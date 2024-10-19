أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع القانونية للمحامين في عام 2025

هل أنت محامٍ أو شركة محاماة تتعامل مع العديد من العملاء والقضايا بشكل يومي؟ لا مزيد من البحث!

في هذه المقالة، سنرشدك في هذه المقالة إلى أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع القانونية للمحامين في 2024.

هذه الحلول المتقدمة والميسورة التكلفة مصممة لتبسيط سير عملك، وتوفير الوقت والمال، وضمان عدم تفويت أي موعد نهائي مرة أخرى.

سواء كنت ممارسًا منفردًا أو جزءًا من شركة محاماة كبيرة، فإن الاستثمار في برامج إدارة المشاريع القانونية سيغير قواعد اللعبة.

ما هو برنامج إدارة المشاريع القانونية؟

يشبه برنامج إدارة المشاريع القانونية وجود مساعد شخصي يساعدك على تقليل المخاطر وتوحيد المشاريع القانونية والقضاء على العمليات اليدوية.

باستخدام برنامج إدارة المشاريع القانونية، يمكنك تتبع وقتك بكفاءة, إدارة العملاء بفعالية وتحسين كفاءة إدارة المشروع وسير العمل والتواصل بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقول وداعًا للمواعيد النهائية الفائتة بفضل التذكيرات والإشعارات التلقائية التي تضمن لك البقاء على رأس مهامك.

مع قوالب شاملة, تتبع وقت المحامي والاستراتيجيات المباشرة والقوائم الشاملة، لم تكن إدارة المشاريع القانونية أسهل من أي وقت مضى.

ما هي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج إدارة المشاريع القانونية؟

عندما يتعلق الأمر باختيار برنامج إدارة المشاريع القانونية المناسب لمكتب المحاماة الخاص بك، فإن الأمر يشبه تجميع قطع الأحجية - يجب أن يتناسب كل عنصر بشكل مثالي لخلق الصورة الأكبر من الكفاءة والإنتاجية.

فيما يلي الأشياء الأساسية التي يجب البحث عنها عند مقارنة برامج إدارة المشاريع القانونية.

الميزات : هل يوفر الأساسيات الأساسية اللازمة، مثل إدارة المهام, تتبع وقت المحامي , إدارة العملاء ، وميزات التعاون في المستندات؟

: هل يوفر الأساسيات الأساسية اللازمة، مثل إدارة المهام, تتبع وقت المحامي , إدارة العملاء ، وميزات التعاون في المستندات؟ سهولة الاستخدام: هل هو سهل الاستخدام بما يكفي لتتمكن أنت وفريقك من التكيف معه ضمن الإطار الزمني الخاص بك؟

هل هو سهل الاستخدام بما يكفي لتتمكن أنت وفريقك من التكيف معه ضمن الإطار الزمني الخاص بك؟ التكاملات : هل يمكن أن يتكامل مع أدواتك البرمجية المهمة الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء وبرنامج الفوترة؟

: هل يمكن أن يتكامل مع أدواتك البرمجية المهمة الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء وبرنامج الفوترة؟ الأمان : هل يوفر البرنامج مستوى الأمان الذي تحتاجه لحماية بيانات عملائك؟

: هل يوفر البرنامج مستوى الأمان الذي تحتاجه لحماية بيانات عملائك؟ السعر : هل سعر البرنامج معقول وفي حدود ميزانيتك؟

: هل سعر البرنامج معقول وفي حدود ميزانيتك؟ النطاق: هل هو مناسب لحجم مكتب المحاماة الخاص بك واحتياجاته وتفضيلاته، وهل يمكنه التوسع لاستيعاب نموك في المستقبل؟

من خلال النظر في هذه العوامل، تكون في طريقك إلى إيجاد برنامج إدارة المشاريع القانونية المثالي المصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك. الأمر كله يتعلق بالعثور على ما يناسبك تمامًا!

10 أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع القانونية في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع القانونية في عام 2024، بناءً على الميزات والأسعار ومراجعات العملاء.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد برنامج ClickUp لإدارة المشاريع للفرق يقدم العديد من الميزات لمساعدة شركات المحاماة والمحامين على تبسيط عملياتهم. فهو يسمح لك بتتبع الأهداف والتقدم المحرز بدقة والتعاون مع أعضاء شركتك وتنظيم جميع مشاريعك وعرضها بسهولة. انقر فوق تتبع القضايا القانونية والفواتير يتضمن وظائف تتبع القضايا القانونية والفوترة القانونية، مما يتيح للمحامين تتبع وقتهم بدقة وإنشاء الفواتير بسلاسة. كما يتيح لك أيضًا تخزين جميع معلومات عملائك في قاعدة بيانات واحدة منظمة جيدًا. ClickUp Law يساعدك على إدارة تتبع وقت القضايا حسب العميل، حتى الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تعني ميزة تدوين الملاحظات أنه يمكنك إضافة المعلومات المتعلقة بإدخالات الوقت وتمييزها كساعات قابلة للفوترة. أو تصدير سجلات وقتك عندما يحين وقت الفوترة. ClickUp Legal Client Management يتيح لك إدارة تفاصيل جميع القضايا الخاصة بك مع لمحات عامة عن العميل والقضايا، وتتبع الأحداث/المهام/المواعيد النهائية، ومخططات جانت وقوائم المراجعة لمساعدتك في مراقبة التقدم المحرز في جميع القضايا الخاصة بك.

تتضمن بعض أدوات وميزات ClickUp المفيدة الأخرى لشركات المحاماة ما يلي:

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp AI Assistant، التي تساعد على ضمان التواصل السلس والسريع والفعال مع كل من تتواصل معه بشكل يومي.

ClickUp Whiteboards يتيح لك العصف الذهني والتعاون وتصور الأفكار، مما يسهل تعاون الفريق الفعال وتعزيز قدراتك على حل المشكلات.

لوحات المعلومات في ClickUp توفر نظرة عامة مرئية للمشاريع الجارية والمواعيد النهائية والتقدم المحرز، مما يسمح للمحامين بمراقبة حالة قضاياهم في لمحة سريعة

أكثر من 1,000 تكامل يعني أنه يمكنك على الأرجح دمج أدواتك الحالية المفضلة في المنصة.

بشكل عام، يُمكِّن ClickUp شركات المحاماة والمحامين من تحسين عملياتهم، وتحسين التواصل، وتعزيز إدارة العملاء القانونيين، وأتمتة عمليات تتبع الوقت والفوترة. من خلال الاستفادة من ميزاته وتكاملاته الشاملة، يعمل ClickUp على زيادة الكفاءة والإنتاجية إلى أقصى حد، مما يعود بالنفع على ربحية الشركة ورضا العملاء في نهاية المطاف.

أفضل ميزات ClickUp

كمية وفيرة من الأدوات المجانية لاستخدامها وتجربتها بقدر ما تريد

أتمتة سهلة لإدارة المهام المتكررة

إمكانية تخصيص الأدوات والميزات لتناسب الاحتياجات المحددة لشركتك

قيود ClickUp

التأخير والتباطؤ من حين لآخر إذا كان لديك كمية هائلة من البيانات

لا يحتوي إصدار الهاتف المحمول على جميع وظائف إصدار سطح المكتب تمامًا

قدرة محدودة على تخصيص الأسماء والحالة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,757 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,757 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,800+ تقييم)

2. مشروع بروبروفس

عبر مشروع ProProfs إذا كنت تتسوق للحصول على أفضل برامج إدارة المشاريع القانونية المصممة من أجل تبسيط العمليات وتعزيز كفاءة الممارسات القانونية، يمكنك التفكير في برنامج ProProfs لتخطيط المشاريع.

يتيح ProProfs للفرق تنظيم المشاريع وتفويض المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون وإنشاء تقارير مفصلة.

من خلال واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة، يبسّط برنامج ProProfs Project إدارة المشاريع حتى تتمكن من تخصيص الموارد بفعالية وتحسين سير العمل وتحسين الإنتاجية في مساعي إدارة المشاريع القانونية.

أفضل ميزات برنامج ProProfs Project

أسعار مناسبة للميزانية ومناسبة للشركات الأصغر حجماً

تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام ويعمل بشكل جيد

فريق خدمة عملاء يحظى بإشادة كبيرة

قيود مشروع ProProfs ProProfs

تكامل البرامج محدود

قدرات أتمتة المهام محدودة

تباطؤ وتأخر من حين لآخر

تسعير مشروع ProProfs ProProfs

الباقة السنوية: 39.97 دولاراً شهرياً، عدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات مشروع ProProfs Project

G2: 4.4/5 (32+ تقييم)

4.4/5 (32+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (76+ تقييم)

3. أسانا

عبر أسانا Asana هو برنامج لإدارة المشاريع يمكن أن يمكّن المهنيين القانونيين من تنسيق أعمالهم وتبسيطها بفعالية.

وهو يوفر منصة شاملة لتنظيم وإدارة المشاريع القانونية، بدءًا من المهام الصغيرة إلى المبادرات المعقدة. يوفر إدارة المهام، وتتبع الوقت، و أدوات تعاونية التي يمكن أن تساعد المحامين على تقليل المخاطر وتعزيز التواصل وضمان رضا العملاء.

تجعل واجهة المستخدم السهلة الاستخدام ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص منه خيارًا مثاليًا لإدارة المشاريع القانونية، مما يسمح للمحامين بتوحيد العمليات وتحسين كفاءة سير العمل بشكل عام.

أفضل ميزات Asana

خطة مجانية تشمل جميع الأساسيات

يجب شراء رخصتين على الأقل للترقية

يجعل تتبع المشاريع والمهام سهلاً

قيود أسانا

نظام إشعارات البريد الإلكتروني مفيد ولكنه يحتاج إلى تحسين

يعمل بشكل رائع مع Google Workspace و Slack للتعاون

العديد من الوظائف محدودة، لذا يجب على المستخدمين العمل مع ما هو محدد

تسعير Asana

مجاني

قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,469 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,469 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12,134+ تقييم)

4. ميروسكيس

عبر ميروسكيس MerusCase هو برنامج لإدارة الممارسة القانونية قائم على الحوسبة السحابية مصمم لخدمة شركات المحاماة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال التقاضي.

وهو يوفر أنواع قضايا قابلة للتخصيص، وقوالب مستندات، وسير عمل المهام، والتقارير. يشتمل البرنامج على ميزات مثل عميل بريد إلكتروني كامل، وحزمة محاسبة، ومسح ضوئي للدُفعات، وتتبع الإحالة.

MerusCase متوافق مع قانون HIPAA ويقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف على المستندات التي تم تحميلها. وهو الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على الشركات التي يتراوح عدد محاميها بين 15 و50 محامياً. على الرغم من عدم وجود تطبيقات أصلية للهواتف المحمولة، إلا أن تطبيق الويب يستجيب بالكامل ويمكن الوصول إليه على الأجهزة المحمولة.

أفضل ميزات MerusCase

اختصارات مريحة تتيح لك عرض عدد القضايا وعدد المهام الموكلة لكل عضو في الفريق

يتيح لك الوصول إلى جميع النماذج القانونية، وملفات القضايا، ورسائل البريد الإلكتروني

إعداد سهل، مفيد جدًا للشركات التي تنتقل إلى النظام الرقمي

قيود MerusCase

لا يتوفر تطبيق مخصص للجوال، ولكن إصدار المتصفح سريع الاستجابة

قد لا تكون ميزات إعداد التقارير المحدودة كافية لجميع شركات المحاماة

عدم التكامل مع الأنظمة الأخرى

تسعير MerusCase

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MerusCase MerusCase

G2 : 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (81+ تقييمات)

5. الإثنين

عبر الاثنين توفر منصة إدارة العمل الشاملة Monday للمهنيين القانونيين حلاً مبسطاً لإدارة مشاريعهم بفعالية.

وبفضل ميزاته القوية، تُمكِّن منصة Monday المحامين من فهم قدرات الفريق وتخطيط المهام وتتبع التقدم المحرز. كما يوفر لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وأدوات تعاون، وقدرات إدارة المستندات، مما يسمح بتنسيق سلس وكفاءة معززة في إدارة المشاريع القانونية.

وسواء كان الأمر يتعلق بإدارة المهام أو تتبع الوقت أو التعاون مع الفريق، فإن تطبيق Monday يوفر الأدوات اللازمة لما يلي تحسين سير العمل وتحسين إدارة المشاريع بشكل عام في المجال القانوني.

الاثنين أفضل الميزات

يضيف بانتظام تحديثات ووظائف محسنة

توفير مكالمات دعم بشري سهلة الجدولة

لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتتماشى مع ممارستك

قيود يوم الاثنين

لا يقدم خطة مدفوعة بأقل من ثلاثة مقاعد

يولد قدرًا كبيرًا من التواصل اليومي عبر البريد الإلكتروني الذي يبدو لبعض المستخدمين وكأنه بريد مزعج

الأسعار أعلى قليلاً من المتوسط

تسعير يوم الاثنين

مجاني

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

8 دولارات شهريًا لكل مقعد قياسي : 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد محترف : 16 دولاراً شهرياً لكل مقعد

: 16 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,624 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,624 تقييم) Capterra: 4.6/5 4,177+ تقييمات)

6. ريدبوث القانونية

عبر ريدبوث قانوني Redbooth Legal هو برنامج سهل الاستخدام مصمم لإدارة المشاريع القانونية. يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمحامين تبسيط سير عملهم. ويتيح لأعضاء الفريق التعاون مع بعضهم البعض وتتبع سير العمل في مشاريعهم.

وبفضل ميزات مثل إدارة المهام ومشاركة المستندات وأدوات التواصل، يهدف Redbooth Legal إلى تعزيز الإنتاجية والتنظيم داخل شركات المحاماة.

أفضل ميزات ريدبوث #### أفضل ميزات ريدبوث

تعيين المهام بسهولة إلى جميع أعضاء فريقك ومتابعتها أثناء تقدمهم في العمل

سهولة الإعداد، وعملية تأهيل سريعة لأعضاء الفريق

إنشاء مساحات عمل منفصلة للأقسام والفرق المختلفة

قيود ريدبوث #### قيود ريدبوث

يسمح فقط للمسؤولين بحل المهام

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية، بطيئة في التطوير

هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بدعم تطبيقات الأجهزة المحمولة

تسعير ريدبوث

المحترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ريدبوث #### تقييمات ومراجعات ريدبوث

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. كليو

عبر كليو يلبي برنامج إدارة الممارسة القانونية القائم على السحابة Clio احتياجات المحامين وشركات المحاماة الذين يبحثون عن أدوات إدارة المشاريع القانونية.

يوفر تتبع الوقت وإدارة المستندات وإدارة المهام وأدوات التواصل مع العملاء.

ويتيح إعداده سهل الاستخدام وميزاته الشاملة للمهنيين القانونيين تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

Clio أفضل الميزات

الإشادة بميزات إدارة القضايا، مثل العثور على جهات الاتصال وحفظ الملفات

عمليات تكامل ممتازة وسلسة وتحديثات مستمرة

نظام الفواتير فعال ويجعل الدفع سهلاً

قيود Clio

يتطلب قدرًا كبيرًا من تحميل وتنزيل المستندات (لا يمكن تكرارها)

صعوبة تتبع رسائل البريد الإلكتروني الأصلية والوصول إليها

التأخير بين وقت إجراء مدفوعات ACH ووقت تسجيلها في النظام

تسعير #### Clio

EasyStart: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسية: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم مكتمل: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كليو التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 515 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 515 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,508+ تقييمات)

8. تريلو

عبر تريلو إذا كنت ترغب في العثور على برنامج مرئي لإدارة المشاريع التي يمكن للجميع في المكتب التقاطها بسرعة، قد يكون Trello هو الحل!

تقدم أداة إدارة المشاريع المستندة إلى الويب Trello نهجًا مرنًا لتنظيم المهام والمشاريع.

باستخدام Trello، يمكن للمحامين إنشاء لوحات وقوائم وبطاقات لتتبع مشاريعهم القانونية وتحديد أولوياتها وتعيين المهام ومراقبتها. وهي تساعد في سهولة التعاون والحصول على نظرة عامة واضحة على المشاريع والمواعيد النهائية.

أفضل ميزات Trello

تصميم سهل الاستخدام يجعل التنظيم ممتعاً وفعالاً

إعداد بسيط وسهولة في الإعداد

مرن، يسمح بلوحات منفصلة لكل مشروع

قيود Trello

طرق عرض مدمجة محدودة

ميزات محدودة لتخصيص خط الأنابيب الخاص بك

لا يأتي مع تقارير وتحليلات

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 7.38 دولار أمريكي في الشهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (13,370+ تقييم)

4.4/5 (13,370+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,708 تقييم)

9. برنامج تومسون رويترز لإدارة العمليات القانونية

عبر برنامج تومسون رويترز لإدارة العمليات القانونية برنامج إدارة العمليات القانونية من تومسون رويترز لإدارة العمليات القانونية هو حل أعمال قانوني لقطاعات متعددة يساعد المحامين على إدارة مشاريعهم القانونية.

وهو يوفر ميزات مثل إدارة الاستلام، وإدارة المسائل، وإدارة العقود، وإدارة الإنفاق، وإدارة المعرفة.

يهدف البرنامج إلى تبسيط العمليات والتحكم في التكاليف وتحسين الإنتاجية داخل الإدارات القانونية.

وبفضل وظائفه المتكاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يوفر برنامج Thomson Reuters Legal Operations Management Software للمحامين الأدوات التي يحتاجونها لتنظيم مشاريعهم والإشراف عليها بفعالية، مما يعزز الكفاءة ويضمن تحقيق نتائج ناجحة.

أفضل مميزات برنامج تومسون رويترز لتعقب العمليات القانونية وبرنامج Pro Law

القدرة على إدارة المسألة خلال دورة حياتها بالكامل

قادر على إدارة إنفاق القسم للمستشارين الخارجيين

يوفر قوالب مستندات قانونية

تومسون رويترز للتعقب القانوني وبرو لو أفضل قيود على الميزات

نظرًا لوجود العديد من خيارات إنشاء التقارير، قد يستغرق الأمر بضع محاولات للحصول عليها بشكل صحيح

قد لا تتوفر لبعض المشكلات الفنية إجابات سريعة الحل، مما يتطلب تجربة خدمة العملاء

يشعر بعض المراجعين أن خدمة العملاء تحتاج إلى تحسين

طومسون رويترز للتعقب القانوني وبرو لو أفضل ميزات التسعير

الاتصال للتسعير

تومسون رويترز ليجال تراكير وبرو لو أفضل الميزات التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

10. فرق إيفرنوت

عبر فرق إيفرنوت عندما يحين الوقت لدمج مساحة عمل رقمية يمكنها تدوين الملاحظات وتنظيمها وأرشفتها، قد يكون Evernote هو الحل الذي تأمله.

يتيح لك برنامج الإنتاجية تخزين المستندات وملاحظات الحالة ومحاضر الاجتماعات في مكان واحد.

تتيح لك ميزة البحث الخاصة به تحديد موقع معلومات محددة بسرعة، مما قد يُحدث فرقًا حقيقيًا عندما تحتاج إلى تعزيز الكفاءة في إدارة أي مشروع قانوني.

أفضل ميزات برنامج Evernote Teams

أدوات تعاون ممتازة للفرق، بما في ذلك التواصل في الوقت الفعلي

تجربة رائعة على الهاتف المحمول، وفقًا للمراجعين

العلامات والبحث ودفاتر الملاحظات تجعل العثور على المحتوى ومشاركته أمراً سهلاً

قيود فرق Evernote

يوفر خيارات تنسيق محدودة

قد تكون التكلفة في الاعتبار للفرق التي لا تحتاج إلى ميزاته الكاملة

قد لا يكون متوافقاً مع تطبيقاتك أو برامجك الأخرى

تسعير Evernote Teams

المحترف: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فرق إيفرنوت #### تقييمات ومراجعات فرق إيفرنوت

G2: 4.3/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8092 تقييم)

الوصول إلى قوة أدوات إدارة المشاريع القانونية: الحكم النهائي

سيؤدي اختيار أفضل برامج إدارة المشاريع القانونية في عام 2024 إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية شركة المحاماة الخاصة بك بشكل كبير.

من فوائد برنامج إدارة المشاريع إلى مجموعة من الخيارات مثل بدائل أسانا , بدائل Trello و بدائل الاثنين ، هناك حل لكل حاجة.

لا تنسى أن تضع في اعتبارك برنامج مجاني لإدارة المشاريع أيضًا عزز استراتيجيتك أكثر مع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي , برنامج تتبع الوقت و قوالب استشارية .

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