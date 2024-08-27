أفضل 10 أدوات لتخطيط سعة الموارد &؛ البرمجيات

هل سبق لك أن شعرت بالإرهاق الشديد من عبء العمل الوارد عليك لدرجة أنك لا تعرف من أين تبدأ؟

نحن أيضًا. 🥵

التخطيط السليم وإدارة قدرة فريقك بشكل صحيح هو المفتاح لتجنب هذا النوع من القلق. الجزء الصعب هو إيجاد حدود العمل المثالية والحفاظ عليها - ما هو مقدار ما يمكن لكل عضو التعامل معه بشكل معقول دون تعريض المواعيد النهائية للمشروع والتسليمات الرئيسية للخطر؟

هناك الكثير من القدرات أداة التخطيط مصممة لمساعدتك في التغلب على هذه العقبة بالذات.

تساعد أدوات تخطيط القدرات الشركات على وضع خطط عمل استراتيجية وواقعية من خلال تتبع قدرات موظفيك الحاليين والتنبؤ بما سيحدث إذا قمت بتوظيف المزيد من الأشخاص. من خلال دقة إدارة القوى العاملة لديها ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالأهداف والمخرجات والأهم من ذلك موظفيها. 🫱🏼‍🫲🏾

يغطي هذا المنشور كل ما تحتاج إلى معرفته قبل الاستثمار في قدرتك التالية برنامج التخطيط بما في ذلك أفضل 10 أدوات لتخطيط القدرات والميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار وتقييمات العملاء!

ما هو برنامج تخطيط السعة؟

يمكن لأفضل أدوات تخطيط السعة التنبؤ بنمو الاستخدام، وتتبع صحة النظام، وتحديد مجالات التحسين، واقتراح ترقيات أو إضافات من شأنها تحسين الأداء.

الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في أداة تخطيط السعة

قابلية التوسع: اختر أداة تخطيط السعة التي يمكنها زيادة السعة أو خفضها بسهولة وفقًا لمتطلبات عملك. يجب أن تكون الأداة قادرة على استيعاب التقلبات في حجم عبء العمل وعدد المستخدمين، والتكيف بسلاسة مع كل من سيناريوهات النمو وتقليص الحجم .

الأتمتة: يجب أن تحتوي الأداة على ميزات أتمتة قوية للسماح بتقليل المدخلات اليدوية وتحسين الاتساق وتوفير الوقت. وينبغي أن تكون قادرة على أتمتة المهام والعمليات المتكررة، وبالتالي زيادة الكفاءة في تخطيط القدرات.

الدقة: يجب أن تكون أداة تخطيط السعة قادرة على توفير معلومات دقيقة. هذا أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد وتوزيع عبء العمل و تحديد الاختناقات المحتملة في سير عملك.

الاستخدام الأمثل: يجب أن تساعد الأداة في تحسين الموارد لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. وينبغي أن تمنع كلاً من الاستخدام الناقص والإفراط في استخدام الموارد مع ضمان توفير جميع المهام والمشاريع المهمة بشكل كافٍ وإنجازها في الوقت المحدد.

التصور: يمكن أن تساعد ميزات التصور مثل الواجهات البسيطة ولوحات المعلومات والرسوم البيانية والمخططات والرسوم البيانية والمخططات بشكل كبير في فهم سعة الموارد. توفر هذه العناصر نظرة عامة سهلة الفهم لتخصيص مواردك وإنتاجيتك في لمحة سريعة، مما يسمح لك باكتشاف الاتجاهات وإجراء التغييرات حسب الحاجة.

التعاون: يجب أن تعزز أداة تخطيط السعة القوية التعاون بين أعضاء فريقك، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بتخصيص الموارد والمواعيد النهائية والحالة العامة للمشروع. كما يجب أن تسمح أيضًا بالتواصل السهل والفعال من أجل تسهيل العمل الجماعي والمواءمة .

المرونة: ابحث عن أدوات قابلة للتكيف ويمكنها تلبية الاحتياجات الفريدة لعملك. ويشمل ذلك إمكانية التخصيص من حيث التقارير والتخطيطات والتكوينات. يجب أن تكون الأداة أيضًا سهلة الاستخدام والتنقل، مما يسهل اعتمادها بسلاسة في مؤسستك.

الأمان: يجب أن توفر الأداة تدابير أمنية قوية لضمان حماية بياناتك الحساسة. يتضمن ذلك تشفير البيانات، وضوابط وصول المستخدم الآمن، والامتثال للوائح الخصوصية.

إعداد التقارير والتحليلات: يجب أن تحتوي أداة تخطيط السعة على ميزات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات. وهذا يسمح للشركات بجمع الرؤى وفهم الاتجاهات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. يجب أن تكون التقارير والتحليلات المقدمة في الوقت الحقيقي، وسهلة الفهم، وقابلة للتخصيص حسب الاحتياجات الخاصة بشركتك.

ماذا تفعل أداة تخطيط السعة؟ تخطيط السعة يساعد البرنامج الشركات على تقييم احتياجاتها من الموارد لمواكبة تقلبات الطلب في السوق.

تُستخدم هذه الأدوات من قبل المديرين والرؤساء ورؤساء الأقسام للإشراف على القوى العاملة وتحديد حجم العمل الذي يمكن إنجازه بموظفيك الحاليين. كما تتيح لك أيضاً معرفة عدد الموظفين لديك حالياً وما إذا كانوا يعملون فوق طاقتهم أو غير مستغلين بشكل كافٍ.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى لأدوات تخطيط القدرات هي القدرة على التنبؤ بعدد التعيينات الجديدة التي يمكن لشركتك أو ستحتاج إلى إجرائها في العام التالي، وكيف يمكن أن تؤثر التكلفة على العمل.

تشمل المزايا الهامة الأخرى لاستخدام مخططي القدرات ما يلي:

التخلص من التخمين من تخطيط الموارد & تسوية الموارد تحديد أي اختناقات موجودة أو محتملة بسهولة

تبسيط عملية تخطيط السعة

إدارة أعباء العمل والإنتاجية

أتمتة الروتين أنظمة جدولة الموارد التأكد من أن لديك القدرة على تلبية الطلبات



العنصر الأساسي هنا هو أنك تحتاج إلى أداة مخصصة لتخطيط السعة لتحقيق هذا النوع من الإنتاجية. A قالب تخطيط السعة في Excel لن يفي بالغرض!

## أفضل 10 أدوات وبرامج لتخطيط السعة في عام 2024

قد يبدو اختيار أداة تخطيط السعة من بين آلاف البرامج المتاحة اليوم مهمة شاقة، ولكن من المهم أن تتعامل مع الأمر بفكرة واضحة عما تحتاجه بالضبط.

قبل أن ترمي بنساتك في أي برنامج قديم لتخطيط السعة، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تراقبها:

تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لجمع بيانات قابلة للتنفيذ

قدرات التشغيل الآلي ل توفير الوقت على الإجراءات الطائشة

عمليات التكامل-الكثير والكثير من عمليات التكامل!

لحسن الحظ، لقد قمنا بواجبنا المنزلي وبحثنا في الويب عن أفضل 10 أدوات لتخطيط السعة في السوق اليوم. ألقِ نظرة على هذه القائمة المنتقاة بعناية لبدء التنبؤ بعبء عمل فريقك في أسرع وقت ممكن.

1. ClickUp

جرب ClickUp

قالب لوحة معلومات إدارة المشاريع في ClickUp

انقر فوق هو الحل الأمثل برنامج إدارة المشاريع للفرق من أي حجم لإدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالهم معًا عبر التطبيقات في مركز مركزي واحد. مع المئات من الميزات القابلة للتخصيص، فإن ClickUp هو التطبيق المثالي برنامج تخطيط القدرات للإشراف على أعباء العمل, إدارة الموارد بفعالية، وتعزيز الكفاءة الكلية.

هناك أكثر من 15 طريقة مرنة لتصور عملك في ClickUp بما في ذلك عرض عبء العمل وإعداد تقارير مخصصة في الوقت الفعلي للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى لتقدمك. تعتمد الفرق والشركات بأكملها في مختلف المجالات على ClickUp لفهم قدراتها وتحديد مجالات التحسين. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يمكن لـ ClickUp القيام به من أجلك! 😍

ميزات ClickUp

كليك أب السبورات البيضاء لطرح أفكارك وتطويرها وتنفيذها على لوحة مرئية وقابلة للتنفيذ بشكل مرئي وقابل للتنفيذ متصلة مباشرةً بسير عمل ClickUp

أكثر من 100 طريقة للتشغيل الآلي إجراءاتك اليومية عبر ClickUp

مشاهدات ClickUp لإدارة تخصيص الموارد والمهام والمشاريع وسير العمل بما في ذلك عرض التقويم والقائمة وجانت وعرض عبء العمل

تتبع مرن للوقت عبر الأجهزة ونوافذ المتصفح مع مؤقت عام، وتقديرات الوقت، وتواريخ الاستحقاق وتواريخ البدء، والوقت القابل للفوترة، وتقارير الوقت، والمزيد

أهداف ClickUp ميزة للبقاء على المسار الصحيح مع جداول زمنية واضحة وتتبع التقدم المحرز

لوحات المعلومات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي لإدارة الأصول وتتبع التقدم المحرز وحساب أي شيء تقريبًا باستخدام أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص أكثر من 35 تطبيق نقر لتخصيص مهامك وعملياتك ومساحة العمل بأكملها وفقًا لاحتياجاتك

قوالب معدة مسبقاً لتخطيط الموارد والسعة. ابدأ باستخدامقالب تخطيط الموارد الخاص بـ ClickUp!

وزع الموارد بسهولة باستخدام قالب تخطيط الموارد من ClickUp

إيجابيات ClickUp

المئات من البديهيات والقابلة للتخصيص ميزات لتعزيز الإنتاجية A خطة مجانية للأبد غنية بالميزات للفرق من أي حجم

واجهة سهلة الاستخدام والتنقل

أكثر من 1,000 تكامل لتبسيط العمليات وجمع كل أعمالك معًا

مئات منقوالب معدة مسبقًا لأي حالة استخدام

دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع,ندوات عبر الإنترنتو مستندات المساعدة التفصيلية لمعرفة المنصة مع

كليك أب سلبيات

عرض عبء العمل غير متوفر في الخطة المجانية للأبد

أطنان من الميزات القوية يمكن أن تشكل منحنى تعليمي بعض الشيء

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال... حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : عدد غير محدود من المهام والأعضاء والمزيد بدون تكلفة على الإطلاق

: عدد غير محدود من المهام والأعضاء والمزيد بدون تكلفة على الإطلاق خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل عضو، شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو، شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا المؤسسة: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

تقييمات مستخدمي ClickUp

G2 : 4.7/5 (5,260+ تقييم)

: 4.7/5 (5,260+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

2. خبير الموارد

عبر خبير المواردخبير الموارد هو برنامج إدارة الموارد وأداة تخطيط السعة التي تساعد على تحديد الحمل الزائد الموارد البشرية عندما يكون هناك طلب كبير ولكن الموارد المتاحة منخفضة. يمكن أن يتكامل هذا التطبيق مع برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP وبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويوفر ميزات إدارة العمل الشائعة لإدارة المهام إلى جانب موارد مشروعك. هناك عنصر تعاوني في هذا البرنامج يتيح لك معرفة من يعمل على كل مهمة ومتى سينتهي منها.

ميزات #### Resource Guru

جدولة توزيع الموارد بالتساوي بين أعضاء الفريق لتجنب التحميل الزائد

مراقبة الاستخدام وتخصيص الموارد باستخدام /%ref/ تقويم الموارد ترك الإدارة للإشراف على وقت إجازة فريقك وتعديل أعباء العمل وفقًا لذلك

يبسط الحجز Clash أنظمة الحجز لتجنب الحجز المزدوج

Resource Guru الايجابيات

تصفية المورد باستخدام حقول مخصصة مثل المهارات والقسم وما إلى ذلك.

واجهة سحب وإفلات تسهل جدولة الموارد

شريط توافر يُظهر لك من هو المتاح ومتى يكون متاحاً

سلبيات معلم الموارد

لا توجد نسخة مجانية متوفرة

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع أدوات مكان العمل الشائعة

لا توجد وظيفة مخطط جانت البياني

تسعير برنامج Resource Guru

غراسهوبر خطة : 2.50 دولار للشخص الواحد، شهرياً

: 2.50 دولار للشخص الواحد، شهرياً الحزام الأسود الخطة : 4.16 دولار للشخص الواحد، شهرياً

: 4.16 دولار للشخص الواحد، شهرياً الماجستير الخطة: 6.65 دولار للشخص الواحد، شهرياً

تقييمات مستخدمين #### Resource Guru

G2 : 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.6/5 (410+ تقييمات)

المكافأة:_ برنامج جدولة الإنتاج !

4. الفريق

عبر الفريق Teamup هو أداة تقويم قائمة على السحابة لتنظيم الفرق وجدولة العمل وإدارة التوافر ومشاركة الأحداث مع بعضها البعض. إنه بديل قوي لإدارة القدرات مع ميزات إضافية للتعاون في المستندات ومشاركة الملفات وتحديث التقويمات مع عدة مستخدمين. كما يتيح لك تخصيص الأحداث بناءً على احتياجاتك.

ميزات #### Teamup

أدوات آمنة لمشاركة التقويم والتعاون

تتبع النشاط والحضور

تذكيرات لأحداث التقويم

الجدولة التلقائية والحجز وحجز الغرف تلقائياً

إيجابيات #### Teamup

واجهة سهلة الاستخدام

يساعد الترميز اللوني المخصص في تتبع عدة أعضاء في تقويم واحد

مزامنة سلسة مع تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

أفضل للفرق أو الأقسام الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة

سلبيات #### Teamup

يفتقر إلى مجموعة متنوعة من ميزات تخطيط القدرات القيّمة

صعوبة في الإشراف على تقدم مهام أو مشاريع محددة

من الصعب على الفرق أو الشركات الكبيرة اتخاذ قرارات عالية المخاطر

تسعير #### تسعير Teamup

الخطة الأساسية : مجاناً

: مجاناً خطة بلس : 8 دولارات شهرياً

: 8 دولارات شهرياً الباقة المميزة : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: 80 دولاراً شهرياً

تقييمات المستخدمين

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ p=69336 تخطيط السعة في Excel* *%/%href/_

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5. كانتاتا

عبر كانتاتا كان يُعرف سابقًا باسم Mavenlink، Kantata هو برنامج لتخطيط القدرات مع ميزات لإدارة الموارد والميزانيات وتعاون الفريق والمشاريع. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في Kantata في قدرته على نقل التقدم المحرز بصريًا وبطرق متعددة بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والرسوم البيانية وغيرها.

ميزات #### كانتاتا

تقارير في الوقت الفعلي للموارد والوقت المتتبع وحالة المشروع والمزيد

بحث مصفى للعثور على المعلومات بسرعة

جدولة وإدارة الموظفين

تتبع استخدام الموارد

إيجابيات كانتاتا

قاعدة بيانات قوية وميزات إعداد التقارير لتتبع معلومات الموارد وحسابها

يقدم قوالب مشاريع قابلة لإعادة الاستخدام

عمليات تكامل متعددة بما في ذلك تكامل البريد الإلكتروني

سهل الاستخدام مع ميزات قوية

سلبيات #### كانتاتا

يفتقر إلى دعم تطبيقات الهاتف المحمول

صعوبة في إجراء التغييرات والتعديلات عبر المنصة

تسعير #### كانتاتا

الفريق : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا احترافي: 39 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

تقييمات مستخدمي كانتاتا

G2 : 4.1/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 1,200 تقييم) كانتاتا: 4.2/5 (570+ تقييم)

6. توجل

احصل على أداء مفصل من المساهمين الفرديين في توغلتوجل هو أداة تتبّع الوقت عبر الإنترنت تساعد الشركات على قياس المدة التي تقضيها في المشاريع أو المهام لتحديد المجالات التي يمكنها تحسين كفاءتها وفهم مدى ربحية أعمالها. يُعدّ Toggle أداة رائعة لتخطيط القدرات لقدرته على مساعدة الفرق على اتخاذ قرارات استراتيجية للأعمال بشأن التوظيف، وإدارة سير العمل، وتحديد مجالات الفرص.

ميزات Toggle

تتبع الموظفين وإدارة عبء العمل

تتبع الرواتب والوقت المدفوع

تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

إيجابيات #### Toggl

ميزات قوية لتتبع الوقت تحدد إنتاجية ونجاح وتكلفة القوى العاملة لديك

منتجات متعددة لإدارة مجالات مختلفة من تخطيط القدرات

أطنان من عمليات التكامل

تحسين جدولة العمل وإدارة التتبع

سلبيات Toggl

ميزات إنتاجية محدودة لاتخاذ خيارات استباقية وفعالة

يفتقر إلى لوحة تحكم مفصلة و أدوات إعداد التقارير أحد أقل الخيارات فعالية من حيث التكلفة في هذه القائمة



تسعير Toggl

مجاني : لما يصل إلى 5 مستخدمين

: لما يصل إلى 5 مستخدمين بداية : 9 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم، شهريًا القسط : قسط : 18 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: : 18 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسة: اتصل ب Toggl للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات مستخدمي Toggl

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

7. سافيوم

عبر سافيوم سافيوم هو برنامج لتخطيط القدرات يستخدم التعلم الآلي للمساعدة في تخصيص الموارد والتنبؤ. يقدم حل تخطيط الموارد الخاص به لتعظيم أصولك وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف عبر المزيد من المشاريع.

ميزات سافيوم

التنبؤ بالطلب وتخطيط سعة الموارد

الجدولة، وإدارة المشاريع، وإدارة سير العمل

التقارير وميزات التحليل للموارد الحالية بما في ذلك المواهب

سافيوم المحترفين

عمليات تكامل متعددة

يتيح لك اختيار المعلومات التي تريد مزامنتها وعدد مرات المزامنة

مخطط جانت البياني لمراقبة من يعمل على أي مشروع

سلبيات سافيوم

كل خطة تسعير مخصصة ولا تقدم خطة مجانية

واجهة مستخدم قديمة المظهر

أسعار سافيوم

اتصل بـ Saviom للحصول على جميع معلومات التسعير.

تقييمات المستخدمين لـ سافيوم

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. توقعات

عبر تنبؤات Forecast هو برنامج لتخطيط المشاريع وسعة الموارد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتخطيط المشاريع وإدارتها ومقارنتها ببعضها البعض. تجعل واجهته المرئية والمرمزة بالألوان من السهل تحديد صحة مشروعك والتقدم الذي أحرزه كل عضو من أعضاء الفريق. يتفوق برنامج Forecast عندما يتعلق الأمر بإدارة أهم مورد لديك - أي موظفيك!

ميزات التنبؤ

إدارة الجدول الزمني وسير العمل والموارد

طرق عرض متعددة للمشاريع لإدارة المهام

لوحات المعلومات والحسابات للحصول على بيانات دقيقة عن التكلفة والأرباح والمحاسبة

إيجابيات التوقعات

ميزة الجدولة التلقائية تجعل من السهل تعيين المهام بناءً على مدى توافر الموظفين

ميزات متعددة لإدارة المشاريع

واجهة سهلة الاستخدام

سلبيات التوقعات

عمليات تكامل محدودة

يفتقر إلى ميزات التعاون الرئيسية

يمكن أن تصبح باهظة الثمن بسرعة كبيرة

تسعير التنبؤات

خفيف : 29 دولارًا لكل مقعد، شهريًا بحد أدنى 10 مقاعد

: 29 دولارًا لكل مقعد، شهريًا بحد أدنى 10 مقاعد محترف : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار بالإضافة إلى: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تنبؤات المستخدم

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. رن

عبر رن Runn هي أداة شائعة لتخطيط القدرات تمنح أصحاب الأعمال ومديري المشاريع وفرق الإدارة البيانات اللازمة لتخطيط المشاريع المعقدة والتنبؤ بها في الوقت الفعلي. تحتوي هذه الأداة أيضًا على جدول زمني مدمج لمراقبة تقدم مشاريعك ومقارنة خطتك بالوقت الفعلي للعمل.

Runn الميزات

جدولة الموارد وإدارة السعة

جدول زمني للتخطيط وإعداد التقارير

أدوات تحليلية لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بها

تشغيل المحترفين

إمكانات استيراد البيانات وتصديرها

يسمح بتعديل الموارد في الوقت الفعلي

طرق متعددة لإدارة الفريق باستخدام هذا البرنامج

سلبيات تشغيل

الحد الأدنى من ميزات واجهة برمجة التطبيقات

يفتقر إلى الإذن المشترك وخيارات المشاركة

قد يستغرق تكامل الميزات بعض الوقت

تسعير #### رن

خطة مجانية : تدعم ما يصل إلى خمسة أشخاص ومشاريع غير محدودة

: تدعم ما يصل إلى خمسة أشخاص ومشاريع غير محدودة الخطة الاحترافية : 10 دولارات للشخص الواحد شهرياً

: 10 دولارات للشخص الواحد شهرياً خطة المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Runn تقييمات المستخدمين

G2 : 4.5/5 (1 مراجعة)

: 4.5/5 (1 مراجعة) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

10. إدارة الموارد بواسطة Smartsheet

عبر ورقة ذكية إدارة الموارد بواسطة ورقة ذكية -المعروف أيضًا باسم 10,000 قدم قبل إعادة تسميته- هو أداة لإدارة الموارد تُستخدم للتخطيط والقدرات المتعلقة بتوظيف الفريق واستخدامه وميزانيته. وبأسلوب Smartsheet الحقيقي، يعتمد كل شيء في هذا البرنامج على جداول البيانات لمساعدتك في الإشراف على عمل فريقك عبر مشاريع متعددة والوفاء بالجداول الزمنية للمشروع. إذا كنت مستخدمًا متمرسًا لبرنامج Excel ولكنك تبحث عن خيار أكثر سهولة وتحديثًا، فقد يكون Smartsheet هو الخيار الجديد الذي ستستخدمه!

ميزات #### ميزات Smartsheet

أتمتة سير العمل وإدارته

إدارة الميزانية بما في ذلك الصيغ والحسابات

تتبع حالة المشروع والمهام

يمكن تخصيص لوحات المعلومات وإظهار بيانات مباشرة من أوراقك أو تقاريرك

عرض مشاريعك على شبكة، أو بطاقة، أو جانت، أو طريقة عرض التقويم

إيجابيات #### سماتشيت

سهولة الاستخدام والمشاركة مع الآخرين، خاصةً إذا كنت معتادًا على العمل في جداول البيانات

خيارات تعاون متعددة لجعل جداول بياناتك أكثر قيمة للفريق

مقاييس أداء سريعة ويمكن الوصول إليها على مستوى المحفظة

تكامل سلس بين Smartsheet وأداة إدارة الموارد الخاصة به

سلبيات تطبيق سمارتشيت

يفتقر إلى ميزات التعاون وإعداد التقارير الرئيسية

ميزات محدودة لتتبع الوقت لإدارة الموارد بفعالية

أقل فعالية من حيث التكلفة من الأدوات الأخرى في هذه القائمة

تسعير #### سمارتشيت

إيجابي : 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا بحد أقصى 10 مستخدمين

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا بحد أقصى 10 مستخدمين الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا بحد أدنى ثلاثة مستخدمين

: 25 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا بحد أدنى ثلاثة مستخدمين المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على عرض أسعار

تقييمات مستخدمي Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 5,340 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 5,340 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,220+ تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟ p=11699 بدائل جدول البيانات //%href/

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مفتاح تخطيط السعة الأسرع والأفضل والأقوى ## مفتاح تخطيط السعة الأسرع والأفضل والأقوى

قد يكون اختيار أداة تخطيط السعة المناسبة لعملك أمرًا صعبًا في ظل وجود العديد من الخيارات - ولكن لا يجب أن يكون كذلك! يبدأ بحثك عن الأداة المثالية ويتوقف عند البرنامج الأول في هذه القائمة، ClickUp. 🙂

توفر لك طريقة عرض ClickUp Box رؤى حول مقاييس مشروعك وأعباء العمل والتقدم المحرز للبقاء متقدمًا بخطوة واحدة

حتى بالإضافة إلى طريقة عرض عبء العمل، ولوحات المعلومات الآنية القابلة للتخصيص، و1000 عملية تكامل، فإن ClickUp مُحمّل بميزات غنية لتخطيط السعة لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً واستراتيجية في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يقوم ClickUp بكل ذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.

يمكنك الوصول إلى الكثير من الميزات المرنة والمهام غير المحدودة والأعضاء غير المحدودين و100 ميغابايت من السعة التخزينية والعديد من طرق العرض وغير ذلك الكثير مع خطة ClickUp المجانية للأبد. وعندما تكون مستعدًا لرفع مستوى إنتاجيتك أكثر، يمكنك الترقية إلى خطة تسعير أكثر تقدمًا مقابل 5 دولارات فقط. قم بالتسجيل في ClickUp اليوم لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردك والتنبؤ بنجاحك المستقبلي._