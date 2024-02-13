أفضل 15 برنامج لإدارة المشاريع الإبداعية لعام 2025

تمثل المشاريع الإبداعية تحديًا، وقد تبدو إدارتها مستحيلة في بعض الأحيان. وهذا هو السبب في اعتماد الكثير من الفرق على أفضل المبدعين إدارة المشاريع برنامج لنقل المشاريع من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز.

في حين أن هناك الكثير من الخطوات في كل مشروع إبداعي، فإن وجود البرنامج المناسب يساعدك على التحكم في كل شيء حتى تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية وتجنب الاختناقات وتمكين الفرق من الاستمرار في الإبداع دون الكثير من المتاعب في سير العمل.

لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات وهنا سنلقي نظرة على أفضل 15 برنامجاً لإدارة المشاريع لعام 2023. سنغطي الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات وكيفية اختيار أفضل البرامج التي تناسب احتياجاتك.

تابع القراءة لاكتشاف قائمة بالأدوات القوية التي يمكنك إضافتها (أو استبدالها) بمجموعتك التقنية الحالية. ⚡️

## كيف تستخدم الصناعات المختلفة برامج إدارة المشاريع الإبداعية

دعنا نكون واقعيين - هناك الكثير من الصناعات المختلفة التي تستخدم الوكالات والشركات والمنظمات المختلفة التي تعتمد على العمل الإبداعي. ومع هذا العمل تأتي الحاجة إلى إدارة تلك المشاريع. سواء كانت إعلانات إبداعية أو نسخاً أو تصميمات أو صوتيات أو مرئيات, تحتاج فرق التصميم إلى إدارة المشاريع الإبداعية برامج للوصول إلى خط النهاية.

إليك كيفية استخدام هذا البرنامج في هذا المجال للعمل بشكل أفضل كفريق واحد:

تتبع الوقت والنفقات

يحتاج قادة الفريق إلى تتبع الوقت المستغرق في مشروع إبداعي. يساعد ذلك في إنشاء سجل للأموال المستخدمة في أشياء مثل المواد والعمالة.

تعيين المهام

تعيين المهام أو المهام الفرعية لأعضاء الفريق الآخرين يجعل من السهل العمل مع الجميع في المشروع. فهو يسمح لك بتتبع التقدم الذي يحرزه كل فرد أو فريق، مما يؤدي إلى مشروع ناجح يسير بسلاسة.

إدارة الكل في واحد

A برنامج إدارة المشاريع يوفر لك البرنامج القدرة على إنشاء مكتبة مستندات لجميع الملفات المتعلقة بمشروعك ليتم الاحتفاظ بها في مكان واحد. هذا يجعل من السهل عليك وعلى أعضاء فريقك الوصول إلى جميع المستندات المتعلقة بالمشروع دون أي متاعب

تحديثات الحالة الفعالة

غالبًا ما تحتاج الفرق الإبداعية إلى تقديم تحديثات منتظمة - خاصةً عندما يطلب عملاؤك العمل. يمكنك إرسال هذه التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتأكد من أن الجميع على اطلاع على التقدم المحرز في مهامهم والتقدم العام للمشروع.

مدخلات من مصادر متعددة

من الضروري أيضاً استيراد المعلومات من مصادر متعددة واستخدامها لاتخاذ قرارات أفضل. وهذا يعني أنه يمكنك الجمع بين جميع المعلومات ذات الصلة من رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات وسجلات البرامج والمستندات وغيرها لمعرفة مسار العمل الأنسب لمشروعك.

## أفضل 15 برنامجًا إبداعيًا لإدارة المشاريع

1. انقر فوق انقر فوق تجربة مستخدم فريدة من نوعها تجعله مناسبًا للغاية للاستخدام في أي مشروع بما في ذلك

مشاريع التسويق . توفر هذه المنصة المئات من الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 15 طريقة لعرض عملك - هذه الميزات ضرورية للشركات المتنامية لأنها تمنح فريقك المرونة التي يحتاجها أثناء توسعته.

بصرف النظر عن الميزات القابلة للتخصيص، تتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء وحفظ القوالب الخاصة بك من أجل توفير الوقت وحافظ على اتساق العملية، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البدء، فراجع مركز القوالب للحصول على مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة للاستخدام .

قم بإنشاء اللوحة المثالية لأفكار الفريق وسير العمل مع لوحات ClickUp Whiteboards

الميزات الرئيسية

ClickUp Notepad : هذه ميزة حصرية للبرنامج حيث يمكنك إنشاء مشروع قائم على النص. يمكن استخدامه من قبل الشركات التي لها وجود على الإنترنت وتحتاج إلى التفاعل مع قاعدة عملائها

: هذه ميزة حصرية للبرنامج حيث يمكنك إنشاء مشروع قائم على النص. يمكن استخدامه من قبل الشركات التي لها وجود على الإنترنت وتحتاج إلى التفاعل مع قاعدة عملائها ClickUp Mind Maps : تتطلب الخرائط الذهنية مهارة معينة، وسيستفيد الأشخاص في فريقك كثيرًا من هذه الميزة. فهي تمكّن المستخدمين من بناء حضور على الإنترنت من خلال نشر الأفكار أو الخواطر أو العمليات بدلاً من استخدام الكلمات فقط

انقر فوق المستندات : تتيح لك هذه الميزة إنشاء مشروع وإسناده إلى عضو مختلف في الفريق. سيساعدك البرنامج على تنظيم مستنداتك بحيث يمكن للمستخدمين العثور عليها بسهولة

: تتيح لك هذه الميزة إنشاء مشروع وإسناده إلى عضو مختلف في الفريق. سيساعدك البرنامج على تنظيم مستنداتك بحيث يمكن للمستخدمين العثور عليها بسهولة نماذج النقر فوق النماذج : تساعدك نماذج ClickUp على إنشاء نماذج عبر الإنترنت لشركتك. تحتوي النماذج عبر الإنترنت على حقول مختلفة حيث يمكن للمستخدمين إدخال المعلومات المطلوبة. ثم تصبح هذه الحقول جزءًا من قاعدة البيانات ويمكن لأعضاء فريقك الوصول إليها

: تساعدك نماذج ClickUp على إنشاء نماذج عبر الإنترنت لشركتك. تحتوي النماذج عبر الإنترنت على حقول مختلفة حيث يمكن للمستخدمين إدخال المعلومات المطلوبة. ثم تصبح هذه الحقول جزءًا من قاعدة البيانات ويمكن لأعضاء فريقك الوصول إليها ClickUp Whiteboards : تشبه هذه الميزة الخرائط الذهنية، ولكن من الأفضل استخدامها في بيئة الفريق. إنها أداة تعاونية لإدارة المشاريع حيث يمكنك إضافة ملاحظات ومشاركة أفكارك مع أعضاء الفريق الآخرين

الإيجابيات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل

حالات مخصصة وحقول مخصصة

قوالب جاهزة للاستخدام وخيار حفظ القوالب الخاصة بك (راجع هذه القوالب قوالب موجز إبداعي !)

أكثر من 1,000 عملية تكامل

تطبيق الهاتف المحمول

السلبيات

طرق عرض ClickUp محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة

الأسعار

خطة مجانية للأبد : الأنسب للاستخدام الشخصي

: الأنسب للاستخدام الشخصي الخطة غير المحدودة : الأنسب لفريق صغير. سيُطلب منك دفع رسوم اشتراك شهرية قدرها 7 دولارات لكل عضو

: الأنسب لفريق صغير. سيُطلب منك دفع رسوم اشتراك شهرية قدرها 7 دولارات لكل عضو خطة الأعمال: الأنسب للشركات متوسطة الحجم. مطلوب رسم اشتراك شهري قدره 12 دولارًا لكل عضو لبدء الاستخدام

التقييمات

تصنيف G2 : 4.7 من أصل 5 نجوم

4.7 من أصل 5 نجوم تصنيف Capterra : 4.7 من أصل 5 نجوم

2. بايمو

Paymo هو تطبيق سبورة تعاونية تعاونية قائمة على السحابة. إنه تطبيق مثالي إذا كنت تبحث عن تطبيق ذي سعة تخزين غير محدودة وعروض تقديمية عالية الجودة وإنتاجية محسنة، لأنه يدعم التخزين السحابي.

عبر بايمو

الميزات الرئيسية

تتبع الوقت : يمكنك تتبع الوقت المستغرق في مهام محددة باستخدام متتبع الوقت في Paymo

: يمكنك تتبع الوقت المستغرق في مهام محددة باستخدام متتبع الوقت في Paymo التخطيط والجدولة : هناك طرق مختلفة لتخطيط الاجتماعات والأحداث والمهام الأخرى

: هناك طرق مختلفة لتخطيط الاجتماعات والأحداث والمهام الأخرى التعاون الجماعي : يمكنك مشاركة السبورة البيضاء باستخدام Dropbox أو Box.com أو Google Drive أو OneDrive

: يمكنك مشاركة السبورة البيضاء باستخدام Dropbox أو Box.com أو Google Drive أو OneDrive التخصيص: يوفر واجهة متعددة اللغات ودعمًا عالميًا

الإيجابيات

تعاون في الوقت الفعلي

أداة قوية لتتبع الوقت

قائمة على السحابة

السلبيات

واجهة المستخدم الخاصة به ليست بديهية مثل بعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة

منحنى تعليمي أعلى لاعتماده

السعر

مجانياً :

: بداية : 4.95 دولار شهريًا

: 4.95 دولار شهريًا مكتب صغير : 9.95 دولار شهرياً

: 9.95 دولار شهرياً الشركات: 20.79 دولار شهرياً

التقييمات

تقييم G2: 4.6 من أصل 5 نجوم

G2: 4.6 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.7 من أصل 5 نجوم

3. تدفق

Flow هو تطبيق قائم على الويب أداة اتصال التي تدعم الملاحظات اللاصقة وأنواع العلامات المماثلة التي تعزز السرعة إدارة المشاريع المرئية على أي مشروع

عبر التدفق

الميزات الرئيسية

التوسيم : يمكنك إضافة علامات مختلفة إلى أفكارك ومشاركتها مع أعضاء فريقك

: يمكنك إضافة علامات مختلفة إلى أفكارك ومشاركتها مع أعضاء فريقك التخطيط والجدولة : يمكنك إعداد أحداث التقويم المتكررة، بما في ذلك قوائم المراجعة، عبر فرقك

: يمكنك إعداد أحداث التقويم المتكررة، بما في ذلك قوائم المراجعة، عبر فرقك توسيع النطاق: يتصور Flow أن يكون التوسع مفيدًا جدًا للفرق الكبيرة التي لديها مشاريع متعددة ولديها ميزة الاستضافة الذاتية. يتيح لك ذلك إنشاء مثيلات تطبيق جديدة لكل مشروع لديك أو تحتاج إلى إدارته

الإيجابيات

رائع لتنظيم الفريق بفعالية

أكثر من 300 موصل للتكامل السلس مع منتجات مايكروسوفت

المرونة في كونه تطبيقاً متصلاً بالإنترنت أو مختلطاً ليناسب احتياجاتك الوظيفية

السلبيات

يفتقر إلى منسق مركزي للمساعدة في النشر والمراقبة المركزية

السعر

تدفق أساسي : رسوم الاشتراك الشهري 6 دولارات لكل مستخدم

: رسوم الاشتراك الشهري 6 دولارات لكل مستخدم تدفق بلس : رسوم الاشتراك الشهري 8 دولارات لكل مستخدم

: رسوم الاشتراك الشهري 8 دولارات لكل مستخدم تدفق احترافي: رسوم الاشتراك الشهري 10 دولارات لكل مستخدم

التقييمات

تقييم G2: 4.3 من أصل 5 نجوم

G2: 4.3 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.6 من أصل 5 نجوم

4. أسانا

Asana هو تطبيق ممتاز لإدارة المشاريع مع واجهة مبسطة ومباشرة تتيح لك إنشاء المهام وقوائم المهام والمشاريع وتعيينها لأي شخص وتتبع تقدمها.

عبر أسانا

الميزات الرئيسية

لوحات معلومات قابلة للتخصيص : لوحات معلومات قوية لمراقبة تقدمك، مما يجعل من السهل رؤية مجالات التركيز والتحسين.

: لوحات معلومات قوية لمراقبة تقدمك، مما يجعل من السهل رؤية مجالات التركيز والتحسين. وضع التركيز وقوائم المهام الفردية: تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. قم بتصفية قائمة المهام الخاصة بك بسهولة حسب التوقيت أو الأهمية، وأضف المهام والمعينين بسرعة وانتقل بينها.

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. قم بتصفية قائمة المهام الخاصة بك بسهولة حسب التوقيت أو الأهمية، وأضف المهام والمعينين بسرعة وانتقل بينها. تحديد الأولويات: حدد أولويات المهام باستخدام ميزة السحب والإفلات أو استخدم التسميات لتبسيط تقدمك.

الإيجابيات

سهل الاستخدام

يتكامل مع تقويم Google وGmail

قابل للتخصيص، مع واجهة قابلة للبحث بسهولة

نسخة تجريبية مجانية متاحة

العيوب

يقتصر على المهام والمهام والمشاريع

يفتقر إلى نظام تتبع مركزي

التسعير

أساسي : مجاني ومناسب للمبتدئين

: مجاني ومناسب للمبتدئين القسط : يتقاضى رسوم اشتراك شهرية قدرها 10 دولارات لكل مستخدم أو 13.49 دولارًا عند إصدار فواتير سنوية

: يتقاضى رسوم اشتراك شهرية قدرها 10 دولارات لكل مستخدم أو 13.49 دولارًا عند إصدار فواتير سنوية الأعمال: مناسب للأعمال: مناسب للفرق والشركات التي تحتاج إلى إدارة العمل عبر المبادرات. تبلغ رسوم الاشتراك الشهري 24.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم أو 30.49 دولارًا أمريكيًا عند إصدار الفاتورة سنويًا

التقييمات

تقييم G2: 4.3 من 5 نجوم

G2: 4.3 من 5 نجوم تقييمات 4.4 من أصل 5 نجوم

مكافأة: انظر كيف_

_/مرجع/ مدونة؟ ص=37611* _مقارنتها بـ Monday.com.com*Asana %/%href/_

!

5. صحيفة بيانات

الورقة الذكية هي إدارة المهام أداة تسمح لك بالتنظيم والتعاون على نطاق واسع المشاريع والمهام . يمكنك إنشاء المهام، ومهام سير العمل، والملاحظات، ولوحات المعلومات وبسهولة تطوير تقويم مشترك للحفاظ على مزامنة كل شيء.

عبر ورقة ذكية

الميزات الرئيسية

إدارة موارد المشروع : تصميم فرق العمل وإضافة أعضاء الفريق وإدارتهم وتتبعهم

: تصميم فرق العمل وإضافة أعضاء الفريق وإدارتهم وتتبعهم التعاون المتكامل : يعزز التعاون بين الفرق من خلال السماح لهم بمشاركة الأوراق وجداول البيانات والمستندات والملفات الأخرى في الوقت الفعلي

: يعزز التعاون بين الفرق من خلال السماح لهم بمشاركة الأوراق وجداول البيانات والمستندات والملفات الأخرى في الوقت الفعلي مركز حلول مبسط : يتيح لك مركز الحلول تحديد أعمالك واحتياجات عملك للوصول بكفاءة إلى المساعدة والموارد المناسبة. يمكنك أيضًا إنشاء مساحة العمل الخاصة بك وإعداد قوالب مخصصة لتناسبسير العمل الإبداعي الإيجابيات

توفر لوحة تحكم الإدارة

يدعم المهام وقوائم المهام والملاحظات

ميزات التعاون المتكاملة

يدعم التقويم و إدارة الوقت الميزات

مشاركة الملفات بسهولة مع زملاء العمل

السلبيات

يمكن أن تكون المكونات المرئية أكثر قابلية للتخصيص

يعتقد البعض أن واجهة المستخدم صعبة

التسعير

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : الرسوم 14 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

: الرسوم 14 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي الشركات: الرسوم 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات

تقييم G2: 4.4 من أصل 5 نجوم

G2: 4.4 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.5 من أصل 5 نجوم

6. الاثنين

Monday.com هو تطبيق مثالي للمشاريع التي تحتاج إلى تسليمها في الوقت المحدد بأقل قدر من الضجة. الغرض الأساسي من التطبيق هو تقديم طريقة سلسة ومباشرة للمشاريع والفرق والمؤسسات للعمل معًا.

عبر Monday.com

الميزات الرئيسية

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام: صُمم التطبيق ليكون سهل الاستخدام، لذا سواء كنت تستخدم جهازًا مكتبيًا أو محمولاً، ستتمكن من مزامنة جداولك مع التقويمات الخاصة بك

تحديد أولويات إدارة الأشخاص : يمكنك تحديد حالات الأشخاص المهمين ومجموعات أخرى محددة من الأشخاص. يمكنك تعيين هذه المجموعات لمشاركة تقويماتك فقط، مما يحترم خصوصية الآخرين

: يمكنك تحديد حالات الأشخاص المهمين ومجموعات أخرى محددة من الأشخاص. يمكنك تعيين هذه المجموعات لمشاركة تقويماتك فقط، مما يحترم خصوصية الآخرين إعداد التقارير والتحليلات: يمكنك عرض عدد المواعيد التي تم قبولها وتلك التي لم يتم قبولها. يمكنك أيضًا عرض تحليلات مفصلة عن الأشخاص الذين قبلوا المواعيد، والوقت الذي تم تحديده لها، والأشخاص الذين ألغوا مواعيدهم

الايجابيات

تطبيق جوال متكامل لسهولة الجدولة

يدعم التقويمات الاجتماعية

جدولة موحدة

يدعم الوقت والملاحظات النصية

السلبيات

لوحات لوحة التحكم تتطلب تعديلاً

الواجهة اللازمة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

الأسعار

خطة المؤسسة : مجانية

: مجانية أساسي : تفرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 8 دولارات لكل مستخدم

: تفرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 8 دولارات لكل مستخدم خطّة قياسية: مجانية: تفرض رسوم اشتراك شهري بقيمة 10 دولارات لكل مستخدم

التقييمات

تقييم G2: 4.7 من أصل 5 نجوم

G2: 4.7 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.6 من أصل 5 نجوم

انظر كيف

_/مرجع/ مدونة؟ ص=37611_ _مقارنته بـ"أسانا"م %/%href/*

!

7. نوتيون

Notion هو تطبيق رائع ومفتوح المصدر للمشاريع الإنتاجية يتيح للمستخدمين التعاون في المشاريع والمهام مع تقديم واجهة سهلة الاستخدام.

عبر فكرة

الميزات الرئيسية

تدوين الملاحظات القائم على السلاسل : تنظيم الملاحظات حسب السلاسل والبحث بسهولة عبر التطبيق بأكمله

: تنظيم الملاحظات حسب السلاسل والبحث بسهولة عبر التطبيق بأكمله عرض كانبان السائل : تحدد هذه الميزة مهامك ومشاريعك ومهامك في تخطيط بطاقة سلس وسهل التنقل فيه

: تحدد هذه الميزة مهامك ومشاريعك ومهامك في تخطيط بطاقة سلس وسهل التنقل فيه دعم تخفيض السعر: يتيح لك دعم تخفيض السعر تنسيق ملاحظاتك مع تمييز بناء الجملة وأنماط التنسيق

الإيجابيات

يعمل عبر أجهزة مختلفة

يأتي مع واجهة خالية من الفوضى مع تخصيص مدمج

سهل الاستخدام

العيوب

تنسيق النص صعب عن طريق النسخ/اللصق

يستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد، خاصةً التعاون الجماعي

الأسعار

شخصي مجاناً

مجاناً شخصي محترف : يتقاضى 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم أو 5 دولارات في حالة إصدار فواتير سنوية

: يتقاضى 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم أو 5 دولارات في حالة إصدار فواتير سنوية فريق : يتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً أو 10 دولارات إذا كانت الفواتير سنوياً

: يتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً أو 10 دولارات إذا كانت الفواتير سنوياً المؤسسة: رسوم الاشتراك 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2: 4.6 من أصل 5 نجوم

G2: 4.6 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.8 من أصل 5 نجوم

8. مهمة

nTask هو أداة لإدارة المهام تهدف إلى توفير التعاون الجماعي وإدارة المهام في تطبيق واحد. يأتي مع العديد من الميزات، بما في ذلك قوائم المهام, قوالب لوحة معدة مسبقًا وتتبع الوقت، من بين أمور أخرى.

عبر ن مهمة

الميزات الرئيسية

لوحة كانبان : طريقة مرئية ل تتبع المهام باستخدام البطاقات ونقلها عبر أعمدة مختلفة

: طريقة مرئية ل تتبع المهام باستخدام البطاقات ونقلها عبر أعمدة مختلفة /المرجع/ /المدونة؟ p=52130 إدارة المهام /%href/ : السماح لعدة مستخدمين بإكمال مهمة بشكل تعاوني

: السماح لعدة مستخدمين بإكمال مهمة بشكل تعاوني تتبع الوقت : يتيح لك هذا تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة

: يتيح لك هذا تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة تتبع المشكلات/الأخطاء: يتيح لك إنشاء المشكلات المتعلقة بمشروعك وإدارتها وتتبعها

الإيجابيات

نظام ممتاز لدعم العملاء وتقديم الملاحظات

واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك التحكم دائمًا في كل شيء تطبيقات جوال رائعة للوصول إلى المهام أثناء التنقل

مرفق مؤتمرات الفيديو

السلبيات

يتطلب المزيد من خيارات التخصيص والتنسيق

لا يوجد مكون إضافي لبرنامج Outlook

الأسعار

القسط : مثالي للأفراد الذين بدأوا في إدارة المشاريع. يتقاضى 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع إصدار تجريبي مميز لمدة 14 يومًا

: مثالي للأفراد الذين بدأوا في إدارة المشاريع. يتقاضى 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع إصدار تجريبي مميز لمدة 14 يومًا الأعمال : يتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مميزة لمدة 14 يومًا

: يتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مميزة لمدة 14 يومًا المؤسسة: يأتي مع جميع ميزات باقة الأعمال ويتقاضى 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2: 4.4 من أصل 5 نجوم

G2: 4.4 من أصل 5 نجوم تقييمات 3.9 من أصل 5 نجوم تقييمات Capterra: 3.9 من أصل 5 نجوم

9. مشروع البروفيسور

ProProProfs Projects هو أداة ممتازة لإدارة المشاريع تحتوي على ميزات كافية لتناسب حتى أكثر المتطلبات تطلباً. كما أنه مناسب للعاملين عن بُعد.

عبر مشروع ProProfs

الميزات الرئيسية

قوائم المهام : طريقة مرئية لتتبع المهام مع ترميز لوني يمثل حالتها

: طريقة مرئية لتتبع المهام مع ترميز لوني يمثل حالتها إدارة المهام : يتضمن تقويمًا قويًا للمشروع مع تواريخ استحقاق المهام مثل المشاريع البحثية والتقارير والتقييمات

: يتضمن تقويمًا قويًا للمشروع مع تواريخ استحقاق المهام مثل المشاريع البحثية والتقارير والتقييمات أدوات التعاون : يتيح لك مشاركة موارد المؤسسة عبر فرق متعددة لإكمال المشاريع المختلفة بطريقة سلسة

: يتيح لك مشاركة موارد المؤسسة عبر فرق متعددة لإكمال المشاريع المختلفة بطريقة سلسة تتبع المراحل الرئيسية: يتتبع مراحل التخطيط المختلفة والمربعات الزمنية لكل مرحلة من المراحل الرئيسية

الإيجابيات

سهل الاستخدام بسبب واجهته البسيطة

ميزات رائعة لإعداد التقارير

رائع للعاملين عن بُعد

السلبيات

يفتقر إلى ميزات التخصيص

لا توجد قوالب متاحة

الأسعار

الأساسيات : 2 دولار لكل مستخدم شهريًا أو 480 دولارًا سنويًا

: 2 دولار لكل مستخدم شهريًا أو 480 دولارًا سنويًا القسط: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا أو 960 دولارًا سنويًا

التقييمات

تقييم G2: 4.4 من أصل 5 نجوم

G2: 4.4 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.7 من أصل 5 نجوم

10. وظيفة الثعلب

FunctionFox هو أداة قوية لإدارة المشاريع تعمل عبر العديد من متصفحات الويب والأجهزة المحمولة. وقد تم تصميمه لتلبية احتياجات مستخدميه من خلال توفير أدوات بسيطة وبديهية وبأسعار معقولة تساعد على تبسيط دورات عملهم اليومية.

عبر وظيفة الثعلب

الميزات الرئيسية

التقارير: تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات التي توفر رؤية مفصلة عن المهام والميزانيات والمجالات الأخرى في عملك.

تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات التي توفر رؤية مفصلة عن المهام والميزانيات والمجالات الأخرى في عملك. أدوات تتبع المشاريع : تساعدك على تتبع المهام والمراجعات.

: تساعدك على تتبع المهام والمراجعات. المزامنة : تتيح لك مزامنة المشاريع والمهام والملفات عبر جميع الأجهزة.

: تتيح لك مزامنة المشاريع والمهام والملفات عبر جميع الأجهزة. إدارة المهام : قائمة مهام تتتبع كل نشاط في المشروع مع أكثر من مجرد إدارة المهام مثل تواريخ الاستحقاق والمرفقات والتعليقات والملاحظات.

: قائمة مهام تتتبع كل نشاط في المشروع مع أكثر من مجرد إدارة المهام مثل تواريخ الاستحقاق والمرفقات والتعليقات والملاحظات. أدوات التعاون: تتيح لك تنظيم جميع أعضاء فريقك للمشاريع المختلفة باستخدام ميزة السحب والإفلات.

الإيجابيات

اتصال موثوق

سهل الاستخدام والتكامل مع الأنظمة الأخرى

العيوب

قد يكون تصفح المستخدم مربكاً

الأسعار

أساسي : مجاني ويسمح لما يصل إلى 10 مستخدمين

: مجاني ويسمح لما يصل إلى 10 مستخدمين قياسي : 7.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 7.50 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط : 14.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: في المتوسط 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2: 4.4 من أصل 5 نجوم

G2: 4.4 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.5 من 5 نجوم

11. الخلاصة

Hive هو برنامج لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت. وهو مصمم لمساعدة الأشخاص على إدارة المشاريع والمهام من خلال تتبع الوقت والعمل والموارد والمواعيد النهائية.

عبر خلية النحل

الميزات الرئيسية

بطاقات الإجراءات : تساعدك على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها

: تساعدك على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها طريقة عرض مرنة للمشاريع : تتيح لك تنظيم المشاريع بناءً على نوع العمل المعني

: تتيح لك تنظيم المشاريع بناءً على نوع العمل المعني إدارة المشاريع : يتيح لك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع كل منها

: يتيح لك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع كل منها تتبع الوقت : يتتبع الوقت المستغرق في كل مهمة

: يتتبع الوقت المستغرق في كل مهمة تتبع الموارد : أداة شاملة لإدارة الموارد

: أداة شاملة لإدارة الموارد مدير المرفقات: تنظيم وإدارة أنواع مختلفة من المرفقات التي يمكنك استخدامها في مشروعك

الإيجابيات

أكثر من 50 تكاملاً أصلياً

مصادقة ثنائية

مهام غير محدودة

السلبيات

وظائف محدودة للأجهزة المحمولة

عدم القدرة على إنشاء مهام تابعة

السعر

Hive Solo : مجاني ويسمح لما يصل إلى 2 مستخدمين

: مجاني ويسمح لما يصل إلى 2 مستخدمين Hive Teams : 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 12 دولارًا إذا كانت الفواتير سنوية لمستخدمين غير محدودين

: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 12 دولارًا إذا كانت الفواتير سنوية لمستخدمين غير محدودين Hive Enterprise: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييمات G2: 4.6 من أصل 5 نجوم

G2: 4.6 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.5 من 5 نجوم

12. تصنيف تصنيف

Planview Clarizen هو برنامج لإدارة المشاريع يمكنه إدارة المشاريع والمهام والوقت بثلاث طرق: حسب المشروع والفريق والوقت.

عبر بلانفيو كلاريزن

الميزات الرئيسية

التكامل مع Salesforce : يتكامل مع Salesforce بحيث يمكنك استخدام البرنامج لإدارة فريق Salesforce الخاص بك

: يتكامل مع Salesforce بحيث يمكنك استخدام البرنامج لإدارة فريق Salesforce الخاص بك جدولة : إنشاء جدول زمني لمشروعك أو مهمتك أو وقتك

: إنشاء جدول زمني لمشروعك أو مهمتك أو وقتك إدارة المهام : إدارة المهام: إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق

: إدارة المهام: إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق تتبع الوقت: تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة

الإيجابيات

تصميم بسيط وواجهة سهلة الاستخدام

ميزة تتبع الوقت المرنة

خيار المصادقة الثنائية

لوحة إدارة قابلة للتهيئة بشكل كبير

السلبيات

وظائف محدودة للأجهزة المحمولة

يمكن أن يكون أبطأ في التشغيل

السعر

خطة المؤسسات : 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة غير محدودة: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2: 4.2 من أصل 5 نجوم

G2: 4.2 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.2 من 5 نجوم

13. زيفلو

Ziflow هي أداة عبر الإنترنت تتيح للمسؤولين إدارة المستخدمين والبريد الإلكتروني والمهام بثلاث طرق: حسب المستخدم والمشروع والمهمة. يمكن للمسؤول إنشاء حقول مخصصة لجمع التفاصيل اللازمة لإدارة حسابات المستخدمين والبريد الإلكتروني والمهام بنجاح. يمكن للفريق الإداري أيضًا عرض معلومات المشروع التفصيلية لحساب Ziflow الخاص بهم من خلال الوصول إلى لوحة التحكم؛ وتساعد لوحة التحكم في طرق عرض متعددة مثل الجدول الزمني للأحداث.

عبر زيفلو

الميزات الرئيسية

إدارة مركزية للأصول: يتضمن إدارة علاقات العملاء للأصول والمرفقات والملفات وجهات الاتصال

أتمتة سير العمل: أتمتة الموافقة على البريد الإلكتروني وتسجيل الدخول والتوقيع والموافقة على التوقيع عبر الإنترنت

نماذج الاستقبال: تسجيل تفاصيل الزائر وتخزينها؛ تسجيل المتطلبات والأفكار والملاحظات

التعاون والمراجعة المركزية: مهام إدارة الفواتير والمراجعة يتم إنشاؤها وتوقيعها وحفظها تلقائياً

الإيجابيات

إدارة مرنة للمستخدمين

مجموعة واسعة من أشكال التعليقات التوضيحية وتدقيق الفيديو

واجهة مريحة

السلبيات

أبلغ البعض عن مشكلات في عرض الملاحظات وتنزيل ملفات PDF

يلزم وقت تحميل أطول

الأسعار

شخصي مجاناً

مجاناً بداية : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة : 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2: 4.5 من أصل 5 نجوم

G2: 4.5 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.7 من أصل 5 نجوم

14. أفازا

Avaza هي أداة للمحاسبة وإدارة المشاريع تجمع بين هذين المجالين معًا لمساعدتك على إنجاز المهام بشكل أسرع.

عبر أفازا

الميزات الرئيسية

لوحات معلومات تقدم المشروع : تصور موقع المشروع وحالة المهام والرسوم البيانية للتكاليف.

: تصور موقع المشروع وحالة المهام والرسوم البيانية للتكاليف. إعداد ميزانية المشروع : تنظيم الميزانية وتتبعها حسب المشروع والعميل والموقع والفرد.

: تنظيم الميزانية وتتبعها حسب المشروع والعميل والموقع والفرد. إدخال الجداول الزمنية وإعداد الفواتير: يسجل الوقت المستغرق في المشاريع مع الفوترة وإعداد الفواتير.

الإيجابيات

أتمتة العمليات

إنشاء الفواتير من التقديرات ومراقبة نفقات المشروع

أدوات متكاملة لإدارة المشاريع والتعاون

السلبيات

المهام الفرعية تفتقر إلى تواريخ الاستحقاق

الأسعار

خطة مجانية : $0

: $0 خطة بدء التشغيل : 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا الخطة الأساسية : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2 : 4.5 من أصل 5 نجوم

: 4.5 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.6 من أصل 5 نجوم

15. كشك أحمر

RedBooth هو برنامج لإدارة المشاريع يتيح لك إنشاء وإدارة مشاريعك من أي جهاز. وهو قابل للتطوير بدرجة كبيرة وسهل الاستخدام. كما يتيح لك إضافة أوامر صوتية للمساعدة الحساسة للسياق.

عبر ريدبوث

الميزات الرئيسية

واجهة برمجة التطبيقات : يتكامل مع خدمات أخرى مثل Dropbox و Google Docs

: يتكامل مع خدمات أخرى مثل Dropbox و Google Docs التحرير التعاوني : مشاركة الملفات وجداول البيانات بواسطة أعضاء آخرين

: مشاركة الملفات وجداول البيانات بواسطة أعضاء آخرين منهجيات رشيقة : قابل للتخصيص بشكل غني ومتكامل مع منهجيات البرنامج الرشيقة

: قابل للتخصيص بشكل غني ومتكامل مع منهجيات البرنامج الرشيقة محادثة/مراسلة: إرسال واستلام الملفات والبريد الإلكتروني ورسائل الفيديو

الإيجابيات

توفير مساحات عمل افتراضية

أدوات إعداد التقارير المتقدمة

توفير سحابة خاصة

السلبيات

يمكن أن يكون من الصعب تتبع سعة العمل لكل موظف في إعداد التقارير

يجد بعض المستخدمين أن لوحة التحكم مربكة

التسعير

الخطة الأساسية : 13 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 13 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات

تقييم G2 : 4.4 من أصل 5 نجوم

: 4.4 من أصل 5 نجوم تقييم Capterra: 4.4 من 5 نجوم

صمم حياتك العملية مع ClickUp

يعد برنامج إدارة المشاريع أداة أساسية لأي عمل لأن معظم المشاريع لها جدول زمني طويل وتحتاج إلى إدارتها بكفاءة وتلقائية.

على هذا النحو، يجب أن يحتوي برنامج إدارة المشاريع المثالي على جميع الميزات الحديثة والأساسية التي تمكنك من إدارة مشروعك بشكل لا تشوبه شائبة دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد غير الضروري.

وعندما تقوم بالتعاون وإدارة فريق مبدع من المصممين ومؤلفي النصوص، وما إلى ذلك، ستحتاج إلى أداة قوية ومرنة لإدارة المشاريع يمكنها التكيف مع تفضيلات سير العمل الخاصة بهم وتزويدهم بالميزات القابلة للتخصيص التي سيحتاجون إليها لإطلاق العنان لعواطفهم الإبداعية!

في هذه الحالة، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك - استمتع بواجهة مستخدم أنيقة، واحصل على إمكانية الوصول إلى مئات الميزات والقوالب المتطورة وغير ذلك الكثير! 🎨👩‍🎨