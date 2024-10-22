أفضل 10 برامج لعمليات التسويق للفرق في عام 2025

يمكن لبرامج عمليات التسويق تحسين كفاءة فريق التسويق لديك ومساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية إنفاق كل دولار في ميزانيتك التسويقية. ستصبح أفضل برمجيات عمليات التسويق مركزًا مركزيًا لجهودك التسويقية، مما يمنحك جميع المعلومات والأدوات التي تحتاجها لإنشاء حملات تسويقية ناجحة.

يعتمد برنامج عمليات التسويق الذي تختاره على احتياجات فريقك وميزانيته الخاصة. هل كنت تقرأ عن استراتيجيات التسويق وتريد خيارات أفضل لفريق التسويق الخاص بك؟ تعرف على ما تبحث عنه وعشرة خيارات يجب عليك الاطلاع عليها في 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج عمليات التسويق؟

عند التسوق لشراء برامج عمليات التسويق، يجب أن تفكر في الاحتياجات الخاصة بفريق التسويق لديك ونقاط الألم.

هل تكافح للحفاظ على تنظيم أصولك الرقمية؟ هل تحتاج إلى تتبع أفضل للبيانات من أجل تسويق المنتجات ? أم أنك تبحث عن طرق تبسيط سير عملك التسويقي ?

عمليات التسويق لها نطاق واسع وقد تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. يتعلق الأمر بتحديد أهدافك وإيجاد الأداة المناسبة لمساعدتك في تحقيق هذا الهدف.

إن معرفة ما تحتاجه سيجعل العثور على برنامج عمليات التسويق المناسب أسهل بكثير. بشكل عام، ستحتاج إلى البحث عن برامج عمليات التسويق التي تقدم بعض هذه الوظائف الأساسية:

إدارة الحملات: ستساعدك أفضل برامج عمليات التسويق على تخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها عبر منصات مختلفة

ستساعدك أفضل برامج عمليات التسويق على تخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها عبر منصات مختلفة التحليلات القوية: التسويق يعيش ويموت بالبيانات، لذلك ابحث عن برنامج عمليات التسويق الذي يوفر تحليلات قوية للبيانات وميزات إعداد التقارير

التسويق يعيش ويموت بالبيانات، لذلك ابحث عن برنامج عمليات التسويق الذي يوفر تحليلات قوية للبيانات وميزات إعداد التقارير عمليات التكامل والأتمتة: يجب أن يتكامل برنامج عمليات التسويق مع بقية مجموعتك التقنية حتى تتمكن من أتمتة المهام المتكررة وتحديد الأولويات بشكل عام توحيد العمليات إدارة المحتوى: إذا كان بإمكانك إدارة المحتوى الخاص بك داخل النظام الأساسي، فإنك بذلك تقوم بتبسيط سير عملك، بما في ذلك عملية الإنشاء والموافقات، وإكمال المهام في قائمة المهام، والنشر حسب التواريخ المحددة في تقويم التسويق أدوات التعاون: تُعد مساحات العمل المشتركة وقنوات الاتصال طرقًا رائعة للتعاون مع أعضاء الفريق، بغض النظر عن مكان عملهم

يجب أن يتكامل برنامج عمليات التسويق مع بقية مجموعتك التقنية حتى تتمكن من أتمتة المهام المتكررة وتحديد الأولويات بشكل عام توحيد العمليات

وبالطبع، ستحتاج إلى التأكد من أن برنامج عمليات التسويق يحتوي على واجهة بديهية وسهلة الاستخدام حتى تتمكن من البدء في استخدام أدواته ووظائفه في أقرب وقت ممكن. كما يجب أن يتناسب البرنامج الذي تختاره مع ميزانيتك. تحقق من التكلفة التشغيلية الإجمالية للبرنامج، واختر الإصدار التجريبي المجاني عندما تستطيع حتى تتمكن من اختبار الميزات قبل الالتزام.

أفضل 10 برامج لعمليات التسويق لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

يمكنك الوصول إلى أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs) من خلال إنشاء خطة مفصلة حول كيفية تحقيق فريق التسويق الخاص بك للأهداف والميزانيات والمزيد برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp أن يجعل فريقك التسويقي أكثر كفاءة وحملاتك أكثر فعالية. يتيح لك استخدام ClickUp كبرنامج لإدارة عمليات التسويق إنشاء مركز مركزي مع مساحات عمل مخصصة لكل مشروع ووظيفة وفريق عمل.

يمكنك تخصيص الموارد، أو التخطيط لعمليات شراء الوسائط، أو التعاون في إنشاء المحتوى، أو العصف الذهني الحملة الكبيرة التالية وكل ذلك ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام.

تقدم ClickUp قوالب تساعدك على إطلاق جهودك التسويقية وتساعدك على إنشاء مساحات عمل أو تمنحك أفكارًا حول كيفية إنشاء مساحات عمل أفضل. ابدأ بـ قالب خطة التسويق الاستراتيجي ، والذي يمكن أن يساعدك في تحديد الفرص المتاحة في سوقك ووضع خطة تسويقية قابلة للتنفيذ لاغتنامها.

هل تريد إنجاز المزيد في وقت أقل؟ يمكن أن يساعدك ClickUp AI في كتابة خطة تسويق، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للحملة، وتلخيص ملاحظات اجتماع التخطيط الاستراتيجي في ثوانٍ. إنها أداة ممتازة لفرق التسويق التي ترغب في العمل بذكاء أكبر، وليس بجهد أكبر، لتحقيق أهدافهم التسويقية .

ClickUp أفضل الميزات

يتيح لك إنشاء منصة مركزية واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية، فلا داعي للتوفيق بين تطبيقات متعددة لإنجاز المهمة

يجعل إدارة الموارد أمراً سهلاً، مما يسمح لك بتعيين المهام واستخدام أدوات تعاون الفريق للعمل معاً عليها

إنشاء محتوى أسرع من خلال التعاون الإبداعي وطريقة مبسطة للحصول على الموافقات

أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك على إنجاز المهام في ثوانٍ بدلاً من ساعات، بما في ذلك تلخيص ملاحظات الاجتماعات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة استراتيجيات الحملات

تتكامل مع أكثر من ألف تطبيق آخر في مجموعتك التقنية، مما يجعل أتمتة التسويق أمراً سهلاً

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن التعوُّد على الواجهة وفهم جميع الخيارات المتاحة داخل المنصة يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا

7 دولارات لكل عضو شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. هابيو

عبر سوق Google Workspace Marketplace Happeo هو عبارة عن منصة إنترانت تم إنشاؤها لمساحات عمل Google التي تجمع مجموعة التقنيات الخاصة بك في عرض مركزي واحد. باستخدام Happeo، يمكنك إنشاء مصدر واحد للحقيقة لفريق التسويق لديك. اجعل الجميع على نفس الصفحة مع مشاركة ممتازة للمستندات، وإدارة أصول العلامة التجارية، ومكان لبيانات العملاء.

هدف Happeo هو كسر صوامع البيانات لخلق فرص تعاون أفضل مع جعل الفرق أكثر كفاءة وأقل اعتمادًا على التواصل عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Happeo

تتيح لك وظيفة البحث الشامل العثور على أي شيء، من مستندات الحملة إلى أصول التسويق، بغض النظر عن مكان تخزينها

يصبح قاعدة معرفية تسويقية حيث يتم تخزين كل شيء، ويتمكن الجميع من الوصول إلى ما يحتاجون إليه

يتصل بجميع أدواتك التسويقية الحالية، بما في ذلك نظام إدارة علاقات العملاء ومنصات التحليلات، لإعطاء رؤية شاملة لبياناتك التسويقية

قيود هابيو

تم تصميمه حصريًا لمساحات عمل Google، لذا سيفقد مستخدمو Google من غير مستخدمي Google

تسعير هابيو

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات هابيو

G2: 4.5/5 (145+ تقييم)

4.5/5 (145+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)

3. سيمروش

عبر سمروش Semrush هو برنامج شهير لإدارة عمليات التسويق بدأ كأداة البحث عن الكلمات الرئيسية المفضلة لدى الجميع.

Semrush هو حل برمجي شامل لعمليات التسويق مع تحسين محركات البحث، وإدارة حملات الدفع لكل نقرة (PPC)، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين على منصة واحدة. وهو يتألق بفضل أدواته التحليلية التي توفر لفرق التسويق المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات Semrush

تمنحك ميزات التحليلات الممتازة نظرة ثاقبة حول كيفية أداء حملاتك وما يقوم به منافسوك بشكل أفضل

ابحث عن الكلمات المفتاحية عالية القيمة واستخدمها في إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث واستراتيجيات التسويق الأخرى

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد بسهولة مع تحليل سريع للحملات حتى تتمكن من الاستجابة للاتجاهات في وقت أقرب

قيود Semrush

إنها واحدة من أكثر حزم برامج عمليات التسويق تكلفة في هذه القائمة، مما قد يجعلها بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة

تسعير Semrush

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا

129.95 دولارًا شهريًا الخبير: 249.95 دولارًا شهريًا

249.95 دولارًا شهريًا الشركات: 499.95 دولارًا شهريًا

499.95 دولارًا شهريًا الخصومات متاحة مع الفواتير السنوية

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4. دريفت

عبر الانجراف إذا كنت ترغب في جعل التسويق الخاص بك أكثر خصوصية وأتمتة تجربة عملائك، فستحتاج إلى الاطلاع على Drift. Drift هي عبارة عن منصة تسويق ومحادثة تفاعلية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للتواصل مع زوار الموقع الإلكتروني والعملاء المحتملين.

يمكن ل Drift تحية العملاء بالاسم، وتقديم رسائل مستهدفة، وتقديم دعم مخصص، وتحسين تفاعلات العملاء. كما أنها تقدم تحليلات مفصلة عن سلوك العملاء حتى تتمكن من تحسين استراتيجياتك التسويقية بناءً على تلك الملاحظات.

دريفت أفضل الميزات

توفر روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزوار الموقع الإلكتروني مساعدة أكثر تخصيصاً، بدءاً من الإجابة عن الأسئلة إلى حل المشكلات دون زيادة الضغط على فريق دعم العملاء الداخلي لديك

توليد عملاء محتملين أفضل مع رسائل مستهدفة بناءً على سلوك الزائر واهتماماته، بالإضافة إلى القدرة على حجز اجتماعات مع فريق المبيعات بسرعة

تتكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء، ومنصة أتمتة التسويق، والأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية لأتمتة سير العمل وجمع البيانات وإعداد التقارير

قيود الانجراف

يعد Drift إضافة رائعة لأدوات عمليات التسويق الخاصة بك، ولكنه لا يحتوي على جميع ميزات منصة إدارة عمليات التسويق الشاملة

تسعير #### دريفت

القسط: ابتداءً من 2,500 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً

ابتداءً من 2,500 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً الخطط المتقدمة وخطط المؤسسات: أسعار مخصصة

دريفت التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

5. قابل للتخطيط

عبر قابل للتخطيط قابل للتخطيط هو تحديث للطراز القديم الخاص بك تقويم التسويق . يعمل برنامج إدارة سير العمل المرئي هذا على تبسيط عملية إنشاء المحتوى والموافقات عليه، مما يسهل إخراج المحتوى بسرعة.

يمكن لفرق التسويق العصف الذهني وإنشاء المحتوى المكتوب وتحريره وجدولته عبر قنوات متعددة، بدءًا من منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل الميزات القابلة للتخطيط

احصل على صورة شاملة للمحتوى الخاص بك وتأكد من عدم تفويت أي شيء باستخدام تقويم المحتوى المرئي مما يجعل من السهل تخطيط المحتوى لجميع قنواتك التسويقية على جدول زمني واحد

أدوات صياغة ممتازة تجعل من السهل تخطيط المحتوى وإنشاءه وتحريره مباشرةً في المنصة مع التعاون في الوقت الفعلي

انشر المحتوى بسهولة على جميع قنواتك مباشرةً من Planable، مما يؤدي إلى أتمتة المزيد من عملياتك التسويقية وتوفير وقتك

قيود قابلة للتخطيط

ستحتاج إلى الاستفادة من المنصات الأخرى لتتبع أنشطتك التسويقية حتى يتم تطوير التقارير والتحليلات

التسعير القابل للتخطيط

خطة مجانية متاحة

الأساسية: 13 دولارًا لكل مستخدم

13 دولارًا لكل مستخدم احترافية: 26 دولارًا لكل مستخدم

26 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة الخصومات متاحة مع الفواتير السنوية

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2: 4.6/5 (أكثر من 590 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 590 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. أنباز

عبر Unbounce يستخدم Unbounce قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء صفحات مقصودة أفضل من خلال إعطائك توصيات مخصصة حول تحسين حركة المرور الخاصة بك وزيادة التحويلات. وهو يحتوي على واجهة سحب وإفلات لإنشاء صفحات مقصودة خالية من التعليمات البرمجية وذات مظهر احترافي في دقائق.

أفضل ميزات Unbounce

أداة الإنشاء بالسحب والإفلات سهلة وممتعة في الاستخدام، وبالإضافة إلى القوالب العديدة في الموقع، يمكنك إنشاء صفحات هبوط فريدة من نوعها في دقائق

تساعدك إمكانات اختبار A/B الممتازة على اختبار الصفحات المقصودة والتأكد من أنك توجه حركة المرور على الموقع الإلكتروني إلى الصفحات المقصودة التي تحقق أكبر عدد من التحويلات

الكثير من التحليلات لمساعدة مديري وفرق التسويق على تحليل بياناتك وفهم كيفية استخدامها لإنشاء صفحات هبوط أفضل

قيود Unbounce

قد يكون من الصعب الوصول إلى دعم العملاء في بعض الأحيان

تسعير Unbounce

الإطلاق: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا شهريًا التحسين: 145 دولارًا شهريًا

145 دولارًا شهريًا التسريع: 240 دولارًا شهريًا

240 دولارًا شهريًا Concierge: بدءاً من 625 دولاراً شهرياً

بدءاً من 625 دولاراً شهرياً الخصومات متاحة مع الفواتير السنوية

تقييمات ومراجعات Unbounce

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

7. مؤثر

عبر مؤثر تساعدك Influitive على تحويل العملاء السعداء والمخلصين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. تُمكِّنك المنصة من تحديد أكثر المؤيدين ولاءً لعلامتك التجارية ومن ثم إشراكهم بمحتوى وموارد حصرية. كما أنها تعمل على تحفيزهم على مواصلة المشاركة عن علامتك التجارية من خلال الحوافز والمكافآت.

باستخدام Influitive، يمكنك الترويج لتوصيات شفهية أكثر مصداقية لتعزيز النمو.

أفضل ميزات Influitive

يساعدك على تحديد عملائك الأكثر ولاءً بناءً على تاريخ الشراء وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي و مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية الرئيسية الأخرى يُضفي طابع اللعب على مناصرة العلامة التجارية من خلال النقاط والشارات ولوحات المتصدرين التي تشجع التوصيات الشفوية

ينشئ برنامج إحالة وتوصية يرغب عملاؤك بالفعل في التفاعل معه ويعمل على توسيع نطاق التعرف على علامتك التجارية

القيود المؤثرة

إعداد التقارير محدود إلى حد ما، لذا قد تواجه صعوبة في الحصول على المقاييس التي تحتاجها لقياس عائد الاستثمار

التسعير المؤثر

مناصرة العملاء: بدءاً من 1,999 دولار شهرياً

بدءاً من 1,999 دولار شهرياً المجتمع الرقمي: ابتداءً من 3,499 دولار شهرياً

التقييمات والمراجعات المؤثرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (240+ تقييم)

8. تريلو

عبر تريلو Trello هو إدارة عمليات التسويق بسهولة. تتيح لك المنصة إنشاء بطاقات وقوائم ولوحات غير محدودة لتخطيط مبادراتك التسويقية.

وهي تتميز بواجهة بسيطة وبديهية، مما يجعل من السهل تخصيص كل جانب من جوانبها حسب احتياجات سير العمل الخاصة بك. يجعل Trello من السهل التعاون مع فرقك حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على مهام التسويق وإنجاز المزيد من المهام.

أفضل ميزات Trello

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل استخدام المنصة، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق ذوي المعرفة التقنية المحدودة

تساعدك اللوحات والقوائم والبطاقات في الحفاظ على تنظيم كل شيء، من طلبات التسويق إلى ملاحظات الاجتماعات وغيرها

تعني خيارات التكامل الممتازة أنه يمكنك توصيل Trello بتطبيقاتك وبرامجك المفضلة لمزيد من أتمتة سير العمل

قيود Trello

قد لا تكون الميزات الرئيسية مناسبة لأولئك الذين يتبعون منهجية رشيقة

تسعير #### تسعير Trello

خطة مجانية متاحة

القياسية: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 17.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

17.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الخصومات متاحة مع الفواتير السنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات Salesforce هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأعلى تصنيفًا والذي يضم بيانات عملائك. هذه البيانات ضرورية لأداء الحملات التسويقية.

يتصل برنامج Salesforce بمعظم أدوات عمليات التسويق، مما يمنحك رؤية شاملة لمعلومات العملاء حتى تفهم بشكل أفضل كيفية التعامل مع حملاتك التسويقية. إنها أيضًا طريقة مفيدة لرسم خريطة لرحلة العميل، حتى تعرف نقاط الألم التي يعاني منها العميل وأين تواجه خطر الزبد. إذا كنت بحاجة إلى أداة قوية لإدارة علاقات العملاء في مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك، فإن Salesforce خيار جيد.

أفضل ميزات Salesforce

تقدم Salesforce سحابة التسويق، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل مع برنامج Salesforce لأتمتة عمليات التسويق الخاصة بك

يمكن أن تساعدك تحليلات الذكاء الاصطناعي المدمجة في فهم عملائك وكيفية التفاعل معهم بشكل أكثر فعالية

خيارات تكامل واسعة النطاق إلى جانب AppExchange، وهو مكان للعثور على تطبيقات الطرف الثالث والتكامل حتى تتمكن من توسيع وظائف برنامج Salesforce الخاص بك

قيود قوة المبيعات

يمكن أن تكون Salesforce باهظة الثمن، لذلك قد تحتاج الشركات الصغيرة إلى البحث في مكان آخر عن حلول إدارة علاقات العملاء الشاملة لعمليات التسويق الخاصة بها

تسعير #### أسعار Salesforce

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 18,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,100 تقييم)

10. زابيير

عبر زابير Zapier ليس برنامجاً لعمليات التسويق. ولكنها أداة قد ترغب في استخدامها إلى جانب أدواتك الأخرى.

Zapier هو نظام أساسي لأتمتة سير العمل يساعدك على ربط تطبيقاتك وخدماتك المفضلة. قم بإنشاء Zap وأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت للمهام الأخرى.

أفضل ميزات Zapier

يجعل من السهل توصيل جميع التطبيقات في مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك، مثل إدارة علاقات العملاء، ومنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها

يتيح لك Zaps المُنشأة مسبقًا إنشاء مهام تلقائية بسرعة، بدءًا من التقاط العملاء المحتملين إلى جدولة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي

يزيل صوامع البيانات ويساعد على تحرير فرق التسويق لديك من المهام الإدارية المتكررة حتى يتمكنوا من التركيز على الصورة الأكبر

قيود Zapier

إذا واجهتك مشكلات في إنشاء Zap، فقد يكون من الصعب استكشاف المشكلة وإصلاحها

تسعير Zapier

خطط التسعير المجانية المتاحة

البداية: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا

29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا احترافية: 73.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا

73.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا الفريق: 103.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا

103.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع شهريًا الشركة: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار الخصومات متوفرة مع الفواتير السنوية

Zapier التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)

4.5/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

تبسيط سير عمل التسويق الخاص بك مع ClickUp

أفضل برنامج لعمليات التسويق هو أكثر من مجرد مجموعة من أدوات التسويق، إنه نظام يساعدك على تبسيط سير عملك، ويمكّن فريقك من أن يكون أكثر إبداعاً وفعالية، ويساعدك على تحقيق أهدافك التسويقية.

إن العثور على النظام المناسب لاحتياجات فريقك وميزانيته يمكن أن يزيد من كفاءتك ويساعدك على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة.

هل تريد منصة عمليات تسويقية تساعدك على القيام بكل ذلك؟ اشترك في حساب ClickUp مجاناً اليوم.

ClickUp هي منصة موحدة لجميع احتياجاتك التسويقية، من إدارة الحملات إلى التعاون في المستندات وغير ذلك الكثير. إنها مركز مركزي لجميع احتياجاتك التسويقية. ابدأ مع ClickUp اليوم وشاهد ما يمكن أن يقدمه لفريق التسويق لديك.