أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للشركات الناشئة في عام 2025

هل تبحث عن برنامج إدارة المشاريع التي يمكن أن تساعد شركتك الناشئة على البقاء منظمًا ومنتجًا وعلى المسار الصحيح؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت محظوظ!

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على أفضل 10 أدوات يمكن أن تساعدك على أدوات إدارة المشاريع و أتمتة سير العمل أدوات للشركات الناشئة في عام 2024.

سواء كنت قد بدأت للتو، أو كنت تبحث عن أداة للمساعدة في توسيع نطاق بدء التشغيل ، فمن المؤكد أنك ستجد ما يناسبك في القائمة أدناه! 🎉

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع للشركات الناشئة؟

إن اختيار برنامج إدارة مشاريع متعدد الاستخدامات وقوي هو أحد أفضل الأدوات للشركات الناشئة للحصول عليها أولاً

دعنا نتعمق في الميزات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند البحث عن الحل المثالي لإدارة المشاريع.

مشاعر ودية للمستخدمين: ابحث عن أداة إدارة مشروع ودية مثل فريقك. ابحث عن واجهة سهلة التصفح، مما يسهل على الجميع الدخول مباشرةً دون أن يضيعوا في متاهة رقمية

ابحث عن أداة إدارة مشروع ودية مثل فريقك. ابحث عن واجهة سهلة التصفح، مما يسهل على الجميع الدخول مباشرةً دون أن يضيعوا في متاهة رقمية العمل الجماعي يحقق الحلم: التعاون هو الخلطة السرية لنجاح الشركات الناشئة. إن العثور على برنامج إدارة المشاريع المناسب للشركات الناشئة، البرنامج الذي يعزز العمل الجماعي السلس، يحدث فرقاً كبيراً. ميزات مثل الدردشة، ومشاركة الملفات، وتعيين المهام، و التعاون في الوقت الفعلي تقطع شوطًا طويلاً

التعاون هو الخلطة السرية لنجاح الشركات الناشئة. إن العثور على برنامج إدارة المشاريع المناسب للشركات الناشئة، البرنامج الذي يعزز العمل الجماعي السلس، يحدث فرقاً كبيراً. ميزات مثل الدردشة، ومشاركة الملفات، وتعيين المهام، و التعاون في الوقت الفعلي تقطع شوطًا طويلاً إدارة المشاريع أصبحت ممتعة: يجب أن تكون إدارة المهام والمشاريع ممتعة وليست مزعجة. ابحث عن أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها كالمحترفين. تخيل لوحات كانبان الملونة ومخططات جانت الأنيقة ومخططات جانت الأنيقة وسير العمل القابلة للتخصيص التي تحافظ على مشاريعك في مكانها الصحيح

يجب أن تكون إدارة المهام والمشاريع ممتعة وليست مزعجة. ابحث عن أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها كالمحترفين. تخيل لوحات كانبان الملونة ومخططات جانت الأنيقة ومخططات جانت الأنيقة وسير العمل القابلة للتخصيص التي تحافظ على مشاريعك في مكانها الصحيح تنمو مع التدفق: مع ازدهار شركتك الناشئة، يجب أن ينمو برنامج إدارة مشروعك معك. ابحث عن المنصات التي ترحب بالفرق الصغيرة بأذرع مفتوحة. خذ وقتك أيضًا للتحقق من أن برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره يسمح لفريقك بالتوسع دون عناء

مع ازدهار شركتك الناشئة، يجب أن ينمو برنامج إدارة مشروعك معك. ابحث عن المنصات التي ترحب بالفرق الصغيرة بأذرع مفتوحة. خذ وقتك أيضًا للتحقق من أن برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره يسمح لفريقك بالتوسع دون عناء قوة الاتصالات: ابحث عن إدارة المهام منصة تعمل بشكل جيد مع إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة وأدوات التواصل وبرامج إدارة المستندات. عندما تتم مزامنة كل شيء بشكل جيد، عندها يحدث السحر

ابحث عن إدارة المهام منصة تعمل بشكل جيد مع إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة وأدوات التواصل وبرامج إدارة المستندات. عندما تتم مزامنة كل شيء بشكل جيد، عندها يحدث السحر رؤى تبهر: أطلق العنان لقوة البيانات! اختر برنامجًا يقدم لك تقارير ومقاييس ورؤى مثيرة. فمع وجود البيانات إلى جانبك، ستتخذ قرارات أكثر ذكاءً وتضبط رحلة شركتك الناشئة.

أطلق العنان لقوة البيانات! اختر برنامجًا يقدم لك تقارير ومقاييس ورؤى مثيرة. فمع وجود البيانات إلى جانبك، ستتخذ قرارات أكثر ذكاءً وتضبط رحلة شركتك الناشئة. قوالب مفيدة: تساعد القوالب في تسريع العمليات. وهذا يعني المزيد من وقت الفراغ لك ولأعضاء فريقك الآخرين في نهاية اليوم. 🏖️

توفر بعض منصات إدارة المشاريع وإدارة المهام قوالب لك. أثناء قيامك بالاطلاع عليها، تأكد من البحث عن قوالب خطة التواصل للمساعدة في تحديد الخطوط العريضة استراتيجيات المشروع والأهداف

من خلال وضع هذه المؤشرات في الاعتبار، ستجد برنامج تعاون الفريق وإدارة المشاريع الذي يتناسب مع شخصية شركتك الناشئة واحتياجاتها.

أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للشركات الناشئة لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع يتيح لك تنفيذ كل جانب من جوانب عملك بكفاءة أكبر.

من تعاون الفريق إلى إدارة سير العمل وتتبع المهام، يوفر ClickUp وفرة من عمليات التكامل والأدوات و قوالب إدارة المشاريع .

تساعد مجموعته الضخمة من الميزات على تسريع المهام المطلوبة لمشاريع متعددة وتقديم المشورة بشأن ضوابط المشروع . 🥰

ClickUp أفضل الميزات

توفر السبورات البيضاء وقنوات الدردشة فريق عمل في الوقت الفعلي أو غير المتزامن برنامج تعاون حلول

أكثر من 1,000 عملية تكامل (بما في ذلك Google Drive وSlack وGithub وFigmato) لتحسين إنتاجيتك والسماح لك بالعمل بكفاءة أكبر

تتيح لك أكثر من 50+ عملية أتمتة للمهام تبسيط جميع مهام سير عمل إدارة مشروعك، وتصور تبعيات المهام، والعمل على مشاريع معقدة في نفس المساحة

يوفر تتبع الوقت طريقة لمدير مشروعك لإعداد التقارير من أي جهاز للحصول على تحديث عن تقدم المشروع

استخدم انقر فوق الأهداف برنامج لتتبع النتائج المرجوة من شركتك الناشئة * ميزات إدارة الموارد وتخصيصها لمعرفة من يعمل على ماذا وأين يمكن لفرق التسليم أو الفرق الإبداعية لديك أن تتولى مهام جديدة _

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2. تريللو

عبر تريلوTrello هو برنامج لإدارة المهام والمشروعات يستخدم البطاقات واللوحات لتنظيم المشاريع.

يسمح لمدير المشروع بتتبع وتعيين المهام، والتحقق من حالة المهام، وتتبع تقدم المشروع. وبشكل عام، إنها بيئة مرنة وممتعة للاستخدام.

تكمن قوة Trello في بساطة إدارة المشروع. كما أن واجهته المباشرة والملونة تجعل من عملية الإعداد سهلة ومرحبة. ألا نحب جميعًا القليل من ذلك في يوم عملنا؟

إن نهج Trello البسيط يجعل الحياة أسهل قليلاً للشركات الناشئة في مراحلها الأولى التي ليس لديها الوقت الكافي للإعداد المكثف.

يتفق الناس على أن Trello أداة رائعة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة الصغيرة التي ترغب في إدارة سير العمل. لكن الفرق الكبيرة التي تدير مشاريع معقدة قد تواجه صعوبة في الحفاظ على التنظيم داخل النظام.

أفضل ميزات Trello

بطاقات السحب والإفلات ممتعة وسهلة الاستخدام في مشاريع غير محدودة

تسمح الواجهة القابلة للتخصيص للمستخدمين بتخصيص واجهة المستخدم حسب أسلوب عملهم

التعليق في الوقت الفعلي يجعل تعاون الفريق أمراً سهلاً للغاية

يحتوي برنامج إدارة المهام على ميزات للتعيين والتتبع

يقدم بعض قوالب المشاريع لاستخدامها على برنامج إدارة المشاريع الخاص به

قيود Trello

يفتقر إلى نوع نظام التصنيف والتصفية الذي من شأنه أن يجعل تتبع المشاريع المتعددة فعالاً

من الصعب الحفاظ على التنظيم إذا لم تتم إدارته بعناية

أحد خيارات إدارة المهام القليلة في هذه القائمة التي لا توفر إمكانية تتبع الوقت

تسعير Trello

يقدم Trello أربع خطط تسعير:

الأساسية : مجانية

: مجانية عادية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,302 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,302 تقييم) Capterra: 4.5/5 (22,620+ تقييم)

3. الارتفاع

عبر الارتفاع يحب مستخدمو Height التصورات الديناميكية وخيارات التصفية وميزات الدردشة المتقدمة وخيارات التخصيص الشاملة.

ويُعجب عملاء برنامج إدارة المشاريع بواجهته المصقولة وقدرته على التعامل مع تدفقات العمل المعقدة في العديد من الأقسام.

ويفتخر برنامج Height بالقدرة على التكيف المدمجة التي تسمح للمستخدمين ببناء أنظمة وسير عمل يمكن توسيع نطاقها مع نموهم.

أفضل ميزات برنامج Height

توفر قدرات الدردشة المتميزة غرف دردشة منفصلة في الوقت الفعلي لكل مهمة

قد يكون النظام القابل للتطوير بشكل كبير مناسبًا للشركات الناشئة التي تتطلع إلى النمو في برامج إدارة المشاريع التي يمكنها التعامل مع العديد من مهام سير العمل والأقسام

واجهة مستخدم أنيقة توفر الكثير من الفلاتر وخيارات التخصيص

قيود الارتفاع

عدم وجود مراجعات موثوقة أو متوازنة

تسعير #### الارتفاع

تقدم Height ثلاث خطط تسعير:

مجانية

فريق : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. تنبؤات

عبر التنبؤ

قد تكون الشركات الناشئة القائمة على الخدمات التي تأمل في تحقيق أقصى قدر من الأداء التشغيلي والمالي باستخدام برامج إدارة المشاريع مناسبة تمامًا لبرنامج Forecast.

حيث يوفر برنامجها المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجموعة كبيرة من الأدوات للمساعدة في إدارة المهام والمشاريع والموارد والمالية والفوترة وتتبع الوقت وغير ذلك.

ويشيد عملاء برنامج Forecast بخدمة العملاء ومنصته البديهية.

تُعد شركة Height الأفضل للشركات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر، لذا قد ترغب الشركات الناشئة في مراحلها الأولى في التحدث مع أحد مندوبي المبيعات لمعرفة ما إذا كان برنامجها لإدارة المشاريع مناسباً لها.

أفضل ميزات التنبؤ

رؤى بيانات متقدمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة

أدوات ممتازة للتخطيط وتتبع التقدم المحرز مع طرق عرض شاملة للمهام والموعد النهائي

تحديثات مستمرة بناءً على ملاحظات المستخدمين

قيود التنبؤات

الأفضل للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا، وقد لا يكون مناسبًا للشركات الناشئة في مراحلها الأولى

غير متوافق مع الجوّال

قد تتسبب التحديثات في حدوث خلل مؤقت في العرض

تسعير التنبؤ

تقدم التوقعات ثلاث خطط تسعير:

لايت : 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد الإحترافية : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار بالإضافة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات توقعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 104 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 104 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (59+ تقييمات)

5. فريدكامب

عبر المعسكر الحر إذا كنت تتوق إلى واجهة سهلة الاستخدام في برنامج يمكنه التعامل مع ميزات إدارة المشاريع الشاملة، فجرّب Freedcamp!

فهو يتجنب إرباك أعضاء الفريق من خلال السماح لك بتثبيت الميزات التي تحتاجها فقط. يساعد Freedcamp الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى زيادة الإنتاجية والسرعة

ومع ذلك، لا يوفر النظام عميل بريد إلكتروني مدمج أو دعمًا لنظام أندرويد. إذا كانت هذه الميزات أولوية، فقد لا يكون Freedcamp الخيار الأفضل.

Freedcamp أفضل الميزات

توفر الخطة المجانية مجموعة واسعة من الخيارات والميزات

أدوات مفيدة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة، مثل تحديد أولويات المهام وقوائم المهام، تساعد أي شخص على إدارة أي شيء 👏

خرائط المشروع وتخطيط WBS القابل للتطوير

قيود Freedcamp المجانية

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا

لا يوجد عميل بريد إلكتروني متكامل

عدم وجود دعم لنظام أندرويد

تسعير #### Freedcamp

يقدم Freedcamp أربع خطط تسعير:

مجانية

إحترافية : 1.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 1.49 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 7.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 7.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 16.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freedcamp Freedcamp

G2 : 4.5/5 (137+ تقييم)

: 4.5/5 (137+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (464+ تقييمات)

6. مشاريع زوهو

عبر زوهو باستخدام Zoho كحل برمجي لإدارة مشروعك، يمكنك التخطيط وتتبع التقدم المحرز والتعاون على نفس النظام الأساسي الذي تستخدمه لإنشاء الفواتير وتتبع النفقات وتحليل الإنفاق.

ستحب الشركات الناشئة المجموعة الواسعة من خيارات التخصيص والميزات الأكثر تقدماً المدمجة في أداة واحدة شاملة لإدارة المشاريع تنمو معك.

فكِّر في اختبار عمليات التكامل والميزات التي تحتاج إليها قبل الالتزام الكامل بـ Zoho Projects.

أفضل ميزات Zoho Projects

مجموعة كبيرة من الميزات التلقائية

دردشة رائعة

أدوات تمويل مدمجة

مشاريع غير محدودة على الخطط المدفوعة

قيود مشاريع Zoho Projects

طرق عرض محدودة مقارنة بخيارات برامج إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة

قد تكون بعض الميزات مرهقة وصعبة الاستخدام

تسعير Zoho Projects

يقدم Zoho ثلاث خطط تسعير:

مجانية

قسط : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (360+ تقييم)

: 4.3/5 (360+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (349+ تقييمات)

جرب هذه *بدائل زوهو* !

7. الجدول

عبر جدول الهواءAirtable هو برنامج لإدارة المشاريع يوفر أقصى درجات التخصيص والمرونة لبرامج إدارة المشاريع الناشئة. يمكنك مشاركة البيانات، وإنشاء تطبيقات متصلة، وربط الفرق من خلال برنامجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لا يحتاج إلى ترميز.

تزعم شركة إدارة المشاريع أن 80% من شركات Fortune 500 تعتمد على منصة Airtable للتطبيقات المتصلة. هل تريد المزيد من التحكم في أدوات إدارة المشاريع في شركتك الناشئة؟ توفر لك Airtable ذلك، في بيئة يمكن توسيع نطاقها بأمان.

كما قد تتخيل، تأتي أدوات إدارة المهام المرنة هذه مصحوبة بمنحنى تعليمي.

خطط لمنح نفسك بعض الوقت الإضافي في البداية لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من برنامج إدارة المشاريع هذا.

Airtable أفضل الميزات

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك إنشاء واجهة مستخدم مثالية لفريقك

سهولة استيراد البيانات وإدارتها

قدرات تكامل قوية

قيود Airtable

ارتفاع منحنى التعلم يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى السرعة المطلوبة

تسعير Airtable

تقدم Airtable أربع خطط تسعير:

مجانية

بالإضافة إلى : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إيجابي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4.6/5 (2,135+ تقييمات)

: 4.6/5 (2,135+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (1,836+ تقييمات)

8. سلاك

عبر سلاك ضع جميع ملفاتك ومحادثاتك وتكاملاتك على نفس الصفحة لإدارة المشروع بسرعة وسهولة على Slack.

المراسلة في الوقت الحقيقي، وسجلات الملفات والمحادثات القابلة للبحث، وقائمة متزايدة من عمليات التكامل، مما يجعله خياراً شائعاً للعديد من الشركات.

على الرغم من أن Slack ليس خياراً تقليدياً لإدارة المشاريع، إلا أنه من الصعب التغلب عليه عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع أعضاء الفريق. تبدو واجهة المستخدم الخاصة به أشبه بمنصة تواصل اجتماعي أكثر من العمل.

لا تدع بساطته تخدعك! Slack هو برنامج قوي لإدارة الاتصالات للشركات الناشئة مع ميزات وأدوات تجعل عمل الجميع أسهل.

ومع ذلك، انتبه: ستحتاج على الأرجح إلى تخصيص إعدادات الإشعارات الافتراضية. وإلا فإنك قد تغرق بسرعة في طوفان من المقاطعات من فرق عمل ومناقشات متعددة. مقارنة Slack مقابل Asana !

أفضل ميزات #### سلاك

بيئة ترحيبية تجعل تعاون الفريق شعورًا طبيعيًا وممتعًا

يعمل بسلاسة على الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو المتصفح

سهولة الإعداد (ميزة كبيرة للشركات الناشئة المشغولة)

قيود سلاك

قد يصعب متابعة الفرق والقنوات المتعددة

الإعدادات الافتراضية، التي يمكن تغييرها، ترسل إشعارات عند كل رسالة جديدة (هذه المقاطعات يمكن أن تحبط المستخدمين بسرعة)

تسعير سلاك

يقدم Slack خمس خطط تسعير:

مجانية

إيجابي : 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار GovSlack: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 31,495 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 31,495 تقييم) Capterra: 4.7/5 (23,036+ تقييم)

تحقق من هذه تكاملات_سلاك !

9. المفهوم

عبر فكرة توفر مساحة العمل المتصلة من Notion طريقة بسيطة لإدارة تخطيط المشاريع لشركتك الناشئة. نظام إدارة المهام بالسحب والإفلات وميزات التخطيط سهلة وممتعة في الاستخدام. Notion أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع للأشخاص الذين يرغبون في الإشراف على مشاريع العمل والمشاريع الشخصية من نفس المنصة.

ومقابل رسوم إضافية، يمكنك إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تساعد فريقك على الكتابة والعصف الذهني وإنشاء التقارير بسرعة أكبر.

Notion أفضل الميزات

مساحة عمل قابلة للتخصيص

واجهة مستخدم جيدة التنظيم

تتوفر وظيفة إضافية لإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي

قيود مفهوم

منحنى تعليمي ثقيل بالنسبة للفرق الكبيرة (يعمل بشكل أفضل للفرق الصغيرة أو غير المتكاملة

قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي

ميزات محدودة مقارنةً ببعض أفضل خيارات برامج إدارة المشاريع المتوفرة

التسعير #### سعر برنامج Notion

يقدم Notion أربع خطط تسعير:

مجانية

بالإضافة إلى : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي (ملحق): 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Notion التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (4,713+ تقييمات)

: 4.7/5 (4,713+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (1,732+ تقييمات)

تعرف على الأفضل: الخامس: 7/5 (أكثر من 732 تقييم) أدوات لتسويق الشركات الناشئة !

10. الخلية

عبر خلية النحل إذا كانت تخطيطات المشروع المرنة ورسائل البريد الإلكتروني الأصلية من أولويات حل إدارة المشروع التالي لشركتك الناشئة، فقد يكون Hive أفضل حل وبرنامج لإدارة المشاريع والمهام لشركتك الناشئة.

تتكامل منصته سهلة الاستخدام مع أدوات إدارة المشاريع الحالية للشركات الناشئة.

يُعد Hive بمثابة دفعة من الكفاءة لمديري المشاريع الذين يتولون المهام والوقت والموارد والتعاون.

تتأخر المنصة أحياناً على الأجهزة المحمولة، ولكن أداءها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية يتألق. 🖥️

أفضل ميزات #### Hive

مضمون سهل الاستخدام

تتبع ممتاز للمهام ومحادثات المهام

مهام فرعية وافرة ومخططات جانت البيانية

قيود خلية

قد يعمل ببطء على الأجهزة المحمولة

تكاملات محدودة مع جهات خارجية

تسعير #### Hive

يقدم Hive ثلاث خطط تسعير:

مجانية

الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (447+ تقييمات)

: 4.6/5 (447+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (183+ تقييمات)

الأسئلة الشائعة حول برامج إدارة المشاريع الناشئة

لماذا تحتاج الشركات الناشئة إلى برامج إدارة المشاريع؟

يمكن أن تساعد برامج إدارة المشاريع الشركات الناشئة في الحفاظ على التنظيم والتعاون الفعال والحفاظ على الإنتاجية. كما أنها تساعد في تخصيص الموارد وإدارة الجداول الزمنية للمشاريع، مما يجعلها أداة أساسية لأي شركة ناشئة تتطلع إلى النمو والنجاح.

هل جميع خيارات برامج إدارة المشاريع مناسبة للشركات الناشئة؟

لا، ليست كل خيارات برامج إدارة المشاريع مناسبة للشركات الناشئة. قد يكون بعضها أكثر ملاءمة للشركات الكبيرة ذات الموارد الأكبر والمشاريع المعقدة. يجب أن تبحث الشركات الناشئة عن البرامج المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة أو الشركات في مراحلها الأولى، مع ميزات وخطط تسعير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.

ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الشركات الناشئة عند اختيار برامج إدارة المشاريع؟

أحد الأخطاء الشائعة هو عدم مراعاة قابلية البرنامج للتوسع. فغالباً ما تحتاج الشركات الناشئة إلى حل مرن يمكن أن ينمو مع شركتهم، لذلك من المهم اختيار برنامج يمكنه استيعاب النمو المستقبلي والميزات الإضافية. الخطأ الآخر هو عدم إشراك أعضاء الفريق في عملية اتخاذ القرار. من الضروري الحصول على مدخلات من جميع أعضاء الفريق الذين سيستخدمون البرنامج للتأكد من أنه يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم. وأخيراً، قد تغفل الشركات الناشئة عن أهمية دعم العملاء وموارد التدريب، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من أي برنامج.

هل يمكن للشركات الناشئة استخدام برامج إدارة المشاريع المجانية؟

نعم، هناك العديد من خيارات برامج إدارة المشاريع المجانية التي يمكن أن تكون مناسبة للشركات الناشئة. ومع ذلك، من المهم تقييم ميزات وقيود كل خيار مجاني بعناية للتأكد من أنه يلبي الاحتياجات المحددة للشركة الناشئة. قد تحتوي بعض البرامج المجانية على ميزات أو قيود محدودة على عدد أعضاء الفريق أو المشاريع، وهو ما قد لا يكون مناسباً للشركات الناشئة المتنامية. عادةً ما توفر الخيارات المدفوعة المزيد من الميزات والدعم، ولكن قد تجد الشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة أن البرامج المجانية خياراً قابلاً للتطبيق.

العثور على أدوات إدارة المشاريع للشركات الناشئة يبدأ من هنا

إذن ها هي لديك، أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع للشركات الناشئة في عام 2024!

مع كل الإصدارات المجانية والخطط ذات الأسعار المعقولة، لماذا لا تختبر بعضها قبل أن تلتزم؟ ارفع المستوى عالياً بتجربة ClickUp أولاً! ستحصل على تكاملات وتخصيصات وأدوات أكثر قوة مما كنت تحلم به. اشترك مجانًا أو تواصل مع أحد أعضاء فريقنا اليوم.