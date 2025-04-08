قال لاعب البيسبول يوغي بيرا ذات مرة: "إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، فسوف ينتهي بك المطاف في مكان آخر". إن وجود نجم شمالي حقيقي لتتجه نحوه أمر بالغ الأهمية للرياضي كما هو الحال بالنسبة لرجل الأعمال.

بمجرد أن تعرف أهدافك، يحين الوقت لوضع خطة لتحقيقها. تضع فرق العمل اليوم خططًا واسعة النطاق تشمل إدارة المشاريع والهندسة التقنية وإدارة المواهب وغير ذلك.

في هذا المنشور على المدونة، نستكشف أحد أهم خطط الأعمال لتحقيق النجاح في السوق: خطة التسويق.

ما هي خطة التسويق؟

خطة التسويق هي وثيقة تشغيلية تحدد أهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك وأنشطتك والنتائج القابلة للقياس.

الخطة التسويقية الجيدة هي:

تفصيلية بما يكفي لتكون واضحة، ومليئة بالتفاصيل الدقيقة حتى لا تشتت انتباهك

بسيطة في اللغة والعرض

التركيز على الأهداف مع تحديد إجراءات واضحة لتحقيق الأهداف المحددة

عملي مع مراحل ونقاط مرجعية

عناصر خطة التسويق

تتكون الخطة التسويقية الجيدة عادةً من سبعة عناصر أساسية:

أبحاث السوق : البحث عن حجم السوق ومعايير الصناعة وديناميكيات السوق والمنافسة والمنتجات

الجمهور المستهدف : تحليل قاعدة العملاء، بما في ذلك العمر والجنس واللغة والاهتمامات والتفضيلات والسلوكيات ومرحلة الحياة

الأهداف : تحديد أهداف تسويقية قابلة للقياس تتوافق مع أهداف العمل فيما يتعلق بالوعي بالعلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين، والتحويل، والمشاركة، والدعم

استراتيجية التسويق : تطوير المزيج المناسب من قنوات التسويق والحملات والمقاييس

الميزانية : تخصيص الموارد لكل نشاط تسويقي، وتوزيع الميزانيات الحالية على القنوات التي تحقق أقصى عائد على الاستثمار

رسائل العلامة التجارية : إنشاء محتوى ذكي ومثقف يبني علاقة قوية مع العملاء المحتملين، ويعكس باستمرار فلسفة المنظمة

المراقبة والتقييم: اختبار وتحليل استراتيجيات التسويق لتحديد الاستراتيجيات الناجحة وتعديل الخطة وفقًا لذلك

10 أمثلة ونماذج فعالة لخطط التسويق

مثلما لا يوجد إنسان يعيش بمفرده، لا توجد فكرة توجد بمفردها. كل فكرة هي تحسين (مباشر أو غير مباشر) لشيء موجود بالفعل. كل فكرة لديك مستوحاة من شيء آخر. أفكارك ستلهم شخصًا آخر أيضًا.

لذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية وضع بعض الشركات الأكثر نجاحًا لخططها التسويقية ونتعلم منها شيئًا أو اثنين.

1. قم بزيارة باتون روج: خطة الترويج السياحي

في عام 2019، وضعت مدينة لويزيانا الأمريكية نصب عينيها مهمة "زيادة عدد الزوار إلى منطقة باتون روج الكبرى وزيادة الوعي بها". ولتحقيق هذه المهمة، تعاونت مع شركة Simpleview، وهي شركة تسويق سياحي.

تتضمن خطة التسويق التي تضعها Simpleview أبحاثًا نوعية وكمية ونصائح محددة وتوصيات. ومن العناصر البارزة في هذه الخطة ما يلي:

السياق المحيط بأعداد السياح في الماضي والخطط المستقبلية

تحليل SWOT

ملف تعريفي للجمهور المستهدف

الأهداف والاستراتيجيات والتكتيكات المقابلة

النقاط المهمة

بصفتك زميلًا في مجال التسويق، يمكنك تعلم عدة أشياء من هذه الخطة التسويقية. في المقام الأول:

الشمولية: تضمين البحث والتحليل لإثبات الفهم قبل تقديم التوصيات.

الأطر: تحليل SWOT، شخصية الجمهور، وتحديد الأهداف.

التخطيط الهرمي المقلوب: ابدأ بالهدف التجاري، ثم قسّمه إلى استراتيجيات شاملة وتكتيكات عملية، وابتكر عملية بسيطة لكنها فعالة.

تقويم الأنشطة: جدول زمني مؤقت للأحداث لتنفيذ الخطة قيد المناقشة.

2. مأوى آمن للعائلات: خطة تسويق العلامة التجارية

Safe Haven Shelter هي منظمة غير ربحية تعمل في مجال الإسكان. كان لديهم أربعة أهداف محددة:

الهدف الأول: بناء سلطة في المجال

الهدف الثاني: بناء الوعي بالعلامة التجارية

الهدف الثالث: بناء ولاء العلامة التجارية لدى الجمهور المستهدف

الهدف الرابع: بناء علامات تجارية للأحداث وحملات جمع التبرعات

لتحقيق هذه الأهداف، وضعوا خطة تسويقية تقسم الأهداف إلى غايات، وتحدد خطوات عمل محددة لتحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة أيضًا ذكر الجمهور المستهدف والمواضيع والرسائل الرئيسية، وأخيرًا المقاييس.

النقاط المهمة

التفصيل: تبدأ خطة التسويق لشركة Safe Haven بالأهداف الكبيرة، ولكنها تدخل في تفاصيل دقيقة عن الإجراءات والمقاييس والأطراف المعنية المسؤولة. وهذا يساعد على ربط الخطة عالية المستوى بالإجراءات على أرض الواقع.

الشفافية: تستمر هذه الخطة من خطة العام السابق، وتقبل صراحةً التأخير والاضطرابات في بعض الحملات.

إرشادات: "أخبر قصة Safe Haven بطريقة تربطها بالمشاكل الأكبر التي تواجه المجتمع. العالم بحاجة إلى التغيير؛ ما هو الدور الذي تلعبه Safe Haven في تشكيل هذا التغيير؟"

توجه هذه المقولة خطة التسويق، وتبقي جميع الأطراف المعنية مركزة على سرد تلك القصة.

3. جامعة إلينوي: خطة تسويق التسجيل

أرادت جامعة إلينوي زيادة عدد المسجلين في برامج البكالوريوس في عام 2021. سعياً لتحقيق هذا الهدف، وضع قسم القبول خطة تسويقية مفصلة.

تتضمن خطة التسويق لجامعة إلينوي ما يلي:

السياق والبحث والرؤى الرئيسية

شخصية الجمهور والتأثيرات السلوكية

برامج التسويق عبر المحتوى الرقمي والبريد المباشر والكتيبات والبريد الإلكتروني والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية وفي النهاية الموقع الإلكتروني

النقاط المهمة

رؤى: تتضمن الخطة قسمًا مفصلاً يحدد السياق، بما في ذلك شخصية الجمهور ومراحل مسار التسجيل. وتقدم رؤية فريدة لسلوك العملاء، وهو أمر أساسي لتصميم استراتيجية فعالة.

خطة مسار التحويل الكامل: تحدد هذه الخطة نوع الرسائل التي يتلقاها المستخدم بناءً على المرحلة التي وصل إليها في مسار التحويل.

جزء من فصل البحث عن القرار في خطة التسويق لجامعة إلينوي

4. استجابة شركة كوكا كولا للوباء

بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدء الجائحة العالمية التي غيرت حياتنا كما نعرفها، كانت شركة Coca-Cola تعيد ابتكار نفسها لتتكيف مع العالم الجديد.

على الرغم من أن هذا الملخص لمحادثة المدير المالي جون مورفي ليس خطة تسويقية بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أنه يقدم رؤية ثاقبة حول الاتصالات في أوقات الأزمات والقيادة في مجال الأعمال.

تعد شركة Coca-Cola بما يلي:

تخلص من العلامات التجارية "الزومبي" ذات الأداء الضعيف

دمج العروض في محفظة أصغر وأكثر صلة

أعطِ الأولوية للنظافة من خلال الحلول التي لا تتطلب اللمس والقنوات البعيدة عن المنزل

ركز على المنتجات الأكثر مبيعًا للحفاظ على انتباه المستهلك

أعد تصميم العبوات لإنشاء منتجات مناسبة للبيع عبر الإنترنت

النقاط المهمة

الاستباقية: تدرك شركة Coca-Cola تأثير الجائحة وتتحدث بشكل استباقي مع المساهمين حول استراتيجيتها.

تحديد التوقعات: "ستشهد بعض الأسواق انتعاشًا على شكل حرف V، في حين ستشهد أسواق أخرى انتعاشًا على شكل حرف U أو L، وأعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي ستتخذه هذه الانتعاشات المختلفة."

هذا يضع توقعات واقعية في أذهان القراء.

التركيز: بدلاً من مناقشة تفاصيل التحديات أو انخفاض الإيرادات، تركز شركة Coca-Cola على الفرص، وتستغلها بكلتا يديها. وهذا يطمئن المساهمين إلى أنهم سيخرجون معًا أقوى.

5. OpenOffice: خطة التسويق الاستراتيجية

قبل أن ندخل في التفاصيل، يجب أن نعترف أن هذه الخطة عمرها 20 عامًا. في الواقع، هذا يوفر بعض وجهات النظر الفريدة التي يمكن للمسوقين الاستفادة منها واستخدامها في خططهم.

تتضمن خطة التسويق الاستراتيجية هذه من OpenOffice ما يلي:

تحليل المجتمع والسوق والمنتج والمنافسة

تجزئة السوق

تحليل SWOT

المقترحات والأفكار المتعلقة بالمجتمع والمنتج والسعر والتوزيع والترويج

النقاط المهمة

المجتمع: "كانت الإصدارات السابقة محدودة التداول داخل مشروع التسويق OpenOffice.org؛ وتطلق هذه النسخة عملية التشاور مع مجتمع OpenOffice.org بأكمله، بهدف تقديمها رسميًا إلى مجلس المجتمع في نهاية عام 2004."

باعتباره منتجًا مفتوح المصدر يعتمد بشكل كبير على المجتمع، فإن خطة التسويق هذه شاملة وتعاونية — وهو نهج يمكن أن يلهم منتجات أخرى مماثلة من إنشاء المستخدمين أو المجتمع.

الاضطراب: تتضمن خطة التسويق هذه قسمًا للأفكار التسويقية المضطربة، بما في ذلك استهداف العملاء الذين يبدون غير جذابين للمنافسة والتنافس ضد "عدم الاستهلاك"

خطط للخطة: يحتوي الملحق على وصف للعملية التي اتبعها فريق التسويق لوضع هذه الخطة.

المصدر: OpenOffice

6. خطة التسويق في ليكلاند، تينيسي

عادةً ما تدور خطط التسويق للبلدات والمدن حول السياحة. لكن خطة مدينة ليكلاند في ولاية تينيسي مختلفة، فهي تسعى إلى جذب المزيد من العائلات للسكن فيها ودفع عجلة النمو في القطاعين السكني والتجاري.

تتضمن خطة التسويق هذه لمدينة ليكلاند بولاية تينيسي ما يلي:

الأهداف التجارية الرئيسية والأهداف الداعمة

رسائل استراتيجية: على سبيل المثال: "لاكيلاند مدينة صديقة للأعمال ومهيأة للنمو الاقتصادي"

الجمهور المستهدف، مثل مطوري العقارات والمنظمات والأفراد

قنوات التوزيع

مؤشرات الأداء الرئيسية

المبادرات الاستراتيجية

النقاط المهمة

التحديات: "لسنوات عديدة، اختارت ليكلاند أن تظل "مجتمعًا سكنيًا"، حيث توفر لسكانها ضرائب عقارية منخفضة أو معدومة، ومعدلات جريمة منخفضة، وإرشادات صارمة للتنمية."

يوضح هذا الجزء من التقرير التحديات التاريخية بصراحة وشفافية من أجل دفع التغييرات المستقبلية.

نتائج قابلة للقياس: تربط مدينة ليكلاند بولاية تينيسي خطة التسويق بالإيرادات المباشرة في شكل ضرائب على الممتلكات والمبيعات. كما تتضمن مؤشرات قياس رضا السكان لضمان تحقيق نتائج نوعية أيضاً.

7. لوش كوزمتيكس

تتميز صناعة مستحضرات التجميل بتنافسية شديدة، حيث يلعب التسويق والعلامة التجارية دورًا رئيسيًا في التمييز بين المنتجات. لذا، فإن خطة التسويق التي تتبعها شركة Lush تعد دراسة مثيرة للاهتمام في مجال الاتصال وإدارة العلامة التجارية.

النقاط المهمة

التركيز: استخدام مصفوفة BCG هو طريقة ذكية لفهم قيمة وإمكانات كل منتج وتحديد أولويات جهود التسويق.

المصدر: مستحضرات التجميل Lush

القيم: وضع الرؤية والرسالة والغرض والقيم الخاصة بالعلامة التجارية في مقدمة الاهتمامات لتكوين علاقة عاطفية مباشرة مع العملاء المحتملين. كما لا تتردد العلامة التجارية في أن تكون ثورية ومثيرة للجدل.

الأدوات والأطر: تتضمن الخطة مصفوفة القيم، وتحليل SWOT، وتحليل الموقف ، وغيرها من أطر التسويق التي توجه عملية توثيق الخطة.

استراتيجية تركز على العلامة التجارية: تحدد خطة التسويق لشركة Lush الاستراتيجيات والرسائل والتكتيكات التي تتوافق تمامًا مع الغرض الأكبر للعلامة التجارية. على سبيل المثال، تستخدم هذه الخطة شعار "go natural" (كن طبيعيًا) الذي يتبع الرسائل العالمية "go naked" (كن عاريًا).

8. النقل السريع في منطقة الخليج: خطة تسويق استراتيجية

في عام 1988، وضع مكتب الشؤون العامة خطة تسويقية شاملة لنظام النقل السريع في منطقة الخليج ( BART).

قبل أن تتجاهل هذه المقولة باعتبارها قديمة، دعنا نوضح لك لماذا لا تزال ذات صلة وملهمة.

ملاحظة: معلومات مثيرة جدًا عن وسائل النقل العام في الثمانينيات، إذا كنت من محبي التاريخ!

النقاط المهمة

التوقعات طويلة المدى: الجزء الأول من الخطة يمتد على خمس سنوات، ويشمل تخطيط الخدمات، والتسعير، والأنشطة البحثية والترويجية.

فلسفة التسويق: "يجب اعتبار كل موظف في BART مسوقًا"، كما جاء في التقرير، الذي يحدد التسويق على أنه ليس مجرد حملات قليلة، بل انعكاس في الكلام والسلوك.

تسويق المحتوى: تنص الخطة على "تطوير دليل ميداني لبرنامج BART للمعلمين الذين يصطحبون الأطفال في رحلات ميدانية كمرافق لفيلم "Mark Twain Going Places" ومقطع الفيديو - وهو مثال ممتاز على تسويق المحتوى ذي الصلة والجذاب.

على الرغم من مرور 35 عامًا على وضع هذه الخطة، إلا أنها لا تزال تمثل مثالًا رائعًا لخطة التسويق لأنها تركز على الأساسيات. فهي تركز على الغرض والرسالة دون إغفال الأهداف.

في الواقع، لا تزال BART واحدة من أكثر شركات الإعلان إبداعًا في الولايات المتحدة اليوم، وقد فازت بالعديد من الجوائز. فيما يلي إعلان من حملة هذا العام.

المصدر: Bart. gov

9. خطة تسويق السياحة في الأقاليم الشمالية الغربية

Northwest Territories Tourism (NWTT) هي منظمة غير ربحية ومنظمة لتسويق الوجهات السياحية. وهي تقدم بانتظام خططها التسويقية إلى مجلس الإدارة والممولين وأصحاب المصلحة الآخرين. اليوم، نناقش خطة عام 2024.

تتضمن خطة التسويق الخاصة ب ـ NWTT ما يلي:

نظرة عامة على بيئة التسويق، بما في ذلك اتجاهات الصناعة والسوق

استراتيجيات تخفيف المخاطر

الأولويات الاستراتيجية والأنشطة المقابلة

النقطة المهمة

تخطيط المخاطر: على الرغم من أن معظم المؤسسات تجري تحليل SWOT من نوع ما، إلا أن التركيز بشكل خاص على المخاطر نادر في خطط التسويق. تحدد NWTT أنواعًا مختلفة من المخاطر وتضع استراتيجيات واضحة للتغلب عليها.

التصور: تضع NWTT خريطة شاملة لجميع جوانب التسويق لتسهيل فهمها. وتوضح المسؤوليات المتداخلة وتشجع الفرق على العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

ملاحظة: الصور والرسوم البيانية هي مصدر إلهام حقيقي إذا كنت تسعى إلى إقناع مديريك أو رعاتك بتمويل خطتك.

10. الصحة العامة في إنجلترا: استراتيجية التسويق الاجتماعي

تستخدم هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أدوات وتقنيات من عالم الأعمال وتعيد توظيفها من أجل الصالح العام. وبهذه الطريقة، تدعم أجندات الحكومة، مثل مكافحة السمنة لدى الأطفال والصحة العقلية.

تساعد هذه الاستراتيجية التسويقية الجديدة على دمج التقنيات الرقمية والحملات التسويقية من أجل تعزيز المشاركة وتغيير السلوك. تشمل خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ PHE ما يلي:

تحديد التحديات والفرص

رؤى ودروس مستفادة من الحملات السابقة

المبادئ التي توجه أنشطة التسويق

أفكار الحملات وخطط التنفيذ

النقطة المهمة

النمو التراكمي: تستند هذه الخطة إلى النجاحات والإنجازات السابقة لتوجيه جهود التسويق المستقبلية. على سبيل المثال، تركز الخطة على مضاعفة الشراكات لتوسيع نطاق الوصول، وهو ما أثبت نجاحه في الماضي.

التركيز: تتمثل مهمة الصحة العامة في إحداث تغيير في السلوك، وهو تحدٍ يكاد يكون مستحيلاً. تتغلب الصحة العامة على هذا التحدي من خلال التركيز على التواصل وتصميم شعارات حملات تلقى صدى لدى مختلف الفئات المستهدفة.

الأصول الرقمية: بالإضافة إلى الإعلانات والمحتوى، تعمل PHE أيضًا على تطوير تطبيقات جوال ومنتجات رقمية تدعم تغيير السلوك. على سبيل المثال، يوفر روبوت Breastfeeding Friend على Facebook إجابات معتمدة من قِبل قابلات توليد للأمهات المرضعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع!

هذه هي أفضل عشرة خطط تمكنا من العثور عليها على الإنترنت. في الواقع، غالبًا ما تكون هذه الخطط صادرة عن هيئات وإدارات حكومية، لأنها ملزمة بنشر خططها التسويقية من وقت لآخر.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الأمثلة، فإليك ما تريد:

خطة التسويق لعام 2013-2014 لوزارة الصحة العامة في إنجلترا: تمرين رائع عن هذا اليوم من تلك السنة

خطة تسويق مدينة غراند هافن: تهدف إلى خلق فرص لإعادة التطوير

خطة التسويق الاستراتيجية لـ Travel Texas: تفاصيل دقيقة عن الأنشطة عبر مختلف القنوات

توضح الأمثلة أعلاه الطرق المتنوعة التي يمكنك من خلالها التعامل مع خطة التسويق الخاصة بك. ومع ذلك، إذا كان هناك شيء واحد لا يمكنك أن تفوته بأي حال من الأحوال، فهو البيانات والتحليلات.

أنواع خطط التسويق

هناك العشرات من أنواع خطط التسويق المختلفة التي تضعها الفرق كل يوم. قد يضع فريق وسائل التواصل الاجتماعي تقويمًا لأنشطته، وقد ينشئ فريق التحليلات لوحة معلومات لتتبع مقاييس النجاح، وقد يكون لدى فريق المحتوى جدول زمني لإنتاجاته.

1. خطة تسويق المحتوى

تغطي خطة تسويق المحتوى الأفكار والإبداع والتوزيع وإعادة الاستخدام وقياس الجهود المتعلقة بالمحتوى. تتضمن خطة تسويق المحتوى الجيدة ما يلي:

المواضيع/الأفكار التي سيقوم الفريق بإنشاء محتوى عنها

الشكل الذي سيتم إنشاء المحتوى به، مثل منشورات المدونة، والرسوم البيانية، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، وما إلى ذلك.

القناة التي سيتم نشرها عليها، مثل المدونة أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، إلخ.

المقاييس المتوقعة للقراءة والمشاركة والتحويلات، حسب الاقتضاء

إذا كنت جديدًا في هذا المجال، فابدأ بأي من قوالب تقويم المحتوى القابلة للتخصيص هذه.

2. خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

على عكس خطة تسويق المحتوى التي تتمحور حول مواضيع وأفكار، تهدف خطة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنشاء محتوى مناسب لقنوات اجتماعية محددة. تتضمن خطة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي القوية ما يلي:

استراتيجيات الحملات المدفوعة والعضوية

أفكار محتوى خاصة بالمنصة

إعادة استخدام استراتيجيات المحتوى الحالي

مقاييس المشاركة والأداء

3. خطة التسويق عبر البريد الإلكتروني

إذا كانت خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تركز على القنوات الاجتماعية، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني يركز على رسائل البريد الإلكتروني. تتضمن هذه الخطة الطرق الشاملة التي ستستخدمها مؤسستك في استخدام البريد الإلكتروني لتحقيق أهدافها التسويقية.

تتضمن خطة التسويق عبر البريد الإلكتروني ما يلي:

أنواع الرسائل الإلكترونية، مثل الرسائل الترويجية أو التعليمية أو النشرات الإخبارية

قواعد بيانات العملاء المحتملين في مختلف مراحل مسار التحويل والرسائل المقابلة التي يحتاجون إلى تلقيها

تكرار وتوقيت إرسال البريد الإلكتروني

نبرة وأسلوب وتصميم رسائل البريد الإلكتروني نفسها

مقاييس النجاح والمعايير

4. خطة التسويق لتحسين محركات البحث (SEO)

هذه خطة تسويق متخصصة مصممة لتحسين ترتيب المحتوى الخاص بك على صفحة نتائج محرك البحث، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد الزيارات إلى الموقع. تشمل خطط التسويق عبر تحسين محركات البحث ما يلي:

البحث عن الكلمات المفتاحية والظهور المحتمل

تكتيكات تحسين الصفحة

استراتيجيات بناء الروابط وتقنيات تحسين الصفحات الخارجية

5. خطة التسويق التقليدية

تشير خطة التسويق التقليدية عمومًا إلى قنوات الإعلان غير الرقمية، مثل التلفزيون والراديو والمطبوعات والإعلانات الخارجية. هذه الخطة التسويقية مكملة لخطة التسويق الرقمي، وتخلق استراتيجية متماسكة للعلامة التجارية.

تؤدي خطة التسويق هذه دورًا حاسمًا في النجاح، خاصة في الاقتصادات النامية، حيث يتعرض المستخدمون بشكل أكبر لوسائل الإعلام التقليدية للترفيه والحصول على المعلومات.

تشمل خطط التسويق التقليدية ما يلي:

القنوات المختارة للتسويق والإعلان

المصروفات والميزانيات المتوقعة لكل قناة

التواصل والتراسل لكل قناة

آليات التتبع، مثل رقم هاتف مخصص أو عنوان بريد إلكتروني لتقييم الأداء

6. خطة التسويق للنمو

يشيع استخدام التسويق النمو في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، حيث يستفيد من البيانات لزيادة الاهتمام والاستفسارات والمشاركة في الأعمال. تتضمن خطة التسويق النمو النموذجية ما يلي:

تكتيكات مسار التحويل الكامل من الوعي إلى الدعوة

مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل معدل النمو ومعدل الاحتفاظ بالعملاء ومعدل توقف العملاء عن استخدام الخدمة وقيمة العميل مدى الحياة ومقاييس الرضا

الأنشطة التي تدعم النمو، مثل الفعاليات أو الندوات عبر الإنترنت

موارد لتنفيذ الحملات، مثل الكتب الإلكترونية والورقات البيضاء ودراسات الحالة، إلخ.

7. خطة التسويق المؤثر

تقليديًا، قد يُطلق على هذا اسم خطة سفير العلامة التجارية التي تتضمن توصيات من مشاهير. في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، تشير خطة التسويق عبر المؤثرين إلى استراتيجية المنظمة لإشراك شخصيات شهيرة على الإنترنت لشرح منتجاتها أو خدماتها وتثقيف الجمهور عنها وتوصية بها.

يجب أن تكون خطة التسويق المؤثر الجيدة دقيقة ومدروسة. وإليك ما يتطلبه ذلك.

قائمة المؤثرين الذين يتوافق محتواهم وفلسفتهم مع علامتك التجارية

عملية تجربة منتجك واستخدامه والتوصية به

المكافآت والإفصاحات ذات الصلة لجمهور المؤثر

إطار عمل لقياس عائد الاستثمار في أنشطة التسويق المؤثر

8. إطلاق خطة التسويق

إن إطلاق منتج جيد يحفز المستخدمين المحتملين على التفكير في المنتج الجديد الذي تقدمه أو حتى تجربته. لتحقيق ذلك، ستشمل خطة التسويق الخاصة بإطلاق المنتج ما يلي:

تحديد موقع المنتج، مع تفاصيل حول كيفية مقارنته بالمنافسين الحاليين

المواد التعليمية، مثل الكتيبات، والعروض التوضيحية، وشهادات المستخدمين التجريبيين، وما إلى ذلك.

استراتيجية الدخول إلى السوق، بما في ذلك التسعير والحملات الإعلانية والشراكات، إلخ.

أنشطة ما قبل الإطلاق (البحث والتحضير وتصميم عرض القيمة) والإطلاق (البيانات الصحفية والإعلانات والفعاليات) وأنشطة ما بعد الإطلاق (تحليل البيانات والتحسينات)

كيفية وضع خطة تسويق فعالة

قد تختلف عملية التخطيط التسويقي بشكل كبير حسب الأهداف والغايات والنطاق والجدول الزمني والأنشطة المعنية. فيما يلي الخطوات الأساسية لمساعدتك على البدء من الصفر.

1. اختر أداة التخطيط

هناك العديد من برامج التخطيط التسويقي المتاحة في السوق لمساعدتك في تخطيط وتنظيم أنشطتك. اختر البرنامج الذي يناسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك ببساطة فتح مستند Google Doc وكتابة خططك.

إذا كانت لديك ممارسات تسويقية ناضجة، يمكنك استخدام برنامج لإدارة المشاريع مثل ClickUp لتوثيق الخطة والتعاون مع أصحاب المصلحة وجدولة الأنشطة وإنشاء المهام وإدارة الأداء والمزيد.

يمكن لأداة مثل ClickUp التي توفر نموذجًا مجانيًا لخطة التسويق أن تجعل حياتك أسهل كلما قمت بوضع خطط.

ClickUp لفرق التسويق

2. قم بأبحاثك

تقوم خطة التسويق الجيدة على أساس بحث شامل. ومن أكثر تقنيات البحث التسويقي شيوعًا ما يلي:

تحليل SWOT: دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. يعد نموذج تحليل SWOT للمنتجات الجديدة من ClickUp نقطة انطلاق رائعة.

تقسيم السوق: تنظيم السوق/الجمهور إلى مجموعات بناءً على الخصائص الديموغرافية والتفضيلات والسلوكيات وما إلى ذلك. يساعد التقسيم في تخطيط حملات التسويق واستهدافها.

استراتيجيات التسعير: فهم السوق والمنافسة والقدرة الشرائية للعملاء المحتملين لوضع استراتيجية تسعير مناسبة.

3. حدد الأهداف

إن المحور الأساسي لأي خطة تسويقية جيدة هو تحديد أهداف واضحة في البداية. تأكد من أن مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق هي:

SMART أي محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة زمنياً

واضحة وسهلة الفهم لجميع أعضاء الفريق

يمكن الوصول إليها طوال فترة سريان خطة التسويق

التوافق مع أهداف العمل

تم تصميم أهداف ClickUp لتمكين كل ما سبق وأكثر. قم بإنشاء أهداف للمهام/الأنشطة. حدد أهدافًا رقمية أو نقدية أو صحيحة/خاطئة. دع التقدم يتراكم، وتصور نسب التقدم عبر أهداف متعددة في عرض واحد.

حقق التقدم مع أهداف ClickUp

4. اكتب خططك

هذا هو الجزء الخاص بالخطة من خطة التسويق الخاصة بك. قم بعمل قائمة بجميع المبادرات التسويقية التي تنوي القيام بها لتحقيق أهدافك. قم بتضمين:

رسائل الحملة

المحتوى والأصول الأخرى التي ستنشئها (قد تساعدك برامج تسويق المحتوى الجيدة في ذلك)

قنوات التوزيع

أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم

الميزانيات

مقاييس لكل نشاط

ثم ضع جدولاً زمنياً لضمان أن كل شيء قابل للتحقيق بشكل معقول. استخدم أي من قوالب خطط التسويق من ClickUp لتسريع هذه العملية. ابدأ باستخدام قالب خطة التسويق من ClickUp!

احصل على نموذج مجاني قالب خطة التسويق من ClickUp

مكافأة: إليك بعض أدوات التسويق للشركات الصغيرة التي يمكنك استخدامها لوضع خططك.

5. توثيق التفاصيل

أدرج أكبر قدر ممكن من المعلومات في خطة التسويق الخاصة بك حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به عندما يحين وقت التنفيذ.

يوفر ClickUp Docs مساحة كتابة تعاونية وسهلة الاستخدام لتجميع البيانات والمرئيات والنصوص وغيرها من العناصر المضمنة دون عناء.

قم بالتحرير معًا في الوقت الفعلي. أضف الملامح البارزة والعناوين وقوائم المراجعة والمزيد. بمجرد الانتهاء، يمكنك إنشاء مهام مباشرة من ClickUp Docs لتسهيل إدارة مشاريع التسويق.

ابدأ ClickUp Docs لإنشاء خطط تسويق واضحة وفعالة

6. اكتب ملخصًا

الجميع يحتاج إلى نسخة مختصرة. لذا، اكتب ملخصًا تنفيذيًا يتضمن النقاط البارزة من خطة التسويق الأطول. إذا كان ذلك كثيرًا، فاستخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخص تلقائيًا وإدراجه مباشرة في Docs. وها هو ذا!

7. قم بإعداد لوحات المعلومات

بناءً على أهدافك ومشاريعك، قم بإعداد لوحات معلومات للمقاييس التي تحتاج إلى تتبعها. يمكنك أيضًا استخدام لوحات معلومات ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس المشاريع والإنتاجية في فرق التسويق.

لوحات معلومات تسويقية قابلة للتخصيص على ClickUp

8. التقييم والتحسين

أثناء تنفيذ الخطة، ستكتسب معارف ورؤى جديدة. استخدمها لتحسين الخطة. على سبيل المثال، إذا كان أداء إعلانات محرك البحث أفضل من استثماراتك في وسائل التواصل الاجتماعي، فقم بإعادة توزيع الميزانية.

تحليل خطة التسويق ومؤشرات الأداء

إذا كان التسويق عملاً إبداعياً، فإن التحليلات هي الجزء الذي يضمن تمويله. في جوهرها، تراقب تحليلات التسويق وتقيس تأثير خطط التسويق حتى تتمكن الفرق من ضمان أقصى عائد على الاستثمار.

فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي تعزز بها التحليلات خطط التسويق:

الدقة

بفضل البيانات والرؤى، تساعد التحليلات المسوقين على إنشاء حملات من المرجح أن تحقق النجاح. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن معظم الاستفسارات تأتي من Instagram، يمكنك الاستثمار في إنشاء متجر على Instagram للبيع داخل المنصة.

تحديد الأهداف

تساعد التحليلات في تحديد السوق المستهدفة التي تتمتع بأقصى قيمة محتملة واستهدافها بدقة.

المرونة

على عكس الأيام الخوالي، لم تعد الفرق تضع خططًا خمسية. مثل فرق البرمجيات المرنة، يضع المسوقون خططًا في سباقات قصيرة. توفر التحليلات القدرة على قياس نتائج كل سباق قصير وتحسينها وفقًا لذلك.

تحديد الأولويات

إعلانات فيسبوك أم إنستغرام؟ إعلانات البحث أم تحسين محركات البحث؟ لوحات إعلانية أم هاشتاغ تويتر؟ تساعد التحليلات في توقع النتائج المحتملة لكل منها وترتيبها حسب الأولوية بشكل فعال.

القياس

تقدم كل أداة تسويق عبر الإنترنت مجموعة واسعة من المقاييس. لكي تكون خطتك ذات مغزى، ركز فقط على المقاييس المهمة. عادةً ما تشمل هذه المقاييس أيًا مما يلي.

حركة المرور العضوية والمدفوعة

تكاليف اكتساب العملاء

قيمة العميل مدى الحياة

العائد على الإنفاق

نقطة التعادل والمقاييس الأخرى المتعلقة بالتكلفة

أرقام اختراق السوق

إذا كنت قد قرأت حتى الآن، فربما تشعر بالقلق بشأن وضع خطة تسويقية رائعة لنفسك. لذا، قبل أن نفترق اليوم، نود أن نترك لك دليلًا بسيطًا لوضع خطتك التسويقية الخاصة.

أسئلة وأجوبة حول خطط التسويق

1. ما هي خطة التسويق؟

خطة التسويق هي وثيقة تشغيلية تحدد أهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك وأنشطتك والنتائج القابلة للقياس.

خذ مثال Visit Baton Rouge. تتضمن خطة التسويق الخاصة بـ Simpleview أبحاثًا نوعية وكمية ونصائح محددة وتوصيات. ومن العناصر البارزة في هذه الخطة ما يلي:

السياق المحيط بأعداد السياح في الماضي والخطط المستقبلية

تحليل SWOT

ملف تعريفي للجمهور المستهدف

الأهداف والاستراتيجيات والتكتيكات المقابلة

2. ما هي الخطوات الثماني لخطط التسويق؟

اختر أداة تخطيط التسويق

قم بأبحاثك

حدد الأهداف

اكتب خططك

توثيق التفاصيل

اكتب ملخصًا

قم بإعداد لوحات المعلومات

التقييم والتحسين

3. كيف يمكنني كتابة خطة تسويقية؟

لكتابة خطة تسويق واضحة وشاملة، قم بتضمين العناصر التالية.

أبحاث السوق : البحث عن حجم السوق ومعايير الصناعة وديناميكيات السوق والمنافسة والمنتجات

الجمهور المستهدف : تحليل قاعدة العملاء، بما في ذلك العمر والجنس واللغة والاهتمامات والتفضيلات والسلوكيات ومرحلة الحياة

الأهداف : تحديد أهداف تسويقية قابلة للقياس تتوافق مع أهداف العمل فيما يتعلق بالوعي بالعلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين، والتحويل، والمشاركة، والدعم

استراتيجية التسويق : تطوير المزيج المناسب من القنوات والحملات والمقاييس

الميزانية : تخصيص الموارد لكل نشاط تسويقي، وتوزيع الميزانيات الحالية على القنوات التي تحقق أقصى عائد على الاستثمار

رسالة العلامة التجارية : إنشاء محتوى ذكي ومثقف يبني علاقة قوية مع العملاء المحتملين، ويعكس باستمرار فلسفة المؤسسة

المراقبة والتقييم: اختبار وتحليل استراتيجيات التسويق لتحديد الاستراتيجيات الناجحة وتعديل الخطة وفقًا لذلك

ضع خطط تسويق ناجحة مع ClickUp

التسويق هو أحد أقوى الوظائف وأكثرها مسؤولية في أي مؤسسة. في الشركات الناشئة العادية، يعد التسويق أحد أكبر ثلاثة بنود في النفقات. للاستفادة القصوى من الميزانيات والحفاظ على سمعة الشركة، يحتاج المسوقون إلى خطة.

يحتوي ClickUp للمسوقين على كل الميزات التي قد تحتاجها لوضع خطة تسويق ناجحة. استخدم ClickUp Docs لتدوين خطتك.

استخدم ClickUp Goals لتتبع الأهداف والتقدم المحرز. باستخدام مهام ClickUp، يمكنك إدارة أنشطة التسويق وجدولتها. شاهد النتائج على لوحة معلومات ClickUp وقم بالتحسين أثناء العمل. قم بتخصيص وتكييف نموذج خطة التسويق الرقمي وفقًا لاحتياجاتك.

يبدو وكأنه أداة التخطيط التسويقي المثالية؟ اكتشف ذلك بنفسك. جرب ClickUp مجانًا.