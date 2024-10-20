أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للعاملين لحسابهم الخاص 2025

العمل كمستقل هو نعمة خالصة في معظم المناسبات. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك نظام لإدارة جميع عملائك ومشاريعك المستقلة، فأنت تهيئ نفسك للكثير من الإحباطات، وربما تفويت المواعيد النهائية.

لكنك تعرف هذا. لهذا السبب أنت في السوق تبحث عن الأفضل إدارة المشاريع برامج للعاملين المستقلين. لحسن حظك، نحن نستكشف 10 برامج للعمل المستقل برامج إدارة المشاريع للعاملين المستقلين اليوم

يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على إدارة العديد من العملاء، وجدولة المشاريع، وتتبع التقدم المحرز. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، دعنا نضع بعض الأمور في نصابها الصحيح:

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المشاريع المستقلة؟

التكلفة هي واحدة من أكبر الجوانب التي يجب مراعاتها قبل الاستقرار على إدارة المشاريع المستقلة أداة. ففي نهاية المطاف، أنت على الأرجح شخص واحد وتريد الحفاظ على انخفاض تكاليفك العامة.

ولكن هذا لن يكون مشكلة كبيرة حيث يمكنك الوصول إلى العديد من برامج إدارة المشاريع مجاناً.

(تلميح: الأداة الأولى في هذه القائمة مجانية ومليئة بميزات إدارة المشاريع الأساسية)

الجودة 1: طرق عرض متعددة

تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

أنت تريد برنامج إدارة المشاريع الذي يسهل عليك جدولة مهامك من خلال نطاق المشروع والجداول الزمنية. يجب أن تحتوي الأداة التي تختارها على طرق عرض متعددة، مثل عرض كانبان الخاص بـ ClickUp والتقويم والقائمة وطرق عرض المهام، على سبيل المثال لا الحصر.

الجودة 2: تتبع التقدم

احصل على نظرة عامة عالية المستوى حول كيفية تقدم المبادرات المتوافقة مع أداة المحفظة في ClickUp

يعرف العاملون المستقلون أن العملاء يحبون رؤية التقدم المحرز في مشروعك. لهذا السبب من الأفضل استخدام أداة سهلة لمشاركة تقدم مشروعك.

يجب أن يحتوي برنامج إدارة المشاريع المستقلة الخاص بك على ميزة إعداد التقارير لتخطيط تقدمك لجميع عملائك الفريدين. تساعدك القدرة على تقسيمهم إلى محافظ محددة على البقاء منظماً.

الجودة 3: قابل للتخصيص وتعاوني

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

لنكن واقعيين - العاملون المستقلون فريدون ويتعاملون مع عدة أنواع مختلفة من المشاريع. من المهم استخدام برنامج إدارة المشاريع للعاملين المستقلين الذي يمكن تصميمه وتخصيصه حسب احتياجاتك الخاصة.

والأهم من ذلك، يجب أن تدعم الأداة المختارة أكثر من عضو واحد عندما تحتاج إلى إضافة عضو أو عميل إضافي إلى لوحة تحكم المشروع . ولكن قبل كل شيء، يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة المشاريع للعاملين المستقلين سهل الإعداد والاستخدام.

والآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، دعنا نتعمق في 10 أدوات يجب مراعاتها لإدارة المشاريع كموظف مستقل.

أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع المستقلة ## أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع المستقلة

1. انقر فوق

قم بتحويل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard

هناك سبب وجيه لإدراجنا ClickUp كأفضل إدارة مشاريع للعاملين المستقلين. بالنسبة للمبتدئين، يحتوي ClickUp على خطة مجانية مع جميع الميزات الأساسية التي قد تحتاجها كعامل مستقل.

يعد ClickUp بثلاثة أشياء: التخطيط، والتعاون، و تتبُّع المشاريع . يمنحك برنامج إدارة المشاريع سهل الاستخدام هذا إمكانية الوصول إلى طرق عرض متعددة، بما في ذلك Gantt والقائمة والتقويم واللوحة والصندوق. يمكنك أيضًا إنشاء طريقة عرض أكثر تخصيصًا من أي من طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 10 طرق عرض.

حوّل التعليقات إلى مهام ClickUp أو قم بتعيينها لتحويل الأفكار إلى عناصر عمل على الفور

باستخدام ClickUp، يمكنك الدردشة مع العملاء في الوقت الفعلي داخل لوحة تحكم المشروع. يمكن للعملاء ترك تعليقات أو تعيين التغييرات من خلال @التعليقات. يمكنك مشاركة المرفقات، سواء كانت صوراً أو مستندات أو ملفات أكواد، كل ذلك من خلال ClickUp.

لا يجب أن يفوتك أي شيء بفضل الإشعارات في الوقت الفعلي والمنصة المركزية حيث يسهل الوصول إلى كل شيء ومشاركته.

ميزات ClickUp

الأولويات لتنظيم المهام إلى أولويات عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة

حقوق الإذن والوصول للتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا

تعيين التعليقات وترك التعليقات التوضيحية على ملفات الصور للعمل بشكل تعاوني أكثر

أهداف النقر فوق الأهداف لتحديد ما تريد إكماله في إطار زمني معين

انقر فوق الخرائط الذهنية للعصف الذهني لأفكار المشروع والحصول على مدخلات العميل

إيجابيات ClickUp

الكثير منقوالب مشاريع مجانية لتبدأ بسرعة

تعاوني مستندات ClickUp لتنظيم المعلومات ومشاركتها لجميع عملائك

عمليات تكامل قوية مع Quickbooks و Google Drive و Teams و Jira وغيرها.

ميزة عالمية لتتبع الوقت لقياس المدة التي تقضيها في مشروع ما

ميزة سهلة الاستخدام تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل

كليك أب سلبيات

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة

يمكن أن تكون ميزات البحث أسرع (التحديثات قريبًا! 😉)

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp خطة مجانية غنية بالميزات و خطط متميزة بأسعار معقولة على النحو التالي:

غير محدودة : 7 دولارات لكل عضو شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو شهريًا عمل : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: السعر متاح عند الطلب

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. Monday.com

الاثنين عرض اللوحة يمكن تخصيص تفاصيل عرض البطاقة وتقسيمها إلى مجموعات

إذا كنت تبحث عن حل لإدارة المشاريع للعاملين المستقلين، فمن المؤكد أنك سمعت عن الاثنين . برنامج إدارة المشاريع هذا قوي وهو خيار شائع للعاملين المستقلين الذين لديهم العديد من العملاء أو المشاريع المعقدة.

يركز الاثنين على الاستفادة من بيانات المشروع والتعاون والتتبع الشامل للمشروع.

ميزات #### Monday.com

عروض كانبان والتقويم والقائمة والمخطط البياني

أتمتة عبء العمل على الخطط المميزة

لوحات ومستندات خاصة

لوحات معلومات المشروع وسير العمل القابلة للتخصيص بشكل كبير

إشعارات بتغيير حالة المهمة

مزايا #### موداي دوت كوم

200+ قوالب للعاملين لحسابهم الخاص تطبيقات Android و iOS لتخطيط وتتبع مهام المشاريع المستقلة أثناء التنقل

يمكنك إنشاء لوحة تحكم للمشروع لكل لوحة مهام أو الجمع بين لوحات متعددة

معالم لتتبع تقدم المشروع

تكامل متقدم مع الأدوات الشائعة الأخرى

سلبيات Moday.com

خطة مجانية محدودة للغاية (3 لوحات كانبان فقط و2 من أعضاء الفريق في الخطة المجانية)

الخطط المميزة باهظة الثمن مقارنةً بمعظم الأدوات التي استعرضناها

الأذونات متعددة المستويات متاحة فقط في خطة المؤسسة

قد تبدو معقدة عند البدء

Moday.com التسعير

كوم خطة مجانية وأربع خطط مدفوعة أخرى، كما هو موضح أدناه:

الأساسية : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم عادية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: متوفرة عند الطلب

Moday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل موقع Monday.com !

3. تريللو

عبر تريلو إذا ذكرت لوحات كانبان لأي موظف مستقل، فسوف تقفز أذهانهم على الفور إلى تريلو . يعمل برنامج إدارة المشاريع هذا بشكل أساسي على لوحات كانبان. يعد Trello مناسبًا تمامًا للعاملين المستقلين الذين يحبون تصور المشاريع على اللوحات.

ميزات Trello

لوحات وقوائم وبطاقات لتقسيم مهام المشروع وتنظيمها

أتمتة الخادم لتبسيط سير العمل

قوالب لمعظم وظائف إدارة المشاريع

لوحة تحكم مركزية لتصور المشروع وتواريخ الاستحقاق والمهام والمراحل الرئيسية

ملحقات لتوسيع الوظائف

محترفي Trello

أفضل طرق عرض لوحة كانبان

وظيفة السحب والإفلات الموثوقة

الكثير من خيارات التخصيص

عدد غير محدود من المستخدمين في الباقة المجانية

تخزين غير محدود

سلبيات Trello

10 لوحات فقط في الباقة المجانية

حدود محدودة لحجم الملف للمرفقات

لا يمكن تعيين مهام لمتعاونين آخرين في الخطة المجانية

لا يوجد تتبع للوقت الأصلي

من الصعب البدء باستخدامه

تسعير #### تسعير Trello

يأتي Trello بخطة مجانية للأبد وثلاث خطط مدفوعة.

مجانية

عادية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل تريللو !

4. أسانا

مثال أسانا ميزة تقويم الفريق أسانا هو برنامج قوي لإدارة المشاريع، على الرغم من أنه ليس موجهًا خصيصًا للعاملين المستقلين. ومع ذلك، فإن Asana رائع إذا كنت تريد أداة بدون الكثير من الرتوش لإدارة المشاريع المعقدة.

باستخدام Asana يمكنك تصور المشاريع في لوحة وجدول زمني وعرض قائمة. يمكن أن يساعدك تطبيق إدارة المشاريع هذا أيضًا على أتمتة إدارة المهام على سبيل المثال، عن طريق تحديد تواريخ الاستحقاق تلقائيًا. مقارنة Asana مقابل ClickUp !

ميزات #### أسانا

نماذج لطلب وتقديم طلبات المشاريع

أهداف لوصف ما تحتاج إلى إكماله ومتى

مهام ومهام فرعية لتخطيط جميع أعمال مشروعك

معالم لتصور التقدم المحرز ومشاركته مع العملاء

أقسام للحفاظ على تنظيم المشاريع

لوحات معلومات ومخططات بيانية مخصصة لإلقاء نظرة شاملة على جميع المشاريع

عناصر التحكم في الأذونات والخصوصية لتحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا

محترفو أسانا

الكثير من الميزات في الباقة المجانية

أكثر من 200 تكامل مع أدوات قوية مثل Slack وتقويم جوجل وHarvest وDropBox وGoogle Drive وغيرها

احترافي ولكنه بديهي وسهل الاستخدام

سلبيات أسانا

الخطط المدفوعة باهظة الثمن بعض الشيء

يمكن أن يكون استخدامها مربكاً

تسعير #### أسانا

لدى Asana خطة مجانية وخطتان مدفوعتان، كما هو موضح أدناه.

القسط : 10.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهرياً لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5 (أكثر من 11,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل أسانا !

5. مفهوم

عبر الفكرة بينما فكرة يمكن النظر إليها في المقام الأول على أنها أداة لتدوين الملاحظات ، يمكن أن يتضاعف أيضًا كتطبيق لإدارة المهام للعاملين المستقلين. يعمل تطبيق Notion بشكل أفضل للعاملين المستقلين في المجال الإبداعي، على سبيل المثال، الكتّاب المستقلين، بسبب ميزات تدوين الملاحظات والتوثيق.

إنه أحد الخيارات القليلة القوية والمجانية لإدارة المشاريع في هذه القائمة أيضاً.

ميزات #### Notion

إمكانيات تدوين الملاحظات والتوثيق

طرق عرض اللوحة والقائمة والتقويم لتصور المشاريع

تضمين محتوى غني عند تخطيط المهام في أداة إدارة المشاريع

فلاتر للوصول السريع إلى المهام والمشاريع

التعاون في الوقت الفعلي

تنبيهات بشأن تغييرات الحالة وإكمال المهام والتعليقات

إيجابيات #### مزايا Notion

الكثير من قوالب المجتمع لمساعدتك على البدء

واجهة مستخدم بسيطة

آمنة بفضل الامتثال ل SOC2 وتسجيل الدخول الأحادي SAML

مستويات الأدوار والأذونات التفصيلية

تصدير مساحة العمل، بما في ذلك المشاريع والمهام والتفاصيل الأخرى

سلبيات مفهوم

محدودية ميزات إدارة المشاريع والمهام

خطط متميزة باهظة الثمن

تسعير Notion

لدى Notion خطة مجانية وثلاث خطط متميزة على النحو التالي:

بالإضافة إلى : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل الترقية !

6. الخلية

عبر خلية النحلالخلية هو تطبيق إدارة المشاريع المناسب لك إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المهام وإدارة الاجتماعات في أداة واحدة. هذا التطبيق أداة إدارة المشاريع رائعة أيضًا لاستخدام قوالبها المخصصة ووظائف تتبع الوقت التفصيلية.

ميزات #### Hive

طرق عرض متعددة (جانت، جدول، تقويم، كانبان، محفظة) لتخطيط وتصور مشروعك

قوالب إدارة المشروع

تتبع الوقت

الملاحظات التعاونية

نماذج قابلة للمشاركة لجمع طلبات المشروع وتقديمها

تقويم داخل التطبيق

إيجابيات #### Hive

تكامل قوي مع الأدوات الرائدة في المجال

محادثات أصلية في الوقت الفعلي

مشاريع غير محدودة

ملاحظات اجتماعات تعاونية غير محدودة

رموز تعبيرية مخصصة في تطبيق إدارة المشاريع

سلبيات #### Hive

أبلغ البعض عن إدارة المشاريع المتنقلة أن التطبيق بطيء

قد يجد المستخدمون أنه باهظ الثمن بعض الشيء بالنسبة لاحتياجاتهم

تسعير #### Hive

يتوفر Hive بثلاث خطط؛ واحدة مجانية واثنتان مدفوعتان.

منفردة : $0

: $0 الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب فقط

Hive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

المكافأة:_ برنامج تتبع الوقت للعاملين لحسابهم الخاص !

7. تودويست

عبر تودويستتودويست هو تطبيق شائع لقائمة المهام للمهام الشخصية ومهام العمل. وباعتباره مدير مهام، يزدهر Todoist على البساطة والتنظيم وضمان أن تكون على رأس جميع أعمالك المستقلة لإدارة المشروع بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Todoist على تبسيط إدخال المهام من خلال تحليل اللغة الطبيعية ووظيفة المهام المتكررة. على سبيل المثال، إذا قمت بكتابة "أكمل المهمة XYZ غدًا"، يتعرف Todoist على تاريخ الغد ويقوم بتعيين تذكير بالإخطار.

علاوةً على ذلك، يتم فرز جميع مهامك تلقائيًا إلى فئات ذات صلة (اليوم أو القادم أو عرض مرشح مخصص) لتخفيف العبء الذهني. بهذه الطريقة، لا يعرض التطبيق سوى ما يجب عليك التركيز عليه الآن.

يمكنك أيضًا دعوة العملاء والمتعاونين الآخرين لمناقشة مشروع ما في التعليقات ومشاركة لوحة تحكم المشروع أو مهام معينة.

ميزات Todoist

تصنيف الأولويات لجميع مهامك عبر مشاريع متعددة

مهام فرعية لتبسيط التخطيط وفحص التقدم المحرز

قوالب المشروع

ملحقات وعناصر واجهة مستخدم لتوسيع وظائف Todoist

تذكيرات للمهام الحساسة للوقت

تنبيهات لتنبيهك عندما يعلق المتعاونون أو يكملون مهمة أو يتركون تعليقًا

لوحات بنمط كانبان وعروض موجز التقويم

إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى Todoist كمهام

سجل النشاط لتتبع التقدم المحرز

إيجابيات تودويست

يتكامل مع أكثر من 70 أداة

توصيات الإنتاجية بناءً على نقاط القوة والسمات

المفضلة للوصول السريع إلى المهام والمشاريع المهمة

تسميات وفلاتر لعمليات بحث سريعة

سمات بأكثر من 10 ألوان لتتناسب مع شخصيتك وأسلوبك

سلبيات Todoist

إصدار مجاني محدود (يمكنك الحصول على 5 مستخدمين كحد أقصى لكل مشروع)

قد تكون الإشعارات متكررة ومزعجة

يجب عليك الدفع للوصول إلى أدوار المستخدمين

أسعار تودويست

لدى Todoist ثلاث خطط:

مجانية

إحترافية : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Todoist التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

تحقق من هذه بدائل_تودويست !

8. Basecamp

عبر Basecampالمخيم الأساسي هي أداة للتعاون وإدارة المشاريع عبر الإنترنت. إنها الأداة الوحيدة التي لا تحتوي على خطة مجانية في هذه القائمة. ومع ذلك، تحتوي الخطط المدفوعة على ميزات إدارة المشاريع الأساسية التي يريدها المستقلون.

بالنسبة لمعظم العاملين لحسابهم الخاص، فإن Basecamp مركزية، وسهلة الاستخدام، وتدعم الكثير من عمليات التكامل.

ميزات Basecamp Basecamp

لوحة تحكم من صفحة واحدة لجميع مشاريعك وجداولك ومهامك

رسائل ومحادثات في الوقت الفعلي لتبسيط التواصل مع العملاء والمتعاونين الآخرين

مهام مصحوبة بمواعيد نهائية وإشعارات تذكيرية

طرق عرض كانبان للحصول على مرئيات سريعة في مشاريع متعددة

دعم الملفات السحابية لملفات Notion وDropBox والمزيد

محترفو باسكامب

مليء بالميزات

لا حدود للتخزين

ملخص يومي لرسائل البريد الإلكتروني لتقدم المشروع

سلبيات باسيكامب

لا توجد نسخة مجانية

عمليات تكامل محدودة

يعد الانتقال من منتج إلى آخر أمرًا شاقًا للغاية لإكمال المهام

تسعير باسيكامب #### تسعير باسيكامب

يبلغ سعر Basecamp 11 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل المخيم الأساسي !

9. nTask

عبر ن مهمة أحد الأشياء التي قد تجذبك إلى nTask كموظف مستقل هو خططه المدفوعة بأسعار معقولة، بدءًا من 3 دولارات فقط. وحتى إذا اخترت الخطة المجانية، يوفر nTask العديد من ميزات إدارة المهام الأساسية. لسوء الحظ، مقارنةً بتطبيقات إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة، لا يحتوي nTask على لوحات كانبان في الخطة المجانية.

nTask سهل الاستخدام للمشاريع المستقلة، والخطط المدفوعة لا تحد من عدد أعضاء الفريق الذين يمكنك إضافتهم.

ميزات nTask

سحب وإسقاط لوحات كانبان

قوالب لوحة كانبان مسبقة الإنشاء لسهولة التخطيط وتصور المشروع

تصنيف الأولويات وحالات المهام

تعدد المعينين والمتعاونين في المهام

التعليق على المهام

المهام الفرعية وتبعيات المهام

دردشة الفريق للتواصل في الوقت الفعلي مع العملاء

مؤقت تلقائي لتتبع مدة المهمة

جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لالتقاط تعليمات العميل بسرعة

إيجابيات #### nTask

مهمة شاملة و أدوات إدارة المشاريع لإدارة المشاريع

تنسيق قائمة مرجعية لإدارة مهامك

سهلة الإعداد والاستخدام

تقارير تقدم قوية

سلبيات #### nTask

لا تحتوي الباقة المجانية على لوحة كانبان

أحيانًا يتم التحميل ببطء حتى مع وجود اتصال قوي بالإنترنت

تسعير #### nTask

لدى nTask باقة مجانية وثلاث باقات أخرى مميزة.

القسط : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: متاح عند الطلب

nTask التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (90+ تقييمات)

مراجع/ مكافأة: أفضل أدوات العمل من المنزل! المكافأة: أفضل أدوات العمل من المنزل! %/%href/

10.TickTickTick

عبر تيك تيكتيك تيك هو تطبيق قائمة تدقيق ومدير مهام وقائمة مهام. قد تكون أداة إدارة المهام هذه بسيطة، لكنها يمكن أن تعمل بشكل مثالي للعاملين المستقلين الذين لديهم عدد قليل من العملاء المنتظمين.

تُترجم واجهة التطبيق البسيطة إلى البدء سريعاً في مشاريعك دون أي هواجس أو تأخير. تقويم TickTick هو أحد أقوى مزايا التطبيق. على وجه التحديد، يمكنك عرض التقويم في خمسة أوضاع مختلفة، على سبيل المثال، يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، اعتمادًا على ما يناسبك.

يمكنك أيضًا مشاركة العناصر التي تم التحقق منها وقوائم المهام مع العملاء والمتعاونين الآخرين بنقرة واحدة بسيطة. فيما يتعلق بأدوات إدارة المشاريع، يعمل TickTickTick بشكل أفضل كتطبيق قائمة مهام.

ميزات تطبيق TickTickTick

علامات لتصنيف مهام مشروعك حسب العميل أو الموضوع

تذكيرات مخصصة لجميع مهامك ومشاريعك

المزامنة عبر أكثر من 10 منصات، بما في ذلك

المدخلات الصوتية (لمهامك)

تحويل رسائل البريد الإلكتروني للعميل إلى مهام ببضع نقرات

تنظيم المهام في مجلدات، وقائمة، وتحقق، وعناصر المهام

مؤقت بومودورو إلى حافظ على تركيزك على المشروع TickTickTick الايجابيات

النسخة المدفوعة معقولة التكلفة نسبياً مقارنة بمعظم الأدوات في هذه القائمة

واجهة غامرة وسهلة الاستخدام

القدرة على جدولة المهام المتكررة يمكن أن تزيح بعض الأعباء عن كاهلك

فلاتر مخصصة و مستويات الأولوية التخصيص

وظيفة الضوضاء البيضاء لتعزيز تركيزك حتى عندما العمل من المنزل قائمة وسجل النشاط والملخص والإحصائيات لتحديد التقدم المحرز

تحليل تواريخ اللغة الطبيعية

تيك تيك سلبيات

النوافذ المنبثقة المزعجة في الإصدار المجاني

خيارات التخصيص المحدودة لبرنامج إدارة المشاريع

بساطة Tick Tick في TickTick تضحي بالمتانة اللازمة لبرنامج إدارة المشاريع، خاصة عند العمل مع العديد من المشاريع أو العملاء

تسعير تيك تيك

يقدم TickTick خطة مجانية ومميزة تبدأ من 27.99 دولاراً سنوياً.

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)

ClickUp: أداة إدارة المشاريع المستقلة الوحيدة التي ستحتاجها على الإطلاق

بصفتك مستقلاً، فأنت تريد شيئاً بسيطاً ولكنه قوي للتعامل مع المهام وأعباء العمل التي تأتي مع العمل المستقل. تريد أيضًا تعزيز إنتاجيتك وحافظ على توازنًا صحيًا بين العمل والحياة .

يمكن أن تتقدم ClickUp لتصبح شريكًا موثوقًا لجميع أعمالك المستقلة .

شارك التحديثات والروابط وردود الفعل بسهولة مع دمج المحادثات المهمة مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

على سبيل المثال، سيقدّر الكتّاب المستقلون مستندات ClickUp والتكاملات الأصلية ل ClickUp مع Google Drive وGmail وSlack. على العكس من ذلك، سيحب المطورون المستقلون مدى سهولة تكامل ClickUp مع أمثال Jira و أدوات المطورين الأخرى .

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى جميع الميزات اللازمة لإدارة العملاء والمشاريع وعدد لا يحصى من مهام العمل الحر الأخرى. جرب ClickUp مجانًا اليوم .