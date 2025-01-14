9 قوالب مجانية لشخصية المستخدم لفهم عملائك

إن تطوير منتج أو خدمة جديدة يشبه إعداد طبق متقن لأشخاص ذوي أذواق معينة. 🧑‍🍳

يعتمد جزء كبير من نجاحك على فهم ما يتوق إليه العملاء المستهدفون وما هم على استعداد للإنفاق عليه. فإذا كنت مزودًا بهذه المعرفة، يمكنك إنشاء حل يركز على المستخدم الذي من المرجح أن يبيع.

أحد أفضل الأساليب لتخصيص المنتجات للمشترين هو العمل مع شخصية المستخدم، وهو ملف شخصي معمم لعميلك المثالي. فهي تساعد المطورين على إضافة

ميزات تلقى صدى لدى المستخدمين النهائيين

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إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لمشاركة ملفات تعريف المشترين مع فريقك، يمكنك الاعتماد على قوالب شخصيات المستخدمين. فهي تساعدك على بناء ملفات تعريف موجزة ومحددة للعملاء لتوجيه عملية التطوير في الاتجاه الصحيح. 🧭

ستقدم هذه المقالة 9 نماذج رائعة لشخصيات المستخدمين لمساعدتك في إنشاء ملفات تعريف دقيقة للمشترين ذات صلة بأي غرض.

ما هو قالب شخصية المستخدم؟

يمنحك قالب شخصية المستخدم إطار عمل فعال لتحديد عقلية عملائك المثاليين وأسلوب حياتهم ونقاط الألم والسلوك بشكل متماسك. يتيح لك المستند إنشاء فرد خيالي (أو شبه خيالي) بأهداف وتصرفات وعادات إنفاق يمكن التنبؤ بها.

غالبًا ما تعاني فرق المنتجات في إنشاء ملفات تعريف دقيقة للمستخدمين حيث يتعين عليهم استخلاصها من البيانات الديموغرافية المتنوعة واستطلاعات السوق. الأمر يشبه صنع فسيفساء بمئات القطع بأشكال وألوان وأحجام مختلفة.

ولكن بمجرد حصولك على شخصية المستخدم الخاصة بك، كل ما عليك فعله هو توصيلها إلى أعضاء الفريق المعنيين. ستساعدك هذه الوثيقة على تشكيل منتجك أو خدمتك لتستهدف ملفات تعريف المشترين بدقة. 🎯

تتجاوز تطبيقات نماذج شخصية المستخدم حدود تطوير المنتج. التصميم والمبيعات و

فرق التسويق

كثيرًا ما تعتمد على هذه الأطر للوصول إلى جمهورها وإشراكه بثقة أكبر.

ما الذي يجعل قالب شخصية المستخدم جيدًا؟

قالب شخصية المستخدم المثالي يلبي هدفك وطبيعة المنتج أو الخدمة التي تقوم بتطويرها. بشكل عام، يجب أن يكون

قابلة للتخصيص: يجب أن يكون قالب شخصية المستخدم تجنب الصور النمطية المضللة وأن يتوافق مع فئات شخصيات المستخدمين الرئيسية - مثل الشخصية المستندة إلى الهدف، والخيالية، والمستندة إلى الدور محددة ومنظمة: تأكد من أن القالب يسمح بمعالجة الفئات الرئيسية مثل العمر والجنس والخلفية التعليمية والمهنية ونقاط الألم لدى المستخدم. يجب أن تكون الأقسام سهلة المتابعة جذاب من الناحية الجمالية: يجب أن يسمح لك بإضافة رسوم بيانية ومخططات ورسوم تخطيطية ورسوم توضيحية للشخصيات لجعل الشخصية تبدو واقعية، مما يساعد فريقك على التعاطف مع احتياجات المستخدم 🧚 تعاوني: يجب أن يكون قالب شخصية المستخدم متاحًا لمختلف الأقسام المشاركة في تطوير المنتج أو الحملة التسويقية، مما يسمح لهم بإضافة مدخلات في الوقت الفعلي قابلة للملاحظة: يجب أن يحتوي على طرق عرض أو تخطيطات متعددة لإضافة وجهات نظر جديدة للشخصية وتعزيز توليد أفكار جديدة

9 نماذج لشخصية المستخدم لاستخدامها في عام 2024

اختياراتنا من أفضل 9 قوالب لشخصية المستخدم أو العميل من ClickUp يعمل لأي سيناريو، سواء كان

إطلاق منتج جديد

أو إضافة تحديثات للميزات، أو التخطيط ل

حملة تسويقية

. استعرضها واختر ما تفضله! 😎

1. قالب شخصية المستخدم ClickUp

قالب شخصية المستخدم ClickUp

سواء كنت تتطلع إلى التوسع أو

الاحتفاظ بقاعدة عملائك

، فإن قالب شخصية المستخدم ClickUp مثالي لتنميط أي مجموعة مثل المحققين المخضرمين. 🕵️

اعتمادًا على احتياجات فريق البحث الخاص بك، يمكن للقالب استخراج البيانات الصحيحة من مجموعات الجمهور المختلفة. بشكل افتراضي، يقوم بتصنيف الشخصيات حسب المجال أو المهنة أو مجالات الخدمة. قم بإنشاء أنواع متعددة من الشخصيات لكل فئة من هذه الفئات!

استخدام القالب ليس علمًا صاروخيًا. انقر على شخصية فارغة، وسيقوم النظام بتشغيل نموذج شخصية المستخدم لك. قم بتخصيص الملف الشخصي بإضافة التفاصيل المقصودة، مثل الاسم والجنس والعرق والعمر والحالة الاجتماعية والراتب والمهنة واستخدام الإنترنت.

أضف عناصر أو أزلها لضمان أن الملف الشخصي النهائي يلتقط البيانات الأساسية لزملائك في الفريق. يمكنك إضافة أي ملف صورة كصورة للرأس، وذلك لتمييز الملف الشخصي في الغالب عن الشخصيات الأخرى التي أضفتها.

لنفترض أنك تنشئ شخصيات مستخدمين لتطبيق بث الوسائط. في هذه الحالة، يجب أن تحتوي شخصيات المستخدم على سمات مثل العمر، ودوافع مشاهدة محتوى الفيديو، والإحباطات (مثل حدود مشاركة كلمة المرور). إذا كنت ترغب في تحسين محتوى الوسائط في التطبيق، فقد ترغب أيضًا في إضافة الحالة الاجتماعية والجنس والنوع المفضل وبيانات الشخصية.

بمجرد إضافة شخصيات المستخدم، قم بإنشاء مهام داخل القالب وتعيينها إلى واحد أو أكثر من زملائك في الفريق.

تحميل هذا القالب

3. قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

إذا كنت تبحث عن أداة واحدة للتعامل مع البحث عن الشخصيات وإنشائها، جرّب

قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

! يتيح لك هذا القالب قالب اللوحة البيضاء الملائم للمبتدئين تحديد شخصيات المستخدمين و تصور وجهات نظر عملائك وقيمهم لأي حالة استخدام عملياً. 💃

قد يبدو تخطيط قصة المستخدم أمرًا مربكًا بسبب وجود ملاحظات لاصقة في كل مكان، ولكن هذا القالب يضفي النظام على الإجراء.

بصريًا، يمكنك تحويل القالب إلى شبكة معقدة تربط بين شخصيات المستخدمين مع

متطلبات المنتج

. نظرًا لأنه جهد متقن، فإننا نوصي بإنشاء خطوات في المستند لإضافة هيكلية إلى عملية التخطيط، خاصة للفرق الموزعة.

بمجرد الانتهاء من إعداد السبورة البيضاء، قم بدعوة فريقك وابدأ في تحديد أنشطة شخصية المستخدم ذات الصلة بمنتجك. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لإعداد موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية، يمكنك تتبع العملية من التسجيل إلى الدفع.

يساعدك القالب على الإجابة على أسئلة مثل:

ما الذي لا يناسب المستخدم المستهدف؟

ما الميزات التي تحتاج إلى إضافة/تحديث؟

كيف يمكن لعضو فريق أو قسم معين المساهمة؟

يمكنك الوثوق بهذا النموذج لـ إنقاذ فرق Agile من

الأعمال المتراكمة المختلة

التي تضيع في العمليات اليومية. بهذه الطريقة، يمكنك تسريع العمل لمراحل مختلفة من إصدار المنتج.

3. قالب خطة بحث المستخدم ClickUp

يسهّل قالب خطة بحث المستخدم ClickUp تحديد الأهداف والحفاظ على توافق أصحاب المصلحة لديك

إن البحث عن شخصية المستخدم يسبق إنشاء شخصية المستخدم، ولكن العملية قد تكون مرهقة بنفس القدر. إن

قالب خطة بحث المستخدم ClickUp

هو فقط ما تحتاجه لدعم تصميم وتخطيط شخصية المستخدم الغنية والمدعومة بالبيانات! 💪

يرشدك القالب من الألف إلى الياء في عملية بناء الشخصية. ستحصل على هيكل واضح وعناصر محددة مسبقًا - فأنت لا تبدأ من الصفر بل تملأ الحقول بناءً على عملية بحث مجربة ومختبرة. 🧪

سواء كنت ترغب في تحسين منتجك بسبب

ردود فعل سلبية

أو تفكر في طرح ميزة جديدة، سيساعدك القالب على تحديد أهداف متسقة، وتعيين أسئلة فرضية، وتحديد احتياجات ودوافع شخصيتك.

لديك وثيقة حية ومتنفس مصممة للحفاظ على توافق أصحاب المصلحة في المنتج طوال دورة التطوير. بالنسبة للفرق الأكبر، يمكنك تلخيص خطوات بناء الشخصية تحت عنوان "البحث" للحد من عدم القدرة على التنبؤ.

ويحدد قسم بيان المشكلة محفزات البحث عن المستخدمين، مثل عدم رضا العملاء أو انخفاض أرقام الإيرادات. وبمجرد انتهاء البحث، يمكنك إضافة الخلاصات الرئيسية واستخلاص المعلومات لإيصال الاستنتاجات إلى بقية أعضاء الفريق. راجع القالب في أي وقت لتحديث البحث الذي تم تسجيله. 🔎

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4. قالب تدفق المستخدم ClickUp

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا تصور الأفكار المعقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

التحليل الدقيق لتجربة المستخدم عنصر مهم في تصميم المنتجات والخدمات من منظور المشتري. إذا كنت تريد أن تضع نفسك في مكان عميلك العادي، استفد من

قالب تدفق المستخدم ClickUp

. 👟

يساعدك القالب على

إنشاء مخططات انسيابية

التي تصور تدفقات المستخدم - تحصل على تمثيل مرئي لعدد الخطوات التي يتخذها العملاء لإكمال نشاط معين. يسمح لك وفريقك بـ التعاطف مع المستخدم، واستكشاف مجالات التحسين، والعمل على

استراتيجية وظيفية للمنتج

.

هذا قالب آخر من قوالب السبورة البيضاء في قائمتنا، لذا توقع مجموعة كاملة من ميزات التحرير والرسم التخطيطي لتنظيم أكثر تدفقات المستخدم انحناءً. 🪢

بناء مخطط تخطيطي هو لعب الأطفال - قم بإدراج الأشكال وربطها من البداية إلى نقاط القرار، وستحصل على مخطط بمظهر احترافي في لمح البصر!

هل أنت جديد على المخططات الانسيابية؟ استخدم هذه الأشكال الثلاثة الفريدة لتصور تدفقات المستخدم:

دائرة برتقالية : بداية/نهاية العملية 🟠

: بداية/نهاية العملية 🟠 مستطيل أخضر : خطوة/نشاط العملية 🟩

: خطوة/نشاط العملية 🟩 دائرة حمراء: دائرة حمراء: نقاط اتخاذ القرار (نعم/لا) 🔶 🔶

لمساعدة فريقك المنفذ على متابعة العملية بشكل أفضل، أضف لقطات شاشة لما يواجهه المستخدم في نقاط مختلفة خلال التدفق.

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5. قالب قصة المستخدم ClickUp

استخدم قالب قصة المستخدم ClickUp لتحديد توقعات المستخدمين ومتطلباتهم وإيجاد طريقة لتلبيتها

نموذج

قالب قصة المستخدم ClickUp

أداة قوية ل ربط أنشطة المستخدمين مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ ذات الصلة بميزات محددة. إنها شريك موثوق به في أي مرحلة من مراحل التطوير، حيث تساعدك على رسم شخصيات المستخدمين المتطورة عبر مراحل مترابطة من إصدار المنتج. 🔗

يتمحور قالب السبورة هذا حول تطوير وتحديث وتتبع قصص المستخدمين من أجل

فرق Agile و Scrum

. يتيح لك

التقاط قصص مستخدمين متعددة ضمن تخطيط متناسق، مثل: _بصفتي [مستخدم]، أريد [هدف] بحيث [سبب] تحديد أولويات القصص التي يجب معالجتها إنشاء المهام والمهام الفرعية المتداخلة وتتبع تقدمها مراجعة ما إذا كانت التغييرات والإضافات تحل الإحباطات المحددة

القالب مجهز للتعامل مع العديد من ملفات تعريف المستخدمين في وقت واحد، وإدارتها كلها مرتبة بشكل فائق. مثل قوالب ClickUp الأخرى، يمكنك إضافة حقول مخصصة لإضافة سياق لطلبات الميزات الفردية. استخدم "الحالات المخصصة" لمراقبة الطلبات قيد التنفيذ.

لديك أكثر من 15 طريقة عرض لمراقبة القالب. على سبيل المثال، جرّب طريقة عرض عبء العمل للتأكد من توزيع قصص المستخدمين بالتساوي بين زملاء الفريق. استخدم طريقة عرض التقويم لإعداد التحديثات قبل مرحلة الإصدار التالي.

6. قالب دراسات المستخدم ClickUp

يتيح لك قالب دراسات المستخدم ClickUp جمع الملاحظات من المستخدمين وتحديد ميزات منتجك/تطبيقك/موقعك الإلكتروني التي تتطلب المزيد من الاهتمام

هل أطلقت منتجًا أو تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا جديدًا؟ هذا إنجاز كبير، ولكن بقدر ما يبدو مبتذلاً، فإن مهمتك لا تنتهي عند هذا الحد.

فشخصيات المستخدمين متغيرة، لذا استعد لإغراقك بـ متطلبات المستخدمين المتغيرة والروتين والرغبات والأهداف. لحسن الحظ نموذج دراسات المستخدم الخاص بـ ClickUp يساعدك على الاستجابة السريعة لهذه التحولات! 🦋

فكر في هذا القالب على أنه بوابة للتحول من شخصية إلى أخرى. لديك أكثر من 10 حقول مخصصة لتحديد الملفات الشخصية المستهدفة المحدثة. اجمع البيانات الخاصة بجوانب ميزات محددة وحدد المجالات التي تتطلب المزيد من البحث.

ولكن كيف تجمع تلك البيانات؟ استرخِ! يأتي القالب مع نماذج التعليقات التي يمكنك إرسالها إلى العملاء الحاليين. ستكون المعلومات التي تم جمعها هي جوهر جهودك لقياس انطباعات المستخدمين - يمكنك الوصول إليها من خلال الإطلالات، وعملية البحث، وعرض الإجراءات المطلوبة.

القالب شامل بما فيه الكفاية لـ تحليل صلاحية التغييرات المقترحة. استخدم حالات مثل تم تجاهلها وتوصية وتحليل لتسهيل المهام للسباق التالي. 🏃

7. انقر فوق قالب صوت العميل

استخدم نموذج ClickUp صوت العميل لتحديد احتياجات عملائك وتحديد مجالات التحسين وتحديد الخطوات التالية

نموذج

قالب ClickUp صوت العميل

هو قالب شخصية المستخدم الخالي من الرتوش الذي يركّز بيانات العملاء التي تم جمعها من ثلاثة مصادر:

صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الاستطلاعات والمقابلات مكالمات دعم العملاء المباشرة

يعرض القالب المعلومات المجمعة في أقسام قابلة للتصفح ومرمزة بالألوان. يحتوي كل قسم على بطاقات تحدد جوانب معينة من "صوت العميل" 🗣️

بمجرد حصولك على الصورة الكاملة لشخصية المستخدم، انتقل إلى القسم التالي من القالب، والذي يتناول:

التعليقات: التقاط نقاط التعليقات الرئيسية أو الشائعة. على سبيل المثال، نشر مجموعة من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم غير راضين عن خطط تسعير المنتج. للإقرار، ستقوم بإضافة إدخال بعنوان "عدم الرضا عن التسعير" الاحتياجات: يحدد احتياجات المستخدم المستمدة بشكل معقول من التعليقات. بالنظر إلى مثالنا أعلاه، يمكنك إضافة "إعادة النظر في باقات الاشتراك" هنا المتطلبات: تحوّل الاحتياجات إلى مهام قابلة للتنفيذ. باتباع نفس الحالة، يمكنك وضع "إنشاء المزيد من خطط التسعير" هنا وإعطاء فريقك مهام ملموسة للتركيز عليها

الشكل المرتب للقالب مثالي للأشخاص الذين يميلون إلى الفزع عند رؤية مخططات الشبكة المعقدة. 😜

قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب رحلة صوت العميل ClickUp صوت العميل

جمع وتصنيف توقعات العملاء وردود أفعالهم على منتجك/خدمتك وتصنيفها لفهم ما يمكنك القيام به لتحسينها

نموذج

قالب رحلة صوت العميل في ClickUp

يشبه إلى حد كبير الخيار السابق في قائمتنا ولكن بصيغة عملية أكثر انسجامًا مع العمليات التشغيلية

إدارة المنتجات

. يدور هذا النموذج حول إنجاز المهام. ✔️

يتيح لك تجميع التعليقات من مختلف فئات VoC (صوت العميل) ، بما في ذلك الاستبيانات والمكالمات المسجلة والسلوك عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 📢

تكمن قوته الرئيسية في إنشاء حلول خاصة بالعمليات. استخدم البطاقة لإضافة ملخصات للمشاكل التي تزعج المستخدمين، وتفسيرها مع فريقك، وتدوين الحلول أسفل المشاكل مباشرةً. قم بتعيين المهام والمهام الفرعية لتنفيذ الحل.

أنت تحدد بشكل أساسي مصدر المشكلة والمشكلة والحل، هذا كل شيء. هذا يجعل القالب مثاليًا لمعالجة عيوب المنتج وعيوبه في ظل مواعيد نهائية صارمة والحفاظ على

علاقاتك مع العملاء

على المسار الصحيح 🛤️

نظرًا لكونه قالبًا على المستوى التشغيلي، فإنه يوفر طريقة عرض القائمة والمجلس لتفسير البيانات المجمعة.

9. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

استخدم قالب خريطة رحلة العميل ClickUp لتمثيل عادات عملائك وتفضيلاتهم واستخدامها لتحسين منتجك/خدمتك

تحتاج إلى

تصور رحلات العملاء

والحصول على المزيد من تحويلات العملاء المحتملين؟ سوف تنبهر بما

قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

يمكن القيام به! 😼

يساعدك القالب على نشر رحلة العميل الشاملة، مع تحديد التفاعلات المباشرة وغير المباشرة التي يجريها العملاء المحتملون مع منتجك أو شركتك. تسجيل وتحليل نقاط اتصال العملاء وتجاربهم ونقاط الاحتكاك.

بمجرد أن تقوم بتخطيط الرحلة، قم ببناء حلول للمراحل الثلاث التالية:

التوعية: حدد إجراءات لزيادة ظهور منتجك. على سبيل المثال، استخدام خدمة إعلانية أو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي المراعاة: وضع استراتيجيات لزيادة تفاعل المستخدمين وتحديد فرص النمو للتحويل التحويل: تحديد القوة الدافعة وراء ولاء المستخدم (أو عدمه) وحمله على شراء ما تقدمه

يمكنك تعيين أعضاء الفريق للإشراف على كل مرحلة وإنشاء المساءلة طوال رحلة العميل. استخدم عرض مخطط جانت لتتبع التقدم بتنسيق جدول زمني.

هذا قالب آخر من قوالب السبورة البيضاء، مما يتيح لك الوصول إلى ميزات ClickUp مثل تسجيل الشاشة والأتمتة, مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتحرير التعاوني أثناء إنشاء شخصيات المستخدمين أثناء التنقل!

تنزيل هذا القالب

البشر معقدون، وكذلك شخصيات المستخدمين!

تفشل العديد من المنتجات في الإقلاع لأنها تستند إلى

تصاميم مرجعية ذاتية

مع القليل من الاهتمام بالمستخدم المقصود. إن الاعتماد على شخصيات المستخدمين المدروسة جيدًا هو الطريقة الوحيدة التي تم اختبارها في المعركة لابتكار منتجات من أجل المشترين. 💑

في حين أن فك رموز شخصيات العملاء مهمة صعبة، فإن قوالبنا بمثابة منصات إطلاق قوية لدفعك إلى الأمام. جرب أحدها اليوم وابدأ التواصل مع السوق المستهدف على الفور! 🤝