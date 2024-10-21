أفضل 10 بدائل لبدائل Sprout Social في 2025 (المراجعات والأسعار)

سواءً كنت مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي، أو جزءاً من فريق وكالة تسويق، أو تتعامل مع المحتوى بمفردك كمؤثر، فأنت على الأرجح تعرف عن Sprout Social. أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة هذه مصممة لمساعدتك في التحكم في تواجدك على الإنترنت والتفاعل مع الجماهير على منصات اجتماعية متعددة.

يحب المستخدمون وجود ميزات إعداد التقارير المدمجة وخيارات المراسلة للرد على صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك على شبكات اجتماعية متعددة دون مغادرة المنصة. 🌻

ومع ذلك، قد لا تكون أداة التواصل الاجتماعي الأفضل للجميع. سعرها مرتفع، مما قد يكون بعيداً عن متناول الشركات الصغيرة وذوي الميزانيات المحدودة. علاوة على ذلك، لا تتكامل Sprout Social مع مواقع مثل يوتيوب وبنتريست، مما يعني أنه سيتعين عليك استخدام طرق أخرى للنشر على هذه المواقع.

لحسن الحظ، سبروت سوشيال ليست الخيار الوحيد لتبسيط سير عمل الوسائط الاجتماعية.

سنعرض لك هنا أفضل 10 بدائل لسبراوت سوشيال ونوضح لك إيجابيات وسلبيات وأسعار وتقييمات كل منها.

المكافأة: سوف نكشف لك أيضاً عن

أداة إدارة المشروع

مع ميزات ووظائف تخطيط المحتوى للارتقاء بحضورك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سوشيال سبروت سوشيال؟

يعد Sprout Social أداة شاملة، لذا عليك الانتباه عند اختيار البدائل. ابحث عن ميزات مثل التكامل، وإعداد التقارير، والتخصيص إذا كانت هذه الميزات مهمة لعملك. 🤩

ضع هذه الميزات الرئيسية في الاعتبار عند البحث عن بدائل لـ Sprout Social:

التكاملات: لن يتيح لك Sprout Social النشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي. اختر أداة توفر تكاملات مع جهات خارجية للحفاظ على عملك في مكان واحد وتجنب التنقل من أداة إلى أخرى

لن يتيح لك Sprout Social النشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي. اختر أداة توفر تكاملات مع جهات خارجية للحفاظ على عملك في مكان واحد وتجنب التنقل من أداة إلى أخرى التسعير المرونة: من أهم عيوب Sprout Social أنها باهظة الثمن. ابحث عن المنافسين الذين يقدمون خططًا بأسعار متعددة للعثور على خطة تناسب ميزانيتك

من أهم عيوب Sprout Social أنها باهظة الثمن. ابحث عن المنافسين الذين يقدمون خططًا بأسعار متعددة للعثور على خطة تناسب ميزانيتك ميزات إدارة المشروع: اختر أداة تقدم وظائف المهام وسير العمل لجعل عمليات إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية أكثر سلاسة

اختر أداة تقدم وظائف المهام وسير العمل لجعل عمليات إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية أكثر سلاسة التحليلات: على الرغم من أن Sprout Social يقدم بعض التقارير، إلا أنه ليس بديهيًا دائمًا. ابحث عن حل يقدم نماذج تقارير وأدوات تحليلية للحصول على رؤى قابلة للتخصيص

على الرغم من أن Sprout Social يقدم بعض التقارير، إلا أنه ليس بديهيًا دائمًا. ابحث عن حل يقدم نماذج تقارير وأدوات تحليلية للحصول على رؤى قابلة للتخصيص الأتمتة: الهدف الأساسي من استخدام سبراوت سوشيال هو تجنيب نفسك المهمة اليدوية للنشر على منصات التواصل الاجتماعي الفردية. ابحث عن البدائل التي توفر النشر الآلي وتوليد المحتوى

## أفضل 10 بدائل لسبراوت سوشيال لاستخدامها في 2024

ستساعد أفضل البدائل لسبراوت سوشيال المسوقين المشغولين على وسائل التواصل الاجتماعي على تبسيط العملية وتوسيع نطاق انتشارك وبناء جمهور وتعزيز جهودك في الترويج لعلامتك التجارية. فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ Sprout Social يمكن أن تساعدك على الارتقاء بحملاتك والوصول إلى أهدافك. 🎯

1. هوتسويت

عبر هوتسويتهوتسويت هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفر لك الوقت وتجعل جهودك التسويقية الاجتماعية أكثر فعالية وجاذبية. يمكنك جدولة المحتوى على الفور عبر المنصات ببضع نقرات فقط. تقدم التحليلات المدمجة رؤى في لوحة تحكم واحدة حتى تتمكن من إنشاء حملات ناجحة - والتخلص من الحملات التي لا تنجح. ✨

هوتسويت أفضل الميزات

صندوق وارد اجتماعي موحّد يتيح لك الرد على التعليقات والرسائل في مساحة واحدة، بغض النظر عن الشبكات الاجتماعية التي تم استخدامها للتواصل

تصميم المنشورات بسرعة باستخدام قوالب كانفا في Hootsuite وجدولة المنشورات بسرعة البرق بفضل اقتراحات الذكاء الاصطناعي للتعليقات والوسوم ⚡

تقدم أدوات الاستماع الاجتماعي رؤى حول ما يقوله الناس حتى تتمكن من تنظيم المحتوى الحملات التسويقية التي يريدها جمهورك

تحليل المقاييس المدفوعة والعضوية ومقاييس الويب في مساحة واحدة باستخدام Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite القيود

لا يمكنك تغيير تاريخ النشر للمنشورات المجمّعة بعد جدولتها؛ يجب عليك تحديث كل منشور يدويًا

يمكنك ربط الملفات الشخصية للأعمال فقط على TikTok، الأمر الذي وجد بعض المستخدمين أنه يحد من انتشارهم وإبداعهم

Hootsuite الأسعار

احترافي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا فريق : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Hootsuite التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. خوروس

عبر خوروس يقدم خوروس مجموعة من أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع كل شيء من التحليلات إلى النشر. قم بتوحيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتبسيط سير العمل، وتعزيز تعاون الفريق مع هذه الأداة المفيدة. سواء أكنت ترغب في متابعة ما يقوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أو التعمق في تحليلات حملات معينة، فإن Khoros توفر لك كل ما تحتاجه. 🛠️

أفضل ميزات خوروس

النشر بسرعة إلى جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو فتح متصفحات جديدة

إدارة إنشاء المحتوى باستخدام مجلدات لتخزين المعلومات القيمة بما في ذلك الأذونات وأفكار العصف الذهني وعلامات المحتوى

يعمل صندوق الوارد المدمج على تبسيط عملية الإشراف، مما يسهّل التفاعل مع المستخدمين بشكل فردي

نظام الموافقات المخصص يعني أنك قادر على إنشاء أنظمة حماية ومراجعة لتقييم المحتوى قبل نشره

قيود خوروس

يشعر بعض المستخدمين أن ميزات التحليلات والاستماع يمكن أن تكون أكثر قوة

تواجه الأداة في بعض الأحيان مواطن الخلل عند مشاركة الصور أو إضافة العلامات

خوروس الأسعار

اتصل بـ التسعير

تقييمات ومراجعات خوروس

G2 : 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. أجورابولس: **5

عبر أجورابولس كمنصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، تجعل Agorapulse من السهل إنشاء حملات منظمة وفعالة عبر ملفات تعريف متعددة. استخدم هذه الأداة لصياغة منشورات ذكية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء تقارير لتتبع الحملات، والتعاون مع فريقك لتوليد أفكار جديدة للوصول إلى جمهورك. 💡

أجورابلس أفضل الميزات

مع صندوق الوارد الاجتماعي الموحد، يمكنك الرد على الأسئلة والتفاعل مع المتابعين في واجهة واحدة بسيطة

الجدولة الزمنية لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة مع اقتراحات بديهية للمحتوى وأدوات لتحفيز نشر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على الفور عبر المنصات

توفر ميزات الاستماع الاجتماعي رؤى حول ما يفعله المنافسون وكيف يستجيب جمهورك

تتيح لك التحليلات معرفة الحملات التي تعمل، سواء كنت تتطلع إلى إنشاء عملاء محتملين أو زيادة عدد الزيارات أو إجراء تحويلات

أجورابلس القيود

لا تقدم الأداة اقتراحات بشأن وقت النشر

واجه بعض المستخدمين مشكلات في تحجيم الصور وتنسيقها عند جدولة المنشورات

Agorapulse الأسعار

عادي : 69 دولار/مستخدم/شهر

: 69 دولار/مستخدم/شهر احترافي : 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً متقدم : 149 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 149 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

أغورابلس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. سبرينكلر

عبر سبرينكلر Sprinklr هي أداة لإدارة تجربة العملاء مصممة لمساعدة الشركات على التواصل وبناء علاقات أفضل مع مستخدميها. وعلى وجه التحديد، تساعد "سبرينكلر سوشيال" فرق العمل على تنفيذ استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي . استخدم هذه الأداة لإدارة جميع حملاتك الاجتماعية والتفاعل مع جمهورك، بدءًا من اقتراحات المحادثات بالذكاء الاصطناعي إلى الجدولة المجمّعة.

Sprinklr أفضل الميزات

تتيح لك أداة المعرض تضمين المحتوى الاجتماعي على موقعك الإلكتروني حتى يشعر القراء بالتواصل معك ومع منتجاتك

أنشئ مجتمعات مخصصة للعمل مباشرة مع المؤثرين والداعمين للترويج لخدماتك عبر المنصات

إدارة أكثر من 35 منصة تواصل اجتماعي ورسائل في مساحة واحدة مريحة

تسمح لك الأذونات على مستوى الحساب بمعالجة ومنع الأخطاء على مستوى العملية، مما يضمن مراجعة المحتوى الخاص بك والموافقة عليه قبل نشره

Sprinklr القيود

يمكن أن تؤدي الأخطاء البسيطة إلى إبطاء التقدم والحد من الإنتاجية

لا يمكنك إرسال رسائل مباشرة من المنصة إلا للمستخدمين الذين يتابعون حساباتك الاجتماعية

Sprinklr الأسعار

متقدم : بدءاً من 249 دولاراً/مقعد/شهرياً

: بدءاً من 249 دولاراً/مقعد/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Sprinklr التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (798+ تقييمات)

: 4/5 (798+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (70+ تقييم)

5. قابل للتخطيط

عبر قابل للتخطيط يأخذ Planable طريقة إنشاء المحتوى البطيئة والعتيقة ويضعها في القرن الحادي والعشرين. تخلص من جداول البيانات واستخدم Planable لإنشاء واعتماد ونشر كل المحتوى الجذاب بصريًا في أداة واحدة مريحة. 🤩

أفضل الميزات القابلة للتخطيط

أنشئ المحتوى مباشرةً في التطبيق وشاهد كيف سيبدو بالضبط أثناء عملك عليه

تدعم لوحات المعلومات المرئية جميع أنواع إنشاء المحتوى من النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني إلى إنستغرام ريلز

ادعُ المتعاونين وأصحاب المصلحة لإنشاء مرئيات معًا والموافقة عليها بضربة واحدة

استخدم مساحات العمل لإنشاء مشاريع لعملاء فرديين أو علامات تجارية أو فرق عمل

قيود قابلة للتخطيط

تدعم الأداة النشر فقط لـ TikTok وGoogle My Business وLinkedIn وTwitter وInstagram وYouTube وFacebook

مصممة لإدارة المحتوى مسارات العمل لذلك لا يوجد الكثير من حيث التحليلات

قابلة للتخطيط التسعير

مجاني

أساسي 11 دولار/مستخدم

11 دولار/مستخدم محترف 22 دولار/مستخدم

22 دولار/مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط: تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. زوهو سوشيال: 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

عبر زوهو سوشيالزوهو هو نظام إدارة علاقات العملاء على مستوى عالمي يُستخدم في كل شيء بدءًا من توليد العملاء المحتملين إلى المبيعات وتجربة العملاء. Zoho Social هو أداة الشركة الشاملة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تبسيط العلامة التجارية والارتقاء بها. يمكنك جدولة المنشورات ومراقبة الحملات وإنشاء تقارير لمشاركة الرؤى وإنشاء استراتيجيات أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي. 💪

زوهو سوشيال أفضل الميزات

جدولة غير محدودة للنشر على جميع قنوات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك

تتيح لك ميزات تقويم المحتوى الاطلاع بسهولة على مواعيد جدولة المحتوى والحصول على رؤى حول أفضل الأوقات للوصول إلى جمهورك

استجب في الوقت الفعلي بفضل لوحة التحكم البديهية التي تعرض الرسائل والتفاعل مع منشوراتك

تتيح لك أدوات التعاون والتحليلات التعمق في تتبع المعايير وقيادة حملات فعالة

زوهو سوشيال القيود

وجد بعض المستخدمين أن الحسابات قد تنفصل عن الأداة ويتعين عليك إعادة توصيلها يدويًا

هناك منحنى تعليمي مع الواجهة

زوهو سوشيال التسعير

عادي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا احترافي : 40 دولارًا في الشهر

: 40 دولارًا في الشهر قسط: 65 دولاراً في الشهر

زوهو سوشيال التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. سوشيال بي

عبر SocialBee SocialBee هي أداة شاملة مصممة لجعل إنشاء الوسائط الاجتماعية ونشرها والتفاعل عليها أسهل من أي وقت مضى. تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المنشورات، وواجهة سهلة الاستخدام، وتحليلات لمساعدتك في بناء حضور فعال على وسائل التواصل الاجتماعي. ⭐

SocialBee أفضل الميزات

استخدم ميزات التعاون لدعوة الفريق إلى مساحات العمل، وإضافة الأذونات، وإنشاء الأدوار بحيث يكون لدى الجميع إمكانية الوصول التي يحتاجونها

المدمج في أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي تنشئ استراتيجيات وخططًا لوسائل التواصل الاجتماعي لتسريع حملاتك

استخدم التقويم المرئي لمعاينة المنشورات القادمة وجدولتها على الفور خلال أفضل الأوقات والأيام لجمهورك

تقدم التحليلات تفاصيل حول أداء المنشورات بما في ذلك مدى الوصول ومرات الظهور

SocialBee القيود

يمكن أن تكون الواجهة بطيئة إذا كنت تقوم بجدولة الكثير من المحتوى في جلسة واحدة

تمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من المرونة للنشر المتكرر كل أسبوعين أو مرة واحدة في الشهر

SocialBee الأسعار

بوتستراب : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر أسرع : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر محترف: 99 دولاراً في الشهر

SocialBee التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. في وقت لاحق

عبر لاحقًا لاحقًا هو بديل ل Sprout Social يقدم ميزات مماثلة بما في ذلك واجهة مستخدم بسيطة، وجدولة النشر لشبكات التواصل الاجتماعي المتعددة، والتحليلات. استخدمه لتحسين المحتوى ولتبسيط سير العمل لكل شخص في فريق وسائل التواصل الاجتماعي لديك. 🙇‍♀️

أفضل الميزات اللاحقة

إنشاء المحتوى وتحريره وجدولة نشره في مساحة عمل واحدة مع إعدادات قابلة للتخصيص

إنشاء رابط على الفور في صفحة السيرة الذاتية مباشرةً داخل الأداة

تقوم أدوات التحليلات بالعمل الشاق نيابةً عنك، حيث تقوم بكشط الحملات للعثور على ما ينجح وما لا ينجح مع جمهورك

يسهّل دعم العملاء الذي يسهل الوصول إليه الحصول على إجابات ونصائح حول كيفية زيادة ميزات استراتيجية محتوى الوسائط الاجتماعية قيود لاحقة

لا توجد معاينة للمنشورات، لذا عليك فتح كل منشور لتعديله

لا تقوم الأداة بجدولة المنشورات تلقائيًا على جميع المنصات الاجتماعية

في وقت لاحق الأسعار

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا النمو : 45$/شهرًا

: 45$/شهرًا متقدم: 80 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات لاحقة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. العازلة

عبر المخزن المؤقت Buffer هي أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها مئات الآلاف من المسوقين لإدارة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. إدارة علامتك التجارية وقم ببناء جمهور بشكل طبيعي من خلال رؤى النشر البديهية وتحليلات الحملة والمشاركة المبسطة. 🤸

المخزن المؤقت أفضل الميزات

إضافة منشورات بسرعة إلى قائمة الانتظار الخاصة بك باستخدام امتدادات Buffer التي تستخدم بضع نقرات لجدولة المحتوى عبر العديد من المنصات

توفر الهاشتاجات المقترحة وقتك وجهدك مع التوصيات المنسقة خصيصًا لجمهورك

تعمل الأذونات وسير عمل الموافقة على تسهيل مراجعة المحتوى وتجهيزه للنشر

يوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الراحة وراحة البال

المخزن المؤقت القيود

المنشورات المتخصصة، مثل المنشورات الدوّارة، غير مدعومة

تقدم التحليلات رؤى أساسية فقط

المخزن المؤقت التسعير

مجانًا

الأساسيات 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا فريق 12 دولارًا/شهريًا

12 دولارًا/شهريًا الوكالة: 120 دولاراً شهرياً

المخزن المؤقت التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

10. هوبر

عبر هوبر يمكن لفرق الوسائط الاجتماعية إضافة الصور وتحميل المنشورات المجمّعة وإضافة التعليقات من لوحة تحكم واحدة بفضل Hopper HQ، وهي أداة لإدارة مشاريع الوسائط الاجتماعية. استخدمها لجدولة المنشورات على إنستغرام وتيك توك وتويتر وفيسبوك ولينكد إن وبينتيريست ويوتيوب.

أفضل ميزات هوبر

عدد غير محدود من المنشورات يعني أنه يمكنك إنشاء ما تشاء من منشورات دون القلق بشأن الحصص

يتيح لك مخطط التقويم جدولة المحتوى على لوحة تحكم مرئية بينما يتيح لك مخطط الشبكة إنشاء منشورات شبكية رائعة على إنستغرام 📅

باستخدام أداة السحب والإفلات، من السهل نقل المنشورات إذا غيرت رأيك بشأن الترتيب

التحرير الكامل للصور يعني أنه يمكنك تخصيص المنشورات لتبدو بأفضل شكل عبر المنصات

قيود النطاط

قد تنفصل الأداة عن الحسابات، مما يؤخر النشر

الحد الأقصى لمقاطع الفيديو هو 59 ثانية، مما يحد من وظائف المحتوى الأطول

هوبر التسعير

هوبر هوبر: 19 دولارًا/شهرًا/مجموعة اجتماعية

تقييمات ومراجعات هوبر

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

## أدوات أخرى لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي

بينما تساعد بدائل Sprout Social هذه الأشخاص على إدارة الوسائط الاجتماعية، إلا أنها لا تقدم الكثير من الوظائف التي تتجاوز ذلك. لإدارة أكبر سير عمل التسويق والحملات، فإن ClickUp يفي بالغرض. ✅

بفضل ميزات إدارة المشاريع الموسّعة وإمكانيات تخطيط المحتوى، فهو أداة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وجميع عمليات التسويق الخاصة بك في مكان واحد مناسب.

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ClickUp

إدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لإنشاء المحتوى والتعليقات التوضيحية والعصف الذهني لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

ClickUp هو نجم إدارة المشاريع، حيث يمنحك التحكم في سير العمل وإنشاء عمليات أكثر سلاسة. سواء كنت تحاول تتبع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أو تريد طرقاً مبتكرة لإنشاء حملات فعالة، فإن ClickUp ينجز المهمة.

ClickUp للتسويق

يتيح لك التعامل مع جميع مبادراتك، وليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي، في مكان واحد. استخدمه للتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق وطرح أفكار الحملات أو العمل من خلال المهام بدءاً من إنشاء المحتوى وحتى النشر. ✍️

قالب الوسائط الاجتماعية المتقدمة من ClickUp

يتيح لك طرح الأفكار وتتبع تقويم المحتوى الخاص بك في أداة واحدة سهلة الاستخدام. استخدم طريقة عرض القائمة لإضافة أفكار منشورات أو قم بالتبديل إلى طريقة عرض الجدول الزمني لرؤية تقويم بموعد مشاركة كل منشور.

استخدم قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية المتقدمة لتخزين جميع الروابط والرسومات والمسودات والأفكار الخاصة بالمحتوى الاجتماعي الخاص بك في مكان واحد

ال

خطة الحملة من ClickUp

يساعدك على بناء الولاء للعلامة التجارية وتوسيع نطاق جمهورك من خلال نهج مستهدف. استخدم القالب لتعيين أهداف الحملة، وتقسيم المهام، والالتزام بالمواعيد النهائية. أضف حقولاً مخصصة للتعمق أكثر في ما تتوقعه من المحتوى وأضف حالات مخصصة لمعرفة أين وصل كل شيء في طور الإعداد. 🔎

أفضل ميزات #### ClickUp

آلاف القوالب بما في ذلك قوالب تقويم المحتوى و قوالب الموجز الإبداعي تتيح لك إنشاء المحتوى بشكل أسرع من أي وقت مضى وبخطوات أقل

مدمج في أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي تعني أنه يمكنك إنشاء منشورات تنتشر على نطاق واسع وإنشاء حملات مستهدفة تلبي اهتمامات متابعيك

تصوّر سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي مع طرق عرض مختلفة بما في ذلك عرض التقويم والقائمة واللوحة التي تقدم رؤى حول قدرة الفريق والتقدم المحرز

استخدم المهام لتقسيم العمل حسب القسم والفريق وبناء مهام سير العمل التي تحقق أهدافك

أضف إشارات الأولوية وتشغيل الإشعارات لإبقاء الفريق على نفس الصفحة ومواكبة التغييرات على الفور

قيود #### قيود النقر فوق

لا يتوفر ClickUp AI على الباقة المجانية، ولكن خطط التسعير المدفوعة ميسورة التكلفة وتبدأ من 7 دولارات شهرياً

يوفر العدد الهائل من الميزات درجات عالية من التخصيص، لذلك يستغرق الأمر بعض الوقت للتعلم

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

إدارة منصات وسائط اجتماعية متعددة باستخدام ClickUp

مع بدائل Sprout Social هذه، أصبحت إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي أسهل من أي وقت مضى. استخدم هذه الأدوات لجدولة المنشورات تلقائياً، وإنشاء أفكار محتوى مبتكرة، ومراقبة التحليلات.

وإذا كنت تريد المزيد من الوظائف، انتقل إلى أداة لإدارة المشروعات مثل ClcikUp للتعامل مع كل جانب من جوانب عمل فريق الوسائط الاجتماعية.

اشترك في ClickUp اليوم

وابدأ في إنشاء مهام سير عمل مبسّطة لفرق المحتوى والوسائط الاجتماعية لديك. تعمل الأتمتة على تسريع التقدم وتُبقي الإشعارات الفورية الفريق على اطلاع على جميع المشاريع الجارية. مع التقويمات ولوحات المعلومات والقوالب، من السهل نقل المحتوى من مرحلة التفكير إلى التنفيذ. 🏆