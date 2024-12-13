13 أفضل برنامج تخطيط سير العمل لعام 2025

كنت متشككًا عندما اقترح أحد الزملاء لأول مرة استخدام مخطط سير العمل لتخطيط المشاريع. فقد بدا الأمر معقدًا بشكل مفرط - مثل محاولة كتابة الحرب والسلام في برنامج Excel. هل يمكن أن توفر الأشكال البسيطة حقًا وضوحًا لإدارة سير عمل الفريق بأكمله؟

ولكن عندما بدأت في استكشافها، أدركت مدى قوتها.

توفر مخططات سير العمل أكثر من مجرد تنظيم مرئي؛ فهي تخلق الوضوح. فمن خلال تقسيم العمليات المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها، تساعد أدوات الرسم التخطيط الصحيحة في مواءمة الفرق، وتبسيط التواصل، وإضفاء النظام حتى على أكثر المشاريع فوضوية.

لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة، جمعت لك 13 من أفضل خيارات برامج سير العمل.

ما هو برنامج مخطط سير العمل؟

برنامج مخطط سير العمل هو أداة لتخطيط العمليات والمهام التجارية بصرياً. يساعد على تقسيم سير العمل المعقد باستخدام رموز وأشكال موحدة لإظهار كل خطوة من البداية إلى النهاية.

🔑 معلومات أساسية

مخططات سير العمل ليست فقط لرسم خرائط العمليات - فهي أيضًا تحسن

التعاون في مكان العمل

. من خلال التحديد الواضح لمن يقوم بماذا ومتى وكيف، فإنها تساعد على مواءمة الفرق وتعزيز التواصل بشكل أفضل بين الأقسام.

تتضمن بعض الفوائد الأخرى لاستخدام برنامج مخطط سير العمل ما يلي:

تحديد الخطوات والأدوار والمسؤوليات بوضوح لضمان معرفة الجميع بمهامهم

تحديد الاختناقات ومجالات التحسين، وتحسين العمليات، وتوفير الوقت

توفير دليل مرئي يساعد الفرق على العمل معًا بفعالية أكبر والحفاظ على التوافق

تقليل سوء الفهم من خلال تمثيل سير العمل المعقد بصريًا لتسهيل المناقشة

إنشاء عمليات قابلة للتكرار وفعالة يمكن اتباعها باستمرار عبر الفرق أو الإدارات

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، مما يضمن إكمال المهام في الوقت المحدد وضمن النطاق المحدد

على الرغم من أن تدفقات سير العمل نشأت في مجال التصنيع، إلا أنها تُستخدم اليوم في مختلف القطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتكنولوجيا. مع أدوات تصور البيانات المتقدمة اليوم، أصبح إنشاء هذه المخططات ومشاركتها أسهل وأكثر فعالية من أي وقت مضى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج مخطط سير العمل؟

يمكن أن يتراوح برنامج مخطط سير العمل من الأساسي إلى المتقدم للغاية. على الرغم من ذلك، هناك بعض الميزات المشتركة التي يجب أن تتوقعها من أداتك.

التخصيص والمرونة : ابحث عن البرامج التي تسمح لك بتخصيص قوالب المخططات والأشكال والرموز بشكل كامل لتحسين الدقة وقابلية التوسع

: ابحث عن البرامج التي تسمح لك بتخصيص قوالب المخططات والأشكال والرموز بشكل كامل لتحسين الدقة وقابلية التوسع ميزات التعاون :

التعاون في الوقت الحقيقي يسمح لعدة مستخدمين بالمساهمة في وقت واحد، خاصة للفرق التي تعمل في مناطق جغرافية مختلفة

: التعاون في الوقت الحقيقي يسمح لعدة مستخدمين بالمساهمة في وقت واحد، خاصة للفرق التي تعمل في مناطق جغرافية مختلفة القوالب: يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى القوالب - بما في ذلك قوالب المخططات الانسيابية و قوالب الخريطة الذهنية -لتقليل منحنى التعلم والبدء في استخدام البرنامج الذي اخترته على الفور

يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى القوالب - بما في ذلك قوالب المخططات الانسيابية و قوالب الخريطة الذهنية -لتقليل منحنى التعلم والبدء في استخدام البرنامج الذي اخترته على الفور عمليات التكامل : ابحث عن البرامج التي تتكامل مع المنصات الشائعة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المشاريع، وخدمات التخزين السحابية

: ابحث عن البرامج التي تتكامل مع المنصات الشائعة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المشاريع، وخدمات التخزين السحابية التحكم في الإصدار : تقوم هذه الميزة بتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على مخططات سير العمل بمرور الوقت، مع الاحتفاظ بسجل مراجعة واضح

: تقوم هذه الميزة بتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على مخططات سير العمل بمرور الوقت، مع الاحتفاظ بسجل مراجعة واضح الأتمتة : تدعم بعض أدوات مخطط سير العمل أتمتة المهام بناءً على مشغلات أو شروط محددة، مما يقلل من العمل اليدوي

: تدعم بعض أدوات مخطط سير العمل أتمتة المهام بناءً على مشغلات أو شروط محددة، مما يقلل من العمل اليدوي تصور البيانات : التأكد من دعم البرنامج لتصور البيانات من خلال تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى رسومات سهلة الفهم

: التأكد من دعم البرنامج لتصور البيانات من خلال تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى رسومات سهلة الفهم واجهة سهلة الاستخدام : تعد واجهة المستخدم النظيفة والبديهية أمرًا حيويًا لسهولة الاستخدام، مما يضمن أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم إنشاء مخططات سير العمل وتحريرها

: تعد واجهة المستخدم النظيفة والبديهية أمرًا حيويًا لسهولة الاستخدام، مما يضمن أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم إنشاء مخططات سير العمل وتحريرها ميزات الأمان : ابحث عن البرامج التي توفر التشفير وعناصر التحكم في الوصول الآمن والامتثال لمعايير الصناعة (على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA) لحماية المعلومات الحساسة

: ابحث عن البرامج التي توفر التشفير وعناصر التحكم في الوصول الآمن والامتثال لمعايير الصناعة (على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA) لحماية المعلومات الحساسة خيارات التصدير والمشاركة: اختر برنامجًا يتيح سهولة تصدير سير العمل بتنسيقات متعددة (مثل PDF وPNG وSVG) لأغراض المشاركة والعرض التقديمي

مع وضع هذه الميزات في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على أفضل 13 برنامجاً لتخطيط سير العمل.

## أفضل 13 برنامجًا لمخطط سير العمل لاستخدامها

يبدأ إنشاء سير عمل فعال بتحليل العمليات الحالية. يساعد هذا التحليل في تحديد الاختناقات المحتملة وأوجه القصور، مما يضمن استهداف المجالات التي تحتاج إلى تحسين لتحسينها. هناك برامج لكل نمط - ما عليك سوى العثور على البرنامج الذي يناسبك.

سأقوم الآن بتغطية جميع منصات سير العمل التي تقدم الأساسيات لإنشاء وتنفيذ عمليات سير عمل أكثر ذكاءً.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

إنشاء مخطط لسير العمل باستخدام ClickUp Whiteboards والقوالب

الكثير من

أدوات إدارة المشاريع المرئية

يمكن أن تساعدك في إنشاء مخططات سير العمل، ولكن لا تتكيف جميعها مع أنواع مختلفة من الفرق. في حين أن بعض الأدوات تستهدف بشكل أساسي مديري المشاريع والبعض الآخر مخصص للمهندسين، إلا أنني أحب كيف ClickUp مصمم بمرونة لإنشاء مخططات تلائم أي سير عمل.

على سبيل المثال، يمكن لفريق الموارد البشرية إنشاء مخطط تنظيمي بسهولة، بينما يمكن لفريق التسويق استخدامه لتخطيط حملتهم الكبيرة التالية. يمكن لفرق المبيعات رسم خريطة لمسار المبيعات الخاص بهم، ويمكن للمطورين توضيح رحلات العملاء. من الجيد أن كل فريق يمكنه تكييف المخططات لتناسب احتياجاته.

إنشاء مخططات انسيابية تعاونية للخرائط الذهنية معًا باستخدام ClickUp Mind Maps

مع ClickUp Whiteboards يمكنني بسهولة رسم الأشكال، وإضافة ملاحظات لاصقة، وإدراج عناصر الوسائط المتعددة على اللوحة، وربط خطوات العملية ببعضها البعض، وإنشاء مخططات أو رسوم بيانية. أحب سحب العناصر وإسقاطها لإعادة ترتيب التدفق حسب الحاجة. كما أن ربط عناصر الرسم التخطيطي بمهامي أمر بسيط أيضًا، بحيث يمكنني الانتقال بسلاسة من التخطيط إلى العمل.

لا يمكنني الاتفاق أكثر مع جيسون إرمك من منظمة النحل عندما يقول

_ClickUp لديه أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني وقد تحسنت في هذا الصدد، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة

بالإضافة إلى السبورة البيضاء, انقر فوق الخرائط الذهنية مثالية لتنظيم الأفكار وسير العمل. وغالباً ما أستخدمها لإنشاء مخططات انسيابية تصور المشاريع القادمة أو تسليط الضوء على العلاقات بين المفاهيم الرئيسية في جلسات العصف الذهني مع فريقي.

هناك الآلاف من القوالب المعدة مسبقًا، لذا من السهل دائمًا العثور على المخطط المناسب لأي احتياج. من

قوالب العصف الذهني

إلى

مخططات عظم السمكة

فإن الاحتمالات لا حصر لها. يمكنك أنت وفريقك تعديل وتعديل أي رسم تخطيطي ليناسب مشاريع محددة.

مع اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية من ClickUp، لديك جميع الأدوات اللازمة لرسم فكرتك الكبيرة التالية، سواء باستخدام مخططات التقارب أو مخططات فين أو مخططات جانت.

اقرأ أيضًا:

10 قوالب سبورة بيضاء تفاعلية مجانية ل Zoom & ClickUp

يرتقي ClickUp بتخطيط سير العمل خطوة إلى الأمام مع أكثر من 100 قالب ل

أتمتة سير العمل

والقدرة على إنشاء تسلسلات الأتمتة الخاصة بك. استخدام أتمتة ClickUp لتبسيط المهام المتكررة، مثل تعيين المهام، أو تحديث الحالات، أو تشغيل الإشعارات تلقائيًا.

استخدم مهام سير عمل الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، ودع فريقك يركز على ما هو أكثر أهمية

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

الوصول إلى الكثير من القوالب و أمثلة تخطيطية لبدء تخطيط سير عملك

إنشاء وإدارة انقر فوق المهام والمهام الفرعية مباشرةً من لوحات المعلومات الخاصة بك

أضف الروابط والصور والمستندات والمزيد بسهولة إلى مخططات سير عملك للحصول على سياق أفضل

قم بدمج وأتمتة طريقك عبر أدوات الإنتاجية الشائعة مثل Slack وZoom وGitHub والمزيد

قيود ClickUp

يستغرق بعض الوقت للتعلم والاعتياد على جميع ميزات ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Lucidchart (الأفضل لتخطيط سير العمل المتقدم)

عبر لوسيدتشارت Lucidchart أداة أخرى أوصي بها لإنشاء مخططات سير العمل، خاصةً إذا كنت تبحث عن تعدد الاستخدامات. إنها تقدم مجموعة متنوعة من القوالب والميزات، مما يسمح لي بتخصيص الأشكال وحتى استيراد البيانات لإنشاء سير عمل فريد من نوعه.

أحب كيف أن التنسيق التلقائي يضبط كل عنصر تلقائيًا، مما يحافظ على الرسم التخطيطي نظيفًا واحترافيًا دون أي عمل إضافي. يجعل Lucidchart أيضًا من السهل بالنسبة لي مشاركة المخططات مع زملائي في الفريق وترك التعليقات مباشرةً على أشكال معينة، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بكل عنصر من عناصر سير العمل.

أفضل ميزات Lucidchart Lucidchart

محاذاة العناصر تلقائياً، مما يمنح مخططات سير العمل مظهراً احترافياً مصقولاً

استخدام Lucidchart أينما كنت تعمل - فهو متاح عبر أنظمة Mac وLindux وWindows

التكامل مع المنصات المستخدمة على نطاق واسع، مثل Office وGoogle Workspace

قيود Lucidchart

يوفر الحساب المجاني وصولاً محدوداً

ميزة ربط البيانات قيّمة ولكن قد يكون من الصعب استخدامها

أسعار لوسيدتشارت

مجاني

فردي: 7.95 دولار/شهريًا

7.95 دولار/شهريًا الفريق: 9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

3. ميرو (الأفضل لمساحات عمل الفريق عن بُعد الكل في واحد)

عبر ميرو إذا كنت تبحث عن أداة موثوقة لإنشاء مخططات سير العمل، فإن Miro هو بالتأكيد أحد الخيارات الجيدة. فهو يمنحك نظام تصميم قوي، والعديد من القوالب، وجميع الميزات التي تحتاجها للحصول على أفكارك بسرعة على الورق.

لقد استخدمته لتخطيط سير عمل إنتاج المحتوى والمخططات التنظيمية للموظفين الجدد في دقائق، مما يوفر الوقت. أحب أيضًا نظام السبورة البيضاء - من السهل على عدة أشخاص إجراء تغييرات في وقت واحد، كما أن مؤشرات المؤشر تحافظ على مزامنة الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لي تطبيق Miro بالوصول إلى العمل من أي مكان، مما يجعله مرنًا للغاية بالنسبة للفرق أثناء التنقل.

أفضل ميزات Miro

تصور المشاريع أو المستندات أو الصور أو الملفات بأكملها على لوحة لا نهائية

الوصول إلى أكثر من 300 قالب للبدء بسرعة في مشاريع مثل التخطيط السريع أو مخططات سير العمل أو إنشاء مخطط انسيابي

تمكين الفرق من مشاركة مخططات سير العمل والتعاون عليها في الوقت الفعلي

التكامل مع برنامج إدارة المهام لتحويل مهام سير العمل إلى مهام قابلة للتنفيذ

حافظ على أمان المخططات باستخدام أمان على مستوى المؤسسات، مما يسمح للفرق بالتركيز على الابتكار

سحب وإسقاط الأدوات والمستندات والصور بسهولة ضمن واجهة سهلة الاستخدام

قيود ميرو

قد يكون من الصعب عند استيراد المحتوى أو تصديره

قد يصبح من الصعب التنقل في الحسابات الكبيرة

تسعير ميرو

مجاني

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 6,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

اقرأ أيضًا:

أفضل 10 برامج لرسم الخرائط الذهنية يجب أن تجربها اليوم

4. FigJam (أفضل سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت للفرق)

عبر فيج جام FigJam، الذي صممه Figma، هو عبارة عن لوحة بيضاء تعاونية على الإنترنت مصممة خصيصًا لدعم العمل الجماعي. تتضمن المنصة ميزات مفيدة مثل الملاحظات اللاصقة والطوابع والدردشة بالمؤشر، مما يسهل على أعضاء فريقي المشاركة في جميع أنواع المشاريع - من العصف الذهني لإطلاق منتج إلى إنشاء مخططات سير عمل مفصلة للموافقات على الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم FigJam فئة مجانية، وهي مفيدة بشكل خاص للفرق الصغيرة أو الشركات ذات الميزانيات المحدودة.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات FigJam

تعيين الأفكار المعقدة في هيكل هرمي واضح باستخدام وضع المخطط التفصيلي

إنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية وتصور التصاميم بسرعة باستخدام ميزات الإطار السلكي المخصصة

تعزيز الوضوح والإبداع من خلال هيكلة الخرائط الذهنية ومخططات سير العمل باستخدام عناصر التصميم الإضافية

المشاركة في إنشاء المخططات وتحريرها في الوقت الفعلي مع دعم التعاون

قيود FigJam

يفتقر إلى الوصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### تسعير FigJam

بداية : مجانًا

: مجانًا المحترفون: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

5 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) مؤسسة: 5 دولارات شهرياً لكل مقعد (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات برنامج FigJam

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. مايكروسوفت فيزيو (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 وويندوز)

عبر مايكروسوفت فيزيو يمكن أن يكون Visio الأداة المثالية لمخطط سير العمل إذا كان فريقك يستخدم بالفعل نظامي ويندوز ومايكروسوفت 365. إن مشاركة المستندات عبر برامج مايكروسوفت، خاصةً باستخدام OneDrive للتخزين السحابي، يجعل العملية برمتها أكثر سلاسة - بدءاً من إنشاء سير العمل وحتى التنفيذ.

جانب آخر أقدره هو ميزات إمكانية الوصول. فخيارات Visio ذات التباين العالي ووظيفة تحويل النص إلى كلام تجعل من السهل على أعضاء الفريق الذين يعانون من إعاقات بصرية استخدامها. لقد رأيت عن كثب كيف تساعد هذه الأدوات في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً، وأرى أن هذا سبب وجيه للتفكير في استخدام Visio.

أفضل ميزات Microsoft Visio

تحويل بيانات Excel إلى مخططات سير العمل

استخدم قوالب مخططات الشبكة المبنية مسبقًا لتخطيط سير العمل بسرعة

العمل داخل Visio أثناء مكالمات الفيديو وتكرار المستخدمين الذين لا يستخدمون نظام Windows عبر تطبيق الويب Visio

قيود Microsoft Visio

يمثل التنسيق تحديًا عندما يكون لديك ملفات Visio كبيرة، ومن الصعب عرض جميع المعلومات معًا

التكلفة أعلى مقارنة بالأدوات المنافسة

لديها تكاملات أقل من غيرها برامج الرسوم البيانية

تسعير برنامج مايكروسوفت فيزيو

مشتمل في خطط Microsoft 365 التجارية

في خطط Microsoft 365 التجارية خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

6. جليفي (الأفضل للفرق في بيئة أطلسيان)

عبر جليفي Gliffy من Atlassian's Gliffy هي أداة قائمة على الويب تغطي استخدامات مختلفة، بما في ذلك الرسم التخطيطي، ورسم سير العمل، والتأطير السلكي. إعدادات السحب والإفلات والأشكال والقوالب والسمات الجاهزة للاستخدام تجعلها مبهجة للتصميم.

يمكنني حتى استيراد المخططات القديمة أو إجراء تعديلات أو تصدير أحدث إبداعاتي دون عناء.

جليفي أفضل الميزات

شارك عملك بسهولة عبر عناوين URL أو عن طريق تضمين مخططات سير العمل مباشرةً على مواقع الويب

الاندماج بسلاسة مع أدوات مثل Atlassian's Jira و Confluence من Atlassian للحصول على تجربة سلسة

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام الوظيفة الإضافية الجديدة Confluence Cloud

تتبع التغييرات باستخدام سجل المراجعة ومراجعة الإصدارات السابقة في أي وقت

قيود Gliffy

تخصيص كائن محدود للمخططات المعقدة

لا يتوفر إصدار مجاني

تسعير جليفي

احترافي:

1 إلى 9 مستخدمين : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا من 10 إلى 50 مستخدمًا : 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم يتم دفع فاتورته سنويًا

: 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم يتم دفع فاتورته سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

جليفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. SmartDraw (الأفضل للرسم التخطيطي البديهي)

عبر الرسم الذكي يوفر SmartDraw أكثر من 70 مخططًا، بدءًا من مخططات تدفق البيانات إلى المخططات التفصيلية. تم تصميم برنامج المخطط الانسيابي هذا مع ميزات التخصيص والتعاون البديهية، مما يجعل من السهل الحصول على التصميمات الصحيحة.

إحدى الميزات البارزة هي إمكانية الرسم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). إنه مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى رسومات معمارية أو مخططات تفصيلية للأرضيات، وهو شيء لم أره في العديد من أدوات مخططات سير العمل الأخرى.

إذا كنت من فريق يتطلب هذا المستوى من الدقة، فقد يكون SmartDraw هو ما تحتاجه بالضبط.

أفضل ميزات SmartDraw

الوصول إلى خيارات تصميم متقدمة مقارنةً بحلول برامج المخططات الانسيابية الأخرى

فتح أكثر من 4500 قالب مدمج وأكثر من 29000 رمز مدمج

قم ببناء مخططات الفئات وخرائط الموقع مباشرةً من بياناتك باستخدام الإضافات المدمجة

قيود SmartDraw

يتضمن الكثير من الميزات المتقدمة التي لن تكون مطلوبة إذا كنت بحاجة فقط إلى برنامج المخطط الانسيابي

قد تكون بعض الميزات المتقدمة صعبة للمستخدمين غير التقنيين

SmartDraw التسعير

الفردي: 9.95 دولار شهريًا

9.95 دولار شهريًا الفريق: 8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)

8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين) الموقع: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2 : 4.6/5 (270+ تقييم)

: 4.6/5 (270+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (110 تقييمات)

8. Draw.io (الأفضل للرسم التخطيطي للمستخدم النهائي المستند إلى المتصفح)

عبر درايةث.طo إذا كنت قد فكرت يومًا أن "الأشياء المجانية هي نوعي المفضل من الأشياء"، فقد تروق لك أداة Draw.io. هذه الأداة مفتوحة المصدر تجعل من السهل إنشاء مخططات سير العمل دون إنفاق سنت واحد. يعجبني أنه يمكنك تنزيل نسخة سطح المكتب إذا كنت تريد المزيد من التحكم في ملفاتك وتفضل الاحتفاظ بكل شيء دون اتصال بالإنترنت. إنها تمنحني راحة البال بمعرفة أن عملي يبقى آمناً.

عندما يحين وقت التعاون مع الفريق، ستجد أن النسخة الإلكترونية سلسة للغاية. يمكنك مشاركة الرسوم البيانية عبر Google Drive، مما يجعل الأمر سهلاً إذا كنت تستخدم منصة Google بالفعل. أنا أقدر أن الوصول إلى السرعة أمر بسيط مع Draw.io.

Draw.io أفضل الميزات

الاختيار من بين ثلاث لوحات تخطيطية والكثير من عناصر السحب والإفلات

مصمم لمجموعة واسعة من المخططات، من المخططات التنظيمية إلى مخططات الشبكة

مشاركة المساحات التخطيطية والاطلاع على مؤشرات الفريق والعمل بشكل تعاوني

احصل على تحكم كامل في البيانات وقم بتعيين تفضيلات حوكمة البيانات المخصصة باستخدام إصدار سطح المكتب

قيود Draw.io

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تغيير حجم العناصر لتتناسب مع اللوحة أو أحجام الطباعة

يمكن أن تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء مقارنة بمنصات الرسم التخطيط الأحدث

تسعير #### Draw.io

مجاني

Draw.io التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (410+ تقييمات)

: 4.4/5 (410+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 750 تقييم)

9. غريب الأطوار (أفضل مساحة عمل تفاعلية لفرق التصميم)

عبر غريب الأطوار Whimsical مثالي للموظفين المستقلين وفرق التصميم ومطوري البرامج ومديري المنتجات الذين يرغبون في إنشاء مخططات انسيابية ومخططات سير العمل ثم مشاركتها مع الآخرين للحصول على تعليقاتهم. كما يحتوي أيضًا على العديد من العناصر القابلة للتكوين، مثل مربعات إدخال النصوص، والأزرار، ومربعات الاختيار، والتسميات، ونجوم التقييم، والدعوات الجاهزة القابلة للنقر مثل "عرض عملنا" و"اتصل بنا" لقد وجدت هذه العناصر للمساعدة في إضافة عناصر تفاعلية.

يقدم Whimsical قيمة كبيرة مقابل المال إذا لم تكن بحاجة إلى الكثير من المحررين في مساحة عملك. لا يزال بإمكانك دعوة الضيوف مجانًا، مما يتيح لهم عرض الملفات التي شاركتها والتعليق عليها وحتى تحريرها.

أفضل ميزات Whimsical

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Notion وFigma وSlack

اختر من بين مجموعة غنية من القوالب والكتل الإنشائية، بما في ذلك محاور المشروع ومخططات الطوابق وقوائم مراجعة إطلاق المنتج وقوالب الصفحات المقصودة

قيود Whimsical

Whimsical محدود في قدراته غير المتصلة بالإنترنت. قد يكون هذا عيبًا كبيرًا إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت بشكل متكرر

تسعير Whimsical

المبتدئ (مجانًا)

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا المؤسسة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات غريب الأطوار

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.6/5 (50 مراجعة)

10. إدراو ماكس (أفضل بديل لمايكروسوفت فيزيو)

عبر إدراوMفأس تم إنشاء EdrawMax كمنافس مباشر لـ Microsoft Visio. لذا، إذا كنت معتادًا على استخدام Visio، فسيكون اختيار EdrawMax بسيطًا جدًا. توفر أداة الرسم التخطيطي لسير العمل هذه مكتبة كبيرة من قوالب البدء السريع وعناصر الرسم التخطيطي، مما يسهل إنشاء تخطيطات مخصصة.

مع أكثر من 200 قالب، تدعم الأداة أنواع المخططات المتخصصة مثل الأنظمة الكهربائية ورسومات P&ID. أقدر أيضًا أنها توفر خيارات تصدير متعددة، بحيث يمكنني حفظ مخططات سير العمل ومشاركتها بتنسيقات مثل JPG و PDF و Word و Excel.

EdrawMax أفضل الميزات

استخدام 200 قالب لمخططات الشبكات، والمخططات التنظيمية، ومخططات سير العمل، والخرائط الذهنية، والمزيد

تصدير المخططات بتنسيقات مختلفة مثل JPG و PDF و Word و PowerPoint و Visio والمزيد

ضمان الأمان باستخدام تشفير SSL لجميع الملفات وعمليات النقل

استمتع بالتوافق عبر أنظمة ماك وويندوز ولينكس

قيود EdrawMax

قد يكون من الصعب تحجيم العناصر والصور لتناسب الرسم التخطيطي الخاص بك

لا يوجد خيار لتحديث حجم النص أو مقياس الصورة عبر المخطط بالكامل

قد تكون استجابات خدمة العملاء بطيئة، حيث يحتاج بعض المستخدمين إلى المتابعة عدة مرات

تسعير EdrawMax

فرد

خطة الاشتراك: 45.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

45.99 دولارًا أمريكيًا في السنة خطة مدى الحياة : 99.99 دولارًا أمريكيًا (تدفع لمرة واحدة)

: 99.99 دولارًا أمريكيًا (تدفع لمرة واحدة) خطة باقة مدى الحياة: 125.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

الفرق والشركات: تبدأ من 238 دولارًا لمستخدمين اثنين/شهرًا، تُدفع سنويًا

التعليم: يبدأ من 62 دولارًا (للمستخدمين الأفراد)

تقييمات ومراجعات EdrawMax

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (200 تقييم)

11. كريتلي (الأفضل للتعاون المرئي والرسم التخطيطي)

عبر كريتلي تجمع بنية Creately متعددة الوظائف بين التخطيط الفني وإدارة المشاريع وبناء قواعد البيانات في منصة واحدة. لقد وجدت أنه مفيد بشكل خاص للفرق التي يجب عليها إنشاء مخططات متعددة لسير العمل أثناء إدارة المهام داخل مشروع واحد. إنه يحافظ على تنظيم الأمور، مما يسهل التوفيق بين الجوانب المختلفة لسير العمل.

يعجبني كيف يمكنك التبديل بين الخرائط الذهنية ومخططات جانت ومخططات تخطيط موارد المؤسسات. فهي تساعد في الحفاظ على تركيز كل شيء، ولا أضطر إلى التبديل باستمرار بين الأدوات المختلفة.

إحدى أفضل ميزات Creately هي قدرتها على دمج نص غني في مخططاتك. هذا يجعل من السهل على الفرق إضافة تفاصيل وسياق إضافي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة حول معنى المخطط.

أفضل ميزات Creately

إنشاء مخططات سير العمل المناسبة لكل من المشاريع الصغيرة والكبيرة، مما يضمن الوضوح والتفاصيل في التصورات

الاختيار من بين أكثر من 8,000 نموذج و200,000 مثال

إنشاء قواعد بيانات مخصصة داخل المنصة لتحسين تنظيم المعلومات وإدارتها

قم بإجراء تحديثات في الوقت الفعلي تكون مرئية على الفور لجميع المشاركين، مما يبقي الجميع على اطلاع دائم

تتبع تقدم المشروع والجداول الزمنية والتبعيات باستخدام أدوات مدمجة للبقاء على المسار الصحيح

قيود Creately

قد يكون اكتشاف جميع إمكانيات الأداة أمرًا صعبًا

يمكن تحسين وظيفة البحث من أجل تجربة مستخدم أفضل

تسعير Creately

شخصي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2: 4.4/5 (1290+ تقييم)

4.4/5 (1290+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 160 تقييم)

12. كاكو (الأفضل لتخطيط مخطط سير العمل)

عبر جاكس س Cacoo عبارة عن منصة قائمة على السحابة مثالية للشركات التي تريد عملية تخطيط سير عمل سلسة وخالية من المتاعب. وهي توفر كل ما تريده في أداة تخطيط سير العمل، بالإضافة إلى ميزات إضافية مثل مكالمات الفيديو داخل التطبيق للتعاون وخيارات إدارة الفريق الذكية.

ما يميز Cacoo عن الأدوات الأخرى هو سهولة استخدامه. ومع توفر الكثير من البرامج التعليمية، سرعان ما أصبحنا أنا وفريقي خبراء في هذا المجال.

بالنسبة للشركات الكبيرة، يمكن لهذا المستوى من التنظيم أن يُحدث فرقاً كبيراً. فهو يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المخططات الخاصة بك.

Cacoo أفضل الميزات

استيراد البيانات وإنشاء مخططات سير العمل تلقائياً باستخدام المخططات الديناميكية

التعاون بسلاسة مع أعضاء الفريق من خلال مكالمات الفيديو داخل التطبيق

حافظ على تنظيم مخططات سير العمل الخاصة بفريقك من خلال الإعدادات التنظيمية الذكية التي تتيح لك إنشاء مجموعات الفريق وتعديل إعدادات المشاركة

قيود Cacoo

هناك منحنى تعليمي حاد لفهم جميع الميزات بشكل كامل

أسعار كاكو

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهرياً

6 دولارات شهرياً الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كاكو

G2: 4.5/5 (أكثر من 210 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 210 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

13. FlowMapp (الأفضل لتخطيط المواقع الإلكترونية)

عبر FlowMapp FlowMapp هي أداة تخطيط لتجربة المستخدم مصممة لمساعدة المبدعين والمصممين على تصور خطط المشروع. وهي مفيدة بشكل خاص لبناء سير العمل، ورحلات المستخدمين، وخرائط الموقع، وتحويل المعلومات المعقدة إلى شيء سهل الاستيعاب.

من خلال تركيزه على البنية المرئية، يمكّن FlowMapp المستخدمين من تخطيط بنية الموقع الإلكتروني ومواءمتها مع أهداف العمل. كما أن واجهته البديهية تجعله في متناول المستخدمين غير التقنيين، مما يجعل التعاون بين الفرق أكثر سلاسة.

أفضل ميزات FlowMapp

توفير واجهة بديهية سهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين

الحصول على دعم لمخططات سير العمل التي يسهل إنشاؤها ومشاركتها

تمكين التعاون والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي لتخطيط المشروع

السماح بتخطيط المحتوى لربط استراتيجية المحتوى بتجربة المستخدم

قيود FlowMapp

قد يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير مكلفة بعض الشيء إذا كانوا يستخدمون عددًا محدودًا فقط من ميزاته

تسعير FlowMapp

مجاني: 0 دولار

0 دولار الإحترافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق

54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق الوكالة: 180 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات تطبيق FlowMapp

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

ارسم أفضل مخططات سير العمل باستخدام ClickUp

هذه القائمة تخدش فقط سطح ما هو متاح عند إنشاء مخططات سير العمل. لقد استكشفت هذه الأدوات، وكل منها لديه شيء فريد يقدمه، اعتمادًا على احتياجاتك.

من الطرق الرائعة لتحديد ما إذا كانت المنصة تناسب أسلوبك هي تجربتها. ClickUp، على سبيل المثال، هي أداة قوية لتطوير مخططات سير العمل ومخططات الشبكات، وإدارة المشاريع، وتتبع المهام عبر الفرق. وبفضل ميزتي السبورة البيضاء والخرائط الذهنية في ClickUp، يمكن أن تصبح المنصة مركزك المفضل لمخططات سير العمل! جرب ClickUp مجانًا اليوم وأضف الوضوح والكفاءة إلى عمليات تخطيط سير العمل لديك!