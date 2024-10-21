أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac (مجاني &؛ مدفوع) 2025

وعلى الرغم من أن المعركة القديمة بين أبل وكل الأجهزة الذكية الأخرى قد انتهت إلى حد كبير، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الأدوات التي بببساطة تعمل بشكل أفضل على جهاز ماك، وإن لم تكن مصممة بالكامل لهذا المنتج.

مع أكثر من مليوني تطبيق على متجر تطبيقات Apple، فإن اختيار التطبيق المناسب برنامج إدارة المشاريع لجهاز Mac الجديد الخاص بك يمكن أن يبدو وكأنه احتمال شاق، خاصةً إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك أو إذا كنت في السوق لتبديل البرامج. على الرغم من أن هذه الخيارات ليست كلها مصممة للإنتاجية، إلا أنه لا يزال هناك أطنان من أداة لإدارة المشاريع للاختيار من بينها. يمكن أن يكون هذا نعمة ونقمة في نفس الوقت. 😳

الجانب الإيجابي؟ أداتك موجودة! لا يوجد سبب يجعلك مضطرًا للتنازل عن أي من ميزات قائمة أمنياتك أو دفع الميزانية بأكملها لتأمين أي برنامج لإدارة المشاريع. لكن الجانب السلبي؟ حسنًا، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للبحث عن البدائل وتجربتها قبل أن تصل إلى حل إدارة المشروع الذي تحلم به.

ولكن هنا يأتي دورنا. 😎

قبل أن تكرس ساعات ثمينة لتمشيط اقتراحات متجر التطبيقات المميزة، ابدأ بهذا الدليل الشامل. إدارة المشاريع هي خبزنا وزبدتنا، وقد قمنا بالفعل بالعمل حتى لا تضطر إلى ذلك! افتح تطبيقك المفضل تطبيق تدوين الملاحظات واقرأ معنا حيث نقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل 15 برنامجًا لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac.

أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac

والآن، إلى الأشياء الجيدة 🤓

أنت تعرف فوائد استخدام برامج إدارة المشاريع وما الذي يجب البحث عنه عند اختيار الأداة المناسبة لجهاز Mac الخاص بك. ولكن بدلاً من الانطلاق في متجر التطبيقات، اتخذ خطوة في الاتجاه الأكثر إنتاجية وابدأ بهذا الدليل المفصل.

نحن نعيش ونتنفس كل ما يتعلق بالإنتاجية وقد أجرينا بحثاً مكثفاً عن أفضل المنافسين في السوق لنقدم لك أفضل ما في الأمر عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة المشاريع لأجهزة ماك. فيما يلي أفضل 15 برنامج ماك لإدارة المشاريع.

1. انقر فوق

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

سيحب عشاق نظام التشغيل Mac الذين يقدرون تجربة المستخدم وميزات نظام تشغيل Apple انقر فوق -التطبيق الأمثل لإدارة المشاريع لإنجاز المهام. حلول ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع وسير العمل والموارد تجعله مركزًا تعاونيًا للفرق من أي حجم وفي مختلف المجالات.

اصطحب ClickUp معك أثناء تنقلك من هاتفك المحمول وساعة Apple Watch. من التذكيرات اليومية إلى تحديثات المهام، يمكنك إدارة جميع أنواع العمل باستخدام ميزات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل!

ميزات ClickUp

يدعم تطبيق ClickUp Apple Watch إنشاء المهام والتذكيرات

أكثر من 100 قالب مدمج مسبقًا أو إنشاء قوالب خاصة بك لأي حالة استخدام

يمنحك التسلسل الهرمي لمساحة العمل مزيدًا من المرونة لتنظيم كل شيء من الفرق إلى المشاريع

مسجل شاشة داخل التطبيق لتسجيل مقاطع فيديو مساحة العمل من متصفحك

إيجابيات #### ClickUp

أهداف خاصة مخصصة لنفسك لتتبع النمو الشخصي والمهني

تجربة سلسة بين الويب وتطبيق سطح المكتب

العمل دون اتصال بالإنترنت من أي مكان

سلبيات تطبيق ClickUp

منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تنزيل ClickUp

2. Monday.com

عبر الاثنينMonday.com عبارة عن منصة لإدارة المشاريع وتتبعها والتعاون فيها مصممة خصيصًا للفرق من أي حجم. تجعل واجهة المستخدم البديهية إدارة المشروع أكثر بساطة من خلال تزويد المستخدمين بميزات مثل قوائم المهام، وسير العمل المخصص, مخططات جانت ولوحات كانبان، والجداول الزمنية للمشروع، والمزيد.

من خلال التكامل السلس مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Slack وGoogle Drive، يمكن للفرق أن تبقى على اطلاع على أهداف المشروع عند استخدام الاثنين .

ميزات يوم الاثنين

التكامل مع برامج إدارة المشاريع الشائعة الأخرى

واجهة مستخدم بديهية مع مخططات جانت والخرائط ولوحات التتبع وعروض على غرار كانبان والمزيد

تقارير وتحليلات لتتبع تقدم أعضاء الفريق وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي

إيجابيات يوم الاثنين

دعم عملاء ممتاز

جاذبية بصرية

يركز على التعاون

سلبيات يوم الاثنين

منحنى تعليمي حاد نظراً لإضافة ميزات جديدة باستمرار.

تسعير #### الاثنين

مجاني للأبد

أساسي : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الاثنين

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)

تحميل

إشارة مرجعية مصطلحات إدارة المشاريع دليل لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك

3. الخلية

عبر خلية النحلالخلية هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمة، والتواصل بشكل أفضل، وإنجاز العمل بكفاءة أكبر. يوفر للمستخدمين مجموعة من الميزات التي تجعل تتبع المشروع وإدارة المهام والتواصل أسهل من أي وقت مضى.

وتسمح واجهته البديهية لمديري المشاريع بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية، بينما توفر تحليلات المشروع رؤى حول تقدم المشروع.

ميزات #### Hive

تخصيص سير العمل لتبسيط عملية إدارة المشروع وتسهيل التواصل

تسلسل هرمي مرن للمشروع مع مهام فرعية وإجراءات فرعية

إشعارات في الوقت الفعلي وتحليلات المشروع

قوائم المهام و تتبع المشروع

خلية النحل الإيجابيات

دعم عملاء متميز

العديد من عمليات التكامل

سهولة التخصيص

سلبيات #### Hive

على الرغم من أنه يمكنك كتم صوتها، إلا أن الإشعارات يمكن أن تشتت انتباهك لأنها تظهر كنوافذ منبثقة

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

تسعير #### Hive

مجاني للأبد

البداية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Hive لمعرفة الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحميل

4. Smartsheet

عبر ورقة ذكيةورقة ذكية عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والتعاون مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمين وإنجاز العمل. وهو يوفر للمستخدمين ميزات مثل تتبع المشاريع، وإدارة المهام، وإعداد التقارير، ومشاركة الملفات، ومخططات جانت، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك, ورقة ذكية يتكامل مع أدوات الإنتاجية الشائعة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

ميزات #### Smartsheet

عرض ديناميكي

إمكانيات إدارة الموارد

الجسر وتطبيق التقويم والتطبيق المحوري

محترفو سمارتشيت

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

قوي وفعال

إمكانية حماية البيانات المتقدمة

أفضل إمكانات إعداد التقارير والتحليلات على الإطلاق

سلبيات تطبيق Smartsheet

منحنى تعليمي حاد

تتطلب إدارة الموارد وظائف إضافية

تسعير #### سمارتشيت

محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Smartsheet لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تنزيل

5. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن برنامج شامل لإدارة المشاريع سهل الاستخدام وقوي بما يكفي لإدارة المشاريع المعقدة بنجاح. فمجموعته الواسعة من الميزات بالإضافة إلى قدرته على التكامل مع الأدوات الأخرى تجعله وسيلة رائعة للفرق للتعاون بفعالية مع ضمان مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية.

تطبيق Teamwork للهواتف المحمولة مثالي لمن يحتاجون إلى الوصول إلى تحديثات المشروع أثناء التنقل. وبفضل تصميمه البديهي يساعد الفرق على مواكبة بعضهم البعض بغض النظر عن مكان وجودهم أو الجهاز الذي يستخدمونه.

ميزات العمل الجماعي

إمكانية استيراد بيانات المشروع

تصور البيانات لترتيب المهام في سباقات السرعة والقيم

اللوحات لتحديد مهام متعددة ووضعها في أعمدة

تقارير المهام لإنشاء تقارير مرئية بناءً على بيانات المشروع

إيجابيات العمل الجماعي

وجود تطبيقات العمل الجماعي المدمجة

يمكن مشاركة التقارير في صورة مستندات Excel أو CSV أو PDF

سلبيات العمل الجماعي * منحنى التعلم الحاد

يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تتحقق التعديلات

تسعير العمل الجماعي

خطة مجانية للأبد : ما يصل إلى 5 مستخدمين/خطة

: ما يصل إلى 5 مستخدمين/خطة خطة البدء : 5.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا

: 5.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا خطة التوصيل : 9.99$ مستخدم/شهر

: 9.99$ مستخدم/شهر خطة النمو : 19.99$ مستخدم/شهر: 19.99$ مستخدم/شهر

: 19.99$ مستخدم/شهر: 19.99$ مستخدم/شهر خطة التوسعة: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحميل

6. تيمجانت

عبر TeamGanttTeamGantt هو برنامج لإدارة المشاريع التقدم المحرز

TeamGantt الايجابيات

يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وجذابة

سهولة مشاركة الملفات وتقديم أكثر من مجرد إدارة المشروع

قابل للتخصيص بسهولة

سلبيات TeamGantt

عدم وجود تتبع للوقت يمكن أن يكون عائقاً لمديري المشاريع

منحنى تعليمي حاد

تسعير TeamGantt

محدودة مجاناً خطة

لايت : 19 دولارًا في الشهر

: 19 دولارًا في الشهر المحترف: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسة: بدءًا من 99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات TeamGantt

G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحميل

7. أومني بلان

عبر أومني جروب OmniPlan هو تطبيق متقدم لتخطيط المشاريع وجدولتها وإدارتها لنظام التشغيل macOS. وهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مخططات جانت، ولوحات معلومات متعددة المشاريع, تسوية الموارد ومخططات الشبكة. يمكنك التعاون بسهولة وتقييم المعالم الرئيسية في جميع مراحل المشروع.

بفضل واجهته البديهية وأدواته سهلة الاستخدام، يجعل OmniPlan من الأسهل من أي وقت مضى تخطيط المشاريع المعقدة مسبقًا وإدارة الموارد بكفاءة. كما أنه يوفر دعمًا لخدمات التخزين السحابي مثل iCloud Drive و Dropbox لضمان أمان بياناتك وإمكانية الوصول إليها دائمًا.

ميزات برنامج OmniPlan

خاصية تصدير الملفات واستيرادها إلى MS Project

واجهة قابلة للتخصيص لأجهزة ماك

جدولة متقدمة للمشروع

إيجابيات برنامج OmniPlan

إمكانية تصدير ملفات MS Project واستيرادها من MS Project

منحنى تعليمي سهل إلى حد ما

سلبيات أومني بلان

البرنامج باهظ الثمن مقارنة ببرامج إدارة مشاريع ماك الأخرى في هذه القائمة

قد يكون استيراد بيانات المشروع وتصديرها من خلال MS Project أمرًا صعبًا في بعض الأحيان

تسعير أومني بلان

الترخيص التقليدي: 399.99 دولارًا أمريكيًا

399.99 دولارًا أمريكيًا أومنيبلان برو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أومني بلان #### تقييمات ومراجعات أومني بلان

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

تحميل

8. وريك

عبر وريكوريك هو الخيار المفضل لمعظم المؤسسات التي تدير فرق عمل داخل المكتب أو عن بُعد. إنه برنامج إدارة مشاريع قائم على السحابة يمكّن المستخدمين من إدارة مشاريعهم ومهامهم من موقع مركزي. في الواقع وريك مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك تفويض المهام وتتبع الوقت ومشاركة الملفات والمزيد.

يوفر التطبيق تركيزًا متزايدًا على المهام، وتحكمًا فائقًا وتوافقًا ورؤية أكبر لتقدم المشروع مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الأساسية الأخرى.

ميزات #### Wrike

واجهة مستخدم بسيطة

لوحات تحكم متعددة لمشاركة المعلومات مع أعضاء الفريق

إدارة المهام

أكثر من 400 تكامل داخل التطبيق والتكامل السحابي

إيجابيات Wrike

تتيح لك الخطة المجانية إنشاء مشاريع غير محدودة

يمكنك إنشاء تخصيصات سهلة لأقسام التسويق والإبداع لديك

سلبيات Wrike

لا يمكنك عرض مخططات جانت إلا من خلال الإصدارات المدفوعة فقط

لا يمكنك الوصول إلى متتبع الوقت داخل التطبيق إلا من خلال خطط الأعمال أو المؤسسات

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني للأبد

الفريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

تحميل

9. تريلو

عبر تريلوتريلو هي أداة لإدارة المشاريع من إنتاج شركة Atlassian. يعمل البرنامج على إطار عمل كانبان ويتيح للمستخدمين إدارة المشاريع باستخدام صيغة قائمة المهام.

يمكنك أيضًا مشاركة اللوحات والبطاقات مع أعضاء الفريق على Trello. أكثر الميزات جاذبية هي سهولة الاستخدام والقدرة على إضافة المزيد من التحكم الإداري مع الإصدارات القياسية والمتميزة والمؤسسية.

ميزات Trello

اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السلس داخل التطبيق

تصورات جمالية مثل أغلفة البطاقات واللوحات القابلة للتخصيص

قوائم تدقيق متقدمة لتخصيص المهام لأعضاء الفريق، مما يساعد على تجنب ازدحام لوحة القيادة.

الأتمتة لإنشاء مهام سير عمل المشروع

محترفو Trello

واجهة جذابة وسهلة الاستخدام

يمكنك أتمتة المهام المتكررة

يمكنك دمج ترقيات وتخصيصات الجهات الخارجية

سلبيات Trello

معظم الميزات غير متوفرة في الإصدار المجاني

هناك مشاكل في أذونات المستخدم

يمكن أن تتراكم طبقات المهام بسهولة عند إدارة مشاريع قوية

تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

تحميل

10. أسانا

عبر أساناأسانا هو نظام أساسي آخر لإدارة المشاريع قائم على السحابة الكل في واحد مع جميع الميزات الرئيسية، مثل لوحة تحكم افتراضية تسهل التعاون، والقدرة على إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق، وميزات الاتصال، واللوحات، والجداول الزمنية، والقوائم. لإدارة المهام, أسانا يعمل بشكل جيد في هذه القائمة، لكنه قد لا يحتوي على المجموعة الكاملة من ميزات إدارة المشاريع التي تريدها - مقارنةً بالأدوات الأخرى المذكورة.

مقارنة Asana مقابل Smartsheet !

ميزات Asana

Microsoft Teams، و Office 365، و Gmail، و Power BI، و Looker, أندرويد والتكاملات الأخرى المتاحة

إضافة حقول مخصصة لتتبع تقدم المشروع والمهام بسهولة

الأتمتة للمساعدة في توفير الوقت وتقليل الأخطاء

إدارة طلبات العمل

محترفي أسانا

القدرة على أتمتة سير العمل توفير الوقت وتقليل المخاطر

يوفر الإصدار المجاني إمكانية الوصول إلى بعض الميزات الأساسية

سلبيات أسانا

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

عدم وجود خاصية تتبُّع الوقت يُصعِّب إدارة المشروع

يمكن لأعضاء الفريق تصدير تنسيقات ملفات CSV وJSON فقط

تسعير #### أسانا

أساسي

بريميوم : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

تحميل

11. بروف هاب

عبر بروف هاب Proofhub هو حل بديهي وشامل لإدارة المشاريع يمكّن الفرق من جميع الأحجام من تنظيم مشاريعها والتعاون فيها وإدارتها بشكل أفضل. وهو يساعد المؤسسات على التحكم في مشاريعها من خلال الجمع بين الأشخاص والمهام والمحادثات والملفات في منصة مركزية واحدة.

ميزات بروفهاب

عرض الجدول لتنظيم المشاريع بناءً على ما هو مهم لأعضاء فريقك

عرض اللوحة لتحديد واتخاذ إجراءات بشأن تحديات إدارة المشاريع مخططات جانت لتصور التقدم المحرز في المهام

عرض التقويم لرؤية تقدم المهام والمعالم الرئيسية في الوقت الفعلي

إيجابيات بروفهاب

يحتوي البرنامج على جميع الأدوات ذات الصلة في مكان واحد

بمجرد دفع الرسوم الثابتة، يمكنك استيعاب عدد غير محدود من المستخدمين

تسهّل المنصة التواصل والتعاون بين المستخدمين

سلبيات بروف هاب

لا يمكن للمستخدمين إدارة المهام المتكررة

لا توجد وظائف إضافية مثل إعداد الميزانية

تسعير بروفهاب

أساسي : رسوم ثابتة 45 دولارًا شهريًا

: رسوم ثابتة 45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم ثابتة

تقييمات ومراجعات بروفهاب #### تقييمات ومراجعات بروفهاب

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

تحميل

تحقق من هذه بدائلبروفهوب_ !

12. نيفتي بي إم

عبر NiftyPMNiftyPM هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع يسمح للفرق بالتعاون والتخطيط وتنفيذ المشاريع بسهولة. وهو مصمم لمساعدة الفرق على البقاء على رأس مهامهم بالإضافة إلى تتبع التقدم المحرز. وبفضل واجهته البديهية وسهلة الاستخدام، يساعد NiftyPM المستخدمين على البقاء منظمين وفعالين.

ميزات NiftyPM

الأهداف والجداول الزمنية لتعيين أهداف إدارة المشروع المعالم لتتبع تقدم المهام والمشروع في مخططات جانت

لتعيين أهداف إدارة المشروع إعداد التقارير لمراقبة أداء الفريق والمهام

لمراقبة أداء الفريق والمهام محافظ المشاريع لعرض مشاريع متعددة في مكان واحد

إيجابيات NiftyPM

واجهة مستخدم جذابة

يمكن للمستخدمين استيراد بيانات المشروع من أدوات إدارة المشاريع الأخرى، مثل مايكروسوفت بروجكت و ClickUp

قوالب لتخطيط المشاريع

سلبيات NiftyPM

عدد قليل من عمليات التكامل المدمجة

ليست قوية مثل تطبيقات إدارة المشاريع الأخرى لنظام التشغيل Mac في هذه القائمة

تسعير NiftyPM

مجاني

بداية : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب NiftyPM لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات NiftyPM

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

تحميل

13. جيرا

عبر جيراجيرا هو برنامج أداة تطوير تُستخدم بشكل أساسي من قبل الفرق الرشيقة لإدارة تطوير المنتجات. وهي تمكّن المستخدمين من إنشاء المشكلات والمهام والميزات وتتبعها، بالإضافة إلى تخطيط سباقات السرعة والتعاون في التعليمات البرمجية. جيرا يوفر أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات لمساعدة الفرق على قياس تقدم مشاريعهم.

ميزات #### جيرا

لوحات سكروم لمساعدة أعضاء الفريق على تبسيط المهام المعقدة

خرائط طريق لتتبع التقدم المحرز، مما يجعل إدارة المشروع سلسة

التقارير والرؤى لإنشاء تقارير جذابة بصرياً

يتم تقديم تكاملات Slack، وZoom، وOffice 365، وZapier، وتقويم Google، والمزيد من عمليات التكامل

محترفو جيرا

يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير وتطوير رؤى

عمليات تكامل متعددة

تحديثات منتظمة

سلبيات Jira

إرسال رسائل سريعة غير ممكن

لا يمكن للمستخدمين تقييم مخاطر المشروع أو تكاليفه، مما يعقد إدارة المشروع

تسعير #### جيرا

مجاني للأبد ل 10 مستخدمين

ل 10 مستخدمين عادي : يبدأ من 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : يبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

تنزيل

مكافأة:_ برنامج مخطط التدفق لنظام التشغيل Mac

14. nTask

عبر ن مهمة برنامج إدارة المشاريع التالي لنظام التشغيل Mac هو nTask، وهو أداة تعاون جماعي تساعدك على التنظيم والحفاظ على الإنتاجية. باستخدام nTask، يمكنك بسهولة إدارة مهامك ومشاريعك وأعضاء فريقك في مكان واحد.

كما يوفر أيضاً قوالب مشاريع لمساعدتك على البدء بسرعة. تمنحك لوحة التحكم نظرة عامة على جميع مشاريعك ومهامك في مكان واحد.

ميزات #### nTask

تقدم مرئي للمشروع من خلال مخططات جانت ومراحل المهام الرئيسية

تنبيهات وإشعارات مخصصة

مشاريع مرمزة بالألوان مع رمز سداسي عشري

عرض الإرساء للتبديل بين مشاريع متعددة

nTask الإيجابيات

إدارة المشاريع بسهولة

تتبع سريع للمهام

جذاب بصرياً وقابل للتخصيص بسهولة

سلبيات #### nTask

يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق

nTask التسعير

مجاناً: لمدة 7 أيام

لمدة 7 أيام قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

nTask التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

تحميل

15. باسيكامب

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو تطبيق لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة الفرق على إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر فعالية. وهو موجود منذ إطلاقه عام 2004 وهو أحد أكثر أدوات التعاون شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع في مجال إدارة المشاريع. باسيكامب يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الميزات التي تسهل على الفرق تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر وتعيين المسؤوليات.

ميزات باسيكامب

قوائم المهام لإنشاء المهام وتعيينها

وظيفة الدردشة للتواصل في الوقت الفعلي

تقارير لتتبع التقدم المحرز ومعالجة المشكلات

صندوق وارد منفصل للإشعارات يساعد على تقليل الفوضى على الشاشة

إيجابيات باسيكامب

مثالي للمشاريع البسيطة

يمكنك البحث عن المشاريع أو الملفات أو المهام باستخدام الكلمات الرئيسية

التطبيق آمن للغاية ويحافظ على الخصوصية

سلبيات باسيكامب

له وظائف محدودة

لا يمكن للمستخدمين تحديد أولويات المهام عدم وجود تتبع للوقت



تسعير #### تسعير Basecamp

Basecamp لكل مستخدم: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

تنزيل

ما الذي يجب البحث عنه في برامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك

برنامج فوائد برامج إدارة المشاريع تجعلها موردًا رئيسيًا ل الجميع وليس فقط مديري المشاريع .

مع ميزات لـ بناء سير عمل كامل والإشراف على المهام، والعمل مع فريقك، وأكثر من ذلك، فإن أفضل برنامج إدارة المشاريع تساعد كل عضو على البقاء على رأس عبء العمل بسهولة وتعزز الإنتاجية الإجمالية. ضع في اعتبارك أنه ليس كل برنامج يحتوي على كل الميزات التي تحتاجها، لذلك من المهم أن تقوم بتقييم الإمكانيات التي يجب أن تمتلكها قبل سحب بطاقة الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار برنامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك على عكس العلامات التجارية الأخرى يفتح الباب أمام ميزات إضافية من شأنها تعزيز تجربتك في استخدام المنتج.

فيما يلي أهم خمسة أشياء يجب البحث عنها في برامج إدارة المشاريع القوية لأجهزة ماك:

واجهة المستخدم (UI): تشتهر أجهزة ماك بتصميمها الأنيق، ويجب ألا تختلف أداة إدارة مشروعك عن ذلك. تأكد من أن المنتج الذي تختاره سهل التنقل وقابل للتخصيص وبديهي. سيساعد ذلك جميع أعضاء الفريق على تعلم البرنامج بشكل أسرع ويجعل الأداة أكثر قيمة على المدى الطويل. التسعير: اعرف ما هي ميزانيتك قبل الشراء وتأكد من أن البرنامج الذي تبحث عنه يفصّل بوضوح ما تحصل عليه مقابل كل خطة تسعير. تخفي بعض الأدوات الميزات الرئيسية وراء الوظائف الإضافية المدفوعة أو الحدود الشهرية - لا يجب أن تضطر إلى محاربة جدار الدفع في كل مرة تقوم فيها بعمليات بسيطة. الميزات: إعطاء الأولوية لميزات إدارة المشاريع مثل إعداد التقارير والتحليلات, إدارة المهام والجدولة الزمنية والتعليقات وإمكانيات الدردشة وتخصيص الموارد والتعاون. عمليات التكامل: شيء آخر يجب البحث عنه هو قدرة برنامج إدارة المشروع على التكامل مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك. لن يؤدي ذلك إلى توسيع وظائف برنامج إدارة المشروع الذي تستخدمه فحسب، بل سيجعل الانتقال أكثر سلاسة للفريق. رضا العملاء والدعم: ماذا يقول مستخدمو البرنامج؟ راجع المواقع ذات السمعة الطيبة للحصول على مراجعة غير متحيزة للبرنامج الذي تبحث عنه. لا ينبغي أن يفي برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره لجهاز Mac الخاص بك بالوعود التي يقدمها على صفحته الرئيسية فحسب، بل يجب أن يقدم الدعم لعملائه على طريقة ندوات عبر الإنترنت , مستندات المساعدة , مقاطع الفيديو والمزيد.

قاعدة عامة جيدة؟ احتفظ بقائمة التحقق هذه في متناول يديك للتأكد من أن البرنامج الذي تفكر فيه يغطي الأساسيات (وأكثر) لإدارة المشاريع وسير العمل والفرق والإنتاجية الإجمالية بفعالية.

ClickUp: أفضل برامج إدارة مشاريع ماك لفريقك

على الرغم من أن 15 برنامجاً قد تبدو وكأنها الكثير من التجارب والأخطاء للعثور على أفضل برامج إدارة المشاريع لأجهزة ماك، إلا أنها لا تزال قطرة في بحر مقارنة بالمئات التي تشبع السوق.

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