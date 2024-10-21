أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للمقاولين من الباطن في عام 2025

لتحقيق النجاح في صناعة البناء والتشييد، فإن الإدارة الفعالة للمشروعات ليست مجرد شيء لطيف - بل هي أمر لا بد منه. سواء كنت مقاولاً يبحث عن سير عمل مبسط أو صاحب مصلحة يبحث عن تعاون أفضل، فإن العثور على برنامج إدارة المشروع المناسب للمقاولين من الباطن أمر ضروري.

لحسن الحظ، ليست هناك حاجة لقضاء ساعات في البحث عن حلول على شبكة الإنترنت - لقد قمنا بالبحث عنك. ⚒️

مع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة المشاريع للمقاولين من الباطن في السوق، ستكون جاهزًا لرفع مستوى لعبتك في أي وقت من الأوقات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المشاريع للمتعاقدين من الباطن؟

إن العثور على أفضل برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية والمقاولين من الباطن يتعلق بتحديد أولويات الميزات والوظائف.

فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن خيارات برامج مقاولي الباطن:

التكامل : القدرة على التكامل بسلاسة مع الأدوات والمنصات الأخرى للحفاظ على تنظيم كل شيء على لوحة تحكم واحدة

: القدرة على التكامل بسلاسة مع الأدوات والمنصات الأخرى للحفاظ على تنظيم كل شيء على لوحة تحكم واحدة تقدم المشروع التتبع : لوحات تحكم قابلة للتخصيص وعروض من أعلى إلى أسفل لمقاييس المشروع الرئيسية لضمان أن الجميع على نفس الصفحة

: لوحات تحكم قابلة للتخصيص وعروض من أعلى إلى أسفل لمقاييس المشروع الرئيسية لضمان أن الجميع على نفس الصفحة إدارة المستندات : موقع مركزي للوصول إلى مستندات المشروع وتخزينها للحفاظ على سلامة المخططات والتصاريح والعقود والملفات الأخرى ذات الصلة

: موقع مركزي للوصول إلى مستندات المشروع وتخزينها للحفاظ على سلامة المخططات والتصاريح والعقود والملفات الأخرى ذات الصلة برنامج محاسبة : تسهّل ميزات تتبع النفقات ومعالجة كشوف المرتبات والفواتير على المتعاقدين من الباطن إدارة الشؤون المالية ومراقبة الميزانيات

: تسهّل ميزات تتبع النفقات ومعالجة كشوف المرتبات والفواتير على المتعاقدين من الباطن إدارة الشؤون المالية ومراقبة الميزانيات ميزات التعاون : لوحات مناقشة مدمجة ومراسلة وإمكانات تعليق فعالة تعاون الفريق * الأتمتة: يمنحك وضع العمليات المتكررة مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة على الطيار الآلي المزيد من الوقت للجوانب المعقدة من وظائف المقاولين المتخصصين

: الأتمتة: يمنحك وضع العمليات المتكررة مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة على الطيار الآلي المزيد من الوقت للجوانب المعقدة من وظائف المقاولين المتخصصين تحديثات في الوقت الحقيقي: يتيح تدفق النشاط في الوقت الحقيقي لجميع مشاريع البناء وأصحاب المصلحة مواكبة أي تغييرات في الجداول الزمنية للمشروع وأنشطة الفريق والمعالم الرئيسية لاتخاذ القرارات بشكل أسرع

سواء كنت ترغب في تحسين الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع أو القيام بكل ذلك داخليًا، فإن الأمر يستحق التمسك بمنصة غنية بالميزات تقوم بكل ما تحتاجه.

أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع برنامج لـ المتعاقدين من الباطن للاستخدام

يتطلب التعاقد من الباطن الناجح أدوات متطورة لإدارة المشاريع. ولهذا السبب قمنا بتنسيق هذه القائمة التي تضم أفضل 10 برامج للمقاولين من الباطن لمديري المشاريع. تم تصميم كل منها لتمكين المتعاقدين من الباطن وأصحاب المصلحة بقدرات متقدمة وسير عمل محسّن. 📈👷

1. ClickUp

استخدم ClickUp لإدارة المهام والمشروعات بسهولة، والتعاون بكفاءة مع فريقك

هناك سبب وراء ClickUp Project Management للفرق يحتل المركز الأول لبرنامج إدارة المشاريع من الباطن. توفر هذه الأداة القائمة على السحابة كل ما تحتاجه لتحسين التعاون وتبسيط سير العمل.

وباعتبارها برنامج مجاني لإدارة المشاريع حل، ClickUp يقدم منصة متعددة الاستخدامات تلبي جميع احتياجاتك في مراقبة المشروع.

هذا برنامج إدارة المهام يوفر واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها من أي جهاز وفي أي وقت.

ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى العديد من طرق العرض القابلة للتخصيص، بدءًا من التقويمات التفصيلية للمشروع والجداول الزمنية إلى مخططات جانت ولوحات كانبان. تمنحك طرق عرض ClickUp وجهات النظر الديناميكية التي تحتاجها لإدارة المشروع بشكل أفضل.

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

استخدم ClickUp لتحديد وتتبع المهام بسهولة أهداف المشروع مما يضمن توافق الجميع مع نفس الأهداف من أجل بيئة عمل متماسكة. يمكنك أيضًا الاعتماد على ClickUp في أدوات الذكاء الاصطناعي للبناء لتعزيز الكفاءة والحصول على رؤى ذكية مصممة خصيصًا للتحديات الفريدة لمشروعك. 🎯

يتجاوز ClickUp التعاون الداخلي الأساسي ويوفر إعدادات المشاركة والأذونات التي تسمح لأعضاء الفريق بالتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين. علاوة على ذلك، يسهّل نظام إدارة علاقات العملاء في ClickUp تعزيز العلاقات مع العملاء وتتبع التفاعلات طوال دورة حياة المشروع.

هذه المرونة أمر بالغ الأهمية للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، مما يسمح للفرق بالعمل بسهولة مع الشركاء والعملاء والمقاولين. 🏆🏗️

أفضل ميزات #### ClickUp

تخصيص لوحات المعلومات، وسير العمل، وطرق العرض، والحقول، وقوائم التدقيق، والمزيد للحصول على تجربة إدارة مشاريع مخصصة

تتيح لك أدوات محاسبة البناء والتكاملات مع المنصات المالية الشائعة مراقبة الميزانيات وتتبع النفقات وإدارة الموارد بكفاءة 💰

التوافق مع جميع أفراد فريقك من خلال تطبيق للجوال لنظامي Android وiOS، وتطبيق لسطح المكتب لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، وامتداد متصفح لمتصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

أكثر من 1,000 قالب جاهز لكل شيء بدءًا من الجداول الزمنية والتقارير اليومية وأوامر العمل إلى أوامر الشراء وطلبات الشراء وطلبات المعلومات وأوامر التغيير

تعمل ميزات تتبع الوقت على تحسين إدارة المقاول من الباطن من خلال تسهيل تسجيل ومراجعة الساعات المدفوعة بدقة ⏱️

قيود النقر فوق

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عند استكشاف مجموعة كاملة من ميزات ClickUp

ClickUp AI غير متوفر في الباقة المجانية

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. أركديسك

عبر أركديسك Archdesk هو موقع شامل برنامج إدارة مشاريع البناء حل مع ميزات مصممة خصيصًا لمحترفي البناء. استخدمه لتحسين سير عملك وأتمتته وتصور بياناتك على لوحات تحكم قابلة للتخصيص لعمليات أكثر سلاسة.

أفضل ميزات Archdesk

تسهل ميزات تخطيط الموارد تحسين تخصيص المعدات والقوى العاملة لتحقيق أقصى إنتاجية في كل مشروع

أدوات مالية تسهل الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الميزانية في منصة مبسطة يمكن للجميع فهمها 💡

ميزات قوية للتحكم في المستندات وإدارتها تشمل التحكم في الإصدار والمشاركة السهلة والتعاون المحسّن حتى لا تفوتك أي شيء

تدفقات عمل قابلة للتخصيص تجعل من السهل تكييف مهامك حسب احتياجاتك الخاصة بحيث يمكن للمنصة أن تتكامل بسلاسة مع العمليات الحالية

قيود مكتب المراجعة

ذكر بعض المراجعين أن نقص تخزين البيانات المستند إلى السحابة يمكن أن يجعل من الصعب الوصول إلى معلومات المشروع في مواقع العمل البعيدة

ذكر بعض المستخدمين مشاكل في التكامل ومعالجة الفواتير

Archdesk التسعير

الأساسيات: 790 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

790 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مكتب المراجعة

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. مقاول فورمان

عبر رئيس العمال المقاول فورمان المقاول هو برنامج إدارة المشاريع مع مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط عمليات البناء. تم تصميمه ليكون حلاً متكاملاً للمقاولين العموميين (المقاولون العامون للمبتدئين) الذين يحتاجون إلى طريقة أفضل لإدارة المشاريع ومراجعة تكاليف العمل والتواصل مع فرقهم.

أفضل ميزات فورمان المقاول

تتيح بطاقات الوقت وميزات التتبع لفرق العمل تسجيل ساعات العمل على منصة رقمية مبسطة

التكامل مع أدوات مثل QuickBooks وZapier وغير ذلك الكثير يحافظ على كل ما تحتاجه لأعمال الإنشاءات الخاصة بك على لوحة تحكم مركزية

يسمح التطبيق لفرقك الميدانية بتسجيل الدخول وعرض معلومات المشروع على أي جهاز محمول يعمل بنظام أندرويد أو iOS للتعاون في الوقت الفعلي

توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات لمحة سريعة عن المشروع مراقبة المشروع رؤى حول الميزانية وتخصيص الموارد والأداء

القيود المفروضة على المقاول

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص المرونة في قوالب المشاريع والتقديمات

تجد بعض الشركات الصغيرة أن أسعار الخطة غير متاحة بسبب محدودية عدد المستخدمين - تقتصر الخطة القياسية على ثلاثة مستخدمين، وخطة Plus على ثمانية مستخدمين، وخطة Pro على 15 مستخدمًا

المقاول فورمان التسعير

القياسية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر الإضافي: 155 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

155 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر محترف: 212 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم إصدار فواتيرها كل ثلاثة أشهر

212 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم إصدار فواتيرها كل ثلاثة أشهر غير محدود: 312 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم إصدار فاتورة ربع سنوية

تقييمات وتقييمات المقاول فورمان

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. فريش بوكس

عبر فريش بوكس Freshbooks عبارة عن منصة محاسبة وتمويل قائمة على السحابة تسهِّل على الشركات الصغيرة إدارة ميزانياتها واحتياجاتها من الفواتير. إنه ليس برنامجاً مخصصاً للمقاولين من الباطن، ولكنه يحتوي على كل ما تحتاجه شركات المقاولات لتبسيط حفظ السجلات المالية والمهام الإدارية.

أفضل ميزات FreshBooks

تتيح ميزات الفواتير للمستخدمين تخصيص الفواتير ذات المظهر الاحترافي وتسليمها للعملاء عبر البريد الإلكتروني (أو البريد العادي) 🐌📬📬

تسمح لك ميزات الأتمتة بإعداد فواتير متكررة وإنشاء إشعارات الدفع التلقائي وتصنيف النفقات

أداة مدمجة لتتبع الوقت تتيح للمستخدمين تتبع الساعات القابلة للفوترة وإنشاء الفواتير وفقًا لذلك

التقاط صور لإيصالاتك لتسهيل تتبع النفقات وإدارة الميزانية

قيود الكتب الجديدة

أفاد المراجعون أن بعض البنوك تحظر المدفوعات الإلكترونية من المنصة

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى ميزات برامج إدارة الإنشاءات المخصصة إلى خلق تحديات خاصة بالصناعة

الكتب الطازجة التسعير

لايت : 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر بالإضافة : 30 دولارًا شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

: 30 دولارًا شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر القسط: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر اختر: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الكتب الجديدة

G2: 4.5/5 (أكثر من 670 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4300 تقييم)

5. بيلدر تريند

عبر بيلديرتريند Buildertrend هي عبارة عن منصة لإدارة مشاريع البناء السكنية لشركات إعادة البناء، وبناة المنازل، وفرق ما قبل البناء، والمقاولين المتخصصين. استخدمه لإدارة المبيعات والشؤون المالية والموارد والعملاء والوظائف حتى تتمكن من القيام بمزيد من العمل بأقل ضغط. 🧘

Buildertrend أفضل الميزات

يحسّن برنامج عروض الأسعار عملية إنشاء التقديرات حتى تتمكن من الحصول على المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق الأعمال بشكل أسرع

مبيعات متقدمة و أدوات إدارة علاقات العملاء مصممة لمساعدة عملك على الفوز بالوظائف وإبهار العملاء وتوسيع نطاق وصولك

تمكّنك التنبؤات المتطورة للإيرادات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة والحصول على رؤى حول النجاح المستقبلي لأعمالك

جداول زمنية مفصّلة للمشروعات تسهّل جدولة المشروع وتتبع المهام

بويلدر تريند القيود

قد لا تجد الشركات الصغيرة والمؤسسات التي تركز على العقود الصغيرة أن الرسوم الشهرية مستدامة

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد

Buildertrend التسعير

أساسي : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا متقدم: 799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

799 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كامل: 1,099 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

بيلدر تريند تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

6. الاثنين

عبر الاثنين Monday عبارة عن منصة قائمة على السحابة مع برنامج لإدارة المشاريع للمقاولين من الباطن وغيرهم من محترفي صناعة البناء والتشييد. وهي مصممة لتمكين المقاولين من الباطن بميزات متنوعة تعزز التعاون وتبسط سير العمل.

أفضل ميزات يوم الاثنين

تدفقات العمل القابلة للتخصيص تسمح للمقاولين من الباطن بتكييف المنصة مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الخاصة لإدارة المشروع

توفر المخططات واللوحات والجداول الزمنية المرمزة بالألوان مراقبة مرئية للمشروع وزيادة وضوح المهام 📈

مركز اتصالات مركزي يسمح بمشاركة المستندات وإدارة المشروع التعاونية التي تساعد على إبقاء الجميع على نفس الصفحة

تتيح عمليات التكامل للمقاولين من الباطن ربط سير عمل إدارة المشروع بأدوات الصناعة الأخرى في لوحة تحكم واحدة مريحة

قيود يوم الاثنين

تحتوي الخطط المدفوعة على ثلاثة مستخدمين كحد أدنى، مما يزيد من أسعار الخطة

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط في المستويات الأعلى سعراً

الاثنين الاثنين التسعير

مجانية للأبد

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المعيار: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

7. بروكور

عبر بروكور Procore هي منصة لإدارة الإنشاءات تعمل على تحسين كفاءة المشروع من خلال تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق. وهي تتميز بميزات مصممة خصيصًا لتبسيط المشاريع بدءًا من تقديم العطاءات وحتى الإغلاق، مما يسمح لك بإدارة التقديرات والتصاميم والميزانيات. 💸

Procore أفضل الميزات

أدوات مصممة خصيصًا لصناعة الإنشاءات مع ميزات للإدارة ووحدات السلامة وإدارة العقود

تتيح الاتصال في الوقت الفعلي أصحاب المصلحة في المشروع والمقاولين من الباطن لتقليل التأخير وزيادة الشفافية

تتيح لك أدوات إدارة السلامة تتبع الحوادث، وضمان الامتثال، وتنفيذ برامج السلامة

تجعل ميزات إدارة التغيير من السهل الإشراف على أوامر التغيير وضمان الامتثال عند تتبع التغييرات

Procore القيود

يمكن أن تتداخل حدود التخصيص مع تدفقات عمل إدارة المشاريع المتخصصة

أفاد بعض المستخدمين أن الأسعار التي يتم الحصول عليها من عروض الأسعار قد تكون بعيدة المنال بالنسبة للشركات الصغيرة

بروكور التسعير التسعير

معلومات تسعير Procore غير متاحة للجمهور عبر الإنترنت. يجب على المستخدمين المحتملين الاتصال بفريق مبيعات Procore للحصول على عرض أسعار بناءً على حجم أعمالهم وتخصصهم.

Procore التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

8. أسينار

عبر أسينار يوفر برنامج Assignar لإدارة مشاريع المقاولين من الباطن وظائف متخصصة لشركات المقاولات. استخدمه لجدولة طواقم العمل، وتتبع المعدات، والحصول على تحديثات في الوقت الفعلي من الميدان، وتنظيم المستندات الرقمية على منصة موجهة للتعاون.

أفضل ميزات برنامج Assignar

أدوات قوية لتتبع الامتثال تجعل من السهل ضمان التزام المقاولين من الباطن بمعايير ولوائح الصناعة

تسمح لك ميزات إدارة الموارد الفعالة بتتبع الموظفين والمعدات والمواد عبر مشاريع متعددة 🧰

نظام مركزي وثائق المشروع يمكّن أعضاء الفريق من الوصول إلى وثائق المشروع والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي

تتيح أدوات القوى العاملة المتنقلة للمقاولين من الباطن إدارة القوى العاملة بكفاءة في الميدان من خلال تعيين المهام في الوقت الفعلي

قيود التعيين

يقول بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص لها قيود يمكن أن تتداخل مع متطلبات المشروع المعقدة

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرامج إدارة المشاريع المتخصصة لمقاولي الباطن

أسيجنار التسعير

لا توفر Assignar معلومات تسعير عامة. تتقاضى المنصة رسوم اشتراك شهرية أو سنوية بالإضافة إلى رسوم تأهيل لمرة واحدة. يجب على المستخدمين الاتصال بفريق مبيعات Assignar للحصول على عرض أسعار.

تقييمات ومراجعات Assignar

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

9. فون

عبر فون Fonn هو خيار آخر من برامج إدارة المشاريع المتخصصة للمقاولين من الباطن لتحسين سير العمل في مجال الإنشاءات. استخدمه لتعزيز التعاون بين المقاولين من الباطن، وتحسين إدارة المهام، وتعزيز رضا العملاء.

أفضل ميزات فون

صُمم خصيصًا لمقاولي الإنشاءات التجارية وبناة المنازل والمقاولين المتخصصين ومديري المرافق والمعماريين والمطورين والمهندسين ✨

منصة واحدة لتوحيد المراقبة خارج الموقع والتواصل في الموقع وتتبع التقدم المحرز وتخزين الرسومات

تسمح لك ميزات المستندات بمشاركة ومراجعة واعتماد الرسومات وملفات نمذجة معلومات المباني وجداول التقديم من مساحة تعاونية واحدة

هيكل تقسيم العمل يوفر خارطة طريق لكل مشروع لإبقاء أعضاء فريقك على نفس الصفحة

قيود فون

وفقًا لبعض المراجعات، يفتقر فون إلى بعض الوظائف المتقدمة المتوفرة في منصات إدارة المشاريع الأكبر حجمًا

ذكر المستخدمون أن فون قد يكون الأنسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع وجود قيود على قابلية التوسع

فون الأسعار

0-5 ملايين دولار للإيرادات: 399 دولارًا - 779 دولارًا شهريًا

399 دولارًا - 779 دولارًا شهريًا 5-10 مليون دولار للإيرادات: 779 دولارًا - 1299 دولارًا في الشهر

779 دولارًا - 1299 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

### 10. eSUB

عبر eSUB eSUB هو حل برمجي شامل لإدارة مشاريع المقاولين من الباطن مصمم لتحسين الكفاءة والتعاون. إنها منصة ميدانية أولاً في صناعة البناء والتشييد تعمل على توحيد إجراءات إدارة المشروع لجعل تتبع أحداث الموقع وتكاليف المواد وأنشطة العمل أسهل. 🙌

eSUB أفضل الميزات

يعمل سير العمل القائم على الإرسال على تبسيط عملية تقديم المستندات وتتبعها وإدارتها مثل أوامر التغيير وطلبات الاستدعاء

يعمل نظام إدارة البطاقات الزمنية على تبسيط عملية تتبع ساعات العمل وإدارة الجداول الزمنية لتخصيص الموارد بشكل أفضل

تتيح أدوات تتبُّع التكاليف للمقاولين من الباطن مراقبة النفقات والميزانيات وتكاليف المشروع لإبقاء البيانات المالية على المسار الصحيح

يمكن إنشاء الملاحظات الميدانية والتقارير اليومية وتحديثها من الأجهزة المحمولة للتواصل في الوقت الفعلي

eSUB القيود

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى الحاجة إلى نظام التذاكر لتتبع تقارير المشكلات

وفقًا للمراجعات، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على إكمال عمليات الإرسال داخل المنصة إلى إعاقة سير العمل

eSUB التسعير

القاعدة: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا متقدم: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

eSUB التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

## استبق الأحداث (وابقَ هناك)

تقدم كل أداة في هذه القائمة حلولاً تمنحك ميزة تنافسية. الأمر كله يتعلق باعتماد المنصة المناسبة لعملك.

من خلال النظر بعناية في احتياجات فرقك ومشاريعك، يمكنك العثور على أفضل برامج إدارة المشاريع من الباطن لتمهيد الطريق إلى النجاح. ☀️🛣️

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