أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام iOS: iPhone &؛ iPad

الإنتاجية تساعد التطبيقات الأشخاص في الحفاظ على تركيزهم وإنجاز المزيد من الأنشطة اليومية. ومع ذلك، من الصعب العثور على تطبيق مناسب مع المئات من تطبيقات iPhone وiPad تطبيقات الإنتاجية متوفر على متجر التطبيقات.

أفضل تطبيقات إنتاجية الآيفون لأجهزة iOS في عام 2024

1. كليك أب

قم بالوصول إلى ClickUp على أي جهاز، في أي مكان وفي أي وقت ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تتيح لكل فريق إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو كنت مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يمتد تخصيص ClickUp إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

إنه يقدم الميزات داخل واجهة مستخدم ملونة وأنيقة مع مستويات وظيفية أكثر من معظم أداة إدارة المشاريع s. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك التخلص من تطبيقات تدوين الملاحظات والاعتماد على ميزة المستند لتدوين الملاحظات ومشاركة الملفات والتعاون بين فرقك.

إن تعدد ملحقات الكروم التي يتم إضافتها دائمًا إلى الإصدارات الجديدة تلغي الحاجة إلى العديد من تطبيقات إنتاجية iPhone و iPad.

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار تنزيل ClickUp ### 2. تريللو

عبر تريلو يمكن استخدام Trello لتنظيم كل شيء تقريبًا، بدءًا من مشاريع الفريق وحتى سير العمل الشخصي للموظف المستقل. قد يكون هناك بدائل أفضل ل Trello لكن التطبيق فكرة جيدة إذا كنت تبحث عن أداة سهلة الاستخدام نسبيًا لإدارة المشاريع. لوحات Kanban عملية وسهلة الفهم، على عكس لوحات Kanban البالية أدوات التصور مثل مخططات جانت ولوحات سكروم.

يمكن للتطبيق التعامل مع أي شيء ترميه عليه، بدءًا من استراتيجيات المشروع لسير العمل اليومي غير المتطلب.

السعر: Trello هو تطبيق مجاني تنزيل Trello

3. الأشياء

عبر الأشياء Things هو تطبيق لإدارة المهام مع واجهة مستخدم ذات مظهر مبهج وأدوات iPhone جميلة. يختار التطبيق أفضل أجزاء أنظمة التخطيط التناظرية ويبنيها في منظم رقمي قوي. الأشياء 3 أفضل حالًا كـ مخطط يومي وليس كأداة لإدارة المشاريع لافتقاره إلى الوظائف التعاونية وميزات التتبع الشاملة.

السعر: 9.99 دولارًا أمريكيًا تحميل الأشياء

4. تيك تيك

عبر تيك تيكTickTickTick هو مدير مهام سهل الاستخدام يتيح لك البقاء على رأس الأنشطة في شركتك الصغيرة. إنه يحزم بعض ميزات إدارة المشاريع مثل لوحة كانبان وأداة تقويم، لكنها ليست قوية مثل بعض البدائل كاملة الميزات. يمكنك جدولة الأحداث المتكررة واستخدام الترميز اللوني لمساعدتك على البقاء أكثر تنظيماً.

السعر: مجانًا مع إمكانية الشراء داخل التطبيق بسعر 2.00 دولار شهريًا و27.99 دولارًا سنويًا للاشتراك المميز تحميل TickTick

5. فانتاستيكال

عبر فانتاستيكال تقدم فانتاستيكال مجموعة من تطبيقات الجدولة للمستخدمين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من وقتهم. من الأشياء الرائعة في التطبيق سهولة استخدامه وقدرة التقويم على المزامنة مع التطبيقات الخارجية. على سبيل المثال، يمكن لخاصية التقويم المثير للاهتمام سحب جداول المباريات المباشرة لفريقك المفضل في دوري كرة القدم.

السعر: لدى فانتيسكال باقة مجانية بميزات أساسية وإصدار متميز مقابل 4.99 دولار شهريًا أو 39.99 دولارًا في السنة تحميل فانتاستيكال

6. تودويست

عبر تودويست تودويست هو أداة عملية إدارة المهام تطبيق يحتوي على كل ما تحتاجه تقريبًا لتنظيم عملك وحياتك الشخصية. فهو يتكامل مع التطبيقات السائدة مثل Zoho وDropbox وJira وZendesk، مما يتيح لك الاتصال والوصول إلى بياناتك بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة مقالات وروابط الويب إلى قائمة مهامك بسهولة نسبية عند البحث على الإنترنت.

ولكن إذا كانت مهامك تنطوي على الكثير من التتبع والجدولة الدقيقة، فإن ClickUp سيكون بديل مثالي ل Todoist لأن هذا التطبيق يفتقر إلى تلك الميزات.

السعر: Todoist هو تطبيق مجاني، ولكن يمكن إلغاء قفل الميزات الاحترافية مقابل 3.99 دولار شهريًا أو 35.99 دولارًا في السنة تحميل تودويست

7. تكبير

عبر تكبير Zoom هو أداة قوية لعقد مؤتمرات الفيديو تتيح لك جدولة الاجتماعات واستضافتها مع أكثر من 500 مشارك في المرة الواحدة. كما يتيح لك مشاركة الملفات وعرض شاشتك أثناء العرض التقديمي وتبادل الدردشات مع المشاركين داخل التطبيق. ويمكنه حفظ الصور والملفات المرسلة في الدردشة، كما يمكن لخاصية النسخ المباشر تدوين ملاحظات الاجتماع.

السعر: يتوفر Zoom كتطبيق مجاني مع خيار شراء أرصدة إضافية للاستخدام المتقدم تحميل زووم

8. منتج - متتبع العادات

عبر منتج - متتبع العادات منتج متتبع العادات هو تطبيق موجه نحو الأهداف وبناء العادات. فهو يساعدك على تطوير عادات جيدة من خلال تقسيمها إلى عادات روتينية يمكن التحكم فيها بجداول زمنية محددة. يمكن للمستخدمين تعيين تذكيرات بالمهام بناءً على الوقت أو الموقع مع علامة تبويب الإحصائيات التي تتيح لك معرفة ما إذا كنت على المسار الصحيح.

يأتي تطبيق Productive مع إعدادات مسبقة قابلة للتخصيص ومعبأة في واجهة مستخدم بسيطة مع عوامل تشتيت محدودة.

السعر: التطبيق متاح بخطة مجانية. ولكن هناك ترقيات متميزة تتراوح من 3.99 دولار شهريًا إلى 39.99 دولارًا في السنة تحميل تطبيق Habit Tracker

9. هابيتيفاي

عبر اعتيادي Habitify هو أداة تعقب شائعة تساعدك على تطوير عادات تلتزم بها. يأتي مع أدوات أنيقة ويتكامل مع تطبيق Apple Health لتتبع أنشطة اللياقة البدنية. يمنحك متتبع العادات الدعم الذي تحتاجه لإجراء تغييرات إيجابية في حياتك، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو بدء نظام غذائي، أو حتى التخلي عن الروتين السيئ.

نادراً ما يولي مديرو المهام اهتماماً كافياً لتطوير العادات لأنهم عادةً ما يركزون على الأنشطة الأكثر أهمية في اليوم.

السعر: لدى هابيتيفاي أكثر من عشر خطط اشتراك تبدأ من 4.99 دولار للخطة الشهرية إلى 64.99 دولار للعضوية مدى الحياة تحميل هابيتيفاي

10. PCalc

عبر PCalc PCalc هو آلة حاسبة غنية بالميزات مع وظائف مدمجة للمبرمجين والمهندسين والخبراء الماليين والعلماء والطلاب. يحتوي التطبيق على بعض الميزات القوية التي لن تجدها في الآلة الحاسبة العادية. يعزز إجراء النسخ واللصق، ووضع RPN، والسمات القابلة للتخصيص، وتخطيط لوحة المفاتيح المدروس متعة استخدام الآلة الحاسبة.

يختبئ تحت الشاشة البسيطة المزيد من الميزات التفاعلية مثل وظائف المسح لليمين والتمرير لأسفل، والقوائم المنبثقة، ونموذج اللمس ثلاثي الأبعاد.

السعر: 9.99 دولارًا أمريكيًا تحميل PCalc

11. يوينك

عبر يوينك Yoink هو تطبيق أداة مساعدة للحافظة يتيح لك اختيار وتنظيم الأفكار من مصادر مختلفة. يتيح لك إجراء السحب والإفلات سهل الاستخدام جمع العناصر أو مشاركتها أو تنزيلها. ولن تضطر إلى التنقل بين التطبيقات. ويوفر التطبيق نقطة تخزين مركزية للمجموعة ويقوم بمزامنتها لإتاحتها عبر أجهزة iOS الخاصة بك.

السعر: على الرغم من الوظائف الرائعة، إلا أن التطبيق خفيف الوزن إلى حد ما، ويباع مقابل 5.99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة على AppStore تحميل يوينك

12. لصق

عبر لصق Paste هو مدير الحافظة الذي يقدم لك أكثر مما قد تحصل عليه مع الحافظة العالمية المدمجة من Apple. بينما يسمح لك كلا التطبيقين بنسخ العناصر ولصقها عبر أجهزة iOS الخاصة بك، فإن سحر تطبيق Paste يكمن في أنه يتيح لك استرجاع المقاطع السابقة. فهو يخزن محفوظات الحافظة الخاصة بك، وينظمها، ويوفر تصفية ذكية لمساعدتك في البحث في سجل القصاصات.

السعر: Paste for iOS هو تطبيق مجاني، ولكن يمكنك الحصول على اشتراك مميز إذا كنت ترغب في توسيع وظائفه إلى iMac تحميل لصق

13. أومني فوكس

عبر أومني فوكسأومنيفوكس مليء بالميزات القوية التي تساعدك على إدارة حياتك المزدحمة. إنه أكثر جاذبية كتطبيق إنتاجية على iPhone و iPad بسبب ميزاته القوية في التنظيم وتحديد الأولويات. لا يدعم التطبيق التعاون، ويعمل فقط على منصة iOS.

السعر: بسعر 9.99 دولارًا للاشتراك الشهري و99.99 دولارًا للاشتراك السنوي، فإن Onifocus أغلى من العديد من التطبيقات في فئته تحميل أومني فوكس

14. حرية

عبر الحرية Freedom هو أداة لحظر مواقع الويب سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق لأجهزة iOS. يأتي تطبيق Freedom بميزة إضافية إلى جانب حظر الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الألعاب. يمكن استخدامه لتقييد الوصول إلى الإنترنت على أجهزة أطفالك. ومع ذلك، تحتاج هذه الميزة إلى بعض الضبط لأن أي طفل لديه حيل تقنية فوق المتوسط يمكنه تجاوز التطبيق.

السعر: تبلغ تكلفة التطبيق 8.99 دولارًا للاشتراك الشهري و39.99 دولارًا تدفع سنويًا تحميل الحرية

15. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ يدفعك RescueTime إلى تحسين إنتاجيتك من خلال الإبلاغ عن كيفية قضاء وقتك على أجهزتك. من السهل إعداده ويعمل بهدوء خلف الكواليس، مع الانتباه إلى التطبيقات التي تستخدمها ومقدار الوقت الذي تقضيه فيها. يستخدم مقياسًا خماسيًا لمراقبة إنتاجيتك اليومية، من مشتت للغاية إلى منتج للغاية.

يسمح لك RescueTime بتصنيف التطبيقات حسب طريقة استخدامك للموقع، فحتى الشبكات الاجتماعية مثل إنستغرام يمكن استخدامها في العمل.

السعر: مجانًا (افتح الوظائف المميزة مقابل 11.99 دولارًا في الشهر أو 77.99 دولارًا في السنة) تحميل RescueTime

16. تتبع ساعات العمل

عبر تتبع وقت الساعات يتيح لك تطبيق تتبع الوقت بالساعات تصور كيف تقضي ساعات عملك خلال يوم عمل نموذجي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ بقائمة جارية بالمؤقتات إذا كنت تتنقل دائماً بين المهام، كما أن ميزة الفوترة الجديدة تبسّط عملية إعداد الفواتير للعملاء إذا كنت تتقاضى أجرك بالساعة. يمكن لخاصية الساعات تقديم تقارير الجداول الزمنية وتسهيل إدارة فرق عمل متعددة من لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

السعر: مجاناً مع إمكانية الشراء داخل التطبيق بدءاً من 7.99 دولاراً تحميل تتبع ساعات العمل

17. إيفرنوت

عبر إيفرنوت يوفر Evernote تجربة رائعة لتدوين الملاحظات مع ميزات مدروسة مثل الوصول إلى السحابة، والمزامنة متعددة الأجهزة، وأداة بحث قوية. بالنسبة للمستخدمين المحترفين، يمكن أن يتضاعف هذا التطبيق كأداة لإدارة المشاريع، حيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق مشاركة الملفات والتعاون باستخدام القصاصات الصوتية والصور والخربشات والتذكيرات.

وتوفر الإصدارات المدفوعة مسحاً ضوئياً للمستندات، وتخزيناً سحابياً محسّناً، وتكامل مع آلاف التطبيقات الخارجية. ومع ذلك، تبدو التكاليف المرتفعة على الإصدارات المدفوعة غير مبررة إلى حد ما عندما تكون هناك إصدارات أفضل سعرًا مع جميع الميزات المرغوبة .

السعر: يقدم Evernote خطة مجانية وبدائل متميزة تبدأ من 7.99 دولار شهريًا تحميل إيفرنوت

18. فكرة

عبر فكرة يوفر Notion مساحة عمل مختلطة لتدوين الملاحظات وإدارة المهام. وهو ينقصه بعض الشيء وظائف المشروع حيث يفتقر إلى الميزات الأكثر تقدمًا التي تجدها في بدائل مثل ClickUp . لا يزال التطبيق ينجز الكثير من العمل عندما تكون مستقلاً أو تعمل في فريق صغير.

تسهل واجهة المستخدم البسيطة التنقل بين تدوين الملاحظات وقوائم المهام.

السعر: يحتوي الإصدار المجاني على جميع الميزات، لكن الأمر يستحق الترقية إلى الإصدار المتميز لإلغاء قفل وظائف الفريق تحميل الإصدار المجاني

19. الدب

عبر الدب إن تطبيق الدب تجربة متميزة لتدوين الملاحظات مع شريط جانبي سهل الاستخدام يتيح لك تنظيم المحتوى الخاص بك. يدعم محرر تخفيض السعر الوظائف كثيفة النصوص مثل المقالات، ويمكنك أيضًا إضافة صور مضمنة في النص. إنه تطبيق مثالي بديل منخفض التكلفة ل Evernote ويأتي مع سمات وتخصيصات طباعة فريدة من نوعها تعمل على تحسين تجربتك في الكتابة.

السعر: تطبيق Bear مجاني، لكنه يوفر عمليات شراء داخل التطبيق للحصول على ميزات متميزة تبدأ من 1.49 دولار شهريًا تحميل تطبيق Bear

20. ملاحظات جيدة

عبر ملاحظات جيدة GoodNotes هو مثال مثالي على كيفية تحسن تطبيقات تدوين الملاحظات منذ إنشائها. تسرق واجهة التطبيق بعض الأفكار من دفاتر الملاحظات التقليدية. فهي تجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يستخدمون كتاباً بدلاً من جهاز محمول. يمكن للمستخدمين تخصيص أحجام الورق وأنواع الورق والأقلام وأقلام التظليل.

يدعم التطبيق التسجيل الصوتي وملفات PDF واستيراد الصور.

السعر: هناك نسخة مجانية، ويمكن فتح النسخة الكاملة مقابل 7.99 دولارًا أمريكيًا تحميل برنامج Goodnotes

21. سكانبوت

عبر متجر التطبيقات أصبحت تطبيقات المسح الضوئي جيدة جدًا لدرجة أنها تحل محل الماسحات الضوئية التقليدية في العديد من المكاتب. يجمع Scanbot بين الماسح الضوئي PDF وقارئ QR لتقديم أداة قوية مناسبة للاستخدام الشخصي وتطبيقات الأعمال. ويأتي مزوداً بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، والتعرف على النصوص بالتعرف الضوئي على الحروف والتوافق السحابي عبر التطبيقات الشائعة مثل iCloud وDropbox وEvernote.

بعد تثبيت التطبيق، يمكن للمستخدمين شراء أرصدة لإرسال المستندات بالفاكس من جهاز iPhone الخاص بهم تتراوح قيمتها بين 0.99 دولارًا و22.99 دولارًا.

السعر: التطبيق متاح بتكلفة لمرة واحدة قدرها 99.99 دولارًا أمريكيًا تحميل تطبيق Scanbot

22. غلاديس

عبر متجر التطبيقات Gladys هو تطبيق رفوف غني بالميزات يتيح لك سحب وإسقاط جميع أنواع المحتوى إلى موقع مركزي. يحتوي التطبيق على واجهة مستخدم رائعة المظهر، وتظهر الصور المصغرة المخزنة بشكل أنيق داخل نافذة التخزين. علاوة على ذلك، يسهل Glady's استرجاع الملفات بفضل نظام مجلدات فائق الكفاءة.

السعر: مجاني مع عمليات الشراء داخل التطبيق تحميل غلاديس

23. قابل للتعليق

عبر قابل للتعليق هذا هو التطبيق المناسب إذا كان عملك يتضمن مشاركة الصور التي تتطلب تعليقات توضيحية. يوفر تطبيق Annotable أدوات ترميز يمكن استخدامها لتمييز أجزاء من الصورة أو تنقيحها أو تكبيرها. تُخفي ميزة البيكسلات بعض أجزاء الصورة المشتركة، وإذا كنت تشارك لقطات شاشة عبر البريد الإلكتروني، فيمكن استخدام أداة التصغير الذكي لحجب بعض المقاطع النصية.

السعر: مجانًا مع إمكانية الشراء من داخل التطبيق لأدوات التعليقات التوضيحية المتقدمة تنزيل قابل للتعليق التوضيحي

24. الافتتاحية

عبر متجر التطبيقات تُعتبر أداة الفتح أداة مريحة، وعادةً ما يجد العديد من المستخدمين صعوبة في شرح كيفية نجاتهم بدونها. من الناحية المثالية، يجب أن يفتح الرابط الذي يشير إلى مقطع فيديو على YouTube داخل تطبيق YouTube، ولكن لم يكن هذا هو الحال أبدًا بالنسبة للعديد من مستخدمي iOS. يقدم التطبيق حلاً بديلاً أنيقاً في الحالات التي يؤدي فيها النقر على روابط الويب إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب ضعيفة التطوير على الأجهزة المحمولة بدلاً من فتحها في التطبيقات الأصلية.

يوفر Opener أيضًا ملحقًا يتيح لك اختيار حفظ الرابط أو نسخه أو فتحه في متصفح الويب.

السعر: التطبيق قابل للتحميل بسعر 1.99 دولارًا أمريكيًا تحميل فتاحة التنزيل

25. تكستكسباندر

عبر تكستكسباندر يمكن لرسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة أن تستهلك الكثير من وقتك الثمين مع كل ما تتطلبه الكتابة عندما يكون لديك بالفعل ما يكفي من الأعمال المنزلية. لكن تطبيق Textexpander يوفر عليك العناء باستخدام النص التنبؤي الذي يتيح لك إدخال العبارات التي تستخدمها بشكل متكرر أثناء الكتابة. يتعرف التطبيق على اختصارات الكتابة والعبارات الشائعة الاستخدام ويوفر لك مقتطفات بمجرد تشغيل إجراء الكتابة.

السعر: مجاناً تحميل برنامج Textexpander

## اختيار أفضل تطبيقات الإنتاجية لأجهزة iPhone و iOS

إن العثور على أفضل تطبيقات الإنتاجية التي يقدمها نظام iOS يعني تماماً الحصول على خيارات تحل مشاكلك بأقل تكلفة ممكنة. فتطبيقات مثل ClickUp تجمع بين عدة وظائف في منصة واحدة، لذلك لن تضطر إلى استخدام عدة تطبيقات حيث يمكن لتطبيق واحد أن يتعامل مع كل ما تحتاج إليه. ولا يهم ما إذا كنت تختار تطبيقات الإنتاجية المجانية للآيفون أو تختار الإصدارات المتميزة طالما أن الاختيار يخدم احتياجاتك الشخصية أو أهداف عملك. تنزيل ClickUp لبدء إدارة المشاريع بالطريقة الصحيحة اليوم!