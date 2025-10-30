أفضل 13 أداة لإدارة المشاريع تتكامل مع Slack

لقد كان Slack مركز الاتصال المفضل للفرق الحديثة، خاصة في الشركات الناشئة سريعة النمو ووكالات التسويق وشركات التكنولوجيا وبيئات العمل عن بُعد أو المختلطة.

من المراسلة الفورية ومشاركة الملفات إلى القنوات ومزامنة التقويم، يضمن Slack سلاسة التعاون. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة الجداول الزمنية للمشاريع وتنفيذها، فإن Slack وحده لا يكفي في بعض الأحيان.

غالبًا ما تحجب المحادثات المهام المهمة، مما يؤدي إلى فقدان المتابعة. من خلال التكامل الصحيح مع Slack، يمكنك تحويل رسائل Slack إلى مهام، وربط المحادثات بالنتائج المطلوبة، وتقليل الفجوة بين محادثات الفريق والتنفيذ الفعلي.

في هذه المقالة، سنتناول أفضل أدوات إدارة المشاريع وخيارات برامج الحلول التي تتكامل بسلاسة مع Slack.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل منافسي Slack

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل أدوات إدارة المشاريع لخدمات العملاء التي تدعم التعاون في الوقت الفعلي وتتكامل مع Slack:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتواصل وتعاون بين أعضاء الفريق مخططات جانت، كانبان، سير العمل المخصص، ClickUp Brain، ومزامنة مهام Slack في الوقت الفعلي. خطة مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات Wrike تبسيط استقبال المشاريع والعمل بين الفرق نماذج ديناميكية، لوحات Kanban، سير عمل مخصص، التقاط طلبات Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Notion تنظيم الأفكار في أنظمة مشتركة ويكي، مستندات، ملخصات الذكاء الاصطناعي، معاينات صفحات Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Trello تتبع المهام بصريًا وسير عمل بسيط لوحات Kanban وأتمتة Butler وإنشاء بطاقات Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Jira تتبع المهام بمرونة وتخطيط السباقات لوحات سكرم، تنظيف الأعمال المتراكمة، تذاكر الأخطاء في Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم Basecamp اتصالات فريق غير متزامنة بدون فوضى قوائم المهام، دردشة Campfire، استبدال سلسلة المحادثات في Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Miro التعاون البصري والعصف الذهني اللوحات البيضاء والملاحظات اللاصقة من Slack ومزامنة Jira خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم MeisterTask تتبع المهام بصريًا + أتمتة الفرق متوسطة الحجم Kanban، إشعارات Slack، مساعدة الذكاء الاصطناعي، مزامنة المهام اليومية خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم العمل الجماعي إدارة مشاريع العملاء بدقة أوامر Slack، تتبع التعيينات، مكتبة الموارد خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Todoist تسجيل المهام بسهولة في Slack أوامر Slack وقوائم المراجعة وعلامات الأولوية خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم Zoho Projects تحديد أساس المشروع وتتبعه بالتفصيل مخططات جانت، سجلات الوقت، تحديثات Slack تجربة مجانية لمدة 15 يومًا، أسعار مخصصة Linear فرق المنتجات والهندسة خرائط طريق مرئية، فرز المشكلات، مزامنة سلاسل المحادثات في Slack خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Hive طرق عرض مرنة للمشاريع وتعاون بين أعضاء الفريق القوالب، Kanban، HiveMind AI، Slack chat-to-task خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 1.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لماذا تستخدم أداة إدارة المشاريع التي تتكامل مع Slack؟

بدلاً من التنقل بين الأدوات، يمكن لفريقك إدارة المهام والتواصل داخل نفس مساحة عمل Slack من خلال تكامل بسيط.

إليك الأسباب التي تجعل أفضل عمليات تكامل Slack تستحق الاستثمار:

قم بتركيز اتصالات المشروع من خلال ربط رسائل Slack بالمهام والجداول الزمنية والنتائج عبر قنوات Slack المشتركة.

احصل على تحديثات المشروع ومواعيد الاستحقاق في الوقت الفعلي كإشعارات Slack للحفاظ على تماسك الفرق دون مغادرة Slack.

حسّن إدارة المهام من خلال السماح للمستخدمين بتعيين المهام وتحديث الحالات وتتبع التقدم مباشرة من Slack.

دعم التعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الملفات والمناقشات والإجراءات المتكاملة داخل تطبيق Slack.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تواجه أيًا من هذه المشكلات، فقم بمعالجة مشكلات الميكروفون وفشل الرسائل وأخطاء التحميل بشكل مباشر. تساعدك المشكلات الشائعة في Slack وحلولها على إصلاح المشكلات المتكررة في Slack بسرعة حتى يظل فريقك متصلاً دون انقطاع.

الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المشاريع المتكاملة مع Slack

50٪ من الفرق التي تستخدم منهجيات مرنة وكيفية إدارة الفرق للمشاريع تجمعها أيضًا مع أدوات أخرى لتناسب المشروع قيد التنفيذ.

لهذا السبب، يعد دمج برامج إدارة المشاريع مباشرة في مساحة عمل Slack خيارًا استراتيجيًا.

ولكن ليست كل عمليات التكامل متشابهة. إذن، ما هي الميزات التي تهم فعلاً عند اختيار أفضل أدوات إدارة المشاريع في Slack ؟

1. إدارة المهام: قم بإنشاء المهام وتعيينها وتحديثها دون مغادرة Slack

✅ الحل: يقوم المصمم بإسقاط نموذج أولي في رسالة Slack، ويقوم أحد أعضاء الفريق على الفور بتحويله إلى مهمة مع تاريخ استحقاق.

2. إشعارات في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات المشروع وتغييرات المواعيد النهائية والتعليقات مباشرة في Slack

✅ الحل: يرى فريقك تحديثات تقدم المهام مباشرة في قناة Slack، مما يمنع تفويت المواعيد النهائية والتحقق المستمر.

3. مشاركة الملفات والوثائق المركزية: شارك الملفات المرتبطة بالمهام أو سلاسل المحادثات وقم بتثبيتها

✅ الحل: أثناء سباق الحملة، تظل الأصول الإبداعية و Google Docs متاحة في مكان واحد؛ لا داعي للبحث في البريد الإلكتروني بعد الآن.

4. التكامل مع أدوات أخرى: المزامنة مع Google Drive و Trello و Jira والمزيد

✅ الحل: بدلاً من التبديل بين علامات التبويب، يصبح Slack مساحة مركزية تتواصل فيها جميع أدوات مشروعك مع بعضها البعض.

5. أتمتة سير العمل : استخدم الروبوتات أو المشغلات المخصصة لأتمتة الخطوات المتكررة

✅ الحل: يقوم نموذج مهمة جديد بإرسال رسالة Slack إلى القناة المناسبة، وتعيين مهمة، وتعيين تذكيرات — كل ذلك دون تدخل بشري.

لن تحتاج إلى التبديل بين ست علامات تبويب مختلفة للحفاظ على السياق.

عندما يكون الأمر كذلك، فإن أتمتة إدارة المشاريع لا تحقق الفوائد الموعودة.

ومع ذلك، باستخدام هذه الأدوات الـ 13 التي تتصل مباشرة بـ Slack، يمكنك ضمان تنسيق فرقك حتى أثناء نومك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الشاملة)

اتخذ الإجراءات مباشرة من Slack وحافظ على تزامن فريقك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

إذا كان Slack الخاص بفريقك مليئًا بالتسجيلات اليومية والإشارات إلى المهام وروابط الملفات، فإن ClickUp هي منصة إدارة المشاريع الوحيدة التي تجمع كل شيء في مكان واحد موحد.

قم بإدارة مشاريعك باستخدام إدارة المشاريع المنظمة من ClickUp

تصور جدول مشروعك الزمني وقم بتعديله على الفور من خلال عرض ميزات إدارة المشاريع في ClickUp

منصة إدارة المشاريع ClickUp هي مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين المستندات والويكي والدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

يوفر عرضًا مرنًا، بما في ذلك القوائم واللوحات ومخططات جانت والتقويمات، لمساعدة الفرق على تخطيط المشاريع وتتبعها وإدارتها بشكل مستقل. يمكنك تجميع المهام في مجلدات وتقسيم التبعيات وتحديد المعالم التي تتوافق مع الأهداف الرئيسية.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التصميم عن بُعد الذي يعمل على إطلاق منتج ما تصور الجدول الزمني الكامل للمشروع في عرض Gantt ثم مزامنة تحديثات المهام مباشرةً مع قناة Slack مشتركة، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع في الوقت الفعلي.

تكامل Slack الذي يحافظ على ترابط كل شيء

حوّل Slack إلى مركز إنتاجية من خلال ربط المحادثات بالمهام والتحديثات وسير العمل في الوقت الفعلي باستخدام تكامل ClickUp

بفضل التكامل الوثيق بين ClickUp و Slack، يمكنك:

أنشئ المهام مباشرة من رسائل Slack

أضف تعليقات أو تحديثات دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

احصل على تذكيرات بالمهام وتنبيهات بمواعيد الاستحقاق في مساحة عمل Slack الخاصة بك.

ابق على اطلاع دائم من خلال أنشطة المهام في الوقت الفعلي في قنوات Slack الخاصة بفريقك.

هذا ما قالته لورين ماكيلسكي، رئيسة الموظفين في Hawke Media، عن ClickUp:

من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتمتع برؤية واضحة للمشروع بطرق تخدم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما سمح ClickUp بالتكامل مع Slack و Gmail، مما يجعل عملنا أكثر سلاسة من منصة إلى أخرى.

من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتمتع برؤية واضحة للمشروع بطرق تخدم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما سمح ClickUp بالتكامل مع Slack و Gmail، مما يجعل عملنا سلسًا من منصة إلى أخرى.

اجمع المحادثات والمهام في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

حوّل المناقشات إلى مهام، وقم بتعيين مالكيها، وحافظ على السياق كما هو مع ClickUp Chat

تقدم ClickUp Chat أفضل ما في أسلوب التواصل على Slack إلى منصة إدارة المشاريع الخاصة بك، ولكن مع اختلاف جوهري. الفرق بين Slack و ClickUp هو أن الأخيرة تتصل مباشرة بمهامك وجداولك الزمنية وسير عملك.

أثناء مزامنة المشروع، إذا أرسل أحد زملائك في الفريق تذكيرًا بشأن أحد الأصول المفقودة أو حدد أحد العوائق، فلن تحتاج إلى تبديل الأدوات أو البحث في سلاسل المحادثات في Slack لاحقًا. يمكنك على الفور تحويل هذه الرسالة إلى مهمة، وتعيينها، وتحديد موعد استحقاقها، وربطها بالمشروع المناسب. أو اطلب من ClickUp Brain القيام بذلك نيابة عنك، مباشرة من داخل الدردشة!

هذه الوظيفة تجعل ClickUp تطبيق مراسلة شاملًا من خلال الجمع بين المراسلة وإنشاء المهام.

دع ClickUp Brain، مساعدك الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يقوم بالأعمال الشاقة

يضيف ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي العملي إلى سير عملك اليومي. وهو مصمم للتعرف على السياق والقضاء على المهام اليدوية المتكررة.

على سبيل المثال، بعد اجتماع الفريق، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء ملخص للمشروع، وتعيين الخطوات التالية لأعضاء الفريق المعنيين، وحتى الإبلاغ عن المواعيد النهائية المتداخلة.

جرب ClickUp Brain مجانًا احصل على ملخصات فورية لمحادثاتك على Slack وحدد الخطوات التالية القابلة للتنفيذ لفريقك باستخدام ClickUp Brain.

إذا كنت تريد اللحاق بما فاتك بعد فترة غياب، يمكنك استخدام ميزة "Catch Me Up" في ClickUp Brain للحصول على ملخص فوري للتحديثات في مشاريعك، بما في ذلك أبرز المحادثات في Slack والتعليقات الجديدة والمهام المحظورة.

يمكنك أيضًا طرح سؤال على ClickUp Brain مثل: "ما هو وضع خطة التسويق للربع الثالث؟" وسيقوم باستخراج المعلومات في الوقت الفعلي من قائمة المهام ووثائق المشروع والمحادثات.

🎥 إليك مقطع فيديو قصير يشرح كيفية طرح الأسئلة على ClickUp Brain:

💡 مكافأة: هل تبحث عن تطبيق سطح مكتب يخلصك من الفوضى ويوفر لك كل ما تريده في ذكاء اصطناعي للعمل؟ قد يكون ClickUp Brain MAX مناسبًا لك. حوّل طريقة إدارتك للمشاريع باستخدام: أتمتة سلسة: استبدل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة واحصل على نماذج ذكاء اصطناعي خارجية متميزة مثل ChatGPT و Gemini و Claude من خلال منصة ذكية تعمل على أتمتة المهام الروتينية وتتبع التقدم المحرز وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ لكل مشروع.

معلومات مركزية: ابحث عن خطط المشاريع والجداول الزمنية والملفات وادخل إليها على الفور عبر ClickUp وGoogle Drive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب.

تحويل الكلام إلى نص: استخدم الأوامر الصوتية لتدوين الملاحظات وإنشاء المهام وتحديث حالات المشاريع وتوزيع المسؤوليات دون استخدام اليدين، مما يجعل إدارة المشاريع أسرع وأكثر كفاءة. استخدم الأوامر الصوتية لتدوين الملاحظات وإنشاء المهام وتحديث حالات المشاريع وتوزيع المسؤوليات دون استخدام اليدين، مما يجعل إدارة المشاريع أسرع وأكثر كفاءة. ClickUp Brain MAX هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

أفضل ميزات ClickUp

قم بإدارة المشاريع باستخدام مخططات Gantt ولوحات Kanban والتقويمات وسير العمل المخصص.

اربط المهام والمستندات واللوحات البيضاء والنماذج في مكان واحد مركزي

تعاون من خلال التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المترابطة واللوحات البيضاء الحية.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص سلاسل المحادثات وإنشاء المهام تلقائيًا والإجابة على الأسئلة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

حوّل رسائل Slack إلى مهام، وتلقى التحديثات، وعلق على العمل — كل ذلك من قناتك على Slack.

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب عمق ميزاته.

تأخيرات عرضية أو تأخيرات في المزامنة في مساحات العمل الكبيرة جدًا

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

هذا ما ورد في تقييم G2:

نقوم بتنفيذ سباقات سريعة ومرنة وننشر المستندات وندير أهداف OKR دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. يمكن توصيل التكاملات الأصلية (Slack و Drive و GitHub) بسرعة.

نقوم بتنفيذ سباقات سريعة ومرنة وننشر المستندات وندير أهداف OKR دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. يمكن توصيل التكاملات الأصلية (Slack و Drive و GitHub) بسرعة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع

2. Wrike (الأفضل لتبسيط استقبال المشاريع وإدارة أحمال العمل متعددة الوظائف)

عبر Wrike

تعد قوائم المهام المتفرقة مشكلة شائعة في فرق العمل المؤسسية لأن المهام غالبًا ما تصل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك Slack والبريد الإلكتروني والاجتماعات وجداول البيانات. علاوة على ذلك، لا يوجد نظام واضح لتتبع الملكية أو التقدم المحرز.

يتيح لك Wrike تحويل الطلبات الواردة إلى مشاريع رسمية باستخدام نماذج استلام ديناميكية ومهام مخصصة تلقائيًا وسير عمل خاص بالفريق. بفضل التكامل المدمج مع Slack، يبقي Wrike فريقك على اطلاع دائم دون الحاجة إلى مغادرة قناة Slack، مما يقلل من التكرار ويضمن المساءلة الواضحة بين الأقسام.

أفضل ميزات Wrike

التقط الطلبات الواردة باستخدام نماذج ديناميكية وقم بتوجيهها تلقائيًا

تصور العمل باستخدام لوحات Kanban ومخططات Gantt ولوحات المعلومات المخصصة

استخدم تطبيق Slack من Wrike لإنشاء مهام من الرسائل وتلقي تحديثات المشروع في الوقت الفعلي.

قم بإعداد سير عمل مخصص لمختلف الأقسام مع تدفقات الموافقة والتبعيات

قم بتركيز الملفات والتعليقات والتواصل بشأن المهام لتحسين التعاون بين الفرق.

قيود Wrike

قد يكون الإعداد الأولي لسير العمل والأذونات معقدًا

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعلم حاد للأعضاء الجدد في الفريق.

أسعار Wrike

مجاني

الفريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2 : 4. 2/5. 0 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5. 0 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Wrike

أبرزت مراجعة Capterra ما يلي:

يتميز Wrike بخصائص إدارة مشاريع قوية مكنتنا من الحصول على تجربة بسيطة ومبسطة في إدارة عمليات مشاريعنا.

يتميز Wrike بخصائص إدارة مشاريع قوية مكنتنا من الحصول على تجربة بسيطة ومبسطة في إدارة عمليات مشاريعنا.

📖 اقرأ أيضًا: اختبرنا أفضل بدائل ومنافسين Wrike

3. Notion (الأفضل لتنظيم العمل غير المنظم وتحويل الأفكار إلى أنظمة مشتركة)

عبر Notion

في معظم الفرق البعيدة، لا يوجد جسر واضح بين الفكرة والتنفيذ. يعالج Notion هذه المشكلة من خلال العمل كمساحة عمل مرنة وشاملة تجمع بين الويكي والمستندات والمشاريع والمهام جنبًا إلى جنب.

وبفضل التكامل مع منصات مثل Slack، يتم إدراج تحديثات Notion مباشرة في محادثات فريقك، بحيث لا تظل معرفة الفريق محصورة في صوامع أو تضيع في رسائل خاصة لا نهاية لها.

أفضل ميزات Notion

سجل المهام والملاحظات وملخصات الاجتماعات في صفحات مشتركة باستخدام كتل مرنة يمكن سحبها وإفلاتها.

قم بالتبديل بين عرض اللوحة والقائمة والجدول الزمني والتقويم لتتبع المشروع.

نظم المعرفة في مواقع ويكي داخلية وقواعد بيانات مترابطة لضمان رؤية شاملة لجميع أعضاء الفريق.

تكامل مع Slack لتلقي التحديثات وإرسال رسائل منظمة ومعاينة صفحات Notion مباشرة في الدردشة

استخدم Notion AI للكتابة والتلخيص والتعبئة التلقائية للحقول واستخراج عناصر الإجراءات من المستندات أو الملاحظات.

قيود Notion

لا يدعم تتبع الوقت المدمج أو مخطط جانت

ميزات الأمان مثل 2FA غير متوفرة في الخطة المجانية.

قد تبدو مساحات العمل المعقدة مربكة بدون هيكل أو تدريب

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Notion

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أحب قدرة Notion AI على استخراج إجابات شاملة ومراعية للسياق من مجموعة متنوعة من الأدوات المتكاملة، بما في ذلك Notion و Slack و Google Drive. يعمل هذا التكامل على تبسيط عملية استرجاع المعلومات من خلال عرض رؤى من قاعدة معارفنا.

أحب قدرة Notion AI على استخراج إجابات شاملة ومراعية للسياق من مجموعة متنوعة من الأدوات المتكاملة، بما في ذلك Notion و Slack و Google Drive. يعمل هذا التكامل على تبسيط عملية استرجاع المعلومات من خلال عرض رؤى من قاعدة معارفنا.

👀 حقيقة ممتعة: قبل ظهور البريد الإلكتروني و Slack، كانت العديد من الشركات الكبيرة تستخدم "أنابيب رسائل" مادية لإرسال الملاحظات المكتوبة بين الطوابق. ولا تزال بعض المباني التاريخية تحتفظ بها مخبأة في الجدران.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Notion

4. Trello (الأفضل لتتبع المهام المرئية وسير العمل البسيط)

عبر Trello

وفقًا لمسح أجراه معهد إدارة المشاريع، قال 64٪ من مديري المشاريع أن تحديد أولويات المهام بشكل فعال هو المفتاح لتنفيذ المشاريع بنجاح. لكن معظم الفرق لا تعرف ما الذي يجري، ومن المسؤول، أو متى يجب إنجاز المهام.

يحل Trello هذه المشكلة من خلال تزويد الفرق بلوحة مرئية مشتركة لتتبع العمل في الوقت الفعلي. تظهر كل مهمة على بطاقة تنتقل عبر مراحل مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"تم التنفيذ".

بفضل التكامل مع Slack، يمكنك إنشاء بطاقات Trello مباشرة من الرسائل وتعيين تذكيرات ونشر التحديثات تلقائيًا في قنواتك.

أفضل ميزات Trello

نظم المشاريع باستخدام لوحات Kanban وقوائم المراجعة والملصقات والمرفقات.

أنشئ بطاقات Trello مباشرة من رسائل Slack باستخدام اختصارات بسيطة

قم بمزامنة التحديثات وتذكيرات مواعيد الاستحقاق بين قنوات Trello و Slack.

تعاون في الوقت الفعلي من خلال الإشارات والتعليقات ووضع علامات على الأعضاء

أتمتة سير العمل المتكرر باستخدام Butler (أداة الأتمتة المدمجة في Trello)

قيود Trello

يفتقر إلى التقارير المتقدمة أو عرض حجم العمل

الأتمتة والتحسينات محدودة في الخطة المجانية

لا يدعم التسلسلات الهرمية المعقدة للمشاريع أو التبعيات

أسعار Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4. 4/5. 0 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 23,600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Trello

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

سهولة التنفيذ هي أيضًا ميزة إضافية، حيث لا يتطلب الأمر سوى القليل من الإعداد لبدء استخدامه. كما أنني أستمتع بسهولة التكامل مع أدوات أخرى مثل Slack و Google Drive من أجل سير عمل متكامل.

سهولة التنفيذ هي ميزة إضافية، حيث لا يتطلب الأمر سوى القليل من الإعداد لبدء استخدامه. كما أنني أستمتع بسهولة التكامل مع أدوات أخرى مثل Slack و Google Drive من أجل سير عمل متكامل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Trello

5. Jira (الأفضل لتتبع المهام بسرعة وتخطيط السباقات)

عبر Jira

عندما يتم وضع علامة على المهام في المحادثات ولكنها لا تصل أبدًا إلى لوحة السبرينت الخاصة بك، يصبح العمل المتراكم فوضويًا ويصعب إدارته. هذا تحدٍ غالبًا ما تواجهه فرق الهندسة.

يسد Jira هذه الفجوة بتحويل Slack إلى امتداد لمساحة العمل المرنة الخاصة بك. بفضل لوحات سكرم وتقارير السبرينت وتجهيز الأعمال المتأخرة المدمجة في نظام واحد، يزيل Jira هذا التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل رسالة Slack إلى تذكرة خطأ، أو تشغيل تنبيهات السباق، أو تحديث حالة المشكلة دون مغادرة الدردشة.

أفضل ميزات Jira

اربط Slack بـ Jira لإنشاء مشكلات مباشرة من رسائل Slack

تلقي إشعارات فورية بالمشاريع في Slack بناءً على عوامل التصفية أو المشغلات

نظم المهام الكبيرة والقصص والأخطاء باستخدام لوحات مرنة قابلة للتخصيص.

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تخصيص التذاكر أو تحديث الحالات

اعرض مخططات سبرينت بيرندون وتقارير السرعة لكل تكرار

قيود Jira

إعداد وتكوين معقدان للمستخدمين غير التقنيين

قد تبدو واجهة المستخدم صارمة بالنسبة للفرق متعددة الوظائف خارج نطاق التطوير

ترتفع الأسعار بسرعة مع زيادة حجم الفرق أو الاحتياجات المتقدمة

أسعار Jira

مجاني

قياسي : 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2 : 4. 3/5. 0 (أكثر من 6400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (أكثر من 15100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Jira

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

التكامل مع أدوات مثل Confluence و Slack و GitHub يجعلها أكثر قوة. من السهل التعاون وتعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق والحفاظ على المساءلة عبر الأقسام.

التكامل مع أدوات مثل Confluence و Slack و GitHub يجعلها أكثر قوة. من السهل التعاون وتعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق والحفاظ على المساءلة عبر الأقسام.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة

6. Basecamp (الأفضل للتواصل بين أعضاء الفريق دون تشويش)

عبر Basecamp

تؤدي كثرة الاجتماعات إلى إضاعة الوقت الذي يمكن استغلاله في إنجاز العمل فعليًا. عندما تعتمد الفرق على المكالمات الهاتفية فقط لضمان التنسيق، تتأثر إنتاجيتها سلبًا.

يقلب Basecamp هذه المعادلة من خلال توفير مساحة مركزية للفرق لمشاركة التحديثات وتتبع المهام والتواصل بشكل غير متزامن. لا تحتاج إلى متابعة سلاسل المحادثات في Slack أو إعداد مكالمات متزامنة؛ ما عليك سوى فتح Basecamp لمعرفة المهام المستحقة والمشاركات وما يحتاج إلى مدخلاتك.

أفضل ميزات Basecamp

نظم المشاريع باستخدام قوائم المهام والمستندات والجداول الزمنية ولوحات الرسائل في مكان واحد.

استبدل سلاسل المحادثات المتفرقة في Slack بالدردشة الجماعية المدمجة (Campfire)

شارك المستندات والملفات مع التخزين المركزي

تتبع التواريخ الرئيسية للمشروع باستخدام التقويم والتسجيل التلقائي.

احصل على تحديثات المشروع في الوقت الفعلي مع مخططات هيل لتتبع التقدم بصريًا.

قيود Basecamp

تبعيات محدودة للمهام وميزات أتمتة

لا يوجد تتبع زمني أصلي

أقل ملاءمة لسير عمل المشاريع المعقدة والمتعددة الفرق

أسعار Basecamp

مجاني

Basecamp Plus : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 5300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Basecamp

تشارك مراجعة G2 ما يلي:

الأتمتة ترتقي بالأمور إلى مستوى جديد: المهام التي كانت تستغرق ساعات لإنجازها أصبحت الآن تنجز نفسها بنفسها. ولا يسعني إلا أن أذكر كيف تتكامل مع Slack وأدوات المساعدة الأخرى.

الأتمتة ترتقي بالأمور إلى مستوى جديد: المهام التي كانت تستغرق ساعات لإنجازها أصبحت الآن تنجز نفسها بنفسها. ولا يسعني إلا أن أذكر كيف تتكامل مع Slack وأدوات المساعدة الأخرى.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Basecamp في عام 2025

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية يوميًا، ويستخدمه أكثر من نصفهم عدة مرات في اليوم. ولكن ماذا عن العمل؟ عندما يكون لديك ذكاء اصطناعي مركزي يدير إدارة المشاريع ومشاركة المعرفة والتعاون بين أعضاء الفريق، يمكنك توفير أكثر من 3 ساعات كل أسبوع، وهو الوقت الذي يقول 60% من مستخدمي ClickUp إنهم كانوا سيضيعونه في البحث عن المعلومات المتفرقة.

7. Miro (الأفضل للتعاون البصري والعصف الذهني بين الفرق)

عبر Miro

أدوات النص ليست مصممة للتفكير البصري. غالبًا ما تقلل الفرق من أهمية الأفكار عندما تحاول التخطيط للسبرينتات أو تخطيط سير العمل أو ابتكار الأفكار في جداول البيانات والمستندات.

يحل Miro هذه المعضلة من خلال توفير مساحة تعاون مرئية. يمكنك رسم الأفكار وتنظيمها وعرضها في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. وبفضل التكامل مع أدوات مثل Slack و Jira، تظل التعليقات مرتبطة باللوحة.

أفضل ميزات Miro

أنشئ لوحات بيضاء تفاعلية لعقد جلسات عصف ذهني في الوقت الفعلي والتخطيط السريع.

استخدم القوالب المعدة مسبقًا لخرائط رحلة العملاء ولوحات Kanban والاستعراضات

حوّل رسائل Slack إلى ملاحظات لاصقة Miro لتسجيل الأفكار على الفور

تعاون مباشرةً باستخدام الفيديو المدمج والتعليقات ووضع العرض التقديمي

قم بمزامنة المهام باستخدام أدوات مثل Jira و Asana و ClickUp و Google Calendar.

قيود Miro

قد تصبح مزدحمة بسبب وجود عدد كبير جدًا من المتعاونين على لوحة واحدة

تباطؤ الأداء على اللوحات المعقدة أو الثقيلة التي تحتوي على عناصر وسائط متعددة

تتضمن الخطة المجانية لوحات وتخزينًا محدودين.

أسعار Miro

مجاني

المبتدئ : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة تبدأ من 30 عضوًا

تقييمات ومراجعات Miro

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 8100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Miro

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يتكامل Miro أيضًا بسلاسة مع مجموعة من أدوات الإنتاجية الشائعة مثل Jira و Trello و Slack و Google Workspace، وهو أمر ضروري للحفاظ على سير عمل فعال.

يتكامل Miro أيضًا بسلاسة مع مجموعة من أدوات الإنتاجية الشائعة مثل Jira و Trello و Slack و Google Workspace، وهو أمر ضروري للحفاظ على سير عمل فعال.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على وضوح محادثات الفريق وتركيز التعاون. توضح إيجابيات وسلبيات Slack في العمل كيفية استخدام نقاط قوة Slack وسير عمل ClickUp معًا لتحقيق عمل جماعي أكثر سلاسة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Miro في عام 2025

8. MeisterTask (الأفضل لتتبع المهام المرئية مع الأتمتة للفرق متوسطة الحجم)

عبر MeisterTask

يوفر MeisterTask تكاملاً أصليًا مع Slack يحول المحادثات العادية إلى مهام قابلة للتنفيذ ببضع نقرات فقط.

يتيح هذا التكامل للمستخدمين تلقي ملخصات المهام اليومية وتحويل رسائل Slack إلى مهام أو تعليقات MeisterTask وربط مشاريع كاملة بقنوات Slack للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي. ويضمن تتبع ملكية المهام وإدارة المواعيد النهائية لفريقك بشكل سلس.

أفضل ميزات MeisterTask

تصور المشاريع باستخدام لوحات Kanban وعروض التقويم

أتمتة إنشاء المهام وتوزيعها وانتقالاتها

تتبع الوقت والتقدم مباشرةً داخل المهام

أضف قوائم مراجعة وعلامات وتبعيات ومرفقات ملفات

استخدم Meister AI للحصول على ملخصات ومساعدة في الكتابة والبحث عن المعلومات.

تلقي إشعارات Slack وإنشاء مهام من الرسائل

قيود MeisterTask

مرونة محدودة في تخصيص تخطيطات لوحة المهام

لا توجد مخططات Gantt مدمجة للفرق التي تعمل بكثافة على الجداول الزمنية

منحنى التعلم لإعداد الأتمتة المتقدمة أو الحقول

الدعم عبر الدردشة الحية محدود بساعات معينة

أسعار MeisterTask

مجاني

Pro : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MeisterTask

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 1160 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن MeisterTask

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

أنا معجب جدًا بدمجها مع معظم المنتجات الشهيرة مثل Zendesk و GitHub و Slack وغيرها الكثير من أجل جعل سير العمل لدينا سلسًا بما فيه الكفاية. لقد جعلت MeisterTask كل شيء بسيطًا وأسهل.

أنا معجب جدًا بدمجها مع معظم المنتجات الشهيرة مثل Zendesk و GitHub و Slack والعديد من المنتجات الأخرى من أجل جعل سير العمل لدينا سلسًا بما فيه الكفاية. لقد جعلت MeisterTask كل شيء بسيطًا وسهلاً.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل MeisterTask لإدارة المهام في عام 2025

9. Teamwork (الأفضل لإدارة عمل العملاء بدقة)

عبر Teamwork

تجعل إدارة مشاريع العملاء عبر برامج إدارة مهام متعددة من السهل فقدان الرؤية في الساعات القابلة للفوترة واستخدام الموارد.

Teamwork هي أداة مصممة خصيصًا للفرق القائمة على الخدمات، وتجمع بين إدارة المشاريع وتخطيط الموارد والتواصل مع العملاء. سواء كنت تتنبأ بأحمال العمل أو تتابع هوامش الربح في مشروع احتفاظي، فإن تطبيق التواصل الجماعي هذا يوفر تحكمًا مخصصًا دون إرباك سير عملك.

أفضل ميزات العمل الجماعي

قم بإعداد قنوات Slack خاصة بالمشروع مع تحديثات مباشرة وأتمتة.

حوّل رسائل Slack إلى مهام بأمر واحد ("/tw help")

أنشئ مكتبة موارد مشتركة من الروابط المشتركة على Slack

أتمتة تنبيهات Slack بناءً على محفزات نشاط المشروع

استخدم ميزة تتبع الربحية والتوكيل المدمجة لمراقبة الهوامش.

قيود العمل الجماعي

قد تبدو الواجهة معقدة بالنسبة للفرق الصغيرة

الميزات المتقدمة مثل تتبع الربحية متاحة فقط في الخطط الأعلى

ليست مثالية لسير عمل المشاريع الداخلية غير المرتبطة بالعملاء

أسعار Teamwork

مجاني

التسليم : 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Grow : 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحجم : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teamwork

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 1170 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Teamwork

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

يعرف أي شخص يعمل مع المطورين والمصممين بانتظام أنك تحتاج إلى المساءلة إذا كنت تريد إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. يعد تكامل Slack مفيدًا أيضًا.

يعرف أي شخص يعمل مع المطورين والمصممين بانتظام أنك تحتاج إلى المساءلة إذا كنت تريد إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. التكامل مع Slack مفيد أيضًا.

🧠 هل تعلم؟ ارتفع عدد مستخدمي Slack من 16000 مستخدم فقط إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم يوميًا في غضون عقد من الزمن. كيفية استخدام Slack بفعالية: الدليل الشامل لمستخدمي Slack يوضح لك طرقًا عملية للاستفادة القصوى منه وتعزيز الإنتاجية اليومية لفريقك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Teamwork في عام 2025

10. Todoist (الأفضل لتتبع المهام الخفيفة داخل Slack)

عبر Todoist

عندما تكون قنوات Slack مشغولة طوال اليوم، يمكن أن تختفي المهام السريعة والطلبات العادية بسهولة في التمرير. يملأ Todoist هذه الفجوة من خلال السماح لك بالتقاط أي رسالة Slack على الفور كمهمة قابلة للتنفيذ.

بدلاً من نسخ ولصق التذكيرات أو الأمل في أن تتذكرها، يمكنك تحديث قائمة المهام الخاصة بك في مكان العمل مباشرةً.

أفضل ميزات Todoist

حوّل رسائل Slack إلى مهام Todoist باستخدام أوامر /todoist

نظم المهام حسب الأولوية والعلامة والمشروع دون مغادرة Slack.

تلقي إشعارات لتذكيرك بالمهام ومواعيد الاستحقاق مباشرة في Slack.

شارك روابط المشاريع وقوائم المهام لتوفير سياق المهام في سلاسل المحادثات.

قيود Todoist

يقتصر على عرض المهام والمشاريع الأساسية (بدون جداول زمنية أو مخططات جانت)

ليست مثالية للتبعيات المعقدة أو إدارة الموارد

يعمل تكامل Slack بشكل أفضل مع سير عمل الأفراد أو الفرق الصغيرة.

أسعار Todoist

مبتدئ : مجاني

Pro : 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Todoist

استشهدت مراجعة G2 بما يلي:

سهولة الاستخدام والطريقة الفعالة لفصل القوائم. علاوة على ذلك، التصميم بسيط للغاية، والتطبيق مدعوم من Slack و Teams و Apple و Android و Windows.

سهولة الاستخدام والطريقة الفعالة لفصل القوائم. علاوة على ذلك، التصميم بسيط للغاية، والتطبيق مدعوم من Slack و Teams و Apple و Android و Windows.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Todoist

11. Zoho Projects (الأفضل لتخطيط المشاريع التفصيلي ووضع الأساس المرجعي)

عبر Zoho

فقط 48٪ من الفرق تضع خططًا أساسية لجدول أعمال مشاريعها بشكل منتظم، مما يجعل من الصعب قياس التقدم المحرز وتعديل الجداول الزمنية. تعالج Zoho Projects هذه المشكلة من خلال مخططات Gantt الديناميكية، وتتبع الوقت بدقة، وإدارة المهام التفصيلية حتى تتمكن الفرق من رؤية الخطة، وتحديد الانحرافات، وإعادة العمل إلى المسار الصحيح بسرعة.

يعني تكامل Slack أن تقدم مشروعك يتدفق مباشرة إلى المحادثات اليومية دون تكرار العمل.

أفضل ميزات Zoho Projects

تتبع المهام والمهام الفرعية باستخدام سير العمل المخصص والتبعيات

تصور الجداول الزمنية والعقبات باستخدام مخططات جانت التفاعلية

سجل الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة مباشرة في الفواتير

أتمتة المهام المتكررة باستخدام قواعد المهام بالسحب والإفلات

اتصل بـ Zoho CRM و Slack و Google Drive والمزيد

قيود Zoho Projects

قد يبدو التعلم صعبًا للمستخدمين الجدد

التطبيق المحمول أقل قوة من إصدار سطح المكتب.

بعض خيارات التخصيص محدودة مقارنة بالمنافسين المتقدمين

أسعار Zoho Projects

تجربة مجانية لمدة 15 يومًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 470 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zoho Projects

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى وأدوات الجهات الخارجية سلس، مما يجعله مثاليًا لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى وأدوات الجهات الخارجية سلس، مما يجعله مثاليًا لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

12. Linear (الأفضل لفرق المنتجات والهندسة الحديثة)

عبر Linear

يمكن أن تضيع فرق المنتجات والهندسة الحديثة ساعات لا حصر لها في تجميع وثائق التخطيط والمواصفات وخرائط الطريق وأدوات تتبع الأخطاء عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض.

يوحد Linear توجيه المنتج وتحديثات المشروع وتتبع المشكلات في نظام واحد سريع للغاية.

ونتيجة لذلك، يمكن للفرق تخطيط خرائط الطريق بصريًا، وتتبع الدورات، وفرز الأخطاء، والبقاء على اتصال من خلال رؤى في الوقت الفعلي وتكامل مدروس مع Slack يحافظ على تزامن المحادثات والمهام.

أفضل ميزات Linear

خطط وأدِر خرائط طريق المنتجات بصريًا باستخدام المعالم والمبادرات والمراحل

تتبع المشكلات والأخطاء والمهام باستخدام سير العمل المخصص وسباقات السرعة وقوائم الانتظار للفرز.

أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام عوامل الذكاء الاصطناعي القوية لمهام مثل إنشاء الكود

قم بتوصيل Slack لمزامنة سلاسل المحادثات ومشاركة التحديثات وإنشاء المشكلات أو التعليق عليها في سياقها.

احصل على رؤى حول التقدم المحرز في الوقت الفعلي لقياس النطاق ووقت الدورة وسرعة الفريق.

القيود الخطية

مصممة بشكل أساسي لفرق المنتجات والهندسة، وأقل ملاءمة لسير عمل المشاريع العامة.

تفتقر إلى الموارد الأصلية أو أدوات الإدارة المالية للعمليات الأوسع نطاقًا

لا تزال بعض عمليات التكامل المتقدمة تميل إلى استخدام الأنظمة الحديثة بدلاً من أنظمة المؤسسات القديمة.

أسعار خطية

مجاني

الأساسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خطية

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Linear

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يمكن لـ Linear التكيف مع أي حجم من المشاريع ويمكن تنفيذه في وقت قصير. يتكامل مع العديد من الأطراف الثالثة.

يمكن لـ Linear التكيف مع أي حجم من المشاريع ويمكن تنفيذه في وقت قصير. يتكامل مع العديد من الأطراف الثالثة.

🧠 هل تعلم؟ ما يقرب من 80٪ من شركات Fortune 100 تستخدم Slack Connect. تعرف على كيفية الحفاظ على تنظيم مساحة العمل وتقليل الضوضاء من خلال قنوات واضحة ومنظمة في كيفية تنظيم قنوات Slack في العمل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إدارة المشاريع في عام 2025

13. Hive (الأفضل لعرض المشاريع بشكل مرن والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر Hive

تخيل وكالة إبداعية تدير حملات متعددة للعملاء في وقت واحد. ينتظر المصممون الموافقات، ويتتبع المسوقون مهام الحملة، ويقضي مديرو المشاريع ساعات في التبديل بين الدردشات والبريد الإلكتروني وجداول البيانات لمجرد الحصول على تحديث للحالة.

يحل Hive هذه المشكلة من خلال توفير مساحة عمل واحدة للفرق لإدارة كل ذلك. تتصل هذه الأداة مباشرة بـ Slack حتى يتمكن فريقك من تحويل محادثات Slack إلى مهام Hive ومشاركة المهام مرة أخرى على قنوات Slack والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Hive

استخدم أكثر من 100 نموذج مشروع لإطلاق مبادرات جديدة في ثوانٍ معدودة.

انتقل بسلاسة بين لوحات Kanban ومخططات Gantt والتقويمات والجداول وعروض الخط الزمني.

انقل بريدك الإلكتروني إلى Hive وحوّل الرسائل إلى مهام على الفور

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام الملاحظات والرسائل الفورية الخاصة بالعمل وتكاملات الفيديو مثل Zoom.

Hive (الأفضل لعرض المشاريع بشكل مرن والتعاون بين أعضاء الفريق)

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام سير العمل المخصص ومساعد الذكاء الاصطناعي من Hive، HiveMind.

قيود Hive

يمكن أن تزيد الإضافات المتميزة من التكلفة الإجمالية للميزات المتقدمة

تكاملات أصلية محدودة مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

يفتقر التطبيق المحمول إلى بعض وظائف سطح المكتب

أسعار Hive

مجاني

المبتدئ : 1.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

Teams : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hive

G2 : 4. 6/5 (610+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (210+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Hive

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

تشمل إمكانات التكامل في Hive الاتصال السلس مع Google Drive و Slack من خلال واجهة أدواته. يوائم Hive هيكل واجهته البسيطة مع احتياجات المستخدمين بحيث يمكن لأي عضو في الفريق يفتقر إلى الخبرة التقنية تشغيله دون صعوبة.

تشمل إمكانات التكامل في Hive الاتصال السلس مع Google Drive و Slack من خلال واجهة أدواته. يوائم Hive هيكل واجهته البسيطة مع احتياجات المستخدمين بحيث يمكن لأي عضو في الفريق يفتقر إلى الخبرة التقنية تشغيله دون صعوبة.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Hive لإدارة المشاريع

فيما يلي 3 أدوات إضافية لإدارة المشاريع توفر أيضًا تكاملًا مع Slack وتناسب تمامًا تلك التي تناولناها:

Asana : يتيح لك تحويل الرسائل إلى مهام Asana، وتلقي إشعارات في Slack عند تحديث المهام، والتعليق على المهام مباشرة من سلاسل المحادثات في Slack.

Smartsheet : تلقي تنبيهات عند تغيير المهام، والتعليق على الصفوف، ومشاركة الأوراق مباشرة في قنوات Slack.

Airtable : أرسل إشعارات Slack استنادًا إلى أتمتة Airtable، وأنشئ سجلات من رسائل Slack، واربط التحديثات مباشرة بقنوات Slack.

ارتقِ بمستوى عملك بفضل التكامل السلس مع Slack

عندما تعمل فرق المشروع على Slack ولكن دون التكامل الصحيح لإدارة المشاريع، غالبًا ما تختفي تلك المحادثات في التمرير.

إن ربط Slack بحل إدارة المشاريع يعني أن كل رسالة يمكن أن تتحول إلى عنصر عمل، وأن كل موعد نهائي يظل مرئيًا، وأن كل مشروع يظل على المسار الصحيح دون ترددات لا نهاية لها.

في حين أن العديد من أدوات التعاون تعد بتحقيق هذا التكامل، إلا أن الكثير منها لا يزال يتركك تتنقل بين المهام النصف منجزة والسياق المفقود وسير العمل غير المتصل. يغلق ClickUp هذه الفجوة من خلال التكامل في الوقت الفعلي مع Slack والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المهام وتحويل الدردشة إلى مهمة.

هل أنت مستعد للتوقف عن إضاعة الوقت بين الرسائل والمراحل المهمة؟ اشترك في ClickUp اليوم!