعة والقوالب الخاصة بك. وهذا يمنح فريقك التوجيه حتى في منتصف الخيارات المتعددة.

ميزات Process Street الرئيسية لإدارة سير العمل

إنشاء مستندات الإجراءات بسرعة

التكامل مع 1000 تطبيق من تطبيقات الويب

تعيين عناصر قائمة التحقق

إنشاء النماذج

تعيين تواريخ الاستحقاق

المنطق الشرطي في مهام سير العمل

#### ✅ عملية شارع المحترفين

واجهة مستخدم بسيطة

إمكانية إنشاء مستندات منظمة بسهولة

إمكانية إضافة ملفات الصوت والفيديو إلى المستندات

تتبع النشاط اليومي بسهولة من خلال موجز النشاط

❌ ❌ سلبيات عملية الشارع

لا توجد نسخة غير متصلة بالإنترنت

لا يقدم تطبيقات سطح المكتب

يفتقر إلى دعم الأولوية مع الباقة الأساسية

تسعير شارع المعالجة

تقدم Process Street خطة مجانية للمستخدمين الأفراد، وتبلغ تكلفة خطط المساعدة 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Process Street Street

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

تحقق من هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ p=119050 بدائل شارع المعالجة *%/%href/_

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7. تاليفي

عبر تاليفي

إذا كنت تفضل قوائم المراجعة الخاصة بك في لوحة أو طريقة عرض البطاقات، فقد يكون Tallyfy خيارًا جيدًا للتفكير في العمليات. وضعه هو Blueprint، وهي كلمة منمقة للقالب.

قم بإعداد العمليات، وأضف أي معلومات إلى البطاقة ذات الصلة، ثم قم بتعيينها. يمكنك أيضًا الحصول على تحديثات التقدم المحرز في كل بطاقة وما تم إنجازه من عمل تجاه هذا العنصر.

يحصل المديرون على رؤية شاملة لما قام به كل موظف لإدارة المخاطر أو المشكلات بشكل أفضل.

ميزات Tallyfy الرئيسية لإدارة سير العمل

نماذج للمشاريع الجديدة

التتبع في الوقت الحقيقي

المنطق الشرطي والتفرع الشرطي

واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب

التعليق

الإبلاغ عن المشكلات

✅ إيجابيات تاليفي

تنظيم البيانات باستخدام حقول النماذج المنظمة

إخفاء المهام بسهولة

تقسيم الدردشات باستخدام ميزة "الإبلاغ عن مشكلة"

❌ ❌ تاليفي سلبيات

التخصيص المحدود

واجهة مستخدم عفا عليها الزمن قد يكون من الصعب التنقل فيها

لا توجد قوالب معدة مسبقاً

تسعير تاليفي

تبدأ باقات Tallyfy من 5 دولارات/مستخدم شهرياً وتصل إلى 30 دولاراً شهرياً للتطبيقات الإضافية بخلاف المستندات. لا تقدم باقة مجانية، ولكنها تقدم سعرًا مخفضًا قليلًا للدفع سنويًا.

تقييمات عملاء Tallyfy

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

الأفضل لأتمتة سير العمل

أنشئ مهام سير عمل فورية بين الأدوات التي تستخدمها أكثر من غيرها، مثل إضافة رسائل بريد إلكتروني مميّزة بنجمة إلى جدول بيانات Google أو بدء إرسال بريد إلكتروني إلى مشرفك بمجرد اكتمال مهمة موكلة إليك.

تمنحك هذه الأدوات القدرة على الجمع بين مئات من أدوات الإنتاجية معًا لجعل حياتك أسهل.

8. زابير

عبر Zapier

يقوم Zapier بالتنسيق بين الأدوات المختلفة، بهذه البساطة.

إنه يجعل من السهل البدء ولديه عدد كبير من التركيبات - أكثر مما تتخيل.

يمكنك توصيل أداة التواصل إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، أو نقل معلومات النموذج إلى برنامج إدارة المشاريع (مثل ClickUp!). أي شيء تريد أتمتة أي شيء تريد أتمتته، من المحتمل أن يكون Zapier قد وجد طريقة للقيام بذلك.

تم تسمية ClickUp كواحد من تطبيقات Zapier الأسرع نموًا في Zapier ويمكنك الاطلاع على كل ما يمكنك القيام به مع ClickUp و Zapier هنا. في الخطط الأكبر، يمكنك تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات لضمان تنفيذ عملياتك.

ميزات Zapier الرئيسية لإدارة سير العمل

تعيين المشغلات من أي تطبيق يدعمه Zapier

تسجيل الدخول إلى تطبيقات الويب الخاصة بك وأتمتة المهام

آلاف الأدوات المتاحة

المنطق الشرطي

متعدد الخطوات

✅ إيجابيات زابير

العديد من قوالب سير العمل الآلية (راجع هذا سير عمل تصميم الويب دليل)

الاحتفاظ بقائمة جارية لسجل الأتمتة

يمكن أتمتة مهام متعددة بمشغّل واحد

❌ ❌ ❌ ● سلبيات زابير

يمكن أن تكون باهظة الثمن

منحنى التعلُّم إذا لم يكن هناك اتصال مُعد مسبقاً بين تطبيقين

أسعار زابير

يقدم Zapier خطة مجانية وخيارات خطط مدفوعة متعددة تبدأ من 29.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم يتم دفعها شهريًا.

Zapier تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

_تحقق من هذه

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9. IFTTT

عبر IFTTT

اختصار لـ إذا كان هذا ثم ذاك، IFTTT هو حل للفرق التي تتطلع إلى ربط وأتمتة عملها المنتشر عبر أجهزة أو خدمات أو تطبيقات متعددة. وهو يسمح لك بتخصيص عمليات التكامل والتحكم فيها من خلال المشغلات والإجراءات لإنشاء عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية.

ميزات IFTTT الرئيسية لإدارة سير العمل

أطنان من الأتمتة

قوالب الأتمتة المسماة "Applets"

ميزات التخصيص

العديد من عمليات التكامل

✅ إيجابيات IFTTT

يمكن أتمتة العمليات لأكثر من 700 خدمة بما في ذلك التعليم أو البريد الإلكتروني أو حتى التحقق من الطقس

مكتبة واسعة من عمليات الأتمتة التي أنشأها مستخدمو IFTTT الآخرون ليستخدمها أي شخص

رائع لأتمتة المهام المتكررة التي تجعل الحياة أسهل

❌ ❌ سلبيات IFTTT

يمكن لبعض التطبيقات تنفيذ الأتمتة التي يوفرها IFTTT بالفعل

صعب الاستخدام على أندرويد

هناك القليل من المنحنى التعليمي للتنقل بين لغة IFTTT وصياغتها

صعوبة إنشاء عمليات سير عمل آلية للإجراءات أو المهام المعقدة

تسعير IFTTT

يقدم IFTTT خطة مجانية مع خطتين مدفوعتين إضافيتين مدفوعتين تبدأ من 8 دولارات شهريًا.

تقييمات عملاء IFTTT

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

تحقق من هذه

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10. اصنع

عبر Make

كان يُعرف سابقًا باسم Integromat، يُعدّ Make اختصارًا رائعًا. مثل Zapier، يربط Make التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها. يمنحك Make معلومات وبيانات أكثر تفصيلاً من Zapier ويربط المزيد من التطبيقات التي يحركها المطورون.

تمامًا مثل Excel، يمكنك أيضًا تجنيد وظائف لمساعدتك في التنقل وبدء سير عملك.

ميزات Make الرئيسية لإدارة سير العمل

معلومات عملية مفصلة

وظائف بحث محسّنة

استرجاع البيانات المتقدمة

موجهات لعمليات متعددة

آلاف العمليات كل شهر

✅ جعل الايجابيات

سهولة توصيل التطبيقات بسحب وإسقاط بسيط

أتمتة قوية بدون تعليمات برمجية أو معرفة برمجية

يدعم العديد من حالات الاستخدام بما في ذلك المبيعات التسويق والمالية والموارد البشرية والمزيد

يتصل ببرامج سير العمل الشائعة، مثل CRM وأدوات التسويق ❌ ❌ جعل السلبيات

يمكن أن يكون صعبًا إذا لم تكن متمرسًا في المجال التقني

قد تكون البرامج التعليمية صعبة المتابعة

منحنى تعلم حاد

تسعير #### جعل التسعير

يقدم تطبيق Make خطة مجانية وعدة خطط مدفوعة تبدأ من 10.59 دولارًا شهريًا.

جعل تقييمات العملاء

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 230 تقييم)

11. بايبفي

عبر Pipefy

يوفر Pipefy عمليات تكامل، ولكنه يقدم أيضًا نماذج في مجالات عمل معينة، مثل المبيعات أو تأهيل العملاء أو التوظيف.

تعمل هذه القوالب على تبسيط قائمة التحقق من العمليات الخاصة بك وتمنحك قوالب مذهلة معدة مسبقًا لإنهاء عملك حقًا.

يساعدك نظام بطاقات Pipefy على إنشاء مهام آلية وربطها بالإجراءات الصحيحة ثم الجلوس وانتظار إنجاز العمل. سيتم إعلامك بمجرد إنجازه.

إنها طريقة رائعة لإعداد عملياتك الآلية ثم مشاهدتها أثناء العمل.

ميزات Pipefy الرئيسية لإدارة سير العمل

اتصالات بأكثر من 500 تطبيق

قوالب العمليات

قاعدة بيانات الشركة الآمنة للإجراءات

المنطق الشرطي

✅ إيجابيات Pipefy

تقارير مفصلة لتتبع حالات المشاريع

ربط العمليات المختلفة في المنصة

بوابات الخدمات لإدارة المستندات والسياسات ونماذج الطلبات

تكاملات أصلية مع Slack وGitHub وBitBucket وGoogle Hangouts

❌ ❌ سلبيات بايبفي

خيارات تخصيص محدودة مع الباقة المجانية

لا توجد تعليقات مخصصة

وظائف محدودة للهاتف المحمول

تفتقر إلى ميزات تتبع الفريق الرئيسية

تسعير #### تسعير Pipefy

يقدم Pipefy خطة مجانية للمستخدمين الأفراد والفرق الصغيرة، مع خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Pipefy

G2: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم)

تحقق من هذه

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الأفضل لإدارة المعرفة

قد تحتاج أيضًا إلى موقع مركزي لتخزين كل من مستند العملية الخاص بك وجداول البيانات والعروض التقديمية ومعلومات المنتج.

12. فكرة

عبر Notion

هذا هو الوافد الجديد الذي يكتسب زخماً سريعاً. فقد جعلته ميزات التحرير المضمنة وواجهة المستخدم البسيطة وسهولة استخدامه خيارًا شائعًا. نوتيون هو أكثر لكتابة المستندات وتحريرها، وليس بالضرورة تخزين المرفقات الكبيرة.

يمكنك إنشاء جداول ومستندات والمزيد لبياناتك بسرعة داخل واجهة واحدة مباشرة، مما يزيل نقاط الاحتكاك في أدوات أخرى مثل مايكروسوفت أوفيس أو مستندات جوجل.

الميزات الرئيسية لـ #### ميزات المفكرة الرئيسية لإدارة سير العمل

الملاحظات والمستندات

مساعد الكتابة الخاص بـ Notion AI

قاعدة المعرفة

جدول البيانات وقاعدة البيانات

وظيفة السحب والإفلات

#### ✅ إيجابيات المفهوم

ميزات قوية لتدوين الملاحظات

إنشاء كتل رموز في ملاحظاتك بخيارات تنسيق فريدة من نوعها

الكثير من القوالب

رائعة للتعاون الجماعي

❌ ❌ ❌ سلبيات الملاحظات

واجهة مستخدم معقدة

ميزات محدودة لتتبع الأهداف

لا يوجد تصور للتبعية

قد يكون من الصعب أتمتة العمل

تسعير #### تسعير Notion

تقدم Notion خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهرياً.

تقييمات العملاء #### Notion تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 490+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (590+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل المفهوم !

13. سليت

عبر سلايت

يتمحور Slite بشكل صارم حول الكتابة والتواصل وإنشاء عملياتك. تكمن الصلصة السرية في خيارات القائمة الخاصة به.

تساعد الواجهة الشبيهة بـ Slack منشئي المحتوى على إدارة المستندات ووضع علامات عليها وتصنيفها بسرعة. إنشاء قنوات لأجزاء مختلفة من المعلومات، ثم تنظيم تلك القنوات لتكون أكثر دقة.

يمكن أن توفر واجهة مستخدم Slite توجيهات أكثر من Notion.

ميزات Slite الرئيسية لإدارة سير العمل

تحرير النصوص الغنية

الجداول والتضمين والمرفقات

الكتابة بشكل تعاوني

إنشاء قوائم مراجعة ومعالجة المستندات

سعة تخزين 10 جيجابايت

✅ إيجابيات سليت

سهولة الإعداد

واجهة سهلة الاستخدام

إمكانيات التعاون الجماعي النشط

❌ ❌ سليت سلبيات

عدد محدود من عمليات التكامل

دعم محدود دون اتصال بالإنترنت

لا يوجد فهرسة جوجل

تسعير #### سلايت

يقدم Slite باقة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Slite

G2: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

_تحقق من هذه

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!

الأفضل لاجتماعات سير العمل والتواصل

بغض النظر عن مدى تنظيمك في إدارة سير العمل، فإن التواصل الواضح هو الصمغ الذي يجمع كل شيء معًا! إن عقد الاجتماعات البناءة والتغذية الراجعة والتعاون هو المفتاح لتحسين عملياتك.

14. كاليندلي

عبر Calendly

مع ميزات الجدولة السهلة والألوان الزرقاء الشبيهة بألوان Zoom، فإن Calendly هو ملك لحظات "انتظر، أعتقد أنني استخدمت هذا من قبل".

و TBH، ربما أعجبك حقًا.

يزيل Calendly عناء الذهاب والإياب من جدولة الاجتماعات الافتراضية أو الشخصية. سواء كنت ستجتمع مع شخص واحد فقط أو في مجموعة، يمكنك بسهولة مشاركة رابط مع من هو متاح لديك للسماح لضيوفك بتحديد الوقت.

من هناك، تتم إضافة الحدث إلى تقويمك! هذا كل شيء، بكل بساطة!

ميزات إدارة العمل الرئيسية في Calendly

التذكيرات التلقائية، والمتابعة، ومحفزات التكامل

تفضيلات التوافر وعناصر التحكم

خيارات متعددة لمواقع الاجتماعات الشخصية والافتراضية

تكامل التقويم مع أكثر من 70 تطبيقًا بما في ذلك ClickUp !

#### ✅ إيجابيات التقويم

أضف Calendly مباشرةً إلى موقع الويب أو البريد الإلكتروني الخاص بك لسهولة الجدولة

أتمتة التواصل قبل الاجتماعات وبعدها

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Zoom وZapier

❌ ❌ ️ سلبيات كاليندلي

قد يكون من الصعب على المدعوين التنقل بين عمليات التكامل

لا يعمل بشكل جيد مع بعض إصدارات Outlook

تسعير #### كاليندلي

يقدم Calendly خطة مجانية وعدة خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Calendly

G2: 4.7/5 (1,290+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,010 تقييمات)

تحقق من هذه

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15. سلاك

عبر Slack

نحن نحب سلاك ! بمفهوم مماثل لمفهوم ومقدار من البهجة مثل AIM، سلاك هي منصة مراسلة مرنة ومنظمة تقدم بديلاً أسرع من البريد الإلكتروني.

نظّم فريقك في قنوات للحصول على نقطة اتصال سهلة عبر الأقسام والمكاتب والمناطق الزمنية - حتى الشركات الأخرى.

أطلق العنان لإبداع شركتك قليلاً مع القنوات المصممة لجمع الأشخاص معاً! أنشئ قناة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية والطهاة الهواة والحيوانات الأليفة والمهووسين بحرب النجوم على حد سواء - خاصةً إذا كان غالبية أعضاء شركتك يعملون بشكل غير متزامن أو من المنزل.

تحذير عادل على الرغم من ذلك، يمكن أن تكون القنوات ممتعة للغاية ولكن من السهل أيضاً أن تخرج عن السيطرة. من المحتمل أن تضطر إلى تطهير القنوات مرة واحدة على الأقل في السنة.

نصيحة احترافية: قم بتأجيل إشعارات سلاك الخاصة بك خلال عطلة نهاية الأسبوع وإلا ستسمع *هذا الصوت* حتى في أحلامك.

ميزات إدارة عمل سلاك الرئيسية

مكالمات الصوت والفيديو

أكثر من 2,000 تكامل

منشئ سير العمل للأتمتة

مشاركة الملفات

✅ محترفو سلاك

سهولة المراسلة الفورية ومشاركة الملفات وإمكانية الوصول إليها

أكثر من 2,000 عملية تكامل وأطنان من الأتمتة يمكن أن تجعل سلاك أكثر قوة وفائدة

مكتبة واسعة من الرموز التعبيرية لردود الفعل الإبداعية

البحث عبر جميع محادثات الفريق

❌ ❌ سلاك سلبيات

يجب أن تعتمد على عمليات التكامل لدفع عملك إلى الأمام مع Slack

عدم القدرة على إنشاء قنوات فرعية لإدارة المهام بشكل أفضل

ينقصها بشكل عام إدارة عبء العمل ميزات مثل تحديد الأهداف، وإنشاء المهام وتعيينها، وتتبع التقدم المحرز

تقتصر الحالات على المستخدمين الفرديين، وليس المشاريع

تسعير #### سلاك

يقدم Slack خطة مجانية مع خيارات مدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 29,650 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 21,210 تقييم)

تحقق من هذه

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ClickUp: أفضل تطبيق لسير العمل لفريقك

هل لا تزال لديك تلك القائمة التي أنشأتها في أعلى هذه الصفحة؟

كم عدد تلك الأدوات التي يمكنك ربطها بشكل أكثر فاعلية أو حتى الاستغناء عنها تمامًا باستخدام هذه الأدوات؟

وإليك سؤالاً خادعاً: هل فكرت حتى في تضمين معالجة المستندات/الكلمات أو جداول البيانات؟ هذه أدوات يمكن الاستغناء عنها أيضاً.

أو ماذا عن ملاحظات لاصقة ? هذه بالتأكيد ليست طريقة جيدة لتتبع العمليات التجارية أو الحالات!

من المحتمل أنك تستخدم أدوات أكثر مما تعتقد، وتطبيقات سير العمل هذه هي أفضل طريقة لاستبدالها! شاهد إنتاجيتك تتحسن مع أدوات سير العمل هذه.