المهمة الممكنة: أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع لنجاح المنظمات غير الربحية

في عالم المنظمات غير الربحية الديناميكي، تُعد الإدارة الفعّالة للمشاريع هي مفتاح تحقيق المهام المؤثرة. سواء أكان الحشد لحملات جمع التبرعات أو المبادرات المجتمعية أو التخطيط للفعاليات ، الإدارة الفعالة للمشروع هي العنصر السري للنجاح.

ودِّع جداول البيانات القديمة البالية والتتبع اليدوي، ورحب ببرامج إدارة المشاريع المتطورة لتمنح عملياتك توهجاً مستحقاً! تعمل هذه الأدوات القوية على زيادة تأثير وفعالية كل مسعى نبيل من خلال العديد من ميزات إدارة المشاريع المفيدة.

انضم إلينا ونحن نكشف النقاب عن أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية. سنتعمق في ميزاتها البارزة وقيودها وتوافقها مع الميزانيات والهياكل التنظيمية المختلفة. ليبدأ الاستكشاف! 🧐

ما هي برامج إدارة المشاريع للمؤسسات غير الربحية؟ برامج إدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية هو أداة متخصصة مصممة لمساعدة المنظمات في التغلب على التحديات الفريدة التي تواجهها عند تنفيذ المشاريع. وتشمل هذه التحديات الميزانيات المحدودة، وفرق العمل المتنوعة، وضرورة

التواصل الفعال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

هذا النوع من البرامج في جوهره عبارة عن منصة شاملة توفر رؤية شاملة لجميع المهام والمواعيد النهائية والنتائج.

بصرف النظر عن الوظائف الشائعة مثل خطة المشروع ning، والجدولة، وتخصيص الموارد، يذهب البرنامج المخصص للمنظمات غير الربحية خطوة إلى الأمام من خلال دمج ميزات تلبي احتياجات القطاع غير الربحي على وجه التحديد، بما في ذلك جوانب مثل مقترحات المنح ودعم جمع التبرعات وتنسيق المتطوعين.

وتشمل وظائفه الرئيسية التحكم في التكاليف, إدارة الميزانيات ضمان إدارة الجودة والتعامل مع الوثائق. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في المشروع وتسهيل سير العمل بكفاءة وشفافية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع غير الربحية؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج إدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية:

خيارات التخصيص : ابحث عن البرامج التي توفر خيارات التخصيص، مما يسمح لك بتخصيص النظام ليتناسب مع المتطلبات المحددة لمؤسستك

: ابحث عن البرامج التي توفر خيارات التخصيص، مما يسمح لك بتخصيص النظام ليتناسب مع المتطلبات المحددة لمؤسستك إدارة المهام والمشاريع : تعتبر الميزات الأساسية لإدارة المشاريع ضرورية، بما في ذلك إنشاء المهام والجدولة وتخصيص الموارد

: تعتبر الميزات الأساسية لإدارة المشاريع ضرورية، بما في ذلك إنشاء المهام والجدولة وتخصيص الموارد إدارة المنح والميزانية : يجب أن يساعد البرنامج المنظمات غير الربحية على تتبع المنح وإدارتها بفعالية من خلال ميزات مثل إنشاء المقترحات وتتبع الميزانية وإعداد التقارير

: يجب أن يساعد البرنامج المنظمات غير الربحية على تتبع المنح وإدارتها بفعالية من خلال ميزات مثل إنشاء المقترحات وتتبع الميزانية وإعداد التقارير دعم جمع الأموال : ابحث عن أدوات إدارة المشاريع التي تساعد في تخطيط حملات جمع التبرعات وتنفيذها وتتبعها من خلال إدارة المتبرعين

: ابحث عن أدوات إدارة المشاريع التي تساعد في تخطيط حملات جمع التبرعات وتنفيذها وتتبعها من خلال إدارة المتبرعين تنسيق المتطوعين : يجب أن يسمح البرنامج للمنظمات بجدولة أنشطة المتطوعين والتواصل معهم وتتبعها بكفاءة

: يجب أن يسمح البرنامج للمنظمات بجدولة أنشطة المتطوعين والتواصل معهم وتتبعها بكفاءة دعم التعاون : يجب أن يسهل التعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة من خلال لوحات المناقشة ومشاركة الملفات والتحديثات في الوقت الفعلي

: يجب أن يسهل التعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة من خلال لوحات المناقشة ومشاركة الملفات والتحديثات في الوقت الفعلي قابلية التوسع : اختر برنامجًا يمكنه استيعاب الزيادة في المشاريع والمستخدمين والبيانات بمرور الوقت

: اختر برنامجًا يمكنه استيعاب الزيادة في المشاريع والمستخدمين والبيانات بمرور الوقت قدرات التكامل: يجب أن يدعم التكامل مع المنصات الأخرى، مثل برامج جمع التبرعات و أنظمة إدارة علاقات العملاء غير الربحية لتعزيز الكفاءة الكلية

## أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية

قد يكون من الصعب التعامل مع المتطوعين والميزانيات والجداول الزمنية. لحسن الحظ، يصبح الأمر أسهل مع برنامج إدارة المشاريع المناسب للمنظمات غير الربحية.

دعنا نلقي نظرة على أفضل اختياراتنا، إلى جانب أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها، لمساعدتك في إدارة مشاريعك بفعالية. ✨

1. انقر فوق

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp حلاً متكاملاً سلسًا ومتكاملاً للتخطيط وتخصيص المهام والتعاون بشكل بسيط وفعال في نفس الوقت. قم بتبسيط مشروعك الإدارة غير الربحية مع ميزات مثل:

أهداف النقر لتتبع أهدافك في جمع التبرعات عرض التقويم لجدولة المهام التطوعية تتبع الوقت لمراقبة ساعات العمل التطوعي قابل للتخصيص منشئ النماذج للفرص والتطبيقات التطوعية قدرات الإبلاغ لإجراء تقييم دقيق لتأثير برنامجك

يقدم البرنامج أكثر من 15 عرضًا للمشروع لتناسب احتياجاتك - بدءًا من تنظيم المهام السهلة مع لوحات كانبان إلى تنظيم المهام المفصلة تتبع المراحل الرئيسية مع مخطط جانت، والجدول الزمني، وعروض عبء العمل. يوفر ClickUp أدوات متعددة الاستخدامات من أجل إدارة منظمة غير ربحية فعالة .

لبدء رحلتك، استفد من ClickUp قالب إدارة المشاريع البسيطة . تتيح لك هذه الأحجار الكريمة تصور مشروعك بالكامل من خلال عرض مخطط جانت، ومراقبة تقدم المهام مرحلة تلو الأخرى باستخدام لوحة كانبان سهلة الاستخدام، والغوص في التفاصيل الدقيقة باستخدام قائمة مخصصة.

تبحث عن قوالب لإدارة الفعاليات غير الربحية ? الخيارات لا حصر لها - استخدم تخطيطات مصممة مسبقًا من أجل التعامل مع جمع التبرعات وتنسيق المتطوعين, إدارة الميزانيات وإنشاء التقارير السنوية، وحتى تنظيم عمليات إنقاذ الحيوانات الأليفة. 🐶

تخزين المستندات الأساسية وتحريرها ومشاركتها مع مستندات ClickUp ، واستخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار لفعاليتك الكبيرة التالية غير الربحية في ثوانٍ.

ClickUp أفضل الميزات

متعدد الاستخدامات حل إدارة المشاريع للفرق والمشاريع المعقدة

السحب والإفلات لوحات كانبان لإدارة المهام بسهولة

إدارة الميزانية مع قوالب مجانية

منظم تتبع الأهداف دعم قيود التمويل

عرض المحادثة و اللوحات البيضاء للوقت الحقيقي أو التعاون غير المتزامن لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة عالية المستوى للمشروع والمتطوعين

أكثر من 100 عملية أتمتة للمهام اليدوية

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات مثل Slack و Toggl و Dropbox

إعدادات التسلسل الهرمي للتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

قيود ClickUp

قد تؤدي مجموعة واسعة من الميزات إلى منحنى تعليمي حاد

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل مقارنة بإصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أنيق

عبر أنيق Nifty هي أداة مفيدة أداة لإدارة المشاريع صُممت خصيصًا للمؤسسات غير الربحية. فهي تعمل على تبسيط عملياتك بميزات مثل قوائم المهام، والمعالم، والمناقشات، ومشاركة المستندات بسلاسة.

وتمنح المنصة فريقك نظرة شاملة للمشاريع والمهام والواجبات. الأمر أشبه بامتلاك التخطيط الاستراتيجي مؤيد من جانبك، مع استكمالها في الوقت الفعلي تتبع التقدم المحرز من خلال الجداول الزمنية وخرائط الطريق. 🗺️

يساعد البرنامج أيضًا في تحسين إنتاجية الفريق من خلال تقديم ميزات تتبع الوقت وإعداد التقارير، مما يتيح لك تتبع أعباء العمل وموازنتها بكفاءة.

يعمل Nifty على تحسين إنشاء المستندات ومشاركتها من خلال أداة المستندات القوية والتكامل السلس مع مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية.

أفضل ميزات Nifty

التقارير الآلية

محادثات في الوقت الفعلي ومكالمات فيديو بنقرة واحدة

إنشاء النماذج

يتكامل مع جوجل درايف وسلاك

طرق عرض متعددة للمشروع مثل طرق عرض كانبان والقائمة والتقويم

قيود أنيق

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من المرونة إلى وظيفة وضع العلامات

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تخصيص الموارد وتتبع التكاليف

تسعير Nifty

مجاني

بداية 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. الإثنين

عبر الاثنين من خلال تبسيط عملياتك وتوحيدها في منصة واحدة يسهل الوصول إليها، تعمل منصة Monday (التي تحمل أيضًا اسم monday.com) على تمكين مؤسستك من إحداث فرق بأقل جهد ممكن. 💪

يتيح البرنامج للفرق تنظيم المهام والمشاريع بشكل مرئي. تعمل اللوحة المركزية كنقطة محورية لكل مشروع، مما يسهل الإشراف على كل مهمة على حدة واستيعاب التغييرات.

يمكنك تخطيط حملات جمع التبرعات وتتبعها وإطلاقها بسهولة من خلال الاستفادة من الرؤى للتواصل المستهدف مع قاعدة المتبرعين. تصور خط التبرعات بالكامل، وإدارة طلبات المنح بكفاءة، وحتى أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المخصصة لجمع التبرعات.

يمكنك أيضًا تنظيم المتطوعين وتنسيقهم بشكل استراتيجي - الاستفادة من نماذج التوظيف، وتعيين مهام المتطوعين ونوباتهم، وتصور مدى التوافر والقدرة الاستيعابية من خلال طرق عرض متعددة، كل ذلك أثناء أتمتة ما بعد الحدث نماذج الملاحظات .

الاثنين أفضل الميزات

العديد من القوالب وطرق عرض المشاريع

لوحات تحكم قابلة للتخصيص

مرنة وقابلة للتطوير

أتمتة المهام الروتينية

التكامل مع أدوات مثل Gmail وGoogle Drive وTrello

قيود يوم الاثنين

يمكن أن يكون تخصيص الشاشة الرئيسية أكثر مرونة

قد يكون الإعداد الأولي مستهلكاً للوقت

تسعير يوم الاثنين

مجاني

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub عبارة عن إدارة المشاريع الرشيقة و أداة تعاون الفريق التي توفر للمنظمات غير الربحية منصة مركزية للتنسيق الفعال وإدارة الموارد.

يتميز البرنامج بخيارات العرض المرنة، مثل مخططات جانت، واللوحات، والجداول، والتقويمات. يقدم العديد من ميزات التواصل بما في ذلك المناقشات والإعلانات والدردشة المدمجة، مما يعزز التعاون السلس. 🤝

تضمن واجهة المستخدم البديهية والقابلة للتخصيص تدفقًا مركزيًا للمعلومات، مما يمكّن المتطوعين الجدد من المواءمة والمساهمة بسهولة. تضمن ميزة الأدوار المخصصة سرية المشروع من خلال منح حق الوصول للموظفين المصرح لهم فقط.

علاوةً على ذلك، تُبقي وظيفة إعداد التقارير أصحاب المصلحة على اطلاع دائم من خلال لقطة مفصلة لتحليلات المشروع.

بروفهاب أفضل الميزات

التدقيق والموافقة

المناقشات المترابطة

التعاون من خلال الملاحظات المشتركة

نماذج قابلة للتخصيص

طرق عرض وقوالب متعددة للمشروع

قيود ProofHub

قد تكون الإشعارات المستمرة جائرة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

سيكون من المفيد توسيع نطاق عمليات التكامل

تسعير ProofHub

الأساسيات : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التحكم الكامل: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (خصم 40% للمنظمات غير الربحية)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (90+ تقييم)

5. كيلا

عبر كيلا كيلا هو برنامج إدارة ذكي مصمم خصيصًا للمنظمات غير الربحية، ويضم العديد من أدوات لإدارة علاقات العملاء والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وجمع التبرعات، وتحليلات البيانات.

الوصول إلى لوحات المعلومات غير الربحية بنقرة واحدة و أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص للحصول على تحديثات سريعة لمجلس الإدارة وفريق القيادة والجهات المانحة. قم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتوجيه القرارات، وقارن مؤسستك بمعايير الصناعة، وتوقع المقاييس المستقبلية بدقة.

باستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات وتوقعات الجهات المانحة، يمكنك تسريع نمو مؤسستك غير الربحية. فهم أفضل وقت للتواصل مع المتبرعين وتحديد المبالغ المناسبة لطلب التبرعات بناءً على تاريخ تبرعاتهم ومؤشرات الثروة والتركيبة السكانية.

تعزيز إدارة الجهات المانحة من خلال تحليل قواعد البيانات, وضع خطط التواصل وتنفيذ الحملات تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال الرسائل المستهدفة والدعوات إلى العمل. 📢

كيلا أفضل الميزات

يتكامل مع تطبيقات مثل Gmail وتقويم Google و Eventbrite

أدوات إدارة المشاريع غير الربحية مثل رؤى المانحين القيّمة

الأتمتة إلى تعزيز الإنتاجية جمع التبرعات من نظير إلى نظير

إدارة المنح

قيود كيلا

قابلية تخصيص محدودة لتحديد مبلغ العضوية

يمكن تحسين قدرات إعداد التقارير

تسعير كيلا

يعتمد على عدد جهات الاتصال والوظائف الإضافية

تقييمات ومراجعات كيلا

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. باسيكامب

عبر Basecamp Basecamp هو مركز افتراضي حيث يمكن لفريقك تخزين مهام المشروع والتعاون والمناقشة وتسليم مهام المشروع دون عناء. ✅

يتيح Basecamp للمنظمات غير الربحية بشكل خاص، حيث يسمح Basecamp بإنشاء قوائم مهام للمهام ويتيح لك تعيينها لمستخدمين مختلفين. يتابع النظام المهام تلقائياً عند انقضاء تاريخ الاستحقاق، مما يضمن إدارة سلسة للمشروع.

عزز التنظيم من خلال دمج جميع المهام والمشاريع والجداول الزمنية بشكل مرتب في لوحة تحكم من صفحة واحدة. احصل على نظرة عامة شاملة للمشاريع من البداية إلى النهاية باستخدام طريقة عرض التشكيلة.

استفد من لوحة الرسائل كغرفة اجتماعات رقمية، مع تجميع كل المحادثات حول موضوع معين في صفحة واحدة. للحصول على إجابات سريعة أو أسئلة مُلحّة، فإن الدردشة الجماعية في الوقت الفعلي هي الحل المناسب لك.

Basecamp أفضل الميزات

التعاون في الوقت الحقيقي

طرق عرض متعددة للمشروع

تخزين غير محدود

قوائم المهام

لوحة تحكم للحصول على نظرة عامة على المشروع بشكل عام

قيود باسكامب #### قيود باسكامب

يمكن أن تكون مخططات جانت وتتبع الوقت إضافات مفيدة

قد تكون عمليات التكامل مع الأدوات الأخرى محدودة

تسعير باسكامب

Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

7. تريلو

عبر: تريلو Trello هو خيار رائع للفرق الصغيرة غير الربحية أو الأفراد الذين يبحثون عن أداة مباشرة لإدارة المشاريع.

يشتهر هذا التطبيق بلوحات كانبان، وهو مشهور بلوحات كانبان أداة مرئية لإدارة المشاريع تقدم المهام كبطاقات قابلة للتخصيص مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والتسميات والمرفقات والتعليقات. تعمل ميزة السحب والإفلات البديهية على تسهيل إعادة التنظيم بسلاسة، وتعزيز سهولة التعاون المرئي .

تتجاوز المنصة لوحات كانبان لتلبية احتياجات المشروع المتنوعة. سواء أكنت تحتاج إلى تقويم لتتبع المواعيد النهائية، أو جدول زمني للجدولة، أو جدول لعرض البيانات المنظمة، أو حتى خريطة للمهام المستندة إلى الموقع، فإن Trello يوفر حلولاً شاملة.

لدى Trello خصومات خاصة للمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية، مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة.💰

أفضل ميزات Trello

لوحات كانبان والقوائم والتقويمات

قوالب إدارة المشاريع والمؤسسات غير الربحية

واجهة السحب والإفلات

التعاون المرئي

قيود Trello

يقتصر تخصيص المهام على مشروع واحد أو لوحة واحدة فقط

سيكون من المفيد إضافة المزيد من التقارير والتحليلات المدمجة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

8. سمارتشيت

عبر: ورقة ذكية تلجأ المنظمات غير الربحية إلى Smartsheet لتعزيز فعالية البرامج، وتحسين الرؤية، وإدارة أفضل للمؤسسة. إذا كنت معتادًا على استخدام برنامج Excel أو جداول بيانات Google، فسوف تقدر تنسيق جداول بيانات Smartsheet سهل الاستخدام. إنه مزيج قوي من مزيج من إدارة المشاريع وميزات Excel . 📝

تتيح لك المنصة إمكانية إنشاء مخططات جانت والرسوم البيانية دون عناء، مما يوفر لك طرق عرض متعددة لمشاريعك أثناء تطورها. تقوم بتقسيم المشاريع إلى أجزاء يمكن إدارتها، وإعداد أتمتة سير العمل ومركزية الميزانية و إدارة الموارد .

من خلال تبسيط المشروع و عمليات إدارة المهام ، يقلل Smartsheet من اختناقات الأداء ويعزز تعاون الفريق ويحسن تدفقات الإيرادات.

أفضل ميزات Smartsheet

طلبات المنح

التخطيط الاستراتيجي

طرق عرض متنوعة للمشروع

يتكامل مع أكثر من 80 تطبيقاً (مثل Slack وMicrosoft Teams)

قوالب إدارة المشاريع المصممة مسبقاً

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

تفتقر قاعدة البيانات إلى وظيفة الاسترجاع التلقائي للبيانات

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير #### سمارتشيت

مجاني

محترف : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

9. نوتون

عبر فكرة تُعد Notion أداة قوية لإدارة المشاريع غير الربحية، نظرًا لتعدد استخداماتها وقدرتها على تحمل التكاليف وميزاتها القوية لتتبع المهام.

برنامج نوتيون مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز الإنتاجية من خلال صياغة وثائق مشروع عالية الجودة بسرعة. سواء أكنت تسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء خطة المشروع الأولية في غضون ثوانٍ أو تنقيح خطة تمت صياغتها يدويًا، ستحصل على نتائج نظيفة متألقة في لمح البصر! 🧼

توفر Notion مجموعة من القوالب المصممة خصيصًا للمنظمات غير الربحية، والتي تشمل جمع التبرعات وإدارة التبرعات وتنظيم المتطوعين و إدارة الفعاليات مع ميزة إضافية تتمثل في خصم للمنظمات غير الربحية.

علاوة على ذلك، توفر المنصة طرق عرض متنوعة لتتبع المشاريع من جميع الزوايا. اختر طريقة عرض الجدول لتتبع المهام بدقة، وقم بتقييم التقدم المحرز دون عناء في طريقة عرض الجدول الزمني، أو انتقل إلى طريقة عرض التقويم لمراقبة المواعيد النهائية.

Notion أفضل الميزات

سباقات السرعة الآلية

مساعد الذكاء الاصطناعي

قوالب إدارة المشاريع

التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وTrillo

ميزة ويكي لمركزية المعرفة

قيود مفهوم

دليل البرامج سيكون مفيداً

قد يتأخر على الأجهزة المحمولة

تسعير Notion

مجاناً

بالإضافة إلى : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

10. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي يساعد العمل الجماعي في التخطيط والتعاون والتسليم وإعداد التقارير للمشاريع متعددة الخطوات. يركز البرنامج على التواصل الجماعي والتخزين المركزي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة. 📖

يوفر العمل الجماعي مخططات جانت، وقوائم مهام، وتقويمًا، وخيارات متنوعة لأذونات المُعيّنين والخصوصية. من خلال عرض اللوحة، يمكنك تصور سير العمل لمشاريع محددة، ويساعدك تطبيق مؤقت سهل الاستخدام تتبع المواعيد النهائية ومدد المهام .

توفر ميزة محفظة المشاريع نظرة عامة سريعة على المشاريع الجارية، مما يسهل تحديد التداخلات أو العوائق.

يمكنك تبسيط العمليات باستخدام قوالب معدة مسبقاً ونماذج الاستلام وأتمتة العمليات والتكامل مع أدواتك المفضلة. مع تطور فريقك، يتيح لك Teamwork توسيع نطاق عملك من خلال تخصيص العمليات وسير العمل لتلبية الاحتياجات المتغيرة.

أفضل ميزات العمل الجماعي

طرق عرض متنوعة للمشروع مثل القائمة واللوحة والجدول وجانت

إدارة نفقات المشروع

التكامل مع أدوات مثل SharePoint وHarvest وHarvest وHubSpot

قابل للتطوير والتخصيص

تصور سير العمل

قيود العمل الجماعي

قد يكون تحسين الواجهة مفيداً

قد لا تعمل ميزة التذكيرات بشكل صحيح على إصدار الهاتف المحمول

تسعير العمل الجماعي

مجاني

بداية : 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم تقديم : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم تنمو : 19.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 19.99$/شهرًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

إحداث ثورة في الفعاليات والحملات باستخدام برنامج إدارة المشاريع من الدرجة الأولى للمنظمات غير الربحية

قم بتحويل الطريقة التي يعمل بها فريقك مع أفضل البرامج المدفوعة و برنامج مجاني لإدارة المشاريع للمنظمات غير الربحية. من العصف الذهني والتخطيط إلى تتبع المهام بسلاسة وتحليل النجاح - هذه المنصات توفر لك كل ما تحتاجه.

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