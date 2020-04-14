مراجعة إدارة مشاريع Airtable 2025 (الميزات والإيجابيات والسلبيات والتسعير)

_هل Airtable هو الأداة المناسبة لك؟

عندما ظهرت لأول مرة على الساحة في عام 2012، كانت Airtable هي الأداة الرائجة في دوائر إدارة المشاريع.

ولكن هل لا تزال تحظى بنفس القدر من الإعجاب الذي حظيت به قبل عقد من الزمن؟

والأهم من ذلك، هل يمكن لـ جدول بيانات_ أن يكون حقًا حلًا لإدارة المشاريع؟

ستساعدك مراجعة Airtable هذه على الإجابة على هذه الأسئلة لتقرر ما إذا كان أفضل برنامج لإدارة المشاريع لفريقك.

سنقوم بتغطية ميزاته وإيجابياته وسلبياته، بالإضافة إلى خطط تسعير Airtable، لنقدم لك مراجعة شاملة للتطبيق.

لنبدأ.

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ما هو Airtable؟

Airtable هو تطبيق سهل الاستخدام قاعدة بيانات وبرنامج جداول بيانات . يتيح لك إضافة "سجلات" أو خلايا بيانات إلى جدول بيانات شامل. تعمل طريقة عرض الشبكة هذه كمساحة عمل Airtable الافتراضية الخاصة بك.

بشكل أساسي، تأخذ Airtable أفضل ميزات Excel أو جداول بيانات جداول بيانات جوجل ويعرضها في واجهة مستخدم بسيطة!

يمكن لجدول بيانات Airtable أن يساعد المستخدم:

إدارة بيانات المخزون

تتبع قوائم العناصر المرجعية

إنشاء برنامج مؤقت لإدارة علاقات العملاء

من يمكنه استخدامه؟

نظرًا لأن واجهة مستخدم Airtable هي في الأساس عبارة عن لوحة فارغة مع شبكات، يمكن لأي شخص تقريبًا أي شخص استخدامها. إنها قاعدة البيانات المثالية للمستخدم الذي يريد تتبع قوائم الجرد أو قوائم المهام البسيطة!

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ما هي الميزات الرئيسية لـ Airtable؟

يوفر Airtable قوالب معدة مسبقًا، وطرق عرض مخصصة، وتخزين المستندات، وإدارة المهام وتتبعها.

ما الذي جعل هذه الأداة شائعة جدًا؟

إليك نظرة فاحصة على أفضل ميزات Airtable:

1. قوالب معدة مسبقًا لمساعدتك على إنشاء أول قاعدة Airtable بسرعة

نظرًا لأن إعداد مساحة عمل Airtable يمكن أن يكون معقدًا حقًا لمستخدمي Airtable الجدد، فإن البرنامج يوفر مئات القوالب المعدة مسبقًا لمساعدتك.

تتراوح هذه القوالب من المشاريع الشخصية إلى قوالب الأعمال التقليدية، مثل:

"أبحاث المستخدمين"

"حملات وسائل التواصل الاجتماعي"

"تعقب الأخطاء والمشكلات"

بغض النظر عن _ما الذي تستخدم قاعدة بيانات Airtable من أجله، يمكنك العثور على قوالب معدة مسبقًا تلبي احتياجاتك في عالم Airtable.

2. طرق عرض مخصصة لتطبيقات مختلفة

يتيح لك تطبيق Airtable إنشاء طرق عرض Airtable مخصصة، مثل طريقة عرض التقويم، لمساعدتك على التكيف مع احتياجات فريقك.

وهذه تشمل:

كلاسيكي جدول بيانات : يعرض طريقة عرض جدول بيانات/شبكة مشابهة لجدول بيانات إكسل وجداول بيانات جوجل

التقويم: تعرض طريقة عرض التقويم سجلات Airtable وفقًا لأعمدة التاريخ، مثل تواريخ التقديم

المعرض: عرض موجه للبطاقات يعرض مرفقات الملفات مثل الصور والمستندات

كانبان: لوحة كانبان هي تنسيق شائع للبطاقات المكدسة يستخدم فيأدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل Trello وClickUp

ملاحظة: بينما تدعم الأداة جميع طرق عرض Airtable هذه، إلا أنها تفتقر إلى عرض مخطط جانت البياني - شيء يحتاجه كل مشروع رشيق

مكافأة:_ كودا ضد Airtable

3. تخزين المستندات يحافظ على ملفات المشروع في مكان واحد

يتيح لك Airtable تخزين مرفقات الملفات المختلفة في سجلات قاعدة البيانات الخاصة بك.

يمكنك الحصول على مساحات تخزين تتراوح من 2 جيجابايت إلى 1000 جيجابايت في مختلف خطط التسعير . بهذه الطريقة، يمكنك حفظ بيانات مشروعك داخل قاعدة Airtable دون نفاد المساحة.

نعم، لا داعي لإزالة الفوضى بعد!

يدعم تطبيق Airtable أيضًا تنسيقات متعددة لمرفقات ملفاتك مثل:

الصور ومقاطع الفيديو

مستندات PDF

جداول البيانات، بما في ذلك دعم ملف CSV

4. إدارة المهام وتتبعها

في الماضي، كان الناس في الماضي يستخدمون برنامج Excel و جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع !

كان هذا قبل عصر أي أداة مخصصة لإدارة المشاريع - معظمها الآن بدائل Airtable .

وإذا لم يكن الاستماع إلى كوين أو فيل كولينز كافيًا لاستعادة الذكريات، فيمكنك إنشاء نظام إدارة مهام أساسي باستخدام جدول بيانات Airtable المجاني أو طريقة عرض الشبكة.

يمكنك استخدام الجداول الموجودة في مساحة عمل Airtable لإدخال بيانات المهام، مثل المدة التي يقضيها شخص ما في مهمة ما. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على لمحات عامة سريعة عن حالات المشاريع، بشرط أن تقوم بتحديثها يدويًا بشكل منتظم.

لمزيد من المرونة، يمكنك أيضًا مشاركة طريقة عرض التقويم مع فرقك لتخطيط وإدارة الجداول الزمنية للمشروع وقوائم المهام.

انتظر

لماذا لا يزال أي شخص يستخدم

[جدول بيانات لإدارة المشاريع](/مدونة؟p=26240)2. لا توجد آراء موحدة لجميع الفرق 3. إعداد المهام (والمهام الفرعية) أمر معقد 5. يفتقر إلى ميزة التتبع الأصلية 6. نموذج تسعير مكلف %/href/

Airtable Con #1: لا يوجد تعليق منظم

تتمحور منصات إدارة المشاريع الحديثة حول التعاون في الوقت الحقيقي و التعليق.

لكن Airtable غير مصمم لهذا الغرض.

على عكس العلامة التجارية لـ Airtable، فإن الأداة الفعلية هي أقرب إلى قاعدة بيانات علائقية تساعد في تمثيل العلاقات بين البيانات في جدول.

_ما هي قاعدة البيانات العلائقية؟

حقيقة أن عليك أن تسأل هذا السؤال توضح لك مدى تعقيد الأمر برمته، أليس كذلك؟

هذا يعني أن Airtable لا يركز على سهولة التعاون أو التواصل. إذا كنت تريد ترك تعليق لفريقك، فسيتعين عليك إجراء عمليات بحث متعددة للعثور على السجل الصحيح.

ونحن نعلم جميعًا كم هو ممتع البحث في مئات الرسائل!

السبيل الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو ربط Airtable بـ برنامج آخر لإدارة المشروع برنامج لإدارة المشروع.

_ولكن ما الفائدة من ذلك؟

حل ClickUp: التعليق والتعليقات المعينة _تريد التواصل مع أعضاء فريقك، أليس كذلك؟

أنت لا تحتاج إلى قاعدة بيانات علائقية أو أي مصطلح آخر مربك للغاية وغير ذي صلة.

ما تحتاجه هو أقسام التعليقات.

لحسن الحظ، هذا بالضبط ما يوفره لك ClickUp.

يتيح لك ClickUp ترك تعليقات داخل كل مهمة، مثل Slack!

احصل على جميع المحادثات التي تحتاجها، هناك!

وهناك المزيد..

بالتأكيد، يمكنك ترك تعليق تطلب فيه من شخص ما القيام بشيء ما، ولكن كم مرة يقول الناس ذلك؟

_وفي حين أن تمزيق شعرك هو رد فعل "شرعي" تمامًا على ذلك - إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون مثمرًا.

ولكن لا تقلق، فـ ClickUp سيتكفل بك.

تساعدك خاصية التعليقات المعينة في ClickUp على إنشاء مهام قابلة للتنفيذ من التعليقات لسهولة المراجعة والتنقيح. يمكنك تعيينها لأي شخص في فريقك (بما في ذلك أنت).

يتم وضع علامة على عضو الفريق بل ويحصل على إشعار بالمهمة. يظهر التعليق أيضًا في علبة المهام الخاصة به لسهولة الوصول إليه، حتى يقوم بحلها أو إعادة تعيينها إلى شخص آخر.

مع التعليقات المخصصة، لن تقلق أبدًا بشأن عدم معالجة تعليقاتك!

Airtable Airtable Con #2: عدم وجود مشاهدات للصورة الكبيرة

إليك بعض الأسئلة الشائعة التي يطرحها مديرو المشاريع في كثير من الأحيان:

_ما هي حالة هذه المهمة؟ كيف تتقدم؟ أين الكعك؟

(أنا جاد! من لا يريد دونات؟!)

عندما يستخدم المستخدم Airtable فمن المستحيل تقريبًا الإجابة على هذه الأسئلة ومعرفة ما يحدث.

بالنسبة لإدارة المهام، يجب على الجميع تحديث جداولهم يدويًا _ويجب أن يمنحك حق الوصول.

وحتى في هذه الحالة، سيتعين عليك الاستمرار في التبديل بين جداول كل فريق فقط للعثور على ما تريد!

_إن لم يكن ذلك مزعجًا، فما هو المزعج؟

سوف تهدر كل هذا الوقت في التنقل بين الطاولات بينما يمكنك أن تمضغ كعكة دونات زجاجية مزدوجة مع الرشات بدلاً من ذلك.

وهذه ليست مقايضة معقولة.

أبدًا.

حل ClickUp: حالات المهام المخصصة

يحتاج المديرون إلى معرفة ما يجري في المشروع في جميع الأوقات.

ليس لديهم الوقت الكافي للاطلاع على مهام الجميع لمعرفة ما يحدث.

ولإعطائك نظرة عامة سريعة على التقدم المحرز، يتيح لك ClickUp إضافة حالات مهام مخصصة!

كل ما تحتاجه هو إلقاء نظرة سريعة على الحالة لمعرفة ما يجري ثم تعود إلى أعمالك الأخرى!

يمكن تخصيص هذه الحالات لكل فريق ومؤسسة.

على سبيل المثال، قد يستخدم فريق التصميم حالات مثل "وضع إطار سلكي" و"مفهوم"، بينما يفضل فريق تطوير البرمجيات استخدام "مراجعة" أو "تم العثور على مشكلات" بهذه الطريقة، يمكن لأي شخص التحقق من التقدم المحرز بنظرة واحدة.

باستخدام تطبيق لإدارة المشاريع مثل ClickUp، يمكنك تحليل التقدم المحرز في فرق العمل بسرعة وكفاءة!

Airtable Con #3: المهام (والمهام الفرعية) شبه مستحيلة الاستخدام

_قد تحتاج المهمة أحيانًا إلى عمل أكثر مما هو مخطط له، أليس كذلك؟

لكن إدارة المهام في Airtable شبه مستحيلة.

أعني، هل لدى Airtable المهام_؟

إجابة مختصرة:

إجابة طويلة

يحتوي على صفوف بدون إمكانية إضافة تعليقات محددة.

سيتعين عليك بذل الكثير من الجهد لاستخدام المهام أو تنظيمها فعليًا - وهو ما يتعارض مع الغرض من برنامج إدارة المشاريع.

ولا تسأل حتى عن المهام الفرعية!

فبالنسبة لتلك، عليك أن تنشئ وتربط جدولاً آخر يحتوي على المهام التي تحتاجها.

بجدية. تحدث عن الفوضى والارتباك والتعقيد!

حل ClickUp: المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة يتمحور ClickUp حول اتخاذ إجراءات فورية.

ستجد هذا في كل مهمة تقوم بإنشائها.

هل تحتاج إلى تحديث؟ تم تم_

هل تحتاج إلى تعيين شيء ما لشخص ما؟ تم تم_

هل تريد إلغاء شيء ما؟ تمالإلغاء

_هل تريد المزيد من السكر في قهوتك؟ لا يمكننا فعل ذلك حتى الآن - ولكننا نعمل على ذلك!

المهام هي أهم جزء من ClickUp .

لهذا السبب يمكنك نقل المهام بين القوائم أو تعديلها في أي وقت.

المهام الفرعية تضيف طبقة إضافية إلى بنيتك، مما يسمح لك بتحديد الأهداف التفصيلية وقوائم المهام في داخل قائمة مهامك المهام . مثل المهام العادية، يمكنك إضافة طبقات من المعلومات للمهام الفرعية مثل المعينين , تواريخ الاستحقاق و الأولويات .

باستخدام قوائم المراجعة من ClickUp، يمكن لفريقك أن ينجز المهام بقوة.

تدعم قوائم المراجعة في ClickUp:

التداخل: يمكن أن تحتوي كل قائمة تدقيق على عدة عناصر فرعية لمساعدتك في الحصول على التفاصيل التي تريدها سحب وإسقاط وظيفة: نقل العناصر بسهولة لإعادة جدولة قائمتك تعيين العناصر: تعيين عناصر القائمة لأعضاء فريق محددين القوالب: إنشاء قوالب قائمة مراجعة يمكن إضافتها على الفور إلى مشاريعك

مع الكثير من التخصيص على كل التفاصيل، ستعتقد أنك كنت مسؤولاً عن تصوير دراما من فترة زمنية معينة!

Airtable Con #4: غياب ميزات إعداد التقارير التفصيلية

لا يمنح Airtable المستخدم تقارير مفصلة مدمجة.

التقارير الوحيدة المتوفرة هي الرسوم البيانية والتقارير الأساسية عبر Airtable Blocks, وهي مكلفة للغاية .

في Airtable، ليس لديك عمليًا أي طريقة لتحليل تقدم مشروعك لمعرفة ما إذا كانت الأمور تسير وفقًا للخطة!

حل ClickUp: وظائف إعداد التقارير القوية يحتوي ClickUp على أطنان من ميزات إعداد التقارير القوية لإبقائك على اطلاع دائم بتقدم مشروعك.

وعندما نقول الكثير، فإننا نعني ذلك

هناك مخططات بيانية أكثر من عدد الأجزاء في سلسلة أفلام Fast and Furious!

الأداة المدمجة في عرض مخطط جانت البياني تتيح لك متابعة مشاريعك بسهولة. ما عليك سوى نظرة سريعة لمعرفة كيف تسير مشاريعك.

وهذا ليس كل شيء.

تعمل مخططات ClickUp البيانية على أتمتة العديد من العمليات في الوقت الحقيقي. إليك لمحة عما يمكن أن تؤتمتة:

إعادة ضبط التبعيات بناءً على تغييرات الجدول الزمني

تحديد النسب المئوية لتقدم المشروع بناءً على المهام المكتملة من إجمالي المهام

مقارنة التقدم الحالي بالتقدم المتوقع

تحديد المسار الحرج لمعرفة المهام التي تحتاج إلى القيام بها للوفاء بالمواعيد النهائية

ومخططات جانت ليست سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بميزات إعداد التقارير!

كليك أب القوي لوحات المعلومات تمنحك لمحات عامة مرئية لبيانات مشروعك.

هناك الكثير من أدوات لوحة المعلومات التي يمكنك الاختيار من بينها، مثل:

مخططات السرعة :: يحدد معدل إنجاز المهام

المخططات التنازليّة : يسلط الضوء على تقدم الفريق مقابل الخطوط المستهدفة لمساعدتك في تحليل العمل المتبقي

مخططات الاحتراق : يسلط الضوء على مقدار العمل الذي أنجزته بالفعل مقابل النطاق الخاص بك

مخططات التدفق التراكمي : يتتبع تقدم مشروعك بمرور الوقت

Airtable Con #5: يفتقر إلى تتبع الوقت الأصلي

هل تريد معرفة المدة التي استغرقتها كل مهمة؟ في خطة Airtable المجانية، لا يمكنك ذلك.

لا يمكنك عمل تقديرات لوقت المشروع أو تتبع الوقت بدون تكامل آخر أو إضافة أو إضافة

ليس هذا الأمر غير مريح فحسب، بل إن كتل Airtable Blocks متاحة فقط في خططها المتميزة مثل خطة Airtable Pro وخطة المؤسسة.

سيتعين عليك أن تدفع على الأقل 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم مستخدم للحصول على ميزة بسيطة لتتبع الوقت!

أو ربما تستخدم ساعتك وتثقب الأرقام في جدول بيانات آخر؟

في النهاية، هذا بالضبط ما تحتاجه - جدول بيانات آخر.

حل ClickUp: تتبع الوقت الأصلي يتميز ClickUp بميزة متتبع الوقت الأصلي مع ملحق Google Chrome الذي يمكنه تسجيل الوقت المستغرق في كل مهمة.

_لا مزيد من التخمين كم من الوقت استغرقت المهمة

أو استخدام ساعتك أثناء إنشاء جدول بيانات آخر_ جدول بيانات 😉

تقوم كل مهمة أيضًا بتخزين الوقت في دُفعات فردية حتى تتمكن من معرفة المدة التي استغرقها كل شخص في المهمة.

_والأفضل من ذلك؟ إنه مجاني 100%.

تتكامل ClickUp مع العديد من أدوات تتبع الوقت لتمنحك رؤى تفصيلية، بما في ذلك:

تايم دكتور

بومودورو تايم

تايم كامب

وغيرها الكثير!

خدعة Airtable #6: خطط تسعير باهظة الثمن

على الرغم من أن Airtable يقدم خطة مجانية، إلا أن وظائفه محدودة للغاية.

كباقة أساسية خطط الجدول الجوي لا تسمح لك باستخدام الكتل، فلن تحصل على أي ميزات لتتبع الوقت أو إعداد التقارير.

للحصول على الميزات الأساسية مثل الكتل أو طرق العرض الشخصية والمغلقة، سترتفع تكلفة Airtable إلى على الأقل 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مع خطط Airtable الأغلى سعرًا!

_قل وداعًا لتلك الإجازة التي خططت لها بعد اختفاء كوفيد-19!

إليك نظرة فاحصة على نموذج تكلفة Airtable:

نموذج تسعير Airtable

تقدم لك Airtable ثلاث خطط تسعير للاختيار من بينها:

أ. خطة Airtable المجانية: مجانًا

عدد غير محدود من القواعد و1200 سجل Airtable لكل قاعدة. سعة تخزين 2 جيجابايت لكل قاعدة وجميع المشاهدات متضمنة.

ب. باقة Airtable Plus: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تشمل جميع الميزات "المجانية"، بالإضافة إلى 5000 سجل Airtable و5 جيجابايت لكل قاعدة.

ج. باقة Airtable Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تشمل جميع ميزات "Plus"، و50,000 سجل، و20 جيجابايت لكل قاعدة، وتزيل علامة Airtable التجارية من أي نموذج Airtable تقوم بإنشائه.

تمنحك خطة Airtable الاحترافية أيضًا كتل و... _ المزيد من خيارات الألوان؟

حل ClickUp

يمكن أن يؤدي دفع 20 دولارًا أو حتى 10 دولارات لكل مستخدم على أساس شهري إلى تكديس إجمالي تكلفة Airtable بسرعة إلى أكثر من 200 دولار شهريًا لمعظم فرق المشاريع.

_ أعني، لماذا؟

لماذا ندفع كل هذا المبلغ مقابل _ قاعدة بيانات علائقية منصة مثل Airtable عندما تقدم ClickUp ميزات أكثر بكثير _بأسعار معقولة؟

تقدم لك ClickUp ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية : عدد غير محدود من المهام والمستخدمين مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

عدد غير محدود من المهام والمستخدمين مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع غير محدود ( 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً): تقدم ميزات "مجانية" + مساحة تخزين غير محدودة وعروض ولوحات معلومات وتكامل

( مستخدم شهرياً): تقدم ميزات "مجانية" + مساحة تخزين غير محدودة وعروض ولوحات معلومات وتكامل أعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهرًا): يقدم ميزات "غير محدودة" + تسجيل دخول واحد على جوجل + مجلدات الأهداف + ضيوف إضافيين + طرق عرض خاصة والمزيد

على عكس خطط Airtable، تقدم ClickUp ميزات تتبع، مهام غير محدودة مهام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الخطة المجانية !

ومقابل 5 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم، ستحصل على لوحات معلومات لإعداد تقارير متقدمة بالإضافة إلى عمليات تكامل لتبسيط إدارة مشروعك.

وبهذه الطريقة، يتبقى لديك ما يكفي من المال لقضاء تلك العطلة التي خططت لها، أو شراء كمبيوتر محمول جديد أو شهر من الكعك المحلى!

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خاتمة

تطبيق Airtable ليس أداة سيئة إذا كنت تريد قاعدة بيانات علائقية قائمة على السحابة وبرنامج جداول بيانات!

ولكن هنا تنتهي فائدته.

تذكر أنه ليس أداة لإدارة المشاريع !

لماذا ندفع مقابل أداة غير فعالة في حين أن أفضل تطبيق لإدارة المشاريع في العالم موجود مجانًا؟

لا يحتوي ClickUp فقط على أفضل الإصدارات من جميع الميزات التي تناولتها مراجعة Airtable هذه، بل إنه يحتوي على الكثير من الميزات الإضافية بأسعار مناسبة للجيب.

سواءً كنت تفضل Kanban أو Scrum أو أي طريقة أخرى لإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو الأداة الوحيدة التي تحتاج إليها!

لِمَ لا اشترك في ClickUp وتجربته اليوم؟