مقارنة أسانا مقابل الاثنين: ما هو برنامج إدارة المشاريع الأفضل؟ 2025

أسانا ضد مونداي - إنه سؤال نسمعه طوال الوقت. ولكن ما هي المنصة التي تتفوق على منافستها؟

بالنسبة للمبتدئين، جميع المشاريع الناجحة، بغض النظر عن حجمها وهدفها، تشترك في شيء واحد: الإدارة السليمة و تعاون الفريق . مع تحول العديد من المؤسسات إلى القوى العاملة الموزعة، كيف يمكن إدارة مشاريع متعددة في نفس الوقت؟

هناك بعض المعالجات الجادة التي تحدث، أو على الأرجح أن المؤسسات تعتمد بشكل أكبر على السحابة برامج إدارة المشاريع . المعالجات رائعة جدًا، ولكن برنامج إدارة المشاريع مثالي تمامًا لأي شخص يحتاج إلى تخطيط المشاريع وتعيين المهام وجدولتها وتخصيص الموارد وتتبع المواعيد النهائية.

فهو يسهل سير عمل الفريق الذي يعمل على المشروع ويسمح لمديري المشاريع بالتعامل مع جميع تلك المشاريع بفعالية. ولحسن الحظ بالنسبة للشركات، هناك الكثير من الخيارات لإدارة المشاريع وتتبعها والتخطيط لها مع فريق العمل.

لذا نعود إلى السؤال الرئيسي - ما الأفضل: أسانا أم الاثنين؟

دعونا نبحث في كل منصة، ونناقش الإيجابيات والسلبيات، ونغطي جميع ميزات خياري برنامجي إدارة المشاريع في المواجهة بين Asana و Monday:

ما هو أسانا؟ أسانا هو برنامج لإدارة المشاريع للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تأسس في عام 2008 من قبل مديرين تنفيذيين سابقين في فيسبوك للمساعدة في تتبع العمل من خلال توفير حل شامل لإنشاء المشاريع، وتفويض المهام وإدارتها، والتعاون، وإدارة المحافظ، وإدارة سير العمل.

وهو يوفر لوحة تحكم مركزية لأعضاء الفريق للتواصل. ويؤدي ذلك إلى التخلص من التواصل عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً، مما يحسِّن التعاون بين الأعضاء ويسمح لك بإدارة فريقك بكفاءة أكبر، مما يزيد من الإنتاجية.

مثال على لوحة كانبان في أسانا

ما هو يوم الاثنين؟

تأسست عام 2012, برنامج إدارة المشاريع يوم الاثنين يستخدم على نطاق واسع من قبل جميع أحجام المؤسسات، من الشركات الناشئة إلى الشركات الراسخة. يمكن للفرق المختلفة في نفس المؤسسة استخدامها في وظائف مختلفة لتحقيق أهدافها المحددة.

على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات استخدامه لإنشاء إدارة علاقات العملاء لتحسين عمليات المبيعات، ويمكن للمطورين استخدامه لتتبع الأخطاء، ويمكن لفريق التسويق استخدامه لتخطيط الحملات وتحسينها. وهو يأتي مع أكثر من 200 نموذج لسير العمل للاختيار من بينها، أو يمكن لكل فريق إنشاء نموذج خاص به من الصفر.

تتيح مجموعة الميزات للمستخدمين دمج كل خطوة من خطوات إدارة المشروع في مساحة واحدة وتمكين الشفافية من خلال تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق لتحسين إنتاجيتهم.

يمكن للمستخدمين الحصول على عرض قائمة المهام عبر جميع المشاريع على الاثنين

أسانا مقابل الاثنين.كوم: مقارنة الميزات الأساسية

على الرغم من أن المنصتين متشابهتين، إلا أن لكل أداة اختلافات في الميزات والوظائف التي تمنح كل منهما مزايا إدارة المشروع . في النهاية، تتناسب الأدوات مع المؤسسات والاحتياجات المختلفة، ولهذا السبب من المهم معرفة الميزات الأساسية.

في هذا القسم، نسلط الضوء على ميزات كل أداة ونفصلها لمساعدتك في تحديد الأفضل لاحتياجاتك الخاصة. دعنا نرى من الذي يتفوق في هذه المواجهة بين Asana و Monday:

أسانا الاثنين القائمة نعم نعم القائمة نعم نعم نعم نعم صندوق لا لا لا التقويم نعم مدفوع النشاط لا لا لا التكاملات نعم نعم نعم نعم تحديد أولويات المهام نعم نعم نعم تبعية المهام نعم لا إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت نعم نعم نعم تخزين غير محدود مدفوع مدفوع

_* المدفوعة تحتوي على الميزة، ولكنها متوفرة فقط ضمن الباقات المدفوعة

إدارة المهام

من المعروف أن Asana يقدم خاصية إنشاء المهام بشكل أسرع لأنه لا يتطلب الكثير من التفاصيل لإنشائها مثل الاثنين. ومع ذلك، يمكن أن يعرض الاثنين المزيد من المعلومات في لمحة سريعة. في الواقع، مع Monday، يمكنك رؤية الفريق والمالكين والجداول الزمنية وتحديثات الحالة (مرمزة بالألوان) والتقدم المحرز لكل مهمة. يمكنك أيضًا اختيار حذف بعض أعمدة المعلومات إذا كان الأمر مربكًا.

يتيح لك Asana إنشاء المهام، وتحديد أهدافها ومواعيدها النهائية، وإنشاء التبعيات، وتعيينها في بضع ثوانٍ. تتبعها من خلال القوائم أو الجداول الزمنية أو طريقة عرض اللوحة. عند تسجيل الدخول إلى Asana، يتم عرض المهام المستحقة قريبًا في قسم الصفحة الرئيسية.

من السهل الاطلاع على القائمة الكاملة لجميع المهام المسندة إليك من خلال الانتقال إلى مهامي. ما عليك سوى النقر على أي مهمة لعرض جميع التفاصيل وإرفاق المستندات للتعاون.

يقدم يوم الاثنين طريقة مماثلة لإدارة المهام ولكنه يسميها "نبضات" تأتي كل نبضة مع سجل النشاط الخاص بها وقسم الأسئلة الشائعة وقسم التعليقات ووظيفة إرفاق الملفات. يمكنك ترتيبها في أعمدة للسماح للمستخدمين بإنشاء تدفق المهام الخاصة بهم.

يمكنك إنشاء نبضات وتعيينها وتتبع تقدم النبضات من خلال نظرة عامة على مهام مدير المهام. يجعل إدارة المهام مريحة حيث تعطي لوحات العمل نظرة عامة على حالة كل مهمة.

يحتوي Asana على نظام مدمج لإدارة تبعية المهام. يسمح لك بتعيين المهام التي لا يمكن أن تبدأ إلا عند اكتمال المهام الأخرى. وعند اكتمالها، يتم إخطار عضو الفريق المعين تلقائياً.

لا يحتوي يوم الاثنين على نظام إدارة تبعية المهام المدمج، ولكن لديه حل بديل. يمكنك إضافة عمود تبعية يسمح لك بإنشاء اتصالات بين المهام. عند القيام بذلك، لا يمكن أن تبدأ المهام التابعة قبل المهام التي تعتمد عليها.

أسانا تبعيات المهام

إدارة المحفظة

عند إدارة مشاريع متعددة، يمكن أن يؤدي التركيز على مشروع واحد إلى رؤية ضيقة الأفق، مما يؤدي إلى نسيان أو فقدان التفاصيل الأساسية في المشاريع الأخرى.

إدارة المحفظة هي إدارة جميع المشاريع في مكان واحد لتحقيق التوازن بين المكاسب قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل. توفر كلتا الأداتين إدارة المحافظ، على عكس معظم أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

تعمل ميزة إدارة المحفظة في Asana مثل أداة إدارة المشاريع القياسية، ولكن للمشاريع بدلاً من المهام. لعرض محفظة المشاريع الجارية، قم بتصغير المهام اليومية لمعرفة حالة كل مشروع.

تتيح لك ميزة المحفظة تصنيف جميع مشاريعك، وعرضها حسب مخطط الإنهاء، أو الأولوية، أو أي حقل مخصص آخر ترغب في إنشائه.

بدلاً من ميزة إدارة المحفظة، يقدم الاثنين ميزة تسمى المجموعات. على الرغم من أنها لا توفر نفس القدر من الرؤية أو التفاصيل، مثل حالة التقدم الكامل مثل ميزة المحفظة في Asana، إلا أنها لا تزال تمنع فقدان أي تفاصيل للمشروع إذا كنت تتعامل مع مشاريع متعددة.

عند إنشاء نبض في الاثنين، يمكنك اختيار المجموعة التي تريد إضافته إليها.

Monday.com إدارة المحافظ الاستثمارية

التعاون

من الواضح أن التعاون أمر حيوي لنجاح المشاريع. ستتطلب منك برامج إدارة المشاريع التي لا تحتوي على ميزات التعاون الضرورية الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث، الأمر الذي قد يكون غير مريح وقد يؤثر على الإنتاجية.

يقدم الاثنين دعمًا تعاونيًا أكثر من Asana. فهو يوفر التعليق على المهام، والتقويم، ولوحة المعلومات على الإنترنت، والتعاون في المستندات. يعد التعاون في المستندات ميزة مفيدة لأنها تتيح لك إنشاء مستندات عامة وخاصة ومشاركتها مع الفريق. كما يتيح لك التواصل في المستند من خلال الدردشة والتعليقات.

لا يحتوي Asana على خاصية التعاون في المستندات أو السبورة على الإنترنت، لذلك يجب عليك الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث مثل محرر مستندات Google ثم إرفاقها بـ Asana. وتتضمن ميزاته التعاونية لوحة رسائل المشروع التي يمكن أن تكون مركزًا للمناقشات المتعلقة بالمشروع، والتقويم، وتعليقات المهام.

إدارة سير العمل

يساعدك Asana على الاحتفاظ بجميع معلومات المشروع المهمة في متناول يدك للوصول إليها بسهولة. وتسمح لك ميزات الترميز اللوني الخاصة به بتتبع جميع تفاصيل المشروع، مثل من يعمل عليه، والمهام التي أنجزوها، والمواعيد النهائية لها.

يمكنك إدارة سير عملك بعدة طرق لعرض المشروع بما في ذلك القوائم، ومخططات جانت، والتقويمات، و لوحات كانبان .

يتألق يوم الاثنين حقًا عندما يتعلق الأمر بالمناظر. لديه، إلى حد بعيد، أكثر الطرق لعرض مشروعك من بين جميع برامج إدارة المشاريع. يمكنك استخدام جميع طرق العرض في Asana بالإضافة إلى الجداول والجداول الزمنية والخرائط والعديد من الطرق الأخرى. العرض الافتراضي في شكل قوائم.

الاثنين يجعل من السهل التبديل بين النبضات دون عناء.

التكاملات

للعمل بكفاءة وسلاسة أكبر، يجب أن يتميز برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره بالعديد من عمليات التكامل للعمل مع البرامج والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها بسلاسة. علاوة على ذلك، تعتبر عمليات التكامل هذه ضرورية لأنها تعوض ما يفتقده كل برنامج من حيث الميزات.

وتوفر كلتا الأداتين تكاملات قوية مع العديد من التطبيقات الشائعة، بدءاً من مؤتمرات الفيديو والتطبيقات التقنية إلى أدوات التعاون مثل Slack و Teams.

تمتلك Asana أكبر عدد من عمليات التكامل (أكثر من 150)، بما في ذلك Dropbox وMicrosoft Teams وMailchimp وZoom وEvernote وDossier وSlack والعديد من الأدوات الشائعة الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل Time Camp لتقديم تتبع الوقت في Asana.

يقدم يوم الاثنين العديد من عمليات التكامل أيضًا، ولكن ليس بنفس عدد تكامل Asana، لذلك يتخلف قليلاً عن . لديه حوالي 50 تكامل، بما في ذلك تكامل المبيعات والتجارة الإلكترونية مثل Shopify و Salesforce. ومن المثير للاهتمام أنه يتكامل مع برامج إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana و Trello. عمليات التكامل في الاثنين قابلة للتخصيص بشكل فريد، مما يميزها عن تكامل Asana. يتيح ذلك للمستخدمين اختيار الوظائف التي يحتاجون إليها بالضبط.

وكلاهما متاح لأعضاء فريق العمل على الأجهزة المحمولة من خلال تطبيقيهما على نظامي أندرويد وiOS. على الرغم من أن شاشات الكمبيوتر الأكبر حجماً هي الأفضل للتعامل مع جميع التفاصيل وتعقيداتها، إلا أنه من المريح معرفة أنه يمكنك أخذ بعض التفويضات أو المهام بعيداً عن المكتب.

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مونداي دوت كوم مقابل تسعير أسانا

لنكن واقعيين. إذا كنا سنسأل Asana مقابل Monday، فستحتاج إلى معرفة كم سيكلفك ذلك. هاتان الأداتان أغلى قليلاً من بعض أفضل البدائل، ولكنهما أيضاً ليستا بعيدتين جداً عن بعضهما البعض.

خطط تسعير الاثنين

الفرق الرئيسي بين الاثنين وأسانا هو التسعير. يمكنك الحصول على Monday بسعر أقل من Asana. تقدم الشركة خمسة مستويات تسعير. كل مستوى له ميزاته وقيوده. تسمح الباقة الأساسية المجانية بمستخدمين اثنين فقط، وتكامل محدود، و500 ميغابايت من السعة التخزينية، وعدد أقل من طرق عرض لوحة التحكم.

تُدفع سنويًا تُدفع شهريًا مجانًا 0 دولار 0 دولار أساسي 8 دولارات لكل مستخدم/شهريًا 10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا احترافي 16 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسة مخصص لكل باقة -

تحقق من Monday.com لمزيد من تفاصيل الأسعار.

أسانا خطط التسعير

يقدم Asana خطة تسعير من أربعة مستويات، ويمكن لنسخته المجانية أن تستوعب ما يصل إلى 15 مستخدمًا. يحتوي على الكثير من الميزات التي قد تضطر إلى الدفع مقابلها في أدوات إدارة المشاريع الأخرى. على سبيل المثال، تقدم Asana أكثر من 100 عملية تكامل، ويمكنك التعاون مع ما يصل إلى 15 من زملائك في الفريق. مساحة تخزين الخطة المجانية غير محدودة، تصل إلى 100 ميجابايت لكل ملف.

تُدفع سنوياً تُدفع شهرياً الأساسي 0 دولار 0 دولار القسط 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا الأعمال 24.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا 30.49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات مخصص لكل باقة -

زيارة أسانا لمزيد من تفاصيل الأسعار.

أسانا مقابل مراجعات العملاء

باعتبارها من أشهر خيارات إدارة المشاريع المتاحة، قد يكون الاختيار بين Asana مقابل Monday أمرًا صعبًا. وجدنا أن كلاهما لديه العديد من المراجعات الإيجابية. لنبدأ بتقييمين حديثين لعملاء أسانا أعجبنا بهما.

تقييمات عملاء أسانا

"عندما بدأنا استخدام Asana لأول مرة، اعتقدت بالتأكيد أنه منتج آخر "سيساعدني" ولكن يا للروعة هذا يساعدني بالفعل في البقاء على رأس مهامي في شركاتنا الأربع الشقيقة، وإدارة وتخطيط العروض الترويجية، وإدارة المشكلات والإصلاحات وغير ذلك الكثير. غالبًا ما أفتح صندوق الوارد الخاص بي في Asana (الميزة المفضلة لدي) قبل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بي، حيث يعطيني فكرة أفضل عما يجري في الشركة." - Caitlen C.، مدير الأعمال الفنية، مراجعة G2

"يتيح لي تطبيق الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي والإصدار عبر الإنترنت أن أكون عمليًا أثناء التنقل، فأنا أستمتع باستخدام إضافات Slack وGmail لتتبع ما يجري خلال يومي. لقد وجدت أن هذه الأداة هي الأفضل بالنسبة لي، حيث تتيح لي جميع الألوان والوظائف جدولة الأشياء خارج تقويم عملي مع البقاء على اطلاع على جميع الأشياء المهمة في هذه اللحظة وهذا اليوم وهذا العام." _ - - فينيسا ن.، مسؤولة الرواتب الأولى، مراجعة G2

G2 : 4.3/5 (8,217 تقييم)

كابيرا : 4.5/5 (10,728 تقييم)

مراجعات العملاء يوم الاثنين

لكن لا تدع هذه المراجعات الرائعة تقنعك بعد - فـ مونداي لديه تقييمات مماثلة ومراجعات رائعة حول منصته. فيما يلي مراجعتان حديثتان لعملاء مونداي برزتا على G2:

"قبل موقع Monday.com، كان يتم إرسال جميع الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني، مما يجعل من الصعب تتبع عبء العمل. مع الاثنين، يمكن لجميع أعضاء الفريق عرض ما هو موجود في ملف المشروع ومعرفة مكان كل مهمة مشروع في العملية. أنا أستمتع حقًا بميزات التخصيص التي يوفرها Monday؛ فلدينا عدد من العملاء الذين يرغبون في تجربة مصممة خصيصًا لجعل الأمور أبسط بالنسبة لنا ولهم. يتمتع يوم الاثنين بالعديد من الميزات الممتازة، ولكن إذا كان عليّ اختيار ميزة واحدة، فستكون ميزة التنظيم." - كيلر سي، مدير منتج، مراجعة G2

"التدفق وواجهة المستخدم، والتخصيص، والسهولة التي يعمل بها كل شيء معًا مع السماح بفصل الأقسام... ولكن أكثر ما أحبه في الاثنين هو الدعم. سواء كان خطأ أو اقتراحًا أو خطأ مستخدم، فهم دائمًا سريعون ودائمًا على دراية ودائمًا مهذبون. ويتابعون دائماً بعد ذلك أيضاً. وهو أمر تسعى شركتي جاهدةً لتحقيقه، لذا أقدره كثيرًا في الآخرين. ومختبرات الاثنين! إضافات رائعة لتخصيص تجربتك بشكل أكبر." - - أماندا ب.، مؤسس، مراجعة G2

G2 : 4.7/5 (5,660 تقييم).

كابيرا : 4.6/5 (2,592 مراجعة).

الاثنين مقابل أسانا على موقع ريديت

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يهبط الناس في مناظرة Asana Vs. Monday.com. عندما تبحث الاثنين ضد أسانا على موقع ريديت ، يتفق العديد من المستخدمين على أن تكامل Asana الواسع يعد إضافة كبيرة:

"أسانا جيد ولكنه يفتقر إلى بعض المنطق إذا كنت تدير مشاريع كبيرة ومعقدة. من ناحية أخرى، فهو يتفاعل مع كل شيء ببساطة."

ويشير آخرون إلى أن "أسانا" يتفوق على "مونداي" من حيث التسعير وتجربة الاستخدام:

"بالنسبة لي، يحتل موقع Monday.com الصدارة في التسعير ومقارنة الواجهة."

بدائل أسانا ومانداي لأفضل حل لإدارة المشاريع

قد يستمر سؤال أسانا مقابل مونداي وهذا عادل. كلتا هاتين الأداتين من أكثر أدوات إدارة المشاريع شيوعًا في العالم. ولكن في حال لم تكن قد اخترتها، فهناك أداة أخرى عليك تجربتها.

ClickUp هي أداة بديل لأسانا والاثنين. أيضًا، ClickUp هي واحدة من أعلى أدوات إدارة المشاريع المتاحة تقييمًا. بجدية، عملاؤنا يحبوننا كحل شامل.

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ClickUp العديد من الميزات المجانية التي كنت ستدفع مقابلها في برامج أخرى مشابهة. سواء كنت بحاجة إلى زيادة إدارة عبء العمل، أو إنشاء طرق عرض مخصصة، أو تعيين تذكيرات مفصلة، أو تعيين الأولويات، أو إنشاء الخرائط الذهنية و اللوحات البيضاء، ClickUp هو الحل الأفضل لبرنامج إدارة المشاريع.

يحتوي ClickUp على العديد من طرق العرض المتاحة لتناسب احتياجاتك على أفضل وجه

يمكن استخدامه من قبل جميع أنواع الشركات. من الشركات الناشئة إلى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 إلى العاملين المستقلين، يعمل ClickUp فقط. تم تصميمه لإزالة أوجه القصور والإحباطات التي تسببها أدوات إدارة المشاريع الأخرى لزيادة الإنتاجية.

ومع ذلك، إذا كان هناك بديل مثالي لـ Asana مقابل الاثنين، فسيكون ClickUp، فهو يحتوي على عشرات الميزات التي تزيد من إنتاجية الأفراد وفريق العمل. مقارنة بين ClickUp مقابل Asana !

خطط تسعير ClickUp

لقد شاركنا فروق التسعير بين Asana و Monday، لذلك دعنا نرى كيف يتراكم ClickUp بالمقارنة. كبداية، هناك خمس خطط للاختيار من بينها لتلبية احتياجاتك وميزانيتك.

تُفوتَر سنويًا تُفوتَر شهريًا أكثر تكلفة؟ مجانًا للأبد 0 دولار 0 دولار نفس المبلغ غير محدود 5 دولارات لكل عضو/شهر 9 دولارات لكل عضو/شهر نعم الشركات 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا 19 دولارًا لكل عضو/شهريًا نعم شركة بلس 19 دولارًا لكل عضو/شهريًا 29 دولارًا لكل عضو/شهريًا نعم * \ مؤسسة مبيعات href/ https://clickup.com/pricingContact/%href/ مبيعات href/ https://clickup.com/pricingContact/%href/

* *ClickUp لديه خطة عمل بأسعار معقولة أكثر من Asana، لكن خطة الاثنين الأعلى (باستثناء Enterprise) أقل

تقييمات عملاء ClickUp

لا تثق بكلامنا فقط - فالعملاء يحبون ClickUp. إليك بعض مراجعات عملاء ClickUp الأخيرة من G2 التي نحبها:

"يتيح ClickUp للمؤسسة بأكملها العمل داخل تطبيق واحد. نحن نستخدم ميزة اللوحات البيضاء، والمهام، ولوحات المعلومات، والمستندات، والمزيد. لا يستطيع المنافسون حتى منافسة ClickUp. لا يمتلك كل من Monday.com و JIRA نفس الفكرة الشاملة التي يمتلكها ClickUp، وهم شركة مبتكرة للغاية." - آشلي ب.، مدير تطوير المنتجات، مراجعة G2

"أحب أن يكون كل شيء مركزيًا، فهو يجعل كل شيء سهلًا للغاية. يساعدني ClickUp بخياراته العديدة للتصور على تجنب التنقل من تطبيق إلى آخر أو الاضطرار إلى البحث عن ملحقات مشبوهة أو باهظة الثمن. أكثر الأدوات التي أستخدمها هي التقويم، والقوائم، والمستندات، وتتبع الوقت، والأهداف، وكل واحدة منها تحتوي على ميزات يصعب العثور عليها حتى في التطبيقات المخصصة. بعد تجربة الكثير من تطبيقات الإنتاجية، كانت هذه التجربة الأكثر سلاسة وإيجابية إلى حد بعيد. وليست الميزات مهمة فحسب، بل أعجبتني أيضًا الطريقة التي تعرض بها الشركة قيمها. كما أن الحملات التسويقية مضحكة، وأعتقد أنها الشركة الوحيدة التي أتابعها على YT لأن إعلاناتها تجعلني أضحك. =)")"_ - دانيال س.، مشغل كاميرا، مراجعة G2

## السؤال ليس أسانا مقابل الاثنين - بل لماذا لا يوجد كليك أب؟

تكشف هذه المراجعة لـ Asana مقابل Monday شيئًا واحدًا؛ كلاهما ليس مثاليًا. لكل منهما نقاط قوته وضعفه، والأمر متروك لك لتقرر أيهما أكثر قيمة بالنسبة لك. الاثنين لديه سعر أفضل مما يجعله في متناول اليد، ولكن أسانا لديه المزيد من التكامل والتخصيصات.

أيضًا، الاثنين أفضل إذا كنت تريد قالبًا محددًا لاحتياجات عمل معينة، ولكن لدى Asana منصة بديهية تجعل من السهل تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك.

لهذا السبب قمنا بإدراج المزيد من البدائل لتضعها في اعتبارك إذا فشلت Asana و Monday في تلبية توقعاتك.

في النهاية، يعتمد برنامج إدارة المشاريع المناسب لك على احتياجاتك الفريدة. نأمل أن يساعدك هذا الدليل على اتخاذ القرار الصحيح. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن برامج إدارة المشاريع قبل اتخاذ القرار، فإليك هذا الدليل الشامل لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لإدارة المشاريع لك ولفريقك.