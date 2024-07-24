أفضل 10 بدائل ومنافسين ل ZoomInfo في عام 2025

إن ZoomInfo، الذي يُطلق على نفسه اسم "جوجل الناس"، هو برنامج قاعدة بيانات العملاء الذي يفتح عالمًا من العملاء والشركاء المحتملين لفرق المبيعات والتسويق.

ومع ذلك، بينما يسعى ZoomInfo جاهدًا لتحقيق الدقة، قد تظهر أحيانًا معلومات قديمة أو تفاصيل اتصال غير صحيحة. يمكن أن تؤدي مشكلات دقة البيانات هذه إلى إهدار الوقت وعدم استغلال العملاء المحتملين لفريق المبيعات لديك. بالإضافة إلى ذلك، قد تجبرك تغطية ZoomInfo المحدودة للأسواق المتخصصة على البحث عن بدائل ZoomInfo لتوليد عملاء محتملين من قواعد بيانات عملاء محددين.

ونتيجة لذلك، فإن العديد من صانعي القرار الرئيسيين في المبيعات والتسويق يبحثون عن منافسي ZoomInfo لتلبية حاجتهم إلى أداة قوية لمعلومات المبيعات يمكنها توفير بيانات عالية الجودة.

لمساعدتك في العثور على حل، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ ZoomInfo لتحسين التواصل مع المبيعات. لقد أدرجنا أيضًا ميزاتها البارزة وأسعارها لمساعدتك في العثور على التطابق المثالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ZoomInfo؟

البيانات هي حجر الزاوية في أي استراتيجية تسويق ومبيعات. من خلال ملفات تعريف الشركة المتعمقة وبيانات الاتصال، يمكنك صياغة مبيعات فائقة الاستهداف و الحملات التسويقية التي تصل إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى برنامج قاعدة بيانات شامل وفعال من حيث التكلفة للارتقاء بجهودك في التنقيب إلى المستوى التالي.

وهنا يأتي دور منصات مثل ZoomInfo. فهي تصبح الحل الأمثل لمعلومات المبيعات لتوليد العملاء المحتملين.

عند اختيار بدائل ZoomInfo، ضع في اعتبارك الميزات الرئيسية التالية:

جودة البيانات ودقتها: تحقق من مصادر بيانات النظام الأساسي وتكرار التحديث وضمانات الدقة. ابحث عن المراجعات والشهادات المستقلة لقياس تجارب العالم الحقيقي

تحقق من مصادر بيانات النظام الأساسي وتكرار التحديث وضمانات الدقة. ابحث عن المراجعات والشهادات المستقلة لقياس تجارب العالم الحقيقي الميزات والوظائف: اختر بدائل ZoomInfo التي تقدم ميزات تتناسب مع احتياجاتك الأساسية. هل تحتاج إلى بيانات الاتصال الأساسية مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو رؤى أكثر تعمقًا عن الشركة؟ هل تحتاج إلىالتكامل مع CRM الخاص بك أو أدوات أتمتة التسويق؟ هل تحتاج إلىتصور نماذج البيانات وإنشاء نماذج البيانات?

اختر بدائل ZoomInfo التي تقدم ميزات تتناسب مع احتياجاتك الأساسية. هل تحتاج إلى بيانات الاتصال الأساسية مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو رؤى أكثر تعمقًا عن الشركة؟ هل تحتاج إلىالتكامل مع CRM الخاص بك أو أدوات أتمتة التسويق؟ هل تحتاج إلىتصور نماذج البيانات وإنشاء نماذج البيانات? التغطية وخيارات الاستهداف: إذا كنت مسوقًا يتطلع إلى إنشاء حملات مبيعات وتسويق استراتيجية استنادًا إلى شريحة أو فئة سكانية معينة، فأنت بحاجة إلى البحث عن منصة توفر مجموعة واسعة من خيارات الاستهداف

إذا كنت مسوقًا يتطلع إلى إنشاء حملات مبيعات وتسويق استراتيجية استنادًا إلى شريحة أو فئة سكانية معينة، فأنت بحاجة إلى البحث عن منصة توفر مجموعة واسعة من خيارات الاستهداف التسعير والقيمة: قارن بين نماذج التسعير والميزات عبر البدائل. ضع في اعتبارك التكاليف الخفية مثل أنظمة الائتمان أو قيود تصدير البيانات. اختر واحدة تقدم قيمة جيدة لميزانيتك ومستوى استخدامك

قارن بين نماذج التسعير والميزات عبر البدائل. ضع في اعتبارك التكاليف الخفية مثل أنظمة الائتمان أو قيود تصدير البيانات. اختر واحدة تقدم قيمة جيدة لميزانيتك ومستوى استخدامك سهولة الاستخدام ودعم العملاء: ابحث عن بحث سهل الاستخدام، ولوحات تحكم سهلة الاستخدام، وموارد مساعدة ودعم عملاء متاحة بسهولة

## أفضل 10 بدائل ل ZoomInfo لاستخدامها في عام 2024

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل عشرة بدائل ل ZoomInfo يمكنك استخدامها لإسعاد فرق التسويق والمبيعات لديك في عام 2024:

1. Apollo.io - الأفضل لاستراتيجيات المبيعات القائمة على البيانات

عبر Apollo.io Apollo.io هي عبارة عن منصة لمعلومات المبيعات والمشاركة تساعد مندوبي التسويق والمبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم.

وهو أحد بدائل ZoomInfo الأكثر شيوعًا، ويحتوي على قاعدة بيانات جهات اتصال تضم أكثر من 260 مليون شخص و60 مليون شركة، بما في ذلك المعلومات الحيوية مثل الأسماء والمسميات الوظيفية وعناوين البريد الإلكتروني.

يمكنك استخدام مرشحات البحث الخاصة به للعثور على العملاء المحتملين الذين تريدهم بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Apollo.io إثراء العملاء المحتملين الحاليين وبيانات الاتصال الخاصة بك بمزيد من المعلومات لتحديد الشركات، مثل الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وأخبار الشركة.

أبولو.io أفضل الميزات

اعثر على المزيد من العملاء المحتملين باستخدام رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأكثر من 200 سمة بيانات أخرى تم التحقق منها

الوصول إلى ملفات تعريف العملاء المثالية مع توصيات ذكية

تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية باستخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي)

توسَّع إلى ما هو أبعد من خط أنابيب المبيعات الخاص بك باستخدام المحادثة وذكاء الصفقات

قيود Apollo.io

منحنى التعلم الحاد للوظائف المتقدمة

التنقل المربك قليلاً

بعض المخاوف بشأن جودة البيانات

تسعير Apollo.io

مجاني: أرصدة بريد إلكتروني غير محدودة

أرصدة بريد إلكتروني غير محدودة أساسي: 59 دولارًا/مستخدم شهريًا

59 دولارًا/مستخدم شهريًا احترافي: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

99 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسة: 149 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Apollo.io.io

G2: 4.8/5 (أكثر من 6300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 6300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

2. DealSignal - الأفضل لتوليد العملاء المحتملين في الوقت الحقيقي

عبر DealSignal DealSignal هي عبارة عن منصة بيانات B2B تساعد فرق المبيعات والتسويق على استهداف المشترين المناسبين، وتخصيص التواصل، وزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وزيادة التحويلات. تحبها فرق المبيعات والتسويق لأنها توفر إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة من بيانات جهات الاتصال التي تم التحقق منها.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الملفات الشخصية للشركات، وخصائص الشركة، والبيانات التكنولوجية، وبيانات النوايا. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تخصيص التواصل مع قوائم جهات الاتصال المستهدفة.

تقدم DealSignal أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدتك في إثراء بياناتك، مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين وبيانات النوايا. هذه العوامل تكسبها مكانًا في هذه القائمة لأفضل بدائل Zoominfo.

أفضل ميزات DealSignal

التخلص من البحث اليدوي وإنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع

إثراء عملائك المحتملين الواردين من خلال ملء النماذج تلقائيًا

تعظيم تغطية جمهور B2B ببيانات حديثة وموثوقة ودقيقة

قيود DealSignal

تحديد أولويات قاعدة جهات الاتصال ليس مثاليًا

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي مع ميزاته المتقدمة

تسعير #### تسعير DealSignal

المبتدئين: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المحترفين والمشاريع: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DealSignal

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. كوغنيزم - الأفضل للتنقيب الذكي

عبر الإدراك Cognism هي منصة عالمية لمعلومات المبيعات تساعد فرق الإيرادات في العثور على صانعي القرار في حساباتهم المستهدفة والتواصل معهم. وهي تركز على توفير بيانات أعمال B2B دقيقة ومتوافقة مع بيانات الأعمال التجارية بين الشركات.

تدعي Cognism أن لديها معدل تحديث رائد في الصناعة، مما يضمن حصولك على بيانات اتصال حديثة ودقيقة. تقدم مجموعة متنوعة من أتمتة المبيعات الأدوات، مثل أدوات البحث عن البريد الإلكتروني وأدوات الاتصال، التي يمكن أن تساعدك في توفير الوقت والجهد عند التنقيب عن عملاء جدد.

تتكامل المنصة مع العديد من أدوات المبيعات الأخرى، مثل CRM ومنصات أتمتة التسويق. وهذا يجعل من السهل استخدام Cognism في سير عمل تنقيب المبيعات الحالي.

أفضل ميزات Cognism

احصل على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتف العملاء المحتملين الرئيسيين في قوائم جهات الاتصال المستهدفة

استخدم الفلاتر المتقدمة لبيانات جهات الاتصال، والتفاصيل الجغرافية والتقنية للشركة، وأحداث تحفيز المبيعات، وبيانات النوايا للكشف عن أفضل مشترٍ مستهدف في ثوانٍ

احصل على أرقام تم تنظيفها من البداية

استخدم إشارات نوايا المشترين لفهم متى يكون المشترون في السوق للحصول على الحل الخاص بك واعتراضهم في وقت مبكر من رحلتهم

قيود الإدراك المعرفي

قد تكون تصفية الأهداف غير دقيقة في بعض الأحيان

يبلغ المستخدمون عن وجود خلل فني متكرر

تسعير Cognism

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Cognism

G2: 4.6/5 (أكثر من 545 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 545 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. ليد آي كيو - الأفضل لتبسيط عملية جمع العملاء المحتملين

عبر ليد آي كيو LeadIQ هي منصة ذكاء مبيعات مصممة لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في العثور على العملاء المحتملين وتأهيلهم والتواصل معهم.

وهي تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين، مما يسهل على فرق المبيعات لديك تحديد العملاء المحتملين المناسبين وجمع المعلومات عنهم وتخصيص المشاركات.

كما تساعدك عروض ذكاء المبيعات في المنصة أيضاً على تتبع بيانات الشركة، بما في ذلك الأخبار وأحداث التمويل وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتحديد محفزات المبيعات المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، وتعزيز تسجيل العملاء المحتملين، مما يجعلها واحدة من أفضل بدائل ZoomInfo.

LeadIQ أفضل الميزات

تتبّع إشارات الشراء للحسابات المعينة وابدأ في إنشاء خط أنابيب

إضافة عملاء محتملين جدد إلى إيقاع تلقائي وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تسلسل العملاء المحتملين الجدد عند التقاط البيانات وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة

تمكين فرق الإيرادات الخاصة بك من خلال دقة البيانات من خلال بيانات الاتصال الموثوقة ومعلومات الحساب

قيود LeadIQ

عدم الدقة في التنبؤ بالعملاء المحتملين

الأخطاء الفنية المتكررة

تسعير #### تسعير LeadIQ

Freemium : خطة مجانية

: خطة مجانية أساسية : 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 89 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 89 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LeadIQ

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. لوشا - الأفضل في دقة معلومات الاتصال

عبر لوشا Lusha عبارة عن منصة ذكاء مبيعات B2B مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. وهي تساعد المستخدمين في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم من خلال توفير معلومات الاتصال ورؤى الشركة وأدوات توليد العملاء المحتملين.

يلبي Lusha احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، مثل محترفي المبيعات الأفراد والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة. كما أنه يُثري بياناتك الحالية بمعلومات إضافية، مثل المسميات الوظيفية والملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات الشركة.

لوشا أفضل الميزات

استهداف الشركات بناءً على مجموعتها التقنية باستخدام فلتر التكنولوجيا

ابقَ على اطلاع دائم على التغييرات الوظيفية للعملاء المحتملين حتى تتمكن من استكشاف فرص عمل جديدة باستخدام فلتر تغيير الوظيفة والتنبيه

املأ خط أنابيبك بالعملاء المحتملين المؤهلين بناءً على بيانات نوايا المشتري

احصل على رؤى فورية لملف تعريف العميل المثالي بناءً على عمليات البحث السابقة

حدِّد المصدر الذي يجلب أكبر عدد من العملاء المحتملين وحقق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل أسرع

قيود لوشا

عدم الدقة في بعض تفاصيل جهات الاتصال

واجهة المستخدم ولوحة التحكم غير ملائمة للمبتدئين

تسعير #### لوشا

مجاني

الإيجابي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 51 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

51 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوشا

G2: 4.3/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. كاسبر - الأفضل لإثراء العملاء المحتملين آليًا

عبر كاسبر Kaspr هي أداة ذكاء مبيعات مصممة لمساعدة محترفي المبيعات والشركات في العثور على معلومات الاتصال بالعملاء المحتملين، وتحديداً على موقع LinkedIn. وهي تقدم أدوات للتنقيب عن المبيعات عبر إثراء البيانات والأتمتة.

يمكنك تخزين العملاء المحتملين وإدارتهم وتنظيمهم مع التكامل مع العديد من منصات المبيعات والتسويق، مما يجعله منافسًا لـ ZoomInfo.

يقدم Kaspr أيضًا امتدادًا لمتصفح كروم يتيح لك البحث بسرعة في الويب عن المعلومات المتاحة للجمهور ثم يقدمها لك في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Kaspr

إدارة العملاء المتوقعين وأتمتة التواصل ومزامنة البيانات مع تطبيقات المبيعات الأخرى

الاطلاع على جزء من البيانات قبل الدفع مقابلها

التنقيب والتوعية وخلق الفرص لممثلي تطوير المبيعات (SDRs) كل ذلك في مكان واحد

إضفاء الطابع الشخصي على نطاق واسع مع ميزات أتمتة المبيعات مثل إرسال طلبات الاتصال على LinkedIn

قيود كاسبر

مشاكل في استرداد البيانات للشركات الصغيرة

قد تكون بعض الميزات غير متوافقة مع سياسات LinkedIn

تسعير Kaspr

مجاني

المبتدئين: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المنظمة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 5 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كاسبر

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. كليربيت - الأفضل لإثراء البيانات المتقدمة

عبر كليربيت Clearbit هي منصة ذكاء العملاء التي تساعد الشركات على جمع وتحليل البيانات عن عملائها وعملائها المحتملين. وتستخدم المنصة مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، بما في ذلك السجلات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وحركة المرور على الموقع الإلكتروني، لإنشاء ملف تعريف شامل لكل عميل محتمل.

يمكن ل Clearbit تسجيل عملائك المحتملين بناءً على احتمالية تحولهم إلى عملاء يدفعون. كما يساعدك أيضاً على تقسيم عملائك إلى مجموعات مختلفة بناءً على اهتماماتهم واحتياجاتهم وسلوكياتهم.

Clearbit أفضل الميزات

الحصول على بيانات نظيفة ودقيقة وموثوقة

تحديد العملاء المحتملين الأكثر ملاءمة في الوقت الفعلي وتركيز جهود فريق المبيعات الخاص بك حيثما كانوا أكثر أهمية

اكشف عن نوايا الشراء لدى زوار موقعك الإلكتروني من خلال ذكاء بروتوكول الإنترنت

فهم الشركات الأم والشركات الفرعية لتوجيه العميل المحتمل المناسب إلى المندوب المناسب

قيود Clearbit

منحنى التعلم لمعظم الميزات

التناقضات العرضية في البيانات المتاحة

تسعير كليربيت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كليربيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. UpLead - الأفضل لتوليد العملاء المحتملين المستهدفين

عبر UpLead UpLead هو برنامج لتوليد العملاء المحتملين بين الشركات ومنافس ل ZoomInfo يوفر قاعدة بيانات كبيرة من معلومات الاتصال التجارية التي تم التحقق منها، إلى جانب أدوات ذكاء المبيعات لمساعدتك في تصفية عمليات البحث واستهدافها.

تساعد أداة التحقق من البريد الإلكتروني في UpLead على ضمان دقة عناوين بريدك الإلكتروني وتحديثها. وبالتالي، يمكنك تحسين إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وتجنب إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين غير صالحة.

كما أن لديها أداة استخبارات المنافسين لتتبع نشاط منافسيك وتحديد العملاء المحتملين. يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لمعرفة المزيد عن منافسيك ومنتجاتهم وخدماتهم.

UpLead أفضل الميزات

إنشاء قائمة تنقيب نظيفة يمكنك توصيلها بأدوات المبيعات الخاصة بك

استخدم أكثر من 50 فلتر بحث للكشف عن جهات الاتصال والشركات التي تتطابق مع ملف تعريف المشتري الخاص بك

تواصل مع عملاء محتملين حقيقيين ومؤهلين مع التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي

تحديد وإشراك المشترين الذين ينوون الشراء مع تحليل بيانات النية

قيود UpLead

عدم الدقة في العنوان أو معلومات التوظيف لبعض جهات الاتصال

منحنى التعلم مع واجهة المستخدم

تسعير #### تسعير UpLead

مجاناً

أساسي : 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بالإضافة : 199 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 199 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا احترافي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UpLead

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. Proxycurl - الأفضل لكشط الويب واستخراج البيانات

عبر بروكسيكورل Proxycurl عبارة عن منصة واجهة برمجة تطبيقات مصممة لمساعدتك على إنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات حول الأشخاص والشركات وتوسيع نطاقها دون الحاجة إلى إدارة فرق كشط الويب وعلوم البيانات.

تستخرج إمكانيات الكشط المدمجة فيه البيانات من مواقع الويب التي لا تتوفر بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، وتتولى مهمة جمع البيانات ومعالجتها.

علاوةً على ذلك، يوفر Proxycurl العديد من الميزات للوصول إلى كم هائل من البيانات المتاحة للجمهور عن الأشخاص والشركات، بما في ذلك الملفات الشخصية ومعلومات الاتصال والبيانات المالية للشركة، إلخ.

أفضل ميزات Proxycurl

احصل على بيانات جديدة عن الأشخاص والشركات لتشغيل منتجات أتمتة المبيعات والتسويق الخاصة بك

اعثر على الشخص المناسب للتحدث معه داخل الشركات المستهدفة باستخدام نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات للبحث عن الأدوار

اسحب الملفات الشخصية على LinkedIn بشكل دوري واحصل على تنبيهات عندما ينضم صانع قرار إلى شركة جديدة أو إذا تمت ترقية شخص ما إلى منصب اتخاذ القرار

قيود Proxycurl

قد تقيد بعض مواقع الويب أو قواعد البيانات الوصول عبر أدوات الكشط، مما يجعل البيانات غير متاحة من خلال Proxycurl

أسعار Proxycurl

التسعير لمرة واحدة مقدمًا: 4500 دولار أمريكي

4500 دولار أمريكي التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Proxycurl

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. LeadFuze - الأفضل لتوليد العملاء المحتملين القابل للتطوير

عبر ليدفوز LeadFuze هو برنامج لتوليد العملاء المحتملين قائم على السحابة يساعد مندوبي المبيعات والتسويق في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم. ويستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لجمع البيانات عن العملاء المحتملين، مثل كشط الويب وتجميع البيانات.

يمكن ل LeadFuze تسجيل العملاء المحتملين بناءً على معايير البحث الخاصة بك بحيث يمكنك التركيز على العملاء المحتملين الواعدين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة توقيعات البريد الإلكتروني التي تلتقط العملاء المحتملين.

أفضل ميزات LeadFuze LeadFuze

إنشاء قوائم بالعملاء المحتملين ومزامنة العملاء المحتملين تلقائياً مع منصات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك و أدوات التواصل

استخدم الذكاء الاصطناعي لتنقيط العملاء المحتملين في منصة إدارة علاقات العملاء أو أدوات سير العمل لتشغيل حملات التوعية تلقائيًا

احصل على تفاصيل كاملة عن العملاء المحتملين، مثل تاريخ العمل والمهارات والتعليم الجامعي وغير ذلك الكثير

قم بتشغيل حملات توعية متعددة القنوات مع عمليات التكامل

قيود LeadFuze

حد منخفض لحجم القائمة

لديه منحنى تعليمي مع واجهة المستخدم

تسعير #### تسعير LeadFuze

غير محدود: بدءاً من 397 دولاراً شهرياً

بدءاً من 397 دولاراً شهرياً التوسيع: بدءًا من 147 دولارًا شهريًا

بدءًا من 147 دولارًا شهريًا مخصص

تقييمات ومراجعات LeadFuze #### تقييمات ومراجعات LeadFuze

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

أدوات قاعدة بيانات العملاء الأخرى

في حين أن أدوات إدارة البيانات ضرورية، ضع في اعتبارك كيف يمكن لمنصات إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات مثل ClickUp أن تزيد من تأثيرها. تتجاوز أدوات إدارة علاقات العملاء تخزين البيانات، حيث تقدم رؤى قيمة وسير عمل مبسط.

ClickUp ClickUp CRM مركزًا مركزيًا لرحلة بياناتك. تخيل تجاوز مرحلة تخزين البيانات إلى القدرة على تحليل بياناتك، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ، وتبسيط سير عملك، كل ذلك ضمن منصة سهلة الاستخدام.

تم تصنيفها على أنها إدارة علاقات العملاء رقم 1 في العالم من قبل G2 يتيح لك ClickUp CRM تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. قم بتحسين مسار المبيعات الخاص بك، وخصّص التواصل مع عملائك المحتملين، وشاهد عملك يزدهر مع ClickUp.

تسهّل طريقة عرض ClickUp العناصر المحورية فرز المستندات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء حسب الحديث أو المفضلة أو "تم إنشاؤها بواسطتي"

ClickUp أداة ممتازة لإدارة علاقات العملاء لعدة أسباب:

منصة قابلة للتخصيص بشكل كبير: إنشاء حقول مخصصة، وأتمتة، وسير عمل مخصص لتتناسب مع عملية المبيعات الفريدة ورحلة العميل

إنشاء حقول مخصصة، وأتمتة، وسير عمل مخصص لتتناسب مع عملية المبيعات الفريدة ورحلة العميل مجموعة متنوعة من طرق العرض: تصور وإدارة تفاعلات عملائك مع أكثر من عشر طرق عرض مختلفة، بما في ذلك ClickUp Kanban Boards والتقويمات ومخططات جانت والقوائم

تصور وإدارة تفاعلات عملائك مع أكثر من عشر طرق عرض مختلفة، بما في ذلك ClickUp Kanban Boards والتقويمات ومخططات جانت والقوائم لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: احصل على رؤى قيمة حول علاقاتك مع العملاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل. استخدمها لتتبع المقاييس الرئيسية مثل القيمة الدائمة للعميل، ومتوسط حجم الصفقة، والتقدم المحرز في المبيعات

احصل على رؤية شاملة لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

يعمل ClickUp على تعزيز فرق المبيعات من خلال مركزية سير العمل بالكامل في منصة واحدة. يمكن لمندوبي المبيعات التخلص من المهام المبعثرة بدءًا من رعاية العملاء المحتملين وإدارة خط سير العمل إلى التعاون في الصفقات وإعداد العملاء قواعد بيانات جداول بيانات Google Sheets ورسائل البريد الإلكتروني لمركز موحد

كما يتيح لك أيضًا إنشاء قاعدة بيانات مثالية للعملاء، وهي مثالية لتخزين وتحليل البيانات عن العملاء المحتملين والحاليين وجهات الاتصال والصفقات. يتيح لك ClickUp أيضًا إضافة روابط بين المهام والمستندات وغيرها لتتبع عملك بكفاءة.

عزز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع قالب ClickUp البسيط لإدارة علاقات العملاء

يتيح لك نموذج ClickUp CRM تعيين المهام تلقائيًا لكل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات . من خلال تحديثات الحالة التي يتم تشغيلها استنادًا إلى الأنشطة، يمكنك تبديل الأولويات على الفور وتنبيه فريق المبيعات الخاص بك بشأن الحساب/ملف تعريف العميل الذي يجب التركيز عليه بعد ذلك.

عرض الأتمتة النشطة وغير النشطة وإدارتها بسرعة عبر المساحات مع تحديثات المستخدم وأوصافه

أفضل ميزات ClickUp CRM

مواءمة فرق المبيعات والتسويق نحو نفس الأهداف مع البيانات المشتركة والتحديثات في الوقت الفعلي

احصل على رؤى قائمة على البيانات من خلال التقارير والعروض المرئية المتاحة بسهولة، لتوجيه علاقاتك مع العملاء نحو النجاح

راقب قيمة العملاء، وأحجام الصفقات، وغير ذلك الكثير من خلال لمحات عامة عالية المستوى

حلِّل البيانات من مصادر خارجية باستخدام تكامل ClickUp واكتشف الاتجاهات والأنماط الخفية لتحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء

تصوَّر مسار المبيعات، وحسِّن سير العمل مع العملاء، وتعاون مع فريقك في الفرص المتاحة

استخدمقوالب قاعدة بيانات معدة مسبقًا لإدارة البيانات وتحليلها، وإنشاء التقارير، وتخطيط خطواتك التالية للتواصل مع عملائك

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

تسخير قوة البيانات باستخدام بدائل ZoomInfo المناسبة

اختيار العميل المناسب برنامج قاعدة البيانات يتجاوز مجرد مقارنة الميزات؛ فأنت بحاجة إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك بأكملها. امنح فرق المبيعات والتسويق لديك الأدوات اللازمة لتجاوز قواعد بيانات Excel وتعزيز العلاقات مع العملاء والإيرادات.

هناك الكثير من منافسي Zoominfo الرائعين، لذا ضع في اعتبارك جميع الإيجابيات والسلبيات قبل أن تقرر. تجنب القبول بحلول ذكاء المبيعات المفككة وأعطِ الأولوية لمنصة تدمج بياناتك وتوفر تصورات ثاقبة وتشجع على التعاون السلس.

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