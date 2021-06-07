دليل Wrike لإدارة المشاريع (لوحة القيادة، مخطط جانتت، تتبع الوقت)

برنامج إدارة المشاريع لا غنى عنه لأي مدير مشروع.

ويكاد يكون من المستحيل الفصل بين الاثنين!

كالخبز بالثوم والبيتزا. 🍕

Wrike هو أحد حلول إدارة المشاريع.

ولكن هل إدارة مشروع Wrike شيء يجب عليك اللجوء إليه؟ 🤔

لا تقلق. سنساعدك في معرفة ذلك.

سنناقش في هذه المقالة ماهية Wrike وميزاته الرئيسية ومزاياه وقيوده. سنقوم أيضًا نقترح بديلاً سيكون الحل لجميع عيوب إدارة مشروع Wrike.

_كل شيء جاهز؟ ها نحن ذا!

ما هو Wrike؟

Wrike هو برنامج لإدارة المشاريع و أداة التعاون . تتيح لمستخدميها إدارة وتتبع

المشاريع

المواعيد النهائية

الجداول الزمنية

وعمليات سير العمل الأخرى

تم تصميم البرنامج لإدارة المهام بكفاءة، مما يسمح لفريق المشروع بالتركيز على المهام الأساسية وإتمامها بسرعة.

يتيح لك Wrike أيضًا عرض حالة كل من فرقك الافتراضية ' مشاريعك بتقارير في الوقت الفعلي. لذا يصبح جمع الحقائق والإحصائيات سهلاً.

_مكافأة: ابحث في تقاريرنا الشاملة مراجعة Wrike **_لمزيد من التفاصيل!

## 6 الميزات الرئيسية لـ Wrike

إن Wrike مليء بميزات رائعة لإدارة المشاريع والتعاون، بما في ذلك مخطط جانت التفاعلي، وعرض عبء العمل, لوحة تحكم قابلة للمشاركة إلخ.

ومع ذلك، إليك الميزات الخمس الرئيسية التي نعتقد أنك بحاجة إلى معرفتها.

1. التعاون الجماعي

تم تصميم ميزات التعاون في Wrike للمساعدة في محادثات الفريق وإنشاء الأصول واتخاذ القرارات

تتضمن بعض هذه الميزات ما يلي:

صندوق الوارد : يُظهر للمستخدم جميع إشاراته ومهامه المعينة وما إلى ذلك.

: يُظهر للمستخدم جميع إشاراته ومهامه المعينة وما إلى ذلك. @الإشارات : تنبيهات خاصة بشخص محدد لإجراء محادثة

: تنبيهات خاصة بشخص محدد لإجراء محادثة إشعارات المتصفح : تنبه المستخدم بالتحديثات الواردة من زملائه في الفريق ولوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة سريعة على المهام المعلقة

: تنبه المستخدم بالتحديثات الواردة من زملائه في الفريق ولوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة سريعة على المهام المعلقة التعليقات : ترك ملاحظات وطرح أسئلة وما إلى ذلك على المهام والمجلدات والمشاريع

: ترك ملاحظات وطرح أسئلة وما إلى ذلك على المهام والمجلدات والمشاريع تدفق النشاط: يعرض الأنشطة والتحديثات المتعلقة بمهمة معينة ويوجد في لوحة معلومات المشروع أو المهمة أو المجلد

من الواضح أن Wrike يأخذ تعاون الفريق بجدية

2. تتبع وقت Wrike

يحتوي برنامج Wrike لإدارة المشاريع على نظام مدمج مفيد لتتبع الوقت؛ وهو رائع لتتبع الساعات التي تقضيها في المهام والمشاريع.

سيساعدك استخدام تتبع الوقت في Wrike على تجنب التأخير في المشاريع وتبسيط الفواتير.

يمكنك بسهولة بدء وإيقاف وإيقاف وإيقاف مؤقت وحتى إضافة البيانات أو التعليقات الضرورية إلى جميع إدخالات وقتك.

وإدخالات الوقت هي كنز دفين من البيانات التي يمكن أن تساعدك على تقييم إنتاجية موظفيك.

_لن يكون من الصعب توزيع تلك الترقيات بعد الآن مع تتبع الوقت في Wrike!

3. لوحة تحكم Wrike

عندما يكون فريقك على خطة مدفوعة، يمكن للجميع (باستثناء المتعاونين الضيوف) إنشاء لوحات تحكم Wrike.

باستخدام هذا لوحة تحكم المشروع ستساعد فريقك في الحصول على رؤية شاملة وإزالة الانعزالية.

يمكنك أيضًا عرض التحليلات في الوقت الفعلي وتنظيم المهام حسب الحالات المخصصة.

باستخدام لوحات معلومات Wrike، يمكنك تثبيت أهم المشاريع بالإضافة إلى إنشاء مخططات جانت بنقرة واحدة.

من السيء للغاية أن Wrike يحد من عدد لوحات المعلومات التي يمكنك إنشاؤها حتى كمستخدم مدفوع.

4. حلول الفريق

ألديك فريقصغير؟ فريقكبيرفريق_؟ في مكان ما في المنتصف؟

Wrike مخصص للفرق من جميع الأحجام.

إنه مثالي للمؤسسات ذات الفرق الموزعة, عن بُعد أو الفرق الافتراضية .

ولكن هذا مجرد غيض من فيض.

لدى Wrike أيضًا حلول مخصصة لـ الإبداع، وإدارة المنتجات، والتسويق، وإدارة المشاريع والعمليات التجارية وفرق الخدمات الاحترافية.

5. تطبيقات الجوال

في عالم ينشر فيه الناس عن قهوتهم الصباحية ☕ على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التنقل، فإن الحل القائم على الهاتف المحمول أمر لا بد منه.

معظم الأشياء التي يمكنك القيام بها على تطبيق Wrike لسطح المكتب يمكن القيام بها أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، مثل:

جدولة المهام وتعيينها

الوصول إلى المجلدات والمشاريع

الوصول إلى حساب Wrike الخاص بك

عرض لوحات التحكم الشخصية والمشتركة

والمزيد!

6. التكاملات

لإدارة سير العمل بشكل أفضل، يتكامل Wrike مع العديد من أدوات مكان العمل مثل:

Salesforce.com

مايكروسوفت أوفيس 365

جيميل

مايكروسوفت تيمز

دروب بوكس

لا يمكنك العثور على تكامل مباشر مع تطبيقك المفضل؟ استخدم زابير .

يمكن أن يساعد في دمج Wrike مع برنامج إدارة المهام مثل مشاريع زوهو , المخيم الأساسي إلخ.

وإذا كنت مطورًا، يمكنك إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك مباشرةً باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

_لا تبعية

الآن دعنا نتحقق من مزايا استخدام برنامج Wrike لإدارة المشاريع.

## 3 مزايا برنامج Wrike لإدارة المشاريع

فيما يلي أهم ثلاث مزايا نعتقد أنها ستثير إعجابك أكثر من غيرها:

1. واجهة مستخدم قابلة للتخصيص للتخصيص

هي لوحة كانبان المربى الخاص بك لأنك تحب مشاهدة المهام تنتقل من المهام التي يجب القيام بها إلى المهام المنجزة؟

أو هل تحب أن ترى كيف أن مخطط جانت يدير التبعيات ?

في كلتا الحالتين، يمكن أن يكون Wrike في خدمتك.

وهذا ممكن فقط لأن برنامج إدارة المشاريع يسمح لك بتخصيص واجهة المستخدم، بحيث تناسب احتياجاتك مثل القفازات. على سبيل المثال، يمكن لفريق Agile الخاص بك تصور عملهم باستخدام لوحة كانبان من Wrike.

يمنحك مخطط جانت في Wrike رؤية مع جداول زمنية ديناميكية بالإضافة إلى إمكانية إدارة مشاريع متعددة. يمكنك استيراد المعلومات من مايكروسوفت بروجكت في مخطط جانت الخاص بك في Wrike Gantt، مما يؤدي على الفور إلى ترقية شكل ومظهر بياناتك.

ضمن ميزة مخطط جانت، تسمح لك تبعيات Wrike بربط المهام بأربع طرق مختلفة وتسمح لك خطوط التبعية الخاصة به بمعرفة المهام المتصلة.

باستخدام تبعيات Wrike، يمكنك الاختيار من بين إحدى هذه القواعد:

يجب أن تنتهي المهمة (أ) قبل أن تبدأ المهمة (ب).

يجب أن تبدأ المهمة (أ) قبل أن تبدأ المهمة (ب).

يجب أن تنتهي المهمة (أ) قبل أن تنتهي المهمة (ب).

لا يمكن أن تنتهي المهمة أ قبل أن تبدأ المهمة ب.

_منطقي تماماً، أليس كذلك؟

إلى جانب هذه الميزات، يمكنك أيضًا الاختيار من بين العديد من خيارات العرض في Wrike، بما في ذلك الجدول والقائمة واللوحة والبث والتحليلات وما إلى ذلك، لرؤية عملك بالطريقة التي تريدها.

2. ميزات تدقيق رائعة

باستخدام الإضافة المدفوعة المسماة Wrike Proof، سيتمكن فريقك من إضافة التعليقات مباشرةً إلى الصور وملفات PDF وحتى مقاطع الفيديو.

يمكن إجراء جميع الاتصالات من خلال التعليقات، ولن تنسى أبدًا اكتشاف الأخطاء في ملفاتك. والأهم من ذلك، ستكون عمليات الموافقة والتعليقات الخاصة بك بأقصى سرعة. 🏎️

مكافأة: تعرّف على الـ

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3. العملاء كمتعاونين

Collaborator هو نوع من المستخدمين في Wrike لا يتطلب مقعد مستخدم مدفوع الأجر، ومع ذلك فهو يتيح لهم الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك. هذا أمر رائع للحفاظ على أصحاب المصلحة حتى الآن عن حالة المشروع.

ولكن هناك بندان مهمان:

هناك حد لحقوقهم

هناك حد لعدد المتعاونين الذين يمكنك دعوتهم إلى حسابك

لذا يمكنك إضافة العملاء كمتعاونين لأنهم عادةً أقل من موظفيك. ولا يحتاجون إلى الوصول إلى مساحة العمل بأكملها. ـ

كمتعاونين، يمكن لعملائك:

اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تنفيذ المشروع وماهيته وسبب تنفيذه

التعليق للإجابة على الأسئلة التي تطرأ أثناء المشروع

تغيير حالات المهام

مراقبة تقدم المشروع وإعطاء الموافقات لمواصلة العمل الجيد

_لكن في أي عالم يكون كل شيء جميل ومثالي؟

حتى نارنيا لم تكن..

قد يكون لدى إدارة مشروع Wrike بعض السحرة البيض من تلقاء نفسها التي تمنعها من أن تكون مثالية.

## 5 قيود على إدارة مشروع Wrike (مع الحلول)

فيما يلي بعض العوائق التي قد تجعلك تعيد التفكير في إدارة مشروع Wrike:

1. لا توجد وظيفة الخريطة الذهنية

نظرًا لأن Wrike تحظى بشعبية كبيرة، فقد تعتقد أنه سيكون لديهم خريطة ذهنية ميزة حتى تتمكن من تبادل الأفكار حول خطط المشروع مع فريقك.

خطأ 🙅! لسوء الحظ، لا يفعلون ذلك.

إذن، أين عصف ذهني _مع فريقك؟

في انقر فوق !

نعم، لقد توصلنا إلى الإجابة بسرعة لأنها واحدة من الأعلى تصنيفًا الإنتاجية و أداة إدارة المشروع, محبوب من جميع أحجام الفرق وحتى المستقلين .

وأنها تحتوي على الخريطة الذهنية ._ 😎

تابع القراءة لترى كيف يمكن لـ ClickUp حل جميع عيوب Wrike:

حل ClickUp: الخرائط الذهنية خريطتنا الذهنية عبارة عن لوحة مليئة بالاحتمالات.

يمكنك رسم خطة المشروع أو سلسلة من الأفكار في الوضع الفارغ.

ولكن إذا وجدت أن الخريطة الذهنية الفارغة مخيفة، فلا تقلق.

يمكنك أيضًا البناء على ما قمتَ بإنشائه بالفعل في ClickUp باستخدام الوضع المهام، حيث يكون تخطيط مشروعك متعلقًا بالمهام. يمكنك إنشاء تدفقات عمل ومهام مخصصة وحتى إعادة ترتيب مساحة العمل إلى مسارات منطقية.

2. العديد من الوظائف الأساسية هي وظائف إضافية

عندما تدفع مقابل #برنامجإدارة_المشاريع، ماذا تتوقع؟

أن تحصل على الميزات التي تحتاجها.

كنا نظن ذلك أيضًا حتى صادفنا Wrike.

إنه لا يقدم العديد من الميزات الأساسية إدارة العمل ميزات مدمجة.

تتضمن بعض هذه الميزات ما يلي:

Wrike analysis : إنشاء تحليلات مخصصة لوحات المعلومات لتحسين الأداء

: إنشاء تحليلات مخصصة لوحات المعلومات لتحسين الأداء مورد Wrike: تصور الفريق عبء العمل واكتساب رؤى حول استخدام الموارد

Wrike: تصور الفريق عبء العمل واكتساب رؤى حول استخدام الموارد إثبات الورايك: إضافة ملاحظات مرئية وتعيين موافقات

ما لم تكن مستعدًا لدفع رسوم إضافية لإلغاء قفل هذه الميزات وإضافتها إلى حساب Wrike الخاص بك، فأنت عالق بدونها.

حل ClickUp #1: مجاني لوحات المعلومات لا تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤى حول كل ما ترغب في معرفته فحسب، بما في ذلك

السباقات , ملاحم , حالات المهام , الموارد إلخ، ولكنها أيضًا قابلة للتخصيص.

يمكنك إضافة أدوات لوحة التحكم المخصصة للاطلاع على المعلومات التي تحتاجها، مثل:

مخطط خطي

الحساب

مخطط دائري

مخطط البطارية، والمزيد

_وخمن ماذا؟

يمكنك إنشاء العديد من لوحات المعلومات لمشاريع متعددة، و لن نكلفك سنتًا واحدًا. لأننا نقدم لوحات المعلومات في خطتنا المجانية.

ClickUp الحل رقم 2: مجانًا عرض عبء العمل يأتي عرض عبء العمل بدون تكلفة أيضاً.

يمكنك استخدامه لإدارة الموارد بسهولة، مثل تتبع من لديه الكثير أو القليل من المهام، ثم توزيع المهام وفقًا لذلك.

ClickUp الحل رقم 3: مجاني ميزات التدقيق وأخيرًا، لست مضطرًا للدفع مقابل أي وظيفة إضافية للتدقيق مع ClickUp.

ClickUp يدعو فرقك الإبداعية بأذرع مفتوحة!

لهذا السبب لدينا كل من الصورة و شرح PDF القدرات

هنا، يمكنك إضافة تعليقات على نماذج التصميم وتعيينها، وتمييز العلامات على العقود القانونية، وغير ذلك الكثير.

3. لا يمكن تضمين مواقع ويب أخرى

هذه مشكلة. إذا كان بإمكانك تضمين مواقع الويب في Wrike، فستوفر الوقت بدلاً من التنقل بين علامات التبويب.

على سبيل المثال، إذا كان لديك ملف جداول بيانات جوجل مع ميزانية هذا الشهر. يمكنك تضمينه في أداة إدارة المشروع بجانب مهمة الميزانية.

بهذه الطريقة، يمكنك تجنب البحث عنها مرارًا وتكرارًا في علامة تبويب أخرى.

بما أنه لا يوجد تضمين، ستفقد مركزية احتياجاتك، وهذا يمكن أن يكلفك الوقت والمال.

حل ClickUp: تضمين العرض من خلال عرض التضمين القوي ، يمكنك بسهولة جلب مواقع الويب والتطبيقات الأخرى مثل تويتر,

جداول بيانات جوجل , تلوح في الأفق , فيديارد إلخ، إلى منصة ClickUp باستخدام HTML أو URL.

4. لا توجد ميزة لقطة شاشة

سواء كان ذلك لمناقشة تصميمات مثيرة للاهتمام أو حفظ ميمي التي لا يمكنك تنزيلها، نأخذ لقطات شاشة لأسباب مختلفة.

الكثير من الاستخدامات، ومع ذلك يحرمك Wrike من هذه الميزة.

يا لسوء الحظ.

حل ClickUp: امتداد كروم يعدّ امتداد كروم امتداد كروم المفيد متعدد الأغراض. يمكنك التقاط لقطات شاشة للمتصفح بأكمله أو منطقة معينة لإضافتها إلى المهام أو تنزيلها.

ولكن هذا ليس كل شيء!

يمكنك أيضًا استخدام الامتداد لـ

إنشاء المهام

وضع إشارة مرجعية على المواقع

تتبع الوقت

الوصول إلى المفكرة وضع علامة على لقطات الشاشة



_لقد أخبرناك

متعددة الأغراض متعددة الأغراض _لسبب ما.😎

5. وريك مكلف

_يدعي Wrike أنه مصمم لجميع أحجام الفرق، ولكن ماذا عن جميع ميزانيات الفرق؟

لديه خطة مجانية، لكنها محدودة للغاية. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل تسعير Wrike، فإن خطتهم المدفوعة تبدأ من 9.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، وهو ما قد يكون مكلفًا للفرق والشركات الصغيرة.

حل ClickUp: خطة مجانية للأبد

جرّب ClickUp بدلاً من ذلك.

لدينا خطة مجانية للأبد مليئة بالميزات المفيدة والمتقدمة بحيث لا تحتاج إلى أي إضافات. 😛

ولكن إذا كنت لا تزال بحاجة إلى ميزات متقدمة، فإن خططنا المدفوعة تبدأ بأسعار معقولة جدًا. بهذه الطريقة، يمكنك تنمية شركتك بميزانية مريحة.

تحقق من خطة التسعير :

غير محدودة (5 دولارات لكل مستخدم شهريًا) :

تخزين غير محدود الحقول المخصصة مخصص غير محدود المشاهدات والمزيد

: أعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهرياً) :

الكل الأتمتة إضافي الضيوف والمزيد

:

كل هذه الحلول تجعل من ClickUp أفضل بديل ل Wrike ولكن لدينا الكثير أكثر من ذلك بكثير لنقدمه.

فيما يلي بعض من ميزات ClickUp ستحبها

إضافة أي حقل مخصص الذي تريده بما في ذلك القائمة المنسدلة وخانة الاختيار والنص وما إلى ذلك إلى نظامك المخصص أو سير عملك

العمل بدون اتصال بالإنترنت مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت لديه تكامل مع تطبيقاتك المفضلة مثل تايم دكتور , تكبير إلخ.

استخدم قوالب الفريق لاستخدام سير عمل تم إنشاؤه مسبقًا لـ إدارة الموقع الإلكتروني , التصميم , فريق التسويق إلخ.

أتمتة مهام سير العمل باستخدام أكثر من 50 نقرة الأتمتة إدارة كل تبعية المهمة وتخطيط المشاريع مع عرض مخطط جانت البياني إرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك داخل ClickUp باستخدام تطبيق انقر فوق البريد الإلكتروني قم بتعيين جداول زمنية متكررة لعملك باستخدام المهام المتكررة استمتع بـ ClickUp تطبيق الجوال على كل من أجهزة iOS و Android



## Wrike ببساطة ليس مناسبًا (لك)

لا شك أن Wrike أداة جيدة لإدارة المشاريع.

ولكن الأمر يعود إلى ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

هل هي شاملة لجميع الميزانيات؟ لا.

هل يفرض عليك رسومًا مقابل الميزات من خلال تسميتها إضافات؟ نعم.

عندما تزن جميع الإيجابيات والقيود، ستدرك أن الأشياء الصغيرة هي التي تضيف الكثير.

لماذا تعاني من هذا الضغط عندما يكون ClickUp بجانبك؟

يمكن أن يكون مدير مشروعك، وموزع المهام, منشئ المستندات ، مدون الملاحظات... سمها ما شئت.

ـ ماذا تقول؟ احصل على ClickUp مجانًا اليوم لجعل إدارة المشروع أمرًا في غاية السهولة والتأكد من أنك تشعر بذلك كل يوم: