11 أداة تسويقية للشركات الصغيرة في عام 2025

تتطلب إدارة الأعمال التجارية الصغيرة قدراً هائلاً من التفاني والجهد للحفاظ على نجاح الأعمال التجارية الصغيرة.

تشير الإحصاءات إلى أن هناك 31.7 ملايين شركة صغيرة في الولايات المتحدة في عام 2020\2020. وفي الوقت نفسه، فإن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن 82% من الشركات الصغيرة تصمد لمدة عام واحد فقط، و50% منها تصمد لمدة 5 سنوات، و35% فقط تصمد لمدة 10 سنوات أو أكثر.

بصفتك صاحب شركة صغيرة، نأمل أن تتمكن من زيادة فرصك في النجاح من خلال رفع مستوى جهودك التسويقية باستخدام أدوات التسويق الرقمي.

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على فوائد استخدام أدوات التسويق للشركات الصغيرة، والميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها، بالإضافة إلى عشرة برامج تسويق لمساعدتك في تخطيط وإدارة وتتبع استراتيجيات وحملات التسويق .

ما هي فوائد استخدام أدوات التسويق؟

يبدو الأمر وكأن أداة تسويق جديدة تظهر كل أسبوع. والبيانات من Statista أن قيمة صناعة التكنولوجيا التسويقية في جميع أنحاء العالم بلغت 344.8 مليار دولار في عام 2021. بمعرفة ذلك، ليس من المستغرب أن 96% من المسوقين قد استخدموا منصة أتمتة التسويق .

بصفتك صاحب شركة صغيرة، يجب أن تبحث دائمًا عن طرق لتحسين عملك. تماماً كما تفعل أنت استخدام أساليب مبتكرة للعثور على موظف جديد، تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق لتحسين التسويق الخاص بك.

وإذا كان معظم المسوقين يستخدمون منصات أتمتة التسويق، فمن المؤكد أن هناك شيئًا ما يجب أن تستفيد منه. دعنا نلقي نظرة على السبب الذي يجعلك تستخدم أدوات التسويق في شركتك الصغيرة.

1. تعمل أدوات التسويق على أتمتة سير عملك ⚡️

قد يجعلك العمل دون توقف في بعض الأحيان أنت وموظفيك تشعرون وكأنكم في عجلة لا تنتهي ولا يمكنكم الخروج منها. وبصراحة؟ قد تكون كذلك.

قد يكون من الصعب التراجع والنظر إلى الصورة الأكبر عندما تكون مشغولاً للغاية بمشاريع مختلفة. هل الاستراتيجيات التي قمت بتنفيذها للتسويق ناجحة؟ هل هناك شيء يمكنك وضعه موضع التنفيذ من شأنه أن يوفر وقتك؟

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أدوات التسويق الرقمي التي من شأنها أتمتة سير العمل هي بالتأكيد شيء سيشعر موظفو التسويق لديك بالامتنان له

فبدلاً من إكمال كل خطوة من خطوات العملية يدويًا، ستوفر أدوات التسويق الرقمي الجيدة التي ستعمل على أتمتة سير العمل وقتهم لمشاريع أكبر وأفضل. من خلال أتمتة سير العمل، سيستفيد الموظفون من انسيابية التواصل، والعمل بجودة عالية لأن العمليات ستكون أقل عرضة للخطأ البشري، وزيادة المساءلة.

ستساهم كل هذه الفوائد في النمو الإجمالي للقسم، وبالتالي للشركة. تعرف على المزيد حول الأتمتة في ClickUp

2. تساعدك أدوات التسويق في الوصول إلى جمهور أوسع 🙋

التسويق هو كل ما يتعلق بالتواصل مع الناس. بصفتك صاحب شركة صغيرة، قد تبحث عن طرق لزيادة عدد متابعيك والوصول إلى جمهور أكبر.

تشير الإحصائيات إلى أن فيسبوك وإنستغرام وتويتر r في الصدارة كأكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعًا، لذلك سترغب بالتأكيد في الوصول إلى هذه الجماهير من خلال فريق التسويق الخاص بك.

باستخدام أدوات التسويق المناسبة، يمكن لفريقك وضع خطة سريعة لتنمية جمهور شركتك الصغيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

جرب أدوات تتبع الوقت للشركات الصغيرة !

3. أدوات التسويق تجمع الملاحظات لتحسين تجربة العميل 📝

حول 68% من المستهلكين يقولون إنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات والخدمات من العلامة التجارية التي تقدم تجربة خدمة عملاء جيدة. ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لخلق تجربة خدمة عملاء جيدة هي تبني ملاحظات العملاء.

بصفتك شركة صغيرة، يجب عليك أنت وفريق التسويق الخاص بك البحث عن أدوات تسويقية لمساعدتك في جمع ملاحظات العملاء حتى تتمكن من تحسين عملك الصغير في كل خطوة على الطريق.

4. أدوات التسويق تتبع أهدافك والتقدم المحرز 📈

بصفتك شركة صغيرة، يجب عليك قياس أهداف أدوات التسويق والحملات التسويقية الخاصة بك حتى تعرف ما الذي ينجح وما لا ينجح معك. وباستخدام أدوات التسويق المناسبة، ستتمكن من تتبع أهدافك وقياس التقدم المحرز وتعظيم جهودك التسويقية.

عند تطبيق أدوات تسويق جديدة في شركتك الصغيرة، تأكد من أن الأدوات التي تختارها تسمح لك بتتبع أهدافك. إذا كان هدفك النهائي هو زيادة عدد الزيارات على موقعك الإلكتروني، على سبيل المثال، حدد مقدار الزيارات التي ترغب في رؤيتها خلال فترة زمنية محددة.

ثم، لكل أداة جديدة تقوم بتطبيقها, تعيين الأهداف وجداول زمنية لقياس نجاح الأداة في عملك.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي تعرّف على المزيد حول الأهداف في ClickUp يجب أن تسمح لك أدوات التسويق التي تختارها لشركتك الصغيرة أيضًا بقياس تقدمك. وهناك طريقة رائعة للقيام بذلك وهي تحديد مجالات النتائج الرئيسية للتسويق في شركتك الصغيرة. إعداد OKRs للتسويق وتتبع المقاييس طريقة أخرى لقياس نجاح جهودك وأدواتك التسويقية.

تتيح لك أدوات التسويق قياس وتتبع عدد كبير من الأشياء: مشاركة العملاء _، وهي مدونة مالية شخصية قامت بتطويرها من الألف إلى الياء