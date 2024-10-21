أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac (مجاني &؛ مدفوع) 2025

وعلى الرغم من أن المعركة القديمة بين أبل وكل الأجهزة الذكية الأخرى قد انتهت إلى حد كبير، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الأدوات التي بببساطة تعمل بشكل أفضل على جهاز ماك، وإن لم تكن مصممة بالكامل لهذا المنتج.
مع أكثر من مليوني تطبيق على متجر تطبيقات Apple، فإن اختيار التطبيق المناسب برنامج إدارة المشاريع لجهاز Mac الجديد الخاص بك يمكن أن يبدو وكأنه احتمال شاق، خاصةً إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك أو إذا كنت في السوق لتبديل البرامج. على الرغم من أن هذه الخيارات ليست كلها مصممة للإنتاجية، إلا أنه لا يزال هناك أطنان من أداة لإدارة المشاريع للاختيار من بينها. يمكن أن يكون هذا نعمة ونقمة في نفس الوقت. 😳
الجانب الإيجابي؟ أداتك موجودة! لا يوجد سبب يجعلك مضطرًا للتنازل عن أي من ميزات قائمة أمنياتك أو دفع الميزانية بأكملها لتأمين أي برنامج لإدارة المشاريع. لكن الجانب السلبي؟ حسنًا، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للبحث عن البدائل وتجربتها قبل أن تصل إلى حل إدارة المشروع الذي تحلم به.
ولكن هنا يأتي دورنا. 😎
قبل أن تكرس ساعات ثمينة لتمشيط اقتراحات متجر التطبيقات المميزة، ابدأ بهذا الدليل الشامل. إدارة المشاريع هي خبزنا وزبدتنا، وقد قمنا بالفعل بالعمل حتى لا تضطر إلى ذلك! افتح تطبيقك المفضل تطبيق تدوين الملاحظات واقرأ معنا حيث نقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل 15 برنامجًا لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac.
أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac
والآن، إلى الأشياء الجيدة 🤓
أنت تعرف فوائد استخدام برامج إدارة المشاريع وما الذي يجب البحث عنه عند اختيار الأداة المناسبة لجهاز Mac الخاص بك. ولكن بدلاً من الانطلاق في متجر التطبيقات، اتخذ خطوة في الاتجاه الأكثر إنتاجية وابدأ بهذا الدليل المفصل.
نحن نعيش ونتنفس كل ما يتعلق بالإنتاجية وقد أجرينا بحثاً مكثفاً عن أفضل المنافسين في السوق لنقدم لك أفضل ما في الأمر عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة المشاريع لأجهزة ماك. فيما يلي أفضل 15 برنامج ماك لإدارة المشاريع.
1. انقر فوق
تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp
سيحب عشاق نظام التشغيل Mac الذين يقدرون تجربة المستخدم وميزات نظام تشغيل Apple انقر فوق -التطبيق الأمثل لإدارة المشاريع لإنجاز المهام. حلول ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع وسير العمل والموارد تجعله مركزًا تعاونيًا للفرق من أي حجم وفي مختلف المجالات.
اصطحب ClickUp معك أثناء تنقلك من هاتفك المحمول وساعة Apple Watch. من التذكيرات اليومية إلى تحديثات المهام، يمكنك إدارة جميع أنواع العمل باستخدام ميزات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل!
ميزات ClickUp
- يدعم تطبيق ClickUp Apple Watch إنشاء المهام والتذكيرات
- أكثر من 100 قالب مدمج مسبقًا أو إنشاء قوالب خاصة بك لأي حالة استخدام
- يمنحك التسلسل الهرمي لمساحة العمل مزيدًا من المرونة لتنظيم كل شيء من الفرق إلى المشاريع
- مسجل شاشة داخل التطبيق لتسجيل مقاطع فيديو مساحة العمل من متصفحك
إيجابيات #### ClickUp
- أهداف خاصة مخصصة لنفسك لتتبع النمو الشخصي والمهني
- تجربة سلسة بين الويب وتطبيق سطح المكتب
- العمل دون اتصال بالإنترنت من أي مكان
سلبيات تطبيق ClickUp
- منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
تنزيل ClickUp
2. Monday.com
عبر الاثنينMonday.com عبارة عن منصة لإدارة المشاريع وتتبعها والتعاون فيها مصممة خصيصًا للفرق من أي حجم. تجعل واجهة المستخدم البديهية إدارة المشروع أكثر بساطة من خلال تزويد المستخدمين بميزات مثل قوائم المهام، وسير العمل المخصص, مخططات جانت ولوحات كانبان، والجداول الزمنية للمشروع، والمزيد.
من خلال التكامل السلس مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Slack وGoogle Drive، يمكن للفرق أن تبقى على اطلاع على أهداف المشروع عند استخدام الاثنين .
ميزات يوم الاثنين
- التكامل مع برامج إدارة المشاريع الشائعة الأخرى
- واجهة مستخدم بديهية مع مخططات جانت والخرائط ولوحات التتبع وعروض على غرار كانبان والمزيد
- تقارير وتحليلات لتتبع تقدم أعضاء الفريق وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي
إيجابيات يوم الاثنين
- دعم عملاء ممتاز
- جاذبية بصرية
- يركز على التعاون
سلبيات يوم الاثنين
- منحنى تعليمي حاد نظراً لإضافة ميزات جديدة باستمرار.
تسعير #### الاثنين
- مجاني للأبد
- أساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- عادي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- محترف: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات الاثنين
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)
تحميل
إشارة مرجعية مصطلحات إدارة المشاريع دليل لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك
3. الخلية
عبر خلية النحلالخلية هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمة، والتواصل بشكل أفضل، وإنجاز العمل بكفاءة أكبر. يوفر للمستخدمين مجموعة من الميزات التي تجعل تتبع المشروع وإدارة المهام والتواصل أسهل من أي وقت مضى.
وتسمح واجهته البديهية لمديري المشاريع بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية، بينما توفر تحليلات المشروع رؤى حول تقدم المشروع.
ميزات #### Hive
- تخصيص سير العمل لتبسيط عملية إدارة المشروع وتسهيل التواصل
- تسلسل هرمي مرن للمشروع مع مهام فرعية وإجراءات فرعية
- إشعارات في الوقت الفعلي وتحليلات المشروع
- قوائم المهام وتتبع المشروع
خلية النحل الإيجابيات
- دعم عملاء متميز
- العديد من عمليات التكامل
- سهولة التخصيص
سلبيات #### Hive
- على الرغم من أنه يمكنك كتم صوتها، إلا أن الإشعارات يمكن أن تشتت انتباهك لأنها تظهر كنوافذ منبثقة
- وظائف محدودة على الهاتف المحمول
تسعير #### Hive
- مجاني للأبد
- البداية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الفرق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Hive لمعرفة الأسعار
Hive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
تحميل
4. Smartsheet
عبر ورقة ذكيةورقة ذكية عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والتعاون مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمين وإنجاز العمل. وهو يوفر للمستخدمين ميزات مثل تتبع المشاريع، وإدارة المهام، وإعداد التقارير، ومشاركة الملفات، ومخططات جانت، وغير ذلك الكثير.
بالإضافة إلى ذلك, ورقة ذكية يتكامل مع أدوات الإنتاجية الشائعة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.
ميزات #### Smartsheet
- عرض ديناميكي
- إمكانيات إدارة الموارد
- الجسر وتطبيق التقويم والتطبيق المحوري
محترفو سمارتشيت
- قابل للتخصيص بدرجة كبيرة
- قوي وفعال
- إمكانية حماية البيانات المتقدمة
- أفضل إمكانات إعداد التقارير والتحليلات على الإطلاق
سلبيات تطبيق Smartsheet
- منحنى تعليمي حاد
- تتطلب إدارة الموارد وظائف إضافية
تسعير #### سمارتشيت
- محترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Smartsheet لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Smartsheet
- G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
تنزيل
5. العمل الجماعي
عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن برنامج شامل لإدارة المشاريع سهل الاستخدام وقوي بما يكفي لإدارة المشاريع المعقدة بنجاح. فمجموعته الواسعة من الميزات بالإضافة إلى قدرته على التكامل مع الأدوات الأخرى تجعله وسيلة رائعة للفرق للتعاون بفعالية مع ضمان مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية.
تطبيق Teamwork للهواتف المحمولة مثالي لمن يحتاجون إلى الوصول إلى تحديثات المشروع أثناء التنقل. وبفضل تصميمه البديهي يساعد الفرق على مواكبة بعضهم البعض بغض النظر عن مكان وجودهم أو الجهاز الذي يستخدمونه.
ميزات العمل الجماعي
- إمكانية استيراد بيانات المشروع
- تصور البيانات لترتيب المهام في سباقات السرعة والقيم
- اللوحات لتحديد مهام متعددة ووضعها في أعمدة
- تقارير المهام لإنشاء تقارير مرئية بناءً على بيانات المشروع
إيجابيات العمل الجماعي
- وجود تطبيقات العمل الجماعي المدمجة
- يمكن مشاركة التقارير في صورة مستندات Excel أو CSV أو PDF
سلبيات العمل الجماعي * منحنى التعلم الحاد
- يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تتحقق التعديلات
تسعير العمل الجماعي
- خطة مجانية للأبد: ما يصل إلى 5 مستخدمين/خطة
- خطة البدء: 5.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا
- خطة التوصيل: 9.99$ مستخدم/شهر
- خطة النمو: 19.99$ مستخدم/شهر: 19.99$ مستخدم/شهر
- خطة التوسعة: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات العمل الجماعي
- G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
تحميل
6. تيمجانت
عبر TeamGanttTeamGantt هو برنامج لإدارة المشاريع التقدم المحرز
TeamGantt الايجابيات
- يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وجذابة
- سهولة مشاركة الملفات وتقديم أكثر من مجرد إدارة المشروع
- قابل للتخصيص بسهولة
سلبيات TeamGantt
- عدم وجود تتبع للوقت يمكن أن يكون عائقاً لمديري المشاريع
- منحنى تعليمي حاد
تسعير TeamGantt
- محدودة مجاناً خطة
- لايت: 19 دولارًا في الشهر
- المحترف: 49 دولارًا في الشهر
- المؤسسة: بدءًا من 99 دولارًا في الشهر
تقييمات ومراجعات TeamGantt
- G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
تحميل
7. أومني بلان
عبر أومني جروب OmniPlan هو تطبيق متقدم لتخطيط المشاريع وجدولتها وإدارتها لنظام التشغيل macOS. وهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مخططات جانت، ولوحات معلومات متعددة المشاريع, تسوية الموارد ومخططات الشبكة. يمكنك التعاون بسهولة وتقييم المعالم الرئيسية في جميع مراحل المشروع.
بفضل واجهته البديهية وأدواته سهلة الاستخدام، يجعل OmniPlan من الأسهل من أي وقت مضى تخطيط المشاريع المعقدة مسبقًا وإدارة الموارد بكفاءة. كما أنه يوفر دعمًا لخدمات التخزين السحابي مثل iCloud Drive و Dropbox لضمان أمان بياناتك وإمكانية الوصول إليها دائمًا.
ميزات برنامج OmniPlan
- خاصية تصدير الملفات واستيرادها إلى MS Project
- واجهة قابلة للتخصيص لأجهزة ماك
- جدولة متقدمة للمشروع
إيجابيات برنامج OmniPlan
- إمكانية تصدير ملفات MS Project واستيرادها من MS Project
- منحنى تعليمي سهل إلى حد ما
سلبيات أومني بلان
- البرنامج باهظ الثمن مقارنة ببرامج إدارة مشاريع ماك الأخرى في هذه القائمة
- قد يكون استيراد بيانات المشروع وتصديرها من خلال MS Project أمرًا صعبًا في بعض الأحيان
تسعير أومني بلان
- الترخيص التقليدي: 399.99 دولارًا أمريكيًا
- أومنيبلان برو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أومني بلان #### تقييمات ومراجعات أومني بلان
- G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)
تحميل
8. وريك
عبر وريكوريك هو الخيار المفضل لمعظم المؤسسات التي تدير فرق عمل داخل المكتب أو عن بُعد. إنه برنامج إدارة مشاريع قائم على السحابة يمكّن المستخدمين من إدارة مشاريعهم ومهامهم من موقع مركزي. في الواقع وريك مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك تفويض المهام وتتبع الوقت ومشاركة الملفات والمزيد.
يوفر التطبيق تركيزًا متزايدًا على المهام، وتحكمًا فائقًا وتوافقًا ورؤية أكبر لتقدم المشروع مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الأساسية الأخرى.
ميزات #### Wrike
- واجهة مستخدم بسيطة
- لوحات تحكم متعددة لمشاركة المعلومات مع أعضاء الفريق
- إدارة المهام
- أكثر من 400 تكامل داخل التطبيق والتكامل السحابي
إيجابيات Wrike
- تتيح لك الخطة المجانية إنشاء مشاريع غير محدودة
- يمكنك إنشاء تخصيصات سهلة لأقسام التسويق والإبداع لديك
سلبيات Wrike
- لا يمكنك عرض مخططات جانت إلا من خلال الإصدارات المدفوعة فقط
- لا يمكنك الوصول إلى متتبع الوقت داخل التطبيق إلا من خلال خطط الأعمال أو المؤسسات
تسعير #### تسعير Wrike
- مجاني للأبد
- الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Wrike
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3,000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
تحميل
9. تريلو
عبر تريلوتريلو هي أداة لإدارة المشاريع من إنتاج شركة Atlassian. يعمل البرنامج على إطار عمل كانبان ويتيح للمستخدمين إدارة المشاريع باستخدام صيغة قائمة المهام.
يمكنك أيضًا مشاركة اللوحات والبطاقات مع أعضاء الفريق على Trello. أكثر الميزات جاذبية هي سهولة الاستخدام والقدرة على إضافة المزيد من التحكم الإداري مع الإصدارات القياسية والمتميزة والمؤسسية.
ميزات Trello
- اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السلس داخل التطبيق
- تصورات جمالية مثل أغلفة البطاقات واللوحات القابلة للتخصيص
- قوائم تدقيق متقدمة لتخصيص المهام لأعضاء الفريق، مما يساعد على تجنب ازدحام لوحة القيادة.
- الأتمتة لإنشاء مهام سير عمل المشروع
محترفو Trello
- واجهة جذابة وسهلة الاستخدام
- يمكنك أتمتة المهام المتكررة
- يمكنك دمج ترقيات وتخصيصات الجهات الخارجية
سلبيات Trello
- معظم الميزات غير متوفرة في الإصدار المجاني
- هناك مشاكل في أذونات المستخدم
- يمكن أن تتراكم طبقات المهام بسهولة عند إدارة مشاريع قوية
تسعير Trello
- مجاني للأبد
- قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- قسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- مؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 50 مستخدمًا
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
تحميل
10. أسانا
عبر أساناأسانا هو نظام أساسي آخر لإدارة المشاريع قائم على السحابة الكل في واحد مع جميع الميزات الرئيسية، مثل لوحة تحكم افتراضية تسهل التعاون، والقدرة على إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق، وميزات الاتصال، واللوحات، والجداول الزمنية، والقوائم. لإدارة المهام, أسانا يعمل بشكل جيد في هذه القائمة، لكنه قد لا يحتوي على المجموعة الكاملة من ميزات إدارة المشاريع التي تريدها - مقارنةً بالأدوات الأخرى المذكورة.
مقارنة Asana مقابل Smartsheet !
ميزات Asana
- Microsoft Teams، و Office 365، و Gmail، و Power BI، و Looker,أندرويدوالتكاملات الأخرى المتاحة
- إضافة حقول مخصصة لتتبع تقدم المشروع والمهام بسهولة
- الأتمتة للمساعدة في توفير الوقت وتقليل الأخطاء
- إدارة طلبات العمل
محترفي أسانا
- القدرة علىأتمتة سير العمل توفير الوقت وتقليل المخاطر
- يوفر الإصدار المجاني إمكانية الوصول إلى بعض الميزات الأساسية
سلبيات أسانا
- منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
- عدم وجود خاصية تتبُّع الوقت يُصعِّب إدارة المشروع
- يمكن لأعضاء الفريق تصدير تنسيقات ملفات CSV وJSON فقط
تسعير #### أسانا
- أساسي
- بريميوم: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أسانا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)
تحميل
11. بروف هاب
عبر بروف هاب Proofhub هو حل بديهي وشامل لإدارة المشاريع يمكّن الفرق من جميع الأحجام من تنظيم مشاريعها والتعاون فيها وإدارتها بشكل أفضل. وهو يساعد المؤسسات على التحكم في مشاريعها من خلال الجمع بين الأشخاص والمهام والمحادثات والملفات في منصة مركزية واحدة.
ميزات بروفهاب
- عرض الجدول لتنظيم المشاريع بناءً على ما هو مهم لأعضاء فريقك
- عرض اللوحة لتحديد واتخاذ إجراءات بشأنتحديات إدارة المشاريع
- مخططات جانت لتصور التقدم المحرز في المهام
- عرض التقويم لرؤية تقدم المهام والمعالم الرئيسية في الوقت الفعلي
إيجابيات بروفهاب
- يحتوي البرنامج على جميع الأدوات ذات الصلة في مكان واحد
- بمجرد دفع الرسوم الثابتة، يمكنك استيعاب عدد غير محدود من المستخدمين
- تسهّل المنصة التواصل والتعاون بين المستخدمين
سلبيات بروف هاب
- لا يمكن للمستخدمين إدارة المهام المتكررة
- لا توجد وظائف إضافية مثل إعداد الميزانية
تسعير بروفهاب
- أساسي: رسوم ثابتة 45 دولارًا شهريًا
- تحكم كامل: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم ثابتة
تقييمات ومراجعات بروفهاب #### تقييمات ومراجعات بروفهاب
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)
تحميل
تحقق من هذه بدائلبروفهوب_ !
12. نيفتي بي إم
عبر NiftyPMNiftyPM هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع يسمح للفرق بالتعاون والتخطيط وتنفيذ المشاريع بسهولة. وهو مصمم لمساعدة الفرق على البقاء على رأس مهامهم بالإضافة إلى تتبع التقدم المحرز. وبفضل واجهته البديهية وسهلة الاستخدام، يساعد NiftyPM المستخدمين على البقاء منظمين وفعالين.
ميزات NiftyPM
- الأهداف والجداول الزمنية لتعيينأهداف إدارة المشروع
- المعالم لتتبع تقدم المهام والمشروع في مخططات جانت
- إعداد التقارير لمراقبة أداء الفريق والمهام
- محافظ المشاريع لعرض مشاريع متعددة في مكان واحد
إيجابيات NiftyPM
- واجهة مستخدم جذابة
- يمكن للمستخدمين استيراد بيانات المشروع من أدوات إدارة المشاريع الأخرى، مثلمايكروسوفت بروجكت و ClickUp
- قوالب لتخطيط المشاريع
سلبيات NiftyPM
- عدد قليل من عمليات التكامل المدمجة
- ليست قوية مثل تطبيقات إدارة المشاريع الأخرى لنظام التشغيل Mac في هذه القائمة
تسعير NiftyPM
- مجاني
- بداية: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- محترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب NiftyPM لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات NiftyPM
- G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)
تحميل
13. جيرا
عبر جيراجيرا هو برنامج أداة تطوير تُستخدم بشكل أساسي من قبل الفرق الرشيقة لإدارة تطوير المنتجات. وهي تمكّن المستخدمين من إنشاء المشكلات والمهام والميزات وتتبعها، بالإضافة إلى تخطيط سباقات السرعة والتعاون في التعليمات البرمجية. جيرا يوفر أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات لمساعدة الفرق على قياس تقدم مشاريعهم.
ميزات #### جيرا
- لوحات سكروم لمساعدة أعضاء الفريق على تبسيط المهام المعقدة
- خرائط طريق لتتبع التقدم المحرز، مما يجعل إدارة المشروع سلسة
- التقارير والرؤى لإنشاء تقارير جذابة بصرياً
- يتم تقديم تكاملات Slack، وZoom، وOffice 365، وZapier، وتقويم Google، والمزيد من عمليات التكامل
محترفو جيرا
- يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير وتطوير رؤى
- عمليات تكامل متعددة
- تحديثات منتظمة
سلبيات Jira
- إرسال رسائل سريعة غير ممكن
- لا يمكن للمستخدمين تقييم مخاطر المشروع أو تكاليفه، مما يعقد إدارة المشروع
تسعير #### جيرا
- مجاني للأبد ل 10 مستخدمين
- عادي: يبدأ من 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم
- قسط: يبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
تنزيل
مكافأة:_ برنامج مخطط التدفق لنظام التشغيل Mac
14. nTask
عبر ن مهمة برنامج إدارة المشاريع التالي لنظام التشغيل Mac هو nTask، وهو أداة تعاون جماعي تساعدك على التنظيم والحفاظ على الإنتاجية. باستخدام nTask، يمكنك بسهولة إدارة مهامك ومشاريعك وأعضاء فريقك في مكان واحد.
كما يوفر أيضاً قوالب مشاريع لمساعدتك على البدء بسرعة. تمنحك لوحة التحكم نظرة عامة على جميع مشاريعك ومهامك في مكان واحد.
ميزات #### nTask
- تقدم مرئي للمشروع من خلال مخططات جانت ومراحل المهام الرئيسية
- تنبيهات وإشعارات مخصصة
- مشاريع مرمزة بالألوان مع رمز سداسي عشري
- عرض الإرساء للتبديل بين مشاريع متعددة
nTask الإيجابيات
- إدارة المشاريع بسهولة
- تتبع سريع للمهام
- جذاب بصرياً وقابل للتخصيص بسهولة
سلبيات #### nTask
- يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد
- مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق
nTask التسعير
- مجاناً: لمدة 7 أيام
- قسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار
nTask التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)
تحميل
15. باسيكامب
عبر Basecampالمخيم الأساسي هو تطبيق لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة الفرق على إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر فعالية. وهو موجود منذ إطلاقه عام 2004 وهو أحد أكثر أدوات التعاون شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع في مجال إدارة المشاريع. باسيكامب يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الميزات التي تسهل على الفرق تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر وتعيين المسؤوليات.
ميزات باسيكامب
- قوائم المهام لإنشاء المهام وتعيينها
- وظيفة الدردشة للتواصل في الوقت الفعلي
- تقارير لتتبع التقدم المحرز ومعالجة المشكلات
- صندوق وارد منفصل للإشعارات يساعد على تقليل الفوضى على الشاشة
إيجابيات باسيكامب
- مثالي للمشاريع البسيطة
- يمكنك البحث عن المشاريع أو الملفات أو المهام باستخدام الكلمات الرئيسية
- التطبيق آمن للغاية ويحافظ على الخصوصية
سلبيات باسيكامب
- له وظائف محدودة
- لا يمكن للمستخدمينتحديد أولويات المهام
- عدم وجود تتبع للوقت
تسعير #### تسعير Basecamp
- Basecamp لكل مستخدم: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Basecamp Pro Unlimited: 299 دولاراً سنوياً
تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp
- G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
تنزيل
ما الذي يجب البحث عنه في برامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك
برنامج فوائد برامج إدارة المشاريع تجعلها موردًا رئيسيًا ل الجميع وليس فقط مديري المشاريع .
مع ميزات لـ بناء سير عمل كامل والإشراف على المهام، والعمل مع فريقك، وأكثر من ذلك، فإن أفضل برنامج إدارة المشاريع تساعد كل عضو على البقاء على رأس عبء العمل بسهولة وتعزز الإنتاجية الإجمالية. ضع في اعتبارك أنه ليس كل برنامج يحتوي على كل الميزات التي تحتاجها، لذلك من المهم أن تقوم بتقييم الإمكانيات التي يجب أن تمتلكها قبل سحب بطاقة الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار برنامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك على عكس العلامات التجارية الأخرى يفتح الباب أمام ميزات إضافية من شأنها تعزيز تجربتك في استخدام المنتج.
فيما يلي أهم خمسة أشياء يجب البحث عنها في برامج إدارة المشاريع القوية لأجهزة ماك:
- واجهة المستخدم (UI): تشتهر أجهزة ماك بتصميمها الأنيق، ويجب ألا تختلف أداة إدارة مشروعك عن ذلك. تأكد من أن المنتج الذي تختاره سهل التنقل وقابل للتخصيص وبديهي. سيساعد ذلك جميع أعضاء الفريق على تعلم البرنامج بشكل أسرع ويجعل الأداة أكثر قيمة على المدى الطويل.
- التسعير: اعرف ما هي ميزانيتك قبل الشراء وتأكد من أن البرنامج الذي تبحث عنه يفصّل بوضوح ما تحصل عليه مقابل كل خطة تسعير. تخفي بعض الأدوات الميزات الرئيسية وراء الوظائف الإضافية المدفوعة أو الحدود الشهرية - لا يجب أن تضطر إلى محاربة جدار الدفع في كل مرة تقوم فيها بعمليات بسيطة.
- الميزات: إعطاء الأولوية لميزات إدارة المشاريع مثل إعداد التقارير والتحليلات,إدارة المهاموالجدولة الزمنية والتعليقات وإمكانيات الدردشة وتخصيص الموارد والتعاون.
- عمليات التكامل: شيء آخر يجب البحث عنه هو قدرة برنامج إدارة المشروع على التكامل مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك. لن يؤدي ذلك إلى توسيع وظائف برنامج إدارة المشروع الذي تستخدمه فحسب، بل سيجعل الانتقال أكثر سلاسة للفريق.
- رضا العملاء والدعم: ماذا يقول مستخدمو البرنامج؟ راجع المواقع ذات السمعة الطيبة للحصول على مراجعة غير متحيزة للبرنامج الذي تبحث عنه. لا ينبغي أن يفي برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره لجهاز Mac الخاص بك بالوعود التي يقدمها على صفحته الرئيسية فحسب، بل يجب أن يقدم الدعم لعملائه على طريقةندوات عبر الإنترنت,مستندات المساعدة,مقاطع الفيديووالمزيد.
قاعدة عامة جيدة؟ احتفظ بقائمة التحقق هذه في متناول يديك للتأكد من أن البرنامج الذي تفكر فيه يغطي الأساسيات (وأكثر) لإدارة المشاريع وسير العمل والفرق والإنتاجية الإجمالية بفعالية.
ClickUp: أفضل برامج إدارة مشاريع ماك لفريقك
على الرغم من أن 15 برنامجاً قد تبدو وكأنها الكثير من التجارب والأخطاء للعثور على أفضل برامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك، إلا أنها لا تزال قطرة في بحر مقارنة بالمئات التي تشبع السوق.
بدلاً من البدء من الصفر، ابدأ من أعلى القائمة - مع انقر فوق . 🙂
راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك
ClickUp هي المنصة الإنتاجية الوحيدة القوية بما يكفي لجمع كل أعمالك معًا في مركز عمل تعاوني واحد، يمكن الوصول إليه حتى على ساعة آبل -فائدة كبيرة لمستخدمي Mac الذين يعتمدون إلى حد كبير على منتجات أو أجهزة Apple فقط!
مع مجموعة غنية من الميزات، ومكتبة قوالب واسعة، وأكثر من 1,000 تكامل ، ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع النهائي لمستخدمي Mac في مختلف المجالات. تعتمد فرق العمل من أي حجم على ClickUp لإدارة كل شيء بدءاً من المهام اليومية إلى مهام سير العمل على مستوى المؤسسة دون فتح علامة تبويب أخرى - كل ذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.
يمكنك الوصول إلى الكثير من طرق العرض المرنة للمشروع، وعدد غير محدود من المهام والأعضاء والمزيد عند التسجيل في خطة ClickUp المجانية للأبد . واحصل على المزيد من الميزات المتقدمة مع خيارات مدفوعة تبدأ من 5 دولارات فقط.
ارتقِ بجهاز Mac الخاص بك إلى أبعد من ذلك عندما اشترك في ClickUp اليوم . 🙌🏼