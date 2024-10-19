10 برامج إدارة أصول العلامات التجارية الرقمية لعام 2025

هل يمكنك تحديد ما الذي يجعل علاماتك التجارية المفضلة معروفة على الفور؟ هل هو شعارها اللافت للنظر، أو نظام الألوان المألوف، أو تلك الأغنية الجذابة التي تعلق في رأسك عند التكرار؟ 🔁

هذه كلها أصول للعلامة التجارية: العناصر الرئيسية التي تشكل الهوية والصورة الفريدة للعلامة التجارية.

لكن إدارتها يمكن أن تبدو مثل الإبحار في متاهة. لا يقتصر الأمر على تتبع العديد من الأصول فحسب، بل يتعلق بالحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر القنوات المختلفة، والتنسيق بين مختلف الفرق، والبقاء رشيقاً في عالم إنشاء المحتوى وتوزيعه سريع الإيقاع. ماذا لو كانت هناك أداة يمكنها تحويل هذه المتاهة إلى طريق سريع سلس؟

أدخل برنامج إدارة أصول العلامة التجارية. نقدم لك قائمة بأفضل 10 متنافسين لدينا، مع عرض ميزاتهم الرئيسية وأسعارهم وإيجابياتهم وسلبياتهم. اختر الأداة المثالية لتبسيط عملية إدارة أصول علامتك التجارية وتعزيز تأثير علامتك التجارية! 📣

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة أصول العلامة التجارية؟

ستتمتع أفضل منصة لإدارة الأصول الرقمية بالصفات التالية:

مستودع مركزي: مساحة تخزين رقمية مركزية واحدة حيث يتم الاحتفاظ بجميع أصول علامتك التجارية لسهولة الوصول إليها التحكم في الإصدار: الاحتفاظ بسجل لجميع التغييرات التي تم إجراؤها على أحد الأصول، مما يسمح لك بالعودة إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر. وهذا يضمن استخدام الجميع لأصول معتمدة ومحدثة وضع علامات على البيانات الوصفية: تعيين كلمات مفتاحية وصفية وذات صلة بالسياق أو "علامات" للأصول الرقمية مما يسهل تحديد موقعها وتنظيمها الصلاحيات: التحكم في من يمكنه عرض الأصول أو تنزيلها أو تحريرها أو مشاركتها ميزات التعاون: تمكين المناقشات والتعليقات وعمليات الموافقة السلسة إمكانيات التكامل: الربط مع البرامج الأخرى لإنشاء تدفقات عمل سلسة التخصيص: المرونة لاستيعاب احتياجاتك الفريدة ومواد علامتك التجارية لوحة التحكم وإعداد التقارير: نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت بعض الأصول يتم استخدامها بشكل مفرط أو يساء استخدامها واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بديهي يقلل من وقت الاعتماد بوابة إدارة العلامة التجارية: متجر شامل لفهم استخدام أصول العلامة التجارية بشكل صحيح

## أفضل 10 برامج لإدارة العلامات التجارية لاستخدامها في عام 2024

هل أنت جاهز لتعزيز مجموعة أدوات العلامة التجارية الخاصة بك؟ إليك قائمتنا المنتقاة بعناية من أفضل البرامج التي تجعل حياتك أسهل، واتساق علامتك التجارية أكثر إحكامًا، واستراحاتك لتناول القهوة أطول! ☕

1.

ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

باستخدام ClickUp، يمكن لفرق التسويق إعداد وإدارة وتتبع كل شيء بسلاسة بدءًا من حملات محددة إلى حملات أوسع نطاقًا خطط التسويق . وعلاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة قوية من الميزات للمساعدة في تبسيط

إدارة أصول العلامة التجارية

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يمكنك البدء بواحد من ClickUp's ClickUp . سيساعدك على تحسين عناصر مثل تصميم شعارك، والطباعة، ونظام الألوان، والرسائل الرئيسية.

كليك أب أدوات التدقيق تتيح لك مركزية الملاحظات وتسريع عملية الموافقة، وبعد ذلك يمكنك جدولة طرح أصول علامتك التجارية في تقويم التسويق . ClickUp Docs هو الحل المتكامل لإنشاء ومشاركة وتخزين المستندات التي تحتوي على إرشادات العلامة التجارية .

تعد الحقول المخصصة وحالات المهام في المنصة مثالية لـ

إدارة المهام المتعلقة بأصول العلامة التجارية

. يمكنك تصفيتها لعناصر محددة، مثل نوع الأصل أو الاستخدام المقصود.

عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى أصول علامة تجارية محددة أو تعديلها، تمنحك ميزتا الأذونات والخصوصية في ClickUp تحكماً كاملاً في من يمكنه الوصول إلى مشاريع أو مهام محددة أو العمل عليها.

أفضل ميزات ClickUp

تساعدك اللوحات البيضاء التعاونية على العصف الذهني والتخطيط لإنشاء أصول العلامة التجارية والمراجعات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

مستندات ClickUp لإنشاء ومشاركة وتخزين إرشادات العلامة التجارية

حقول وحالات مخصصة ل إدارة المهام وتتبع دورات حياة الأصول أدوات التدقيق لإضفاء الطابع المركزي على الملاحظات وتسريع الموافقات على أصول العلامة التجارية

الأذونات والخصوصية لإدارة الوصول إلى أصول علامة تجارية محددة

لوحات معلومات مخصصة مع تقارير وتتبع في الوقت الفعلي

قابلة للتخصيص قوالب الرسائل الإخبارية و قوالب البيانات الصحفية لتوفير الوقت والحفاظ على هوية متماسكة للعلامة التجارية

تطبيق الهاتف المحمول لإدارة أصول العلامة التجارية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق آخر

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة (بما في ذلك الجدول الزمني واللوحة والدردشة وعبء العمل)

قيود ClickUp

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب المجموعة الواسعة من الميزات

من حين لآخرأوقات تحميل طويلة على بعض الأجهزة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بـ المبيعات للحصول على خطة أسعار مخصصة

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. بابيرفلاي

عبر بابيرفلاي ما يميز برنامج Papirfly، وهو برنامج لإدارة الأصول الرقمية، هو قدرته على التمركز والتصنيف، مما يجعله مساحة عمل ممتازة لإدارة حقوق الاستخدام وتواريخ انتهاء الصلاحية والإصدارات المختلفة لعدد غير محدود من أصول العلامة التجارية.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بتنظيم الأصول. يستخدم Papirfly الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحديد موقع الأصول والبيانات الوصفية الداعمة لها بسرعة. تجعل هذه الميزة استرداد الشعار أو الفيديو المناسب أمرًا سهلاً للغاية. 💨

أضف مكافأة التحكم المرن في الوصول، وستحصل على منصة مصممة بشكل مثالي لتلبية احتياجات إدارة الأصول الخاصة بك.

بابيرفلاي أفضل الميزات

مركزية وتصنيف الأصول غير المحدودة وتصنيفها

تحكم كامل في حقوق استخدام الأصول وتواريخ انتهاء الصلاحية والإصدارات

بحث عن الأصول يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تحكم مرن في الوصول

وظيفة السحب والإفلات لتحميل تطبيقات الأجهزة المحمولة

ترجمة بياناتك الوصفية تلقائياً من النص الأصلي إلى لغة أخرى

إصدار الأصول بتنسيقات وأحجام مختلفة

قيود بابيرفلاي

يمكن أن تكون التقاريرأكثر تفصيلاً بعض الميزات هيليست سهلة الاستخدام تسعير #### بابيرفلاي

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Papirfly #### تقييمات ومراجعات Papirfly

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. فيليستاج

عبر فيليستاج إذا كنت بحاجة إلى منصة إدارة العلامة التجارية من أجل عملية مراجعة واضحة وسريعة وتعاونية للمحتوى، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام Filestage. فهو يوفر مساحة مركزية لجميع ملفات أصول العلامة التجارية والملاحظات والموافقات، مما يبسط سير عملك بشكل كبير.

يتفوق Filestage عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العديد من أنواع المحتوى - من التصاميم والنماذج بالحجم الطبيعي إلى مقالات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى رسائل البريد الإلكتروني. 📧

بالإضافة إلى إدارة الأصول الرقمية، يوفر Filestage مشاركة الملفات والتذكيرات وتحديثات الحالة تلقائيًا. هل تحتاج إلى التعمق في تطور المشروع؟ تسجل ميزة سجل الإصدارات الخاصة به كل إصدار وجولة مراجعة، مما يضمن عدم ضياع الملاحظات القيمة لأقسام التسويق.

أفضل ميزات Filestage

نظام إدارة أصول رقمية مركزي لجميع تنسيقات الملفات والإصدارات والتعليقات والموافقات

عملية مراجعة واعتماد مؤتمتة لتوفير الوقت

القدرة على التعامل مع أنواع المحتوى المتنوعة، من ملفات التصميم إلى رسائل البريد الإلكتروني

نظام الموافقة بنقرة واحدة

سجل الإصدارات لسهولة الرجوع إلى التغييرات والتعليقات

يتكامل مع أدوات أخرى مثل Asana وSlack لزيادة الإنتاجية

تحكم قوي في مشاركة الملفات، والتعليق، وأذونات التنزيل

قيود Filestage

من حين لآخرأوقات التحميل الطويلة دقة الألوان في الصور الكبيرة مشكوك فيها بسببمشاكل الضغط تسعير #### Filestage

مجاناً

الأساسي: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الاحترافية: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على استشارة شخصية

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Filestage

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. أبتيمبو (صانع العلامات التجارية)

عبر أبتيمبو Uptempo، الذي كان يُعرف سابقًا باسم BrandMaker، هو جوهرة لمسوّقي العلامات التجارية الذين يتطلعون إلى أتمتة سير العمل لديهم. فهو يستبدل المراجعة اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً لعناصر العلامة التجارية الجديدة أو المعدّلة ب مهام سير عمل مخصصة ومشغلات الأحداث القائمة على الأدوار.

تكمن قوة Uptempo الأساسية في قدراته القوية في إدارة المشاريع، مما يوفر للمسوقين رؤية كاملة لمشاريعهم. هذه النظرة العامة، جنبًا إلى جنب مع تخطيط سعة الموارد المدمج يضمن تعيين المهام بناءً على قدرات أعضاء الفريق على العمل. لا مزيد من المصممين المرهقين أو منشئي المحتوى العاطلين عن العمل - إدارة الموارد أمر سهل، مما يجعل عملية تطوير أصول علامتك التجارية سلسة. ⛵

Uptempo (صانع العلامة التجارية) أفضل الميزات

سير العمل المخصص الآلي

إدارة مشاريع فعالة لأصول العلامة التجارية

عروض في الوقت الفعلي لأعباء عمل الفريق لتحسين الموارد

تحليلات شاملة لأداء الاتصالات

تكامل سلس لواجهة برمجة التطبيقات مع الأنظمة الأساسية مثل Salesforce و Coupa و Adobe Workfront

عمليات مبسطة لإنشاء المحتوى ومراجعته والموافقة عليه

لوحة تحكم سهلة القراءة للحصول على رؤى فورية لحالة المشروع أو الحملة ومقاييس تفاعل المستخدم

قيود #### قيود Uptempo (صانع العلامات التجارية)

يستغرق الإعداد بعض الوقت بسببمنحنى التعلم بعض الوظائفيمكن أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام تسعير #### Uptempo (صانع العلامة التجارية)

اتصل لمعرفة الأسعار

Uptempo (صانع العلامة التجارية) التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. بيندر

عبر بيندر يشتهر برنامج Bynder لإدارة العلامات التجارية بكفاءته في تنظيم وإدارة أصول العلامات التجارية الرقمية. بفضل هيكل التصفية البديهي، يصبح العثور على ما تحتاج إليه تجربة سلسة.

الميزة البارزة هي ميزة التحويل الديناميكي للأصول (DAT) من أجل تغيير حجم الأصول تلقائيًا - وداعًا لأدوات التحرير اليدوية. 🛠️

مع Bynder، يمكنك التحكم في حقوق الوصول والاستخدام، مما يقضي على مخاطر نشر محتوى غير معتمد. تُعد المنصة أيضًا استثنائية في تمكين المشاركة الآمنة للمحتوى، داخليًا وخارجيًا، مع الحفاظ على التحكم الكامل في استخدام الأصول.

بايندر أفضل الميزات

بنية تصفية بديهية لتنظيم الأصول بكفاءة

التحكم في حقوق الوصول والاستخدام

مشاركة آمنة للمحتوى مع التحكم في الاستخدام

التحويل الديناميكي للأصول (DAT) لتغيير حجم الأصول تلقائيًا

إرشادات العلامة التجارية المستندة إلى الويب لتعزيز الاتساق عبر جميع قنوات الاتصال الخاصة بعلامتك التجارية

تدفقات عمل قابلة للتكوين لمراجعة المحتوى والموافقة عليه بكفاءة

وحدة تحليلات لتتبع كفاءة سير عمل المشروع

قيود بايندر

يجد بعض المستخدمين أنواجهة المستخدم مربكة يمكن أن يكون هناك المزيدخيارات التخصيص بايندر التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بايندر #### تقييمات ومراجعات بايندر

G2: 4.5/5 (480+ تقييم)

4.5/5 (480+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (170+ تقييم)

6. ماركوم سنترال

عبر ماركوم سنترال تخيل مركزًا مركزيًا يتم فيه تخزين كل أصول الشركة وتمييزها وسهولة استرجاعها - هذا هو MarcomCentral بالنسبة لك.

بشكل أساسي، تجعل MarcomCentral إدارة أصول العلامة التجارية بديهية وفعالة ومتوافقة تمامًا مع استراتيجية علامتك التجارية. إنها أداة تعاون قوية تُمكّن الفرق من تحرير أصول العلامة التجارية بشكل مدمج وتقلل من الاتصالات المتبادلة.

لكن ميزة المكتبة التي تركز على العلامة التجارية، حيث يمكنك تنظيم المحتوى في قوالب وحملات للحفاظ على اتساق العلامة التجارية. 🍒

بهذه الطريقة، كلما احتجت إلى أصول لحملة أو قالب معين، يمكنك العثور عليها بسهولة في المجموعة ذات الصلة بدلاً من الاضطرار إلى البحث في جميع أصولك.

MarcomCentral أفضل الميزات

ميزات التحرير داخل النظام الأساسي للتعاون السلس

تنظيم المكتبات التي تركز على العلامة التجارية لتحسين تنظيم المحتوى

تكامل Slack للحفاظ على قناة اتصال ثابتة

الموافقات المستندة إلى الأذونات لتوزيع الضمانات الخاضعة للرقابة

رؤى قائمة على البيانات لتوجيه القرارات والاستراتيجيات التسويقية

اتصال مباشر مع موفري خدمات الطباعة للتخصيص والتسليم عند الطلب

قيود MarcomCentral

MarcomCentral الأسعار

المركزية : بدءًا من حوالي 2,000 دولار شهريًا

: بدءًا من حوالي 2,000 دولار شهريًا التخصيص والتوزيع : بدءاً من حوالي 3,750 دولار/شهرياً

: بدءاً من حوالي 3,750 دولار/شهرياً التوزيع والتوزيع المتطور: يبدأ من حوالي 5,000 دولار/شهرياً

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات MarcomCentral

G2: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. فيلكامب

عبر مخيم الملفات ينقل Filecamp لعبة إدارة الملفات الرقمية إلى مستوى جديد تمامًا. تضمن لك ميزة الوصول الشبكي أن العملاء والشركاء يمكنهم فقط الوصول إلى ملفات ومجلدات محددة منحتهم الإذن بها.

كما يتيح لك أيضًا تخصيص مجلداتك بـ سمات فريدة تتناسب مع محتواها. وفجأة، يتحول التنقل في الأصول الرقمية إلى رحلة جذابة بصريًا. 🚞

أصبح البحث عن الأصول أمرًا سهلاً بفضل إمكانيات البحث عن الأصول في Filecamp وإمكانيات وضع العلامات التلقائية التي تحلل صورك وتضع علامات عليها تلقائيًا.

أفضل ميزات Filecamp

أمان محسّن مع وصول دقيق إلى الملفات والمجلدات

صور مصغرة مخصصة للإشارات المرئية

روابط طلب الملفات لاستلام الملفات بسهولة وأمان

إجراءات حماية البيانات مع الخوادم الموجودة في مراكز بيانات آمنة وعمليات نقل الملفات المشفرة

مجموعات من الملفات من مجلدات متعددة

تحليل الصور ووضع علامات عليها تلقائيًا لتحسين إمكانية البحث فيها

التحكم في الإصدار لضمان الاتساق

قيود Filecamp

واجهة المستخدم تحتاج إلى بعض التحسينات

تفتقر إدارة الملفاتوظيفة السحب والإفلات تسعير #### Filecamp

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات مخيم الملفات

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. براندفولدر

عبر مجلد العلامة التجارية يوفر Brandfolder إمكانية تحرير الفيديو المدمج، وهو أمر غير شائع في المنصات المماثلة. تتيح لك هذه الميزة إمكانية وضع علامة مائية على مقاطع الفيديو وقصها وتحويل ترميزها داخل البرنامج مباشرةً.

وظيفة تحميل الضيوف تمكن حتى المتعاونين الخارجيين من العمل على الملفات بسلاسة، مما يضيف طبقة من الراحة.

يتألق براندفولدر أيضًا مع مجموعة من الإجراءات المجمعة، مثل وضع العلامات والنقل وتغيير حجم ملفات متعددة في وقت واحد. التحميل بالجملة سهل بفضل ميزة السحب والإفلات، كما أن دعمه الواسع النطاق لتنسيقات ملفات متعددة يجعل هذه الأداة تبرز كحل شامل لإدارة أصول العلامة التجارية.

براندفولدر أفضل الميزات

تحرير فيديو مدمج

تحميل الضيف للتعاون الخارجي السلس

إجراءات مجمعة لإدارة الملفات بكفاءة

وظيفة السحب والإفلات

دعم واسع النطاق لتنسيقات ملفات متعددة لتحقيق أقصى قدر من التوافق

خيار التضمين يسمح لك بإدراج الأصول مباشرة في مواقع الويب

تتبع الإصدارات المختلفة للأصل

قيود براندفولدر #### قيود براندفولدر

أبلغ العديد من المستخدمين عنصعوبة العثور على العناصر محدودةخيارات التكامل تسعير براندفولدر

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات براندفولدر #### تقييمات ومراجعات براندفولدر

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. ميرلين ون

عبر ميرلين ون تمكّن تقنية NOMAD™ (NO MetAData) التي تُغيّر قواعد اللعبة من MerlinOne المستخدمين من إجراء عمليات بحث مرئية بحتة مستقلة عن البيانات الوصفية.

لنفترض أنك تريد العثور على صورة "سيارة حمراء بجوار شجرة نخيل" 🚗

تقليدياً، عليك أن تأمل أن يقوم شخص ما بوضع علامة على الصورة بهذه الكلمات بالضبط. ومع ذلك، بفضل الذكاء الاصطناعي، يفهم النظام المفاهيم البصرية وراء "سيارة حمراء" و"شجرة نخيل" ويمكنه إرجاع الصور أو مقاطع الفيديو ذات الصلة حتى لو لم يكن بها أي نص وصفي أو علامات مرفقة بها.

MerlinAI IMPACT هي ميزة بديهية تعمل كمخرج صور افتراضي. فهو يستخدم خوارزميات التعلّم العميق لـ تحليل الجودة الفنية والجمالية لصورك، مما يساعدك على تحديد واختيار الصور الأكثر إقناعاً لمشروعك.

MerlinOne أفضل الميزات

بحث بصري مستقل عن البيانات الوصفية باستخدام NOMAD™

التشابه المرئي MerlinAI لتحديد الصور المتشابهة

MerlinAI IMPACT لتوصيات الصور المستندة إلى البيانات

سهولة الوصول إلى الأصول المعتمدة لفرق التسويق والفرق الإبداعية

إمكانيات وضع العلامات التلقائي والتعرف على الوجه لتحسين إمكانية اكتشاف الأصول

ميزة إعداد تقارير شاملة لإنشاء تقارير مخصصة

قيود MerlinOne

من حين لآخربطء التحميل محدودخيارات التخصيص أسعار ميرلين ون

اتصل لمعرفة الأسعار

MerlinOne التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. الزلزالي (بيركوليت)

عبر الزلازل ماذا لو كان بإمكان أصول علامتك التجارية مساعدتك في إتمام المبيعات؟ تجلب شركة Seismic (المعروفة باسم Percolate حتى عام 2019) هذه الفكرة إلى الحياة من خلال تقنية تمكين المبيعات القوية .

يقع في قلب عروض Seismic LiveDocs ، وهي أداة ديناميكية لأتمتة المحتوى تتيح لك تخصيص المحتوى وتحديثه على نطاق واسع، مما يضمن أن تكون موادك التسويقية مصممة ومحدثة دائمًا.

تشتمل منصة Seismic على بحث ذكي داخل التطبيق، والذي يستخدم تقنيات التعلّم الآلي أو الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير نتائج بحث ذات صلة عالية. كما أنها تقدم توصيات بناءً على سياقات محددة، مثل نوع العميل أو مرحلة دورة المبيعات أو المنتج أو الخدمة المعينة التي يتم بيعها.

سيزميك (Percolate) أفضل الميزات

LiveDocs لأتمتة المحتوى الديناميكي

بحث ذكي داخل التطبيق لسهولة اكتشاف المحتوى

توصيات حساسة للسياق لتبسيط عملية المبيعات

تدفقات عمل مبسطة للحصول على موافقات أسرع على المحتوى

أتمتة متقدمة لتسريع دورات الصفقات

تكامل مع 40 منصة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

القيود السيزمية (بيركوليت)

يحتاج بعض المستخدمين إلىالمزيد من الخيارات لتنظيم الأصول قد يكون التنفيذ صعباً التسعير الزلزالي (بيركوليت)

اتصل لمعرفة الأسعار

الزلزالي (بيركوليت) التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

استفد من أدوات إدارة أصول العلامة التجارية من ClickUp

تتطور أدوات إدارة الأصول الرقمية مع الوافدين الجدد والخيارات الحالية المحسنة. إن البقاء على اطلاع دائم على الاتجاهات والابتكارات يمكّن الشركات من التفوق في إدارة أصول العلامة التجارية والحفاظ على ميزة تنافسية.

سواء أكنت تدير العملية الإبداعية لشركة ناشئة أو مؤسسة كبيرة، فإن منصة ClickUp متعددة الاستخدامات يمكنها التعامل مع جميع الأصول التسويقية لمؤسستك!

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