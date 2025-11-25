أفضل قوالب monday.com لتخطيط العمل وتنظيمه

تبحث الشركات في كل مكان عن طرق لإنجاز المزيد من العمل دون إجهاد نفسها.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة PwC أن الصناعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر إنتاجية بنحو خمسة أضعاف من تلك التي لم تعتمد عليه بعد. وهذا يذكرنا بشكل واضح بأن الأفراد لم يعودوا يرغبون في البدء من الصفر.

من الطبيعي أن ترغب في توفير الوقت وجعل كل جهد يبذلونه أكثر فاعلية.

لهذا السبب تعتبر قوالب التنظيم والتخطيط مهمة. فهي توفر نقطة انطلاق بسيطة، وتوفر على الأشخاص ساعات من الإعداد غير الضروري في العمل.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل قوالب monday.com التي يمكن أن تساعدك أنت وفريقك في العثور على نفس الشعور بالوضوح.

نظرة عامة على قوالب التخطيط والتنظيم

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب التخطيط من monday.com و ClickUp:

ما هي قوالب monday.com؟

قوالب Monday.com هي أطر عمل مسبقة الصنع وقابلة للتخصيص تساعد الفرق على إعداد المشاريع أو الحملات أو العمليات دون الحاجة إلى وضع الأساسيات في كل مرة.

يأتي كل قالب مع لوحات جاهزة وأعمدة افتراضية وعروض مدمجة، مما يمنحك إطارًا واضحًا لإدارة المهام والجداول الزمنية والمسؤوليات في مكان واحد. على سبيل المثال، تخيل أنك تخطط لإطلاق منتج. بدلاً من إنشاء خطة مشروع من الصفر، يمكنك اختيار "قالب إطلاق المنتج".

تتضمن هذه القوالب بالفعل جداول زمنية ومسؤولي المهام وأعمدة الميزانية وأدوات تتبع الحالة. كل ما عليك فعله هو تعديل التفاصيل لتناسب أهدافك، وستصبح القالب على الفور مركزًا رئيسيًا لمشروعك.

إليك ما تقدمه هذه القوالب:

وفر نقطة انطلاق جاهزة لأنواع مختلفة من المشاريع

اسمح للفرق بتخصيص الأعمدة والمجموعات وسير العمل لتناسب احتياجاتهم الخاصة.

قم بتضمين أدوات مرئية مثل مخططات جانت ومخططات كانبان وعروض الجدول الزمني من أجل الوضوح.

دعم التعاون من خلال الاحتفاظ بالمهام والتحديثات والملفات في مساحة مشتركة واحدة

ما الذي يجعل قالب monday.com جيدًا؟

في مناقشة على Reddit، أوضح أحد المستخدمين ما يلي:

أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وأحتاج إلى تذكيرات للقيام بأشياء بسيطة مثل شرب الماء، لذا فإن وجود قائمة بالمهام الشخصية والمتعلقة بالعمل التي لا تذكرني... يتركني مع قائمة رقمية ثم قائمة مكتوبة بخط اليد تحتوي على كل الأشياء التي نسيت القيام بها.

وهذا يسلط الضوء على مشكلة شائعة: القوالب التي تقتصر على جمع المعلومات دون أن ترشدك فعليًا خلالها. قوالب monday.com الجيدة تسد هذه الفجوة. ✨

لا يقتصر الأمر على تخزين المهام فحسب، بل يساعدك أيضًا على تذكرها وترتيبها حسب الأولوية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. أفضل القوالب هي تلك التي تخلق هيكلًا مع إتاحة الحرية لك لتكييفها مع أسلوب عملك الخاص.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب monday.com الجيد:

✅ تضمين أعمدة حالة واضحة وتواريخ استحقاق وجداول زمنية

✅ توفير طرق عرض مرنة مثل Kanban أو Gantt أو جدول زمني لتلبية الاحتياجات المختلفة

✅ تمكين التعاون من خلال الملاحظات والملفات والإشارات مباشرة على المهام

✅ استخدم الأتمتة للتذكير والإخطار وتقليل المتابعة اليدوية

✅ اتصل بأدوات أخرى حتى يبقى كل العمل في مكان واحد

أفضل 15 قالبًا من monday.com

إليك 15 قالبًا من Monday يمكنها توفير الوقت وتمنح مشاريعك بداية أقوى.

1. قالب تصميم المهام الأسبوعية من monday.com

هل تتذكر في فيلم The Devil Wears Prada عندما كانت آندي غارقة في المهام اللحظية؟ كان المصممون يطلبون منها إجراء تغييرات، وميراندا توجه لها طلبات جديدة، وأكوام من الملفات التي لم تستطع تنظيمها.

تدخل قالب المهام الأسبوعية للتصميم من monday.com لتنظيم الفوضى حتى يعرف الجميع ما الذي يعملون عليه خلال الأسبوع القادم.

يمكنك التحقق من أحمال العمل للحفاظ على التوازن الصحيح وتجنب إرهاق الموظفين. الملفات موجودة داخل اللوحة، لذلك لا يضيع أحد الوقت في البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو المجلدات. بفضل طرق العرض مثل مخططات جانت ونظرة عامة على التقدم، يمكنك رؤية المواعيد النهائية والتحديثات في لمحة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد المهام الأسبوعية وقم بتعيين المسؤولين عنها بحيث تكون المسؤوليات واضحة دائمًا.

تتبع قدرة الفريق وأعد توزيع المهام لتحقيق التوازن بين أحمال العمل

قم بتخزين ملفات التصميم والوصول إليها في مكان مركزي واحد

✨ مثالي لـ: فرق التصميم التي تحتاج إلى إدارة المهام الإبداعية الأسبوعية والحفاظ على وضوح الملكية.

2. قالب تقويم العمل من monday.com

هل تتذكر تلك المرة في المدرسة عندما نسيت موعد تسليم مشروع ما حتى الليلة التي سبقت موعد التسليم؟ هذا الذعر هو نفس الشعور الذي ينتاب الفرق عندما يفقدون تتبع مواعيد التسليم.

يساعد قالب تقويم العمل من monday.com في وقف هذا الفوضى من خلال وضع كل موعد نهائي في مساحة مشتركة واحدة حتى لا يفاجئك أي شيء. يوفر للفرق عرضًا واضحًا للتقويم بما يتعلق بالمواعيد النهائية ومواعيدها، مع إمكانية تعيين المهام وتحديد الجداول الزمنية. يمكنك رؤية أحمال العمل بشكل شامل، مما يسهل نقل المسؤوليات قبل أن يغرق أي شخص في العمل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تكامل تقويم Google أنك ستعرف دائمًا ما هو قادم، سواء كنت تتحقق من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول أو اللوحة نفسها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

جدولة المهام حسب الأسبوع أو الشهر من خلال عرض التقويم المشترك

حدد مواعيد الاستحقاق والمسؤوليات حتى يعرف الجميع ما يجب إعطاؤه الأولوية.

ادمجها مع تقويم Google لمزامنة المواعيد النهائية تلقائيًا

✨ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في عرض تقويم مشترك للبقاء على اطلاع على الجداول الزمنية والمواعيد النهائية.

3. قالب تهيئة العملاء من monday.com

يوجه نموذج تهيئة العملاء من monday.com العملاء في كل خطوة، من المكالمة الافتتاحية إلى التدريب النهائي، في سير عمل منظم. يساعد هذا النموذج الفرق على تتبع الوقت المستغرق ومراقبة التقدم المحرز والحفاظ على تزامن موظفي المبيعات والخدمات.

يمكن لجميع المعنيين معرفة وضع العميل، وما هي الخطوات التالية، ومن المسؤول عن تنفيذها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإدارة رحلة التهيئة الكاملة من اجتماع البدء إلى التنفيذ والتدريب

تتبع التقدم المحرز والوقت المستثمر للحفاظ على المساءلة في المشاريع

قم بمواءمة فرق المبيعات وفرق التعامل مع العملاء من خلال منصة مشتركة واحدة

وفر للعملاء تجربة انضمام متسقة واحترافية

✨ مثالي لـ: فرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء التي تحتاج إلى عملية تهيئة منظمة للعملاء الجدد.

4. قالب مواد دعم المبيعات من monday.com

قد تتعثر الصفقات عندما يبحث مندوبو المبيعات عن أحدث دراسة حالة أو، والأسوأ من ذلك، يرسلون ملفات قديمة تربك العملاء المحتملين. قالب مواد المبيعات الداعمة من monday. com يحل هذه المشكلة من خلال تزويد فريقك بمكان واحد لكل كتيب ودليل وشريحة قد يحتاجونها.

بدلاً من البحث عن الروابط المخبأة في رسائل البريد الإلكتروني أو البحث عن الشخص الذي لديه النسخة "النهائية" من العرض التقديمي، يحصل فريقك على مصدر واحد واضح للمعلومات. تساعدك القوالب أيضًا على تتبع إنشاء المواد الجديدة، بحيث يعرف الممثلون بالضبط متى تكون الأصول الجديدة جاهزة للمشاركة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتجميع كل أصول المبيعات ودراسات الحالة والكتيبات والعروض التقديمية والنصوص في مكان واحد.

حافظ على توافق الجميع مع نسخة واحدة معتمدة من كل مادة

تتبع إنشاء المواد الترويجية الجديدة والموافقة عليها حتى يظل الممثلون على اطلاع دائم

✨ مثالي لـ: مندوبي المبيعات الذين يرغبون في مكان واحد لتخزين وتحديث دراسات الحالة والعروض التقديمية والضمانات.

تخيل هذا: يطلب منك رئيسك الاتصال بعميل محتمل، وفجأة تدرك أنك لا تملك رقم هاتفه. تبدأ في تصفح الرسائل القديمة، وحتى البحث في ملفات عشوائية فقط للعثور على التفاصيل الصحيحة.

صمم موقع Monday.com نموذج جهات الاتصال للتخفيف من هذا النوع من الضغوط. فهو يحفظ جميع علاقاتك (من العملاء والعملاء المحتملين إلى الموردين والشركاء) في مكان واحد منظم. يمكنك حتى استخدام النماذج المدمجة لالتقاط عملاء جدد مباشرة وتخصيص اللوحة لتتبع التفاصيل التي تهمك، مثل روابط وسائل التواصل الاجتماعي وتواريخ التفاعل الأخيرة أو الاجتماعات القادمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

احتفظ بكل العلاقات في مركز واحد مركزي لسهولة الوصول إليها

اجمع عملاء جدد تلقائيًا باستخدام النماذج المدمجة

قم بتخصيص الأعمدة لتتبع التفاصيل مثل المعرفات الاجتماعية أو الخطوات التالية أو جهات اتصال Google.

تخلص من التكرار في الإدخالات وحافظ على قاعدة بيانات نظيفة وموثوقة.

✨ مثالي لـ: مستخدمي CRM الذين يديرون العملاء المحتملين والعملاء والشركاء دون القلق بشأن التكرار.

📮 ClickUp Insight: تظهر استطلاعاتنا أن واحدًا من كل أربعة اجتماعات يضم 8 أشخاص أو أكثر، ويستمر الاجتماع في المتوسط حوالي 51 دقيقة. وهذا يضيف وقتًا طويلاً، حيث يمكن أن تخسر الفرق من 6 إلى 8 ساعات كل أسبوع فقط في حضور الاجتماعات. 💡ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ مع ClickUp، تستبدل الفرق المكالمات الطويلة بالتعاون أثناء المهام. شارك التعليقات والملفات والملاحظات الصوتية وحتى مقاطع الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت فرق STANLEY Security العالمية أكثر من 8 ساعات من الاجتماعات كل أسبوع من خلال العمل في ClickUp.

6. قالب CRM للعقارات من monday.com

في عام 2021، كان سوق الإسكان في حالة من الهيجان. كانت حروب المزايدة تتصدر عناوين صحيفة نيويورك تايمز، وكانت المنازل تُباع في غضون أيام بدلاً من أشهر.

يساعد قالب CRM للعقارات من monday.com على التغلب على الصعوبات في أوقات مثل هذه. من خلال تزويد الوكلاء بمركز واحد لإدارة العملاء والقوائم وأعباء العمل، يعمل هذا القالب على مركزية جميع العمليات والبيانات.

يمكنك الحصول على عملاء جدد من خلال نماذج قابلة للتخصيص، وربطهم على الفور بقوائم محددة، وتتبع كل خطوة من خطوات العملية. كما يوفر لك عرضًا مباشرًا لبيانات السوق، مثل عدد أيام التواجد في السوق وتوافر الوكلاء، حتى لا تفاجأ أبدًا عندما يتصل بك عميل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإدارة تفاصيل العقارات، بما في ذلك الأسعار والموقع ووقت التسويق، في مكان واحد.

التقط العملاء المحتملين واربطهم بالقوائم باستخدام النماذج المدمجة

تتبع كل تفاعل مع العملاء لتحسين إدارة العلاقات

تصور قدرة الوكيل وتوزيع أعباء العمل بشكل عادل

✨ مثالي لـ: وكلاء العقارات الذين يتتبعون القوائم ويديرون العملاء المحتملين وينسقون المتابعات.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research . حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

7. قالب طلبات المشاريع والموافقات من monday.com

يحتفظ نموذج طلبات وموافقات المشاريع بجميع الموافقات والطلبات في مكان واحد. بدلاً من استخدام جداول البيانات والرسائل والبريد الإلكتروني الخاص بالحالة، يمكنك إنشاء نماذج قابلة للمشاركة لجمع الطلبات وتوجيهها إلى الأفراد المناسبين ومراقبة تقدمها حتى الموافقة عليها.

يمكن لجميع الأطراف المعنية الاطلاع على تحديثات الحالة في الوقت الفعلي والتذكيرات التلقائية. هذا هو الفرق بين مشروع يتعثر في مرحلة "انتظار الموافقة" ومشروع يسير بسلاسة حتى التسليم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتركيز جميع طلبات المشاريع باستخدام نماذج مدمجة قابلة للمشاركة

قم بتخصيص حقول الطلبات لتسجيل التفاصيل التي تحتاجها بالضبط

تتبع كل طلب في لوحة واحدة مع حالات موافقة واضحة

أتمتة التذكيرات والإشعارات حتى لا تفوتك المواعيد النهائية

✨ مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يحتاجون إلى عملية مبسطة لجمع الطلبات الجديدة والموافقة عليها.

8. قالب إدارة الأحداث من monday.com

يساعدك قالب إدارة الأحداث من monday.com على تنظيم حدث سلس دون أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة. يمكنك إنشاء نماذج RSVP حتى تعرف عدد الأشخاص الذين سيحضرون.

يمكن رؤية المهام مثل حجز الموردين وتجهيز المكان وخطط السلامة في لوحة تحكم واحدة. يمكنك تحديد المواعيد النهائية وتعيين أشخاص لرعاية الأجزاء المختلفة (الأمن وقائمة الضيوف واللوجستيات) ومراقبة التقدم. بعد الحدث، تحصل على لوحات تحكم لمراجعة سير الأمور — ما نجح وما لم ينجح — حتى تكون المرة القادمة أفضل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تصور جميع خطوات التخطيط من خلال تتبع الحالة ورؤية المواعيد النهائية

اجمع ردود الحضور من خلال النماذج حتى تعرف عدد الضيوف مسبقًا.

قم بتعيين الأدوار بوضوح (الأمن، إدارة الموردين، لوجستيات الضيوف) حتى يعرف الجميع مهامهم.

استخدم لوحات المعلومات لقياس نجاح الأحداث وتحديد نقاط الضعف.

✨ مثالي لـ: منظمي الفعاليات الذين يرغبون في تتبع الردود على الدعوات والمواعيد النهائية واللوجستيات الخاصة بالموردين في مكان واحد.

🧠 هل تعلم: تعيد شركة Kraft Heinz تنظيم إمبراطوريتها من خلال إنشاء شركتين منفصلتين: واحدة تركز على العلامات التجارية العالمية "الشهية" مثل كاتشب Heinz وجبنة Philadelphia الكريمية، والأخرى تتعامل مع المواد الغذائية الأساسية في الولايات المتحدة مثل Kraft Singles. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار والحفاظ على تركيز كل قسم.

9. قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي من monday.com

هل تتذكر عندما اجتاح Barbenheimer الإنترنت في عام 2023؟ فجأة، أصبحت كل العلامات التجارية، من بائعي الفشار إلى شركات الطيران، تحاول ركوب موجة اللون الوردي والرؤية المروعة.

وهنا يأتي دور قالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي من monday.com. بدلاً من الاعتماد على الإلهام في اللحظة الأخيرة، تحصل على مساحة منظمة لتنظيم المنشورات حسب المنصة وتاريخ النشر والأصول الإبداعية.

يمكن لمصمميك ومؤلفيك واستراتيجييك العمل جميعًا من نفس اللوحة، بحيث تظل الحملات متسقة وفي موعدها. يمكنك حتى رؤية المقاييس التي تحدد المنشورات الناجحة وتلك التي تحتاج إلى تعديل في المرة القادمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتركيز الأصول الإبداعية والمسودات في مساحة عمل مشتركة واحدة

نظم المنشورات حسب المنصة وتاريخ النشر والحالة من أجل الوضوح

استيراد مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع أداء الحملات

ادمج الملفات والأدوات الخارجية للحصول على سير عمل أكثر سلاسة

✨ مثالي لـ: فرق التسويق التي تنظم المحتوى وتجدول المنشورات وتراقب الأداء عبر المنصات.

10. قالب حملات العملاء للوكالات من monday.com

عندما غردت Oreo "لا يزال بإمكانك الغطس في الظلام" خلال انقطاع التيار الكهربائي في سوبر بول 2013، كان ذلك نتيجة للتحضير والتنسيق الأسطوريين بين وكالتها وفريق العلامة التجارية.

اليوم، ازدادت سرعة إطلاق الحملات التسويقية. وهنا يأتي دور قالب حملات العملاء للوكالات من monday.com. يوفر هذا القالب للوكالات مساحة عمل مخصصة للتعامل مع كل شيء بدءًا من استقبال العملاء وحتى إطلاق الحملات التسويقية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجميع طلبات العملاء في مكان واحد باستخدام نماذج قابلة للتخصيص، ودمج أدوات مثل HubSpot و Mailchimp لتدفق البيانات بسلاسة، وتتبع الحملات على التقويمات أو لوحات المعلومات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم علاقات العملاء باستخدام أدلة جهات الاتصال المدمجة من أدوات مثل HubSpot.

تتبع الحملات وإدارتها في سير عمل موحد يقلل من دورات الموافقة

ابق على اطلاع على حالة المشاريع من خلال عروض التتبع التفصيلية ولوحات المعلومات.

وازن أعباء العمل بين أعضاء الفريق للحفاظ على سير كل حملة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

✨ مثالي لـ: الوكالات التي تدير حملات متعددة للعملاء باستخدام عمليات تكامل وسير عمل مركزي.

11. قالب استراتيجية التسويق من monday.com

في أستراليا، فاجأت شركة الاتصالات العملاقة Telstra الجميع بحملة تحدي رقص أطلق عليها اسم "Telstrut" انتشرت بشكل كبير على TikTok. حقق الفيديو أكثر من 22 مليون مشاهدة وساعد الشركة على التواصل مع جمهور أصغر سناً لم يكن ليفكر أبداً في مزود خدمة الهاتف.

وهنا يمكن أن يُحدث قالب استراتيجية التسويق من monday.com فرقًا للفرق. يوفر لك هذا القالب مكانًا واحدًا لتخطيط أهدافك وميزانياتك وحملاتك.

يمكنك بعد ذلك استخدامها لمواءمة الخطط الفصلية مع الأنشطة اليومية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام جداول زمنية مرئية، والحفاظ على تماسك الفريق بأكمله. والنتيجة هي تقليل التخمينات وزيادة التركيز على العوامل التي تدفع نمو أعمالك حقًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع جميع مشاريع التسويق مع الجداول الزمنية والرسوم البيانية

خطط للميزانيات لكل مبادرة في مكان واحد

اضبط التذكيرات والإشعارات لتبقى على المسار الصحيح

قم بمواءمة الحملات مع الأهداف الكبيرة بحيث يكون لكل نشاط تأثير

✨ مثالي لـ: فرق التسويق التي تخطط لاستراتيجيات ربع سنوية أو سنوية مع مواءمة الميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

12. نموذج خارطة طريق الميزات والإصدارات من monday.com

يتيح لك قالب خارطة طريق الميزات والإصدارات من monday.com مساحة لتخطيط ما ستقوم ببنائه ومتى ولماذا. يمكنك تخطيط الإصدارات حسب الربع، ومعرفة الميزات التي تعتمد على ميزات أخرى، وتحديد الأولويات بناءً على التأثير والجهد.

إذا طرأت تغييرات، مثل تقلبات السوق أو ملاحظات المستخدمين أو قيود الموارد، يمكنك تعديل خطة العمل ودفع التحديثات. الرؤية تعني أن الجميع على دراية بما هو قادم وما هو متوقع.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإنشاء خريطة طريق للميزات مع جداول زمنية حتى يرى الجميع ما هو قادم ومتى.

حدد أولويات الإصدارات باستخدام معايير مثل التأثير والجهد وردود الفعل حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

تتبع تقدم الإصدار من خلال الحالات حتى تعرف ما هو جاهز وما هو قيد الإعداد وما زال في انتظار.

✨ مثالي لـ: مديري المنتجات الذين يحددون الأولويات ويخططون ويتتبعون إصدارات الميزات وخرائط الطريق.

13. قالب مشاريع العملاء من monday.com

يوفر لك قالب مشاريع العملاء من monday.com مساحة عمل مركزية لإدارة كل تفاصيل مشاريع عملائك. اربط جهات الاتصال مباشرة بمشاريعهم، وتتبع الجداول الزمنية، وشاهد تحديث الميزانيات في الوقت الفعلي مع تسجيل الساعات. كما يسهل التعاون من خلال الاحتفاظ بالاتصالات وتوزيع المهام وبيانات المشروع في مكان واحد.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع مشاريع العملاء من خلال ملخصات عالية المستوى تعرض الجداول الزمنية والتقدم المحرز والمواعيد النهائية.

قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير للعملاء بدقة من خلال تتبع الساعات والميزانيات في الوقت الفعلي.

تعاون مع أصحاب المصلحة من خلال تخصيص المهام ومشاركة تحديثات المشروع في مكان واحد.

✨ مثالي لـ: فرق خدمة العملاء التي تدير ساعات العمل القابلة للفوترة والنتائج المتوقعة والتعاون مع أصحاب المصلحة.

14. قالب إدارة إنتاج الفيديو من monday.com

تخيل أنك تقود فيديو العلامة التجارية لعميل. تمت الموافقة على النص، لكن فريق الموقع ينتظر الجداول الزمنية، والممثلون ما زالوا لا يملكون جداول العمل، والعميل يريد فجأة مراجعة القصة المصورة مرة أخرى.

قالب إدارة إنتاج الفيديو من monday.com هو ما يمكنك الاعتماد عليه في هذه المواقف. يمكنك إدارة الطلبات فور وصولها، وتعيين المهام لأعضاء الفريق المناسبين، وتتبع التقدم من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتى ما بعده.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

التقط طلبات الفيديو من خلال نماذج قابلة للتخصيص وقم بتصفيتها حسب الفئة أو الأولوية

أشرف على جميع مشاريع العملاء في عرض واحد مع تحديثات واضحة للحالة وتتبع التقدم المحرز.

قم بإدارة سير العمل من المفهوم إلى التسليم، مع ضمان التزام كل مرحلة بالجدول الزمني المحدد.

تتبع ومقارنة الإنفاق المخطط مقابل الإنفاق الفعلي باستخدام لوحات معلومات مرئية للبقاء في حدود الميزانية

✨ مثالي لـ: فرق إنتاج الفيديو التي تشرف على الطلبات والميزانيات والمشاريع من البداية إلى النهاية.

🧠 هل تعلم: تخطط شركة Honeywell لتقسيم نفسها إلى ثلاث شركات عامة بحلول عام 2026: الفضاء الجوي، والأتمتة، والمواد المتقدمة. يقول القادة إن هذا سيسمح لكل فرع بـ "التخطيط وفقًا لشروطه الخاصة. " إنها نفس منطق تقسيم لوحة واحدة فوضوية إلى ثلاث لوحات monday. com لتحسين إدارة سير العمل.

15. قالب الفرص بعد الحدث من monday.com

قالب الفرص بعد الحدث من monday.com يجعل المتابعة بعد الأحداث أسهل بكثير. بدلاً من البحث في جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، تحصل على مركز واحد لتسجيل ملاحظات الحضور وتتبع العملاء المحتملين وتوقع الفرص.

علاوة على ذلك، تساعدك القوالب على تحويل الضجة التي تثيرها الفعاليات إلى نتائج تجارية قابلة للقياس، مما يحافظ على تركيز فريقك لفترة طويلة بعد انتهاء الفعالية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

اجمع تعليقات الحاضرين باستخدام نماذج قابلة للتخصيص للحصول على رؤى سريعة

نظم العملاء الجدد حسب الحجم والحالة والمواعيد النهائية لمتابعة أفضل

توقع فرص المبيعات باستخدام لوحات المعلومات المدمجة

لخص بيانات الأحداث لتحديد الاتجاهات وقياس مستوى الرضا

✨ مثالي لـ: فرق التسويق والمبيعات التي تحول متابعة الأحداث إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ.

قيود monday.com

شارك هذا المراجع من G2 ما يلي:

استغرق إنشاء قالب مشروعنا الأول حوالي عشرين إلى ثلاثين ساعة... حيث أن تكرار مجموعات كبيرة من المهام عملية بطيئة، وأحيانًا يتم إعادة ترتيب المهام تلقائيًا، مما جعل عملية الإعداد والتوسع أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

يظهر هذا النمط في معظم المراجعات. هذه ليست عوامل حاسمة لكل فريق، ولكنها تسلط الضوء على الثغرات التي يواجهها المستخدمون باستمرار.

يتطلب تتبع الوقت والمهام المتكررة حلولاً غير بديهية

الاعتماد الكبير على تطبيقات الجهات الخارجية يزيد من التكاليف والتعقيد

عملية إعداد أكثر تعقيدًا للمشاريع الكبيرة، مع مشكلات التكرار وإعادة الترتيب

تبدو ضوابط الأذونات وخيارات تصدير البيانات محدودة بالنسبة للعديد من الشركات

تؤدي مشكلات الأداء وتباطؤ النظام في بعض الأحيان إلى إحباط الفرق التي تعتمد على السرعة.

قوالب monday.com البديلة

تبدأ العديد من الفرق باستخدام قوالب monday.com لتنظيم المهام والجداول الزمنية، ولكن مع توسع التعاون بين الأقسام والأدوات، من السهل أن تتشتت المعلومات. ما تحتاجه هو مساحة عمل واحدة تربط كل شيء، وليس مجرد مجموعة من القوالب. وهنا يأتي دور ClickUp لإعادة تعريف كيفية تخطيط الفرق وتنظيم عملها. ClickUp هي أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل في مكان واحد. من قوالب المشاريع إلى تتبع الأهداف وإعداد التقارير، تساعد ClickUp الفرق على إدارة كل التفاصيل دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

يلغي ClickUp جميع أشكال تشتت العمل، ويوفر سياقًا كاملاً ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تطلق حملة جديدة أو تنسق عمليات معقدة، فإن قوالب ClickUp القابلة للتخصيص تحول التخطيط إلى تقدم أسرع وأكثر ذكاءً وترابطًا. لنبدأ! 🏁

1. قالب ClickUp لمسار المبيعات

احصل على قالب مجاني حوّل البيانات التي تجمعها إلى صورة واضحة لما يعمل بشكل أفضل باستخدام قالب مسار المبيعات من ClickUp.

غالبًا ما تواجه فرق المبيعات مشاكل بسبب كثرة العملاء المحتملين المنتشرين في أماكن عديدة. يوفر لك قالب مسار المبيعات من ClickUp هيكلًا محددًا منذ البداية. بدلاً من البحث عن العملاء المحتملين في جداول بيانات لا نهاية لها، يمكنك رؤيتهم جميعًا في مكان واحد، وسحبهم من مرحلة إلى أخرى، وتدوين الملاحظات في المكان الذي تريده.

يصبح من السهل متابعة التقدم المحرز، ويتمتع فريقك برؤية مشتركة لما يحدث. يمكنك أيضًا إعداد طرق عرض مختلفة حسب طريقة عملك المفضلة، سواء كانت لوحة أو قائمة أو جدول زمني.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

ضع كل خطوة من خطوات رحلة المبيعات على لوحة واضحة

قم بتمييز العملاء المحتملين الأكثر أهمية باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

تحقق من التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات التي تعرض ما يتم إنجازه.

تتولى ClickUp Automations المهام الصغيرة المتكررة

✨ مثالي لـ: فرق المبيعات التي تبني وتتبع مسار أعمالها من البداية حتى النهاية.

2. قالب CRM بسيط من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة جميع نقاط الاتصال الصغيرة ولكن المهمة من مكان واحد عبر قالب Simple CRM من ClickUp.

باستخدام قالب ClickUp Simple CRM، يمكنك تخزين معلومات الاتصال وتتبع العملاء المحتملين وتحديد مرحلة كل علاقة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

يمنحك هذا النموذج رؤية واضحة لمكانة كل عميل في مسار عملك، سواء كنت تتابع عميلاً جديداً أو تتواصل مع عميل طويل الأمد. إنه خفيف بما يكفي للفرق الصغيرة ولكنه مرن بما يكفي لينمو مع توسع احتياجاتك، مما يجعله شيئاً يمكنك الاعتماد عليه كل يوم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخزين جميع تفاصيل الاتصال بالعملاء في جدول واحد واضح

تابع التقدم من البداية حتى النهاية من خلال حالات واضحة

أتمتة التذكيرات حتى تتم المتابعة دائمًا في الوقت المحدد

راجع أنماط التفاعلات مع العملاء لتوجيه القرارات المستقبلية

✨ مثالي لـ: فرق التسويق التي تحول الأهداف إلى حملات منظمة ذات نتائج قابلة للقياس.

3. قالب خطة التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على التنسيق مع اللوحات المشتركة وتحديثات التقدم الشفافة باستخدام قالب خطة التسويق ClickUp.

قالب خطة التسويق من ClickUp يحول أفكارك الطموحة إلى خطة تسويق قابلة للتنفيذ. يمكنك تحديد الأهداف وتقسيمها إلى مهام ووضع كل شيء في جدول زمني يسهل إدارته.

تسهل طرق العرض المدمجة مثل "النتائج الرئيسية" و"لوحات التقدم" رؤية ما ينجح وما يحتاج إلى تعديل. كما أن القالب يتطور معك، لذا سواء كنت تطلق حملتك الأولى أو تدير جهودًا متعددة القنوات، فستجد دائمًا نظامًا منظمًا يرشدك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا واضحة واربطها مباشرة بنتائج قابلة للقياس

قم بتخطيط الحملات على جدول زمني لتتبع التنفيذ خطوة بخطوة

راقب المقاييس الرئيسية في مكان واحد حتى لا يغيب الأداء عن الأنظار أبدًا.

✨ مثالي لـ: فرق التسويق التي تحول الأهداف إلى حملات منظمة ذات نتائج قابلة للقياس.

4. قالب تقويم المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني تجنب إرهاق الفريق بالسعي المحموم في اللحظات الأخيرة باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp.

يمنحك قالب تقويم المحتوى من ClickUp إحساسًا بالسيطرة والتناغم على إيقاع تسويق المحتوى الخاص بك. يتيح لك جدولة منشورات المدونة ومقاطع الفيديو والتحديثات الاجتماعية في مكان واحد، مع علامات مرمزة بالألوان وحقول ClickUp المخصصة لتتبع التنسيقات والحملات.

يمكنك التكبير لتخطيط الموضوعات الفصلية أو التكبير لتعديل موعد نهائي واحد للنشر. تسهل طرق عرض التقويم واللوحة في ClickUp على الكتّاب والمصممين والمسوقين البقاء على اتصال ومواصلة إنتاج المحتوى دون فوضى.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط للحملات وتصورها قبل أشهر عبر تنسيقات متعددة

حدد المواعيد النهائية والمسؤولين للحفاظ على سير العمل الإبداعي على المسار الصحيح

استخدم عروض التقويم واللوحة لعرض جدولك الزمني من جميع الزوايا.

تتبع الحملات والتقدم المحرز باستخدام العلامات والحقول والحالات المخصصة

✨ مثالي لـ: فرق المحتوى التي تخطط للمدونات ومقاطع الفيديو والحملات مع مواعيد نهائية واضحة.

💡 نصيحة احترافية: هل تستخدم تقويم ClickUp؟ جرب هذا المزيج من ClickUp Brain + Autopilot لتشغيله والحفاظ عليه على المسار الصحيح. افتح قائمة التقويم، وانقر على ClickUp Brain، والصق موجزًا من سطر واحد لموضوعات هذا الشهر. سيقوم ClickUp Brain بإنشاء مهام مع الحالات والمالكين والتواريخ في ثوانٍ. اطلب من الذكاء الاصطناعي سحب عناصر العمل من مستند الاجتماع حتى لا يفوتك أي شيء. أنشئ مهام من موجزك وقم بتشغيل التحديثات التلقائية باستخدام ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي بعد ذلك، أضف وكيل Autopilot مخصص إلى هذه القائمة باستخدام مشغل بسيط مثل تغييرات الحالة أو التاريخ قبل تاريخ الاستحقاق. زوده بأدوات مثل إنشاء المهام وإدارة المهام وكتابة تحديث المشروع حتى يقوم بتعيين المالكين ونشر عمليات تسجيل الدخول وكتابة الملخص الأسبوعي نيابة عنك. الآن، يتم ملء التقويم تلقائيًا، وتظهر العوائق في الوقت المناسب، ويمكنك تكريس طاقتك للعمل بدلاً من الإعداد! ⚡

5. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني انضم إلى المحادثات مع الحفاظ على استراتيجيتك الشاملة سليمة باستخدام قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

فكر في السرعة التي تتحرك بها الاتجاهات على الإنترنت. في يوم من الأيام، يكون هناك ميم عن "الاستقالة الصامتة"، وفي اليوم التالي يكون هناك رقصة TikTok فيروسية أو خبر عاجل تحاول جميع العلامات التجارية التعليق عليه. تعيش فرق التواصل الاجتماعي في هذه الدوامة، وبدون تقويم، قد تبدو المنشورات متسرعة أو حتى تفوت فرصتها.

يمنحك قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp التوازن بين المرونة والهيكلية. يمكنك ترتيب الحملات قبل أسابيع، وتعيين المهام للمصممين أو مؤلفي النصوص، ثم التعديل بسرعة عند ظهور اتجاه جديد.

تتيح لك طرق العرض المدمجة رؤية كل شيء دفعة واحدة أو تكبير حملة واحدة. تحافظ الحقول المخصصة في ClickUp، مثل علامات التصنيف والموضوعات وتواريخ النشر، على تنظيم جميع التفاصيل حتى لا تضطر إلى البحث في مختلف المنصات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم المحتوى عبر منصات متعددة مع مواعيد نهائية واضحة وملكية واضحة.

تتبع الهاشتاغات وموضوعات الحملات وبيانات الأداء في مكان واحد

استخدم عروض التقويم واللوحة لتخطيط وتعديل وإعادة جدولة المهام بسهولة.

تعاون مع المصممين والكتاب والمديرين دون الحاجة إلى عمليات تسليم فوضوية

✨ مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على توحيد التخطيط والجدولة مسبقًا أو ترغب في أتمتة عملياتها.

👀 حقيقة ممتعة: في عام 2024، أعادت Microsoft تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي لديها، ودمجتها تحت قيادة واحدة لتسريع عملية اتخاذ القرار. الهدف: تقليل العزلة، وتسريع التخطيط. إنه مثال حي على إعادة تنظيم التبعيات داخل سير العمل.

6. قالب إدارة المشاريع ClickUp

احصل على قالب مجاني حقق الاتساق لتسهيل التنفيذ باستخدام قالب إدارة المشاريع ClickUp.

يُظهر تقرير صادر عن شركة McKinsey أن الفرق التي تحقق درجات عالية في الثقة والتواصل تكون أكثر كفاءة بثلاث مرات وأكثر قدرة على تحقيق النتائج بخمس مرات من تلك التي لا تعطي الأولوية لهذه العناصر.

وهذا أمر مهم للغاية لإدارة المشاريع، حيث تتضمن العديد من المهام والأشخاص والجداول الزمنية. تساعدك قالب إدارة المشاريع ClickUp على جمع الأشخاص والمهام والجداول الزمنية في مساحة عمل واحدة حتى يعرف الجميع الخطوة التالية.

يمكنك تقسيم الأعمال الكبيرة إلى أجزاء أصغر، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد التبعيات حتى لا يضيع أي شيء أثناء عملية الانتقال. استخدم عرض الجدول الزمني وعرض جانت لترى كيف ترتبط جميع العناصر ببعضها البعض، بالإضافة إلى قوائم المهام واللوحات لتتبع التقدم اليومي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط لكامل مدة المشروع باستخدام الجداول الزمنية أو عرض Gantt حتى تتمكن من توقع العقبات.

قم بتعيين المهام بوضوح مع تحديد المالكين والمواعيد النهائية والتبعيات حتى لا يفوتك أي شيء.

استخدم الحقول المخصصة والحالات لتتناسب مع طريقة عمل فريقك ونموه.

أتمتة التذكيرات والتحديثات بحيث يكون التقدم مرئيًا ويتم اكتشاف التأخيرات في وقت مبكر.

✨ مثالي لـ: فرق العمليات التي تعمل على توحيد عمليات إدارة المشاريع من أجل تحقيق الكفاءة.

7. قالب تخطيط الأحداث من ClickUp

احصل على قالب مجاني تعاون في الوقت الفعلي واكتشف المخاطر مبكرًا باستخدام قالب تخطيط الأحداث من ClickUp.

يجمع قالب تخطيط الأحداث من ClickUp قوائم الموردين وتخطيط الميزانية وقوائم الضيوف والجداول الزمنية معًا تحت سقف واحد في الوقت المناسب.

يمكنك تتبع الأماكن وتعيين المهام الخاصة بالتموين أو اللوجستيات والاطلاع على الجداول الزمنية في لمحة في عرض تقويم ClickUp. تتعامل الحقول المخصصة في ClickUp مع تفاصيل مثل حالة الميزانية والمدفوعات، بينما تسهل عروض اللوحة والقائمة متابعة التقدم المحرز.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم كل مرحلة من مراحل التخطيط في قوائم مخصصة للأنشطة والمرافق والفواتير.

تصور الجداول الزمنية في عرض التقويم أو اللوحة حتى لا تفوتك المواعيد النهائية أبدًا.

تتبع حالة الميزانية وتحديثات الدفع باستخدام الحقول المخصصة المضمنة في القالب.

تعاون في ClickUp Docs لتخزين اتفاقيات الموردين وتفاصيل الرعاة وملاحظات الأحداث

✨ مثالي لـ: الفرق التي تتولى تخطيط الأحداث واللوجستيات وتنسيق الموردين في مكان واحد.

8. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

احصل على قالب مجاني ركز على بناء شيء يدوم مع قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp.

يحدد نموذج قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp المعالم الرئيسية في عملية إطلاق منتجك حتى تتمكن من رؤية الصورة الكاملة بوضوح. تعرض لك طرق عرض Gantt والجدول الزمني اقتراب المواعيد النهائية. تحافظ الحقول المخصصة على فرز المهام بين الفرق مثل التصميم والتسويق والعمليات. تعمل الأتمتة في الخلفية لتذكير الجميع بالخطوة التالية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قسّم عملية الإطلاق إلى مراحل حتى تكون كل خطوة واضحة

استخدم عروض Gantt والجدول الزمني لمراقبة المواعيد النهائية

افصل المهام حسب الفريق باستخدام حقول مخصصة بسيطة

اضبط الأتمتة بحيث تعمل التذكيرات في الخلفية نيابة عنك

✨ مثالي لـ: فرق المنتجات و GTM لضمان التنسيق السلس خلال مراحل الإطلاق.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp، فإن هذا الفيديو يشرح لك ذلك في بضع دقائق:

9. قالب ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

احصل على قالب مجاني تتبع العناصر الأساسية مثل الحزم أو أنواع الخدمات باستخدام قالب ClickUp Client Onboarding Template.

وجدت Wyzowl أن 63٪ من العملاء يأخذون في الاعتبار عملية التهيئة عند اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في استخدام منتج ما. تلك التجربة الأولى هي التي تحدد نجاح العلاقة أو فشلها.

يوفر لك قالب ClickUp Client Onboarding Template الهيكل اللازم للقيام بذلك بشكل صحيح. بدلاً من التخبط في الملاحظات المتناثرة أو تكرار نفس الخطوات من البداية، يمكنك توجيه العملاء من خلال عملية واضحة.

من المكالمات الافتتاحية إلى استبيانات التعيين، يتم تنظيم كل شيء في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp رؤية التقدم المحرز في لمحة، مما يسهل الحفاظ على تفاعل العملاء وثقتهم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم مراحل التهيئة باستخدام حالات واضحة مثل "عميل جديد" و"مكالمة تهيئة" و"مكتمل".

اجمع وتخزين تفاصيل العملاء باستخدام الحقول المخصصة ونماذج الاستقبال

استخدم العروض الإرشادية والاستبيانات وتتبع العمليات حتى يظل الجميع على اتساق.

أتمتة التذكيرات والتحديثات لمنح العملاء تجربة سلسة ومتسقة

✨ مثالي لـ: فرق الخدمة التي توجه العملاء الجدد خلال خطوات التسجيل بشكل متسق.

10. قالب التوظيف والتعيين من ClickUp

احصل على قالب مجاني أتمتة التذكيرات لضمان تلقي المرشحين ردًا منك في الوقت المناسب باستخدام قالب التوظيف والتعيين من ClickUp.

يساعدك قالب التوظيف والتعيين من ClickUp على تجنب هذه الفجوة، حيث يمنحك مساحة لإدارة إعلانات الوظائف وتتبع الطلبات ومراجعة المرشحين والبقاء على اطلاع على كل مرحلة. تساعدك بطاقات تقييم المقابلات على المقارنة بشكل عادل.

تساعد الحقول المخصصة للدور والمرحلة والمصدر في تنظيم الأمور. تتمتع الأتمتة بالقدرة على تشغيل التذكيرات عندما يحتاج شخص ما إلى اتخاذ إجراء فوري أو التواصل. مع وجود كل شيء في مكان واحد، يصبح التوظيف أكثر سهولة بالنسبة للمرشحين وأسهل بالنسبة لك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع كل مرشح عبر مراحل مثل "تقدم للوظيفة" و"المقابلة" و"العرض" و"التعيين".

استخدم بطاقات تقييم المقابلات الموحدة لمقارنة التعليقات بشكل عادل

قم بتخزين الطلبات والتعليقات وبيانات المرشحين في عروض مشتركة حتى لا يضيع أي شيء.

✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تتابع المرشحين والمقابلات وعمليات التوظيف بكفاءة.

11. قالب تتبع الأخطاء من ClickUp

احصل على قالب مجاني اتخذ قرارات مستنيرة بسرعة باستخدام قالب تتبع الأخطاء من ClickUp

في يوليو 2024، تسبب تحديث خاطئ لبرنامج CrowdStrike في تعطل ملايين أجهزة Windows في جميع أنحاء العالم. سارعت الفرق إلى إعادة تشغيل الأنظمة، حيث كانت الأجهزة تدور في حلقة مفرغة عند بدء التشغيل، مما أثر على الشركات من شركات الطيران إلى المستشفيات.

يوفر قالب ClickUp Bug Tracking Template للفرق طريقة واضحة لاكتشاف الأخطاء وتسجيلها وحلها قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف أو الانقطاع. يمكنك تسجيل كل خطأ وتعيينه للمطور المناسب ومراقبة التقدم دون فقدان تتبع التفاصيل.

تساعدك طرق العرض مثل القوائم واللوحات على تحديد أولويات الإصلاحات، بينما تحافظ الحقول المخصصة على السياق المرتبط بكل تقرير خطأ.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل الأخطاء وصنفها باستخدام الحقول المخصصة حتى يعرف المطورون بالضبط ما هي المشكلة ومتى حدثت وأي جزء من المنتج تتأثر بها.

قم بتعيين الملكية لأعضاء الفريق وتعيين مواعيد الاستحقاق، مما يضمن المساءلة عن كل إصلاح وتجنب مشكلة "من يعمل على هذا؟" .

تتبع حالة الأخطاء في الوقت الفعلي من خلال طرق عرض مثل القوائم أو اللوحات أو التقويمات، مما يسهل رؤية ما هو مفتوح أو قيد التقدم أو تم حله.

✨ مثالي لـ: فرق الهندسة التي تقوم بتسجيل الأخطاء وترتيبها حسب الأولوية وحلها بشكل منهجي.

12. قالب أهداف وأهداف شركة ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا قابلة للقياس وتتبعها باستخدام نموذج الأهداف والنتائج الرئيسية للشركة من ClickUp.

تأخذ قالب OKRs and Goals من شركة ClickUp الأهداف الكبيرة وتقسمها إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس. يمكن للفرق رؤية كيفية ارتباط عملهم بالصورة الأكبر، ويمكن للمديرين تتبع التقدم دون الغرق في التقارير. إنها طريقة لتحويل الأهداف السامية إلى خطوات يمكن تحقيقها بالفعل.

تم تصميم القالب للتعامل مع أهداف الشركة عالية المستوى والمراحل الأصغر التي تدعمها. يمكنك تحديد هدف على مستوى الشركة، ثم تقسيمه إلى نتائج رئيسية لكل قسم أو فريق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد الأهداف واربطها بنتائج رئيسية قابلة للقياس حتى يسهل متابعة التقدم المحرز.

قم بتعيين الأهداف للأشخاص المناسبين مع جداول زمنية ومسؤوليات واضحة

تتبع التقدم في طرق عرض مثل لوحات المعلومات والقوائم والجداول الزمنية دون إنشاء عمل إضافي.

شارك التحديثات بين الفرق حتى يعرف الجميع ما الذي يتقدم وما الذي لا يزال بحاجة إلى الاهتمام.

✨ مثالي لـ: الشركات التي تعمل على مواءمة أهداف OKR والأهداف القابلة للقياس عبر الفرق والأقسام.

13. قالب ClickUp لتدريب الموظفين الجدد

احصل على قالب مجاني اتبع هيكلًا جاهزًا يبقي العملية بسيطة باستخدام قالب ClickUp Employee Onboarding Template

تجربة التهيئة الجيدة يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالثقة والترحيب على الفور. تم تصميم قالب ClickUp Employee Onboarding Template لضمان أن يشعر كل موظف جديد بالانتماء منذ اليوم الأول.

ما يجعل هذا النموذج مفيدًا للغاية هو مرونته. يمكنك إنشاء قوائم مراجعة وتحديد مواعيد نهائية وإضافة حقول مخصصة لتفاصيل مثل القسم أو الراتب أو وحدات التدريب. تسهل طرق العرض مثل التقويمات والقوائم رؤية ما سيحدث بعد ذلك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم مهام التهيئة إلى خطوات واضحة حتى يعرف الموظفون الجدد بالضبط ما يمكن توقعه في أيامهم الأولى

قم بتعيين المسؤوليات للمديرين وزملاء الفريق للتأكد من عدم وجود أخطاء أو إغفالات.

استخدم عروض التقويم والقوائم لتتبع الاجتماعات والدورات التدريبية والمواعيد النهائية المهمة.

قم بتخزين التفاصيل المهمة مثل النماذج والوثائق والسياسات في مكان واحد حتى لا يضطر الموظفون إلى البحث عنها في أماكن مختلفة.

تتبع التقدم العام لضمان إتمام كل جزء من عملية التهيئة بسلاسة وفي الوقت المحدد.

✨ مثالي لـ: مديري الموارد البشرية الذين يضمنون سلاسة عملية تأهيل وتدريب الموظفين الجدد.

14. قالب جدول أعمال اجتماع ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل الاجتماعات من مضيعة للوقت إلى جلسات يتم فيها إنجاز المهام فعليًا باستخدام قالب جدول أعمال الاجتماعات من ClickUp.

فكر في عدد الساعات التي قضيتها في اجتماعات دارت في حلقة مفرغة. بدون هيكل تنظيمي، حتى الاجتماعات التي تنطوي على أفضل النوايا يمكن أن تنحرف بسرعة عن مسارها.

وهنا يأتي دور قالب جدول أعمال اجتماع ClickUp. يمكنك تحديد الأهداف والمواضيع ونقاط النقاش في مساحة مشتركة واحدة حتى لا يترك أحد في حيرة.

يمكن تعيين كل بند من بنود جدول الأعمال وتتبعه ومراجعته، بحيث لا تختفي بنود العمل بمجرد انتهاء الاجتماع. قم بدمج ذلك مع عروض مثل Docs لتدوين الملاحظات أو المهام للمتابعة، وستحصل على نظام يحافظ على تنظيم الاجتماعات دون إضافة عمل إضافي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد موضوعات الاجتماع وأهدافه بوضوح حتى يعرف الجميع ما يمكن توقعه.

قسّم كل بند من بنود جدول الأعمال إلى مهام مع تحديد المسؤولين عنها ومواعيدها النهائية بوضوح.

استخدم Docs للتعاون في الوقت الفعلي وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع.

حافظ على ظهور مهام المتابعة حتى لا تنسى بنود العمل لاحقًا.

تتبع التقدم المحرز عبر الاجتماعات لترى كيف تؤدي المناقشات إلى نتائج حقيقية.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تجعل الاجتماعات منظمة وموجهة نحو الأهداف وقائمة على العمل.

15. قالب مخطط يومي ClickUp

احصل على قالب مجاني زيادة الإنتاجية من خلال نظام منظم وقابل للتكرار عبر قالب المخطط اليومي من ClickUp

هل لاحظت يومًا كيف يمكن أن يمر اليوم دون أن تدرك أين ذهب الوقت؟ أظهر استطلاع أجرته Microsoft أن 68% من الموظفين يجدون صعوبة في الحصول على وقت كافٍ للتركيز دون انقطاع. وهنا يأتي دور قالب ClickUp Daily Planner.

يمكنك تقسيم يومك إلى فئات مثل العمل أو الأمور الشخصية أو الأهداف، ثم تحديد أولويات ما يهم حقًا. يسهل التصميم تحديد ما يحتاج إلى اهتمام فوري، بينما يساعدك تتبع التقدم المرئي على رؤية الزخم الذي تبنيه طوال اليوم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قلل من التوتر من خلال معرفة ما عليك القيام به بالضبط

حسّن إدارة الوقت باستخدام أدوات جدولة واضحة

حدد أولويات المهام حتى لا تضيع المهام الأكثر أهمية

بفضل الحالات والحقول وطرق العرض المدمجة، يمكنك إنجاز المهام اليومية كأنها نقاط تفتيش.

✨ مثالي لـ: الأفراد والمديرين الذين يرغبون في نظام يومي بسيط لترتيب المهام حسب الأولوية.

لا يوجد خطة كبيرة جدًا مع ClickUp

القوالب هي أكثر من مجرد اختصارات صغيرة أنيقة. إنها السر وراء الشعور بالهدوء والتحكم في عملك. لقد بحثنا في العديد من الخيارات، ولكن الحقيقة هي أن أدوات التخطيط ليست كلها متشابهة.

ما يميز ClickUp هو أنه يمنحك شعورًا بأن كل شيء أصبح أخيرًا في مكان واحد. لا داعي للتنقل بين تطبيقات منفصلة أو القلق بشأن مكان وجود الأشياء. المهام والجداول الزمنية والملاحظات والمحادثات كلها متوفرة جنبًا إلى جنب، وجاهزة للاستخدام عندما تحتاج إليها.

إذا كنت تنتظر إشارة لتجربة شيء جديد، فهذه هي. جرب ClickUp واكتشف كيف يكون التخطيط ممتعًا.

سجل في ClickUp مجانًا واجعل عملك يسير على ما يرام. 🎉