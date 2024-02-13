أفضل 10 منصات برمجيات لتسويق المحتوى في 2025

ابدأ مشروعًا تجاريًا، وستشعر أنك تتسابق دائمًا لجذب انتباه عملائك. في حين أن المنتجات والخدمات عالية الجودة تمنحك السبق، فإنك تحتاج إلى استراتيجيات تسويقية قوية لتتفوق على منافسيك. 🏁

من المرجح أن يشعر العملاء بالارتباط بالعلامة التجارية إذا وجدوا محتواها، مثل المدونات والرسوم البيانية و منشورات وسائل التواصل الاجتماعي جذابة وقيّمة

بالنسبة لأي شركة، مفتاح الحفاظ على نظافة المحتوى الصحي متجذر في برنامج تسويق المحتوى. باستخدام المنتج المناسب، يمكنك إنشاء حملات تسويقية مضادة للرصاص، وتتبع استجابة الجمهور, قياس عائد الاستثمار وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء!

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لتسويق المحتوى في هذا الدليل. تعمق في ميزاتها وأسعارها واعثر على أفضل الحلول لـ تعزيز علامتك التجارية الرؤية!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسويق المحتوى؟

لكي تقدم منصة برمجيات تسويق المحتوى، يجب أن تقدم

قابلية التوسع: يجب أن يكون البرنامج قادرًا على دعم الترقية لاستيعاب استراتيجيات تسويق المحتوى الأكثر تعقيدًا الصياغة و خيارات التعاون: ليست كل حلول تسويق المحتوى دعم إنتاج المحتوى ولكن أفضل خيارات منصات تسويق المحتوى تدعم ذلك. تتيح ميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي، وسلاسل التعليقات، واللوحات البيضاء لفريقك العصف الذهني والتعاون على الأفكار معًا ميزات الأتمتة: يجب أن تتيح لك أتمتة المهام المتكررة مثل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه العملاء المحتملين من نماذج الويب، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للتحويلات التكاملات: تتكامل أفضل المنتجات بشكل جيد مع تسويق المحتوى الشهير، والتحليلات و إدارة علاقات العملاء (CRM) الأدوات قابلية التتبع: يجب أن تجعل الأداة تتبع تقويمات المحتوى والمواعيد النهائية للنشر وسير عمل الموافقة سلسًا قوالب مدمجة: يجب أن تقدم قوالب مفيدة لوضع العلامة التجارية, إرشادات العلامة التجارية وصفحات الهبوط والمبيعات، و خطط التواصل أدوات التحليلات وتحسين محركات البحث: يجب أن تمنحك نظرة ثاقبة على صحة المحتوى الخاص بك من خلال مقاييس مثل الرؤية ونسب النقر إلى الظهور وما إلى ذلك.

## أفضل 10 أدوات لتسويق المحتوى لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

هل تريد حلاً متكاملاً للعصف الذهني والتخطيط والتنفيذ متعدد القنوات الحملات التسويقية ? لا تبحث أكثر من ClickUp! تحتوي المنصة على أدوات تسويق محتوى مدمجة، ولكن يمكنك الاتصال بتطبيقات التسويق وتحسين محركات البحث المفضلة لديك بفضل تكامل ClickUp !

تقدم المنصة خيارات تعاون لا مثيل لها لمسوّقي المحتوى مع:

ClickUp Whiteboards : تصوّر خطط المشروع وإنشاء المهام مباشرة من اللوحة

مستندات ClickUp : التعاون على المستندات الداخلية ونشر المواد عبر مختلف مسارات العمل وحافظ على مركزية جهودك التسويقية

التدقيق :تبادل التعليقات المنظمة من خلال تعليقات التدقيق اللغوي وتسريع عملية الموافقة

التطلع إلى إنشاء محتوى آلي لرسائل البريد الإلكتروني، والمدونات، ووسائل التواصل الاجتماعي؟ ClickUp AI مساعد كتابة عالي الأداء. استخدمه لصياغة محتوى مناسب وقيّم، مثل منشورات المدونات وعروض المبيعات. ويمكنه أيضًا تحسين جودة نسختك التسويقية الحالية. 🤖

ابدأ مع قالب خطة تسويق المحتوى ClickUp ، حل شامل لمواءمة الفرق ووضع الاستراتيجيات وتعديل خطة المحتوى وفقًا لمقاييس الأداء!

ClickUp أفضل الميزات

يدعم إدارة الحملات والإنتاج الإبداعي

ClickUp Whiteboards والمستندات لتعاون الفريق

لوحات تحكم بديهية لـ إدارة موارد التسويق وتتبع التقويمات

أكثر من 1,000 تكامل لتحقيق الكفاءة

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في بناء استراتيجية مفصلة لتسويق المحتوى

أكثر من 100 عملية أتمتة للمهام الروتينية

التسليم على أي نطاق مع مكتبة محتوى مركزية

1,000+ قوالب لتسريع عمليات التسويق أداة إدارة الأصول الرقمية لتنظيم المحتوى التفاعلي



قيود ClickUp

يمكن أن تبدو الواجهة معقدة لمستخدم لأول مرة

تأخيرات عرضية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. ContentStudio

عبر: استوديو المحتوى ContentStudio عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية مناسبة للشركات والوكالات من أي حجم. وهي تقدم تقويم مفصل للمحتوى مع طرق عرض متعددة لتصور استراتيجياتك وتخطيطها.

تتيح لك هذه المنصة خيارات الأتمتة إمكانية النشر باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي والحفاظ على الزخم. باستخدام الروبوت الآلي الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ContentStudio، يمكنك إنشاء تعليقات مع الرموز التعبيرية المناسبة وإنشاء صور مذهلة لحملاتك. جرّب ميزة الموافقة على سير العمل لضمان وصول المحتوى المناسب فقط إلى النشر.

يتيح لك صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد في ContentStudio معالجة الرسائل الواردة وتخصيصها لأعضاء الفريق. بهذه الطريقة استفسارات العملاء واهتماماتهم تبقى معالجة 📞

مع خيارات التحليلات متعددة القنوات وخيارات إعداد التقارير الخاصة بالمنصة، يمكنك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين استراتيجيتك التسويقية.

أفضل ميزات ContentStudio

أدوات تسويق المحتوى، بما في ذلك تقويم مفصّل للمحتوى صندوق الوارد الاجتماعي الموحد

أدوات إعداد التقارير الأصلية

خيارات الأتمتة

روبوت الذكاء الاصطناعي لتنظيم المحتوى

قيود ContentStudio

قد يكون التنقل صعباً على المستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

يمكن أن يكون دعم العملاء أكثر استجابة

أسعار ContentStudio

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين اثنين

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين اثنين الوكالة: 80 دولاراً شهرياً لكل خمسة مستخدمين

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ContentStudio

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. CloudCampaign

عبر: CloudCampaign CloudCampaign هي تسمية بيضاء إدارة وسائل التواصل الاجتماعي منصة مناسبة تمامًا كأداة لتسويق المحتوى. بالنسبة للمبتدئين، يعني وضع العلامات البيضاء أنه يمكنك إعادة توظيف المحتوى المنتج بكميات كبيرة ودمجه في علامتك التجارية الخاصة.

إنشاء حملات RSS؟ تتيح CloudCampaign إمكانية الاستيراد التلقائي. يمكنك استيراد المحتوى بشكل مجمّع من موجز RSS ببضع نقرات وإضافة المحتوى ذي الصلة إلى مكتبتك.

أنشئ تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام captionAI. يمكنك تخصيص النغمة واختيار المنصات التي تنشر عليها ببضع نقرات. ⌨️

فيما يتعلق بجدولة المحتوى، يتيح لك CloudCampaign تخصيص حملات التنقيط وتعيين أوقات النشر الافتراضيةلتبسيط جهودك وتوفير الوقت. من خلال جدولة السحب والإفلات، يمكنك إسقاط المحتوى في مكتبة العميل، وسيحدد الذكاء الاصطناعي للمنصة الوقت الأمثل لنشره.

إذا كنت تدير العديد من العملاء، ستقدر صندوق الوارد الاجتماعي المركزي للمنصة ومكتبات المحتوى المنفصلة لسهولة التنقل.

أفضل ميزات CloudCampaign

مجاني برنامج تسويق العلامات البيضاء على بعض الخطط

استيراد المحتوى تلقائيًا

إدارة مركزية للعملاء

التكامل مع أدوات مثل Google Analytics وإعلانات فيسبوك

قيود #### قيود CloudCampaign

يمكن أن تكون المنصة مليئة بالأخطاء في بعض الأحيان

التأخير المحتمل عند الوصول إلى دعم العملاء

تسعير #### CloudCampaign

فريلانسر : 41 دولارًا شهريًا

: 41 دولارًا شهريًا استوديو : 191 دولارًا في الشهر

: 191 دولارًا في الشهر وكالة: $291/شهر: $291/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات CloudCampaign

G2 : 4.9/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.9/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. العازلة

عبر: المخزن المؤقت هل تريد إدارة قنوات تسويقية متعددة من لوحة تحكم واحدة؟ ادخل إلى Buffer، منصة تسويق المحتوى.

استفد من مساعد الذكاء الاصطناعي القوي في Buffer لنمذجة المحتوى ذي الصلة، وترجمته إلى لغات متعددة، وتجربة الأساليب، وكتابة الردود على تعليقات العملاء. كما يساعد المساعد أيضاً في الحفاظ على التعقيدات مثل النبرة والأسلوب المتسق مع علامتك التجارية.

يحتوي Buffer على خيارات تعاون من الدرجة الأولى. يمكنك إنشاء مسودات وتنقيح المحتوى مع فريقك في الوقت الفعلي. اضبط عناصر التحكم في الموافقة والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتناسب احتياجاتك.

باستخدام Buffer، يعد إنشاء جدول نشر وتقويم محتوى أمرًا بسيطًا جدًا. استخدم خصائص المنصة المتقدمة أدوات إعداد التقارير لقياس نجاح الحملات الحالية واتخاذ قرارات ذكية في المستقبل. 💡

أفضل ميزات المخزن المؤقت

تنظيم المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي

لوحة تحكم شاملة مع عناصر تحكم سهلة الاستخدام

تحليلات متقدمة لقياس الأداء

تقويم محتوى سهل الاستخدام

قيود المخزن المؤقت

يمكن أن ينخفض أداء المنصة عند تحميل صور متعددة في نفس الوقت

وجد بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة للغاية

تسعير المخزن المؤقت

مجاناً : $0

: $0 أساسي : 5 دولارات شهريًا لقناة واحدة

: 5 دولارات شهريًا لقناة واحدة فريق : 10 دولارات شهريًا لقناة واحدة

: 10 دولارات شهريًا لقناة واحدة الوكالة: 100 دولار شهريًا ل 10 قنوات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 950 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 950 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

5. باثفاكتوري

عبر: مصنع المسار اختر المسار الصحيح نحو استراتيجيات تسويق محتوى B2B المخصص مع ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي من PathFactory! 🦾

تكمن القوة الحقيقية لمنصة PathFactory في خيارات تحليل المحتوى الفريدة من نوعها - ابتعد عن المقاييس اليومية (مثل مشاهدات الصفحات وفتحها والنقرات) وركز على استهلاك المحتوى. تتيح لك المنصة تحليل سلوك المشترين من خلال معدلات النهم وأنواع الأصول.

تساعدك هذه المقاييس على تصميم توصيات مخصصة للغاية لملفات المشترين الشخصية والتأكد من وجود شيء مثير للاهتمام لكل مجموعة. يمكنك أيضًا التعرف على النقاط التسويقية العمياء المحتملة وتقديم محتوى مستقبلي بنهج أكثر تعمدًا.

يجعل PathFactory من السهل تحديد موقع الفرد على خريطة رحلة العميل ، حتى لا يواجه القراء أي مشكلة في الوصول إلى المحتوى المنسق بعناية.

PathFactory أفضل الميزات

التركيز على تسويق محتوى B2B

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مقاييس لاستهلاك المحتوى

توصيات فائقة التخصيص للجمهور

قيود PathFactory

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة بعض الشيء

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بمنصات تسويق المحتوى الأخرى

تسعير PathFactory

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات PathFactory

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) TrustRadius: 8.5/10 (أكثر من 200 تقييم)

6. كابوست

عبر كابوست اشحن نفسك عملية تطوير المشروع وإبقاء فريقك على اطلاع على التحديثات مع كابوست Upland's Kapost! 💪

كابوست هو محتوى برنامج العمليات الذي يساعدك على تنظيم العناصر وفقًا لخصائص مثل شخصية المشتري ومرحلة الشراء وخط الإنتاج. إحدى ميزاته البارزة هي التقويم التحريري، مع خيارات تصفية استثنائية. فرز المحتوى حسب الموقع، والوقت، والمؤلف، والحملة لتحديد السعة الزائدة أو تداخل المهام

يأتي Kapost أيضًا مع تحليلات الإنتاج لدعم المؤسسات ذات المواعيد النهائية الصارمة للمحتوى. يمكنك تنسيق جداول الفريق وفقًا لاستثمار الوقت لكل مهمة.

الخيارات الأخرى التي ستعجبك هي التحرير التعاوني، تكرار المحتوى (لتسهيل الترجمة إلى لغات متعددة)، وتخصيص المهام للإنتاج والموافقة والنشر. يتكامل Kapost مع مئات التطبيقات مثل Salesforce, هبسبوت وHootsuite، وGoogle Analytics لمزيد من الانسيابية في سير العمل.

كابوست أفضل الميزات

تقويم تحريري مع فرز متقدم

تحليلات الإنتاج

يدعم التحرير في الوقت الفعلي

التكامل مع نظام إدارة المحتوى ومنصات إدارة علاقات العملاء

قيود Kapost

عمليات التكامل مع بعض الأدوات العالمية غير متوفرة

يمكن أن تزدحم خلاصة النشاط برسائل متعددة

تسعير #### تسعير كابوست

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كابوست

G2 : 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

تعرف على: تعرف على

_/مرجع/ /مدونة؟ p=65015 برامج تسويق المنتجات %/%href/_

!

7. محرر همنغواي

عبر محرر همنغواي ما الذي يمكن توقعه من منصة تحمل اسم سيد الكلمة المكتوبة، إرنست همنغواي؟ 🖊️

متوقع تمامًا - محرر همنغواي مصمم لتلميع المحتوى الخاص بك وجعله أكثر قابلية للفهم!

إنه ليس أداة متقدمة للتدقيق النحوي ولكنه يركز أكثر على اكتشاف الأخطاء التي تؤثر على سهولة قراءة المحتوى الخاص بك وأسلوبه.

استخدام الأداة المجانية سهل للغاية. قم بلصق النص الخاص بك في المحرر، و يقوم البرنامج بإبراز أجزاء من النص الخاص بك بألوان مختلفة.

يرمز كل لون إلى مشكلة معينة - على سبيل المثال، الأزرق الفاتح يشير إلى الأمثال بينما الأخضر يشير إلى التجاوزات. تخبرك الواجهة ما إذا كان عدد الظروف والمفاعيل في نصك مناسبًا. كما أنها تشير أيضًا إلى الكلمات المعقدة والجمل التي يصعب قراءتها والتي قد تضعف من إمكانية قراءة المحتوى لجمهورك المستهدف.

تقدم المنصة أيضًا العديد من خيارات تنسيق النص وتتيح لك تخصيص العناوين وتضمين الروابط في نصك. مع عمليات التكامل مثل WordPress و Medium، يمكنك نشر المحتوى الخاص بك مباشرةً من المحرر.

محرر همنغواي أفضل الميزات

واجهة بسيطة

يوفر خيارات تنسيق النص

يحدد سهولة قراءة النص

يحدد الجمل التي يصعب قراءتها

قيود محرر همنغواي

يفتقر إلى أدوات التسويق أو إدارة المشاريع التسويقية

لا توجد خيارات تصحيح نحوي

تسعير محرر همنغواي

المحرر عبر الإنترنت مجاني

إصدار سطح المكتب: 19.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة)

محرر همنغواي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. بازسومو

عبر: بازسومو البحث هو الخطوة الأساسية نحو توليد محتوى ملائم وجذاب. باستخدام BuzzSumo، يمكن لفريق التسويق لديك أن يرتدي قبعات التحري ويستكشف الأعماق الشاسعة للإنترنت بحثًا عن فرص المحتوى! 🕵️

يركز BuzzSumo على أربعة مجالات:

اكتشاف المحتوى البحث عن المحتوى مراقبة وسائل الإعلام أبحاث المؤثرين

استخدم المنصة لمراقبة منافسيك، ومعرفة أين يتم ذكر علامتك التجارية وعدد المرات التي يتم فيها ذكر علامتك التجارية، والاطلاع على آخر أخبار الصناعة. بفضل تنبيهات BuzzSumo Alerts، سيتم إعلامك بمجرد أن ينشر ناشر أو مؤثر أو صحفي معين شيئاً ما.

تُعد المنصة مركزاً قوياً لمسح الاتجاهات. يمكنك فلترة القصص حسب الدرجات الرائجة وتحديد أهم الأخبار القادمة واستخدامها في المحتوى الخاص بك. تقدم BuzzSumo فلاتر جغرافية متقدمة حتى تتمكن من تخصيص المحتوى الخاص بك لمنطقة معينة.

أفضل ميزات BuzzSumo

خيارات غنية لاكتشاف المحتوى

تنبيهات قابلة للتخصيص للحصول على إشعارات عندما ينشر شخص ما منشورًا

تتبع اتجاهات المحتوى

خيارات التصفية الجغرافية

قيود BuzzSumo

يمكن تحسين واجهة المستخدم

قد تكون الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

أسعار BuzzSumo

أساسي : 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إنشاء المحتوى : 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 199 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين العلاقات العامة والاتصالات : 199 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين

: 199 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين جناح : 399 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين

: 399 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين المؤسسة: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. أوبرفليب

عبر أوبر فليب Uberflip هي منصة شائعة لتجربة المحتوى (CEP) تساعدك على إنشاء محتوى منسق لرحلة المشتري وتجهيزه للمبيعات بشكل أسرع.

ارتقِ بتخصيص المحتوى إلى المستوى التالي مع أوبرفليب للذكاء الاصطناعي. تستفيد هذه الأداة من بيانات نوايا المشتري والتعلم الآلي لتقديم توصيات محتوى مصممة خصيصًا للعملاء المحتملين والعملاء الحاليين.

تتيح لك أداة Uberflip تجميع كل المحتوى الخاص بك وتمييزه وتصنيفه و تنظيمه في مركز واحد. عند الخروج باستراتيجية تسويق، ما عليك سوى الانتقال إلى المحور وتدوير المحتوى الموجود لإنشاء تدفقات مخصصة لجمهورك.

مع خيارات التحليلات في Uberflip، يمكنك اكتشاف:

ما هي قنوات التسويق التي تحقق أعلى تفاعل من العملاء ما أنواع المحتوى الأكثر تأثيراً على دورة المبيعات

استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها، أعد بناء استراتيجيات المحتوى المستقبلية بثقة وأذهل جمهورك!

أفضل ميزات Uberflip

مركز محتوى مركزي لبناء تدفقات المحتوى

خيارات تحليلات ثاقبة

توصيات المحتوى المخصص مع الذكاء الاصطناعي في Uberflip

تحديد رحلات المشترين

قيود Uberflip

يمكن أن تستفيد ميزة البحث من التحديث

منحنى تعليمي حاد

تسعير أوبرفليب

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوبرفليب

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. سيمروش

عبر سمروش Semrush هو أفضل برامج تسويق المحتوى - فهو يقدم مجموعة من الميزات للبحث عن المحتوى وإنشائه وتحليله وتقديم تجربة غنية لجمهورك.

لنبدأ مع مُنشئ أفكار المحتوى الخاص بالمنصة واكتشاف الموضوعات الشائعة بناءً على الترتيب. يمكنك أيضًا استكشاف أفكار محتوى خاص بالموقع الجغرافي وتثبيت العناوين ذات إمكانات المشاركة الصحية.

وبمجرد الانتهاء من البحث وإنشاء المحتوى الخاص بك، استخدم مدقق محتوى تحسين محركات البحث على المنصة لتحليل سهولة قراءة النص ونبرته وأصالته. قم بفحص المحتوى الخاص بك بحثًا عن مشكلات مثل حشو الكلمات المفتاحية والربط الضعيف وقارنه بالصفحات الأخرى ذات الترتيب.

يأتي Semrush مع تقويم التسويق لتخطيط لعبة المحتوى الخاص بك وتحديد الاختناقات. تعيين الأهداف الأسبوعية والمواعيد النهائية، وإنشاء أنشطة متكررة، والإشراف على أداء حملتك 24/7! ⌚

أفضل ميزات Semrush

منشئ أفكار المحتوى لاكتشاف الموضوعات ذات الصلة

تقويم تسويقي متعدد الوظائف

يتحقق من سهولة قراءة النص، ودرجات تحسين محركات البحث، والنغمة، والأسلوب

تحليل المنافسين متاح

قيود Semrush

ذكر بعض المستخدمين أنه يجب تحديث خوارزميات قياس حركة المرور

قد يكون سعر المنصة مرتفعاً بالنسبة للشركات الأصغر حجماً

تسعير سيمراش

الإيجابي : 108.33 دولار شهريًا (حتى خمسة مشاريع)

: 108.33 دولار شهريًا (حتى خمسة مشاريع) محترف : 208.33 دولار شهريًا (حتى 15 مشروعًا)

: 208.33 دولار شهريًا (حتى 15 مشروعًا) شركة: 416.66 دولارًا شهريًا (حتى 40 مشروعًا)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Semrush

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

برنامج تسويق المحتوى: انتقل من العلامة التجارية إلى العلامة التجارية مع ClickUp

تسويق المحتوى هو ماراثون وليس سباقًا سريعًا. فهو يتطلب العمل الجماعي المتسق والخبرة والعمل من وراء الكواليس.

جرّب ClickUp لمساعدتك في تسوية مكامن الخلل في استراتيجيتك الحالية و دفع العملاء إلى اتخاذ إجراءات مربحة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن ينجذب عملاؤك المستهدفون ويبدأون في العودة للحصول على المزيد!

إنشاء مساحة عمل مجانية