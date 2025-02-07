كيفية أتمتة العمليات التجارية اليدوية لتحقيق الكفاءة

هل تشعر بأن يوم عملك يشبه يوم جرذ الأرض؟ تستيقظ، وتعالج نفس الردود على البريد الإلكتروني، وتقوم بتحديث جداول البيانات نفسها يدويًا، وتمر بجولة أخرى من الموافقات، لتقوم بكل ذلك مرة أخرى غدًا.

لا تزال العديد من الشركات عالقة في عصر ما قبل الإنترنت حيث المهام المتكررة والمضنية التي تستنزف الإنتاجية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق الموظفين.

ذكرت مجموعة Stepstone Group مؤخرًا أن الموظف العادي الذي يعمل بدوام كامل يقضي حوالي 8.7 ساعات في الأسبوع على المهام المتكررة.

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ولكن مهلاً! كما اتضح، فإن الانتقال إلى سير العمل الآلي ليس معقدًا كما كنت تعتقد ! ستوضح لك هذه المقالة بالضبط كيفية أتمتة العمليات التجارية اليدوية، وتوفير الوقت، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

هل تتساءل عن كيفية أتمتة العمليات التجارية اليدوية؟ إليك هذه العملية خطوة بخطوة:

تحديد: تحديد المهام المتكررة والمستهلكة للوقت ضمن مهام سير العمل الحالية

تحديد المهام المتكررة والمستهلكة للوقت ضمن مهام سير العمل الحالية النطاق: تحديد أهداف واضحة واختيار أدوات الأتمتة المناسبة

تحديد أهداف واضحة واختيار أدوات الأتمتة المناسبة التطوير: تصميم وإنشاء عمليات سير عمل مؤتمتة تتماشى مع متطلبات عملك

تصميم وإنشاء عمليات سير عمل مؤتمتة تتماشى مع متطلبات عملك الاختبار: تتبع أداء عملياتك المؤتمتة عن كثب واجمع الملاحظات

تتبع أداء عملياتك المؤتمتة عن كثب واجمع الملاحظات المراقبة: صقل عمليات سير العمل المؤتمتة وتحسينها باستمرار بناءً على البيانات والملاحظات

صقل عمليات سير العمل المؤتمتة وتحسينها باستمرار بناءً على البيانات والملاحظات التعاون: قم بإشراك فريقك في العملية وشجعهم على تقديم ملاحظاتهم من أجل التحسين المستمر

قم بإشراك فريقك في العملية وشجعهم على تقديم ملاحظاتهم من أجل التحسين المستمر أخيرًا، لا تنسَ الاستعانة بأدوات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp التي تجعل الأتمتة بدون تعليمات برمجية أمراً سهلاً!

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فهم العمليات اليدوية

العمليات اليدوية هي عمليات سير العمل أو المهام التي يتم تنفيذها دون مساعدة الأتمتة أو التكنولوجيا المتقدمة. تعتمد هذه العمليات على الجهد البشري أو الأدوات المادية أو البرامج الأساسية مع الحد الأدنى من الترابط. وهي عادةً ما تتطلب عمالة كثيفة وتتطلب إدخالاً يدوياً في كل مرحلة، مما يجعلها عرضة لعدم الكفاءة والأخطاء.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة للعمليات اليدوية ما يلي:

إدخال البيانات: إدخال البيانات يدويًا من النماذج الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني في جداول البيانات أو الأنظمة الأخرى

إدخال البيانات يدويًا من النماذج الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني في جداول البيانات أو الأنظمة الأخرى معالجة الفواتير: توليد الفواتير وإرسالها وتسويتها يدويًا بدون برنامج فوترة آلي

توليد الفواتير وإرسالها وتسويتها يدويًا بدون برنامج فوترة آلي مهام سير عمل الموافقات: توقيع الموافقات يدويًا أو عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الأنظمة الرقمية القابلة للتتبع

توقيع الموافقات يدويًا أو عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الأنظمة الرقمية القابلة للتتبع تأهيل الموظفين: جمع المستندات وملء النماذج وإجراء التوجيهات بدون منصة مركزية

جمع المستندات وملء النماذج وإجراء التوجيهات بدون منصة مركزية إدارة المخزون: استخدام السجلات الورقية أو جداول البيانات المستقلة لتتبع مستويات المخزون واحتياجات إعادة الطلب

استخدام السجلات الورقية أو جداول البيانات المستقلة لتتبع مستويات المخزون واحتياجات إعادة الطلب الجدولة وتعيين المهام: تنسيق جداول العمل أو تعيينات المهام عبر سلاسل البريد الإلكتروني أو اللوحات المادية

تنسيق جداول العمل أو تعيينات المهام عبر سلاسل البريد الإلكتروني أو اللوحات المادية إدارة علاقات العملاء (CRM): الاحتفاظ بمعلومات العملاء وسجلات التفاعل يدويًا بدلاً من استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء

التحديات الشائعة المرتبطة بالعمليات اليدوية

غالبًا ما تؤدي هذه العمليات اليدوية إلى اختناقات وأخطاء وعدم كفاءة تعيق نمو الأعمال والتميز التشغيلي.

في حين أن هذه العمليات ضرورية، إلا أنها تميل إلى التأثير على إنتاجيتك. فيما يلي بعض تحديات العمليات اليدوية.

تستغرق وقتًا طويلاً

كل الأعمال التجارية لديها مهام يدوية متكررة ومزعجة للعقل، سواء كانت فرز رسائل البريد الإلكتروني أو تعيين المسؤوليات اليومية. وعلى الرغم من أن هذه المهام تبدو بسيطة بمعزل عن غيرها، إلا أنها تلتهم مجتمعة ساعات لا حصر لها يمكن أن تذهب إلى المبادرات الاستراتيجية والإبداعية.

فقط فكر في الأمر. إنها الساعة التاسعة صباحًا، وبدلاً من تناول القهوة والاستمتاع ببداية جديدة ليوم عملك، تجد نفسك عالقًا في حلقة من العمل الرتيب. هذا ليس ممتعاً لأي شخص!

عرضة للأخطاء البشرية

تخيل أنك توافق على فاتورة بمليون دولار لأن شخصًا ما أخطأ في علامة عشرية - أوتش! قد تؤدي مثل هذه الأخطاء اليدوية إلى نتائج إشكالية، خاصةً في المجالات الحساسة للبيانات مثل التمويل أو الصناعات المنظمة.

يمكن أن يؤدي خطأ مطبعي بسيط أو سهو بسيط إلى عرقلة المشاريع، وتعطيل سير العمل، وتكلفة الشركات ثروة (ناهيك عن كرامتك في اجتماعات الفريق).

👀 هل تعلم؟ ميزوهو للأوراق المالية، شركة يابانية, خسرت أكثر من 225 مليون دولار بسبب خطأ مطبعي في إحدى عمليات تداول الأسهم في عام 2005 - وهو تذكير مكلف لكيفية حدوث أخطاء في إدخال البيانات يدويًا.

ارتفاع تكاليف العمالة

كل مهمة تتطلب تدخلاً يدويًا تتطلب أيضًا ساعات عمل، مما يؤدي إلى نفقات مالية. وسواءً كان ذلك بتعيين موظفين إضافيين أو دفع أجر إضافي لإتمام العمليات، فإن الاعتماد على الجهد البشري في المهام المتكررة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم التكاليف التشغيلية دون داعٍ.

الافتقار إلى التوحيد القياسي

هل أنت مستعد لقنبلة الحقيقة؟ إحدى أكبر المشاكل التي يواجهها المديرون هي جعل الجميع يتبعون نفس الخطوات للحصول على نتائج متسقة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى الارتباك وتأخر العمل.

قد يقوم الموظفون بالأمور على طريقتهم دون إجراءات تشغيل قياسية مناسبة (SOPs). الأمر يشبه أن تطلب من خمسة أشخاص إعداد نفس الطبق بدون وصفة. يكون أحد الأطباق مالحًا جدًا، والآخر محترقًا، ولا أحد يعرف ما الخطأ الذي حدث.

ولكن هل هذا يجعلك مديراً سيئاً؟ بالطبع لا! أنت تحتاج فقط إلى العملية الصحيحة.

قابلية التوسع المحدودة

الاعتماد على العمليات اليدوية للتعامل مع المهام يعني أن مواردك البشرية المتاحة محدودة.

إذا توسع نطاق عملك التجاري، أو تعاملت مع المزيد من العملاء، أو تعاملت مع مجموعات بيانات أكبر، أو أدارت العديد من أصحاب المصلحة، فقد تنهار عملياتك التجارية الحالية تحت الضغط.

التعاون غير الفعال

يجب أن يكون التعاون في العمل ممتعًا، وليس مثل مباراة تنس لا تنتهي عبر البريد الإلكتروني من "مرحبًا، هل وافقت على هذا؟

أضف إلى ذلك بعض الاجتماعات، وتتراكم التأخيرات. وينتج عن ذلك خيوط تواصل لا نهاية لها تفشل في التواصل بفعالية، مما يترك الجميع مستنزفين ومحبطين.

📮 انقر فوق البصيرة: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

مع تطبيق كل شيء للعمل مثل انقر فوق تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

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فوائد أتمتة العمليات اليدوية

يمكن حل كل هذه المخالفات بحل مباشر: الأتمتة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد بها الأتمتة أعمالك.

التحول الرقمي: إن أتمتة العمليات تشبه ترقية أعمالك من الأعمال التناظرية إلى الرقمية. فهو يستبدل جبالاً من الأعمال الورقية والإدخال اليدوي للبيانات بسير عمل رقمي أنيق

إن أتمتة العمليات تشبه ترقية أعمالك من الأعمال التناظرية إلى الرقمية. فهو يستبدل جبالاً من الأعمال الورقية والإدخال اليدوي للبيانات بسير عمل رقمي أنيق توفير وقت الشركة: لماذا تقضي ساعات في المهام المتكررة بينما يمكن للأتمتة أن تنهيها في ثوانٍ؟ حرر جدول فريقك الزمني لمزيد من العمل الاستراتيجي والإبداعي

لماذا تقضي ساعات في المهام المتكررة بينما يمكن للأتمتة أن تنهيها في ثوانٍ؟ حرر جدول فريقك الزمني لمزيد من العمل الاستراتيجي والإبداعي تقليل التدخل البشري: قل وداعًا للإدارة الدقيقة المستمرة. يؤدي دمج أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في عملك إلى الاهتمام بالمهام الروتينية، مما يقلل من فرص حدوث الأخطاء

قل وداعًا للإدارة الدقيقة المستمرة. يؤدي دمج أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في عملك إلى الاهتمام بالمهام الروتينية، مما يقلل من فرص حدوث الأخطاء تحسين الكفاءة التشغيلية: الأتمتة تبسيط العمليات ويساعد على استخدام الموارد بكفاءة، ويسرّع المهام، ويقلل من الأخطاء، ويحافظ على اتساق سير العمل من أجل كفاءة عامة أفضل

الأتمتة تبسيط العمليات ويساعد على استخدام الموارد بكفاءة، ويسرّع المهام، ويقلل من الأخطاء، ويحافظ على اتساق سير العمل من أجل كفاءة عامة أفضل تسهيل التعاون: لا مزيد من مطاردة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على التحديثات! تعمل الأتمتة على جعل المعلومات مركزية وتسهل على الفرق مشاركة التحديثات من خلال التعليقات على مهام محددة والبقاء على نفس الصفحة في أي وقت

لا مزيد من مطاردة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على التحديثات! تعمل الأتمتة على جعل المعلومات مركزية وتسهل على الفرق مشاركة التحديثات من خلال التعليقات على مهام محددة والبقاء على نفس الصفحة في أي وقت زيادة رضا العملاء: عندما توفر الوقت على المهام، فإنك تركز أكثر على تطوير جودة أعمالك. و مثال على الأتمتة في خدمة العملاء يتضمن رسائل البريد الإلكتروني للتحديث التلقائي

باختصار، لا تعمل الأتمتة على إصلاح أوجه القصور فحسب، بل تعمل على تحسين عملك بشكل عام.

🧠 حقيقة ممتعة: ذكرت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أن 60% من الموظفين يشعرون أن الأتمتة زادت من إنتاجيتهم وجودة عملهم، مما جعل وظائفهم أكثر أمانًا.

كيفية أتمتة العمليات اليدوية

كيف يمكنك البدء في أتمتة عملياتك التجارية؟ يمكنك الرجوع إلى أمثلة لا حصر لها من أتمتة عمليات الأعمال متاحة على الإنترنت، ولكن لن تعمل جميعها معك.

يجب عليك تجربة وإنشاء عملية سير عمل فريدة تلبي متطلباتك. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتبدأ:

الخطوة 1: تحديد تحسينات العملية

قبل الانتقال مباشرة إلى الأتمتة، خذ خطوة إلى الوراء وقم بتقييم عملياتك الحالية. اطرح على نفسك هذه الأسئلة.

ما هو سير عملك الحالي؟

ما هي المهام التي تستغرق معظم الوقت؟

كم منها يمكن أتمتتها؟

ستساعدك هذه الأسئلة على تحديد العملية الجاهزة للتطوير الرقمي. لتسهيل هذه العملية، استخدم أدوات أتمتة العمليات التجارية. ClickUp هو الأفضل برنامج أتمتة المهام يساعدك على أتمتة العمليات التجارية والتعاون وتتبع التقدم المحرز في منصة واحدة.

عرض سير العمل بالكامل مرة واحدة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

استخدم أدوات مثل انقر فوق الخرائط الذهنية لتصور سير عملك وتحديد مجالات التحسين بسهولة في لمحة سريعة.

💡 نصيحة احترافية: ادخل فريقك في هذا المزيج، وتعاون معهم للعمل معًا في الوقت الفعلي. هل تحتاج إلى ربط العصف الذهني المرئي - باستخدام الملاحظات اللاصقة والأشكال والموصلات - بالمهام الفعلية؟ جرّب ClickUp Whiteboards واجعل عملية تحسين سير عملك أكثر متعة!

الخطوة 2: تحديد نطاق متطلبات الأتمتة

بمجرد تحديد أوجه القصور، حان الوقت لتحديد أهداف واضحة. ما هي النتائج التي تريدها من الأتمتة؟ يتيح لك ClickUp إنشاء أنواع مهام مخصصة مصممة خصيصًا لجوانب مختلفة من عملك.

سواء كنت تدير استفسارات العملاء أو تتبع مراحل المشروع أو تتعامل مع عمليات الموارد البشرية، يمكنك تحديد كل نوع من المهام بحقول وحالات مخصصة فريدة تعكس الغرض منها.

قم بتسليط الضوء على جميع التفاصيل المهمة للمهام باستخدام ClickUp Custom Fields

استخدام الحقول المخصصة في ClickUp لإضافة معلومات محددة ذات صلة بكل نوع من أنواع المهام، مثل القوائم المنسدلة لرافعات الأولوية أو معادلات حساب التقدم.

📌مثال: إذا كنت تتتبع فئات مشاريع التسويق، يمكنك إنشاء حقل مخصص منسدل بخيارات مثل "الوسائط المدفوعة" و"المحتوى العضوي" و"المحتوى الذي ينشئه المستخدم" أضف حقولاً فريدة لالتقاط التفاصيل المهمة، مثل المواعيد النهائية للنشر أو أنواع القنوات.

يساعد ذلك في الحفاظ على الاتساق في تسجيل المعلومات. احفظ أنواع المهام المخصصة هذه كقوالب لإعادة استخدامها عبر مؤسستك.

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الخطوة 3: تطوير الأتمتة

بعد تحديد مهامك، حان الوقت لأتمتتها! أتمتة ClickUp تسمح لك بإعداد مهام متكررة وإنشاء مشغلات تبدأ الإجراءات تلقائيًا.

استمر في تشغيل مهام سير العمل الأكثر أهمية لديك حتى عندما لا تكون متاحًا لإدارتها، باستخدام أتمتة ClickUp

قد تعتقد أنها تتطلب مهارات في البرمجة. لكن الأمر ليس كذلك! إنها مثل لعبة الدومينو - حيث يقوم أحد الإجراءات بتشغيل الآخر في مزامنة مثالية، وينتهي الأمر بالتنفيذ التلقائي حتى لأكثر المهام الملل.

📌 📌مثال: لنفترض أن فريقك يضع علامة "مكتمل" على مهمة تصميم يمكنك إنشاء أتمتة مخصصة تُعلمك على الفور للموافقة عليها وجدولة فحص الجودة مع تحديد موعد نهائي. وهذا يبقيك مسؤولاً ويضمن عدم حدوث أي انحراف عن مسار العمل.

لم تعد هناك حاجة إلى التذكيرات اليدوية التي قد ننسى تقديمها. بنقرات قليلة فقط، يمكنك توفير مخاطر السهو الذي يمكن تجنبه في جميع المهام المعنية!

قبل الأتمتة، كلما انتهى مؤلف الإعلانات من مهمة ما، كان علينا إبلاغ التسلسل القيادي يدويًا بأن النسخة جاهزة. وقد يستغرق ذلك 36 ساعة. لقد كان الأمر رائعًا، لأن الفريق بأكمله يتابع مهامه اليومية في ClickUp.

أوسكار أغيلار، مدير عمليات التسويق في سيمكس

الخطوة 4: مراقبة الأتمتة عن كثب في وقت مبكر

بمجرد تشغيل عملية الأتمتة الخاصة بك، راقبها عن كثب واختبر ما يناسب فريقك.

قم بتغيير طريقة عرض المهام بناءً على متطلباتك باستخدام ClickUp Views

اختر من بين أكثر من 15 طرق عرض ClickUp لتتبع عملك بطريقة منطقية لفريقك. استخدم طريقة عرض القائمة لإدارة المهام التفصيلية، وطريقة عرض التقويم لتتبع المواعيد النهائية، وطريقة عرض جانت لعرض جميع مراحل عملك وتبعياته.

طرق العرض هذه قابلة للتخصيص بالكامل، لذا يمكنك تعديلها كيفما تشاء. يمكنك أيضًا تصفية المهام حسب الحالة والمكلفين والمزيد لإضفاء المزيد من النظام على إدارة عمليات عملك.

ابق على اطلاع على كل تقدم مشروعك باستخدام ClickUp Dashboards

بالإضافة إلى ذلك ClickUp Dashboards نظرة عامة في الوقت الفعلي لسير عملك وتتيح لك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بفعالية.

من أعباء عمل الموظفين إلى الجداول الزمنية للمشاريع، تتيح لك لوحات المعلومات هذه متابعة كل شيء وأتمتة تقارير أعمالك.

الخطوة 5: تحسين الأتمتة بمرور الوقت

على الرغم من ملاءمة الأتمتة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مستوى معين من الإشراف البشري. لذا، لا تكتفي بتعيينها ونسيانها.

تقدم ClickUp أقوى أدوات إعداد التقارير للأتمتة. يتيح لك برنامج إعداد التقارير الخاص بنا إنشاء لوحات تحكم شاملة كمركز تحكم في مهمتك.

الأمر سهل مثل إضافة بطاقات القياس والمخططات البيانية وإسقاط بياناتك وتخصيص المرئيات. يمكنك رؤية جميع الأعمال على مستوى عالٍ لإدارة الأشخاص والمهام والوقت والمستندات والتضمينات والعمليات السريعة في مكان واحد.

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لتقدم الأتمتة في لوحات المعلومات في ClickUp

حدد أهدافك الفصلية وتتبع عمل كل موظف في لوحة تحكم واحدة. تساعدك إدارة الموارد على تصور مدى استفادتك من فريقك بشكل جيد، ويوضح تحليل عبء العمل مدى إنتاجية فريقك من خلال تتبع إنجاز المهام.

الهدف النهائي؟ تحديد ما تقوم به بشكل جيد وإزالة الاختناقات في عملياتك من خلال الأتمتة الفعالة. من خلال تصور كل خطوة من خطوات سير عملك، ستدير فرقًا أكثر إحكامًا وتنتج عملاً أفضل.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع كليك أب بجانبك، يصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي من خلال التحديثات التلقائية.

بدء استخدام ClickUp

هل تريد ملخصًا سريعًا لتقدم الفريق دون المرور بلوحة المعلومات؟ استخدم انقر فوق الدماغ مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي!

وفر الوقت من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع جميع استفسارات سير عملك باستخدام ClickUp Brain

يحتوي Brain على إجابة لكل سؤال متعلق بالمشروع لأنه يستقي معلوماته من مساحة العمل الخاصة بك - المهام وملاحظات الاجتماعات وحتى محادثات الدردشة. وهذا يعني أنك تحصل على ما تحتاج إليه فقط دون أي زغب إضافي وبدقة 100%!

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء عمليات تلقائية مخصصة في ClickUp باستخدام المطالبات بلغة طبيعية.

إنشاء أتمتة لغة طبيعية مخصصة باستخدام ClickUp Brain

الخطوة الإضافية 6: قم بإشراك فريقك من أجل التحسين المستمر

فريقك هو أكبر أصولك - لذا قم بإشراكهم! أضف تعليقات في المهام لجمع التعليقات على سير العمل الآلي وتشجيع الاقتراحات للتحسين.

قم بجدولة عمليات التحقق المنتظمة لمناقشة ما يعمل وطرح أفكار للتحسين.

كل شيء من وضع الأفكار إلى التنفيذ وإعداد التقارير يحدث هنا في ClickUp:

تحديد المهام المتكررة والمستهلكة للوقت

توفير الوقت من خلال إنشاء قوالب لأنواع المهام والحقول لتتناسب مع احتياجات عملك

تشغيل الإشعارات والتذكيرات التلقائية حتى يتم الوفاء بجميع المواعيد النهائية

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لعمليات الأتمتة الخاصة بك

تعاون بشكل مثمر مع فريقك واحتفظ بجميع المهام والمحادثات في نفس المكان

تساعدك واجهة ClickUp سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص بالكامل على توديع المهام اليدوية المخيفة:

_إنه رائع لأتمتة العمليات المتكررة، لزيادة الرؤية والمساءلة وبصراحة، لمنع الحاجة إلى التجول في المصنع 3 مرات لجمع المعلومات من 3 أعضاء مختلفين من الفريق. أعتقد أن الناس يستخدمونه في الغالب لدعم إدارتهم أو مشاريعهم، ولكننا قمنا بتطبيقه بشكل جيد جدًا لرقمنة عملية التصنيع لدينا

دونكا ستويتشيفا، المستشار القانوني العام في مختبرات بيوفارما المحدودة 💡 نصيحة احترافية: لا تبدأ من الصفر. للتشغيل الآلي السريع، استخدم قوالب مصممة خصيصًا لمجال عملك، مثل تلك الخاصة بسير عمل تأهيل العملاء أو متتبعات الحملات التسويقية.

أفضل الممارسات للتشغيل الآلي الناجح للعمليات

أتمتة عملياتك إدارة العمليات التجارية هي رحلة وليست وجهة. اتبع أفضل الممارسات التالية لضمان انتقال سلس وناجح.

ابدأ صغيرًا

لا تحاول أتمتة كل شيء دفعة واحدة. ابدأ بعملية واحدة محددة جيدًا داخل قسم معين. يسمح لك ذلك باختبار المياه وتحديد التحديات المحتملة وتحسين نهجك قبل توسيع نطاق جهود الأتمتة في جميع أنحاء المؤسسة.

إشراك أصحاب المصلحة منذ اليوم الأول

تؤدي الأتمتة إلى تغيير سير عملك بشكل كبير، لذا تأكد من إشراك العديد من أصحاب المصلحة منذ مرحلة التخطيط.

فهذا يحافظ على مشاركة الجميع في العملية ويساعدهم على فهم أهداف الأتمتة. اجمع المدخلات من الموظفين والمديرين وحتى العملاء لتحديد نقاط الضعف ومجالات التحسين.

توحيد العملية

قبل تنفيذ أي أتمتة، قم بتحديد العملية وتوثيقها وتوحيدها في جميع أنحاء المؤسسة. هذا يضع الأساس للانتقال السلس والناجح إلى سير العمل الآلي.

ضع في اعتبارك إنشاء وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لجميع العمليات الرئيسية حتى يتمكن حتى المبتدئ من استخدام النظام الأساسي بأقل قدر من التوجيه اليدوي.

اختبر على نطاق واسع

اختبر بدقة عمليات سير العمل المؤتمتة قبل الانتهاء منها. راقب الأداء عن كثب بعد التنفيذ. تتبع المقاييس الرئيسية مثل وقت المعالجة ومعدلات الخطأ ورضا العملاء.

يتيح لك ذلك تحديد أي مشكلات ومعالجتها على الفور، مما يضمن أن تحقق الأتمتة النتائج المتوقعة.

دمج الذكاء الاصطناعي

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز جهود الأتمتة بشكل كبير. لذا، استخدمه قدر الإمكان لجعل حياتك أسهل. استكشف الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والنمذجة التنبؤية ومهام خدمة العملاء.

فهي تساعدك على تحديد الأنماط، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتخصيص تجارب العملاء.

حافظ على الإشراف البشري

في حين أن الأتمتة يمكن أن تقلل بشكل كبير من التدخل البشري، إلا أنه من الضروري الحفاظ على درجة من الإشراف البشري. ستتطلب بعض المهام دائمًا حكمًا بشريًا وإبداعًا وتفكيرًا نقديًا.

وازن بين الأتمتة والإشراف البشري لضمان أفضل النتائج الممكنة.

باتباع أفضل الممارسات هذه، يمكنك زيادة فوائد أتمتة العمليات إلى أقصى حد ممكن, تحسين كفاءة سير العمل والانتقال بنجاح إلى الأتمتة دون أن يطغى الجانب التكنولوجي على ذلك.

التحرر من السلاسل الورقية باستخدام ClickUp

المهام المتكررة مثل الحصى الصغيرة في حذائك - تتحملها في البداية، ولكن مع مرور الوقت، فإنها تحبطك وتبطئك. هل تتذكر الشعور عندما تتمكن أخيرًا من إزالة هذه الحصى؟ هذا هو شعور الأتمتة.

ولكن لماذا يجب عليك اختيار ClickUp للأتمتة؟

إنها المنصة المُثلى لأتمتة العمليات، مع أتمتة مخصصة، ولوحات معلومات، ومساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مفتاحك لسير عمل أكثر سلاسة، وفرق عمل أكثر سعادة، وعملاء أكثر رضا. فلماذا ترضى بالرتابة بينما الابتكار على بُعد بضع نقرات فقط؟

الأمر بسيط للغاية. ابدأ على نطاق صغير، وأشرك فريقك، وقم بالتعديل مع تقدمك. قبل أن تعرف ذلك، سوف تتساءل كيف كنت تدير الأمور بدون أتمتة.

هل أنت مستعد للأتمتة؟ اشترك في حساب ClickUp مجاني الآن!