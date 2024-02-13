أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لتبسيط استراتيجيتك في 2025

مع معدل نمو بنسبة 28.77% خلال السنوات الخمس المقبلة، تثبت وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنها سوق دائمة التطور تستحق الاهتمام.

بمساعدة أداة واحدة على الأقل من أدوات التواصل الاجتماعي الرائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تبسيط وتبسيط استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بطريقة تكاد تكون خارقة.

إنشاء المحتوى؟ لك ذلك! جدولة وسائل التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد! برنامج إدارة المشاريع ? أنت تراهن!

استمر في القراءة لمعرفة المزيد عن أفضل 10 أدوات لوسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستساعدك على تغيير طريقة عملك وتبسيط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. 📱✨

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي؟

أدوات وسائل التواصل الاجتماعي هي برامج أو تطبيقات يمكن أن تساعد المسوقين في سعيهم لإدارة حساباتهم وتحليل البيانات وأخيرًا زيادة مستويات الوصول والربحية إلى أقصى حد.

فهي تعمل على أتمتة العمليات مثل جدولة المحتوى، وتتبع المتابعين، ومراقبة المحادثات، وإنشاء المحتوى من الصفر، وغير ذلك. يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا تبسيط سير عمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة كفاءتك.

استخدام ClickUp AI في ClickUp Docs لإنشاء حملة تسويقية أفكار مصممة خصيصًا لجذب الجمهور المستهدف وتحقيق أهداف الحملة

ما الذي يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أداة رائعة للذكاء الاصطناعي؟

من تحسين المحتوى إلى أتمتة المهام، يمكن أن تساعد الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أسرع وأكثر فعالية وكفاءة. ⚡️

ولكن ما الذي يجعل أداة رائعة للذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي؟

1. مخرجات عالية الجودة

في خضم مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المزدحم، حيث يتنافس عدد لا يحصى من العلامات التجارية على جذب الانتباه، لا يمكن التغاضي عن أهمية المخرجات عالية الجودة. تسمح منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المصممة بشكل استثنائي وآسر للعلامة التجارية بتمييز نفسها عن منافسيها، مما يمنحها ميزة تنافسية.

عندما تُنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي محتوى جيد الصياغة وجذابًا بصريًا وملائمًا، فإنها تزيد بشكل كبير من احتمالية جذب انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا بدوره يؤدي إلى مستويات أعلى من المشاركة ويشجع المستخدمين على التفاعل بنشاط مع المنشورات الاجتماعية.

_مواكبة المنافسة مع هذه

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2. واجهة بديهية

من خلال وجود واجهة سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين الوصول بكفاءة إلى الميزات والوظائف المحددة التي يحتاجون إليها من أداة الذكاء الاصطناعي.

من المهم أن تكون قادرًا على التنقل بسلاسة في القوائم والوصول إلى الإعدادات وتنفيذ المهام دون أي صعوبة. تعزز هذه التجربة المبسطة الإنتاجية حيث يمكن للمستخدمين إنجاز جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي و العمل بشكل أسرع .

3. سعر جيد

يشبه إلى حد كبير أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي ، يجب أن تضمن وسائل التواصل الاجتماعي تلك العوائد القيمة المصاحبة للاستثمار الذي تقوم به الشركات.

من خلال تقديم أداة ذكاء اصطناعي ذات سعر جيد، يمكن للشركات الحصول على عائد على الاستثمار (ROI) . عندما تتماشى التكلفة مع القيمة المقدمة، يمكن للشركات تسخير ميزات الأداة بفعالية لتعزيز جهود وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لتبسيط استراتيجيتك في عام 2024

نجاح وسائل التواصل الاجتماعي بين يديك. مع وجود أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تحت تصرفك، كل شيء ممكن. إليك أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.

1. انقر فوق #### أفضل أداة لإدارة المشاريع مع مساعد كتابة بديهية وقائمة على الأدوار بالذكاء الاصطناعي

يشتمل قالب المنشورات الاجتماعية من ClickUp على طرق عرض مرنة مسبقة الإنشاء، وحالات مخصصة، وحقول مخصصة، وغير ذلك الكثير لمنحك الأساس المثالي لتوصيل المحتوى الخاص بك ووضع استراتيجيات وتحسينه

أولاً، دعنا نتحدث عن ClickUp.

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تقدم المئات من الميزات المتقدمة ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل لمنح الفرق والشركات المرونة اللازمة لتهيئة ClickUp لدعم احتياجاتهم وتفضيلاتهم وسير العمل المعقد.

يمكن لفرق وسائل التواصل الاجتماعي الاستفادة منها بفعالية في مختلف أغراض إدارة المشاريع وتخطيط وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها, إنشاء موجز إبداعي وتعاون الفريق، وغير ذلك الكثير لتحسين سير عمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم حملات ناجحة.

فما الذي يجعلها واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي؟

تعمل ClickUp على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمهاراتك في إدارة المحتوى والكتابة إلى المستوى التالي. ClickUp AI وهو مساعد كتابة قائم على الأدوار مدمج في ClickUp، يمكن أن يساعدك في التغلب على عوائق الكتابة، وصياغة نسخة جذابة، والتخلص من المهام الإدارية، وغير ذلك الكثير. ✍️⚡️

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك إنشاء نسخة من المطالبات ثم إعادة طلبها لإجراء تغييرات على النغمة

باستخدام ClickUp AI، ستكتشف مستوى جديدًا تمامًا من الكفاءة والمتعة في عملية الكتابة. لا تعمل هذه الأداة الرائعة على تنقيح نسختك وتسريع سير عملك فحسب، بل توفر أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدتك في مجالات متعددة، بما في ذلك:

استراتيجية الحملة : توليد أفكار رائعة لحملاتك التسويقية والمساعدة في اختيار استراتيجيات الحملات الناجحة

: توليد أفكار رائعة لحملاتك التسويقية والمساعدة في اختيار استراتيجيات الحملات الناجحة نسخة المنشور الاجتماعي : إنشاء نسخة جذابة على الفور لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها

: إنشاء نسخة جذابة على الفور لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تسمية الميزات: إنشاء أسماء مبتكرة وجذابة لميزات المنتج

إنشاء أسماء مبتكرة وجذابة لميزات المنتج كتابة الاستبيانات : إنشاء أسئلة استبيانات بديهية وفعالة في ثوانٍ معدودة

: إنشاء أسئلة استبيانات بديهية وفعالة في ثوانٍ معدودة التخطيط للفعاليات: طرح الأفكار واقتراح أفكار لأماكن وجداول أعمال وتنظيم فعاليات ناجحة لا تنسى

طرح الأفكار واقتراح أفكار لأماكن وجداول أعمال وتنظيم فعاليات ناجحة لا تنسى شعارات التسويق: ساعد علامتك التجارية على التميز بشعارات تسويقية مقنعة

ساعد علامتك التجارية على التميز بشعارات تسويقية مقنعة محرر نسخ شخصي: ارتقِ بكتاباتك لتكون واضحة وموجزة وجذابة

ارتقِ بكتاباتك لتكون واضحة وموجزة وجذابة محتوى منسق بشكل مثالي: تنسيق المحتوى الخاص بك تلقائيًا للحصول على مظهر احترافي

تنسيق المحتوى الخاص بك تلقائيًا للحصول على مظهر احترافي تحسين التواصل: تلخيص ملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشروع والمحتوى المطول في ثوانٍ

تلخيص ملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشروع والمحتوى المطول في ثوانٍ ترجمة النصوص: استخدم إجراء الترجمة لترجمة النصوص إلى 12 لغة

بالإضافة إلى ذلك، يتميز ClickUp بأكثر من 1,000 قالب يمكنك الاستفادة منها لتحسين سير عملك وإدارة الوسائط الاجتماعية. على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية المتقدمة مثالي لإدارة جميع مهام إنشاء المحتوى الخاص بك من مكان واحد. 👏

أفضل الميزات

مساعد الكتابة المدمج بالذكاء الاصطناعي : أنجز عملك بشكل أسرع مع مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدمج والمصمم خصيصًا لدورك

: أنجز عملك بشكل أسرع مع مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدمج والمصمم خصيصًا لدورك أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك على طريقتك الخاصة، بما في ذلك طريقة عرض التقويم لإدارة تقويمات المحتوى والمزيد

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتصور عملك على طريقتك الخاصة، بما في ذلك طريقة عرض التقويم لإدارة تقويمات المحتوى والمزيد طريقة عرض التقويم لإدارة المحتوى : إدارة تقويمك الاجتماعي، وتطوير محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، والمزيد في طريقة عرض واحدة

: إدارة تقويمك الاجتماعي، وتطوير محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، والمزيد في طريقة عرض واحدة منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص ClickUp لأي احتياج باستخدام ClickApps والحقول المخصصة والمزيد

: قم بتخصيص ClickUp لأي احتياج باستخدام ClickApps والحقول المخصصة والمزيد التدقيق : تسريع عملية التعليقات والموافقة من خلال وضع تعليقات توضيحية مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ووضع علامات على أعضاء الفريق أو العملاء

: تسريع عملية التعليقات والموافقة من خلال وضع تعليقات توضيحية مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ووضع علامات على أعضاء الفريق أو العملاء العلامات : أضف علامات مخصصة لتنظيم مهامك حسب الفئة

: أضف علامات مخصصة لتنظيم مهامك حسب الفئة علامات الأولوية : ضع علامة على مهامك كأولوية عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة لضمان معرفة فريقكما الذي يجب تحديد أولويته تطبيق الهاتف المحمول : ClickUp متاح على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى عملك في أي وقت ومن أي مكان

: ضع علامة على مهامك كأولوية عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة لضمان معرفة فريقكما الذي يجب تحديد أولويته إمكانيات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتجميع كل أعمالك وفرقك في مكان واحد، وتبسيط سير عملك بشكل أكبر

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتجميع كل أعمالك وفرقك في مكان واحد، وتبسيط سير عملك بشكل أكبر قوالب قابلة للتخصيص: اختر من بين أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل حالة استخدام، بما في ذلكقوالب تقويم المحتوى,جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي,منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد

إدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك والنشر عبر القنوات في عرض تقويم ClickUp وقوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

نصيحة احترافية تُعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا متزايد الأهمية من حملات التسويق، ويُعد إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي وإدارته أمرًا أساسيًا لامتلاك استراتيجية فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي. ارفع مستوى إدارة المحتوى الخاص بك وسهِّل سير عملك في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب تقويم الوسائط الاجتماعية الحديث من ClickUp .

القيود

منحنى تعليمي بسيط في البداية بسبب عدد الميزات وخيارات التخصيص المتاحة

التسعير

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل شهرياً

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 8,100 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 8,100 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. سوشيال بي

أفضل أداة لإدارة الوسائط الاجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء منشورات اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وجدولتها ونشرها باستخدام SocialBee، وهي منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي سوشال بي هي أداة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي صُممت لتعزيز كفاءة الأفراد والشركات في إدارة تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولة المحتوى.

باستخدام أداة إنشاء المنشورات بالذكاء الاصطناعي في SocialBee، يمكنك إنشاء تعليقات وأفكار للمحتوى ونصوص الفيديو والصور. علاوة على ذلك، يمكنك جدولة هذا المحتوى ونشره تلقائياً في أفضل الأوقات.

لتحقيق المزيد من الكفاءة والتوقف عن إهدار الكثير من الوقت في إنشاء المحتوى، تأكد من استخدام إحدى المطالبات من مكتبة 1K+ المتاحة أو اكتب بنفسك واحدة مفصلة. ستذهلك النتائج!

أفضل الميزات

المنصات المدعومة: يقدم SocialBee دعمًا للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ولينكد إن وإنستجرام وبينتيريست وبينتيريست وملف تعريف الأعمال من جوجل وتيك توك ويوتيوب.

يقدم SocialBee دعمًا للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ولينكد إن وإنستجرام وبينتيريست وبينتيريست وملف تعريف الأعمال من جوجل وتيك توك ويوتيوب. تكامل التصميم: استفد من تكامل Canva وUnsplash وGIPHY داخل SocialBee لإنشاء منشورات جذابة بصريًا

استفد من تكامل Canva وUnsplash وGIPHY داخل SocialBee لإنشاء منشورات جذابة بصريًا منشئ منشورات الذكاء الاصطناعي: استفد من منشئ المنشورات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمساعدةالمطالبات لإنشاء تسميات توضيحية وصور لمشاركاتك تلقائيًا

استفد من منشئ المنشورات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمساعدةالمطالبات لإنشاء تسميات توضيحية وصور لمشاركاتك تلقائيًا فئات المحتوى: قم بتنظيم المحتوى الخاص بك في فئات لتحقيق مزيج متوازن

قم بتنظيم المحتوى الخاص بك في فئات لتحقيق مزيج متوازن تكامل موجز RSS: قم بتوصيل موجز RSS لأي مدونة لاستيراد المحتوى تلقائيًا إلى SocialBee

قم بتوصيل موجز RSS لأي مدونة لاستيراد المحتوى تلقائيًا إلى SocialBee إنشاء الوسوم: إنشاء الوسوم ذات الصلة تلقائيًا استنادًا إلى صورك أو تعليقاتك.

إنشاء الوسوم ذات الصلة تلقائيًا استنادًا إلى صورك أو تعليقاتك. مشاركات قابلة للتخصيص: قم بتخصيص مشاركاتك بشكل فردي لكل شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي

قم بتخصيص مشاركاتك بشكل فردي لكل شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي إعادة تدوير المحتوى: إعادة تدوير المنشورات دائمة الخضرة بسهولة والحفاظ على تحديث خلاصة وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك

إعادة تدوير المنشورات دائمة الخضرة بسهولة والحفاظ على تحديث خلاصة وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك جدول زمني للنشر: من خلال جدولة الوسائط الاجتماعية، يمكنك إعداد المحتوى الخاص بك في وقت مبكر

من خلال جدولة الوسائط الاجتماعية، يمكنك إعداد المحتوى الخاص بك في وقت مبكر مساحات عمل متعددة ومساحات تعاون: استفد من وجود مساحات عمل متعددة وميزات تعاونية لتعاون الفريق

استفد من وجود مساحات عمل متعددة وميزات تعاونية لتعاون الفريق تكامل أدوات اختصار عناوين URL: تتبع أداء روابطك مع دعم التكامل لأكثر من 5 أدوات اختصار عناوين URL

تتبع أداء روابطك مع دعم التكامل لأكثر من 5 أدوات اختصار عناوين URL تحليل الأداء: تحليل أداء حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي

تحليل أداء حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي ميزات المشاركة: تفاعل مع تعليقات أو إشارات متابعيك مباشرةً من داخل SocialBee

القيود

منحنى تعليمي بسيط في البداية

التسعير

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا _. تقوم دائماً بإنشاء مقالات مثيرة حول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي. وهي أيضًا كاتبة إعلانات مستقلة وأخصائية في وسائل التواصل الاجتماعي

في وقت فراغها، تكتب الشعر، وتنشئ محتوى جديدًا لقناتها على يوتيوب، ولديها نقطة ضعف لكل ما يتعلق بالفن