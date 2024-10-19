تطبيقات إدارة مشروعات iOS: أفضل 10 حلول لتبسيط سير العمل

إن إدارة المشاريع تشبه التلاعب بعشرات الكرات في وقت واحد. ما لم تكن لديك بعض المهارات السحرية في جعبتك، فإن تنظيم المهام ومراقبة الجداول الزمنية وإدارة الفرق بمفردك يمثل تحديًا حقيقيًا. 🤹

لحسن الحظ، لست مضطرًا للقيام بذلك بمفردك - يمكن أن يساعدك تطبيق إدارة المشاريع في تخطيط وتتبع وتنظيم جميع الأجزاء المتحركة في مشروعك، مما يجعله يعمل كآلة مجهزة جيدًا.

إذا كنت تريد تطبيق إدارة المشاريع التي تعمل بشكل جيد مع أجهزة iOS، دعنا نستكشف! نحن هنا لنعرفك على أفضل 10 تطبيقات لإدارة المشاريع على نظام iOS ونكشف لك عن إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها. هيا بنا نتعمق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة مشاريع iOS؟

عند اختيار تطبيق لإدارة المشاريع، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

واجهة بسيطة: يجب أن يتمتع التطبيق بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام لسهولة التصفح إدارة المهام: يجب أن يدعم التطبيق إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها وأن يسمح لك بتعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات والأولويات والتبعيات ميزات التعاون: يجب أن يتيح لك التعاون في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات المراسلة والتواصل مثل Slack والبريد الإلكتروني تصور المشروع: تأكد من أن التطبيق يحتوي على أدوات تصور المشروع للتخطيط وتتبع التقدم المحرز، مثل مخططات جانت ولوحات كانبان إمكانيات التكامل: معرفة ما إذا كان التطبيق يتكامل مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل التقويم وإدارة علاقات العملاء وأدوات التطوير التخصيص: يجب أن يكون التطبيق قابلاً للتخصيص ليناسب سير العمل الخاص بك من خلال الحقول المخصصة والتسميات وقوالب المشاريع قابلية التوسع: يجب أن يكون التطبيق قادرًا على التعامل مع مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا مع توسع أعمالك

أفضل 10 تطبيقات برمجيات لإدارة المشاريع لنظام iOS لتطبيقها لفريقك

لقد بحثنا على نطاق واسع لنقدم لك أفضل تطبيقات إدارة المشاريع لنظام iOS التي ستعمل على تبسيط جهودك. 💪

سنرشدك إلى ميزاتها وقيودها وأسعارها لمساعدتك في العثور على التطبيق المناسب لاحتياجات عملك. لنبدأ!

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك مع أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة

تعرّف على ClickUp - متوافق مع نظام iOS برنامج إدارة المشاريع الذي يجعل التعاون وإدارة سير العمل متعدد الخطوات أمرًا سهلاً للغاية.

إنه قابل للتكيف التسلسل الهرمي للمشروع ينظم إطار العمل حتى أكثر المشاريع تعقيدًا إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. بالإضافة إلى أنه يسمح للفرق بالتبديل بين أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع مثل Board و Gantt و Gantt و List، كل ذلك ضمن منصة واحدة موحدة. 🎯

ثروة من الميزات القابلة للتخصيص تمكّن الفرق من تحويل أفكارهم إلى مهام قابلة للتنفيذ وهيكلة خرائط طريق المشروع مع التركيز على المعالم الرئيسية. الاستفادة من العديد قوالب إدارة المشاريع لإطلاق سريع وفعال وتخصيص الحالات لضمان إطلاع فريقك على كل مرحلة من مراحل المشروع.

استخدام ClickUp Executive تقرير حالة المشروع قالب للإشراف على مشاريع متعددة من خلال لوحات وقوائم مفيدة

هل تبحث عن نظرة عامة موجزة عن المشاريع المتعددة التي تشرف عليها؟ استخدم نموذج قالب تقرير حالة المشروع التنفيذي ClickUp ! تساعدك حقوله المخصصة، مثل النطاق وصحة الميزانية وتقييم المشروع، على عرض البيانات الأكثر أهمية.

احصل على رؤى شاملة عبر مساحة عملك بالكامل مع لوحات معلومات ClickUp . إنها مثالية لـ إدارة المشاريع الرشيقة وتطوير المنتجات، مما يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة للبيانات المهمة ويتيح اتخاذ قرارات أفضل. من خلال الأدوات القابلة للتخصيص، يمكنك الوصول إلى معلومات مهمة حول الأفراد، والـ Sprints، والمشاريع، والمهام.

اطلع على عمل فرقك في لمحة سريعة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم الإجمالي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قم بتعزيز إدارة المشاريع وسرعة التنفيذ مع ClickUp AI الذي يساعدك على

إنشاء الخطوط العريضة للمشروع

إعداد مسودات المستندات

إنشاء ملخصات ملاحظات الاجتماع

تعزيز التعاون في الوقت الفعلي عن طريق إضافة تعليقات إلى أي مهمة أو مستند. يمكنك تعيين عناصر العمل ضمن التعليقات، والدردشة في الوقت الفعلي، ومشاركة المرفقات، والبقاء على اطلاع مع إشعارات شاملة. احصل على ClickUp لأجهزة iOS وجرّب أداءه السلس على الهاتف المحمول وسطح المكتب وحتى ساعات Apple Watch، مما يجعل الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل أسهل من أي وقت مضى! 🏃

ClickUp أفضل الميزات

تعاون مرئي بسيط مع ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية وتقارير إدارة الأعمال التذكيرات والإشعارات

تحديثات التقدم الفوري مع الحالات المخصصة والمشروع المعالم بديهية تتبع الأهداف الميزات

إعدادات أولوية المهمة السهلة

لوحات معلومات المشروع للحصول على نظرة عامة على المهام

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأصلي

الأتمتة لتبسيط المهام الروتينية

عمليات التكامل مع أكثر من 1,000 أداة مثل سلاك وجوجل درايف وفيجما ولوم

قيود ClickUp

قد تؤدي مجموعته الواسعة من الميزات إلى منحنى تعليمي حاد

يجب أن تكون مشتركًا في فئة مدفوعة لاستخدام وظائف الذكاء الاصطناعي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. عادي

عبر عارضة عارضة.PM، المعروف أيضًا باسم عارضة فقط، هو مشروع مرئي بسيط و إدارة العمليات أداة لتنظيم المهام المصممة خصيصًا. فهو يمنحك رؤية شاملة لمشروعك وفهمًا واضحًا تمامًا لسير العمل فيه. 🌊

ما عليك سوى إنشاء مهام سير العمل من الصفر باستخدام خاصية Canvas عن طريق إضافة المهام والتبعيات بينها. إذا كان عملك يزدهر على العمليات القابلة للتكرار، فإن Casual.PM سيوفر لك الوقت حيث يمكنك بسهولة استنساخ وإعادة تشغيل كل سير عمل قمت بإنشائه.

يمكنك أيضًا إضافة أعضاء الفريق إلى المشروع لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في سير العمل. كما يقدم تطبيق iOS عرضاً للوحة المعلومات للمهام المرئية وجميع مشاريعك الجارية.

Casual.PM أفضل الميزات

قوالب إدارة المشاريع

عرض المشروع بزاوية 360 درجة

يتكامل مع أدوات مثل Dropbox وGoogle Drive وتقويم Google

استنساخ المشروع

تخطيط المهام المرئية وتتبعها

قيود Casual.PM

قد تكون الواجهة معقدة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

يمكن أن تستفيد من المزيد من خيارات التكامل

تسعير Casual.PM

شخصي : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق : 50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات عارضة

G2 :4.3/5 (أقل من 10 تقييمات)

:4.3/5 (أقل من 10 تقييمات) Capterra:4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. ميستر تاسك

عبر: ميستر تاسك MeisterTask هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع يعمل بسلاسة على جميع أجهزة iOS. فهو يتيح لك التعاون مع فريقك ومراقبة المشاريع من خلال طرق عرض متعددة سهلة الاستخدام.

استفد من لوحات مشروع كانبان لرقمنة سير عملك والحصول على عرض شفاف لتقدم المهام. افتح عرض لوحة التحكم للحصول على واجهة قابلة للتخصيص تمنحك نظرة سريعة على الإشعارات والمشاريع والمهام القادمة.

مع ميزة الجدول الزمني لـ MeisterTask ، يمكن لمديري المشاريع تعزيز الكفاءة وضمان مواءمة الفريق. يمكنك تعيين المهام وجدولتها في عرض التقويم، مما يسهل تحديد الاختناقات والوفاء بالمواعيد النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت. ⏳

يبقيك MeisterTask على اطلاع دائم بالمهام من خلال التذكيرات والإشعارات على جهاز iPhone أو iPad، كما يدعم العمل دون اتصال بالإنترنت. في المرة التالية التي تعود فيها للاتصال بالإنترنت، تتم مزامنة جميع أعمالك إلى أحدث حالة لها.

MeisterTask أفضل الميزات

أتمتة المهام

قوالب لإدارة المشاريع والمهام

العمل دون اتصال بالإنترنت

طرق عرض متعددة للمشروع

تتبع الوقت

قيود MeisterTask #### قيود MeisterTask

قد تكون إضافة تقويم سير العمل مفيدة

يمكن أن تكون إشعارات الهاتف المحمول غير موثوقة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير MeisterTask

الأساسي : مجاني

: مجاني محترف : 6.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميستر #### تقييمات ومراجعات

G2 :4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

:4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4. تيم وييك

عبر أسبوع الفريق يتيح لك TeamWeek (أو Toggl Plan) إنشاء خرائط طريق مرئية و جداول المشروع في لمح البصر، بفضل جداولها الزمنية سهلة السحب والإفلات. وعندما تظهر عقبات غير متوقعة أو تتغير الخطط، يمكنك بسهولة إجراء تعديلات سريعة.

أضف تفاصيل مثل مرفقات الملفات والتقديرات وتعليقات الملاحظات إلى سير عملك ونظمها بدقة في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، لن تغفل أبدًا عن مهامك وخططك بفضل البريد الإلكتروني والتحديثات داخل التطبيق. 📢

هل تحتاج إلى منظور أوسع؟ قم بالتصغير لرؤية خطة المشروع و سعة الفريق للشهر أو الربع أو السنة المقبلة. وبهذه الطريقة، يمكنك اكتشاف التحديات المحتملة مسبقًا ومعالجتها بشكل مباشر.

أفضل ميزات أسبوع الفريق

جداول زمنية يمكن مشاركتها مع العملاء

بطاقات مهام قابلة للتخصيص

واجهة السحب والإفلات

معالم مرمزة بالألوان لتتبع المواعيد النهائية

إشعارات داخل التطبيق

قيود TeamWeek

يستغرق وقتاً طويلاً لتعلم البرنامج

وظائف محدودة للهاتف المحمول

تسعير #### تسعير TeamWeek

الفريق : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركة: 13.35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات TeamWeek

G2 :4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

:4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. أنيق

عبر أنيق Nifty عبارة عن مساحة عمل مصممة لتخطيط المشاريع والتواصل الجماعي وإعداد التقارير التلقائية عن التقدم المحرز. وهو يحقق التوازن المثالي بين التخطيط الاستراتيجي رفيع المستوى وإدارة التعاون اليومي. 🤝

ضع جدولاً زمنياً مرئياً لأهدافك الرئيسية وأبقِ فريقك على نفس الصفحة من خلال تحديثات التقدم التلقائي عند اكتمال المهام. عندما يتعلق الأمر بتتبع المعالم الرئيسية، يبقيك Nifty على اطلاع بتحديثات الحالة في الوقت الفعلي.

يتيح لك التطبيق تنظيم عملك اليومي وترتيب أولوياته وتتبعه من خلال مجموعة من طرق العرض مثل كانبان والقائمة والجدول الزمني والتقويم وحارة السباحة.

يمكن لفريقك مشاركة الأفكار بسهولة وجمع الملاحظات في الوقت الفعلي من خلال الدردشة المدمجة ومكالمات الفيديو بنقرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مستندات المشروع والملاحظات ومذكرات ومواقع الويكي ومشاركتها مع زملائك في العمل.

أنيق أفضل الميزات

يتكامل مع أدوات مثل Zoom وSlack وGoogle Docs

أتمتة سير العمل

تقارير التقدم التلقائي

إدارة الأهداف بسهولة

طرق عرض متعددة للمشروع

قيود #### أنيق

قد يجد بعض المستخدمين الواجهة مربكة بعض الشيء

يمكن لوظيفة الوسم استخدام المزيد من المرونة

تسعير Nifty

مجاني للأبد

بداية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. تريلو

عن طريق: تريلوTrello هو ملك لوحات كانبان ! أداة إدارة المشاريع المرئية هذه أشبه بلوحة تفاعلية تُحدث ثورة في كيفية تنظيم عملك ومراقبة عملك.

المهام على Trello عبارة عن ملاحظات رقمية لاصقة تُعرف باسم البطاقات. ومن خلال السحب والإفلات البسيط، يمكنك إعادة ترتيبها دون عناء، تمامًا كما تفعل مع العناصر الموجودة على لوحة الدبابيس الافتراضية. 📌

يتيح لك مساعد أتمتة Trello مساعد الأتمتة بدون تعليمات برمجية صياغة القواعد والأزرار والأوامر التي تضمن عدم إفلات المهام المتكررة من بين يديك. ويمكنه أيضًا تحديد العمليات المتكررة واقتراح حلول التشغيل الآلي بنقرة واحدة.

استخدم طريقة عرض لوحة Trello الكلاسيكية لمراقبة المهام، أو تقويم لتتبع المواعيد النهائية، أو جدول زمني للجدولة، أو جدول للبيانات، أو خرائط للمهام المستندة إلى الموقع.

أفضل ميزات Trello

أكثر من 100 قالب لإدارة المشاريع

مساعد أتمتة بدون تعليمات برمجية

لوحات كانبان بالسحب والإفلات

قوائم مهام سهلة الإعداد

التعاون من خلال التعليقات

قيود Trello

يحتاج إلى المزيد من التقارير والتحليلات المضمنة

يعمل بشكل أفضل للمهام الصغيرة التي تشمل ما يصل إلى خمسة أشخاص

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 :4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

7. جيرا

عن طريق: أطلسيان Jira من Atlassian هو نظام الدعم النهائي لفرق العمل الرشيقة، مما يدفع كفاءتها ويعزز التعاون في المشاريع.

تعمل لوحات Scrum boards في Jira على تقسيم سباقات السرعة الكبيرة إلى مهام يمكن إدارتها، مما يساعد فريقك على تحقيق النتائج بسرعة البرق. فجدولها الزمني التفاعلي يشبه اللوحة التي تسمح لك بتنظيم عناصر العمل وإضافة الملاحم وتعيين جداول الإصدار وتتبع التبعيات.

احتفظ بسهولة بعلامات التبويب على المهام وتعاون من خلال إنشاء المهام وتحديثها وتحريرها وتتبعها وتحليلها كفريق. استفد من التقارير ولوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام لتبسيط عملية اتخاذ القرار. 🔮

وإذا كنت تبحث عن توفير الوقت و تبسيط سير عملك ، تقدم جيرا قوالب تغطي مختلف الفرق والأقسام والفئات، من تطوير البرمجيات إلى التسويق وإدارة المنتجات

أفضل ميزات #### جيرا

التعاون السلس للمهام

لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة على المشروع بزاوية 360 درجة

أكثر من 3,000 تكامل للتطبيقات

لوحات سكروم والجداول الزمنية للمشروع

تقارير متعمقة

قيود Jira

قد يحتاج المبتدئون إلى تدريب لاستخدام المنصة

قد يكون من المفيد توفير المزيد من خيارات تخصيص لوحة المعلومات

تسعير جيرا

مجاني : حتى 10 مستخدمين

: حتى 10 مستخدمين قياسي : 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 :4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

:4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra:4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

8. باسيكامب

عبر: Basecamp Basecamp هو برنامج فعال وسهل الاستخدام لإدارة المشاريع. إنه بمثابة مركزك الافتراضي حيث يمكن لفريقك بأكمله تخزين مهام المشروع والتعاون بشأنها ومناقشتها وتسليمها دون عناء.

ابقَ منظماً واجعل حياتك العملية أسهل من خلال الاحتفاظ بجميع مهامك ومشاريعك وجداولك الزمنية مرتبة بدقة على لوحة تحكم من صفحة واحدة. استخدم عرض الخط للحصول على نظرة عامة شاملة لمشاريعك من البداية إلى النهاية.

تتبع المهام بسهولة باستخدام قوائم المهام. بصفتك مدير مشروع، من الرائع أن يكون لديك خيار إنشاء أي عدد تريده من القوائم، وتعيين المهام، والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية مع الإشعارات في الوقت المناسب. 🔔

استفد من لوحة الرسائل كغرفة اجتماعات رقمية حيث يتم تجميع كل محادثاتك حول موضوع معين في صفحة واحدة. وإذا كنت بحاجة إلى إجابات سريعة أو كانت لديك أسئلة ملحة، فإن الدردشة الجماعية في الوقت الفعلي هي وجهتك المفضلة.

والجزء الأفضل؟ لديك مساحة غير محدودة لكل مشروع للحفاظ على جميع مستنداتك وملفاتك وصورك منظمة بدقة ويسهل الوصول إليها.

Basecamp أفضل الميزات

المراسلة في الوقت الفعلي

طرق عرض متعددة على تطبيق إدارة المشروع

دعم الملفات السحابية مع فيجما، ودروب بوكس، وAirtable، إلخ.

تخزين غير محدود للبيانات

قيود باسيكامب

مؤتمرات الفيديو يمكن أن تكون إضافة مفيدة

قد تكون عمليات التكامل مع الأدوات الأخرى محدودة

تسعير باسكامب #### تسعير Basecamp

Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamo Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 :4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

:4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra:4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

9. كويك بلان

عبر: كويك بلان يضع QuickPlan السهولة والفعالية في المقدمة عندما يتعلق الأمر بتنظيم و التحكم في المشاريع والخطط والأهداف على أجهزة iOS. يتمحور هذا التطبيق حول منحك تجربة تخطيط أكثر فعالية بأقل جهد وتعلم مطلوب.

يقدم التطبيق ثلاث طرق عرض للحفاظ على المهام: مخطط تفصيلي، ومخطط جانت، وطريقة عرض المفتش. يمكنك تنظيم المهام بسهولة في مجموعات ومشاريع فرعية، وعرضها في إطارات المجموعات، ونقل مهام متعددة في وقت واحد. كما أنه يضم حقول مهام إضافية مثل لون شريط المهام، وأيقونة المهام، وجهات الاتصال، وحقول عناوين URL.

وبفضل الإيماءات الطبيعية، وهي ميزته البارزة، يمكنك تنفيذ إجراءات شائعة مثل إضافة المهام وتحريرها ونقلها بإيماءات لمس بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتنفيذ الإجراءات دون رفع أصابعك عن لوحة المفاتيح، مما يضمن سير عمل سلس. ⌨️

يعمل QuickPlan أيضًا على تبسيط مشاركة المشروع. يمكنك استيراد الملفات من تطبيق iOS Files أو استخدام ميزة iOS Open In لنسخ الملفات إلى تطبيقات أخرى تابعة لجهات خارجية مثل Dropbox و iCloud Drive.

أفضل ميزات QuickPlan

إيماءات اللمس لإدارة المهام بسهولة

اختصارات لوحة مفاتيح iOS

سهولة مشاركة المشروع

سهولة إدارة المشاريع عبر طرق عرض مختلفة

قوائم سريعة محددة مسبقاً

قيود QuickPlan #### قيود QuickPlan

يمكن أن يكون دعم المستخدم أفضل

تسعير كويك بلان (QuickPlan)

شراء لمرة واحدة: $49.99

تقييمات ومراجعات QuickPlan

متجر التطبيقات:4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. مصفوفة الأولويات

عبر مصفوفة الأولوية تقدم Appfluence's Appfluence's Priority Matrix حلاً شاملاً لإدارة الأولويات والمهام والمشاريع، مما يضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة. وبفضل إطار العمل المكون من 4 مربعات، يمكنك مراقبة العديد من المشاريع ومئات المهام بسهولة.

قم بتصنيف مهامك بصريًا باستخدام الأيقونات والنجوم، مما يتيح لك تحديد المهام وتحديد أولوياتها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية المهام حسب المتعاونين، مما يجعل من السهل معرفة من يعمل على ماذا في أي لحظة. ولعدم فقدان أي مهمة، استفد من ميزات مثل العلامات والفلاتر والفرز والبحث. 🧐

تتيح لك مصفوفة الأولويات إنشاء تقارير فورية على أساس يومي أو أسبوعي أو على أساس زمني محدد لمراقبة الفرق وحالات المشاريع بفعالية. لمراجعات الأداء الشاملة، يمكنك بسهولة إنتاج تقارير فردية لكل عضو من أعضاء الفريق.

أفضل ميزات #### مصفوفة الأولويات

مشاركة الملفات بالسحب والإفلات

تتكامل مع Office 365 وOffice 365 وOutlook 365 وMicrosoft Teams

دردشة داخل التطبيق

تقارير فورية

خيارات تصفية متعددة

قيود مصفوفة الأولويات

قد يكون تطبيق سطح المكتب ثقيلًا مقارنة ببرامج إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة

يمكن أن يستخدم المزيد من أتمتة المهام لإدارة المشاريع

تسعير مصفوفة الأولويات

محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأولوية لـ Office 365 : 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات مصفوفة الأولوية

G2 : 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

حقق المزيد بجهد أقل باستخدام أفضل تطبيقات إدارة المشاريع لنظام iOS

عزز كفاءة فريقك من خلال أفضل تطبيقات إدارة المشاريع المقدمة.ودّع فوضى مكان العمل ورحّب بالتواصل المبسّط وتتبع المهام بسهولة وإنشاء التقارير السريعة.

للحصول على حل شامل لجميع احتياجات إدارة مشروعك, جرّب ClickUp مجانًا ! مع أكثر من 1,000 قالب وأكثر من 15 طريقة عرض، وأتمتة المهام التعاون في الوقت الحقيقي وميزات ومساعدة الذكاء الاصطناعي، فإن تنفيذ المشروع بنجاح في متناول اليد. 🙌