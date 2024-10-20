أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للعاملين لحسابهم الخاص 2025

العمل كمستقل هو نعمة خالصة في معظم المناسبات. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك نظام لإدارة جميع عملائك ومشاريعك المستقلة، فأنت تهيئ نفسك للكثير من الإحباطات، وربما تفويت المواعيد النهائية.
لكنك تعرف هذا. لهذا السبب أنت في السوق تبحث عن الأفضل إدارة المشاريع برامج للعاملين المستقلين. لحسن حظك، نحن نستكشف 10 برامج للعمل المستقل برامج إدارة المشاريع للعاملين المستقلين اليوم
يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على إدارة العديد من العملاء، وجدولة المشاريع، وتتبع التقدم المحرز. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، دعنا نضع بعض الأمور في نصابها الصحيح:
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المشاريع المستقلة؟
التكلفة هي واحدة من أكبر الجوانب التي يجب مراعاتها قبل الاستقرار على إدارة المشاريع المستقلة أداة. ففي نهاية المطاف، أنت على الأرجح شخص واحد وتريد الحفاظ على انخفاض تكاليفك العامة.
ولكن هذا لن يكون مشكلة كبيرة حيث يمكنك الوصول إلى العديد من برامج إدارة المشاريع مجاناً.
(تلميح: الأداة الأولى في هذه القائمة مجانية ومليئة بميزات إدارة المشاريع الأساسية)
الجودة 1: طرق عرض متعددة
تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم
أنت تريد برنامج إدارة المشاريع الذي يسهل عليك جدولة مهامك من خلال نطاق المشروع والجداول الزمنية. يجب أن تحتوي الأداة التي تختارها على طرق عرض متعددة، مثل عرض كانبان الخاص بـ ClickUp والتقويم والقائمة وطرق عرض المهام، على سبيل المثال لا الحصر.
الجودة 2: تتبع التقدم
احصل على نظرة عامة عالية المستوى حول كيفية تقدم المبادرات المتوافقة مع أداة المحفظة في ClickUp
يعرف العاملون المستقلون أن العملاء يحبون رؤية التقدم المحرز في مشروعك. لهذا السبب من الأفضل استخدام أداة سهلة لمشاركة تقدم مشروعك.
يجب أن يحتوي برنامج إدارة المشاريع المستقلة الخاص بك على ميزة إعداد التقارير لتخطيط تقدمك لجميع عملائك الفريدين. تساعدك القدرة على تقسيمهم إلى محافظ محددة على البقاء منظماً.
الجودة 3: قابل للتخصيص وتعاوني
قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك
لنكن واقعيين - العاملون المستقلون فريدون ويتعاملون مع عدة أنواع مختلفة من المشاريع. من المهم استخدام برنامج إدارة المشاريع للعاملين المستقلين الذي يمكن تصميمه وتخصيصه حسب احتياجاتك الخاصة.
والأهم من ذلك، يجب أن تدعم الأداة المختارة أكثر من عضو واحد عندما تحتاج إلى إضافة عضو أو عميل إضافي إلى لوحة تحكم المشروع . ولكن قبل كل شيء، يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة المشاريع للعاملين المستقلين سهل الإعداد والاستخدام.
والآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، دعنا نتعمق في 10 أدوات يجب مراعاتها لإدارة المشاريع كموظف مستقل.
أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع المستقلة ## أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع المستقلة
1. انقر فوق
قم بتحويل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard
هناك سبب وجيه لإدراجنا ClickUp كأفضل إدارة مشاريع للعاملين المستقلين. بالنسبة للمبتدئين، يحتوي ClickUp على خطة مجانية مع جميع الميزات الأساسية التي قد تحتاجها كعامل مستقل.
يعد ClickUp بثلاثة أشياء: التخطيط، والتعاون، و تتبُّع المشاريع . يمنحك برنامج إدارة المشاريع سهل الاستخدام هذا إمكانية الوصول إلى طرق عرض متعددة، بما في ذلك Gantt والقائمة والتقويم واللوحة والصندوق. يمكنك أيضًا إنشاء طريقة عرض أكثر تخصيصًا من أي من طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 10 طرق عرض.
حوّل التعليقات إلى مهام ClickUp أو قم بتعيينها لتحويل الأفكار إلى عناصر عمل على الفور
باستخدام ClickUp، يمكنك الدردشة مع العملاء في الوقت الفعلي داخل لوحة تحكم المشروع. يمكن للعملاء ترك تعليقات أو تعيين التغييرات من خلال @التعليقات. يمكنك مشاركة المرفقات، سواء كانت صوراً أو مستندات أو ملفات أكواد، كل ذلك من خلال ClickUp.
لا يجب أن يفوتك أي شيء بفضل الإشعارات في الوقت الفعلي والمنصة المركزية حيث يسهل الوصول إلى كل شيء ومشاركته.
ميزات ClickUp
- الأولويات لتنظيم المهام إلى أولويات عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة
- حقوق الإذن والوصول للتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا
- تعيين التعليقات وترك التعليقات التوضيحية على ملفات الصور للعمل بشكل تعاوني أكثر
- أهداف النقر فوق الأهداف لتحديد ما تريد إكماله في إطار زمني معين
- انقر فوق الخرائط الذهنية للعصف الذهني لأفكار المشروع والحصول على مدخلات العميل
إيجابيات ClickUp
- الكثير منقوالب مشاريع مجانية لتبدأ بسرعة
- تعاونيمستندات ClickUp لتنظيم المعلومات ومشاركتها لجميع عملائك
- عمليات تكامل قوية مع Quickbooks و Google Drive و Teams و Jira وغيرها.
- ميزة عالمية لتتبع الوقت لقياس المدة التي تقضيها في مشروع ما
- ميزة سهلة الاستخدامتطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل
كليك أب سلبيات
- قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة
- يمكن أن تكون ميزات البحث أسرع (التحديثات قريبًا! 😉)
تسعير #### ClickUp
تقدم ClickUp خطة مجانية غنية بالميزات و خطط متميزة بأسعار معقولة على النحو التالي:
- غير محدودة: 7 دولارات لكل عضو شهريًا
- عمل: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا
- المؤسسات: السعر متاح عند الطلب
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. Monday.com
الاثنين عرض اللوحة يمكن تخصيص تفاصيل عرض البطاقة وتقسيمها إلى مجموعات
إذا كنت تبحث عن حل لإدارة المشاريع للعاملين المستقلين، فمن المؤكد أنك سمعت عن الاثنين . برنامج إدارة المشاريع هذا قوي وهو خيار شائع للعاملين المستقلين الذين لديهم العديد من العملاء أو المشاريع المعقدة.
يركز الاثنين على الاستفادة من بيانات المشروع والتعاون والتتبع الشامل للمشروع.
ميزات #### Monday.com
- عروض كانبان والتقويم والقائمة والمخطط البياني
- أتمتة عبء العمل على الخطط المميزة
- لوحات ومستندات خاصة
- لوحات معلومات المشروع وسير العمل القابلة للتخصيص بشكل كبير
- إشعارات بتغيير حالة المهمة
مزايا #### موداي دوت كوم
- 200+قوالب للعاملين لحسابهم الخاص
- تطبيقات Android و iOS لتخطيط وتتبع مهام المشاريع المستقلة أثناء التنقل
- يمكنك إنشاء لوحة تحكم للمشروع لكل لوحة مهام أو الجمع بين لوحات متعددة
- معالم لتتبع تقدم المشروع
- تكامل متقدم مع الأدوات الشائعة الأخرى
سلبيات Moday.com
- خطة مجانية محدودة للغاية (3 لوحات كانبان فقط و2 من أعضاء الفريق في الخطة المجانية)
- الخطط المميزة باهظة الثمن مقارنةً بمعظم الأدوات التي استعرضناها
- الأذونات متعددة المستويات متاحة فقط في خطة المؤسسة
- قد تبدو معقدة عند البدء
Moday.com التسعير
كوم خطة مجانية وأربع خطط مدفوعة أخرى، كما هو موضح أدناه:
- الأساسية: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- عادية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- محترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة المؤسسات: متوفرة عند الطلب
Moday.com التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)
تحقق من هذه بدائل موقع Monday.com !
3. تريللو
عبر تريلو إذا ذكرت لوحات كانبان لأي موظف مستقل، فسوف تقفز أذهانهم على الفور إلى تريلو . يعمل برنامج إدارة المشاريع هذا بشكل أساسي على لوحات كانبان. يعد Trello مناسبًا تمامًا للعاملين المستقلين الذين يحبون تصور المشاريع على اللوحات.
ميزات Trello
- لوحات وقوائم وبطاقات لتقسيم مهام المشروع وتنظيمها
- أتمتة الخادم لتبسيط سير العمل
- قوالب لمعظم وظائف إدارة المشاريع
- لوحة تحكم مركزية لتصور المشروع وتواريخ الاستحقاق والمهام والمراحل الرئيسية
- ملحقات لتوسيع الوظائف
محترفي Trello
- أفضل طرق عرض لوحة كانبان
- وظيفة السحب والإفلات الموثوقة
- الكثير من خيارات التخصيص
- عدد غير محدود من المستخدمين في الباقة المجانية
- تخزين غير محدود
سلبيات Trello
- 10 لوحات فقط في الباقة المجانية
- حدود محدودة لحجم الملف للمرفقات
- لا يمكن تعيين مهام لمتعاونين آخرين في الخطة المجانية
- لا يوجد تتبع للوقت الأصلي
- من الصعب البدء باستخدامه
تسعير #### تسعير Trello
يأتي Trello بخطة مجانية للأبد وثلاث خطط مدفوعة.
- مجانية
- عادية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
تحقق من هذه بدائل تريللو !
4. أسانا
مثال أسانا ميزة تقويم الفريق أسانا هو برنامج قوي لإدارة المشاريع، على الرغم من أنه ليس موجهًا خصيصًا للعاملين المستقلين. ومع ذلك، فإن Asana رائع إذا كنت تريد أداة بدون الكثير من الرتوش لإدارة المشاريع المعقدة.
باستخدام Asana يمكنك تصور المشاريع في لوحة وجدول زمني وعرض قائمة. يمكن أن يساعدك تطبيق إدارة المشاريع هذا أيضًا على أتمتة إدارة المهام على سبيل المثال، عن طريق تحديد تواريخ الاستحقاق تلقائيًا. مقارنة Asana مقابل ClickUp !
ميزات #### أسانا
- نماذج لطلب وتقديم طلبات المشاريع
- أهداف لوصف ما تحتاج إلى إكماله ومتى
- مهام ومهام فرعية لتخطيط جميع أعمال مشروعك
- معالم لتصور التقدم المحرز ومشاركته مع العملاء
- أقسام للحفاظ على تنظيم المشاريع
- لوحات معلومات ومخططات بيانية مخصصة لإلقاء نظرة شاملة على جميع المشاريع
- عناصر التحكم في الأذونات والخصوصية لتحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا
محترفو أسانا
- الكثير من الميزات في الباقة المجانية
- أكثر من 200 تكامل مع أدوات قوية مثل Slack وتقويم جوجل وHarvest وDropBox وGoogle Drive وغيرها
- احترافي ولكنه بديهي وسهل الاستخدام
سلبيات أسانا
- الخطط المدفوعة باهظة الثمن بعض الشيء
- يمكن أن يكون استخدامها مربكاً
تسعير #### أسانا
لدى Asana خطة مجانية وخطتان مدفوعتان، كما هو موضح أدناه.
- القسط: 10.99 دولار شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أسانا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.5 (أكثر من 11,000 تقييم)
تحقق من هذه بدائل أسانا !
5. مفهوم
عبر الفكرة بينما فكرة يمكن النظر إليها في المقام الأول على أنها أداة لتدوين الملاحظات ، يمكن أن يتضاعف أيضًا كتطبيق لإدارة المهام للعاملين المستقلين. يعمل تطبيق Notion بشكل أفضل للعاملين المستقلين في المجال الإبداعي، على سبيل المثال، الكتّاب المستقلين، بسبب ميزات تدوين الملاحظات والتوثيق.
إنه أحد الخيارات القليلة القوية والمجانية لإدارة المشاريع في هذه القائمة أيضاً.
ميزات #### Notion
- إمكانيات تدوين الملاحظات والتوثيق
- طرق عرض اللوحة والقائمة والتقويم لتصور المشاريع
- تضمين محتوى غني عند تخطيط المهام في أداة إدارة المشاريع
- فلاتر للوصول السريع إلى المهام والمشاريع
- التعاون في الوقت الفعلي
- تنبيهات بشأن تغييرات الحالة وإكمال المهام والتعليقات
إيجابيات #### مزايا Notion
- الكثير من قوالب المجتمع لمساعدتك على البدء
- واجهة مستخدم بسيطة
- آمنة بفضل الامتثال ل SOC2 وتسجيل الدخول الأحادي SAML
- مستويات الأدوار والأذونات التفصيلية
- تصدير مساحة العمل، بما في ذلك المشاريع والمهام والتفاصيل الأخرى
سلبيات مفهوم
- محدودية ميزات إدارة المشاريع والمهام
- خطط متميزة باهظة الثمن
تسعير Notion
لدى Notion خطة مجانية وثلاث خطط متميزة على النحو التالي:
- بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)
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6. الخلية
عبر خلية النحلالخلية هو تطبيق إدارة المشاريع المناسب لك إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المهام وإدارة الاجتماعات في أداة واحدة. هذا التطبيق أداة إدارة المشاريع رائعة أيضًا لاستخدام قوالبها المخصصة ووظائف تتبع الوقت التفصيلية.
ميزات #### Hive
- طرق عرض متعددة (جانت، جدول، تقويم، كانبان، محفظة) لتخطيط وتصور مشروعك
- قوالب إدارة المشروع
- تتبع الوقت
- الملاحظات التعاونية
- نماذج قابلة للمشاركة لجمع طلبات المشروع وتقديمها
- تقويم داخل التطبيق
إيجابيات #### Hive
- تكامل قوي مع الأدوات الرائدة في المجال
- محادثات أصلية في الوقت الفعلي
- مشاريع غير محدودة
- ملاحظات اجتماعات تعاونية غير محدودة
- رموز تعبيرية مخصصة في تطبيق إدارة المشاريع
سلبيات #### Hive
- أبلغ البعض عنإدارة المشاريع المتنقلة أن التطبيق بطيء
- قد يجد المستخدمون أنه باهظ الثمن بعض الشيء بالنسبة لاحتياجاتهم
تسعير #### Hive
يتوفر Hive بثلاث خطط؛ واحدة مجانية واثنتان مدفوعتان.
- منفردة: $0
- الفرق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب فقط
Hive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
المكافأة:_ برنامج تتبع الوقت للعاملين لحسابهم الخاص !
7. تودويست
عبر تودويستتودويست هو تطبيق شائع لقائمة المهام للمهام الشخصية ومهام العمل. وباعتباره مدير مهام، يزدهر Todoist على البساطة والتنظيم وضمان أن تكون على رأس جميع أعمالك المستقلة لإدارة المشروع بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل Todoist على تبسيط إدخال المهام من خلال تحليل اللغة الطبيعية ووظيفة المهام المتكررة. على سبيل المثال، إذا قمت بكتابة "أكمل المهمة XYZ غدًا"، يتعرف Todoist على تاريخ الغد ويقوم بتعيين تذكير بالإخطار.
علاوةً على ذلك، يتم فرز جميع مهامك تلقائيًا إلى فئات ذات صلة (اليوم أو القادم أو عرض مرشح مخصص) لتخفيف العبء الذهني. بهذه الطريقة، لا يعرض التطبيق سوى ما يجب عليك التركيز عليه الآن.
يمكنك أيضًا دعوة العملاء والمتعاونين الآخرين لمناقشة مشروع ما في التعليقات ومشاركة لوحة تحكم المشروع أو مهام معينة.
ميزات Todoist
- تصنيف الأولويات لجميع مهامك عبر مشاريع متعددة
- مهام فرعية لتبسيط التخطيط وفحص التقدم المحرز
- قوالب المشروع
- ملحقات وعناصر واجهة مستخدم لتوسيع وظائف Todoist
- تذكيرات للمهام الحساسة للوقت
- تنبيهات لتنبيهك عندما يعلق المتعاونون أو يكملون مهمة أو يتركون تعليقًا
- لوحات بنمط كانبان وعروض موجز التقويم
- إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى Todoist كمهام
- سجل النشاط لتتبع التقدم المحرز
إيجابيات تودويست
- يتكامل مع أكثر من 70 أداة
- توصيات الإنتاجية بناءً على نقاط القوة والسمات
- المفضلة للوصول السريع إلى المهام والمشاريع المهمة
- تسميات وفلاتر لعمليات بحث سريعة
- سمات بأكثر من 10 ألوان لتتناسب مع شخصيتك وأسلوبك
سلبيات Todoist
- إصدار مجاني محدود (يمكنك الحصول على 5 مستخدمين كحد أقصى لكل مشروع)
- قد تكون الإشعارات متكررة ومزعجة
- يجب عليك الدفع للوصول إلى أدوار المستخدمين
أسعار تودويست
لدى Todoist ثلاث خطط:
- مجانية
- إحترافية: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
Todoist التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم)
تحقق من هذه بدائل_تودويست !
8. Basecamp
عبر Basecampالمخيم الأساسي هي أداة للتعاون وإدارة المشاريع عبر الإنترنت. إنها الأداة الوحيدة التي لا تحتوي على خطة مجانية في هذه القائمة. ومع ذلك، تحتوي الخطط المدفوعة على ميزات إدارة المشاريع الأساسية التي يريدها المستقلون.
بالنسبة لمعظم العاملين لحسابهم الخاص، فإن Basecamp مركزية، وسهلة الاستخدام، وتدعم الكثير من عمليات التكامل.
ميزات Basecamp Basecamp
- لوحة تحكم من صفحة واحدة لجميع مشاريعك وجداولك ومهامك
- رسائل ومحادثات في الوقت الفعلي لتبسيط التواصل مع العملاء والمتعاونين الآخرين
- مهام مصحوبة بمواعيد نهائية وإشعارات تذكيرية
- طرق عرض كانبان للحصول على مرئيات سريعة في مشاريع متعددة
- دعم الملفات السحابية لملفات Notion وDropBox والمزيد
محترفو باسكامب
- مليء بالميزات
- لا حدود للتخزين
- ملخص يومي لرسائل البريد الإلكتروني لتقدم المشروع
سلبيات باسيكامب
- لا توجد نسخة مجانية
- عمليات تكامل محدودة
- يعد الانتقال من منتج إلى آخر أمرًا شاقًا للغاية لإكمال المهام
تسعير باسيكامب #### تسعير باسيكامب
- يبلغ سعر Basecamp 11 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp
- G2: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)
تحقق من هذه بدائل المخيم الأساسي !
9. nTask
عبر ن مهمة أحد الأشياء التي قد تجذبك إلى nTask كموظف مستقل هو خططه المدفوعة بأسعار معقولة، بدءًا من 3 دولارات فقط. وحتى إذا اخترت الخطة المجانية، يوفر nTask العديد من ميزات إدارة المهام الأساسية. لسوء الحظ، مقارنةً بتطبيقات إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة، لا يحتوي nTask على لوحات كانبان في الخطة المجانية.
nTask سهل الاستخدام للمشاريع المستقلة، والخطط المدفوعة لا تحد من عدد أعضاء الفريق الذين يمكنك إضافتهم.
ميزات nTask
- سحب وإسقاط لوحات كانبان
- قوالب لوحة كانبان مسبقة الإنشاء لسهولة التخطيط وتصور المشروع
- تصنيف الأولويات وحالات المهام
- تعدد المعينين والمتعاونين في المهام
- التعليق على المهام
- المهام الفرعية وتبعيات المهام
- دردشة الفريق للتواصل في الوقت الفعلي مع العملاء
- مؤقت تلقائي لتتبع مدة المهمة
- جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لالتقاط تعليمات العميل بسرعة
إيجابيات #### nTask
- مهمة شاملة وأدوات إدارة المشاريع لإدارة المشاريع
- تنسيق قائمة مرجعية لإدارة مهامك
- سهلة الإعداد والاستخدام
- تقارير تقدم قوية
سلبيات #### nTask
- لا تحتوي الباقة المجانية على لوحة كانبان
- أحيانًا يتم التحميل ببطء حتى مع وجود اتصال قوي بالإنترنت
تسعير #### nTask
لدى nTask باقة مجانية وثلاث باقات أخرى مميزة.
- القسط: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: متاح عند الطلب
nTask التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.1/5 (90+ تقييمات)
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10.TickTickTick
عبر تيك تيكتيك تيك هو تطبيق قائمة تدقيق ومدير مهام وقائمة مهام. قد تكون أداة إدارة المهام هذه بسيطة، لكنها يمكن أن تعمل بشكل مثالي للعاملين المستقلين الذين لديهم عدد قليل من العملاء المنتظمين.
تُترجم واجهة التطبيق البسيطة إلى البدء سريعاً في مشاريعك دون أي هواجس أو تأخير. تقويم TickTick هو أحد أقوى مزايا التطبيق. على وجه التحديد، يمكنك عرض التقويم في خمسة أوضاع مختلفة، على سبيل المثال، يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، اعتمادًا على ما يناسبك.
يمكنك أيضًا مشاركة العناصر التي تم التحقق منها وقوائم المهام مع العملاء والمتعاونين الآخرين بنقرة واحدة بسيطة. فيما يتعلق بأدوات إدارة المشاريع، يعمل TickTickTick بشكل أفضل كتطبيق قائمة مهام.
ميزات تطبيق TickTickTick
- علامات لتصنيف مهام مشروعك حسب العميل أو الموضوع
- تذكيرات مخصصة لجميع مهامك ومشاريعك
- المزامنة عبر أكثر من 10 منصات، بما في ذلك
- المدخلات الصوتية (لمهامك)
- تحويل رسائل البريد الإلكتروني للعميل إلى مهام ببضع نقرات
- تنظيم المهام في مجلدات، وقائمة، وتحقق، وعناصر المهام
مؤقت بومودورو إلىحافظ على تركيزك على المشروع
TickTickTick الايجابيات
- النسخة المدفوعة معقولة التكلفة نسبياً مقارنة بمعظم الأدوات في هذه القائمة
- واجهة غامرة وسهلة الاستخدام
- القدرة على جدولة المهام المتكررة يمكن أن تزيح بعض الأعباء عن كاهلك
- فلاتر مخصصة ومستويات الأولوية التخصيص
- وظيفة الضوضاء البيضاء لتعزيز تركيزك حتى عندماالعمل من المنزل
- قائمة وسجل النشاط والملخص والإحصائيات لتحديد التقدم المحرز
- تحليل تواريخ اللغة الطبيعية
تيك تيك سلبيات
- النوافذ المنبثقة المزعجة في الإصدار المجاني
- خيارات التخصيص المحدودة لبرنامج إدارة المشاريع
- بساطة Tick Tick في TickTick تضحي بالمتانة اللازمة لبرنامج إدارة المشاريع، خاصة عند العمل مع العديد من المشاريع أو العملاء
تسعير تيك تيك
- يقدم TickTick خطة مجانية ومميزة تبدأ من 27.99 دولاراً سنوياً.
تقييمات ومراجعات TickTickTick
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)
ClickUp: أداة إدارة المشاريع المستقلة الوحيدة التي ستحتاجها على الإطلاق
بصفتك مستقلاً، فأنت تريد شيئاً بسيطاً ولكنه قوي للتعامل مع المهام وأعباء العمل التي تأتي مع العمل المستقل. تريد أيضًا تعزيز إنتاجيتك وحافظ على توازنًا صحيًا بين العمل والحياة .
يمكن أن تتقدم ClickUp لتصبح شريكًا موثوقًا لجميع أعمالك المستقلة .
شارك التحديثات والروابط وردود الفعل بسهولة مع دمج المحادثات المهمة مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp
على سبيل المثال، سيقدّر الكتّاب المستقلون مستندات ClickUp والتكاملات الأصلية ل ClickUp مع Google Drive وGmail وSlack. على العكس من ذلك، سيحب المطورون المستقلون مدى سهولة تكامل ClickUp مع أمثال Jira و أدوات المطورين الأخرى .
باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى جميع الميزات اللازمة لإدارة العملاء والمشاريع وعدد لا يحصى من مهام العمل الحر الأخرى. جرب ClickUp مجانًا اليوم .