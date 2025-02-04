أفضل 28 نموذجًا من قوالب ClickUp لمساعدة فريقك على العمل بذكاء أكبر

هل تحتاج إلى مساعدة في بدء مشروع ما أو لديك وقت قصير وتحتاج إلى حل سريع؟ أو ربما تتطلع إلى إنشاء عمليات متسقة عبر الفرق والأقسام؟

هنا تأتي فائدة قوالب ClickUp!

نحن ندرك أن البحث في مساحة الإنترنت الشاسعة أو البدء من الصفر قد يكون أمراً شاقاً، خاصةً عندما يكون لديك قائمة مهام لا نهاية لها. لهذا السبب صممت ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب لكل فريق وقسم في مؤسستك لتزويدك بالدعم اللازم للبقاء منظمًا وفعالًا.

يهدف ClickUp إلى توفير حل حديث لدعم جميع أنواع الفرق عبر مختلف الصناعات. وهذا هو السبب في أننا نعطي الأولوية باستمرار لإنشاء موارد إضافية، مثل القوالب، لمساعدتك على تحقيق أفضل أفكارك، وشحنها بشكل أسرع، وتعزيز الكفاءة الإجمالية في مؤسستك.

ومع ذلك، فقد حان الوقت لإشراك فرقك في قوالب ClickUp ! يقدم ClickUp أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل فريق ويغطي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. ولأننا نهتم بالكفاءة وتوفير الوقت، فقد قمنا بحصرها في 28 من أفضل قوالب ClickUp لمساعدتك على البدء والوصول إلى المسار السريع لتحقيق أهدافك. 🚀

هل الفريق جاهز؟ لنفعلها.

28 قالب كليك أب للفرق ## 28 قالب كليك أب للفرق

قوالب فريق إدارة مشروع ClickUp لفرق العمل قوالب إدارة المشاريع يمكن أن تساعد في توحيد العمليات، وزيادة الكفاءة، وتحسين التواصل، وإدارة المخاطر، ودمج أفضل الممارسات.

إليك أربعة من القوالب المفضلة لدينا من أجل فرق مكتب إدارة المشاريع !

1. نموذج فريق إدارة المشروع

قوالب فريق إدارة المشاريع من ClickUp

تلعب فرق إدارة المشاريع (PMO) دورًا حاسمًا في ضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ومعايير الجودة المطلوبة مع إدارة المخاطر وتوقعات أصحاب المصلحة.

حافظ على مواءمة مشاريعك وفرقك وأشرف بسهولة على جميع جوانب المشروع، بدءًا من التخطيط والبدء وحتى التنفيذ والمراقبة والتحكم وإغلاق المشروع باستخدام قالب فريق إدارة المشاريع من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

خمس طرق عرض مبنية مسبقًا (خارطة طريق مكتب إدارة المشاريع، ويكي، ونموذج الطلب، والمزيد)

حالات مخصصة وحقول مخصصة

العلامات

انقر فوق التطبيقات

الأتمتة

استخدم هذا القالب لإزالة الصوامع والحواجز وإعطاء الهيكل والنظام المنظم الذي تحتاجه لقيادة المشاريع والبرامج الكبيرة والمعقدة والمتعددة الوظائف بسهولة من البداية إلى الإنجاز.

2. نموذج نطاق العمل

نموذج نطاق العمل من ClickUp

نموذج وثيقة نطاق العمل مهم أداة إدارة المشروع تساعد في تحديد المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بفعالية. فهي تضمن أن يكون جميع المشاركين في المشروع على دراية بنطاق المشروع وأهدافه ومتطلباته، مما يساعد على الحد من سوء التواصل والتأخير.

اكتساب المواءمة بين جميع أصحاب المصلحة وبدء أي مشروع عميل بنجاح مع نموذج نطاق العمل من ClickUp ! يتضمن هذا القالب مستندات ClickUp مع الأقسام الرئيسية التالية التي تحدد نطاق المشروع:

نظرة عامة

الخلفية والأهداف

المنجزات

الجدول الزمني والمعالم الرئيسية

الإدارة

الموافقات

يوضح هذا النموذج توقعات المشروع ويوثق حدود المشروع والجداول الزمنية والموارد والأهداف والمتطلبات وغيرها من المعلومات الأساسية حول نطاق المشروع وكل ذلك بتنسيق موجز من صفحة واحدة.

3. قالب تعقب الاجتماعات

قوالب تعقب الاجتماعات من ClickUp

تُعد الاجتماعات والجدولة أمرًا بالغ الأهمية في إدارة المشروع لأنها تضمن توافق الجميع ومعالجة المشكلات واتخاذ القرارات بشكل تعاوني. قد يصبح تتبعها صعبًا بدون نظام موثوق لإدارة الاتصالات والاجتماعات، خاصةً مع فرق متعددة الوظائف والتواصل الخارجي مع العملاء.

ابقَ منظماً - تتبع جميع اجتماعاتك والتفاصيل المهمة المرتبطة بكل اجتماع لتبقى على اطلاع على جداول اجتماعاتك وعناصر العمل مع قالب تعقب الاجتماعات من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

أربع طرق عرض معدة مسبقًا (مجلس الإدارة والاجتماعات والتقويم والمزيد)

يأتي أيضًا مع حالات معدة مسبقًا لإرشادك خلال سير عملك وحقول مخصصة لضمان سهولة رؤية التفاصيل المهمة في لمحة سريعة. استخدم هذا القالب لتتبع جميع اجتماعاتك وأعمالك في مكان واحد!

4. قالب مصفوفة أيزنهاور

قالب مصفوفة أيزنهاور بواسطة ClickUp مصفوفة أيزنهاور أداة مفيدة لفرق إدارة المشاريع من أجل تحديد أولويات المهام وإدارة وقتهم بفعالية، واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

قم بترتيب أولوياتك على السبورة الرقمية مع قالب مصفوفة أيزنهاور من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

ClickUp السبورة البيضاء

عرض اللوحة مع حارة السباحة

جدول الأعمال في عرض القائمة

مستند دليل القالب

والمزيد اللوحات البيضاء الرقمية لـ ClickUp مفيدة للمتعلمين المرئيين، حيث توفر عرضًا واضحًا للأولويات. استخدم هذا القالب لتحديد أولويات المهام، ومساعدة فريقك على البقاء على المسار الصحيح، وإدارة المهام العاجلة والمهمة بكفاءة.

انقر فوق قوالب فريق العمل الرشيق الفرق الرشيقة تستخدم نهجًا تكراريًا وتدريجيًا لتطوير البرمجيات، والذي يؤكد على التعاون والمرونة ورضا العملاء.

وللعمل بسرعة ومواكبة وتيرة العملية وطبيعتها، يحتاجون إلى الاستفادة من أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مع القوالب. تضمن القوالب الخاصة بفرق العمل الرشيقة الاتساق والكفاءة والجودة والتواصل والتدريب مع تمكين التحسين المستمر .

لذا اربط حزام الأمان وحافظ على فريقك على المسار السريع إلى خط النهاية مع أفضل أربعة نماذج ClickUp لفرق Agile!

5. قالب فرق البرمجيات

قوالب فرق العمل الرشيقة للبرمجيات من ClickUp

يمكن أن تساعد القوالب الرشيقة فرق البرمجيات على العمل بفعالية وكفاءة أكبر من خلال توحيد عملياتها وتوفير الوقت وتحسين الجودة وتعزيز التواصل. اجعل فريقك متناسقًا مع الجداول الزمنية والأهداف وغير ذلك مع نموذج فرق البرمجيات من ClickUp !

يتضمن هذا القالب المتقدم:

ست طرق عرض مبنية مسبقًا (لوحة، وقائمة، والمزيد)

تطبيقات النقر

الحقول المخصصة

حالات مخصصة

الوسوم

مستند دليل القالب

والمزيد

يعمل هذا القالب على تبسيط سير العمل لفرق البرامج، بما في ذلك المنتج والتصميم, الهندسة وضمان الجودة، من خلال تمكين التعاون في مساحة واحدة، ويدعم منهجيات Scrum أو Kanban الرشيقة، بدءًا من خارطة طريق المنتج إلى تسليم الميزات وإصلاح الأخطاء.

جرّب هذا القالب الشامل لتبسيط عمليات تطوير البرمجيات، وإدارة مشاريع تطوير البرمجيات بفعالية، وتوفير نهج واضح ومنظم لجمع المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والنشر!

6. قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

قوالب تتبع الأخطاء والمشكلات بواسطة ClickUp

يعد تتبع الأخطاء والمشكلات جزءًا أساسيًا من عملية التطوير السريع، مما يساعد الفرق على تقديم منتجات عالية الجودة وتحسين العمليات باستمرار.

يمكنك تعزيز التعاون متعدد الوظائف، وتعزيز رؤية المشروع، وإنشاء بروتوكولات لتحديد الأولويات وتتبع وإدارة الأخطاء والمشكلات باستخدام قالب تتبع الأخطاء والمشكلات من ClickUp !

يتضمن هذا القالب المتقدم:

خمس طرق عرض مبنية مسبقًا (نموذج تقديم الأخطاء، وقائمة الأخطاء المُبلغ عنها، ولوحة الأخطاء والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

الأتمتة

مستند دليل القالب

والمزيد

يوفر هذا القالب في ClickUp حلاً فعالاً لإدارة المهام وإعداد التقارير والتتبع، مما يسمح لفرق المشروع بإدارة التقدم المحرز وتخفيف المخاطر وتحسين الموارد. كما يوفر أيضًا مركزًا مركزيًا لحل الأخطاء والمشكلات و يشجع على التعاون بين الإدارات لضمان التواصل المتسق وحل المشكلات في الوقت المناسب وتحسين رؤية حالة المشروع.

7. قالب كانبان لتطوير البرمجيات

كانبان لقوالب كانبان لتطوير البرمجيات من ClickUp

Kanban هي منهجية رشيقة شائعة و إدارة سير العمل المرئية طريقة يتم فيها تمثيل العمل ببطاقات تنتقل عبر مراحل مختلفة من عملية تطوير البرمجيات، من الأعمال المتراكمة إلى المكتملة.

إذا كنت تتطلع إلى تحسين عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك، فإن تنفيذ كانبان لقالب كانبان لتطوير البرمجيات من ClickUp يمكن أن يكون خطوة أولى رائعة! فهو يأتي مع ميزات مدمجة مسبقًا لتبسيط تلقي الطلبات وتنظيم المهام والأخطاء والمشكلات وتصور سير عملك بسهولة ومراقبة حالة كل مهمة.

يتضمن هذا القالب:

لوحة كانبان

تراكم كانبان

دليل القالب

الحالات المخصصة المحددة مسبقًا والحقول المخصصة

الأتمتة

والمزيد

أسس أساسًا متينًا وجهزك للتعامل بثقة مع كل خطوة من خطوات عملية تطوير البرمجيات باستخدام هذا القالب، واختبر فوائد النهج المنظم لتطوير البرمجيات!

قوالب فريق منتجات ClickUp

تلعب فرق المنتجات دورًا حيويًا في تطوير وإطلاق وصيانة المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات وتوقعات عملائها. ولتحريك المشاريع بفعالية إلى الأمام وعلى طول دورة حياة تطوير المنتج، يمكن للفرق استخدام ClickUp لإدارة المنتجات وجمع الفرق متعددة الوظائف معًا في منصة مركزية واحدة، مما يحافظ على توافقها على الأهداف المشتركة والجداول الزمنية وغيرها.

هل أنت جاهز للشحن بشكل أسرع؟ لقد أنشأنا قائمة ب قوالب لفرق المنتجات واختر أربعة من أفضل قوالب المنتجات لدينا لمساعدتك على تحقيق رؤية منتجك!

9. قالب خارطة طريق المنتج

قوالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

الـ قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp يوفر رؤية على المستوى الكلي لرؤية واتجاه والتزامات الميزات والمبادرات الخاصة بالمنتج ويساعد الفرق على تحديد أولويات جهود التطوير، والبقاء خاضعة للمساءلة، ومراقبة التقدم المحرز نحو أهداف المنتج.

يتضمن هذا النموذج:

سبع طرق عرض معدة مسبقًا (نموذج طلب المنتج، وخارطة الطريق الفصلية، وملاحظات الإصدار، والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

العلامات

مستند دليل القالب

باستخدام هذا القالب، يمكن لمديري المنتجات تتبع ومشاركة خارطة طريق المنتج وإبقاء القيادة على اطلاع على التقدم الأسبوعي في التنفيذ، ونشر ملاحظات الإصدار داخلياً وخارجياً. جرّب هذا القالب واكتشف كيف يمكن أن يساعد فريق إدارة المنتج لديك على العمل بكفاءة وتعاون أكبر!

10. قالب مستند متطلبات المنتج

قالب قالب مستندات متطلبات المنتج من ClickUp مستند متطلبات المنتج (PRD) هو دليل شامل يحدد التفاصيل الرئيسية لمنتج أو ميزة ما، بما في ذلك من، وماذا، ولماذا، ومتى، وكيف يتم تطويره. مع تقدم التطوير واكتشاف معلومات جديدة، يجب تحديث وثيقة متطلبات المنتج باستمرار لضمان التوافق بين جميع الفرق.

تنفيذ قالب مستندات متطلبات المنتج من ClickUp يمكن أن يساعد في تبسيط هذه العملية ويسهل على فريقك إنشاء مستندات شاملة ومنظمة لمتطلبات المنتج. وهو مصمم لمساعدة فرق المنتج والتصميم والهندسة على العمل معًا بشكل فعال، ويسهل التعاون على المدى الطويل، ويوضح الأولويات للمسؤولين عن إنجاز العمل. احرص على أن يكون الجميع على نفس الصفحة طوال دورة حياة التطوير، بدءًا من وضع الأفكار وحتى الإطلاق، باستخدام هذا النموذج.

11. قالب ملاحظات الإصدار

قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp

تعتبر ملاحظات الإصدار من أهم الملاحظات الداخلية والخارجية أداة تواصل التي توفر معلومات حول آخر التحديثات والميزات وإصلاحات الأخطاء لإصدار المنتج. فهي تُبقي فرقك الداخلية على اطلاع دائم وتوفر لعملائك معلومات واضحة حول التغييرات والجديد وكيف تفيدهم.

قم بتوحيد وتبسيط عملية إنشاء ملاحظات الإصدار الخاص بك من خلال تطبيق قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

15 مستندات ClickUp مع صفحات متداخلة للحفاظ على تنظيم ملاحظات الإصدار الخاص بك

ألقِ نظرة من الداخل على ما تستخدمه فرق منتجات ClickUp الخاصة بنا لمشاركة ملاحظات إصدار المنتج الداخلية والخارجية، واستخدم هذا المثال على الهيكلية كمثال على صياغة ملاحظات إصدار المنتج المفصلة والسهلة الفهم في الوقت نفسه.

12. قالب مستند موجز المنتج

قالب موجز المنتج من ClickUp

يحدد موجز المنتج الجيد المنتج، ويضع أهدافًا واضحة، ويوائم بين أصحاب المصلحة، ويوجه عملية صنع القرار، ويوفر نقطة مرجعية خلال عملية تطوير المنتج.

من خلال قالب موجز المنتج من ClickUp ، سيكون لدى فريق منتجك إمكانية الوصول إلى مخطط كامل لملء الفراغات لدعم الإطلاق الناجح مع البقاء حرفيًا على نفس الصفحة - صفحة مستند ClickUp، أي صفحة مستند ClickUp.

يتضمن هذا القالب:

ثماني صفحات من مستندات ClickUp Docs مع قوالب لخطط الإصدار وموجزات المنتج والمزيد

سيساعدك مستند ClickUp Doc المُنشأ مسبقاً على الفور في تنظيم أهم عناصر تطوير منتجك في مستند واحد متماسك. ونظرًا لأن ClickUp Docs يوفر إمكانات التعليق والتحرير التعاوني، يمكن للفرق ترك تعليقات في قالب المستند الخاص بك للتعاون الفوري أو تعيين تعليقات لزملاء محددين في الفريق عندما تكون مدخلاتهم مطلوبة - لا مزيد من فقدان مسار التعديلات أو الملاحظات.

قوالب فريق تسويق ClickUp

للحفاظ على جميع الأجزاء المتحركة والمواعيد النهائية والموارد تحت السيطرة، تحتاج فرق التسويق المتخصصة إلى أداة لإدارة المشاريع يمكنها نقل مشاريعها بكفاءة من البداية إلى النهاية واستيعاب الاحتياجات الفريدة لكل فريق وسير العمل. من فرق المحتوى إلى فرق التصميم والفعاليات وعمليات التسويق وغيرها، يمكن لمنصة ClickUp المرنة والقوالب القابلة للتخصيص أن تساعد كل فريق التسويق التعاون بسلاسة وإنشاء سير عمل مبسط يسمح لهم بالعمل بأفضل ما لديهم.

اجعل جميع فرق التسويق لديك على نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بالأهداف والموارد والجداول الزمنية والرسائل والمزيد مع قوالب ClickUp. لدينا مكتبة كاملة من قوالب التسويق للاختيار من بينها، ولتسهيل الأمر عليك، اخترنا لك أفضل قوالب ClickUp المصممة خصيصًا لفرق التسويق!

13. قالب فرق التسويق

قالب فرق التسويق من ClickUp

مع نمو الشركات وزيادة تشتت فرق العمل، قد يكون من الصعب البقاء في مركز كل شيء وتجنب الثغرات أو الأعطال في العمليات. من المهم أيضًا للمسوقين أن يكونوا قادرين على الوصول إلى الرؤى الرئيسية بسرعة وسهولة.

اجمع جميع فرق التسويق لديك تحت سقف واحد، وأنشئ سير عمل مبسّط للفرق في جميع أنحاء مؤسستك، وحافظ على توافق الجميع مع نموذج فرق التسويق من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

ست طرق عرض مبنية مسبقًا (لوحة بيضاء للمخطط التنظيمي، ونموذج طلب التسويق، وويكي التسويق، والمزيد)

ClickApps (تتبع الوقت، والعلامات، والأولويات، والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

يوفر هذا القالب المتطور أساسًا متينًا وقابلًا للتطوير لفرق التسويق، مع رؤية كاملة لتفاصيل المشروع و طرق عرض قابلة للتخصيص . قم بتمكين فرقك من التعامل مع التحديات والفرص في مشهد التسويق المتغير باستمرار. استخدم هذا النموذج لإنشاء نظام قوي لمشاريعك التسويقية.

14. قالب عمليات فريق التسويق

قالب عمليات فرق التسويق من ClickUp

تشمل عمليات فريق التسويق مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من التخطيط والتنفيذ الحملات التسويقية لإدارة الميزانيات وتحليل البيانات وتحسين عمليات التسويق. مع قالب عمليات فرق التسويق من ClickUp سيكون لديك بالضبط ما تحتاجه لبدء إعداد عملياتك في ClickUp.

يتضمن هذا القالب:

ست طرق عرض مبنية مسبقًا ( المخطط التنظيمي, مستندات محضر الاجتماع ويكي التسويق، والمزيد )

ClickApps (الأولويات، والعلامات، وتحذير التبعية، والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

استخدم هذا القالب المتقدم لإنشاء OKRs لفريق العمل، ودعم التطوير الوظيفي، وتهيئة أعضاء الفريق الجدد، والوصول إلى أمثلة لتحديد عمليات التسويق الخاصة بك في ClickUp.

15. قالب إدارة المحتوى

قالب إدارة المحتوى من ClickUp

يُعد التسويق بالمحتوى استراتيجية قوية يمكن أن تساعد الشركات على التواصل والتفاعل وبناء الثقة مع جمهورها. ومن خلال استراتيجية تسويق المحتوى المصممة جيدًا وفريق متخصص من الخبراء، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تسويق المحتوى لزيادة عدد الزيارات وتوليد عملاء محتملين وتنمية أعمالهم في نهاية المطاف بطريقة مستدامة وهادفة.

امنح فرق التسويق بالمحتوى لديك نظامًا منظمًا لإدارة أنواع مختلفة من المبادرات والمشاريع باستخدام قالب إدارة المحتوى من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

ثماني طرق عرض معدة مسبقًا (مستندات الفريق، والجدول الزمني، وجانت، واللوحة، والمزيد)

مستند دليل القالب

يعمل هذا القالب على تبسيط تسويق المحتوى من خلال توفير كل ما تحتاجه لتخطيط وإنشاء المحتوى عبر قنوات متعددة. وهو يدعم سير العمل من البداية إلى النهاية، بدءاً من تلقي الطلبات وحتى تسليم المحتوى، بما في ذلك الحفاظ على التقويم التحريري. تعرّف على نموذج المتجر الشامل الجديد لاحتياجات تسويق المحتوى الخاص بك.

قوالب إضافية

استخدم قوالب تقويم المحتوى لرفع مستوى تقويمك التحريري وضمان تقديم محتوى عالي الجودة في الموعد المحدد.

16. نموذج خطة التسويق الاستراتيجي

قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

توفر الخطة التسويقية الاستراتيجية خارطة طريق واضحة وشاملة تحدد استراتيجية الشركة التسويقية وأهدافها وتكتيكاتها التسويقية إلى جانب خطة عمل لتحقيق تلك الأهداف.

حدد الخطوط العريضة لاستراتيجية التسويق الخاصة بشركتك بالإضافة إلى أهداف تحقيق أهدافك وغاياتك من خلال نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

طريقتا عرض مصممتان مسبقًا (اللوحة وقائمة OKRs)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

مستند دليل القالب

استخدم هذا ClickUp لـ إدارة جميع مشاريعك التسويقية وهذا النموذج لإنشاء خطتك التسويقية الاستراتيجية والحصول على أمثلة لإعداد أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs)، وخطة مفصلة لتنفيذ تلك النتائج، وطريقة لتتبع التقدم المحرز نحو تلك الأهداف والميزانيات.

قوالب فريق مبيعات ClickUp

من خلال تطبيق ClickUp كـ أداة إدارة المشاريع لفرق المبيعات ، يمكنك التأكد من أن فريقك مجهز بميزات تساعدهم على التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وإغلاقهم مع البقاء على اتصال مع فرق العمل في جميع أنحاء مؤسستك.

ابدأ وأعدها بالطريقة الصحيحة في ClickUp. إليك أربعة من أفضل نماذج ClickUp لفرق المبيعات!

17. قالب CRM

قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

يمكن لإدارة علاقات العملاء (CRM) الموثوقة والمنظمة أن تساعدك في تتبع العملاء المحتملين في مراحل مختلفة من رحلة العميل ومساعدة فريق المبيعات الخاص بك على البقاء على رأس التواصل والمتابعة وأي شيء آخر يحتاجونه لإتمام الصفقة وكسب ولاء العملاء.

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تقدم منصة قابلة للتخصيص بالكامل بحيث يمكنك تهيئتها بالطريقة التي تريدها. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء إدارة علاقات العملاء لإدارة خط أنابيب المبيعات والوصول إلى جميع أعمالك، والتعاون مع الفرق الداخلية والأطراف الخارجية، وتتبع الأهداف والتقدم المحرز في مكان واحد. للبدء، استخدم نموذج CRM من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

أربع طرق عرض مبنية مسبقًا (قائمة، لوحة, قوالب السبورة ، والمستندات)

الحقول والحالات المخصصة

الأتمتة

مستند دليل القالب

والمزيد

يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء الخفيف والقوي هذا على كل ما تحتاجه لنظام وظيفي وقابل للتطوير ويدير خط أنابيب المبيعات الخاص بك، بما في ذلك تتبع العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال.

مكافأة

قم بإنشاء إدارة علاقات العملاء لأي حالة استخدام واستخدم هذه قوالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لمساعدتك في البدء على المسار الصحيح!

18. نموذج خطة المبيعات والتسويق

قالب المبيعات والتسويق بواسطة ClickUp

يجب أن تعمل فرق المبيعات والتسويق بشكل وثيق لضمان مواءمة الفوضى وتعظيم الموارد لتحقيق أفضل النتائج والعائد على الاستثمار لعملك.

قم ببناء آلة مدرة للإيرادات، وأنشئ نظامًا قويًا يدمج بين التسويق و أهداف المبيعات من خلال تنفيذ قالب المبيعات والتسويق من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

خمس طرق عرض مبنية مسبقًا (خط أنابيب التسويق، والأهداف، والجدول الزمني للتسويق، والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

مستند دليل القالب

يُعد إنشاء خطط مبيعات وتسويق واقعية ومنظمة وشاملة من أهم مسؤولياتهم، حيث يُعد إنشاء خطط مبيعات وتسويق واقعية ومنظمة وشاملة من أهم مسؤولياتهم. استخدم هذا القالب لتحديد أهدافك المشتركة وإنشاء خطط عمل قابلة للتتبع.

19. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

توفر مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات نهجًا متسقًا وفعالًا لتتبع أداء المبيعات وتحسينه، وتحديد الفرص، وزيادة الإيرادات. يمكنك بسهولة تعيين وإدارة وتتبع جميع مؤشرات أداء المبيعات الخاصة بك مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات واتخاذ قرارات مستنيرة أكثر استنادًا إلى البيانات بمساعدة نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

أربع طرق عرض مبنية مسبقًا (التقرير الأسبوعي، التقرير الشهري، لوحة الإيرادات في الشهر، والمزيد)

حقول مخصصة وحالات مخصصة

مستند دليل القالب مع فيديو تفصيلي

استخدم هذا القالب لتتبع مقاييس المبيعات وإبقاء فرق المبيعات لديك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

20. قالب تقرير المبيعات اليومية

تقرير المبيعات اليومية بواسطة ClickUp

تحتاج فرق المبيعات والقيادة وأصحاب المصلحة إلى تقارير المبيعات لاكتساب نظرة ثاقبة على أداء المبيعات والنمو والفرص المتاحة والمساعدة في التنبؤ بالمبيعات المستقبلية والبقاء على وتيرة تحقيق الأهداف. قم بتوثيق وتتبع ملخص المبيعات اليومية بوضوح مع تقرير المبيعات اليومية من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

صفحة ClickUp Doc مع أقسام لالتقاط نظرة عامة على المبيعات اليومية وأداء المنتج

حافظ على تنظيمك وحدد مجالات التحسين لمساعدتك على تعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك باستخدام قالب ClickUp Doc لفرق المبيعات.

قوالب فريق تصميم ClickUp

من الواضح أن هناك الكثير من الأجزاء المتحركة والأشخاص المشاركين في مشاريع التصميم - فأنت بحاجة إلى حل مرن وموثوق. يقدم ClickUp أحد أفضل حلول إدارة المشاريع لفرق التصميم لأنه مليء بالميزات للحفاظ على ترتيب المهام المتعددة وإدارة الطلبات وتسريع عملية الموافقة.

وماذا عن العمل مع الفرق الأخرى؟ يستطيع ClickUp استيعاب كل فريق وجمعهم جميعًا في مكان واحد، مما يجعل التواصل والتعاون بين مختلف الوظائف أسهل من أي وقت مضى.

هل أنت جاهز لإنشاء نظام جيد في ClickUp؟ لقد قمنا بإدراج أربعة من أفضل قوالب ClickUp لفرق التصميم لتبسيط سير عملك وتوفير الوقت للجزء الأكثر إبداعًا في عملك!

21. قالب الإبداع والتصميم

قالب الإبداع والتصميم الإبداعي والتصميم من ClickUp

غالبًا ما تتلقى فرق التصميم والإبداع طلبات من أقسام متعددة لتصميم وتطوير الأصول الإبداعية.

إن قالب الإبداع والتصميم من ClickUp يحسن العملية الإبداعية من خلال توفير سير عمل منظم من الاستلام إلى التسليم.

يتضمن هذا القالب:

ست طرق عرض مبنية مسبقًا (نموذج الطلب الإبداعي والعملية الإبداعية ومستندات الفريق والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

مستند دليل القالب

استخدم هذا القالب لإنشاء سير عمل شامل ينتقل من استلام الطلب إلى التخطيط مع مستندات الموجز الإبداعي لتنفيذ المشروع باستخدام المهام الفرعية، واحصل على مثال لمساعدتك في إعداد مكتبة أصول في ClickUp.

22. قالب إرشادات العلامة التجارية

قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp إرشادات العلامة التجارية بمثابة مرجع شامل يحدد قواعد الشركة ومعاييرها للحفاظ على هوية العلامة التجارية متسقة عبر قنوات متعددة. حدد بوضوح الخطوط العريضة لإرشادات شركتك ووثقها مع نموذج إرشادات العلامة التجارية من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

صفحة مستندات ClickUp Docs مع أقسام لأفضل الممارسات والأصول والمزيد

استخدم هذا القالب لإنشاء مورد مفضل لفرق العمل في مختلف الأقسام والسماح لهم بالوصول إلى الأصول المناسبة عند الترويج للعلامة التجارية للشركة أو الإشارة إليها أو الإشارة إليها.

23. قالب وثيقة موجز إبداعي

قالب الموجز الإبداعي من ClickUp الموجز الإبداعي بمثابة خارطة طريق ومخطط تفصيلي أهداف المشروع الإبداعية ومتطلباته ومواصفاته.

تقديم توجيهات واضحة وسهلة المتابعة بمساعدة من قالب الموجز الإبداعي من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

صفحة مستندات ClickUp Docs مع أقسام للنظرة العامة على المشروع، والأهداف، والجمهور المستهدف، والمزيد

استخدم هذا القالب لمساعدتك على تحقيق التوافق بين فريق الإنتاج الإبداعي وأصحاب المصلحة الآخرين ومساعدتك على إنجاز أي مشروع إبداعي بنجاح.

24. قالب موجز تصميم السبورة البيضاء

قالب موجز تصميم السبورة البيضاء من ClickUp ملخصات التصميم تساعد الفرق على وضع أهداف واضحة ومتطلبات المشروع وعناصر أخرى من عملية التصميم.

قم بإنشاء تصور أنيق لموجز التصميم الخاص بك حيث يمكنك تقديم توجيهات مفصلة مع قالب موجز تصميم السبورة البيضاء من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

قالب ClickUp Whiteboard قابل للتخصيص مع أقسام محددة مسبقًا لالتقاط تفاصيل التصميم المهمة

قم بتبسيط عملية التصميم، وحافظ على توافق الفرق الداخلية والخارجية على الأهداف، وتأكد من فهم الجميع لنطاق المشروع باستخدام قالب السبورة هذا.

قوالب فريق حدث ClickUp

هل تخطط لفعالية أو تفكر فيها؟ سواءً كنت تخطط لفعالية لأسباب شخصية أو مهنية، يمكنك الاستفادة من ClickUp كـ أداة لإدارة مشاريع الفعاليات !

لقد رأينا عملاءنا يستخدمون ClickUp لتخطيط جميع أنواع الفعاليات، من المؤتمرات العالمية وحفلات الزفاف إلى الحفلات الموسيقية. لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يستخدمون ClickUp من أجل إدارة الفعاليات . نحن فخورون بأن نقول إن فريق الفعاليات الخاص بنا يستخدم ClickUp لإدارة الفعاليات الرائعة وتقديمها، بما في ذلك مؤتمر الإنتاجية المطلقة، LevelUp!

ولمساعدة فريق الفعاليات الخاص بك على تخطيط أي نوع من الفعاليات وإطلاقها بنجاح، قمنا بإعداد قائمة من قوالب تخطيط الفعاليات من أجلك واخترنا لك أفضل أربعة قوالب لفريق الحدث في ClickUp!

25. قالب تسويق الفعاليات

قالب تسويق الحدث من ClickUp

يتضمن التخطيط لحدث ناجح وتنفيذه إدارة العديد من الفرق والميزانيات والجداول الزمنية والموارد. ولهذا السبب تحتاج فرق الفعاليات إلى أداة لإدارة المشاريع لإنشاء سير عمل مبسّط وإدارة جميع جوانب التخطيط للفعالية.

لقد حان الوقت لارتداء قبعة التخطيط للفعاليات واستخدام أداة قالب تسويق الفعاليات من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

خمس طرق عرض معدة مسبقًا (قائمة تتبع الأحداث وعرض اللوحة وتقويم الأحداث والمزيد)

الحقول المخصصة والحالات المخصصة

مستند دليل القالب

مع ClickUp، يمكن لفرق الفعاليات بناء نظام يناسب احتياجاتهم الفريدة وتخصيص النظام الأساسي بأكمله لاستيعاب متطلبات المشروع وتفضيلات سير العمل والفرق الأخرى عبر المؤسسة. استخدم هذا النموذج لتتبع جميع أحداث التسويق الخاصة بك في مكان واحد.

26. قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة

قالب تخطيط المناسبات الكبيرة من ClickUp

هل تستضيف أو تخطط لحدث تسويقي كبير؟

قد يكون التخطيط لفعالية كبيرة الحجم أمراً صعباً. لهذا السبب قمنا بإنشاء قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة من ClickUp لمساعدتك على العمل بكفاءة أكبر من خلال تبسيط وأتمتة الإجراءات اليدوية وتخزين جميع معلومات المهام في مكان واحد، قبل الحدث وبعده.

يتضمن هذا القالب:

أربع طرق عرض معدة مسبقاً (موجز الحدث، ومحاضر الاجتماعات، وغيرها)

حالات مخصصة

مستند دليل القالب

استخدم هذا القالب لأتمتة مهام التخطيط وتتبع الموارد، واجعله متجرك الشامل لمشروع تخطيط الحدث الكبير التالي.

27. قالب البيان الصحفي

قالب البيان الصحفي بواسطة ClickUp

A البيان الصحفي هو وثيقة رسمية مكتوبة يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام لحدث أو إطلاق أو منتج أو خدمة أو إعلانات أخرى. حدد الخطوط العريضة والتقط جميع العناصر الرئيسية لإصداراتك الصحفية التالية مع قالب البيان الصحفي من ClickUp !

يتضمن هذا القالب:

مستندات ClickUp Docs مع مثال منظم لبيان صحفي

أنشئ نظامًا لصياغة ومشاركة إعلانات الشركة المهمة مع قالب ClickUp Doc هذا للبيانات الصحفية.

28. قالب موجز الحدث

قالب موجز الحدث من ClickUp

تبدأ أي فعالية ناجحة بالتخطيط التفصيلي. استخدم نموذج نموذج موجز الحدث من ClickUp لتوضيح ملخص لأهدافك ومقاييس نجاحك ومراحل نجاحك والعناصر الرئيسية الأخرى لفعالياتك!

يتضمن هذا القالب:

ClickUp Doc مع صفحات متداخلة لملخص الفعالية وجدولها الزمني

حافظ على التنظيم، وأنشئ مواءمة بين جميع أصحاب المصلحة، وابدأ التخطيط للفعالية باستخدام هذا القالب.

قوالب ClickUp: مساعدك الجديد للإنتاجية

حسنًا، ها قد حصلت عليها - 28 من قوالب ClickUp المفضلة لدينا لإدارة المشاريع، والتسويق، والتسويق، والمبيعات، والتصميم، وفرق الفعاليات!

نحن نعلم أن البدء في أي شيء أو اكتشاف نظام جيد يمكن أن يكون صعبًا. لهذا السبب تعمل ClickUp على إنشاء ومشاركة آلاف القوالب لكل فريق في مختلف المجالات. صُممت هذه القوالب مع وضع أهدافك ونقاط ضعفك في الاعتبار، وتوفر الأساس الذي تحتاجه لبدء أي مشروع.

ومثل منصة ClickUp، فإن هذه القوالب قابلة للتخصيص بالكامل. ابدأ استخدام ClickUp مجانًا واستخدم قوالبنا لمنحك نقطة انطلاق قوية، ثم قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك ومتطلباتك الفريدة.

لا تبدأ من الصفر. ابدأ بثقة وحافظ على اتساق عملياتك في جميع المجالات. لقد حان الوقت للعمل بذكاء أكبر والاستفادة من الحلول الحديثة في ClickUp - مساعدك الجديد للإنتاجية. 😉