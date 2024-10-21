أفضل 10 أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات في 2025

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في الولايات المتحدة وحدها، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للعلامات التجارية حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وبالنسبة لوكالات التسويق التي تدير علامة تجارية واحدة أو عدة علامات تجارية، من إنشاء المحتوى وإعداد تقارير الأداء، يمكن أن يساعدك استخدام مجموعة الأدوات المناسبة على القيام بذلك. من

برامج إدارة المشاريع

لتخطيط وإدارة وتتبع كل جزء من أجزاء مشروعك من خلال

سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي

إلى التعاون في المحتوى، ستضمن لك هذه الأدوات زيادة جهود فريقك إلى أقصى حد وإنشاء استراتيجية محتوى ناجحة.

حان الوقت للارتقاء بأدائك على وسائل التواصل الاجتماعي. إليك 10 من أفضل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات المتاحة اليوم!

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ما هي أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟

تساعد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الوكالات والشركات على إدارة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بكفاءة أكبر.

توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، مثل:

تخطيط وجدولة المنشورات

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

تعاون الفريق

التحليلات وإعداد التقارير

إدارة المشاريع و إدارة الحملات

والمزيد

بشكل عام، تم تصميمها بشكل عام لتقليل الوقت المستغرق في العمل المزدحم حتى تتمكن الوكالات من التركيز على العمل القيّم.

ما الذي يجعل أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي جيدة؟

يجب أن تتمتع أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي القوية بالجوانب التالية:

واجهة مستخدم بديهية

ميزة التقويم التي تقدم نظرة عامة على المحتوى عبر منصات متعددة

وظائف الملاحظات والتعاون

سير عمل الموافقة مع خيارات مخصصة أو محددة مسبقًا

تسعير سهل الوصول إليه وملائم للتوسع

لماذا يجب على وكالتك استخدام أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟

قد يكون من الصعب عليك كوكالة تتبع حملات العملاء المتعددة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. تتيح أداة جيدة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات حلولاً لجميع الأعمال الأساسية: تحليل البيانات، وقياس الأداء,

التعاون مع العملاء

وإنشاء المحتوى وتوزيعه.

ومع ذلك، دعنا نتعمق في 10 أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي ستساعدك على الارتقاء بوكالتك إلى المستوى التالي. 🚀 📈

أفضل 10 أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى معرفتها في عام 2024

1. كليك أب

الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة وتعاون الفريق

مراقبة تحديثات المشروع وإدارة مهام سير العمل والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ClickUp هي منصة رائدة في مجال إدارة المشاريع والإنتاجية. صُممت ClickUp في جوهرها كحل شامل لإدارة المشاريع لمساعدة الفرق على البقاء على رأس مهامها وإدارة كل جزء من سير عملها بفعالية وتحقيق أهدافها.

فلماذا تعتبر هذه الأداة مفيدة لوكالات التسويق؟ إليك بعض الأسباب:

1️⃣ منصة قابلة للتخصيص بالكامل ومليئة بالميزات المرنة: تقدم مئات الميزات القوية، وواجهة سهلة الاستخدام، ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل. وهذا يعني أنه يمكنك تهيئة ClickUp بأي طريقة تريدها لتناسب احتياجات مشروعك وحالة الاستخدام والتفضيلات وسير العمل، مما يجعل هذه الأداة مثالية لأي فريق، بما في ذلك فرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2️⃣ إدارة المشروع و تعاون الفريق : مع ClickUp، ستتمكن فرق التسويق من الوصول إلى ميزات متقدمة لإدارة المشاريع والتعاون. اختر أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتنظيم

مشاريع تسويق المحتوى

طريقك، مجموعة من الأدوات، بما في ذلك

مستندات ClickUp

للمدونات، ومواقع الويكي، وإجراءات التشغيل الموحدة، وغيرها من

احتياجات التوثيق

و

اللوحات البيضاء التعاونية

للعصف الذهني، والتخطيط الاستراتيجي، وتخطيط المفاهيم. كما يمكن لمديري وفرق عمل وسائل التواصل الاجتماعي أن يجدوا الكثير من القيمة في طريقة عرض التقويم في ClickUp، حيث يمكنهم تخطيط وتنسيق وإدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الخاص بهم.

قم بجدولة المنشورات الاجتماعية، والمدونات، والإعلانات إلى جانب مهامك واجتماعاتك الأخرى باستخدام عرض التقويم في ClickUp

جرِّب عرض التقويم في ClickUp

3️⃣ يسمح للضيوف مثل العملاء والفرق الخارجية: أما بالنسبة للتواصل مع العملاء والفرق الخارجية، فيمكن للوكالات

دعوة الضيوف للانضمام

مساحة العمل الخاصة بهم واستخدام

إعدادات المشاركة والخصوصية

للتحكم في ما يمكن للضيوف الوصول إليه. إن منح العملاء حق الوصول إلى ClickUp يعني أنه يمكنك العمل معهم داخل المنصة واستخدام ميزات مثل التدقيق الذي يتيح لك التعليق على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF لسهولة التواصل وتسريع عملية التعليق والموافقة.

قم بتركيز الملاحظات وتسريع عمليات الموافقة من خلال التدقيق من خلال تعيين التعليقات مباشرةً على مرفقات المهام

4️⃣ مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص: يقدم ClickUp مكتبة من القوالب لكل حالة استخدام، بما في ذلك مستوى المبتدئين

وسائل التواصل الاجتماعي

القالب

و

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث

لإعطاء إطار عمل متين لسير عملك في ClickUp. هناك أيضًا قالب على مستوى متقدم لمساعدتك في تطوير استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وإدارة جميع أعمالك وفرقك وعملائك في مكان واحد - قالب

قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

!

يشتمل قالب المنشورات الاجتماعية من ClickUp على طرق عرض مرنة مسبقة الإنشاء، وحالات مخصصة، وحقول مخصصة، وغير ذلك، يمنحك قالب الوسائط الاجتماعية الشخصي الأساس المثالي لتوصيل المحتوى الخاص بك ووضع استراتيجيات وتحسينه

سواء كان ذلك للوكالات أو الفرق الصغيرة أو الشركات الكبيرة أو في مكان ما بينهما، يمكن أن يساعدك ClickUp في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية. اجمع مشاريعك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي معًا وحافظ على سيرها بسلاسة مع أداة إدارة المشاريع المتكاملة هذه - قد يكون هذا هو ما تحتاجه وكالة التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك بطريقتك الخاصة، بما في ذلك طريقة عرض التقويم

: أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك بطريقتك الخاصة، بما في ذلك طريقة عرض التقويم انقر فوق الدماغ: إنشاء محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في ClickUp

إنشاء محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في ClickUp عرض التقويم : إدارة تقويمك الاجتماعي، وتطوير محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، والمزيد في عرض واحد

: إدارة تقويمك الاجتماعي، وتطوير محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، والمزيد في عرض واحد منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص ClickUp لأي احتياج. استخدمها لـ إدارة مشروع الموقع الإلكتروني وإدارة المحتوى والمزيد

: قم بتخصيص ClickUp لأي احتياج. استخدمها لـ إدارة مشروع الموقع الإلكتروني وإدارة المحتوى والمزيد التدقيق : تسريع عملية التعليقات والموافقة من خلال وضع تعليقات توضيحية مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ووضع علامات على أعضاء الفريق أو العملاء

: تسريع عملية التعليقات والموافقة من خلال وضع تعليقات توضيحية مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ووضع علامات على أعضاء الفريق أو العملاء العلامات : أضف علامات مخصصة لتنظيم مهامك حسب الفئة

: أضف علامات مخصصة لتنظيم مهامك حسب الفئة علامات الأولوية : ضع علامة على مهامك كأولوية عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة لضمان معرفة فريقك ما الذي يجب تحديد أولوياته

: ضع علامة على مهامك كأولوية عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة لضمان معرفة فريقك ما الذي يجب تحديد أولوياته قوالب قابلة للتخصيص : اختر من بين أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل حالة استخدام، بما في ذلك قوالب تقويم المحتوى

: اختر من بين أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل حالة استخدام، بما في ذلك قوالب تقويم المحتوى تطبيق الهاتف المحمول : ClickUp متاح على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى عملك في أي وقت من أي مكان

: ClickUp متاح على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى عملك في أي وقت من أي مكان إمكانيات التكامل: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتجميع كل أعمالك في مكان واحد وتبسيط سير عملك

التسعير

خطة مجانية : للأبد

: للأبد غير محدودة : 7 دولارات لكل عضو/شهر

: 7 دولارات لكل عضو/شهر شركة : 12 دولاراً لكل عضو/شهرياً

: 12 دولاراً لكل عضو/شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.7 من 5 (6,547 تقييم)

4.7 من 5 (6,547 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (3,602 تقييم) ### 2. قابل للتخطيط

الأفضل للتعاون في المحتوى

عبر Planable

قابل للتخطيط

هي أداة لتخطيط المحتوى والتعاون تساعد فرق التسويق على تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومعاينته والموافقة عليه والتعاون بشأنه.

باستخدام Planable، يمكنك بسهولة مشاركة أفكار المنشورات مع زملائك وعملائك وتلقي التعليقات في الوقت الفعلي في نفس المكان. مع آخر تحديث لها,

محتوى عالمي

، يمكن للفرق إنشاء أي نوع من المحتوى والتعاون في أي نوع من أنواع المحتوى: منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والمدونات وأوصاف المنتجات وأي شيء بينهما.

هناك العديد من الطرق التي تعمل بها Planable على تبسيط الموافقة على المحتوى. بالنسبة للمبتدئين، يمكن للمستخدمين في Planable اختيار واحد من 4 مستويات للموافقة - لا شيء، واختياري، ومطلوب، ومستويات متعددة من الموافقة. يمكّن هذا الأخير المستخدمين من تخصيص موافقتهم في أي إعداد يناسب وضعهم ويضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال جعل المنشورات تمر عبر سلسلة الموافقة قبل النشر. على سبيل المثال، يمكنك جعل الأمر بحيث يجب أن تمر المنشور أولاً من خلال قانوني العميل قبل النشر.

كما أن واجهة Planable البديهية تجعل التعاون بين الفرق المختلفة أمراً سهلاً، حيث يتم احتواء محادثات فريقك داخل منصة واحدة، ويمكنك بسهولة الإشارة إلى الأعضاء الآخرين لبدء المناقشات أو مراجعة المحتوى. وذلك لأن المحادثات تُعرض مباشرةً بجوار المنشور المعني في شكل تعليقات وردود.

هناك أيضًا تعاون خارجي. يمكن تعيين المحتوى والتعليقات على "داخلي" حتى تتأكد 100% من أنه جاهز لموافقة العميل. أما بالنسبة للعملاء، فهناك خيار إنشاء رابط يؤدي مباشرةً إلى المنشور، مما يجعل من السهل جدًا على العميل القفز ومشاركة أفكاره في التعليقات.

سواء كنت متجرًا

وكالة تسويق

أو تدير الكثير من العملاء المختلفين، توفر Planable الأدوات اللازمة لتبسيط عمليات التعاون للحصول على نتائج أفضل من حملاتك. يمكنك البدء بالتخطيط لإطلاق منتج ما واستخدام Planable لمزامنة المحتوى من جميع القنوات (وسائل التواصل الاجتماعي والمدونة ورسائل البريد الإلكتروني واللافتات وغيرها).

أفضل الميزات

مهام سير عمل الموافقة متعددة المستويات والمخصصة

مزامنة و/أو تعديل المنشورات لمنصات التواصل الاجتماعي (غير متاح للمحتوى العام حتى الآن)

عرض تقويم بديهي وأنيق

فلاتر قابلة للتخصيص للمحتوى الخاص بك والتي يمكن حفظها كطرق عرض مخصصة

خمس طرق لعرض المحتوى (الشبكة، القائمة، الخلاصة,التقويم)

التعاون في الوقت الفعلي

أداة تحرير الصور داخل التطبيق

التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية

التسعير

خطة مجانية

أساسي : 13 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 13 دولارًا لكل مستخدم/شهر الإحترافية : 26 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 26 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.6 من 5 (548 تقييم)

4.6 من 5 (548 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (305 تقييم)

3. هوتسويت

الأفضل لوكالات إنشاء المحتوى وإعداد التقارير

عبر Hootsuite

هوتسويت

هي واحدة من أقدم وأبرز أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. وقد صنعت Hootsuite لنفسها اسماً كأحد الحلول المفضلة للوكالات التي تسعى للاستثمار في جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتميز Hootsuite بالعديد من الوظائف المتوقعة من أداة وسائط اجتماعية من عيارها، بما في ذلك جدولة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والمراقبة,

إدارة المهام

وإعداد تقارير الأداء. بفضل مزيجه المتساوي من وظائف إعداد التقارير وإدارة المشاريع، يعد Hootsuite حلاً جيداً للوكالات التي تعمل على التوفيق بين الأداء والمشاريع ذات الطابع الإبداعي.

أفضل الميزات

يمكن للمدراء تعيين منشورات محددة على وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء فريق محددين.

يوفر تقويم Hootsuite ثلاث طرق لعرض التقويم (قائمة، أسبوع، شهر) وطريقتين لعرض التقويم (حسب حالة المنشور أو الشبكة الاجتماعية)

تحليلات مفصلة وميزات إعداد التقارير

القيود

لا توجد مكتبة وسائط مركزية لمشاركة الأصول

ميزات تعاون محدودة نسبيًا مقارنة بالأدوات الأخرى

أسعار باهظة

لا يوجد تحكم في إصدار المنشورات

لا توجد طريقة لمشاركة المنشورات مع الضيوف

التسعير

المحترف: 99 دولاراً شهرياً

99 دولاراً شهرياً الفريق: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الأعمال: 739 دولارًا شهريًا

739 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.1 من أصل 5 (3,840 تقييمًا)

: 4.1 من أصل 5 (3,840 تقييمًا) Capterra: 4.4 من 5 (3,412 تقييم)

4. أجورابولس

الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المشاريع

عبر Agorapulse

أجورابولس

هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفر وظائف الجدولة وإدارة المهام. ما يميز Agorapulse عن غيرها من أدوات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للوكالات هو مجموعة من المجالات التسويقية المتقاربة، من التحليلات ومراقبة الكلمات الرئيسية والاستماع الاجتماعي إلى إدارة المشاريع.

أفضل الميزات

تقويم المحتوى المرئي

تقويم مشترك الوظيفة الإضافية للتعاون الخارجي

يغطي مجموعة واسعة من مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وظائف قوية لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي

القيود

لا توجد موافقة متعددة المستويات

منحنى تعليمي حاد

يمكن تحسين واجهة المستخدم

التسعير

خطة مجانية

عادية: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافية 79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) متقدمة: 119 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

119 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.5 من 5 (871 تقييم)

4.5 من 5 (871 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (698 تقييم)

5. سبروت سوشيال

الأفضل لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر سبراوت

سبروت سوشيال

هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة للوكالات. تتيح لك أداة Sprout Social

إدارة حسابات متعددة

في منصة واحدة و

التعاون عبر الفرق

. يمكنك أيضًا قياس مدى نجاح حملاتك من خلال ميزات التحليلات المفصلة وإعداد التقارير.

أخيرًا، هناك ميزة أخرى رائعة أخرى لـ Sprout Social وهي مكتبة الأصول الواسعة. نظرًا لأن الوكالات تعتمد، بحكم تعريفها، على الأصول، فإن مكتبة أصول Sprout توفر الكثير من القيمة من خلال تقديم منصة فرعية كاملة حيث يمكن للوكالات مشاركة الأصول وإدارتها وتوزيعها مع الفرق والعملاء.

أفضل الميزات

صندوق وارد ذكي لفرز الطلبات والعمل بسرعة

مكتبة الأصول مع طريقتين لعرضها تسمح بإدارة الأصول بسرعة وسهولة

ميزات غنية للتحليلات والاستماع الاجتماعي والمراقبة

التعاون الخارجي سهل ومباشر

القيود

أسعار باهظة للوكالات الصغيرة الحجم

لا يمكن تجميع المنشورات في التقويم

لا يوجد خيار السحب والإفلات في التقويم

التسعير

قياسي: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الاحترافية: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا متقدم: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.4 من 5 (2,367 تقييم)

4.4 من 5 (2,367 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (550 تقييم)

تحقق من هذه

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6. المخزن المؤقت

الأفضل لعمليات التكامل وإعداد التقارير والإدارة

عبر Buffer

بينما

مخزن مؤقت

قد صنعت لنفسها اسمًا بفضل عمليات التكامل العديدة التي قامت بها، وهي أيضًا أداة قوية للوكالات من جميع الأحجام.

يتيح لك Buffer إنشاء المنشورات وجدولتها بسهولة عبر العديد من حسابات الوسائط الاجتماعية. وتتيح لك تحليلاته الممتازة تتبع أداء المنشورات، والإبلاغ عن تقدمك، ومقارنة نفسك بالمنافسين. بالإضافة إلى ذلك، خاصية الجدولة الجماعية تجعلها أداة مثالية للوكالات التي لديها قائمة عملاء كبيرة.

أفضل الميزات

الكثير من عمليات التكامل، بما في ذلك Canva

تتبع الحملة وإدارتها؛ يمكنك إنشاء محتوى في نافذة الحملة وتتبع المنشورات المجدولة والمنشورة ومسودة المنشورات والموافقات

لديه خطة تسعير حرفياً للوكالات

القيود

لا توجد تسميات وعلامات للمنشورات، وهي ضرورية إلى حد كبير في مبادرات وسائل التواصل الاجتماعي واسعة النطاق

لا يسمح بالتعاون مع الفرق الخارجية

البنية التحتية للموافقة في Hootsuite محدودة بعض الشيء، بمعنى أنه بصرف النظر عن سير عمل الموافقة من 1 إلى 1، لا يمكن للمستخدمين تنظيم الموافقات حسب الطبقات

التسعير

خطة مجانية

الأساسية: 6 دولار لكل قناة/شهر

6 دولار لكل قناة/شهر الفريق: 12 دولار لكل قناة/شهر

12 دولار لكل قناة/شهر الوكالة: 120 دولارًا لكل 10 قنوات/شهرًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.3 من أصل 5 (971 تقييمًا)

4.3 من أصل 5 (971 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (1,390 تقييم)

7. سينديبل

الأفضل للوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم

عبر Sendible

التالي في القائمة

المرسل

أداة قوية مصممة لمساعدة الوكالات على إدارة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم Sendible مجموعة متنوعة بشكل لائق من الميزات، بما في ذلك

تقويمات المحتوى

والرسائل الآلية وإمكانيات إعداد التقارير. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Sendible للمستخدمين

التعاون مع العملاء

وأعضاء الفريق في المشاريع في الوقت الفعلي.

يحتوي Sendible على بعض الميزات التي تميزه عن الأدوات المماثلة، مثل مراقبة DM ولوحة تحكم العميل. هذه الأخيرة تقوم بعمل ممتاز في

تبسيط إدارة الفريق والعميل

. تجدر الإشارة أيضًا إلى محرر الصور المدمج واقتراحات المواضيع.

أفضل الميزات

يمكن للمستخدمين مزامنة المنشورات وتحريرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة بدلاً من تحرير كل منشور على حدة

تقويم وسائط اجتماعية بديهي سهل الاستخدام للغاية

مراقبة الرسائل المباشرة

اتصال العميل يمكّن العملاء من ربط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بلوحة تحكم العميل دون الكشف عن بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم

تدفقات عمل الموافقة المخصصة للعملاء وفرق وسائل التواصل الاجتماعي

القيود

يمكن تحسين تجربة الهاتف المحمول

التسعير

المُنشئ: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الجر: 89 دولارًا شهريًا

89 دولارًا شهريًا المقياس: 199 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.5 من 5 (832 تقييم)

4.5 من 5 (832 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (116 تقييم)

8. لاحقًا

الأفضل لوسائل التواصل الاجتماعي ووكالات تسويق المحتوى

عبر لاحقًا

لاحقًا

خيار ممتاز لأي وكالة ترغب في الارتقاء بإدارة وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي. يتيح نظام الجدولة البديهي للمستخدمين تخطيط ونشر المحتوى عبر قنوات متعددة في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد. كما أنه يوفر ميزات تحليلات قوية وأدوات تحسين محركات البحث.

بالإضافة إلى ذلك، تسهّل مكتبة الوسائط المرئية في Later تخزين المحتوى المرئي وتنظيمه، مما يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على الصورة أو الفيديو المثالي للمنشور التالي. مع ميزات قوية مثل هذه، لا عجب أن يصبح Later أحد أشهر أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية للوكالات.

أفضل الميزات

التكامل مع ووردبريس

سهولة الاستخدام وواجهة نظيفة

مكتبة وسائط قوية تجعل إدارة الأصول للفرق و إدارة العملاء أسهل

يدعم الرابط في السيرة الذاتية

القيود

لا يوجد تكامل لملف تعريف Google (Google My Business سابقًا)

تسعير غير مرن إلى حد ما. على سبيل المثال، تحدد خطتا "المبتدئين" و"النمو" حدود 30 و150 منشورًا لكل وسيلة تواصل اجتماعي، على التوالي

تحدد خطط المبتدئين بيانات التحليلات بما يصل إلى ثلاثة أشهر من البيانات

التسعير

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا النمو: 40 دولارًا شهريًا

40 دولارًا شهريًا متقدم: 80$ شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.6 من 5 (289 تقييم)

4.6 من 5 (289 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (358 تقييم)

9. بلانولي

الأفضل للوكالات المتوسطة إلى الكبيرة

عبر بلانولي

بلانولي

هو خيار ممتاز آخر للوكالات التي تتطلع إلى تحسين سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي. تعمل منصة الجدولة الشائعة هذه مع إنستغرام، وبينتيريست، وتويتر، وفيسبوك، وغيرها من المنصات الرئيسية.

يوفر Planoly واجهة مرئية بسيطة تساعدك على التعاون وتخطيط الحملات وتتبع مقاييس الأداء وتحليل النتائج. يسهّل Planoly أيضًا إنشاء صور مذهلة من خلال تقديم أكثر من سبعة ملايين صورة ورسومات وخطوط ذات علامات تجارية.

أفضل الميزات

يدعم الرابط في السيرة الذاتية

مخطط فيديو TikTok قوي داخل التطبيق

يدعم النشر المتبادل بين المنصات (على سبيل المثال، مقاطع فيديو TikTok إلى مقاطع فيديو YouTube القصيرة)

القيود

تستمر الفترة التجريبية المجانية سبعة أيام فقط

قد تجد الوكالات الصغيرة أن Planoly غير متاح للوكالات الصغيرة لأن خطة المبتدئين تضع حدًا أقصى لعدد التحميلات الشهرية

التسعير

البداية: 13 دولارًا شهريًا

13 دولارًا شهريًا النمو: 23 دولارًا شهريًا

23 دولارًا شهريًا المحترفين: 43 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.3 من 5 (64 تقييم)

4.3 من 5 (64 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (46 تقييم)

10. لوملي

الأفضل للتحليلات والتعاون

عبر لوملي

المدخل الأخير في تقريرنا عن أفضل أدوات التواصل الاجتماعي للوكالات هو

لوملي

.

تقدم Loomly واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تجعل جدولة المنشورات ونشرها أمرًا سهلاً وتسمح للمستخدمين بمعاينة المنشورات عبر جميع قنواتهم المختلفة وإعداد عمليات الموافقة التلقائية مع أدوار وأذونات قابلة للتخصيص.

تمنح هذه الميزة الأخيرة فرق الوكالات تحكمًا أكبر في محتوى عملائها بينما

ضمان اتساق العلامة التجارية

. باستخدام Loomly، يمكن للوكالات أيضًا تحليل أداء المحتوى الخاص بهم من خلال تقارير مفصلة عن المشاركة ومدى الوصول ومقاييس أخرى. كل هذا يجعل لوملي الخيار المثالي للوكالات التي تتطلع إلى تحسين كفاءتها في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الميزات

يدعم التكامل مع سناب شات

تدفقات عمل الفريق القابلة للتخصيص للموافقة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ونشره

أفكار منشورات مقترحة وموجزات RSS لإلهام فريقك

القيود

لا توجد مساحات عمل أو مجلدات

نشر المنشورات على إنستغرام وفيسبوك يدويًا

مشكلات واجهة المستخدم مع الفلاتر

التسعير

الأساس: 35 دولارًا شهريًا

35 دولارًا شهريًا المعيار: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا متقدم: 172 دولارًا أمريكيًا شهريًا

172 دولارًا أمريكيًا شهريًا الممتاز: 359 دولارًا شهريًا

359 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.6 من أصل 5 (1,307 تقييمات)

(1,307 تقييمات) Capterra: 4.7 من أصل 5 (476 تقييم)

تبخير سير عملك وإدارة حسابات متعددة باستخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي

تعتمد أفضل أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية للوكالات على احتياجاتها وحجمها المحدد. قد تتطلب الوكالات الأكبر حجماً حلولاً أكثر تقدماً مع قدرات أتمتة وتحليلات أعمق.

في المقابل، يمكن للوكالات الأصغر حجماً الاكتفاء بحلول أكثر بساطة تقدم ميزات كافية لأداء الأساسيات. بغض النظر عن احتياجاتك، هناك منصة لجدولة الوسائط الاجتماعية يمكنها تلبيتها - ما عليك سوى اختيار المنصة التي تمنحك الميزات والمرونة لدعم احتياجاتك المتزايدة وتوسيع نطاق عملك!

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الكاتب الضيف:_

ماركو جولياني _مسوّق محتوى في شركة Planable ومُسوِّق محتوى في موقع يوتيوب. خبرته في كتابة المحتوى، وكتابة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والروايات المصورة الجديدة