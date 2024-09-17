إنشاء مخطط ورسم بياني لسير العمل: دليل خطوة بخطوة

هل سمعت الكثير عن مخططات سير العمل ولكن ليس لديك فكرة عن ماهيتها؟

حسنًا، الحيرة تتوقف هنا. ✋

للوهلة الأولى، قد تبدو مخططات سير العمل وكأنها مخططات معقدة تميل إلى تجنبها بأي ثمن. أو قد تعتقد أن الأمر يتطلب نوعًا خاصًا من الأشخاص لفهم مخططات سير العمل.

ولكن إذا أمضيت بضع دقائق فقط في التعرف على ما يجعل مخططات سير العمل مفيدة جدًا للفرق والمؤسسات، فستكون هناك احتمالات كبيرة بأنك ستدمن على إنشائها.

إذا كنت تتطلع إلى زيادة إنتاجيتك وإنشاء المزيد من أنظمة سير عمل فعالة للتأكد من أن فريقك يرسل أفضل ما لديه من أعمال، ستحتاج إلى وضع إشارة مرجعية على هذا الدليل.

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دعنا نتعمق في الأمر!

ما هو مخطط سير العمل؟

ربما تكون قد سمعت عنها يشار إليها بـ مخططات العمليات أو حتى الأعمال تخطيط العملية . بغض النظر، فإن الفكرة الأساسية هي نفسها.

تم تصميم مخططات سير العمل لتكون خرائط طريق مرئية لعملية ما. وعادة ما يتم إنشاؤها لمساعدة الفرق على تحديد الخطوط العريضة لإجراءات العمل وتحسينها. على سبيل المثال، قد يحتاج فريق الموارد البشرية إلى إنشاء مخطط سير عمل من أجل تحسين استراتيجية تأهيل الموظفين الجدد ؛ في حين أن قسم إدارة تكنولوجيا المعلومات قد يستخدم مخطط سير العمل لتحسين عملية فحص البائعين.

تم إنشاء مفهوم مخطط سير العمل في أواخر القرن التاسع عشر من قبل هنري جانت و فريدريك وينسلو تايلور والسبب؟ قبل فترة طويلة برنامج الرسم البياني كانت الشركات الصناعية تستخدم علم الإدارة لترويض الكفاءة والتأكد من جودة مخرجاتها. كيف؟ قاموا بإنشاء مخططات للعمليات.

يكمن جمال مخططات العمليات في أنها لا تحدد فقط المهام التي تشكل عملية ما (مثل قائمة المهام مع بداية ونهاية)، ولكن يمكنها أيضًا تساعدك على تصور البيانات، ورحلات اتخاذ القرار، وحتى المعالم الرئيسية في أي عملية معينة . رائع، أليس كذلك؟ والتصور هو مجرد واحدة من العديد من الفوائد.

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## فوائد استخدام مخططات سير العمل

الآن، جزء من تبني مخططات سير العمل هو التعرف على جميع الفوائد التي تقدمها. فهي في جوهرها تدور في جوهرها حول دفع عجلة التحسين.

تحسين التواصل بين الفريق

إذا كان هناك شيء واحد تحتاج إليه الفرق، فهو أن تكون على نفس الصفحة. كما يحتاجون أيضًا إلى أكبر قدر ممكن من الوضوح.

تُعد مخططات سير العمل طريقة مثالية لـ فرق العمل للتعاون على تصور الأنظمة التي ستساعدهم على شحن مشروعهم إلى خط النهاية. وهذا يجعل العمليات أسرع والموارد المهدرة أقل بكثير. كما أنه يساعد على التخفيف من الاختناقات المزعجة. ⌛

الكشف عن اختناقات العمليات

مفاجأة! من المحتمل أن يكون لديك المزيد من اختناقات العمليات ومجالات المشاكل أو التعارضات في استراتيجياتك التي يمكن التخلص منها. . ولكن من الصعب معرفة ذلك إذا لم يكن لديك تخطيط مرئي يساعدك على تحديد مناطق المشاكل.

فكلما اكتشفت المزيد من الاختناقات التي تكتشفها، كلما تمكنت من إنشاء أنظمة فعالة يمكن لفريقك من خلالها إنجاز أفضل ما لديهم من عمل. ومن لا يريد ذلك؟

وثق أنظمتك

يقولون إن التاريخ يعيد نفسه إذا لم نتعلم منه. وينطبق الأمر نفسه عندما لا توثق ما نجح في الماضي.

سواء كان فريقك وكالة رقمية تتعامل مع الكثير من الأجزاء المتحركة ومراجعات العملاء أو كنت شركة برمجيات للنقل بالشاحنات تستخدم نظامًا متكررًا لتوثيق أدوات SaaS بسرعة، فأنت تريد توثيق ما يناسب فريقك.

تُعد مخططات سير العمل طريقة يسهل على أي شخص في فريقك الوصول إليها للاطلاع على عمليات الشركة ومهامها. ناهيك عن أنهم سيقضون وقتًا أقل في طرح الأسئلة والعمل من خلال الارتباك (مهلاً، هذا يحدث!).

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## كيفية إنشاء أول مخطط سير عمل لك

بينما يمكنك استخدام الطريقة التقليدية التناظرية التقليدية المتمثلة في القلم والورقة القديمة الجيدة لإنشاء مخططات سير عملك، إليك بعض النصائح: تخطى ذلك. من الأفضل استخدام أداة رقمية لإنشاء مخططاتك.

فهي قابلة للمشاركة، وقابلة للتعديل بسهولة، ويمكنك تخزينها على حاسوبك المحمول حتى نهاية الوقت. ميزة اللوحة البيضاء في ClickUp يمكنك من خلالها البدء في إنشاء مخططات سير العمل ومشاركتها بسهولة.

1. تعرف على رموز مخططات ومخططات سير العمل والرموز البيانية

هناك قافية وسبب لمخططات سير العمل. وبعبارة أخرى، يتم تصميمها بأشكال موحدة يتم تعيين معنى لها - بحيث يكون كل من يقرأ مخطط سير العمل على نفس الصفحة. إليك ملخص سريع:

السهم/الخط: يُستخدمان للدلالة على كل من الاتجاه والتدفق في المخطط. كما أنها تُستخدم كرموز ربط تربط بين أشكال/مهام معينة. ➡️

يُستخدمان للدلالة على كل من الاتجاه والتدفق في المخطط. كما أنها تُستخدم كرموز ربط تربط بين أشكال/مهام معينة. ➡️ متوازي الأضلاع: يمكنك استخدامها لإظهار مكان دخول البيانات الجديدة إلى العملية بالضبط. 📒

يمكنك استخدامها لإظهار مكان دخول البيانات الجديدة إلى العملية بالضبط. 📒 الماسي: يُستخدم هذا الشكل لإظهار قرار في سير عملك ضروري للانتقال إلى الخطوة التالية. 🔶

يُستخدم هذا الشكل لإظهار قرار في سير عملك ضروري للانتقال إلى الخطوة التالية. 🔶 المستطيل: يمكنك استخدام مستطيل لترمز إلى خطوة واحدة في مخطط سير العمل 🟪

يمكنك استخدام مستطيل لترمز إلى خطوة واحدة في مخطط سير العمل 🟪 أسطوانة: هل تريد إضافة بيانات إلى سير عملك؟ هذا هو الغرض من الأسطوانة. 🔋

هل تريد إضافة بيانات إلى سير عملك؟ هذا هو الغرض من الأسطوانة. 🔋 البيضاوية: هذه تشير إلى نقطتي البداية والنهاية لسير العمل. 🏉

الآن بعد أن أصبحت على دراية برموز سير العمل، إليك كيفية اختيار المخطط الصحيح.

2. اختر مخططك وفقًا لهدفك النهائي

يبدأ اختيار مخطط سير العمل المناسب لك مع وضع الهدف النهائي في الاعتبار. على سبيل المثال، قرر ما إذا كنت تريد

تصور عملية جديدة لمشروع قادم

تشغيل تحليل سير العمل لتحديد أوجه القصور في النظام القديم

تحسين كيفية استخدامك لجميع مواردك خلال عملية ما

حدد توقعات الفريق لسير عمل محدد وحسّن طريقة تواصلك

تقسيم عملية معقدة للغاية تحتوي على الكثير من المهام المختلفة ونقاط اتخاذ القرار والبيانات

ثم يمكن تخطيط كل مهمة بنوع مختلف من سير العمل. لنفترض أنك شركة هندسة معمارية تحتاج إلى تحسين عملية تأهيل عملاء جدد . إنشاء مخطط تخطيط العملية (انظر قائمتنا أعلاه) قد يكون مناسبًا.

إذن، لقد اخترت الآن مخطط سير العمل الذي يناسبك. ولكن لا يمكنك إنشاء واحد بدون الأدوات المناسبة تحت تصرفك. 🛠️

3. اشترك في ClickUp (ميزة السبورة البيضاء الخاصة به مجانية!) 👀 🙌 🙌

إذا كنت تبحث عن واحدة من أسهل الطرق للبدء في إنشاء مخطط سير العمل الخاص بك، فلا تبحث عن انقر فوق .

إنه ميزة اللوحة البيضاء تحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مهام سير العمل التي يمكن لفريقك التعاون فيها ومشاركتها حسب حاجتهم.

بمجرد تسجيلك، ما عليك سوى الانتقال إلى + عرض، ثم قم بالتمرير لأسفل، وانقر على السبورة البيضاء

ستظهر لك لوحة نظيفة لطيفة حيث يمكنك البدء في تحديد المخطط الذي تختاره.

اكتشف ClickUp Whiteboard

كليك أب السبورة البيضاء

4. أنشئ مسودة سبورة بيضاء وادعُ أعضاء فريقك

ليس عليك إنشاء مخطط سير العمل بمفردك! يمكنك دعوة أعضاء فريقك للتعاون والمشاركة في العملية.

للقيام بذلك، انتقل إلى إعداد المساحة، ثم انقر على المشاركة والأذونات وستتمكن من إضافة أعضاء إلى مساحتك. بمجرد إضافة أعضاء فريقك، يمكنك البدء في العمل على الرسم التخطيطي الخاص بك في الوقت الفعلي.

سيتمكن كل منكم من رؤية مؤشرات بعضكم البعض أثناء إنشاء الأشكال وربط المهام.

اكتشف السبورات البيضاء ClickUp

كليك أب السبورات البيضاء

سد الفجوة السلس من مرحلة التفكير إلى التنفيذ من خلال إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من لوحات المعلومات الخاصة بك

5. قم بإنشاء مخطط سير العمل الخاص بك باستخدام أداة الشكل

من الآن فصاعداً، ستكون اللوحة البيضاء هي محارتك. يمكنك إنشاء أي عدد تريده من مخططات سير العمل وحفظها أو مشاركتها أو عرضها في عرض تقديمي أو تعديلها في أي وقت تحتاج إليه.

يمكنك بسهولة إنشاء الأشكال وتوصيلها أثناء التنقل واستخدام ميزة النص لتسمية كل منها بشكل مناسب. يمكنك حتى تحميل الأشكال والصور الفريدة الخاصة بك من خلال أداة تحميل الصور.

عبر فيفيان تيج / كليك أب

مكافأة:_% أمثلة على سير عمل إدارة المشاريع !

## إنشاء أنظمة رائعة باستخدام مخططات سير العمل

على الرغم من أن هذه ليست قائمة بجميع مخططات سير العمل الممكنة التي يمكنك استخدامها، إلا أنها نقطة انطلاق قوية في عالم مخططات سير العمل.

استخدمها لإرشادك خلال جلسة العصف الذهني التالية أو اجتماع الفريق

تضعك المخططات البيانية لسير العمل أنت وفريقك في موقع القيادة مع ضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة.

إنها طريقة موثوقة لتحسين التواصل ومعالجة الاختناقات وتوثيق أنظمتك بكفاءة.

للبدء في قراءة جميع مزايا مخطط سير العمل، فإن الأمر يتعلق باختيار أفضلها بناءً على هدفك النهائي. بمجرد أن تكون جاهزًا لتجميع المخطط الخاص بك معًا, ابدأ باستخدام ميزة ClickUp's Whiteboard مجانًا هنا!