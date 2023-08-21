إدارة المشاريع التسويقية: دليل مدير المشروع&8217&8217;دليل مدير المشروع

التسويق مهم حقيقة للغاية.

إنه بيان واضح، ولكن هل تعلم أن 72% من المسوقين في القطاع قالوا إن أهمية التسويق في مؤسساتهم زادت منذ فبراير 2020 - مما يضغط على التحول الرقمي؟ يواصل المسوقون دفع المحتوى عالي الجودة إلى الأمام وسط كل هذه الضوضاء

ولكن الأهم من ذلك أن منتجاتهم/خدماتهم تُحدث فرقًا إيجابيًا في حياة المستهلكين.

إن قرص طلب التسويق يدور، مما يزيد من كمية إنشاء المحتوى والفرص المتاحة للشركات. إحدى النتائج المدمرة لهذه الزيادة هو أمر لا يتم الحديث عنه بصراحة كافية (وبصراحة) في مكان العمل: نحن نعاني. _كثيرًا. 😮‍💨

أهداف غير واضحة، معطلة سير عمل التسويق ، ويمكن تجنب إشارات التواصل المحرجة إذا أعطينا الأولوية لـ عملية إدارة مشروع التسويق .

سواء كنت مستقلاً أو جزءًا من قسم تسويق داخلي، فهناك احتمال أن تكون مرهق وتحت ضغط العمل لإنجاز الأعمال في خط النهاية الذي يستمر في الابتعاد أكثر فأكثر.

في هذا الدليل، سنغطي في هذا الدليل خصوصيات وعموميات إدارة المشاريع التسويقية وكيفية إنشاء أفضل الأنظمة لفريقك والمتعاونين معك.

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ما هي إدارة المشاريع التسويقية؟

إدارة مشاريع التسويق هي وظيفة متخصصة تركز على تخطيط وتنفيذ ومراقبة المبادرات والحملات التسويقية. وهي تغطي عملية تنسيق وقيادة جميع الأنشطة المتعلقة بالتسويق بفعالية لتحقيق أهداف محددة الأهداف والغايات في حدود الوقت والميزانية والموارد المخصصة.

بالنسبة لمديري المشاريع، تتضمن إدارة المشاريع التسويقية الإشراف على دورة حياة المشاريع التسويقية بأكملها، بدءًا من وضع الأفكار والاستراتيجية إلى التنفيذ والمراقبة والتقييم. تشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:

تخطيط المشروع : تحديد نطاق المشروع وأهدافه ومنجزاته بما يتماشى مع استراتيجية التسويق في خطة مفصلة للمشروع إدارة الموارد : تطبيق المواهب والأدوات والتقنيات التسويقية المناسبة المتاحة لتنفيذ المشروع بنجاح. ويشمل ذلك التنسيق مع مختلف الفرق، مثل الفرق الإبداعية والمحتوى والتصميم والتسويق الرقمي

: تحديد نطاق المشروع وأهدافه ومنجزاته بما يتماشى مع استراتيجية التسويق في خطة مفصلة للمشروع التحكم في الميزانية : إدارة ميزانية المشروع والمصروفات لتعظيم العائد على الاستثمار مع الالتزام بالقيود المالية

: إدارة ميزانية المشروع والمصروفات لتعظيم العائد على الاستثمار مع الالتزام بالقيود المالية التعاون عبر الوظائف : تيسير التعاون والتواصل بين فرق التسويق والإدارات الأخرى لتحقيق التكامل السلس والمواءمة مع الأهداف التنظيمية الشاملة

: تيسير التعاون والتواصل بين فرق التسويق والإدارات الأخرى لتحقيق التكامل السلس والمواءمة مع الأهداف التنظيمية الشاملة إدارة المخاطر : إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة وتطوير خطط الطوارئ للتخفيف من تأثيرها على تقدم المشروع ونتائجه

: إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة وتطوير خطط الطوارئ للتخفيف من تأثيرها على تقدم المشروع ونتائجه التنفيذ في الوقت المناسب : مراقبة تقدم المشروع، وتحديد الاختناقات المحتملة، ومعالجة المشكلات بشكل استباقي لضمان تسليم الحملات التسويقية في الوقت المناسب

: مراقبة تقدم المشروع، وتحديد الاختناقات المحتملة، ومعالجة المشكلات بشكل استباقي لضمان تسليم الحملات التسويقية في الوقت المناسب ضمان الجودة : ضمان الجودة: تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على جودة وفعالية الأنشطة التسويقية وضمان استيفائها للمعايير والأهداف المحددة مسبقًا

: ضمان الجودة: تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على جودة وفعالية الأنشطة التسويقية وضمان استيفائها للمعايير والأهداف المحددة مسبقًا قياس الأداء : تحديد ما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم نجاح مشاريع التسويق. تحليل بيانات التسويق وتقديم رؤى لتعزيز جهود التسويق المستقبلية

: تحديد ما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم نجاح مشاريع التسويق. تحليل بيانات التسويق وتقديم رؤى لتعزيز جهود التسويق المستقبلية إدارة أصحاب المصلحة: استخدام برنامج إدارة أصحاب المصلحة للتفاعل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء وفرق التسويق والإدارة العليا والشركاء الخارجيين، لإبقائهم على اطلاع على تقدم المشروع والإجابة على الأسئلة

التحسين المستمر: إجراء مراجعات ما بعد المشروع لتحديد الدروس المستفادة ومجالات التحسين في مبادرات التسويق المستقبلية

استخدم التسويق أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp Docs

الاختلافات الرئيسية بين الشلال و"أجايل" في عملية إدارة المشاريع التسويقية

دعونا نستكشف اثنين من أبرز إدارة المشاريع التسويقية المنهجيات الشلال و رشيق .

هذا ليس للإقناع بأن إحدى الطريقتين أفضل لأن ليس كل المشاريع مناسبة للأجايل وليس كل المشاريع مناسبة للشلال. فبعض المشاريع قد تكون متوقعة وروتينية، في حين أن البعض الآخر محفوف بالمخاطر ومليء بالمخاطر. إذا كنت تفكر بعناية في حجم المشروع ومدى تعقيده، فستوفر الوقت والمال.

عبر Incredo.co ما هو التسويق عبر الشلال؟ 🤔

التسويق عبر الشلال يمكن التنبؤ به

طريقة الشلال هي عملية صارمة وخطية. المهام هي مترابطة ويتم تنفيذها بالتتابع. يبدأ التدفق المنطقي من الأعلى ويتحرك نحو الأسفل، ويحقق مراحل حرجة على طول الطريق. في الشلال، لا يمكن أن تبدأ مرحلة حتى تكتمل المرحلة التي تسبقها.

خصائص طريقة الشلال:

مستويات عالية من حوكمة المشروع

التخطيط الدقيق لكل خطوة حتى لا يُترك أي شيء للصدفة

التوثيق الشامل

توقعات أصحاب المصلحة والمستخدمين مدعومة بتخطيط وتوثيق مفصّلين

مسار تدقيق واضح لإدارة المعرفة

إشارات حمراء لطريقة الشلال

مساحة أقل للخطأ

التغييرات إشكالية ومكلفة

صعوبة التنبؤ

الجداول الزمنية الطويلة المحتملة

هل الإدارة الرشيقة للمشروعات بطاقة جامحة إذن؟ ليس بالضرورة.

يتكيف التسويق الرشيق مع التغيرات

على عكس طريقة الشلال التي تحدد المتطلبات والمهام مسبقًا، يفضل التسويق الرشيق الاستجابة للتغييرات على ما ورد في خطة المشروع.

هناك إطاران شائعان من التسويق الرشيق : سكرم وكانبان.

سكروم : إطار عمل سكروم هو هادف للسرعة حيث تتراوح مدة المشروع من أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع. يتم تكليف فرق التسويق المترابطة بشكل وثيق بمهام قابلة للاستهلاك بسهولة وقابلة للتنفيذ خلال سباق سريع -فترة قصيرة محددة زمنيًا لإكمال قدر محدد من العمل

: هو هادف للسرعة حيث تتراوح مدة المشروع من أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع. يتم تكليف فرق التسويق المترابطة بشكل وثيق بمهام قابلة للاستهلاك بسهولة وقابلة للتنفيذ خلال سباق سريع -فترة قصيرة محددة زمنيًا لإكمال قدر محدد من العمل كانبان : بدلاً من ذلك، يتمحور كانبان إطار العمل حول تصور سير العمل . في لوحة كانبان، يتم سحب بطاقات المهام من عمود حالة إلى آخر. وهي منظمة بشكل فضفاض وتتيح التحسين المستمر دون تغيير كبير

عبر ماكينزي وشركاه تجدر الإشارة إلى أن الأسلوب الرشيق يتطلب مستوى إضافي من التدريب التطويري حتى تنجح الفرق في تحقيق النجاح. إن التحول إلى مؤسسة تسويق رشيقة ينطوي على جهد تحويلي لسرعة الاستجابة وتقليل المخاطر. سيكون هناك تعطل في المشروع إذا لم يكن هناك وقت لجعل الفرق (خاصةً فرق العمل عن بُعد ) مدربة على فهم النطاق وسير العمل.

9 خطوات لمشاريع تسويقية سليمة وناجحة ## 9 خطوات لمشاريع تسويقية سليمة وناجحة

التخطيط للمستقبل أمر مثير ولكنه مرهق أيضًا. لن ترى النتائج إذا لم تكن استراتيجية التسويق دعم خطتك التسويقية . 📈

إن خطة التسويق هي خارطة الطريق من الخطوات التكتيكية لتنفيذ الاستراتيجية. وهي تصف ماذا ومتى وكيف ستنفذ الاستراتيجية.

إن استراتيجية التسويق هي لماذا وراء الجهود التسويقية للمؤسسة وكيف يتم تنفيذ الاستراتيجية أهداف التسويق ستحقق أهداف العمل. مفاهيم التسويق الأربعة

المنتج: ما تبيعه (المنتجات/الخدمات الرقمية أو المادية)

P السعر: المبلغ الذي تتقاضاه وتأثيره على نظرة العملاء المحتملين والزبائن لعلامتك التجارية

السعر: المبلغ الذي تتقاضاه وتأثيره على نظرة العملاء المحتملين والزبائن لعلامتك التجارية P المكان: المكان الذي تروّج فيه لمنتجك/خدمتك ليجد العملاء المثاليون معلومات عنك وعن مجال عملك

المكان: المكان الذي تروّج فيه لمنتجك/خدمتك ليجد العملاء المثاليون معلومات عنك وعن مجال عملك Pالترويج: ما هي الاستراتيجيات التي تستخدمها للعملاء لمعرفة المزيد عنك

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/marketing-tools-for-small-businesses// أدوات تسويقية للشركات الصغيرة %/%href/_

قبل أن تقوم بإسناد المهام إلى أول مصمم جرافيك متاح، هل لديك فهم عميق للتحدي الذي تريد حله، وكيف ستصل إلى الهدف، والجمهور المستهدف؟ ميزانية الحملة؟

سنأخذ هذا خطوة بخطوة! إليك كيفية التخطيط لمشاريع تسويقية سليمة وناجحة. ✨

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الخطوة 1: حدد المخرجات والموارد المطلوبة والجداول الزمنية والميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية)

إليك السيناريو التالي: أنت تعمل في مجال التسويق مدير مشروع مكلف بقيادة إطلاق حملة لبناء الوعي بالعلامة التجارية. أنت نطاق المشروع سيشمل:

أهداف المشروع : تحقيق زيادة بنسبة 30% في مقاييس رفع العلامة التجارية ( مؤشرات الأداء الرئيسية )

: تحقيق زيادة بنسبة 30% في مقاييس رفع العلامة التجارية ( مؤشرات الأداء الرئيسية ) مخرجات المشروع : 15 بكرة فيديو تعليمية عن المنتج، مدة كل منها 30 ثانية إلى دقيقة؛ موزعة على إنستغرام، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات إلى الصفحات المقصودة للمنتج

: 15 بكرة فيديو تعليمية عن المنتج، مدة كل منها 30 ثانية إلى دقيقة؛ موزعة على إنستغرام، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات إلى الصفحات المقصودة للمنتج المشروع الموارد : المحتوى والفرق الإبداعية والاجتماعية؛ برنامج إدارة مشاريع التسويق

: المحتوى والفرق الإبداعية والاجتماعية؛ برنامج إدارة مشاريع التسويق الجدول الزمني للمشروع: الأصول الإبداعية النهائية بحلول 1 أكتوبر، إطلاق الحملة في 8 أكتوبر

ميزانية المشروع: 10,000 دولار (لبرامج الفيديو، وأي متعاقدين مطلوبين)

الخطوة 2: جمع البيانات والمدخلات من أصحاب المصلحة وفرق العمل

تحدث إلى أصحاب المصلحة أو الشركاء الذين يعملون في المشروع لجمع المدخلات والمعلومات المهمة اللازمة لإكمال المهمة. لا تنتظر إلى ما بعد تسليم مصممي الجرافيك للأصول لذكر شيء جديد!

بصفتك مدير مشروع تسويقي، ليس من المتوقع أن تعرف بشكل عفوي المدة التي يستغرقها كل عضو من أعضاء الفريق لتنفيذ مخرجاته. احصل على تقديرات عن مقدار الوقت والجهد الذي يتوقعونه لإنجاز العمل. سيتعاملون مع المشكلات أو التعارضات التي يمكن أن تشمل الجدول الزمني، وهو أمر قيّم لإدارة المشاريع.

الخطوة 3: تضمين البحث

البحث هو جوهر كل مشروع تسويقي. هل هناك أي أبحاث موجودة يمكن أن تنطبق على هذا المشروع؟ هل يحتاج الفريق الاجتماعي إلى أي مهام لإجراء أي بحث جديد؟ باتباع مثال نطاق المشروع الذي استخدمناه أعلاه، هذه معلومات ضرورية لمحادثات المشروع المثمرة.

👉 ثانية واحدة - إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم خطط المشروع أو قوائم المهام، راجع مركز القوالب في ClickUp ل تتبع الحملة , الميزانيات , قوائم المنجزات والمزيد!

الخطوة ### الخطوة 4: تجميع المهام والمعالم الرئيسية

في هذه المرحلة، يكون لديك نطاق المشروع ومدخلات أصحاب المصلحة والبحث. حان الوقت لتعيين المهام باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية .

هل تتذكر تقديرات الوقت التي جمعتها سابقًا؟ تأكد من تضمينها في المهام حتى يتمكن أعضاء الفريق من رؤية عبء العمل اليومي وتعديله إذا كان هناك زيادة في التخصيص. يجب أن يكون أسبوع عملهم قابلاً للإدارة وواقعياً.

استخدم مخطط Gantt البياني البسيط لتتبع المعالم الرئيسية وتسليم المشاريع التسويقية في الوقت المحدد

الخطوة 5: إعداد الفريق

من الضروري عقد اجتماع استهلالي للاستماع إلى أي أسئلة أو مخاوف مباشرة من الفرق بعد أن تتاح لهم الفرصة لتقييم مهامهم. كما أنها فرصة رائعة لإزالة أي أعباء قد يشعر بها الفريق على الفور.

بعد الاجتماع، أرسل ملخصاً لنقاط المناقشة الرئيسية والنتائج التي تم التوصل إليها. إذا كان لدى أي عضو من أعضاء الفريق عناصر عمل، فقم بتعيينها على الفور حتى لا يفوت أي شيء.

👉 اطلع على كيفية استخدام توين أولاسينهايندي، مدير منتج ميزة التعليقات المخصصة في ClickUp عندما لا تستدعي عناصر الإجراء مهمة كاملة!

الخطوة 6: إجراء عمليات التحقق من الفريق والمراجعات

قم بجدولة عمليات التحقق والمراجعات على تقويم التسويق . بصفتك مدير مشروع تسويقي، يجب أن تكون على دراية بصحة الفريق والمشروع. يعتمد تواتر عمليات التحقق والمراجعات على الجدول الزمني للمشروع وقدرة الفريق

👉 إدارة فريق افتراضي؟ تعرّف على سبع طرق لتعزيز استراتيجية التواصل في فريقك الافتراضي هنا !

الخطوة 7: تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحة معلومات المشروع

يتم استخدام لوحات المعلومات من قبل أصحاب المصلحة والعملاء وفريق المشروع لمراقبة التقدم المحرز. يحتاج أصحاب المصلحة والعملاء إلى نظرة عامة رفيعة المستوى بينما يحتاج فريق المشروع إلى لوحات معلومات مفصلة تقسم أجزاء العمل.

إذا كان برنامج إدارة مشروعك التسويقي يحتوي على ميزة لوحة تحكم، فاستفد من الأداة بحيث يكون لديك إصدارات مختلفة من لوحة تحكم المشروع مصممة لكل جمهور. فبدلاً من التوجه إليك مباشرةً للحصول على التحديثات، سيطلعون على لوحة معلومات المشروع أولاً!

👉 تعرف على كيفية إنشاء لوحات معلومات قوية في ClickUp مع برنامج تعليمي سهل خطوة بخطوة!

راقب جميع نقاط بيانات حملتك التسويقية في قائمة ClickUp القابلة للتخصيص

الخطوة 8: إغلاق الأعمال الورقية الرقمية في أداة إدارة المشروع

دق الجرس! لقد نجحت أنت وفريق العمل في أهداف المشروع ، لذا فقد حان الوقت لإعلام الجميع ومراجعة المنتج النهائي. تأكد من تغليف المخرجات النهائية في قوس افتراضي، وأرشفة الملفات العالقة أو حذفها، وإغلاق جميع المهام المفتوحة في أداة إدارة المشروع.

الخطوة 9: التفكير في رحلة المشروع كفريق واحد

غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الخطوة لأن حملة تسويقية تلوح في الأفق أو خروج فرق العمل للتعويض وإعادة شحن طاقتها. يعد التفكير مباشرةً في المكاسب والأخطاء التي حققها المشروع فرصة تعليمية رائعة لمديري المشاريع التسويقية لإصلاح العمليات للمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتسويق.

إذا لم يكن أعضاء فريقك مرتاحين للذهاب في مكالمة هاتفية للتفكير في المشروع (أو إذا لم يكن هناك وقت كافٍ)، فإن أسهل طريقة لجمع هذه البيانات هي إرسال نموذج رقمي.

إليك الأسئلة التي يجب مراعاتها عند تنظيم النموذج الخاص بك:

_إذا كان بإمكانك تغيير جزء من العملية، ماذا سيكون؟

_ هل حدد تحليلنا التسويقي المكونات القابلة للتسليم التي كان علينا إنشاؤها في البداية؟

_ هل تساعدك أداة إدارة المشروع أم تعيق إنتاجيتك؟

_ما هو الحدث الوحيد المحبط؟

_هل تم تزويدك بالمعلومات والموارد اللازمة لتنفيذ مهامك؟

_ما هو الجزء الأكثر إرضاءً في المشروع؟

_هل أضرّت المراجعات والمراجعات بسير عملك أم ساعدتك؟

_هل أنت فخور بإنجازاتك المنجزة؟

إجراء جلسة ما بعد الوفاة للتفكير في دورة حياة المشروع

كيفية استخدام فرق التسويق الحديثة لبرامج إدارة المشاريع

لكل فريق تسويق هدف ودور وقيمة استراتيجية مختلفة داخل الشركة ككل.

قبل أن تلتزم بطلب حملة تسويقية، تعرّف على المعلومات والموارد وأدوات المشروع التي يحتاجها كل فريق تسويق لتحقيق النجاح. أضف التواصل الجيد، وسرعة اتخاذ القرارات، والأهداف المحددة بوضوح... وستصبح في قمة النجاح! 🌟

تحسين محرك البحث محترفو تحسين محركات البحث باستمرار تنفيذ الاستراتيجيات وتسهيل

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تصميم

يتم الاتصال بمصممي الجرافيك من قبل الأقسام الداخلية لتقديم خبراتهم (وأحيانًا مباركتهم) لتعزيز تصميم الأصل والرسائل. ومن ميزات إدارة المشاريع البسيطة والفعالة في نفس الوقت لتوفير الوقت ومساحة البريد الوارد هي نموذج الطلب الرقمي.

تزيل نماذج الطلبات الرقمية التخمينات والمراسلات المتبادلة بين مصمم الجرافيك والطالب. من خلال طرح الأسئلة الصحيحة وطلب سياق الطلب، يمكن لمصممي الجرافيك تركيز وقتهم وطاقتهم على العمل الفعلي.

تبسيط الطلبات الداخلية لجمع المعلومات الدقيقة اللازمة لبدء الحملات التسويقية

التحرير وتسويق المحتوى

يتواجد محترفو المحتوى في خنادق كل دور تسويقي. وغالبًا ما يكونون مديري مشاريع عرضية" في الحملات المتزامنة والطلبات لمرة واحدة. ومن الأمور المعتادة التي يميلون إلى أن يجدوا أنفسهم فيها قضاء وقت كبير في المهام الإدارية.

👉 شاهد كيف يقوم فريق المحتوى في ClickUp بأتمتة العمليات اليدوية الحالية لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد هنا .

ميزات لا غنى عنها في ClickUp لكل نوع من أنواع المؤسسات التسويقية ClickUp هو حل مجاني لإدارة المشاريع يتيح لكل فريق إدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالهم تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يتسع تخصيص ClickUp لأي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

نحن نتفهم (ونحب!) أن فريقك لديه أنواع مختلفة من مجموعات المهارات والشخصيات وسير العمل. لذا، في ClickUp، يمكن لكل عضو في فريقك تخصيص وجهات نظره ومهامه كيفما يشاء مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق أهداف المشروع نفسها التي يعمل عليها الجميع.

إليك ميزات ClickUp لكل نوع من أنواع المؤسسات التسويقية:

ميزات تعاون الفريق لوكالة تسويق

أذونات الضيف لتعاون الفريق مع المقاولين والعملاء الخارجيين

قوالب مشروع التسويق فيمركز قوالب ClickUp لتبسيط سير العمل

البريد الإلكتروني في ClickUp للتبديل بين إرسال تعليق إلى زملائك في الفريق الداخلي وإرسال بريد إلكتروني إلى أي شخص خارج مساحة العمل الخاصة بك

تواصل ضمن مهمة ClickUp وتجنب ضياع الأشياء في صندوق الوارد الخاص بك

ميزات إدارة المهام لفريق التسويق الداخلي

طرق عرض ClickUp للاطلاع على المشاريع والمهام المهام الفرعية وخصائصها الفريدة بطريقة مفيدة

ClickUp Dashboards لعرض البيانات والأنشطة بجانب أهداف ClickUp عبر جميع الفرق

تقديرات الوقت وتتبع الوقت ل تخصيص الموارد والفوترة

إنشاء جداول زمنية ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه لجميع مشاريعك التسويقية في ClickUp

ميزات إدارة الوقت للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال المنفردة

أتمتة ClickUp ل تأهيل العميل وفريق العمل وتعيين المهام، وتحديث الحالات، وغير ذلك الكثير

تتبع الوقت في ClickUp لتعيين جداول زمنية ومهام إدارية متكررة

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تعيين جداول زمنية متكررة لمهامك في ClickUp

قم بتحسين جهودك التسويقية باستخدام ClickUp

"الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، وهو حالة من الإنهاك البدني أو العاطفي الذي ينطوي أيضًا على شعور بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية"، وفقًا مايو كلينك .

ماذا لو أدركنا أن بإمكاننا تنفيذ حملاتنا التسويقية وإطلاق منتجاتنا دون المساس بصحة الفريق؟ يبدأ التغيير بتوضيح نظام إدارة مشاريعنا التسويقية. 💎

بصراحة، نحن ندرك أن الوقت (وربما حتى موافقة القيادة) هو ما يجعلك في مواجهة الوقت (وربما حتى موافقة القيادة) لبذل الجهد وتحسين عملية إدارة المشاريع الخاصة بفريقك. إذا كنت تشعر بالمسؤولية تجاه نفسك وفريقك لتحسين الأمور، فأنت لست وحدك!

هذا هو السبب في أن ClickUp لديه مجاناً, دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة عبر الإنترنت للمساعدة في تنظيم مساحة العمل الخاصة بك وإعداد فريقك لتحقيق النجاح. ابدأ في ClickUp وسرعان ما ستحصل على عروض ستاند أب ستكون أبرز ما في يوم الجميع! ☀️