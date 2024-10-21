من اليدوي إلى الآلي: أفضل 10 برامج لأتمتة أعباء العمل

هل سبق لك أن كنت مدفونًا تحت أكوام من الأعمال الورقية، وتكافح من أجل الحفاظ على رأسك فوق الماء؟ الأمر أشبه بدورة لا تنتهي من الفوضى، وتتمنى لو كان لديك نوع من السحر لمساعدتك في إدارة كل ذلك، أليس كذلك؟

الخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى سحر لهذا الأمر! أدوات برمجيات أتمتة عبء العمل (WLA) هنا لإنقاذك.

فهي تعمل كالسحر من خلال أتمتة جدولة العمليات وإدارتها، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وإلغاء الحاجة إلى التدخل البشري المستمر.

لقد بحثنا في الإنترنت للعثور على أفضل 10 خيارات لبرامج أتمتة أعباء العمل، مما يجنبك عناء البحث اللانهائي. سنفحص مزاياها وسلبياتها وأسعارها حتى تتمكن من العثور على الخيار المثالي المناسب لك وتبقى في النهاية على رأس عملك.

لا مزيد من الغرق - حان الوقت لركوب أمواج الكفاءة! 🏄

ما هو برنامج أتمتة أعباء العمل؟

تُستخدم برمجيات أتمتة أعباء العمل لتخطيط أعباء العمل وبدئها وتنفيذها والإشراف عليها، وتشمل الأعمال المتكررة و عمليات تكنولوجيا المعلومات . تتضمن أعباء العمل هذه المهام التي تعد جزءًا من مهام الشركة العمليات اليومية ويمكن أن تكون يدوية أو رقمية.

باستخدام أتمتة عبء العمل، يمكنك تحويل المهام اليدوية إلى عمليات رقمية، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. يقلل هذا التحويل من الأخطاء ويعزز الكفاءة الكلية للأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

يمكنك استخدام أدوات أتمتة أعباء العمل متعددة الاستخدامات هذه لمهام مثل نقل البيانات بين الأنظمة المختلفة، وإدارة موارد الحوسبة، وإنشاء التقارير، ومعالجة البيانات، من بين وظائف أخرى.

يمكنك تطبيقها في مكان العمل، أو في السحابة، أو في البيئات الهجينة .

هناك ثلاثة أنواع من أدوات أتمتة عبء العمل (WLA):

أدوات الجدولة: تم إنشاؤها لجدولة المهام باعتبارها محور تركيزها الرئيسي أدوات WLA: مصممة لحالات استخدام أو أنظمة أو بيئات محددة أدوات WLA الشاملة: مصممة لاستيعاب أي سيناريو أو نظام أساسي أو نظام أو تقنية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أتمتة عبء العمل؟

لاختيار عبء العمل المناسب برنامج التشغيل الآلي لاحتياجات عملك ضع في اعتبارك العوامل التالية:

قابلية التوسع : تأكد من قدرة برنامج الأتمتة على التعامل مع متطلبات عبء العمل الحالي واستيعاب النمو المستقبلي بسهولة

: تأكد من قدرة برنامج الأتمتة على التعامل مع متطلبات عبء العمل الحالي واستيعاب النمو المستقبلي بسهولة التوافق : تحقق مما إذا كان البرنامج يمكن أن يتكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات والتطبيقات الموجودة لديك

: تحقق مما إذا كان البرنامج يمكن أن يتكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات والتطبيقات الموجودة لديك إمكانيات الأتمتة : ابحث عن ميزات مثل جدولة الوظائف ومحفزات الأحداث، و أتمتة سير العمل لتلبية احتياجاتك الخاصة

: ابحث عن ميزات مثل جدولة الوظائف ومحفزات الأحداث، و أتمتة سير العمل لتلبية احتياجاتك الخاصة المراقبة وإعداد التقارير : يجب أن يوفر البرنامج مراقبة في الوقت الفعلي و أدوات إعداد التقارير لتتبع أداء المهام والعمليات الآلية

: يجب أن يوفر البرنامج مراقبة في الوقت الفعلي و أدوات إعداد التقارير لتتبع أداء المهام والعمليات الآلية سهولة الاستخدام : يمكن للواجهة سهلة الاستخدام والإعداد البديهي أن توفير الوقت وتقليل منحنى التعلم

: يمكن للواجهة سهلة الاستخدام والإعداد البديهي أن توفير الوقت وتقليل منحنى التعلم المرونة: ابحث عن برنامج يسمح بالتخصيص بدون تعليمات برمجية بالإضافة إلى البرمجة النصية للتكيف مع تدفقات العمل الفريدة

## أفضل 10 برامج لأتمتة أعباء العمل لاستخدامها في عام 2024

لا تدع عبء العمل الثقيل يثقل كاهلك! اكتشف كيف يمكن لأدوات أتمتة أعباء العمل هذه أفضل أدوات أتمتة أعباء العمل أن تُحدث تحولاً في سير عملك.

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استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

قم بتعزيز إدارة عبء العمل مع ClickUp - الحل المتكامل الأمثل لجميع احتياجات عملك! قل وداعًا للمهام المملة والمتكررة من خلال أتمتتها وجدولة التذكيرات وتوزيع أعباء العمل مع مراعاة توافر فريقك. 🤗

مع عرض عبء العمل ClickUp يمكنك الحصول على تمثيل مرئي لعبء عمل كل عضو من أعضاء الفريق على مدار الإطار الزمني الذي اخترته - سواء كان أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً كاملاً. تتيح لك هذه الميزة المفيدة معرفة من قد يكون مثقلاً بالأعباء ويحتاج إلى بعض المشاركة في عبء العمل، مع ضمان التخصيص الأمثل للموارد.

استخدم ClickUp لأتمتة عبء العمل الخاص بك مع أكثر من 100 عملية أتمتة، ومساعد ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام، وعرض عبء العمل الموحد

استكشف أكثر من 100 عملية تلقائية مدمجة إلى أتمتة إدارة المشروع وتقليل عبء العمل اليدوي، سواء تعيينات المهام أو وضع علامات على التغييرات ذات الأولوية أو تحديث الحالات أو ترك التعليقات. يمكنك أيضًا إعداد المهام المتكررة لعدم تفويت أي شيء وإنشاء التذكيرات من التعليقات أو الإشعارات.

ولكن كيف يمكن لـ أتمتة المهام العمل؟ عندما يقع حدث مشغّل ويستوفي شرطًا محددًا، يقوم ClickUp تلقائيًا ببدء إجراء محدد مسبقًا. على سبيل المثال

المشغّل: استفسار عميل جديد الشرط: تم استلام الاستفسار خلال ساعات العمل الإجراء: تعيين الاستفسار تلقائيًا إلى أحد مندوبي المبيعات المتاحين للرد الفوري

يمكنك أيضًا الاستفادة من قوة مساعد ClickUp للذكاء الاصطناعي الذي يولد على الفور عناصر الإجراء والمهام الفرعية بناءً على سياق مهامك ومستنداتك. إنه مثل وجود معالج الإنتاجية الخاص بك تحت تصرفك! 🧙‍♂️

ClickUp أفضل الميزات

خيارات أتمتة المهام المبنية مسبقًا واليدوية

1,000+ تكامل ClickUp مع أدوات العمل الشائعة مثل Slack و Dropbox

مؤتمتة انقر فوق رسائل البريد الإلكتروني هاندي أدوات إدارة المهام لجمع المعلومات وإرسالها تلقائيًا إلى قائمة

رؤية المشروع بزاوية 360 درجة مع ClickUp Dashboards أكثر من 1,000 قالب مصمم مسبقًا لصياغة مهام سير عمل مخصصة

عرض التقويم لتتبع الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية

أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المهام تلقائيًا

35+ ClickApps إلى إنشاء مهام سير العمل بدون ترميز

سهل الاستخدام أدوات أتمتة المستندات قيود ClickUp

قد يستغرق استكشاف وظائف المنصة بعض الوقت

تقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي على الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أكتيف باتش

عبر أكتيف باتش ActiveBatch عبارة عن أداة أتمتة تكنولوجيا المعلومات منخفضة التعليمات البرمجية وبرنامج جدولة مهام المؤسسة في أداة واحدة. فهو يتيح لك أتمتة مهام سير العمل والإشراف عليها وتبسيطها من البداية إلى النهاية دون عناء، كل ذلك من مركز مركزي واحد. 🎯

يخلصك ActiveBatch من عناء المهام اليدوية من خلال مشغلات الأحداث لمجموعة واسعة من مهام سير العمل في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البريد الإلكتروني وأحداث الملفات ومشغلات ملفات بروتوكول نقل الملفات (FTP) وتعديلات البيانات.

من بين أدوات أتمتة أعباء العمل في هذه القائمة، يوفر ActiveBatch المئات من عمليات التكامل الجاهزة لدعم البائعين الرئيسيين إلى جانب موصلات عالمية ومحول واجهة برمجة تطبيقات REST الفائق. وهذا يعني أنه يمكنك دمج أي تطبيق أو تقنية في السوق تقريبًا.

لإنشاء مهام سير عمل شاملة، يوفر البرنامج العديد من عمليات التكامل المدمجة مسبقًا للإجراءات المكتوبة بشكل متكرر من خلال مكتبة الوظائف المتكاملة.

يوفر ActiveBatch إمكانات الخدمة الذاتية، مما يمكّن مستخدمي الأعمال وفرق مكتب المساعدة من تشغيل العمليات الأساسية دون تكبيد فريق تكنولوجيا المعلومات لديك المزيد من العمل.

أفضل ميزات ActiveBatch

محول واجهة برمجة تطبيقات REST API منخفض الكود

العديد من عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية

واجهة السحب والإفلات

جدولة وأتمتة متقدمة

قيود ActiveBatch

قد يكون من المفيد تحسين وحدة التشغيل والإشعارات

الإبلاغ عن المشكلات محدود إلى حد ما

تسعير ActiveBatch

متوفر عند الطلب

تقييمات ومراجعات ActiveBatch

G2 :4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

:4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. RunMyJobs

RunMyJobs عبر ترستراديوس RunMyJobs من Redwood هو برنامج كخدمة (SaaS) وأداة قائمة على السحابة لأتمتة أعباء العمل وجدولة المهام. إنها تجعل جميع عملياتك مركزية في منصة واحدة وتحرر موظفيك من قيود المهام اليدوية المتكررة، مما يفتح الباب أمام إمكانيات أتمتة لا حصر لها. 🚪

تتفوق هذه المنصة في أتمتة العمليات عبر مجموعة من البيئات، بما في ذلك البيئات المحلية والسحابة والهجينة. فهي تتيح التكامل السلس لـ أنظمة الأعمال مثل CRM وتخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلسلة التوريد مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحرجة لديك، مما يتطلب الحد الأدنى من المشاركة البشرية لضمان عمل كل شيء بسلاسة.

علاوةً على ذلك، يتكامل RunMyJobs بسلاسة مع التقنيات المتطورة مثل SAP RISE وS/4HANA وBTP في المؤسسة الحديثة.

أفضل ميزات RunMyJobs RunMyJobs

واجهة مستخدم منخفضة الكود

خدمة SaaS السحابية الأصلية

واجهة برمجة تطبيقات بسيطة تتضمن بسرعة خدمات الويب REST أو SOAP

أتمتة العمليات بأمان في البيئات المحلية والسحابة والبيئات المختلطة

إمكانات نقل الملفات المُدارة (MFT) المدمجة بالكامل

قيود RunMyJobs

يمكن تحسين دعم العملاء

قد يكون الإعداد الأولي معقداً بعض الشيء مقارنة بأدوات أتمتة أعباء العمل الأخرى

تسعير RunMyJobs

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات برنامج RunMyJobs

ج2 :4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra:4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. كونترول-م

عبر كونترول-م نقدم لكم Control-M - وهو حل برمجي لأتمتة عبء العمل من أجل تنظيم وتنسيق تحسين سير العمل عبر العديد من المصانع والأقسام والمواقع. يعمل هذا البرنامج على تبسيط تنسيق عمليات سير عمل التطبيقات والبيانات، مما يوفر لك الأدوات اللازمة لإنشاء عمليات سير عمل الإنتاج وإدارتها وتحديدها ومراقبتها دون عناء.

ويتميز البرنامج بالعديد من الإمكانيات، بما في ذلك خطوط أنابيب البيانات، وإدارة اتفاقية مستوى الخدمة ونقل الملفات المُدار. والأكثر من ذلك، فهو يوفر ميزات تشغيلية متقدمة يمكن أن تتبناها بسهولة وحدات التطوير والعمليات ووحدات الأعمال المختلفة. 💼

ميزة الوظائف ككود هي طريقة DevOps التي تهدف إلى جعل تدفقات العمل قابلة للإصدار والاختبار والصيانة.

يسهّل هذا النهج التعاون بين المطورين والمهندسين أثناء قيامهم بشكل جماعي بتحديد مهام سير عمل التطبيق وجدولتها وإدارتها ومراقبتها في الإنتاج.

أفضل ميزات #### Control-M

عمليات تكامل AWS وGoogle Cloud Platform وAzure الأصلية

إدارة اتفاقية مستوى الخدمة مع التحليلات التنبؤية

تعاون قابل للتطوير والعمليات القابل للتطوير

عرض 360 درجة لخط أنابيب البيانات

حركة الملفات الذكية وإمكانية الرؤية

قيود Control-M

قد يجد المستخدمون غير المتمرسين تقنيًا صعوبة في التعامل معها

لا تعمل أتمتة الدفعات بسلاسة دائمًا

أسعار Control-M

متوفر عند الطلب

تقييمات ومراجعات Control-M

G2 :4.4/5 (أكثر من 50 مراجعة)

:4.4/5 (أكثر من 50 مراجعة) Capterra:4.3/5 (أقل من 10 مراجعات)

5. ستونبرانش

عبر ستونبرانش يساعدك حل Stonebranch Workload Automation على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتنسيقها. فهو يمنحك تحكمًا كاملاً في سير العمل عبر مختلف المنصات و تطبيقات الأعمال ، بغض النظر عن مكان تخزين البيانات. 🗃️

هذا الحل مثالي للمؤسسات التي تدير خدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فهو يُلغي الحاجة إلى مهام الدُفعات اليومية التقليدية ويحافظ على سير كل شيء بسلاسة وبكفاءة في الوقت الفعلي. ستكون قادرًا على خدمة كل من أصحاب المصلحة الداخليين والعملاء الخارجيين دون انقطاع غير ضروري.

عندما يتعلق الأمر بالتكامل، فإن الخيارات لا حدود لها. سواء كنت تعمل على الحاسوب المركزي أو في السحابة، يمكنك الاتصال بأي نظام أساسي أو تطبيق.

استخدم عمليات التكامل المعبأة مسبقاً، أو أنشئ عمليات التكامل الخاصة بك، أو يمكنك الوصول إلى مخططات التكامل من مركز تكامل ستونبرانش المفتوح المصدر Stonebranch Integration Hub.

ستونبرانش أفضل الميزات

النشر الآلي للبنية التحتية

جدولة ذكية قائمة على الأحداث

تنسيق خط أنابيب البيانات القابل للتطوير

وظيفة نقل الملفات المدارة الأصلية (MFT)

أتمتة السحابة الهجينة لعمليات الأعمال

الأتمتة و برنامج جدولة المهام والميزات

قيود ستونبرانش

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي مع برنامج التشغيل الآلي وجدولة المهام

يمكن أن تكون التحديثات أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير ستونبرانش

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات ستونبرانش

ج2 :4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) جارتنر:4.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

6. أتمتة عبء العمل من IBM

عبر: أتمتة عبء العمل من IBM تعمل أتمتة عبء العمل من IBM بسلاسة على دمج تدفقات عمل تكنولوجيا المعلومات والتشغيل والأعمال. وهي تتفوق في تحسين العمليات غير المراقبة والعمليات التي تعتمد على الأحداث المصممة خصيصًا للعمل في البيئات المختلطة.

يوفر هذا الحل مركزًا مركزيًا لأتمتة الأنشطة، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين نمذجة أعباء العمل وإدارتها ومراقبتها. ويعزز هذه التجربة من خلال طرق العرض الرسومية والتحليلات المضمنة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

تعمل الأداة على تبسيط نقل الملفات ونمذجة أتمتة سير العمل. توفر ميزة مصمم أعباء العمل الجديدة واجهة سهلة الاستخدام لتصميم كائنات الجدولة مع مساعدة سياقية وعروض بيانية.

توفر هذه المنصة أيضاً نظرة عامة شاملة على جميع عمليات مؤسستك على لوحة معلومات. يساعد ذلك على تبسيط عمل فريق العمليات لديك ويتيح التكامل السلس مع أدوات المراقبة والتنبيه. 📢

أفضل ميزات أتمتة عبء العمل من IBM

لوحة تحكم بديهية

تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الشاذة

إمكانيات نقل الملفات المُدارة

مصمم سير العمل

التنسيق السحابي الأصلي

قيود أتمتة أعباء عمل IBM

قد تحتاج وثائق IBM إلى تحسين مقارنة بأدوات أتمتة أعباء العمل الأخرى

قد تكون هناك حاجة إلى تدريب مكثف لتحقيق الاستفادة القصوى من وظائفها

تسعير أتمتة أعباء العمل من IBM

متوفر عند الطلب

تقييمات ومراجعات أتمتة أعباء العمل من IBM

G2 :4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

:4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) PeerSpot:4/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. معالجة المعاملات المستقلة من Oracle

عبر أوراكل Oracle Autonomous Transaction Processing هي خدمة قاعدة بيانات شاملة مصممة للتعامل مع أعباء العمل المختلفة -المعاملات والتحليلات والمهام المجمعة- في آنٍ واحد. تأتي مهيأة مسبقًا بتنسيق الصفوف والفهارس والتخزين المؤقت للبيانات. وهذا يضمن قابلية التوسع، والتوافر، والأمان القوي، والرؤى التشغيلية في الوقت الحقيقي. 🧐

تعمل Oracle على تبسيط تشغيل قواعد البيانات عالية الأداء، وتستوعب كل شيء بدءًا من تطبيقات الويب المباشرة إلى الأنظمة الكبيرة ذات الأهمية الحرجة للأعمال. تعتمد معاملاتها في المقام الأول على الدُفعات ومعالجة البيانات بطريقة تسلسلية وإرسالها واستقبالها حسب الحاجة.

تدعم المنصة مجموعة كبيرة من قواعد البيانات، بما في ذلك MRP وMDB وODBC. كما أنها متاحة على البنية الأساسية السحابية من Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، ولكن يمكنك أيضًا الوصول إليها في مكان العمل.

أفضل ميزات معالجة المعاملات المستقلة من Oracle Autonomous Transaction Processing

التكوين التلقائي وضبط قواعد البيانات تلقائيًا

المراقبة المستمرة والإصلاح التنبؤي للأخطاء للأجهزة والبرامج

التكامل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي حماية ضد الهجمات الخارجية والتهديدات الداخلية

يوفر ميزات تدقيق متقدمة

قيود معالجة المعاملات المستقلة من Oracle ذاتية المعالجة

يمكن أن تستخدم المواد التدريبية تحديثات أكثر تواترًا

يمكن تحسين الاتصال داخل بعض أنظمة أوراكل

تسعير معالجة المعاملات المستقلة من أوراكل #### أوراكل

سعر الوحدة: 1.34 دولار/وحدة معالجة المعاملات المستقلة في الساعة

تقييمات ومراجعات معالجة المعاملات المستقلة من Oracle Autonomous Transaction Processing

G2 :3.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

:3.5/5 (أقل من 10 مراجعات) الشريك:4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. جدولة JAMS

عبر: جدولة JAMS يساعد برنامج JAMS Scheduler فرق تكنولوجيا المعلومات في تبسيط وأتمتة أعباء العمل. إنه يتعامل مع مجموعة واسعة من المهام من العمليات الدفعية الأساسية والنصوص البرمجية إلى عمليات سير العمل المعقدة عبر الأنظمة الأساسية التي تتضمن خوادم وتطبيقات أعمال متعددة.

يعمل البرنامج بسلاسة عبر مختلف المنصات والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات ولغات البرمجة النصية. إنه يعزز موثوقية المهام الدفعية ويوسع إمكانيات برامج الجدولة الأصلية، مما يتيح إنشاء تسلسلات مهام قوية.

يمكنك استخدامه لجدولة المهام وفقًا لجداول زمنية محددة أو تشغيلها بناءً على اكتمال أحداث أخرى. يراقب JAMS حالات المهام عن كثب، ويوفر إشعارات بالنجاحات أو الإخفاقات، ويحتفظ بسجل تدقيق مفصل لكل عملية تنفيذ.

يمكن للمؤسسات التخلص من التعقيدات والمخاطر الأمنية ونقص الرؤية المرتبطة بإدارة العمليات التجارية الهامة من خلال مختلف أدوات الجدولة والنصوص.

بمجرد إضفاء الطابع المركزي على إدارة المهام في JAMS، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات الاعتماد عليها بثقة للتعامل مع تدفقات العمل عبر المنصات المختلفة، مما يحقق نتائج قابلة للقياس. 📐

أفضل ميزات برنامج JAMS Scheduler

يدعم منصات التشغيل الآلي مثل Windows و Linux و OpenVMS

أتمتة العمليات المجمعة

أتمتة البرامج النصية، وعمليات تخطيط موارد المؤسسات، وعمليات تخطيط موارد المؤسسات، وعمليات نقل الملفات

تنبيهات سير العمل للفشل والنجاحات

قيود جدولة JAMS Scheduler

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً لتحديد موقع مهمة في عمليات سير العمل المعقدة

تسعير جدولة JAMS Scheduler

متوفر عند الطلب

تقييمات ومراجعات برنامج JAMS Scheduler JAMS Scheduler

ج2 :4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra:4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. برودكوم أوتو سيس أتمتة عبء العمل

عبر: برودكوم تعمل أتمتة أعباء العمل AutoSys Workload Automation من Broadcom على تمكين المؤسسات من التحكم في أعباء العمل الخاصة بها ورؤيتها بشكل أفضل عبر الأنظمة الأساسية, أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والسحابة

إحدى ميزاته البارزة هي قابلية التوسع القصوى - سواء كان لديك عبء عمل صغير الحجم أو أكبر وأكثر تعقيدًا، يمكن لـ AutoSys التعامل معه. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر دعمًا واسع النطاق لمختلف التطبيقات، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمؤسسات التي تعتمد على مجموعة واسعة من البرامج.

كما يوفر الحل أيضًا جدولة متعددة المنصات، مما يسمح لك بالإشراف على العمليات التجارية الشاملة التي تمتد عبر منصات مختلفة، مما يحسن من رؤية العملية بأكملها. 👀

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن الموثوقية، يوفر AutoSys ميزات تحمل الأخطاء والاسترداد. تضمن آليات الاسترداد المؤتمتة إكمال المهام بدقة وفي الوقت المحدد، مما يقلل من وقت التعطل والاضطرابات.

أفضل ميزات AutoSys

يدعم بروتوكولات خدمة الويب SOAP و REST

التكامل البسيط لمهام Hadoop مثل HDFS وPIG وHIVE وSQOOP

تحليلات عبء العمل عبر بائعين وتطبيقات متعددة

آلية الاسترداد الآلي

نقطة تحكم واحدة إلى إدارة عمليات الأعمال الهامة قيود النظام التلقائي

يمكن تحسين خيارات التخصيص للتقارير

يمكن أن تكون الواجهة حديثة وأكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### AutoSys

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات AutoSys

G2 :4.5/5 (أكثر من 40+ تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 40+ تقييم) PeerSpot:4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. المد والجزر

عبر: المد والجزر يعمل المد والجزر كبديل فعال للعمليات اليدوية وجدولة الصوامع والبرمجة النصية المخصصة. 📃

يمكنك تنفيذ الأتمتة بسرعة عبر كل جانب من جوانب مؤسستك، بما يشمل البنية التحتية والبرامج الوسيطة والتطبيقات. يتصل البرنامج مع أكثر من 60 عملية تكامل مبنية مسبقاً، ويمكنك أيضاً إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام الأدوات المتوفرة.

إنشاء طرق عرض المراقبة أو الاستفادة من التقارير المصممة مسبقًا لتتبع مهام الجدولة الخاصة بك. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات لتناسب تفضيلات كل من مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

استمتع بالمرونة مع جدولة قائمة على الأحداث، مما يسمح لك ببدء المهام وإرسال الإشعارات استجابةً لأحداث محددة. تضمن لك هذه القدرة على التكيف قدرة نظامك على تلبية المتطلبات المتطورة لمؤسستك.

أفضل ميزات المد والجزر

الجدولة المستندة إلى الأحداث

الأتمتة الملائمة للمطورين

إدارة اتفاقية مستوى الخدمة وتتبع المسار الحرج

العديد من عمليات التكامل

قيود المد والجزر

يمكن أن تتمتع لوحة التحكم برؤية أفضل عند مقارنتها بأدوات أتمتة أعباء العمل الأخرى

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير المد والجزر

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات المد والجزر

G2 :4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

تخلص من المهام اليدوية باستخدام أفضل أدوات أتمتة أعباء العمل

قل وداعاً لتلك المهام اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً مع أفضل 10 أدوات برمجية لأتمتة أعباء العمل. إنها مغيرات لقواعد اللعبة التي يمكن أن تزيد من إنتاجيتك، وتقلل من تلك الأخطاء المزعجة، وتحرر فريقك للتركيز على المهام التي تتطلب خبراتهم.

اختبر الحل الأمثل المتكامل والسهل الاستخدام لأتمتة أعباء العمل من خلال الاشتراك في ClickUp مجانًا ! لقد أصبح مستقبل أتمتة أعباء العمل هنا بالفعل، لذا استفد من قوة العديد من الأتمتة ومساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط مهامك دون عناء.

راقب جميع أعمالك من وجهة نظر واحدة وموحدة لتحقيق النجاح بأقل جهد ممكن. ✌️