مقاييس المشروع: المؤشرات الرئيسية لتتبع النجاح في عام 2025

لقد أعطى الأسطورة بيتر دراكر الأسطوري لعالم الأعمال مقولة: "_لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه." وهذا صحيح اليوم كما كان صحيحًا منذ قرن من الزمان تقريبًا.

في إدارة المشاريع أيضًا، يعد تتبع مقاييس المشروع والعمل عليها أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح.

لا تساعدك هذه المقاييس على تتبع صحة مشاريعك فحسب، بل تساعدك أيضًا على التحكم في تكاليف المشروع. دراسة أجراها معهد إدارة المشاريع يكشف أن ما يقرب من 10 سنتات لكل دولار يتم إهدارها بسبب ضعف أداء المشاريع.

تعرف الشركات ومديري المشاريع الناشئين كيفية إنشاء المشاريع وإدارتها باستخدام أحدث الأدوات. ولكن، إذا كنت ترغب في التوقف عن ارتكاب نفس الأخطاء، وإنجاز المزيد من الأعمال، وتقليل حالات فشل المشاريع، واستخدام مواردك بشكل أفضل، احصل لنفسك على برنامج لإدارة المشاريع وابدأ في تتبع المقاييس الرئيسية.

سنبذل ما في وسعنا للمساعدة - من خلال مشاركة سبب أهمية مقاييس إدارة المشاريع، والمقاييس التي يجب مراقبتها وما هي أكثر طرق التتبع فعالية.

ما هي مقاييس المشروع في إدارة المشاريع؟

مقاييس المشروع في إدارة المشاريع هي مقاييس كمية يستخدمها أصحاب الأعمال ومديرو المشاريع لتتبع الأداء وتقييم كفاءة وعوامل نجاح مشاريعهم.

تساعد مقاييس المشروع فرق العمل على فهم كيفية مواءمة المؤشرات الرئيسية، مثل معدلات إنجاز المهام، مع الأهداف مثل التسليم في الوقت المحدد واستهلاك الميزانية، لاتخاذ قرارات مستنيرة مثل إعادة تخصيص الموارد أو تعديل الجداول الزمنية.

تعمل أعمالك على تحسين نتائج المشاريع من خلال تحليل مقاييس إدارة المشاريع، مثل زيادة الجودة وزيادة رضا العملاء والكفاءة.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك شركة إنشاءات تستخدم مقاييس تباين التكلفة (CV) لمراقبة نفقات المشروع مقابل المبالغ المدرجة في الميزانية. يتيح القيام بذلك مدير مشروع البناء لاكتشاف التجاوزات المالية في وقت مبكر، وتعديل الإنفاق، وتجنب حدوث تجاوزات في الميزانية.

ومن خلال كبح جماح التكاليف، تنجز المؤسسة مشاريع ناجحة في حدود الميزانية وتعزز سمعتها في الانضباط المالي والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة ثقة العملاء والرضا

أهمية تتبع مقاييس المشروع ## أهمية تتبع مقاييس المشروع

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Scrum Inc. إذا استغرقت الإدارة خمس ساعات أو أكثر لاتخاذ قرار ما، فإن معدل فشل المشروع يزيد بنسبة 22% ( المصدر ). وهذا يوضح بوضوح مدى أهمية سرعة اتخاذ القرار.

الطريقة الوحيدة لتسريع عملية اتخاذ القرار هي استخدام مقاييس إدارة المشروع لقياس وإدارة نتائج المشروع. ولكن، هل هذا هو السبب الوحيد لتتبعها؟ لا! عندما تتبع مقاييس أداء إدارة المشروع بشكل صحيح، فإنك

تقلل من زحف نطاق المشروع: ركز على مقاييس المشروع لتجنب تجاوز مشروعك للحدود المخطط لها، مما يجعل من الصعب إدارته والتحكم فيه. تواجه غالبية المشاريع هذه المشكلة، مما يؤدي إلى قلة الموارد والتأخير. راقب عن كثب كيفية تقدم الأمور، وإذا شعرت أن نطاق المشروع يمثل مشكلة، راقب عن كثب تقدم المشروع وعالج الانحرافات على الفور

ركز على مقاييس المشروع لتجنب تجاوز مشروعك للحدود المخطط لها، مما يجعل من الصعب إدارته والتحكم فيه. تواجه غالبية المشاريع هذه المشكلة، مما يؤدي إلى قلة الموارد والتأخير. راقب عن كثب كيفية تقدم الأمور، وإذا شعرت أن نطاق المشروع يمثل مشكلة، راقب عن كثب تقدم المشروع وعالج الانحرافات على الفور تعزيز التخطيط والموارد: راقب وتتبع مقاييس مشروعك لمعرفة ما إذا كان يسير وفق تخطيطك ومواردك. يساعدك ذلك على تحديد المشكلات المحتملة وضمان أنك في قمة نشاطك دائمًا

راقب وتتبع مقاييس مشروعك لمعرفة ما إذا كان يسير وفق تخطيطك ومواردك. يساعدك ذلك على تحديد المشكلات المحتملة وضمان أنك في قمة نشاطك دائمًا تحسين ديناميكيات الفريق: يساعدك تتبع المقاييس على فهم أداء فريقك والتأكد من توافق الجميع. هذا يقلل من مشاكل التوظيف ويزيد من الإنتاجية إلى أقصى حد

يساعدك تتبع المقاييس على فهم أداء فريقك والتأكد من توافق الجميع. هذا يقلل من مشاكل التوظيف ويزيد من الإنتاجية إلى أقصى حد تبسيط إعداد تقارير المشروع: تبسيط إعداد تقارير المشروع باستخدام مقاييس المشروع الآلية. فبدلاً من قضاء يوم كامل في سحب التقارير كل شهر، استخدم مقاييس المشروع القوية لأتمتة هذه العملية. سيوفر لك هذا الأمر الوقت ويبقيك على اطلاع، مما يتيح لك التركيز على مهام أكثر أهمية

تبسيط إعداد تقارير المشروع باستخدام مقاييس المشروع الآلية. فبدلاً من قضاء يوم كامل في سحب التقارير كل شهر، استخدم مقاييس المشروع القوية لأتمتة هذه العملية. سيوفر لك هذا الأمر الوقت ويبقيك على اطلاع، مما يتيح لك التركيز على مهام أكثر أهمية التسليم في الوقت المحدد: تتبع التقدم المحرز وحدد أولويات الوفاء بالمواعيد النهائية لضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب. يوفر تتبع المقاييس رؤى في الوقت الفعلي لتقدم مشروعك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة

التفريق بين مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع (KPIs) هي مؤشرات استراتيجية محددة تعكس توافق المشروع مع أهداف العمل الرئيسية، مثل زيادة الحصة السوقية أو تعزيز رضا العملاء.

مؤشرات الأداء الرئيسية هي عالية المستوى، وتركز على الأداء العام والأهداف طويلة الأجل للمشروع، مثل تحقيق عائد محدد على الاستثمار (ROI) في غضون خمس سنوات.

تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية عن مقاييس المشروع. فبينما تركز المقاييس على كل التفاصيل، تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية صورة أوسع، وتربط نتائج المشروع باستراتيجيات العمل.

دعنا نفرق بين مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع بالتفصيل.

العامل مقاييس المشروع مقاييس المشروع الرئيسية مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع ما هي؟ مقاييس مفصلة لأنشطة أو عمليات محددة للمشروع، مثل تتبع التقدم اليومي أو مراقبة الجودة مؤشرات استراتيجية، مثل صافي نقاط المروجين (NPS)، التي تتماشى مع أهداف العمل الأوسع، مثل ولاء العملاء أو سمعة العلامة التجارية ما الذي يركزون عليه؟ الجوانب التكتيكية والتشغيلية للمشروع، مثل ضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد والاستخدام الفعال للموارد المواءمة الاستراتيجية، والتي تعني ضمان دعم المشروع لأهداف العمل الأوسع نطاقًا، والأهداف طويلة الأجل، مثل الحفاظ على الريادة في السوق أو الابتكار كيف يتم استخدامها؟ تُستخدم لإدارة العمليات اليومية وتحسينها، مثل تحديد الاختناقات في سير العمل تُستخدم لتوجيه الاتجاه العام للمشروع وتقييم التوافق مع أهداف العمل، مثل تحديد ما إذا كان المشروع يساهم في الاستقرار المالي على المدى الطويل أمثلة معدلات إنجاز المهام، وتباين الميزانية، واستخدام الموارد العائد على الاستثمار، ورضا العملاء، ومواءمة المشروع مع استراتيجية العمل ما هو التأثير؟ تقديم رؤى، مثل المهام التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لاتخاذ إجراءات فورية وتعديلات في العمليات، مثل إعادة تخصيص الموارد توجيه عملية صنع القرار على المستوى الاستراتيجي وتشكيل نتائج المشروع على المدى الطويل، مثل التأثير على التحول الاستراتيجي للشركة نحو قطاع سوق جديد

الكشف عن الفروق بين مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع

10 مقاييس أساسية للمشروع يجب تتبعها في عام 2024

خصص طريقة العرض وتتبع فقط تلك المقاييس التي تحرك الإبرة في مشاريعك

للتنقل بنجاح في مشاريعك في عام 2024، من الضروري تتبع المقاييس الصحيحة. افهم أهم 10 مقاييس للمشاريع في عام 2024 في سياق عملك لفهمها بشكل عملي أفضل.

1. هامش الربح الإجمالي

يحدد هامش الربح الإجمالي ربحية مؤسستك. لحساب هامش الربح الإجمالي، قم بخصم التكاليف المرتبطة مباشرة بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات من إجمالي المبيعات.

يوضح هذا مدى كفاءة شركتك في استخدام مواردها في عملية الإنتاج. يشير هامش الربح الإجمالي المرتفع إلى أن مؤسستك تعمل بشكل جيد من الناحية المالية.

على سبيل المثال، يمكن لمخبز يبيع الكعك أن يحدد هامش الربح الإجمالي من خلال مقارنة تكلفة إنتاجه (20 دولارًا) بتكلفة البيع (50 دولارًا).

| المعادلة: هامش الربح الإجمالي = (الإيرادات - تكلفة البضائع المباعة) / الإيرادات × 100 |

نصيحة احترافية: قم دائمًا بتحليل هامش الربح الإجمالي في سياق معايير الصناعة. إذا كانت هوامش أرباحك أعلى أو أقل بكثير من منافسيك، فيجب عليك إعادة تقييم استراتيجية التسعير وكفاءة الإنتاج وعقود الموردين لضمان الربحية.

2. درجة رضا العملاء (CSAT) رضا العملاء يقيس مدى تلبية المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة لتوقعات العملاء أو تجاوزها. ويوضح مدى جودة أداء الشركة في نظر عملائها.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تقييم مدى رضا العملاء عن مطعم ما، فستنظر في التعليقات على جودة الطعام وسرعة الخدمة وتجربة تناول الطعام بشكل عام. إذا أبلغ العملاء باستمرار عن رضاهم العالي، فهذا يشير إلى أن المطعم يلبي توقعات العملاء.

| المعادلة: درجة رضا العملاء (CSAT) = (عدد العملاء الراضين / إجمالي عدد الردود على الاستبيان) × 100

ملاحظة: عادةً ما يتم قياس رضا العملاء من خلال الاستبيانات، ومن الطرق الشائعة للحصول على نتائج استبيان العملاء لقياسه من خلال CSAT.

نصيحة احترافية: عزز رضا العملاء من خلال تنفيذ "حلقة التغذية الراجعة المستمرة". وهذا يعني جمع ملاحظات العملاء بشكل منتظم ومنتظم، وتحليلها للحصول على رؤى متعمقة، ثم إجراء تغييرات بناءً على ما تعلمته.

ولكن لا تتوقف عند هذا الحد. خذ خطوة أبعد من ذلك من خلال إبلاغ عملائك بالتغييرات التي أجريتها بناءً على ملاحظاتهم. هذا لا يُظهر فقط أنك تُقدّر مدخلاتهم، بل يحوّل رضا العملاء إلى محادثة ديناميكية مستمرة. بناء الولاء وتحويل العملاء الراضين إلى سفراء للعلامة التجارية. 🤩

3. العائد على الاستثمار (ROI)

استخدم العائد على الاستثمار لحساب ربحية وكفاءة الاستثمار. عندما تريد حساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استثمار ما بالنسبة لمبلغ المال المستثمر، فهذا هو المقياس الذي يجب اتباعه.

يتم التعبير عن العائد على الاستثمار كنسبة مئوية ويستخدم عادةً في القرارات المالية الشخصية، أو لمقارنة ربحية الشركة، أو لمقارنة كفاءة الاستثمارات المختلفة.

على سبيل المثال، إذا استثمرت 1000 دولار في حملة تسويقية وحققت 1500 دولار في المبيعات، فإن عائد الاستثمار سيكون 50%.

| المعادلة: العائد على الاستثمار = (صافي الربح / تكلفة الاستثمار) × 100 |

نصيحة احترافية: عند حساب عائد الاستثمار، ضع في اعتبارك الإطار الزمني للعائد. يمكن أن يكون عائد الاستثمار المرتفع على مدى فترة قصيرة أكثر قيمة من عائد استثمار أعلى قليلاً على مدى فترة أطول بكثير. يمكن أن يساعدك هذا المنظور على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بشأن مكان الاستثمار ومتى تستثمر، مما يضمن لك استخدام مواردك بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية.

4. التكلفة الفعلية (AC)

هل تريد فهم مقدار الأموال التي تم إنفاقها على مشروع معين حتى الآن؟

احسب التكلفة الفعلية (AC) لمشروعك.

وهي تمثل التكلفة الإجمالية المتكبدة للعمل المنجز في المشروع خلال فترة محددة.

وهي تشمل جميع التكاليف، بما في ذلك العمالة والمواد وأي نفقات أخرى مرتبطة مباشرة بالمشروع.

على سبيل المثال، إذا كان مشروعك الإنشائي يتضمن تكاليف المواد والعمالة واستئجار المعدات والتصاريح، فإن التكلفة المتكبدة هي مجموع كل هذه النفقات.

| المعادلة: AC = إجمالي التكاليف المباشرة + إجمالي التكاليف غير المباشرة |

نصيحة احترافية: قارن بانتظام بين AC الخاص بك مع القيمة المكتسبة (EV). تساعد هذه المقارنة في تحديد التناقضات بين ما تم إنفاقه وما تم تحقيقه.

إذا كانت AC أعلى بكثير من EV الخاص بك، فقد يتجاوز مشروعك الميزانية. قم بمراقبة هذه المقارنة لإجراء تعديلات في الوقت الفعلي وضمان تحسين الرقابة المالية وكفاءة المشروع.

5. القيمة المكتسبة (EV)

يستخدم EV لتقييم تقدم المشروع وقياس الأداء من خلال مقارنة العمل المخطط له بالعمل المنجز من الناحية المالية.

وتساعد في فهم مقدار ما كان ينبغي إنفاقه من الميزانية بالنظر إلى حجم العمل المنجز حتى الآن.

على سبيل المثال، إذا كان EV للمشروع أقل مما هو مخطط له، فهذا يشير إلى أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني أو تجاوز الميزانية. وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع EV يشير إلى تقدم إيجابي.

| المعادلة: EV = الميزانية عند الإنجاز (BAC) × النسبة المئوية للعمل المنجز

نصيحة احترافية: اجمع بين EV ومقاييس أخرى مثل SV والسيرة الذاتية للحصول على رؤية شاملة لسلامة المشروع.

يتيح لك ذلك تتبع التقدم المحرز في مشروعك، بما في ذلك الالتزام بالميزانية والجدول الزمني.

ستتمكن من توقع المشاكل المحتملة في وقت مبكر وتكون في وضع جيد لإجراء التعديلات اللازمة لإبقاء مشروعك على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية.

6. تباين الجدول الزمني (SV)

يقيس التباين في الجدول الزمني (SV) الفرق بين العمل المخطط لإنجازه في وقت معين والتكلفة الفعلية للعمل الذي تم إنجازه. وهو يساعد مديري المشاريع على تقييم ما إذا كان المشروع متقدمًا أو متأخرًا عن جدوله الزمني المقرر.

على سبيل المثال، إذا كان البرنامج مشروع تطوير من المفترض أن يتم الانتهاء من خمس ميزات بحلول تاريخ معين، ولكن تم الانتهاء من ثلاث ميزات فقط، يساعد SV في تحديد هذا التأخير.

| المعادلة: SV = EV - PV |

نصيحة احترافية: قم بتحليل SV إلى جانب مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI). وهذا يوضح ما إذا كان مشروعك متأخرًا عن الجدول الزمني بشكل كبير ولا يتقدم وفقًا للخطة.

إذا كان مؤشر أداء الجدول الزمني الخاص بك أقل من 1، فهذا يعني أنك لا تحرز تقدمًا بالسرعة المخطط لها. يمنحك التحقق من SV و SPI فهمًا أكثر دقة لتوقيت مشروعك، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تخصيص الموارد والمواعيد النهائية

7. فرق التكلفة (السيرة الذاتية)

تقيس السيرة الذاتية الفرق بين تكلفة العمل المنجز المدرجة في الميزانية والتكلفة الفعلية المتكبدة لتلك التكلفة المدرجة في الميزانية للعمل المنجز.

يمكنك استخدامه لتحديد ما إذا كان المشروع أقل أو أكثر من الميزانية في أي مرحلة من دورة حياته.

على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة مشروعك المدرجة في الميزانية 10,000 دولار في مرحلة معينة، ولكنك أنفقت بالفعل 12,000 دولار، فإن السيرة الذاتية تساعد في تحديد هذا التجاوز في الإنفاق.

| المعادلة: السيرة الذاتية = EV - AC |

نصيحة للمحترفين: تتبع سيرتك الذاتية في الوقت الفعلي أو على فترات منتظمة، وليس فقط في معالم المشروع أو الانتهاء

يساعدك هذا النهج الاستباقي على اكتشاف مشكلات الميزانية مبكرًا، مما يتيح لك إجراء تعديلات قبل أن تخرج التكاليف عن السيطرة.

ابقَ في الطليعة واحرص على أن يظل مشروعك قابلاً للاستمرار من الناحية المالية طوال فترة تنفيذه.

8. القيمة المخططة (PV)

يمثل PV القيمة التقديرية للعمل المخطط إنجازه في نقطة زمنية محددة.

وهو مقياس لما كان ينبغي أن ينجزه المشروع من الناحية المالية، وفقًا للميزانية والجدول الزمني الأصلي.

على سبيل المثال، إذا كانت ميزانية المشروع 100,000 دولار أمريكي وتخطط لإكمال 25% من العمل بحلول تاريخ معين، فإن القيمة الكهروضوئية في ذلك التاريخ ستكون 25,000 دولار أمريكي.

| المعادلة: PV = BAC × النسبة المئوية المخططة للإنجاز |

نصيحة احترافية: اجمع بين الكمية الصافية مع التيار المتردد والمركبة الكهربائية للحصول على تحليل شامل لصحة المشروع.

يسمح لك هذا الثالوث من المقاييس بتقييم ليس فقط ما كان ينبغي إنجازه (PV)، ولكن أيضًا ما تم إنجازه (EV) وبأي تكلفة (AC).

من خلال مراقبة هذه المقاييس الثلاثة، يمكنك الحصول على فهم واضح لتقدم مشروعك ووضعه المالي، مما يتيح لك إجراء تحليل أكثر دقة.

9. مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI)

إذا كان هناك مقياس واحد يجب على كل مدير مشروع أن يتتبعه بدقة، فهو مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI). وهو يشير إلى كفاءة إدارة الوقت في المشروع ويتم حسابه من خلال مقارنة العمل المنجز بالعمل المقرر.

بشكل أساسي، يحدد SPI ما إذا كان مشروعك متقدمًا أو على المسار الصحيح أو متأخرًا عن الجدول الزمني. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مؤشر SPI أكبر من 1، فهذا يعني أن مشروعك متقدم على الجدول الزمني؛ أما إذا كانت أقل من 1، فهذا يعني أنك متأخر عن الجدول الزمني.

| المعادلة: SPI = EV / PV |

نصيحة احترافية: استخدم مؤشر SPI كمقياس مستقل وبالاقتران مع مؤشرات الأداء الأخرى، مثل مؤشر أسعار المستهلكين.

من خلال تحليل مؤشر الأداء الخاص ومؤشر أسعار المستهلكين معًا، يمكنك الحصول على رؤية أكثر شمولية لسلامة المشروع، سواء من حيث ميزانية المشروع أو الجدول الزمني.

يمكن أن يساعدك هذا التحليل المزدوج على تحديد ما إذا كانت المشكلات تنشأ من إدارة الوقت أو الميزانية أو كليهما، مما يسمح لك باتخاذ إجراءات تصحيحية مستهدفة.

10. مؤشر أداء التكلفة (CPI)

هل تتساءل عما إذا كنت تحصل على قيمة جيدة مقابل الأموال التي استثمرتها في المشروع؟ يمكن أن يساعدك مؤشر أداء التكلفة (CPI). فهو يقيس كفاءة التكلفة والفعالية المالية للمشروع. ويتم حسابه من خلال مقارنة قيمة العمل المنجز (EV) بالتكلفة الفعلية المتكبدة.

. على سبيل المثال، يشير مؤشر أداء التكلفة (CPI) الأكبر من 1 إلى أنك أقل من الميزانية، بينما يشير مؤشر أداء التكلفة (CPI) الأقل من 1 إلى أنك تجاوزت الميزانية.

| المعادلة: مؤشر أسعار المستهلكين = EV / AC |

نصيحة احترافية: استخدم مؤشر أسعار المستهلكين كأداة تنبؤية. تحليل اتجاهات مؤشر أسعار المستهلكين من المراحل المبكرة للمشروع للتنبؤ بالتجاوزات المحتملة للميزانية أو نقص استخدام الموارد.

يسمح هذا الاستشراف بإجراء تعديلات استباقية، مثل إعادة تخصيص الأموال أو مراجعة استراتيجيات الشراء.

لذا، لا تكتفِ باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين لتقييم السلامة المالية الحالية لمشروعك فحسب، بل استخدمه للتنبؤ بمساره المالي المستقبلي وتشكيله، مما يضمن إدارة أكثر كفاءة واقتصادية للمشروع.

كيف تختار مقاييس المشروع الفعالة؟

لتحقيق نتائج ناجحة لمشروعك، من الضروري اختيار مقاييس المشروع الصحيحة والأكثر فعالية. سيوفر التركيز على المؤشرات الرئيسية رؤى قيّمة حول مقاييس تقدم مشروعك وتحسين الأداء والسماح لك باتخاذ قرارات مستنيرة. دعنا نستكشف أفضل الممارسات ونختار مقاييس المشروع الفعالة.

1. حدد أهداف مشروعك

قبل الخوض في المقاييس، يجب عليك أولاً تحديد أهداف إدارة المشروع . ما الذي تهدف إلى تحقيقه؟ زيادة الكفاءة؟ تخفيض التكلفة؟ افهم هدفك النهائي لتختار بذكاء المقاييس التي تتماشى مع أهدافك.

تذكر، يجب أن تكون مقاييسك خارطة طريق لأهدافك وليس مجرد نقاط بيانات عشوائية. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحسين وقت استجابة العملاء، فاختر التركيز على المقاييس ذات الصلة مثل متوسط وقت التعامل مع العملاء أو درجات رضا العملاء.

2. فهم احتياجات أصحاب المصلحة لديك

لكل مشروع أصحاب مصلحة مختلفين، لكل منهم احتياجات ووجهات نظر فريدة. حدد من هم أصحاب المصلحة في مشروعك - أعضاء فريق العمل والعملاء والمستثمرين، وافهم ما هو مهم بالنسبة لهم.

سيرشدك هذا الفهم إلى اختيار مقاييس ذات صلة وذات مغزى لجميع الأطراف المعنية. لنفترض أن المستثمرين هم أصحاب المصلحة الرئيسيين. في مثل هذه الحالات، ركز على مقاييس مثل عائد الاستثمار وهامش الربح الإجمالي.

3. تحليل متطلبات المشروع

قم بتقييم متطلبات مشروعك لتحديد المتطلبات الرئيسية المنجزات والقيود

سيساعدك هذا التحليل على تحديد الجوانب المهمة التي يجب مراقبتها وقياسها، بحيث يمكنك اختيار المقاييس المرتبطة مباشرة بنجاح المشروع.

على سبيل المثال، في مشروع حساس من حيث التكلفة، قد تشمل المقاييس الرئيسية السيرة الذاتية ومؤشر أسعار المستهلكين.

4. ضمان قابلية القياس والملاءمة

اختر مقاييس المشروع التي يمكن قياسها بسهولة ودقة. تجنب استخدام مقاييس مجردة أو غامضة.

هنا، الملاءمة هي المفتاح. من المهم التأكد من أن المقاييس التي تختارها تساهم بشكل مباشر في أهداف المشروع وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تتبع الأداء المالي، فاختر مقاييس قابلة للقياس مثل هامش الربح الإجمالي أو العائد على الاستثمار.

5. قم بالمراجعة والتعديل بانتظام

تقييم أداء المشروع ليس نشاطًا لمرة واحدة. ونتيجة لذلك، يجب عليك مراجعة فعالية مقاييس أداء إدارة المشروع التي اخترتها بانتظام.

هل توفر المقاييس التي اخترتها الرؤى التي تحتاجها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تتردد في تعديلها أو استبدالها. تضمن هذه المرونة أن تظل مقاييسك متوافقة مع الطبيعة المتطورة لمشروعك.

إذا كانت مقاييس SV لا توفر رؤى واضحة حول توقيت المشروع، ففكر في دمج مؤشر الأداء الاستراتيجي للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً.

كيفية تتبع مقاييس المشروع

الآن بعد أن اخترت المقاييس الصحيحة لإدارة المشروع لقياس نجاح مشروعك، فقد حان الوقت للاستعداد باستخدام الأدوات المناسبة. إليك كيفية القيام بذلك.

1. احصل على قالب مقاييس المشروع قالب مقاييس المشروع الخاص بـ ClickUp مصمم لمساعدتك على قياس ومراقبة وتصور تقدم مشروعك في مساحة واحدة موحدة. كما أنه يوفر عليك عناء البدء من الصفر. يمكنك الحصول على مستند جاهز يمكنك تخصيصه لجعله خاصًا بك.

تتبع مقاييس إدارة المشروع بسهولة باستخدام قالب مقاييس المشروع ClickUp Project Metrics

هذا القالب لديه الكثير ليقدمه. إليك ما يمكنك توقعه:

تتبع أهداف مشروعك بسهولة ورصد التقدم المحرز في أهدافك

تحديد مجالات التحسين التي تحتاج إلى اهتمام أو تعديلات للتحسين المستمر

اجعل فريقك متزامناً وواضحاً بشأن تقدم المشروع

سيساعدك هذا القالب في الحصول على رؤية محسّنة في تقدم المشروع مما يتيح لك تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها بسرعة.

يتعلق الأمر بالحد من الهدر وزيادة الكفاءة من خلال تسليط الضوء على مجالات التحسين.

2. حدد أهداف مشروعك

يعتمد التخطيط الفعال للمشروع ومقاييسه على أهداف واضحة. أهداف ClickUp تتيح لك ميزة إنشاء وتتبع الأهداف المرتبطة مباشرةً بأنشطة مشروعك.

من خلال تقسيم كل هدف إلى أهداف قابلة للقياس، يمكن لمديري مشروعك مراقبة التقدم المحرز وضمان التوافق مع أهداف المشروع بسهولة.

أنشئ أهدافًا قابلة للتتبع مرتبطة بعملك باستخدام ClickUp Goals

تذكّر أن تطبيق مقاييس المشروع لا يقتصر على تحديد الأهداف فحسب، بل اجعل الأهداف مرئية وملموسة ومتكاملة مع عملك اليومي.

3. تصور مشروعك باستخدام مخططات جانت البيانية الأدوات المرئية يمكن أن تكون قوية بشكل لا يصدق لتتبع تقدم المشروع، و

انقر فوق مخططات جانت ليست استثناءً. فهي توفر طريقة ديناميكية لتصور الجدول الزمني لمشروعك والتبعيات والأداء.

تساعد هذه الرسوم البيانية مديري المشاريع في الحصول على رؤية واضحة وسهلة الفهم لكيفية اصطفاف المهام المختلفة ومراحل المشروع الرئيسية في جدولك الزمني.

تصور مشاريعك وقم بإدارتها باستخدام ClickUp Gantt Charts

بفضل تعديلات السحب والإفلات والتحديثات في الوقت الفعلي، تُعد مخططات جانت هذه مثالية لمراقبة مسار مشروعك عن كثب، مما يساعد على ضمان سير كل شيء وفقًا للخطة.

4. تحديد المهام القابلة للتتبع مهام النقر فوق المهام سيساعدك

تبسيط سير عملك وزيادة الإنتاجية. يمكنك تخطيط المهام وتعيينها وتتبعها لإنشاء نهج منظم لمشروعك.

يمكن مواءمة كل مهمة مع مقاييس محددة للمشروع، مما يجعل التتبع مباشرًا ومنهجيًا.

قم بإنشاء مهام مرنة وقابلة للتتبع لفريقك باستخدام مهام ClickUp Tasks

يساعد ذلك مديري المشاريع على إدارة التفاصيل الصغيرة بفعالية وفهم كيفية مساهمتها في المشروع ككل.

5. تحليل التقارير المتعمقة

لا تكون البيانات جيدة إلا بقدر جودة الرؤى التي توفرها. تقارير ClickUp ميزة مفيدة جدًا لمديري المشاريع هنا. فهي تحوّل مقاييس مشروعك إلى رؤى قابلة للتنفيذ. استخدمها للوصول إلى التقارير التفصيلية التي تتعمق في تقديرات الوقت، ومن هو المتأخر عن الجدول الزمني، وما الذي يتم العمل عليه، ومن الذي يتقدم.

تتبّع التقدم اليومي لفريقك باستخدام ClickUp Reporting

من خلال تقديم رؤى حول كل من الجوانب الكلية والجزئية لمشروعك، فإن ClickUp أدوات إعداد التقارير تساعدك على البقاء على اطلاع دائم على مجريات الأمور، مما يضمن أن كل جانب من جوانب مشروعك يسير وفق ما هو مخطط له.

تتبّع مقاييس إدارة مشروعك كفريق واحد

تذكّر أن إدارة المشروع ومقاييس المشروع ليست عرضاً فردياً، بل تتطلب جهداً تعاونياً. شارك الأفكار والنصائح التي جمعتها من هذه المقالة مع فريقك لضمان فهم الجميع لأهمية مقاييس نجاح المشروع وتأثيرها على نجاح المشروع.

ارتقِ بمستوى العمل من خلال جمع أعضاء فريقك الرئيسيين في جلسة استراتيجية حول دمج ميزات ClickUp في سير العمل اليومي. هذه فرصة لتبادل الأفكار وتحديد التحديات المحتملة وتحديد أكثر الطرق فعالية لاستخدام هذه الأدوات بشكل جماعي لتتبع مقاييس المشروع.

هل أنت مستعد لتحسين عملية إدارة مشروعك باستخدام ClickUp؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!

ضع في اعتبارك أيضًا استخدام تطبيق ClickUp للجوال وأطلق العنان لإمكانيات كل عضو من أعضاء الفريق لتقديم أداء أفضل.

الأسئلة الشائعة

**1. لماذا تُعد مقاييس المشروع مهمة في الإدارة؟

تُعد مقاييس المشروع مهمة في الإدارة لأنها توفر وسائل قابلة للقياس الكمي لتتبع وتقييم تقدم المشروع وأدائه.

كما أنها توفر رؤى مهمة حول جوانب مختلفة مثل كفاءة التكلفة والالتزام بالجدول الزمني وسلامة المشروع بشكل عام.

وباستخدام هذه المقاييس، يمكن لمديري المشاريع اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وقياس الأداء وضمان استخدام الموارد بفعالية.

2. كيف يمكنني تتبع نجاح المشروع باستخدام المقاييس؟

يتضمن تتبع نجاح المشروع باستخدام المقاييس اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة التي تتوافق مع أهداف مشروعك.

ابدأ بتحديد أهداف واضحة، ثم اختر المقاييس التي تقيس هذه الأهداف مباشرةً. راقب هذه المقاييس بانتظام لتقييم التقدم المحرز وتحديد أي انحرافات عن الخطة.

على سبيل المثال، إذا كان التسليم في الوقت المناسب هو الهدف، فتتبع مقاييس مثل SV أو SPI.

3. ما هي الأنواع المختلفة لمقاييس المشروع؟

تنقسم الأنواع المختلفة من مقاييس المشروع إلى عدة فئات، يركز كل منها على جوانب محددة من إدارة المشروع:

المقاييس المالية: قياس السلامة المالية للمشروع، مثل السيرة الذاتية ومؤشر أسعار المستهلكين والعائد على الاستثمار مقاييس الأداء: تقييم مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المخطط لها، مثل EV و AC مقاييس الجودة: قياس جودة المخرجات وقد تشمل معدلات العيوب أو درجات رضا العملاء مقاييس الموارد: تتبع كفاءة واستخدام الموارد المشاركة في المشروع مقاييس الجدول الزمني: النظر في مقاييس SV و SP لتقييم مدى التزام المشروع بالجدول الزمني الخاص به.

يقدم كل نوع من مقاييس المشروع رؤى فريدة من نوعها، واختيار التركيبة الصحيحة هو المفتاح لتتبع وإدارة نجاح المشروع بفعالية.