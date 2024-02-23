10 قوالب مجانية للتخطيط الإعلامي للفرق الاجتماعية

يمكن أن يؤدي اختيار نموذج مناسب لتخطيط الوسائط إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمسوقين والمعلنين وأصحاب الأعمال الصغيرة. يمكن أن توفر هذه الأداة البسيطة أجزاءً كبيرة من وقتك الثمين، مما يتيح لك التركيز على جوانب أخرى ذات مغزى في عملك، مثل البحث عن العملاء وابتكار أفكار أكثر جاذبية لجذب جمهورك.

في هذا المنشور، سوف نشارك 10 أدوات مجانية قوالب تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي والتي يمكن أن يساعدك كل منها في حل مشكلة مختلفة. نشارك أيضًا المكونات الرئيسية التي يجب البحث عنها في قالب التخطيط الإعلامي.

لا مزيد من البحث في جوجل عن "قالب إعلامي مجاني مدفوع الأجر"!

ما هي قوالب التخطيط الإعلامي؟

قوالب التخطيط هي أدوات التخطيط الإعلامي أو الأطر التي توفر تنسيقًا منظمًا لتنظيم الحملات الإعلانية ووضع استراتيجيات لها عبر قنوات التسويق المختلفة.

تحدد هذه النماذج عادةً مجالات حيوية مثل:

القنوات الإعلامية

أهداف التسويق

الجمهور المستهدف أو شخصيات المشترين

الرسائل

تخصيص الميزانية

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

جدول النشر

قد تحدد أيضًا مقاييس مثل عائد الاستثمار المتوقع على الوسائط المدفوعة ومعدلات التحويل وحركة المرور على الموقع الإلكتروني.

بصرف النظر عن ضمان التنفيذ السلس والقابل للقياس لعملية التخطيط الإعلامي، تساعد هذه النماذج الشركات على العصف الذهني وإجراء تعديلات قائمة على البيانات على استراتيجيتها الإعلانية.

على سبيل المثال، يخطط أحد المعلنين لإطلاق حملة إعلامية على موقع LinkedIn.

يستخدمون نموذج التخطيط الإعلامي لتنظيم أنفسهم أولاً. خلال مرحلة التخطيط هذه، قد يكتشفون نقاط الضعف أو الثغرات في استراتيجيتهم - مثل إدراكهم أنهم لا يملكون الميزانية اللازمة لتنفيذ الحملة على جميع المنصات المقترحة بفعالية. ويمكن أن يساعدهم ذلك في إعادة توجيه جهودهم في تسويق المحتوى إلى منصة أكثر تكلفة مثل إنستغرام أو فيسبوك.

بعبارة أخرى، تساعدك قوالب الخطط الإعلامية على إعداد أنظمة موثوقة وزيادة فرص النجاح لكل حملة إعلامية تديرها.

ما الذي يجعل قالب التخطيط الإعلامي جيدًا؟

تتضمن العناصر الرئيسية للقوالب الموجودة في أفضل أدوات التخطيط الإعلامي ما يلي:

أهداف وغايات واضحة : توفر القوالب الجيدة قسمًا لـ "الوصف" أو "الأهداف" لضمان وجود أهدافك والنتائج المرجوة

: توفر القوالب الجيدة قسمًا لـ "الوصف" أو "الأهداف" لضمان وجود أهدافك والنتائج المرجوة تقسيم الجمهور : تستهدف الحملات الإعلامية ذات العائد الاستثماري المرتفع مجموعة محددة من العملاء المحتملين. يجب أن يحتوي قالب التخطيط الإعلامي الجيد على قسم مخصص للمعلومات الديموغرافية والتفاصيل النفسية والسمات السلوكية لجمهورك المستهدف وعملائك

: تستهدف الحملات الإعلامية ذات العائد الاستثماري المرتفع مجموعة محددة من العملاء المحتملين. يجب أن يحتوي قالب التخطيط الإعلامي الجيد على قسم مخصص للمعلومات الديموغرافية والتفاصيل النفسية والسمات السلوكية لجمهورك المستهدف وعملائك الجدول الزمني : يجب أن يسمح لك قالب وثيقة الخطة الإعلامية بإعداد مدة المهام المعنية، بما في ذلك تواريخ البدء والانتهاء

: يجب أن يسمح لك قالب وثيقة الخطة الإعلامية بإعداد مدة المهام المعنية، بما في ذلك تواريخ البدء والانتهاء المحتوى والرسائل : يكمن جوهر أي حملة إعلامية في محتواها. اختر قالب التخطيط الإعلامي مع أقسام تخطيط المحتوى لإضافة جميع أجزاء المحتوى المتعلقة بالحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي

: يكمن جوهر أي حملة إعلامية في محتواها. اختر قالب التخطيط الإعلامي مع أقسام تخطيط المحتوى لإضافة جميع أجزاء المحتوى المتعلقة بالحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأدوار: يجب أن يحتوي قالب خطتك الإعلامية أيضًا على مساحة مخصصة للمكلفين حتى يعرف المديرون بمن يتصلون في حالة حدوث مشكلات مثل التأخير

علاوة على ذلك، فإن قوالب الخطط الإعلامية المجانية الجيدة - مثل تلك الموجودة في أفضل برنامج تقويم التسويق -الاحتفاظ بسجل نشاط، والذي يبدأ في توثيق النشاط بمجرد إنشاء المهمة. عندما يقوم شخص ما بتحرير تلك المهمة، أو يترك تعليقًا، أو يتفاعل معها، أو يتفاعل معها بأي طريقة أخرى - يتم توثيق كل ذلك. يساعد ذلك في تتبع تسلسل الأحداث إذا لزم الأمر.

10 قوالب للتخطيط الإعلامي لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتحقق من بعض أفضل قوالب تخطيط الوسائط لتبسيط عملية التخطيط لوسائل التواصل الاجتماعي ومساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من استراتيجياتك وحملاتك الإعلانية.

1. قالب خطة محتوى الوسائط الاجتماعية ClickUp

تتبع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

تقريبًا 76% من الشركات المحلية مصمّم لمديري وسائل التواصل الاجتماعي ومخططي وسائل الإعلام وأصحاب الشركات الصغيرة لإدارة حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية. أفضل جزء هو أنه يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإضافة تفاصيل إضافية وحاسمة مثل الأهداف والسوق المستهدفة وأنواع المنشورات والنتائج المرجوة والنتائج المرجوة لتوفير على الجميع التنقل بين مستندات متعددة.

يحتوي على عنصرين رئيسيين:

دليل الشروع في العمل

عند فتح هذا القالب المجاني، ستجد "دليل البدء" في قسم الوصف. يشرح الدليل الأقسام الرئيسية للقالب وكيفية استخدامه بفعالية.

بمجرد قراءته، يمكنك مسح القسم وإعداد إرشادات مخصصة لمنصات الوسائط المختلفة.

على سبيل المثال، استخدم هذا القسم لتوضيح جمهورك المستهدف للفريق، ومشاركة أبحاث السوق، وتوثيق مشاركة العملاء، وقائمة عامة أهداف التسويق ، وذكر القنوات المختلفة في مزيج الوسائط الخاص بك، وربط أفضل المنشورات الأفضل أداءً على وسائل التواصل الاجتماعي للرجوع إليها. يمكنك أيضًا ربط المحتوى التسويقي الخاص بك بالتقويم التحريري. يمكنك استخدام هذا القسم لتوصيل قواعد السلوك مع المتعاونين.

الحقول المخصصة

يحتوي هذا القالب على خمسة حقول مخصصة رئيسية لتتبع الأشهر، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقدم المحتوى، وكاتب النصوص، والمصمم/المحرر لخطة المحتوى الخاصة بك.

يمكنك تحرير كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الجدول. أضف العلامات التي تختارها وأزل العلامات غير ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الحقول الافتراضية مناسبة لبدء العمل على محتوى الوسائط الاجتماعية لأي منصة تقريبًا.

تتيح علامة تبويب المهام الفرعية المنفصلة لمديري الوسائط الاجتماعية تنظيم الأمور بشكل أكبر. فهي تسرد جميع المهام التي أنشأتها لفريقك. يمكنك إنشاء عنوان ووصف داخل كل مهمة وتعيين تفاصيل الحقول المخصصة.

2. قالب قائمة وسائط ClickUp

قم بتبسيط سير عمل إدارة الوسائط باستخدام قالب قائمة الوسائط من ClickUp

قالب قالب قائمة وسائط ClickUp هو الأكثر شمولاً في هذه القائمة. يأتي مع أربعة أقسام رئيسية، وهي:

قائمة الوسائط

الوصف (دليل البدء)

لوحة الوسائط

عملية الوسائط

يمكنك تصور القائمة بشكل أكبر في عرض "اللوحة" واستخدام الفلاتر بسرعة للعثور على الأفكار.

ينظم هذا القالب جميع استراتيجيات الوسائط والأبحاث المتعلقة بشخصية المشتري وأفكار تخطيط المحتوى والموارد في مكان واحد.

داخل القسم الأول من هذا القالب - قائمة الوسائط - يتم سرد أحد عشر عنصرًا. وهي

بنوك الأفكار سجلات الاجتماعات دليل التشغيل وقوائم المراجعة الأدوات والموارد المنشورات والمحتوى الصور والملصق الأبحاث المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية مقاطع الفيديو المنافسون الدورة والتدريب

يمكنك إضافة مهمة فرعية تحت كل منها، وتتبع حالتها، وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق، وإرفاق المستندات، وإنشاء قوالب، وإضافة علامات وحتى مشاركة الوصول.

سيساعدك عمق وتفاصيل كل قسم على إنشاء دليل وسائط شامل لعملك. يمكنك استخدام ذلك لتحليل الأفكار الكبيرة والتخطيط لها ووضعها بشكل استراتيجي.

3. قالب كليك أب ميديا كيت

أنشئ ملفًا رائعًا لمؤسستك للصحفيين باستخدام قالب ClickUp's ClickUp's Media Kit

مجموعة المواد الإعلامية أو الصحفية هي حزمة ترويجية من المعلومات التي يمكنك استخدامها لتقديم تفاصيل أساسية عن عملك أو منتجاتك/خدماتك أو أحداثك لوسائل الإعلام.

الغرض الأساسي من هذه الحزمة الإعلامية هو تسهيل وصول الصحفيين أو المدونين أو غيرهم من الإعلاميين بسرعة إلى المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإنشاء القصص أو المقالات أو البيانات الصحفية عن شركتك.

بالنظر إلى هذا, قالب مجموعة وسائط ClickUp ليس قالباً للتخطيط. بل يساعدك على إنشاء قائمة وسائط فعالة للعلاقات العامة وتبسيط عملية التخطيط بشكل عام عملية التخطيط التسويقي عندما تكون مجموعة المواد الإعلامية الخاصة بك متاحة بسهولة للصحفيين، فإنها تسرّع من عملية إنشاء القصص والمقالات التي تعرض أعمالك - مما يساعدك في الحصول على محتوى إعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي قليل الجهد ويسهل التعاون. تأتي مع الأقسام الرئيسية التالية:

نبذة عني

الإنجازات/المقاييس الرئيسية

صورتك أو شعار علامتك التجارية

معلومات الاتصال

جدول الخدمات والأسعار

إذا كان يجب عليك إنشاء قوائم وسائط متعددة، يمكنك تكرار قالب خطة الوسائط المجانية هذه، وإعادة تسمية النسخة الثانية وتعديل تفاصيلها.

4. قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قم بتخطيط وجدولة منشوراتك القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب ClickUp لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

قالب منشور وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp يسمح لك بصياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات مختلفة وتتبعها بشكل منفصل. يمكنك أيضًا تقييم المنشورات، وتسجيل أدائها بمجرد نشرها، واتخاذ إجراءات قائمة على البيانات بناءً على هذا الأداء.

يعمل قالب تخطيط الوسائط هذا على تبسيط استراتيجية تخطيط الوسائط الخاصة بك، مما يضمن لك نشر المنشورات في الوقت المناسب والاتساق. تشمل مزايا استخدام هذا القالب ما يلي:

إنشاء المنشورات بشكل أسرع، حيث تكون جميع المعلومات الضرورية مركزية

ضمان الاتساق المرئي في المنشورات للحصول على رؤية موحدة للعلامة التجارية

تنظيم كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد حتى لا يقع أي شيء في غير محله

إذا كنت تنشئ محتوى لعدة عملاء، فإن هذا القالب يجعل إنشاء عمل مقنع وعالي الجودة بسرعة وكفاءة أسهل.

5. قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

استخدم قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لتخطيط واستكمال المهام المهمة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي

استراتيجية جيدة لوسائل التواصل الاجتماعي هي خارطة طريق مفصلة للخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتحقيق أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لا يملك البعض فقط الوقت الكافي لإنشاء استراتيجية من الصفر والعمل عليها حتى تصبح مثالية.

وهنا يأتي دور نموذج استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp يأتي في

استخدم هذا القالب المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي لتخطيط جميع الخطوات اللازمة لتنمية وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإعلانات المدفوعة. من تحديد الجمهور المستهدف إلى كتابة نسخة عالية التحويل، يخبرك قالب استراتيجية تخطيط الوسائط الرقمية هذا بما يجب القيام به وكيفية القيام به.

يمكنك استخدامه لإنشاء المهام ووضع علامة على أعضاء الفريق المطلوبين (مصمم الجرافيك وكاتب المحتوى والمحرر) ضمن المهمة حتى لا يضيع فريقك على وسائل التواصل الاجتماعي الوقت في غربلة رسائل البريد الإلكتروني لتتبع أدوار ومسؤوليات الجميع.

يمكنك أيضًا تغيير حالة المهمة، وإضافة حقول مخصصة، وفتح القالب في طرق عرض مختلفة. هذا خيار رائع لأولئك الذين يعتمدون حاليًا على جداول بيانات جوجل لصياغة استراتيجيتهم التسويقية - فهو يوفر جميع الميزات والصفارات للحفاظ على تنظيم الاستراتيجيات المعقدة.

6. قالب كليك أب لوسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة

استخدم قالب الوسائط الاجتماعية المتقدم من ClickUp لتبسيط عملية إدارة المحتوى من البداية إلى النهاية

لنفترض أنك خبير استراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي في شركة خدمات ذات عروض متعددة. أنت تدير العديد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المختلفة للمنتجات، ولكل منتج موقع فريد من نوعه.

لن يؤدي توثيق كل هذه التفاصيل عبر جدول بيانات إلا إلى مزيد من الارتباك، خاصةً عندما يستخدم العديد من أصحاب المصلحة نفس الورقة. بدلاً من ذلك، استخدم قالب الوسائط الاجتماعية المتقدم الخاص بـ ClickUp لوضع الأفكار وإنشاء وتوثيق استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات على مستوى القنوات. قم بتخزين جميع روابط المنشورات، والرسومات، والمسودات، والأفكار في مكان واحد لسهولة الرجوع إليها والتعاون عبر فريقك!

قم بإنشاء مهام لكل عضو من أعضاء الفريق وأضف جدولاً زمنياً لتجنب التأخير والارتباك، وقم بتنظيم المهام في فئات لتتبع التقدم المحرز، وقم بإعداد إشعارات للبقاء على اطلاع دائم على المخرجات.

7. قالب تقويم محتوى ClickUp

خطط المحتوى الخاص بك دون عناء باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

A تقويم المحتوى يساعد في تنظيم وتخطيط وتتبع محتوى الشهر أو السنة القادمة.

إن ClickUp Coقالب تقويم المحتوى يفعل ذلك بالضبط. فهو يسمح لك بإضافة مهام لتواريخ محددة (جدولة المشاركات) وتعيينها للمتعاونين. يمكنك أيضًا ذكر مستوى الأولوية وتاريخ الاستحقاق لضمان إنشاء المحتوى في الوقت المحدد دائمًا.

يتيح لك القالب تتبع المهام بأربع طرق عرض: التقويم، والقائمة، والجدول الزمني، وسير العمل. يمكنك اختيار طريقة العرض بناءً على ما تفضله أنت والمتعاونين.

مثل القوالب المجانية الأخرى المدرجة هنا، يتيح لك هذا القالب إضافة حقول مخصصة (مثل حقل لمشاركات الضيوف) والتحقق من نظرة عامة على التقويم.

يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يحتوي التقويم الخاص بك على الكثير من مهام المحتوى، وتريد التحقق من التقدم العام دون الدخول في التفاصيل.

8. قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى ClickUp

توسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى الخاص بك بشكل فعال باستخدام قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى من ClickUp

يعد توسيع نطاق المحتوى أمرًا ضروريًا لتخطيط الوسائط لأنه يعزز حركة المرور العضوية والعملاء المحتملين والظهور.

عندما يقوم فريق المحتوى الخاص بك بإنتاج المحتوى على نطاق واسع، فأنت بحاجة إلى رؤية التقويم التحريري، ومراحل الإنتاج، وقاعدة بيانات المنشورات المتراكمة وقاعدة بيانات المدونات. قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى من ClickUp يتيح لك إدارة كل ذلك، ويمكن تكرار سير العمل نفسه عبر قنوات أخرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي.

هذا القالب المجاني للوسائط هو المفضل لدى فريق المحتوى الداخلي لدينا لأنه يساعدك أنت وفريق المحتوى الخاص بك على بناء عملية قابلة للتطوير.

إليك الطريقة:

قم بالوصول إلى ملخصات المدونة والتعليقات وعناوين URL المباشرة من طريقة عرض واحدة. استمتع بتراكمات معدة مسبقًا مصممة لتحقيق السرعة والراحة المثلى

نظّم قاعدة بيانات مدونتك حسب حالة المهمة في ClickUp لتصفية منشوراتك وتجميعها. تسهّل هذه الميزة تحديد أولويات قاعدة البيانات الخاصة بك وتتبعها وتصفيتها والتنقل فيها خلال عملية المحتوى. كما أنها بمثابة مركز مركزي لجميع المحتويات قيد التنفيذ

إضافة الحقول المخصصة في ClickUp إلى القالب الخاص بك بما في ذلك نوع المحتوى ومصدر الكاتب وموجز المدونة وعنوان URL المباشر وتاريخ النشر

تعيين المهام لأعضاء فريقك

اختر من بين ثلاثة طرق عرض الجدول في ClickUp -هذا الشهر، والشهر الماضي، والشهر القادم

صياغة التعليقات والمراجعات وتنسيق المحتوى في نظام إدارة المحتوى

المراجعة والنشر ووضع علامة "تم" للالتزام بجدول نشر متسق

9. قالب خطة محتوى ClickUp

قم بإدارة تقويم المحتوى الخاص بك كالمحترفين باستخدام قالب خطة محتوى ClickUp

تحدد خطة المحتوى إنشاء المحتوى وتوزيعه لتحقيق أهداف التسويق، مثل نمو وسائل التواصل الاجتماعي أو زيادة الإيرادات الشهرية.

ومهما كان هدفك، تضمن خطة المحتوى أن يكون المحتوى الخاص بك في الاتجاه الصحيح، و نموذج خطة محتوى ClickUp هو نقطة البداية المثالية.

إنه بسيط وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل. ستجد ثلاثة مكونات في القالب:

خطة المحتوى

هذا هو ملخص مهامك المتعلقة بالمحتوى. أمام كل مهمة مدرجة، ستجد أمام كل مهمة مدرجة، ستجد حقولاً تعرض تفاصيل مثل مستوى الأولوية، والحالة، والغرض، ونوع المحتوى، وركيزة المحتوى، والكاتب، والكلمات المفتاحية، والمزيد.

يمكنك تعديل كل حقل من هذه الحقول وإضافة المزيد إذا كنت ترغب في ذلك.

لوحة الموافقة

تصنف لوحة الموافقات المحتوى وفقًا لحالته - لم يبدأ، أو قيد الانتظار، أو قيد التنفيذ، أو قيد التقدم، أو يحتاج إلى مراجعة، أو يحتاج إلى تحديث، أو معتمد، أو فارغ. يمكنك أيضًا إضافة حالات مخصصة.

يمنحك هذا ملخصًا جيدًا لمدى سلاسة سير الأمور والمهام التي تحتاج إلى الاهتمام.

تقويم المحتوى

ستظهر التفاصيل التي لديك في خطة المحتوى الخاصة بك في هذا التقويم. يمنحك هذا لمحة عامة عن إنتاج المحتوى الخاص بك ويسمح لك بتعديل المواعيد النهائية عن طريق سحب المهام وإفلاتها في مربعات مختلفة.

باختصار، تم تصميم هذا القالب للمساعدة في تشكيل الأهداف الاستراتيجية، وتتبع التقدم المحرز، ومواءمة جهود أعضاء فريقك، ومراقبة التقدم المحرز، وإجراء تعديلات على خطتك حسب الحاجة.

10. قالب تسويق المحتوى ClickUp

ارتقِ بلعبة المحتوى الخاصة بك مع قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp

لا يوجد برنامج تخطيط التسويق مكتمل بدون قوالب تسويق المحتوى الشاملة. إن قالب تسويق المحتوى ClickUp هو قالب متقدم وجاهز للاستخدام يحتوي على ستة مكونات رئيسية لتسهيل حياة مسوقي المحتوى. وتشمل هذه المكونات:

قائمة المحتويات

هذه قائمة بمهام المحتوى المضمنة في خطة التسويق. يتم تجميع كل مهمة حسب شهر النشر، مما يسهل تتبع أجزاء المحتوى المنشورة في الوقت المحدد أو المتوقفة.

لوحة الحالة

تلخص لوحة الحالة مرحلة كل جزء من أجزاء المحتوى. يمكنك مراجعة ذلك لتبقى على اطلاع دائم على التقدم المحرز في خطة التسويق. يمكنك أيضًا النقر على كل مهمة لعرض تفاصيل المحتوى.

لوحة الحالة

الفرق الوحيد بين Pipeline ولوحة الحالة هو أن الأولى تُظهر ما إذا كانت المهمة في مرحلة الإبداع أو الإنتاج أو الموافقة أو المرحلة المباشرة للحصول على فكرة عن مدى سرعة سير الأمور.

الجدول الزمني للمحتوى

يُظهر المخطط الزمني للمحتوى متى بدأت مهمة معينة ومتى يجب أن تتوقع انتهائها. تقوم أنت أو غيرك من المتعاونين المعتمدين بتعيين هذه التواريخ.

لن تجد تفاصيل أخرى متعلقة بالمهمة هنا. ومع ذلك، يساعدك الترميز اللوني على تحديد المجموعة والمرحلة. يمكنك أيضًا تغيير أي تواريخ في هذا القسم بسهولة.

الجدول الزمني للقسم

هذا الجدول الزمني خاص بالقسم. على سبيل المثال، إذا كنت قد أنشأت قسمين (إنتاج الفيديو ومحتوى المدونة)، فإن الجدول الزمني للقسم سيعرض تواريخ بدء هذين القسمين وانتهائهما.

إذا كنت ترغب في مراجعة خطة التسويق أو اتخاذ قرارات مهمة أخرى بناءً على هذه الأقسام، يمكن أن يساعدك الجدول الزمني.

تقويم تواريخ النشر

هذا تقويم التسويق يتيح لك عرض موعد نشر كل جزء من المحتوى. يمكنك استخدام هذه البيانات لتحديد المهام المتأخرة أو غير المكتملة أو غير المجدولة. يساعد ذلك في إبقاء الخطة بأكملها على المسار الصحيح.

مع وجود العديد من النماذج، لن يواجه فريقك الاجتماعي أي مشكلة في إنشاء خطط وتقويمات محتوى مستهدفة ووضعها موضع التنفيذ.

احصل على السبق في عملية التخطيط الإعلامي الخاص بك مع القوالب المفيدة

تعرف أفضل فرق التسويق أهمية عملية التخطيط الإعلامي الفعال لوسائل الإعلام من أجل إدارة الحملات والعمليات الإبداعية المتسقة - تساعدك قوالب التخطيط الإعلامي من ClickUp على تقديم كل ذلك حتى تكون أكثر فعالية.

استخدم منصة ClickUp لتخطيط العمل والتقاطه وإدارته والإبلاغ عنه من أي مكان - لمساعدة فريقك على تحقيق المزيد. قم بالإبلاغ عن المقاييس الرئيسية، واحصل على رؤية واضحة لعملية تخطيط الوسائط وتنفيذها، واستخدم تدفقات العمل الآلية لإبقاء فريقك على اطلاع دائم.

لا توجد حدود لما يمكنك إنجازه بسرعة عندما يكون لدى فرقك الوضوح والوضوح في العمل المتوقع منهم القيام به. اشترك في ClickUp اليوم مجاناً