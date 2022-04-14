إدارة مشاريع تحسين محركات البحث –؛ 8 نصائح لتحسين سير عملك [مع القوالب]

بصفتي مسؤولاً عن تحسين محركات البحث في ClickUp ومتحمسًا حقيقيًا للإنتاجية، فإنني أستمتع بتحسين سير العمل بنفس القدر الذي أستمتع به في تحسين البحث.

فأنا أستمتع بالتحدي المتمثل في إيجاد طرق جديدة لأتمتة المهام وتحسين العمليات الحالية. هذا لا يجعل عمل فريقي أكثر تأثيرًا فحسب، بل إنه يوفر وقتًا إضافيًا في اليوم للشيء الذي نحبه أكثر من غيره - تحسين محركات البحث! 🔎

أنا متحمس لمشاركة رأيي في إدارة مشروع تحسين محركات البحث و 8 نصائح يمكن أن تساعد الوكالات، ومديري مشاريع تحسين محركات البحث، و فرق التسويق تحسين سير عملهم.

ما هي إدارة مشاريع تحسين محركات البحث؟

تتضمن إدارة مشروع تحسين محركات البحث التخطيط والتواصل والتنفيذ لجميع جهود تحسين محركات البحث.

يتعلق الأمر بإنشاء سير عمل مثالي لإدارة كل مرحلة من مراحل حملة تحسين محركات البحث. وهذا يشمل كل شيء بدءًا من وضع استراتيجية لإبلاغ أصحاب المصلحة بالنتائج أو العملاء.

لماذا تعتبر إدارة المشاريع مهمة لتحسين محركات البحث؟

كغيرها من الجهود التسويقية الأخرى، تستفيد حملات تحسين محركات البحث من التنظيم و مبادئ إدارة المشروع ، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من الفرق التي لديها مدير مشروع مخصص لتحسين محركات البحث.

وبدلاً من ذلك، يتم توزيع المسؤوليات التي تقع عادةً على عاتق مدير المشروع على أعضاء فريق تحسين محركات البحث الذين لديهم أعباء عمل ممتلئة بالفعل - مما قد يؤدي إلى الإرهاق وإعاقة الإنتاجية. 😢

بالإضافة إلى ذلك، ليس من غير المألوف أن يلعب مديرو تحسين محركات البحث دور الاستراتيجي والفني والمدير في نفس اليوم.

نحن نتعاون مع مجموعة واسعة من الأشخاص مثل العملاء وكتاب المحتوى والمهندسين وأخصائيي تحسين محركات البحث ومديري الحسابات. وبدون مدير مشروع تحسين محركات البحث، قد تكون بمثابة الشخص المسؤول عن هذه العلاقات.

إن القدرة على التواصل عبر الوظائف وإدارة مشاريع تحسين محركات البحث المتعددة في مراحل مختلفة أمر ضروري. فبدون إدارة المشاريع، تضيع المهام، وتختل مواءمة الفرق، وتتجاوز الحملات النطاق الأصلي.

لنواجه الأمر، إدارة مشاريع تحسين محركات البحث لا تحظى بالتقدير الكافي

برامج إدارة المشاريع هي المفتاح 🔑

في عالم تحسين محركات البحث، لدينا أدوات للبحث عن الكلمات المفتاحية، وذكاء المحتوى، وتتبع الترتيب، والتحليلات، وغيرها. نحن نعيش أيضًا في جداول البيانات. أدوات مثل جداول بيانات جوجل أو إكسل غالبًا ما تكون الخيار الأفضل للبيانات وحالات الاستخدام التقني. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات لن تذهب إلى أي مكان، فهي ليست مثالية لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث.

تفتقر جداول البيانات إلى الميزات الرئيسية الهامة مثل تتبع الوقت والأتمتة وعلاقات المهام. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصورات التقارير معقدة وتفتقر إلى المرونة. هل جربت إنشاء جدول زمني للمشروع أو مخطط جانت في Excel ? اوتش.

آخر ما نريده هو المزيد من البرامج المضافة إلى مجموعتنا التقنية. ومع ذلك، فإن أدوات المشاريع الحديثة مصممة لحل هذه المشاكل من خلال جمع عملك في مكان واحد. مع تزداد الاجتماعات بنسبة 69.7% وشعور الناس بمزيد من منفصلين عن زملائهم في العمل لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لترقية حلول إدارة العمل الخاصة بك.

تلاشي: ✨ برنامج إدارة المشاريع ✨

من قوائم المهام البسيطة إلى سير العمل السريع المعقد، يوفر برنامج إدارة المشاريع جميع الميزات التي تحتاجها لتنظيم مهام تحسين محركات البحث والتعاون مع فريقك وإبقاء حملاتك على المسار الصحيح.

يمكن لهذه الأدوات أيضًا توفير الدعم لجهودك في التوظيف. تطوير قوالب مهام التأهيل ، وإظهار إجراءات التشغيل الموحدة بسهولة، وإنشاء قناة واضحة للتواصل مع الموظفين الجدد. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على التحديات الأكثر أهمية في بناء فريق تحسين محركات البحث المثالي .

ما هو أفضل برنامج لإدارة المشاريع لتحسين محركات البحث؟

هناك المئات من أداة إدارة المشروع ولكن ما هي الأداة المناسبة لك؟

الجواب الحقيقي هو عبارة كلاسيكية مألوفة لديك... يعتمد.

وكالات تحسين محركات البحث التي تدير العملاء يستفيدون من البرامج التي تقدم طرق عرض مشتركة للضيوف و التسلسل الهرمي للمشروع القابل للتخصيص .

قد تجد الفرق التي تعمل بشكل وثيق مع المطورين أنفسهم في أدوات مصممة لسير العمل الرشيق.

قد يبحث استشاري تحسين محركات البحث بدوام جزئي عن إدارة المهام للبقاء منظمًا.

تحتاج الفرق الكبيرة إلى حلول على مستوى المؤسسة للتعامل مع متطلبات التخزين والأمان.

ولكن قبل كل شيء، يعتمد أعضاء فريق تحسين محركات البحث على العمل عبر الوظائف للوصول إلى أهدافهم.

أفضل نصيحة لي هي العثور على منصة إدارة المشاريع التي تعمل بشكل أفضل ليس فقط بالنسبة لك، ولكن للفرق الأخرى التي تعمل معها. فبدون الالتزام في جميع المجالات، ستؤدي الأدوات الجديدة إلى إنشاء صوامع جديدة وإلغاء الفوائد التشغيلية التي تأتي معها.

## 8 نصائح لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث 📝

والآن إلى الأشياء الجيدة.

إليك أهم نصائحي للوكالات والفرق الداخلية التي تدير سير العمل في برامج إدارة المشاريع.

1. أنشئ قاعدة بيانات لمحتوى موقعك

من أول الأشياء التي أقوم بها عند التعامل مع تحسين محركات البحث لموقع إلكتروني جديد هو إنشاء دليل للموقع، وهو عبارة عن جدول بيانات يحتوي على كل صفحة على الموقع مقسمة حسب المجلدات الفرعية. عادةً ما أقوم باستيراد هذه البيانات من أداة مثل Ahrefs أو الضفدع الصارخ وتضمين سمات مثل عنوان URL وعنوان الصفحة والروابط الداخلية وما إلى ذلك.

هناك الكثير من الفوائد لهذا الأمر بما في ذلك تحديد فرص إعادة التوجيه، أو الصفحات التي تفتقر إلى الروابط الداخلية، أو ببساطة التعرف على المحتوى الذي لم تكن تعرفه! لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين رؤية فريق تحسين محركات البحث فحسب، بل سيستفيد أعضاء فريق التسويق أو الأقسام الأخرى من وجود جدول بيانات يسهل الوصول إليه مع كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد.

ـ ولكن كيف يمكننا معرفة ما يتم عمله بكل هذا المحتوى؟

هناك العديد من المزايا لـ إنشاء قاعدة بيانات المحتوى داخل أداة إدارة مشروعك. فهو ينشئ رؤية للعمل النشط، ويعرض التحديثات التاريخية، ويجعل الوصول إلى كل صفحة سريعًا. عندما تبدأ في الاستفادة من الأتمتة وعلاقات المهام لتوحيد العمليات، ستجد باستمرار طرقًا جديدة لتبسيط سير عملك. وهذا يساعد مؤسستك بأكملها، وليس فقط فريق تحسين محركات البحث لديك.

في ClickUp، نستخدم مزيجًا من عرض الجدول و الحقول المخصصة لإنشاء موقع مركزي لجميع سجلات المحتوى والسمات الخاصة بنا. في كل مرة يحدث تحديث لمقال ما، تعكس المهمة المرتبطة به هذا النشاط.

فيما يلي قائمة بالسمات التي قد تفكر فيها كحقول مخصصة لقاعدة بيانات المحتوى الخاص بك:

تساعد الحقول المخصصة فريق تحسين محركات البحث لديك في البقاء على اطلاع على جميع تحديثات المدونة والمهام في ClickUp

قد يبدو الأمر وكأنه مشروع شاق للبدء، ولكن إذا كنت قد أنشأت بالفعل دليل موقع في جدول بيانات، فيمكنك الاستفادة من ميزة استيراد CSV في معظم منصات إدارة المشاريع للقيام ببعض العمل نيابة عنك!

_هل تحتاج إلى مساعدة في البدء؟

تحقق من هذا

/مرجع/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-content-database/ دليل لإنشاء قاعدة بيانات المحتوى //%href/

أو الغوص مباشرة مع

/ref/ https://clickup.com/templates/blog-database-t-169068619 قالب قاعدة بيانات المدونة //%href/

.

2. الاعتماد على المهام المتكررة للعمل المعتاد

المهام المتكررة هي ميزة شائعة ولكنها لا تحظى بالتقدير الكافي في برامج إدارة المشاريع. فهي تسمح لك بإعادة إنشاء المهام أو إعادة فتحها تلقائيًا بعد اكتمالها أو تجاوزها لتاريخ معين.

تتنوع مسؤوليات مديري المشاريع، ولكن هناك الكثير من الإجراءات المتكررة التي يمكن تسهيلها عن طريق تشغيل مهمة متكررة. يمكنها تحسين المساءلة، ومنع التكرار، والأهم من ذلك، توفير الوقت. فيما يلي بعض الأمثلة على مهام تحسين محركات البحث المتكررة التي نستخدمها في ClickUp:

إعداد التقارير ومراجعة البيانات

عمليات المراجعة الفنية للتدقيق الفني.

اجتماعات الفريق

عمليات تدقيق الروابط الجديدة والمفقودة

مهام خاصة 1:1

مساهمة موارد الصناعة

إحدى المهام المتكررة المفضلة لدي هي مناقشة الموارد الأسبوعية! يُكلَّف كل عضو من أعضاء فريق تحسين محركات البحث بمهمة عرض مورد ذي صلة مع بعض النقاط الرئيسية. يمكن أن يكون هذا أي شيء تقريبًا - مقال في مدونة، أو كتاب إلكتروني، أو أداة جديدة، أو ندوة قادمة عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.

نحن بالتأكيد نستهلك أكثر من مورد واحد في الأسبوع، ولكن هذا يساعدنا على اختيار المورد الأكثر تأثيرًا لبدء حوار حوله. يعد البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في مجال تحسين محركات البحث أمرًا ضروريًا لبقائنا، وتساعدنا هذه المهمة في الحفاظ على حوار مستمر حول التعليم والاستراتيجية.

3. استخدام الحالات المخصصة التي تتكيف مع كل سير عمل

يعد تعيين حالات مهام بسيطة مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و "تم" _ نقاط انطلاق رائعة لإدارة المشاريع في العديد من الأقسام. ولكن بالنسبة لفرق تحسين محركات البحث، فإن وجود خيارات بسيطة للحالة تبدو مقيدة وتفتقر إلى الوضوح، خاصة وأن الكثير من عملنا مستمر ويتطلب عملية فريدة من نوعها. يمكن أن نقوم بتحسين صفحة مقصودة أو إدارة حملة روابط أو إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، ولكن كل مهمة تنطوي على سير عمل مختلف تمامًا.

على سبيل المثال، تخيل حملة بناء روابط مدرجة على أنها "قيد التنفيذ" ماذا يعني ذلك؟ هل تبحث حاليًا عن عناوين URL لهذه الحملة؟ هل تبحث عن جهات اتصال؟ رعاية علاقة في صندوق الوارد الخاص بك؟

يؤدي استخدام حقول الحالة المخصصة إلى تحسين الرؤية السطحية لما يجري في مهمة ما. كما أنه يجعل من السهل تصفية عملك وترتيب أولوياته والاستفادة من الأتمتة في عملك!

الحالات المخصصة في ClickUp

تقدم العديد من أدوات إدارة المشاريع ميزة الحالة المخصصة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن البديل الرائع هو استخدام الحقول المخصصة كطريقة لتتبع "الحالة" التي تمر بها المهمة.

_ما هو الخيار الأفضل؟

يعتمد ذلك على الطريقة التي تفضلها لتصور مشاريعك وأصحاب المصلحة المعنيين واعتمادك على المهام الفرعية.

فيما يلي تخطيطات مختلفة للحالة مستوحاة من بعض عمليات سير العمل لدينا في ClickUp.

الحالات المخصصة لإدارة مشروع تحسين محركات البحث _

تطوير المدونة البحث عن الكلمات المفتاحية بناء الروابط قاعدة بيانات المدونة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مخطط له قيد التنفيذ قيد التنفيذ التنقيب عن الروابط قيد التطوير المراجعة الأولية المراجعة التنقيب عبر البريد الإلكتروني المراقبة مراجعة المحرر موجز المحتوى التوعية النشطة التدقيق تصميم جاهز حملة مستمرة مطلوب تحديث جاهز مغلق انتهاء الحملة جدول زمني تم النشر

4. استخدم الخرائط الذهنية لتصور مجموعات المواضيع الخاصة بك

يعد إنشاء محاور المحتوى استراتيجية شائعة لتحسين محركات البحث لبناء سلطة البحث حول مجموعات المواضيع . بالنسبة لنا، غالبًا ما يكون من المفيد البحث عن محاورنا ورسم خريطة مرئية لها لمعرفة كيفية تنظيم أعمدتنا ومجموعاتنا.

هناك بعض أدوات تحسين محركات البحث الرائعة مثل Screaming Frog التي تسمح لك بإنشاء تصورات بنية الموقع وتصورات الزحف. لسوء الحظ، لا تزال هذه الأنواع من الأدوات لا تساعدك على تصور المحتوى المخطط له وكيفية ارتباطه بصفحاتك المباشرة.

تعد الخرائط الذهنية أو اللوحات البيضاء الافتراضية حلاً رائعاً لهذه المشكلة. يمكنك التعامل مع كل عقدة كصفحة من المحتوى واتصال العقدة كرابط داخلي. هناك الكثير من أدوات الخريطة الذهنية التي يمكن أن تساعدك في إنشاء هذه التصورات.

مع ClickUp Whiteboards لا يمكنك إنشاء خرائط ذهنية فحسب، بل يمكنك أيضًا ربط كل عقدة بالمهمة التي توجد بها الصفحة. قم بإنشاء اتصال ثنائي الاتجاه بين قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك والمجموعات بحيث تكون دائمًا على بعد نقرة واحدة فقط من معرفة مكان كل صفحة في نظامك البيئي للموضوع.

قم بإنشاء نقطة وصول ثنائية الاتجاه بين قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك والمجموعات من خلال ربط الخريطة الذهنية مباشرةً بالمهام باستخدام ClickUp Whiteboards

مكافأة:_%

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/ai-seo-tools// _أدوات تحسين محركات البحث* %/%href/_

5. الاستفادة من أتمتة المهام

دعنا نتحدث أكثر عن الأتمتة. من تتبع ترتيب الكلمات الرئيسية إلى التدقيق التقني، يستخدم الاستراتيجيون العديد من أدوات الأتمتة لتحسين محركات البحث .

ولكن هل تستخدم الأتمتة في سير عمل مشروعك؟

إذا كانت لديك عمليات موحدة، اجعل أتمتة المهام هي الرفيق الذي يحافظ على سير مشاريع تحسين محركات البحث لديك.

انظر إلى سير عملك واسأل نفسك

هل هناك خطوات متكررة في سير عمل تحسين محركات البحث لديك؟

هل تقوم بتعديل تواريخ الاستحقاق يدويًا عندما يتأخر شيء ما عن موعده؟

هل هناك مهام يتم تعيينها لنفس الأشخاص في كل مرة؟

هل تجد نفسك بحاجة إلى ترك تعليقات وتذكيرات ومتابعات؟

أمثلة أساسية عن كيفية قيام مديري المشاريع بأتمتة المهام

أمثلة على أتمتة المهام

المشغّل الإجراء عندما تتغير حالة المهمة تغيير أعضاء الفريق المعينين عندما يحين تاريخ الاستحقاق تغيير أولوية المهمة عند انتقال مهمة إلى حالة محددة إنشاء وتعيين مهمة فرعية لشخص ما عندما يتغير حقل مخصص تحديث حالة المهمة عندما تصبح إحدى المهام متأخرة وضع علامة أو تعيينها لمدير عندما يتم إغلاق مهمة وسم مدير أو ضيف (مثل العملاء)

لا يؤدي ذلك إلى تبسيط الجهود اليدوية فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من وقت التشغيل ويحد من المخاطر ويمكنه أيضًا تحسين تحديد الأولويات.

أمثلة على أتمتة مهام تحسين محركات البحث التي نستخدمها في ClickUp

1. الروابط الداخلية:

_عندما يتم نشر منشور جديد في المدونة ➡️ قم تلقائيًا بتعيين مهمة فرعية لأحد أعضاء فريق تحسين محركات البحث لإضافة روابط داخلية أهمية الروابط الداخلية ليس سراً. من الضروري ربط المحتوى الموجود لديك بالمحتوى الجديد، لكنك تحتاج إلى مواءمة ذلك عند نشر مقالك. إذا كنت تنشر الكثير من المقالات، فقد يفوتك ذلك بسهولة. استخدم الأتمتة لتوقيت هذه الخطوة بشكل صحيح. 👌2. أولوية بناء الروابط:

عندما يتم تعيين الحقل المخصص لأولوية الروابط ➡️ أضف مهمة المدونة أو الصفحة المقصودة إلى قائمة أولويات الروابط، وأنشئ مهمة فرعية وأسندها إلى أحد أعضاء فريق تحسين محركات البحث.

نحن ندير جهود بناء الروابط داخليًا. بالنظر إلى الاستثمار وراء بناء شراكات قيّمة ورصد النتائج - علينا أن نراعي وقتنا.

عندما نحدد أن المحتوى يتم إعاقته بناءً على سلطة الروابط، قد نختار تحديد أولوياته.

يؤدي اختيار قائمة منسدلة بسيطة إلى إنشاء مهمة تلقائيًا للمساءلة وتتبع هذه الجهود. كما أنه يضيفها إلى قائمة محددة في عرض مشترك عام.

_ماذا يعني هذا؟

يعني أن أيًا من شركاء روابط التسويق المشترك لدينا الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قائمتنا سيشاهدون تحديثها في الوقت الفعلي. 👏

3. تدقيق المحتوى: عندما تتحول مهمة المحتوى إلى حالة المراقبة ➡️ قم بتغيير تاريخ الاستحقاق إلى 6 أشهر مقبلة.

وبمجرد وصول تاريخ الاستحقاق ➡️ قم بتبديل حالة المهمة إلى تدقيق، وقم بتطبيق قائمة مراجعة التحسين، وقم بتعيينها إلى أحد أعضاء فريق تحسين محركات البحث.

هذا هو تسلسل اثنين من الأتمتة معًا. في تحسين محركات البحث، من المهم التدقيق المتكرر وإجراء الاختبارات و تحديث المحتوى الخاص بك . في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب الانخفاض في الأداء أو ربما كنت تخطط لعملية مسح على مستوى الموقع. أنا لا أقترح عليك التخلي عن هذه الجهود والاعتماد فقط على الأتمتة المذكورة أعلاه، ولكن الأتمتة مثل هذه يمكن أن تكون الأتمتة هي كل شيء لمتابعة أداء المحتوى الخاص بك.

بالطبع، ليست كل المحتويات متساوية.

بالنسبة للمقالات دائمة الخضرة، قد لا تحتاج إلى التدقيق وفقًا لجدول زمني محدد. يمكنك إضافة حقل مخصص أو وضع علامة على هذه المهمة على أنها "دائمة الخضرة" وإنشاء قاعدة لمنع تشغيل الأتمتة.

أنشئ قواعد مخصصة لجميع أنواع المحتوى!

إنشاء قواعد فريدة لجميع أنواع المحتوى باستخدام أتمتة الحقول المخصصة في ClickUp

6. إنشاء قاعدة بيانات لبناء الروابط والشراكات التسويقية

قد تستخدم شركتك بالفعل برنامج CRM للمبيعات والدعم والعملاء وما إلى ذلك .

_لكن ماذا عن فريق التسويق لديك؟

تتطور صيغة تحسين سلطة تحسين محركات البحث باستمرار. فهي تزداد صعوبة ومحادثة وتتطلب المزيد من الإبداع. ليس هناك من ينكر الفوائد الأساسية لتنمية حضور علامتك التجارية من خلال جميع القنوات والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على Google.

يتعامل محترفو تحسين محركات البحث مع هذا النمو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان ، ومديري المحتوى في الاعتبار. من أفضل الطرق لبدء التحسين في هذا المجال كفريق واحد هو إنشاء قاعدة بيانات لجميع علاقاتك التسويقية المشتركة!

العلاقات الرئيسية لقاعدة بيانات التسويق المشترك الخاصة بك

قاعدة بيانات التسويق المشترك هي مركز مركزي لجميع الأشخاص والعلامات التجارية المهمة التي تتعاون معها. يمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من المساهمين في منشورات الضيوف إلى شركاء الندوات عبر الإنترنت.

المساهمون الضيوف الضيوف

مع استمرار Google في تحسين قدرتها على التعرف على الخبرات ومنحها في البحث، نرى المزيد والمزيد من فرق التسويق تتعامل مع إنشاء المحتوى من خلال هـ-أ-ت في الاعتبار. عندما تبدأ في بناء شبكة من المساهمين الضيوف وقادة الفكر، تظهر فرص لإنشاء محتوى موثوق به. إليك بعض الأمثلة:

اقتباسات المساهمين

منشورات الضيوف

المشاركون في دراسة البيانات

ملاحظات المحتوى

دراسات الحالة

البودكاست والتعاون عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الندوات عبر الإنترنت

بناء الروابط

هناك الكثير من الروابط التقليدية حملات بناء الروابط التي لا تزال تعمل .

إذا كنت تقوم بأي بناء روابط، فستستفيد من الحفاظ على تنظيم علاقاتك. سواء كنت تدير حملات توعية مكثفة، أو تعمل مع خدمة بناء الروابط ، أو ببساطة التعاون مع العلامات التجارية المماثلة، قم بإنشاء سجل تاريخي لهذه الجهود في أداة إدارة المشروع الخاص بك!

المؤثرين الاجتماعيين

اعتمادًا على العلامة (العلامات) التجارية التي تعمل معها، يمكن أن تكون العلاقات مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي محركًا تسويقيًا للإثبات الاجتماعي والتضخيم. هل هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها التعاون مع هؤلاء المؤثرين؟ هل يمكن لأعضاء الفريق الآخرين الاطلاع على جهات الاتصال هذه لاقتراح فرص المحتوى؟ أضفهم إلى إدارة علاقات العملاء التسويقية عرض

العملاء

نأمل أن يكون لدى شركتك بالفعل قاعدة بيانات للعملاء. فعملاؤك وعملاؤك الأكثر سعادة ونجاحًا سيكونون أكبر المدافعين عنك. _ هل تبحث عن مساهم رئيسي للمساعدة في مبادرة تسويق المحتوى؟

كيف تقوم بإعداد قائمة التسويق المشترك الخاصة بك

اعتمادًا على فريقك ومجالات تركيزك، لن تحتاج على الأرجح إلى أداة CRM كاملة الخدمات لقاعدة البيانات هذه. يوفر برنامج إدارة المشاريع مع طرق عرض الجداول والحقول المخصصة طريقة سهلة لتنظيم جهات الاتصال التسويقية الخاصة بك وجعلها في متناول فريقك بأكمله.

يسهّل عرض الجدول والحقول المخصصة في عرض ClickUp على الفريق بأكمله تنظيم جهات الاتصال التسويقية والوصول إليها

اعتمادًا على حجم شركتك، يمكنك اختيار تبسيط الأمر وتنظيم هذه المعلومات في جدول بيانات - ويمكنك دائمًا استيراد الورقة إلى أداة إدارة المشروع لاحقًا!

بدلاً من ذلك، إذا كنت لا تمانع في إضافة نظام أساسي آخر إلى مجموعتك التقنية، يمكنك استخدام أداة مثل Buzzstream لتكون بمثابة منصة توعية شاملة لجهودك في مجال الروابط. ومع ذلك، ما لم يستخدم فريقك التسويقي بأكمله المنصة، ستفوتك المزايا التعاونية والرؤية.

أهم الوجبات الجاهزة هنا هي **_لا تعزل جهودك التسويقية المشتركة!

7. شارك مشاريعك مع الضيوف والعامة

سواء كنت تدير عملاء أو الاستعانة بمصادر خارجية للعمل ، يمكن لبرنامج إدارة المشاريع إنشاء خط منقط آمن مع أشخاص من خارج مؤسستك. هناك طرق لا حصر لها للاستفادة من ميزات الضيف والعروض المشتركة لحملات تحسين محركات البحث الخاصة بك.

فيما يلي حالتا استخدام رئيسيتان لجلب المستخدمين الخارجيين ومشاريعك في مكان واحد.

توضيح جهود تحسين محركات البحث لعملائك

يُعد تحسين محركات البحث أحد أكثر المكونات غير الملموسة لاستراتيجية التسويق الرقمي. على الرغم من أن عملاءك قد يفهمون قيمة تحسين محركات البحث، إلا أنه لا يزال من المفيد منحهم رؤية واضحة لما يجري_

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأن لديك مديري مشاريع متخصصين في تحسين محركات البحث، فقد يكون لديك بالفعل نظام جيد لإبقاء عملائك على اطلاع دائم بما يجري. ولكن من واقع خبرتي، وجدت أنه حتى عندما تخصص وقتًا لهذه التحديثات، فإن الجداول الزمنية المزدحمة والمناطق الزمنية المتضاربة تجعل من الصعب الحفاظ على تواصل مستمر.

يمكن أن تساعدك برامج إدارة المشاريع في القيام ببعض هذا العمل نيابة عنك. من خلال تزويد عملائك بإمكانية الوصول إلى الجداول الزمنية للمشروع أو طرق عرض مهام محددة، يمكنهم إلقاء نظرة خاطفة على الجهود الجارية والتقدم المحرز في أي وقت.

المفتاح هو إبقاء الأمر بسيطاً. إذا كان عملاؤك لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى كل شيء أو كانوا غارقين في الإشعارات في بريدهم الإلكتروني كما هو، فإن نقاط الوصول الإضافية هذه ستضر أكثر مما تنفع.

قليل من عملائك سيرغبون في البحث في المهام الفردية للاطلاع على التفاصيل الدقيقة. بدلاً من ذلك، زودهم بنظرة عامة عالية المستوى لما يجري باستخدام طريقة عرض يمكن الوصول إليها عن طريق عنوان URL. سيمنحهم ذلك راحة البال عندما يعلمون أنه يمكنهم بسهولة وببساطة رؤية ما يجري العمل عليه، خاصةً إذا كان ذلك على بعد نقرة أو نقرتين فقط.

بالنسبة للعملاء الأكبر حجمًا أو الأكثر انخراطًا في العمل، فكّر في إضافتهم كضيوف إلى مساحة عملك. ولكن مع ذلك، قم بتقييد وتخصيص طريقة عرضهم.

والأفضل من ذلك، قم بإنشاء بيئة مهام شفافة من انطلاق المشروع وما بعده . وهذا يضيف طبقة إضافية من الثقة منذ البداية ويتيح لك قضاء المزيد من الوقت في التركيز على تحقيق أهداف العميل.

إدارة المصادر الخارجية الخاصة بك

بعض من أفضل الحملات هي نتيجة المسوقين الداخليين والمسوقين الخارجيين. لن تكون هذه الفرق ناجحة تقريبًا بدون أدوات إدارة مشاريع تحسين محركات البحث والتعاون. سواء كان العمل مع كتّاب محتوى خارجيين أو وكالة بناء الروابط, القدرة على التواصل داخل نفس النظام الأساسي الذي يعمل عليه فريقك الداخلي يوفر الكثير من المتاعب.

على غرار العمل مع العملاء، يمكنك إنشاء بيئة تعاونية مع رؤية محددة للمشاريع. بهذه الطريقة، ستظل تستفيد من أفضل ميزات برنامج إدارة المشاريع دون المساس بمعلومات الشركة الحساسة.

أفضل طرق عرض المشاريع لمشاركة العمل

بصرف النظر عن قوائم المهام الأساسية، إليك بعض أفضل طرق عرض المشاريع لمشاركتها مع أشخاص خارج مؤسستك.

مخططات جانت: رائعة للحملات أو المشاريع ذات الجدول الزمني، حيث يمكن للعملاء والمقاولين استخدام مخططات جانت لمعرفة ما إذا كانت المبادرات الحالية تتقدم وتحقق التوقعات بسهولة.

كانبان بورد: عرض اللوحة رائع بسبب بساطته وشعبيته. فغالبًا ما تكون رؤية المهام في قائمة الانتظار، والمهام قيد التنفيذ والمكتملة هي كل ما قد يحتاجه العميل. فهي توفر بسرعة راحة البال بأن العمل يسير على قدم وساق دون الحاجة إلى الغوص دائمًا في المهام الفردية.

لوحة المعلومات: بالنسبة للحملات الأكثر تعقيدًا، يمكن أن تساعد ميزة لوحة المعلومات في جمع المهام والبيانات من مشاريع مختلفة في عرض واحد. وباستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك حتى تضمين أشياء مثل تقارير Google Data Studio وجداول البيانات في نفس لوحة المعلومات!

المستندات: من خطط استراتيجية تحسين محركات البحث إلى المحتوى الجديد، تقضي الفرق الكثير من الوقت في المستندات. يكون عملاؤك أو فريق الاستعانة بمصادر خارجية أكثر اعتيادًا على المستندات المشتركة، مما يجعلها مرشحة واضحة للتعاون. سواء كنت تستخدم منفصل مثل مستندات جوجل أو برنامج إدارة المشروع الخاص بك المستندات الأصلية ستعتمد بالتأكيد على هذه الأداة المفيدة.

8. تواصل بعناية مع الوسيلة المناسبة

في عالم يتزايد فيه التواصل عن بُعد وعدم التزامن يوماً بعد يوم، قد يكون اختيار وسيلة التواصل أمراً شاقاً. يجب أن تتعلم الفرق في كثير من الأحيان كيفية التواصل بفعالية عبر البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة وتعليقات المهام والاجتماعات الافتراضية وتسجيل الشاشة والقائمة تطول. 🥵

مع كثرة التواصل متعدد الوظائف في إدارة مشاريع تحسين محركات البحث، نواجه هذا التحدي كل يوم. سواء كنت تتواصل مع العملاء أو مع أعضاء الفريق الداخلي، فإن اختيار أفضل شكل من أشكال التواصل في الوقت المناسب يمكن أن يمنع الإحباطات والأخطاء غير الضرورية.

_ما هي بعض الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتحسين ذلك؟

1. وضع إرشادات على مستوى الشركة

وضع استراتيجية الاتصالات الداخلية التي يمكن تنفيذها عبر مؤسستك. وهذا يساعد الجميع على الاتفاق على نفس الصفحة ويجعل من السهل ضم أعضاء جدد إلى الفريق.

2. إنشاء مستندات "العمل معي"

على الرغم من فائدة الإرشادات التنظيمية، إلا أننا لسنا روبوتات. كل شخص لديه تفضيلات لكيفية عملهم وتواصلهم . يمكن أن يكون إنشاء دليل لكيفية العمل معك قيماً للغاية، خاصة للمديرين.

3. الاستفادة من برامج إدارة المشاريع

استفد من أدوات إدارة المشاريع ذات ميزات التواصل الأصلية. فهي تسهل العمل مع فريقك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. على سبيل المثال، يحتوي ClickUp على المهام , دردشة , البريد الإلكتروني , تسجيل الشاشة و أكثر من 1,000 عملية تكامل . 🤩

خاصية الاتصال المفضلة لدي لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث

أحب أدوات تسجيل الشاشة.

وليس فقط لأنها يطابق نوع شخصيتي ._

غالبًا ما يُساء فهم تحسين محركات البحث... إن قدرتنا على التعبير عن الملاحظات التعليمية للمديرين التنفيذيين أو العملاء هي مهارة نحسنها بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن العديد من الأسئلة البسيطة ليس لها إجابات بسيطة، وفي بعض الأحيان، تكون الأسئلة خاطئة في البداية!

في هذه الحالات، تكون خطوتي المفضلة هي تسجيل الشاشة. إنها النقطة المثالية بين إرسال جبل من الرسائل النصية والقفز على مكالمة افتراضية. إليك بعض حالات الاستخدام الرئيسية:

تقديم الملاحظات إلى فريقك أو الأقسام الأخرى

مراجعة البيانات مع العملاء

تقديم الملاحظات إلى المديرين والمديرين التنفيذيين

إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة

هناك الكثير من أدوات تسجيل الشاشة المجانية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق ذلك. ما لم يكن برنامج إدارة المشروع الخاص بك يحتوي بالفعل على هذه الميزة 😉

مع مقطع بواسطة ClickUp ، يمكنك بدء التسجيل مباشرةً داخل مهمة، أو من شريط الأدوات، دون الحاجة إلى تنزيل امتداد كروم آخر. يمكنك أيضًا إنشاء رابط لإرسال الفيديو مباشرةً.

نصيحة إضافية: عند إرسال الفيديو، قم بتضمين طول الفيديو وملخص مختصر أو ملخص مختصر لما تغطيه. فهذا يحدد التوقعات وسيقدر المتلقي ذلك!

اعتمد منهجيتك الخاصة

نأمل أن تساعدك نصائح إدارة مشروع تحسين محركات البحث هذه في توفير بعض الوقت! لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع لإدارة مهام تحسين محركات البحث. استفد من برامج إدارة المشاريع القابلة للتخصيص وقم ببناء العمليات الأكثر منطقية لفريقك. الأهم من ذلك، حافظ على تحسين سير عملك تمامًا كما تفعل في حملة تحسين محركات البحث.

لقد كنت أستخدم ClickUp لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث منذ 2018. في الواقع، لقد أحببت ذلك كثيرًا لدرجة أنني انضممت إلى الشركة في عام 2020! مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية في العمل. هل تريد إلقاء نظرة عن كثب على كيفية تحقيق ذلك على منصتنا؟ خذنا في تجربة قيادة تجريبية مجانية إلى الأبد وابدأ مع قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث .

إذا كنت متزوجًا بالفعل من برنامج موجود بالفعل، يمكنك تطبيق _بعض النصائح التي ذكرتها مع أداتك (أدواتك) الحالية. لا تقلق, يمكنك دائمًا الاستيراد لاحقًا ! 😉

أود أن أسمع عن نهجك الخاص في إدارة مشاريع تحسين محركات البحث! تواصل معي على لينكد إن أو تويتر .