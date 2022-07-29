20 مؤشر أداء رئيسي للتسويق تحتاج إلى تتبعها في عام 2025

بصفتك مسوقًا، ليس لديك الوقت الكافي للإبطاء وتحليل كل تسويق الجهد المبذول عندما تجذبك العديد من الأجزاء المتحركة في اتجاهات مختلفة.

مع وجود مئات القرارات التي يجب اتخاذها يوميًا بالنسبة للأشخاص والمشاريع للمضي قدمًا، تحتاج إلى تتبع البيانات الصحيحة مع مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق (KPIs) .

ما هو تأثير استخدام البيانات؟ قام Splunk بالحسابات من أجلنا، وفي دراسة بحثية عالمية شملت أكثر من 1000 شركة، وجدوا

72%

من المبتكرين قاموا بتحسين سرعة/جودة اتخاذ القرار من خلال استخدام البيانات بشكل أفضل.

91%

من المؤسسات تعتقد أنه في حال توفرت البيانات الصحيحة، فإن مؤسساتهم في وضع قوي للمنافسة والنجاح في أسواقها خلال السنوات القليلة القادمة.

93%

من المؤسسات التي شملها الاستطلاع يعتقدون أن استخدام البيانات بشكل أفضل يمكن أن يحسن تجربة العملاء في شركاتهم.

المصدر: سبانك بصفتنا مهووسين بالبيانات، عمل فريقنا على جمع أفضل مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق لمساعدتك على الشعور بمزيد من الثقة في جهود التسويق القائمة على البيانات. وإذا كنت تكافح من أجل حافظ على شفافية مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديثها في جميع المجالات، فنحن نعلم أن التسويق المثالي برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية سيغير طريقة تعامل فريقك مع مؤشرات الأداء الرئيسية! ✨

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)؟

مؤشرات الأداء الرئيسية أو مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقياس عمل قابل للقياس الكمي يُستخدم لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف العمل. إن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحددها لفريقك أو مشروعك أو عملك يجب أن تكون مرتبطة ب الأهداف الأساسية والأهداف

إذن كيف يمكن لـ مقياس عمل يصبح مؤشر أداء رئيسي ?

إذا كان المقياس يتتبع أداءك على عملية أو هدف تجاري غير أساسي ، فهو مقياس عمل

غير أساسي ، فهو مقياس عمل إذا كان المقياس يتتبع أداءك على عملية أو هدف تجاري أساسي، فهو مؤشر أداء رئيسي

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ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق؟

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق هي مقاييس قابلة للقياس يمكن لشركتك تتبعها لقياس الأداء على أنشطة تسويقية خاصة بقناة معينة. إنها تثبت العائد على الاستثمار (ROI) حول فعالية الحملات والاستراتيجيات التسويقية حتى تتمكن الشركة من مضاعفة العمل على ما ينجح وتعديل ما لا ينجح.

على سبيل المثال، يقود مدير مشروع حملة تسويقية جديدة لشركة مشروبات غازية. يتوافق الفريق على استراتيجية مبتكرة جديدة لم يجربوها من قبل. من المحتمل أن يضيفوا هذه الاستراتيجية إلى صندوق أدوات العلامة التجارية إذا كان أداؤها ناجحًا من أجل التحقق من نجاح استراتيجية الحملة، فإنها تحتاج إلى مؤشرات أداء رئيسية تسويقية واضحة لتحديد العائد على الاستثمار. 💰

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## أفضل 20 مثالاً على مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق على مستوى الشركة

1. عائد الاستثمار التسويقي

العائد من الاستثمار التسويقي مقسومًا على تكاليف الاستثمار التسويقي.

(إيرادات المبيعات - تكلفة التسويق) / تكلفة التسويق = العائد على الاستثمار

يعد حساب عائد الاستثمار التسويقي أمرًا مهمًا لأنه سيساعدك على تحديد مدى فعالية وقيمة أنشطتك التسويقية. اعتمادًا على نشاطك التجاري، يكون أداء بعض قنوات التسويق أفضل من غيرها.

2. معدل الزبائن

النسبة المئوية لمعدل مغادرة العملاء لنشاط تجاري خلال فترة زمنية معينة.

3. مساهمة خط الأنابيب/إسناد الإيرادات

عدد الفرص التي تم قياسها والتي تتحول إلى صفقات جديدة.

4. نسبة عدد الزيارات إلى العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQL)

نسبة إجمالي عدد الزيارات التي تم إنشاؤها على المنصة مقابل عدد العملاء المحتملين المؤهلين تسويقيًا القادمين من تلك الزيارات.

من خلال تحليل نسبة حركة المرور إلى MQL، يمكنك فهم أفضل منصاتك الأفضل أداءً وزيادة استثمارك فيها.

وبالمثل، إذا وجدت أن إحدى منصاتك ذات أداء ضعيف، يمكنك استخدام البيانات لتعديل استراتيجيتك هناك أو ببساطة تقليل إنفاقك!

مكافأة:_ مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى

5. المحتوى التسويقي المنشور

عدد أجزاء المحتوى - مقالات المدونات والنشرات الإخبارية والبودكاست والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك - التي يتم نشرها أسبوعيًا أو شهريًا.

6. عدد مشاهدات الفيديو لكل قناة

عدد الثواني أو الدقائق التي يشاهد فيها شخص ما الفيديو الخاص بك. سيُمكّن هذا المقياس المتوسط المسوقين والمبدعين من جعل أول خمس أو 10 أو 30 ثانية قوية وجذابة. 🤩

لقد عزز ظهور حركة مرور المستهلكين عبر الهاتف المحمول الحاجة (والإمكانات!) إلى التسويق عبر الفيديو. فالعلامات التجارية لديها الفرصة لتثقيف المستهلكين والتفاعل معهم، ولا تريد أن تفوتك فرصة الوصول إلى منافسيك.

مكافأة:_ أدوات تسويقية للشركات الصغيرة

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني

7. نسبة النقر إلى الظهور

عدد الأشخاص الذين نقروا على رابط في بريدك الإلكتروني مقابل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا بريدك الإلكتروني. المسوقون تتبع مقاييس التسويق عبر البريد الإلكتروني لتوصيل رسائل تسويقية مفصّلة وتخصيصها على أساس كل مستلم على حدة لتحقيق تحويلات أفضل.

لقد فتح هؤلاء العملاء المحتملون بريدك الإلكتروني بالفعل. أنت الآن تحدد ما إذا كان البريد الإلكتروني مقنعًا بما فيه الكفاية بالنسبة لهم للنقر على أحد الروابط الموجودة فيه!

8. عدد المشتركين

عدد الأشخاص الذين اشتركوا في حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني.

مؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات التسويق

9. معدل المحادثة

النسبة المئوية للتحويلات من أنشطة وعمليات التسويق.

10. توزيع حركة المرور

توزيع مصادر حركة المرور على موقعك.

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق المدفوع

11. مرات الظهور والوصول

عدد المرات التي عُرضت فيها قطعتك التسويقية على المستخدم. إذا كنت تقوم بتتبع هذه الأرقام في كل منصة أصلية، فاستخدم لوحة تحكم مركزية لتحقيق أقصى استفادة من وقتك! ⚡️

تخصيص لوحة معلومات ClickUp مع روابط مضمنة لمنصاتك الرئيسية تعرف على لوحات المعلومات

12. تكلفة اكتساب العملاء

التكلفة الإجمالية لاكتساب العميل (تشمل التكاليف التي يتم إنفاقها على عملية البيع ومن خلال جهود التسويق).

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات #### 13. المستخدم النشط اليومي

عدد المستخدمين النشطين يومياً.

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بـ

_/مرجع/ مدونة؟ p=65015_ برنامج تسويق المنتجات ***% ! : إنشاء الحالات الخاصة بالمشروع والحالات ذات الصلة لمهامك

بطاقات الأداء الأسبوعية : تتبع أهداف فريقك وتقدم أهدافك بسرعة

الأولويات : التركيز على المهام الصحيحة أولاً

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة رؤية التقدم المحرز في خطط استراتيجية التسويق الخاصة بك وتتبع المقاييس الرئيسية 📈 اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا لبناء حسابك فريق التسويق الخاص بك أفضل نظام إنتاجية وتتبع حتى الآن!